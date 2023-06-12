Релиз Debian GNU/Hurd 2023

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|2.2, Аноним (2), 18:26, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сервера, высоконагруженные системы, машинное обучение, big data
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|6.14, Аноним (14), 19:29, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что же там такого, i386-специфичного?
Переделать всё можно. Только это считай что с нуля делать.
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|7.16, dannyD (?), 19:37, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Переделать всё можно.
особенно аппаратные кольца защиты.
не мало хороших проектов полегло по этому поводу.
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|3.20, Легивон (?), 20:13, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Докер уже завезли? Для всего этого высоконагруженого?
Или как вы планируете там ПО разворачивать и обновлять?
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|4.23, Аноним (23), 20:38, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на высоконагруженных системах умеют считать ресурсы/деньги, поэтому такого хлама там не требуется
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|5.28, Аноним (28), 21:21, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> умеют считать ресурсы/деньги
Именно так. Поэтому пользуются контейнеризацей и в хвости, и в гриву. Операционные расходы только на твоём локалхосте равны нулю.
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|2.4, Аноним (4), 18:28, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не всё замеряется рыночной нишей. Иногда интерес, и знания/опыт, как продукт, важней.
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|3.22, Аноним (28), 20:35, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет уж определитесь, либо продукт с рыночной нишей, либо хобби. Иначе не бывает.
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|2.45, Anonim (??), 22:09, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какой рынок у этой.. операционной системы?
По причине не знания назначения программы - незачёт. Приходите на пересдачу в сентябре.
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|1.7, Анониссимус (?), 19:03, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Эпохальное событие, не меньше!
А если серьёзно, конкуренты всегда полезны, особенно под правильной лицензией!
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|1.26, Chromium (ok), 21:05, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Привет всем! Я недавно установил Debian GNU/Hurd 2023 на свой старенький ноутбук и хочу поделиться своими впечатлениями. Система работает довольно быстро и стабильно, я не столкнулся с никакими серьезными проблемами. Я использовал инструкцию с официального сайта GNU Hurd и все прошло гладко. Я думаю, что это отличная альтернатива для тех, кто хочет попробовать что-то новое и не боится экспериментов. Я очень доволен результатом и рекомендую всем попробовать Debian GNU/Hurd 2023.
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|3.56, Chromium (ok), 23:03, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как там с дровами?
Дрова не нужны, там все работает из коробки. А вот ты, видимо, сидишь на винде и не знаешь ничего о свободном ПО. GNU Hurd - это будущее операционных систем, а не какой-то линукс с его монолитным ядром. Я жалею тебя, что ты не можешь оценить все преимущества Debian GNU/Hurd 2023. Почитай лучше документацию и посмотри видео на ютубе, может ты что-то поймешь. И не пиши больше глупостей про дрова, это уже не 2022 год.
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|1.29, Аноним (29), 21:30, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то ни фига непонятно. GNU/Hurd ведь появился раньше линукса, и там уже были GNU-улититы, которые уже потом запустили на линуксе. Почему он называется Debian то, если это просто ванильный Hurd с ван льными gnu тулзами?
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|2.32, Аноним (32), 21:43, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что дебиан - это сборка пакетов вокруг ядра, например, добавили лису, чтоб тебе было удобнее лазить по пopносайтам
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|1.34, Xo (?), 21:47, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, на celeron d встанет? Хотя интернет вряд-ли заработает.
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|1.44, Аноним (44), 22:07, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сто лет пилят и все никак не допилят. Вроде как разработку этой штуки начали еще до Linux. Стоит качать? Или эта штука все так же крэшится при загрузке, после чего парит мозги по поводу находящейся в кривом состоянии файловой системы, из за чего ее приходится скачивать заново?
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|1.52, Аноним (52), 22:47, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это возможно использовать на реальном железе? Или это проект чисто для виртуалки?
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|1.53, Аноним (44), 22:50, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На HAXMе очевидно крэшится и карраптом файловой системы. На эмуле просто виснет на надписи login. Мб надо подождать? Или это бессмысленно? Мб у мя эмуль работает слишком медленно. Там речь о таймауте каком-то.
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|2.57, Аноним (44), 23:04, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не работает короче. В предыдущей версии у меня хотя бы до консоли получалось добраться.
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|2.58, Аноним (44), 23:12, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я просто не знаю. Если на дефлтном QEMU не запускается, то на чем его тогда запускать. Большой плюс PC - это стандартное железо, которое по дефолту должно поддеживаться любым дистром. В этом плане с ARM мне пришлось парится намного больше. Не если оно не запускается на стандартном i386, то я тогда просто уже не знаю, на чем еще его можно запустить, сорри.
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|1.55, Неуклюжий танцор (?), 23:01, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Народ, это для тех, у кого много времени лишнего или лучше впомнить о так называемом "синдроме изобретателя" им страдают и программисты тоже. Такие чудики могут увлечь за собой людей, и потом многих будет ждать горькое разочарование.
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