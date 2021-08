Доступен Debian GNU/Hurd 2021

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:12, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Безопасность сейчас является чуть ли не главной темой в IT, у всех на слуху.

И вот микроядерная архитектура Hurd-а может хорошо показать себя с точки зрения безопасности, по сравнению с монолитным Linux-ом.

По этой причине Hurd может и взлететь, хотя шансы пока кажутся совсем небольшими. Есть же ещё и Fuchsia, которая тоже на микроядре, но она вся обмазана гуглем.

3.10 , Аноним ( 5 ), 10:23, 14/08/2021 >Fuchsia Вот это годнота, кстати, в отличии от привета из 80-х.

4.12 , Аноним ( 11 ), 10:25, 14/08/2021 Пропускать каждый сисколл через RBAC - ну, я не сказал бы что это хорошо вообще.

5.18 , capabilitybased ( ? ), 10:49, 14/08/2021 RBAC/MAC наше всё!

4.22 , Аноним ( 9 ), 10:59, 14/08/2021 >>Fuchsia

> Вот это годнота, кстати Там микроядро Zircon написано на C++, а это мне кажется плохим решением.

В отношении C++ в ядрах я разделяю точку зрения Линуса.

4.33 , Аноним ( 33 ), 11:13, 14/08/2021 У вас в слове "гуглота" несколько опечаток.