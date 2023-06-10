Релиз Debian 12 "Bookworm"

После почти двух лет разработки состоялся релиз Debian GNU/Linux 12.0 (Bookworm), доступный для девяти официально поддерживаемых архитектур: Intel IA-32/x86 (i686), AMD64/x86-64, ARM EABI (armel), ARM64, ARMv7 (armhf), mipsel, mips64el, PowerPC 64 (ppc64el) и IBM System z (s390x). Обновления для Debian 12 будут выпускаться в течение 5 лет. Для загрузки доступны (публикация образов задерживается) установочные образы, загрузить которые можно по HTTP, jigdo или BitTorrent. Для архитектур amd64 и i386 разработаны LiveUSB, доступные в вариантах с GNOME, KDE, LXDE, Xfce, Cinnamon и MATE, а также многоархитектурный DVD, сочетающий пакеты для платформы amd64 с дополнительными пакетами для архитектуры i386. Перед процедурой миграции с Debian 11 "Bullseye" следует ознакомиться со следующим документом. В репозитории представлено 64419 бинарных пакетов, что на 4868 пакетов больше, чем было предложено в Debian 11. По сравнению с Debian 11 добавлено 11089 новых бинарных пакетов, удалено 6296 (10%) устаревших или заброшенных пакетов, обновлено 43254 (67%) пакетов. Общий суммарных размер всех предложенных в дистрибутиве исходных текстов составляет 1 341 564 204 строк кода. Суммарный размер всех пакетов - 365 GB. Для 96.3% (в прошлой ветке 95.7%) пакетов обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих подтвердить, что исполняемый файл собран именно из заявленных исходных текстов и не содержит посторонних изменений, подстановка которых, например, может быть совершена путём атаки на сборочную инфраструктуру или закладки в компиляторе. Ключевые изменения в Debian 12.0: В состав официальных установочных образов помимо свободных прошивок из репозитория main, включены и проприетарные прошивки, ранее доступные через репозиторий non-free. При наличии оборудования, для работы которого требуются внешние прошивки, необходимые проприетарные прошивки загружаются по умолчанию. Для пользователей, предпочитающих только свободное ПО, на этапе загрузки предоставлена возможность отключения использования несвободных прошивок.

Добавлен новый репозиторий non-free-firmware, в который из репозитория non-free перенесены пакеты с прошивками. В инсталляторе предоставлена возможность динамического запроса пакетов с прошивками из репозитория non-free-firmware. Наличие отдельного репозитория с прошивками позволило обеспечить доступ к прошивкам без включения в установочных носителях общего репозитория non-free.

Ядро Linux обновлено до версии 6.1 (в Debian 11 поставлялось ядро 5.10). Обновлены systemd 252, Apt 2.6 и Glibc 2.36.

Обновлён графический стек и пользовательские окружения: GNOME 43, KDE Plasma 5.27, LXDE 11, LXQt 1.2.0, MATE 1.2, Xfce 4.18, Mesa 22.3.6, X.Org Server 21.1, Wayland 1.21. В окружениях с GNOME по умолчанию задействован мультимедийный сервер Pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber.

Обновлены пользовательские приложения, например, LibreOffice 7.4, GNUcash 4.13, Emacs 28.2, GIMP 2.10.34, Inkscape 1.2.2, VLC 3.0.18, Vim 9.0.

Обновлены серверные приложения, например, Apache httpd 2.4.57, BIND 9.18, Dovecot 2.3.19, Exim 4.96, lighttpd 1.4.69, Postfix 3.7, MariaDB 10.11, nginx 1.22, PostgreSQL 15, Redis 7.0, SQLite 3.40, Samba 4.17, OpenSSH 9.2p1.

Обновлены средства разработки, включая GCC 12.2, LLVM/Clang 14 (для установки также доступен 15.0.6), OpenJDK 17, Perl 5.36, PHP 8.2, Python 3.11.2, Rust 1.63, Ruby 3.1.

