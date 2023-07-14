Debian прекращает поддержку порта GNU/kFreeBSD

Порты kfreebsd-amd64 и kfreebsd-i386 удалены из архива портов Debian (debian-ports). Тем не менее, пакеты GNU/kFreeBSD ещё можно загрузить с сервера со снапшотами. Единственной активно развиваемой платформой Debian, созданной на базе ядра, отличного от Linux, остаётся Debian GNU/Hurd, продолжающий формировать неофициальные сборки.

Порт Debian GNU/KFreeBSD, сочетающий в себе ядро FreeBSD с пользовательским окружением на базе glibc и GNU-утилит, входил в число официально поддерживаемых портов в Debian 6 и Debian 7, но был исключён в Debian 8 и с тех пор находится в полузаброшенном состоянии. Например, последняя загрузка buildd для kfreebsd-amd64 и kfreebsd-i386 была произведена более года назад. В прошлом году порты для kfreebsd-i386 не загружались ни разу, а для kfreebsd-amd64 всего 11 раз. Общее количество актуальных пакетов для GNU/kFreeBSD снизилось до 30%.



