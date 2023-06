Релиз Debian GNU/Hurd 2023

2.30 , Аноним ( 8 ), 21:40, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У chatgpt появился свой ноут?

3.38 , Минона ( ok ), 21:55, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скайнет захватывает мир.

2.50 , name ( ?? ), 22:14, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как там с дровами?

3.51 , Аноним ( 8 ), 22:43, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – какие дрова, при i386 ещё ноутов не придумали

3.56 , Chromium ( ok ), 23:03, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как там с дровами? Дрова не нужны, там все работает из коробки. А вот ты, видимо, сидишь на винде и не знаешь ничего о свободном ПО. GNU Hurd - это будущее операционных систем, а не какой-то линукс с его монолитным ядром. Я жалею тебя, что ты не можешь оценить все преимущества Debian GNU/Hurd 2023. Почитай лучше документацию и посмотри видео на ютубе, может ты что-то поймешь. И не пиши больше глупостей про дрова, это уже не 2022 год.