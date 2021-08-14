Доступен Debian GNU/Hurd 2021

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|4.17, Аноним (8), 10:47, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Как много дистрибутивов поставляются вместе с ПК? Как много умеют обновляться с релиза на релиз при помощи GUI? Устанавливать программы через GUI без ввода пароля, обновляться автоматически? Не зависают намертво при исчерпании памяти? Обычному пользователю нафиг не нужны эти роллинги, баги, вайны, консольки, конфиги, ему просто нужен компьютер, который позволяет выполнить его задачу. GNU/Linux готов только для айтишников и гиков.
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|5.20, Fractal cucumber (ok), 10:55, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Автоматические обновления первейший признак неготовности к почти любому использованию. Только пользователь должен решать когда и что обновлять!
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|6.21, Аноним (8), 10:59, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе напомнить про WannaCry? Пользователи не хотят ничего решать, им это не нужно.
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|7.24, Аноним (24), 11:02, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Главное - иметь возможность. Открытые исходники тоже мало кто изучает. Достаточно возможности сделать это (при необходимости).
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|7.32, заминированный тапок (ok), 11:08, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Тебе напомнить про WannaCry? Пользователи не хотят ничего решать, им это не нужно.
это единственная причина пользования Шиндошс
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|5.23, Аноним (24), 11:00, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> обновляться автоматически
Спорная характеристика. Например, включенное в реестр ПО не должно обновляться автоматически (то бишь без решения пользователя).
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|6.35, Аноним (35), 11:17, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вообще, просто вброс, если быть внимательным. Так уж, ответил ниже, потому что вбрасывая, он продемонстрировал лишь собственную путаницу в понятиях.
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|5.34, Аноним (35), 11:13, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
У вас путаница в понятиях Это не критерии готовности для десктопа Это критер... большой текст свёрнут, показать
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|6.79, Аноним (79), 13:14, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Айтишники и гики, сейчас важнее остальных пользователей. Потому что они творят, а остальные просто потребляют (говоря так же утрировано, как и вы).
А вот и голос из под шконки раздался. Ты такая же обслуга как уборщик. И цена тебе пяток за пучок в базарный день. 99% произведенного тобой и остальными айтишниками навоз. Который лучше бы не повлялся на свет.
Так что брысь обратно под шконку и не отсвечивай.
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|5.43, б.б. (?), 11:29, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GNU/Linux готов только для айтишников и гиков.
он лучше готов для домохозяек, хотя бы потому, что сложнее сломать своими неумелыми действиями (или автоматическими обновлениями, ха-ха)
да и восстанавливается проще благодаря изначальной парадигме "данные отдельно, конфиги отдельно, системные файлы отдельно".
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|6.77, Anonymoustus (ok), 13:06, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Случайно сломались все права доступа рекурсивно по всей файловой иерархии (sudo chmod ... Enter).
Ваши действия?
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|7.80, б.б. (?), 13:16, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если домохозяйка такая умная, то на ей лайв режим с выделенным хомяком и персистент файлом, благо в альте и дебиане это элементарно делается. Мои действия? Убить персистент-файл
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|5.65, Аноним (65), 12:26, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Устанавливать программы через GUI без ввода пароля, обновляться автоматически?
Вообще-то это плюс! Жирный плюс!
>Обычному пользователю нафиг не нужны эти роллинги, баги, вайны, консольки, конфиги, ему просто нужен компьютер, который позволяет выполнить его задачу.
Ух, ты. Чтобы решить мою задачу как раз нужны конфиги и консольки! Невероятно!
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|5.76, Аноним (76), 13:01, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Про Десятку рассказывать не буду, Интернет полон историями о счастливом неотключ... большой текст свёрнут, показать
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|5.81, мля (?), 13:18, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как много дистрибутивов поставляются вместе с ПК?
После того, как Ubuntu дропнула юнити это бесперспективно, Gnome3 и рядом не валялся, нет эффекта "Вау!"
> Как много умеют обновляться с релиза на релиз при помощи GUI?
Debian умеет и почти ничего не отваливается, но он уныл для покупателя.
> Устанавливать программы через GUI без ввода пароля, обновляться автоматически?
Дядя ты дурак?
> Не зависают намертво при исчерпании памяти?
