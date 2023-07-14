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Debian прекращает поддержку порта GNU/kFreeBSD

14.07.2023 23:41

Порты kfreebsd-amd64 и kfreebsd-i386 удалены из архива портов Debian (debian-ports). Тем не менее, пакеты GNU/kFreeBSD ещё можно загрузить с сервера со снапшотами. Единственной активно развиваемой платформой Debian, созданной на базе ядра, отличного от Linux, остаётся Debian GNU/Hurd, продолжающий формировать неофициальные сборки.

Порт Debian GNU/KFreeBSD, сочетающий в себе ядро FreeBSD с пользовательским окружением на базе glibc и GNU-утилит, входил в число официально поддерживаемых портов в Debian 6 и Debian 7, но был исключён в Debian 8 и с тех пор находится в полузаброшенном состоянии. Например, последняя загрузка buildd для kfreebsd-amd64 и kfreebsd-i386 была произведена более года назад. В прошлом году порты для kfreebsd-i386 не загружались ни разу, а для kfreebsd-amd64 всего 11 раз. Общее количество актуальных пакетов для GNU/kFreeBSD снизилось до 30%.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/ZLFXP...)
  2. OpenNews: Релиз Debian GNU/Hurd 2023
  3. OpenNews: Статус развития Debian GNU/kFreeBSD
  4. OpenNews: Первый бета-выпуск ОС ubuntuBSD, сочетающей окружение Ubuntu с ядром FreeBSD
  5. OpenNews: kFreeBSD не вошёл в состав Debian 8. Определены имена Debian 9 и Debian 10
  6. OpenNews: kFreeBSD под угрозой исключения из Debian Jessie
Автор новости: bsdbian
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59441-debian
Ключевые слова: debian, kfreebsd
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:44, 14/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Правильно. Нефиг порочить священное FreeBSD ядро ГНУ-тыми утилитами.
     
  • 2, ИмяХ (?), 23:45, 14/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    И они тоже закопали этот бсд.
     
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