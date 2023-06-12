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Релиз Debian GNU/Hurd 2023

12.06.2023 17:47

Представлен выпуск дистрибутива Debian GNU/Hurd 2023, сочетающего программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd. Репозиторий Debian GNU/Hurd включает примерно 65% пакетов от общего размера архива Debian, в том числе портированы Firefox и Xfce. Установочные сборки сформированы (364МБ) только для архитектуры i386. Для ознакомления с дистрибутивом без установки подготовлены готовые образы (4.9ГБ) для виртуальных машин.

Debian GNU/Hurd остаётся единственной активно развиваемой платформой Debian, созданной на базе ядра, отличного от Linux (ранее развивался порт Debian GNU/KFreeBSD, но он давно находится в заброшенном состоянии). Платформа GNU/Hurd не входит в число официально поддерживаемых архитектур Debian, поэтому релизы Debian GNU/Hurd формируются отдельно и имеют статус неофициального выпуска Debian.

GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры.

В новом выпуске:

  • Задействована пакетная база дистрибутива Debian 12.
  • Доведён до готовности драйвер диска, работающий в пространстве пользователя и основанный на предложенном проектом NetBSD механизме rump (Runnable Userspace Meta Program). Предложенный драйвер позволяет загрузить систему без использования Linux-драйверов и прослойки, запускающей Linux-драйверы через специальный слой эмуляции в ядре Mach. Ядро Mach при подобной загрузке управляет CPU, памятью, таймером и контроллером прерываний.
  • Улучшена поддержка APIC, SMP и 64-разрядных систем, что позволило добиться загрузки полноценного Debian-окружения.
  • Включены накопившиеся исправления.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Доступен Debian GNU/Hurd 2021
  3. OpenNews: Релиз GNU Hurd 0.9
  4. OpenNews: Портирование компилятора Clang для GNU/Hurd
  5. OpenNews: В микроядро GNU Mach из проекта GNU Hurd добавлена поддержка Xen DomU
  6. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Hippopotamus
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59282-hurd
Ключевые слова: hurd, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:11, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Какой рынок у этой.. операционной системы?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:26, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервера, высоконагруженные системы, машинное обучение, big data
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 18:29, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, на десктоп она явно не тянет - сборка только и386
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 18:58, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Они сделали сборку для процессора 1985 года?
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 19:15, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hurd архитектурно нельзя переделать на 64 бита.
     
     
  • 6.14, Аноним (14), 19:29, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что же там такого, i386-специфичного?
    Переделать всё можно. Только это считай что с нуля делать.
     
     
  • 7.16, dannyD (?), 19:37, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Переделать всё можно.

    особенно аппаратные кольца защиты.

    не мало хороших проектов полегло по этому поводу.

     
     
  • 8.17, Аноним (14), 19:48, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там с кольцами защиты случилось, я не в курсе Вроде никуда не делись ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.21, dannyD (?), 20:15, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    RTFM учите матчасть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.37, Аноним (14), 21:53, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там слишком дофига RTFM надо, думал, в двух словах кто-нибудь объяснит ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.20, Легивон (?), 20:13, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докер уже завезли? Для всего этого высоконагруженого?
    Или как вы планируете там ПО разворачивать и обновлять?
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 20:38, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на высоконагруженных системах умеют считать ресурсы/деньги, поэтому такого хлама там не требуется
     
     
  • 5.27, Легивон (?), 21:18, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое по вашему замедление докер?
     
  • 5.28, Аноним (28), 21:21, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > умеют считать ресурсы/деньги

    Именно так. Поэтому пользуются контейнеризацей и в хвости, и в гриву. Операционные расходы только на твоём локалхосте равны нулю.

     
  • 2.4, Аноним (4), 18:28, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не всё замеряется рыночной нишей. Иногда интерес, и знания/опыт, как продукт, важней.
     
     
  • 3.22, Аноним (28), 20:35, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет уж определитесь, либо продукт с рыночной нишей, либо хобби. Иначе не бывает.
     
     
  • 4.35, Минона (ok), 21:50, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и знания/опыт, как продукт, важней.
     
  • 2.45, Anonim (??), 22:09, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой рынок у этой.. операционной системы?

    По причине не знания назначения программы - незачёт. Приходите на пересдачу в сентябре.

     

  • 1.3, Аноним (4), 18:26, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Моё почтение!
     
  • 1.7, Анониссимус (?), 19:03, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эпохальное событие, не меньше!

    А если серьёзно, конкуренты всегда полезны, особенно под правильной лицензией!

     
  • 1.8, Аноним (8), 19:04, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дайте amd64.
     
  • 1.9, dannyD (?), 19:08, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    извините, пропустил, системД какой версии?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 19:15, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Версии баш портянка.
     
     
  • 3.25, dannyD (?), 21:04, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мдя... шутка юмара про лёню голубкова не взлетела (((
     
     
  • 4.46, Anonim (??), 22:10, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не умеют. Поэтому им это очень важно.
     

