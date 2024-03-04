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Проект NixBSD развивает вариант NixOS с ядром из FreeBSD

04.03.2024 23:22

Представлен проект NixBSD, развивающий неофициальное ответвление от дистрибутива NixOS, в котором вместо ядра Linux задействовано ядро из FreeBSD. Для установки программ используется пакетный менеджер Nix, хранящий результат сборки пакетов в подкаталогах внутри /nix/store и предоставляющий возможность использования нескольких версий одной программы. Настройка параметров системы производится через один файл конфигурации. Имеется возможность быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации.

Проектом поддерживается три репозитория:

  • nix - форк пакетного менеджена Nix с изменениями для адаптации сборки и работы в окружении с ядром FreeBSD.
  • nixpkgs - форк коллекции пакетов nixpkgs с исправлениями для поддержки FreeBSD и добавлением новой платформы x86_64-freebsd.
  • nixbsd - репозиторий с модулями для обеспечения сборки варианта NixOS с ядром FreeBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.nixos.org/t/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 23.11, использующего пакетный менеджер Nix
  3. OpenNews: Debian прекращает поддержку порта GNU/kFreeBSD
  4. OpenNews: Проект ArchBSD начал развитие дистрибутива, сочетающего FreeBSD и технологии Arch Linux
  5. OpenNews: Gentoo/FreeBSD заморожен из-за несовместимости лицензий BSD и GPL
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60724-nixbsd
Ключевые слова: nixbsd, nixos, freebsd
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:25, 04/03/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    ArchBSD передаёт привет из небытия
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 23:26, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужное нужное вопчем, как всегда)
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:48, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужное было Frenzy
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:49, 04/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Rock (?), 23:57, 04/03/2024 [ответить]  
    		• –6 +/
    Что-то с юниксами/линуксами не то. Такой сделают, сякой -- ничего толкового не выходит и начинают делать следующий. На той же Винде люди счастливы десятилетиями и им больше ничего не надо.
     

  • 1.6, Швондик (?), 00:05, 05/03/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    чтобы популяризировать FreeBSD нужно делать такую сборку, чтобы Wine/Proton шли уже из коробке, а заодно ещё эмулятор PS3/PS4 - тогда такая FreeBSD сразу взлетит !
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:52, 05/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 01:34, 05/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Скоро, скоро...
     

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