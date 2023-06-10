Релиз Debian 12 "Bookworm"

|
|1.15, Аноним (-), 14:55, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
неделю назад: "Есть еще около 100 известных ошибок RC, влияющих на книжного червя, но мы согласились выпустить их с включением."
|
|1.21, Аноним (19), 15:05, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>Обновлены системные руководства (man) на русском и украинском языках.
Вместо обновления руководств лучше бы привели умолчания в соответствие с рекомендациями ФСТЭК.
|
|
|
|2.114, Аноним (114), 17:44, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вместо обновления руководств лучше бы привели умолчания в соответствие с рекомендациями
> ФСТЭК.
В опенсорсе работы работает тот кому они нужны...
|
|1.26, birdie (ok), 15:09, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Для 96.3% (в прошлой ветке 95.7%) пакетов обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих подтвердить, что исполняемый файл собран именно из заявленных исходных текстов и не содержит посторонних изменений, подстановка которых, например, может быть совершена путём атаки на сборочную инфраструктуру или закладки в компиляторе.
Это очень круто, ждём 100%. Хочется такое же во всех уважающих себя дистрах.
|
|
|
|2.30, Аноним (19), 15:13, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
С распространением культа Cargo закладки в зависимостях станут неизбежны, а без версий зависимостей с сзакладками софт вообще не соберётся. Не нравится - изобрети свой язык программирования, свою экосистему для него, и своих обезъянок, готовых его всюду тащить.
|
|1.28, ИмяХ (?), 15:12, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>По сравнению с Debian 11 добавлено 11089 новых бинарных пакетов, удалено 6296 пакетов
11089 - 6296 = 4793 но при этом
>>на 4868 пакетов больше, чем было предложено в Debian 11
аж на 75 пакетов не сходится. Неужели столько бэкдоров повнедряли или что это?
|
|
|
|2.115, Аноним (114), 17:46, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А где скачать-то? > Везде файлы для 11.7 :-)
В репах уже есть, дебутстрап наше все :)
|
|1.46, Аноним (46), 15:41, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Из systemd в отдельные пакеты выделены systemd-resolved и systemd-boot. В пакете systemd клиент синхронизации времени systemd-timesyncd переведён из обязательных в рекомендованные зависимости, что позволяет формировать минимальные установки без NTP-клиента.
ну вот, постепенно станем модульным, а вы волновались
|
|
|
|2.49, Аноним (49), 15:42, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Теперь нужны альтернативные реализации от независимых разработчиков.
|
|
|
|3.116, Аноним (114), 17:48, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Теперь нужны альтернативные реализации от независимых разработчиков.
Для синхрилок ntp их уж точно полный реп есть. Ну вон openntpd какой навскидку. Там еще и простенький сервер ntp встроен заодно.
|
|1.48, Ducky (ok), 15:42, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Автор новости похоже поторопился, debian.org еще не объявлял о релизе.
|
|1.51, onanim (?), 15:44, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
пожалуй, пора обновиться с дебиана 10 до 11 - скорее всего 11ый уже достаточно stable и продакшон рэди.
|
|
|
|2.117, Аноним (114), 17:50, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> уже достаточно stable и продакшон рэди.
Это в смысле, секурити фиксы на половину либ перестанут прилетать? Возьмите дебиан 6 версии из архивов, так надежнее. А то даже 10-й еще LTS тим иногда фиксить изволит, как минимум ограниченный набор пакетов. Экие дестабилизаторы, вулны в либах патчат.
|
|1.53, Аноним (53), 15:45, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В отличии от Windows образы Debian linux можно скачать с зеркал + архив образов.. Это офигеть как круто.