Винда до сих пор встаёт колом, если зависла какая нибудь ресурсоёмкая программа
> Обычному пользователю нафиг не нужны эти роллинги, баги, вайны, консольки, конфиги, ему просто нужен компьютер, который позволяет выполнить его задачу. GNU/Linux готов только для айтишников и гиков.
А я хочу не обновляться по пол-года и не бздеть, что кто-то там придумал шифровальщик под линукс.
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|4.45, Аноним (45), 11:32, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Поэтому все еще однопроцентный И даже я, как представитель этих самых однопроце... большой текст свёрнут, показать
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|6.48, Аноним (45), 11:51, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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это как то изменит тот факт, что линукс как десктоп убогая операционка?
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|7.50, б.б. (?), 11:54, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, на опеннете это ты никак не докажешь, поэтому Linux сейчас во всех сферах. Говорю же, спешите, водите парады, кричите об этом на площадях, а то потом поздно будет. :) Противодействие злобному Linux должно быть увидено и услышано! Но пасаран!
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|9.57, б.б. (?), 12:02, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я же говорю, это факт только в твоей голове Моя объективная реальность, провере... текст свёрнут, показать
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|10.62, Аноним (45), 12:10, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Только в моей голове неработоспосоны все те вещи, что я перечислил В моей объек... большой текст свёрнут, показать
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|11.64, б.б. (?), 12:21, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ж теме помочь хотел Смысл писать одно и то же в одном и том же месте, если мо... текст свёрнут, показать
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|5.52, УрриИзПодОфтопика (?), 11:56, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мама, у меня сломалась игрушка. Ненавижу тебя, ухожу жить к бабушке!
Вы, анонимы, каждый месяц все инфантильнее и инфантильнее.
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|7.78, Dzen Python (ok), 13:10, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну толсто же, попробуй тоньше.
Тут тебе уже предложили создать #ЛинуксУбогКакДесктопнаяОС-прайд, ходить на парады и пердолиться в реестр, чтобы просто поменять бордеры у окошек.
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|3.15, r (?), 10:41, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В таком случае я даже не могу представить насколько неготова винда
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|5.47, Аноним (47), 11:49, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это только если ты про свою ровестницу XP. А так когда-то еще 9х были, и у них когда-то файловая система от каждого чиха разваливалась, а сама она регулярно радовала стильными синими экраничками.
А самое смешное знаешь что? Что на той же самой технически ФС сейчас efi-загрузчик помещается у дурачков.
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|6.55, УрриИзПодОфтопика (?), 12:00, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Семерочка. Семерочка поимела новую модель драйверов, была вылизана и прекрасно работала.
Но ведь корпорациям не выгодно, когда что-то стабильно и долго работает - поэтому принудительным порядком семерку заменили на падучую калечную десятку и теперь впаривают под видом "вот, за это вы заплатили" тонны возможно бесполезных апдейтов, о которых даже не отчитываются.
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|6.60, б.б. (?), 12:06, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это только если ты про свою ровестницу XP.
Особенно до первого сервиспака. Вот была надёжная и крутая система, что ей вообще никто не пользовался в моём окружении. Даже USB 2.0 не умела.
Потом во втором сервиспаке половина софта отвалилась. Вой в рассылках неделями стоял.
Это когда появилась Виста, а XP усилиями многомиллионного комьюнити заштопали-залатали кое-как, тогда все понялись, что XP, оказывается, готова для десктопа :)
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|4.26, Аноним (24), 11:05, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предпочел бы говорить об MS-DOS с графической оболочкой, которых для данной системы на ее заре было несколько. Думаю, от того и проблемы.
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|1.3, Аноним (3), 09:38, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Добавлен эксперментальный драйвер диска, работающий в пространстве пользователя и основанный на предложенном проектом NetBSD механизме rump (Runnable Userspace Meta Program). Ранее драйвер диска был реализован через прослойку, позволяющую запускать Linux-драйверы через специальный слой эмуляции в ядре Mach.
Вот он – универсальный и портируемый код, в отличие от лапчатого кода Linux драйверов.
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|1.5, Аноним (5), 09:52, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну и зачем оно нужно? Пользоваться этим всё равно невозможно. И вряд ли когда-нибудь будет возможно, раз за 30 лет не справились.
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|2.9, Аноним (9), 10:12, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Безопасность сейчас является чуть ли не главной темой в IT, у всех на слуху.