Добавлена поддержка работы с файловой системой APFS (Apple File System) в режиме чтения и запиcи, используя пакеты apfsprogs и apfs-dkms. В состав включена утилита ntfs2btrfs для преобразования NTFS-разделов в Btrfs.

Добавлена поддержка библиотеки распределения памяти mimalloc, которая может выступать в качестве прозрачной замены функции malloc. Особенностью mimalloc является компактность реализации и очень высокая производительность (в тестах mimalloc опережает jemalloc, tcmalloc, snmalloc, rpmalloc и Hoard).

Добавлен пакет ksmbd-tools и реализована поддержка встроенной в ядро Linux реализации файлового сервера на базе протокола SMB.

Добавлен набор новых шрифтов и обновлены ранее предлагавшиеся шрифты. Предложен менеджер шрифтов fnt (аналог apt для шрифтов), решающий задачи установки дополнительных шрифтов и поддержания уже имеющихся шрифтов в актуальном состоянии. При помощи fnt можно установить более свежие шрифты, присутствующие в репозитории Debian Sid, а также внешние шрифты из коллекции Google Web Fonts.

В загрузчике GRUB по умолчанию отключено определение других установленных операционных систем через пакет os-prober, так как это приводило к проблемам в некоторых случаях, например, для гостевой виртуальной машины.

Из-за прекращения разработки удалены пакеты libpam-ldap и libnss-ldap, вместо которых для аутентификации пользователей через LDAP рекомендуется использовать эквивалентные по функциональности пакеты libpam-ldapd и libnss-ldapd.

Прекращена установка по умолчанию фонового процесса для ведения логов, такого как rsyslog. Для просмотра логов вместо разбора файлов с логами рекомендуется вызывать утилиту "journalctl". При необходимости старое поведение можно вернуть установкой пакета system-log-daemon.

Из systemd в отдельные пакеты выделены systemd-resolved и systemd-boot. В пакете systemd клиент синхронизации времени systemd-timesyncd переведён из обязательных в рекомендованные зависимости, что позволяет формировать минимальные установки без NTP-клиента.

Возвращена поддержка загрузки в режиме UEFI Secure Boot для систем на базе архитектуры ARM64.

Удалён пакет fdflush, вместо которого следует использовать "blockdev --flushbufs" из util-linux.

Удалены программы tempfile и rename.ul, вместо которых в скриптах рекомендуется использовать утилиты mktemp и file-rename.

Объявлена устаревшей утилита which, которая не будет установлена по умолчанию в будущих выпусках. В качестве замены в bash-скриптах для определения пути к исполняемым файлам рекомендовано использовать команды "type" или "type -a".

Объявлены устаревшими и будут удалены в Debian 13 пакеты libnss-gw-name, dmraid и request-tracker4.

Обеспечено назначение постоянных имён сетевых интерфейсов ("enX0") для виртуальных сетевых устройств Xen.

Добавлена поддержка новых устройств на базе процессоров ARM и RISC-V.

Обновлены системные руководства (man) на русском и украинском языках.

Добавлены коллекции тематических пакетов, связанных с медициной, биологией и астрономией, подготовленные командами Debian Med и Debian Astro. Например, в состав включены пакеты с shiny-server (платформа для размещения web-приложений на языке R), openvlbi (коррелятор для телескопов), astap (обработчик астрономических изображений), planetary-system-stacker (формирует изображения планет из фрагментов), новые драйверы и библиотеки с поддержкой протокола INDI, связанные с Astropy Python-пакеты (python3-extinction, python3-sncosmo, python3-specreduce, python3-synphot), Java-библиотеки для работы с форматами ECSV и TFCAT.

В репозиторий добавлены развиваемые проектом UBports пакеты с пользовательским окружением Lomiri (бывший Unity 8) и дисплейным сервером Mir 2, который выступает в роли композитного сервера на базе Wayland.

На финальной стадии подготовки релиза отложен изначально ожидавшийся в Debian 12 перевод дистрибутива с использования отдельного раздела /usr на новое представление, при котором каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr.