  • 1.12, Anonymoustus (ok), 19:17, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже работает или как обычно?
     
  • 1.13, Аноним (13), 19:18, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    freertr на hurd должен работать...
     
  • 1.15, Аноним (15), 19:29, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошее ядро. Я про линукс.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 20:12, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В нём-то как раз ничего хорошего.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 20:41, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критикуя предлагай!
     
     
  • 4.36, Минона (ok), 21:52, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    FreeBSD
     
  • 2.47, Anonim (??), 22:11, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хорошее ядро. Я про линукс.

    Смотря для чего.

     

  • 1.26, Chromium (ok), 21:05, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Привет всем! Я недавно установил Debian GNU/Hurd 2023 на свой старенький ноутбук и хочу поделиться своими впечатлениями. Система работает довольно быстро и стабильно, я не столкнулся с никакими серьезными проблемами. Я использовал инструкцию с официального сайта GNU Hurd и все прошло гладко. Я думаю, что это отличная альтернатива для тех, кто хочет попробовать что-то новое и не боится экспериментов. Я очень доволен результатом и рекомендую всем попробовать Debian GNU/Hurd 2023.
     
     
  • 2.30, Аноним (8), 21:40, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У chatgpt появился свой ноут?
     
     
  • 3.38, Минона (ok), 21:55, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скайнет захватывает мир.
     
  • 2.50, name (??), 22:14, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как там с дровами?
     
     
  • 3.51, Аноним (8), 22:43, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие дрова, при i386 ещё ноутов не придумали
     
  • 3.56, Chromium (ok), 23:03, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как там с дровами?

    Дрова не нужны, там все работает из коробки. А вот ты, видимо, сидишь на винде и не знаешь ничего о свободном ПО. GNU Hurd - это будущее операционных систем, а не какой-то линукс с его монолитным ядром. Я жалею тебя, что ты не можешь оценить все преимущества Debian GNU/Hurd 2023. Почитай лучше документацию и посмотри видео на ютубе, может ты что-то поймешь. И не пиши больше глупостей про дрова, это уже не 2022 год.

     

  • 1.29, Аноним (29), 21:30, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то ни фига непонятно. GNU/Hurd ведь появился раньше линукса, и там уже были GNU-улититы, которые уже потом запустили на линуксе. Почему он называется Debian то, если это просто ванильный Hurd с ван льными gnu тулзами?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 21:43, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что дебиан - это сборка пакетов вокруг ядра, например, добавили лису, чтоб тебе было удобнее лазить по пopносайтам
     
     
  • 3.39, Минона (ok), 21:58, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подтверждаю, порнуха на микроядре особенно увлекательна.
     

  • 1.33, Шарп (ok), 21:45, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >GNU/Hurd

    Это смешно.

     
  • 1.34, Xo (?), 21:47, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, на celeron d встанет? Хотя интернет вряд-ли заработает.
     
  • 1.40, Аноним (40), 21:59, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что лучше: GNU Hard или haiku os в 2023?
     
  • 1.44, Аноним (44), 22:07, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сто лет пилят и все никак не допилят. Вроде как разработку этой штуки начали еще до Linux. Стоит качать? Или эта штука все так же крэшится при загрузке, после чего парит мозги по поводу находящейся в кривом состоянии файловой системы, из за чего ее приходится скачивать заново?
     
     
  • 2.49, Anonim (??), 22:14, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какой целью качать?
     

  • 1.48, Аноним (24), 22:13, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    (system kern) error with unknown system

    На согодня всё, кина не будет.

     
  • 1.52, Аноним (52), 22:47, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это возможно использовать на реальном железе? Или это проект чисто для виртуалки?
     
  • 1.53, Аноним (44), 22:50, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На HAXMе очевидно крэшится и карраптом файловой системы. На эмуле просто виснет на надписи login. Мб надо подождать? Или это бессмысленно? Мб у мя эмуль работает слишком медленно. Там речь о таймауте каком-то.
     
     
  • 2.57, Аноним (44), 23:04, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работает короче. В предыдущей версии у меня хотя бы до консоли получалось добраться.
     
  • 2.58, Аноним (44), 23:12, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просто не знаю. Если на дефлтном QEMU не запускается, то на чем его тогда запускать. Большой плюс PC - это стандартное железо, которое по дефолту должно поддеживаться любым дистром. В этом плане с ARM мне пришлось парится намного больше. Не если оно не запускается на стандартном i386, то я тогда просто уже не знаю, на чем еще его можно запустить, сорри.
     

  • 1.55, Неуклюжий танцор (?), 23:01, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, это для тех, у кого много времени лишнего или лучше впомнить о так называемом "синдроме изобретателя" им страдают и программисты тоже. Такие чудики могут увлечь за собой людей, и потом многих будет ждать горькое разочарование.
     

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