И вот микроядерная архитектура Hurd-а может хорошо показать себя с точки зрения безопасности, по сравнению с монолитным Linux-ом.
По этой причине Hurd может и взлететь, хотя шансы пока кажутся совсем небольшими. Есть же ещё и Fuchsia, которая тоже на микроядре, но она вся обмазана гуглем.
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|3.10, Аноним (5), 10:23, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Fuchsia
Вот это годнота, кстати, в отличии от привета из 80-х.
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|4.12, Аноним (11), 10:25, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пропускать каждый сисколл через RBAC - ну, я не сказал бы что это хорошо вообще.
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|4.22, Аноним (9), 10:59, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Fuchsia
> Вот это годнота, кстати
Там микроядро Zircon написано на C++, а это мне кажется плохим решением.
В отношении C++ в ядрах я разделяю точку зрения Линуса.
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|1.6, Аноним (6), 09:56, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> экспериментальная поддержка 64-разрядных и многопроцессорных систем
Шел 2021-й год...
Не ну, хорошо что добавили наконец-то. Экспериментально пока.
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|1.14, Аноним (14), 10:41, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Если следовать логике Штальмана, то дистрибутив стоило бы назвать Debian GNU/GNU Hurd, так как используется не только ядро GNU Hurd, но и утилиты GNU, без которых оный не может быть операционной системой.
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|1.16, Fracta1L (ok), 10:43, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот что значит сделать ставку на микроядро - 30 лет пилить ОС без малейшей надежды на то что она когда-нибудь заработает
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|3.31, б.б. (?), 11:08, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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одно дело пилить 30 лет, и на выходе одно ядро и два приложения, и совсем другое - когда у тебя уже 50 тыщ пакетов
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|2.30, Аноним (24), 11:08, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> без малейшей надежды на то что она когда-нибудь заработает
То же можно сказать о многих системах, в том числе и о самой-самой.
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|3.74, Fracta1L (ok), 12:52, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Многие системы работают и используются повседневно больше чем 3,5 разработчиками этих же самых систем
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|1.41, Аноним (40), 11:24, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все же обратили внимание что это i386. Потому что архитектурно переделать гурд на x86_64 невозможно, сложно.
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|2.49, Аноним (47), 11:54, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно, когда 32 бита дропали в других дистрах тут в комментах вой стоял, будто конец света наступил. ХЗ куда сейчас эти некрофилы попрятались, а то казалось бы у них праздник должен быть.
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|3.51, б.б. (?), 11:55, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В дебиане 32 бита есть, в Альте 32 бита есть, в OpenBSD 32 бита есть - так что ещё несколько лет можно жить и не тужить, безо всякого хурда.
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|3.63, Аноним (63), 12:18, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда дропали 32 бита в ПОПУЛЯРНЫХ дистрах, люди справедливо негодовали, потому что в этих ПОПУЛЯРНЫХ дистрах набито много шшишек и есть много рабочих драйверов под большинство железа. Заведётся ли GNU/Hurd на нетбуке с Atom N455? Будет ли там без проблем работать VGA-разъём, питание по USB при выключенном нетбуке, стабильный Wi-Fi и Bluetooth и аудиоподсистема? Подружится ли нетюук с принтером? Сомневаюсь, что ответ на все вопросы - да.
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|2.59, УрриИзПодОфтопика (?), 12:05, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не сложно, но требует очень много человекочасов. А так как хурд нужен 1.5 землекопам, то и делать эту работу они могут еще 30 лет.
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|2.61, GNUHurd не всё (?), 12:09, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> удивительно! на весь тред всего лишь один коммент про rust и dlang
> - не узнаю наш опеннет
кто скажет что это офтоп - а вот и нет! это языки общего назначения, значит они подходят в любом треде :)
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|1.58, Аноним (58), 12:05, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И прям дебиан ,и прям гну и hurd. Но зонд firefox - все таки портировали, и вся свобода на смарку
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|2.66, Аноним (65), 12:28, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там вроде есть Pale Moon и Libre-что-то там. Так что всё нормально.
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|2.70, Аноним (68), 12:40, 14/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты можешь свободно допилить до любого состояния, а не наворачивать с лопаты как в шиндоуз.
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|1.71, Аноньимъ (ok), 12:44, 14/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, помочь бы Hurd как-то, законтрибьютить, но у них всё на сишке 😔, а вот было бы на расте ☭.
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