Доступен Debian GNU/Hurd 2021

> Как много дистрибутивов поставляются вместе с ПК? После того, как Ubuntu дропнула юнити это бесперспективно, Gnome3 и рядом не валялся, нет эффекта "Вау!" > Как много умеют обновляться с релиза на релиз при помощи GUI? Debian умеет и почти ничего не отваливается, но он уныл для покупателя. > Устанавливать программы через GUI без ввода пароля, обновляться автоматически? Дядя ты дурак? > Не зависают намертво при исчерпании памяти? Винда до сих пор встаёт колом, если зависла какая нибудь ресурсоёмкая программа > Обычному пользователю нафиг не нужны эти роллинги, баги, вайны, консольки, конфиги, ему просто нужен компьютер, который позволяет выполнить его задачу. GNU/Linux готов только для айтишников и гиков. А я хочу не обновляться по пол-года и не бздеть, что кто-то там придумал шифровальщик под линукс.