Поражен, что до сих пор Microsoft не хочет распространят свою операционную систему похожим образом.
|
|
|
|2.56, Аноним (20), 15:49, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это офигеть как ненужно. Одного нормально работающего сервера хватило бы за глаза.
|
|2.61, Аноним (59), 15:53, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то давно образы винды можно скачать с официального сайта MS. Только с некоторых пор на некоторых территориях без VPN, туннелирующих трафик на другие территории, их скачать нельзя.
|
|
|
|3.64, Аноним (59), 15:55, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в качестве системы зеркал есть такая штука, как платные коммерческие CDN для больших дядек. И это не Cloudflare.
|
|1.62, Антон (??), 15:53, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>GRUB no longer runs os-prober by default
>For a long time, grub has used the os-prober package to detect other operating systems installed on a computer so that it can add them to the boot menu. Unfortunately, that can be problematic in certain cases (e.g. where guest virtual machines are running), so this has now been disabled by default in the latest upstream release.
Подарочек дуалбутчикам, хехе
|
|
|
|2.83, Анониссимус (?), 16:21, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А дуалбутчики и не будут демьян ставить. Они скорее минт поставят. А те, кто смог поставить дебиан, смогут и в /etc/default/grub одну строчку раскомментировать.
|
|2.94, пох. (?), 16:53, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
зато ты можешь поконвертить свою ntfs в btrfs!
(интересно, где откармливают этих кретинов?)
|
|
|
|3.119, Аноним (114), 17:54, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> зато ты можешь поконвертить свою ntfs в btrfs!
Ну так правильный путь должен быть удобным :). Вот соскочить с дуалбута себе подобным - поможем, нивапрос :). А маздайцы - маздай.
> (интересно, где откармливают этих кретинов?)
Да кто тебя знает, ты не признаешься где работаешь, поэтому я до сих пор гадаю откуда такие чудные кадры лезут. Еще меньше я понимаю в чем пойнт топить за прострел собственных пяток и доказывать что это круто.
|
|1.72, Аноним (68), 15:59, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
отличный дистр.
быстрый, легкий, беспроблемный...
но буду юзать диван :)
|
|
|
|
|
|3.120, Аноним (114), 17:56, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Факир был пьян и фокус не удался.
Дебутстрап спасет желающего пофакиться с системой вперед всех :)
|
|1.87, Анониссимус (?), 16:26, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Добавлен пакет ksmbd-tools и реализована поддержка встроенной в ядро Linux реализации файлового сервера на базе протокола SMB.
Это тот, с которым недавно скандал был из-за шерета? Вопрос риторический. Что ж, весьма штабильненько!
|
|1.91, torvn77 (ok), 16:44, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Знгачит скоро и мой Devuan обновится.
Впрочем я этого не замечу, так как уже сижу на Daedulus'e.
|
|
|
|2.97, Аноним (97), 16:59, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А смысл в этом девуан? Тупо из систем д переходить на никому не известный никнейм? Так себе выбор.
|
|
|
|3.105, Аноним (68), 17:13, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А смысл в этом девуан
он просто работает, а не просит юзера белыми буквами на черном фоне читать какие-то журналы если свет мигнул и компутер вырубился... а кроме того, в нем нет приколов когда с какого-то перепуга компьютер начинает включается или выключается по 10 минут вместо минуты... на локал-хосте может кому-то и не лень с этими приколами возиться, а вот мне как приходящему раз в неделю админу выходного дня - лень. 5 лет более 20 компутеров отработало с диваном 9 под юзерами - проблемы были только по железу и БП горели и винты сыпались, но софт не подводил и грузился энтот диван в любом виде и работу выполнял...
|
|
|
|4.110, Аноним (110), 17:38, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То, что вы описали, не имеет никакого отношения к systemd.
Логи в systemd - это одна команда, а не 150 файлов в /var/log, где что искать - никто не знает.
Единственное, за что ненавижу systemd - нет возможности фильтровать логи.
|
|
|
|5.113, Аноним (113), 17:44, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да ладно!
это ты юреру по телефону объяснять будешь что в журнале искать, когда он вместо своего рабочего стола с любимым котиком увидит страшный черный фон с белыми буковками "не по-русски жуть какая-то"...
|
|5.121, Аноним (114), 17:58, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ненавижу systemd - нет возможности фильтровать логи.
В смысле?
1) Юзеж journald вообще опциональный. Его можно вырубить и юзануть какой-то другой логер.
2) Выхлоп journalctl грепается ничуть не хуже всего остального, внезапно.
|
|1.93, Аноним (93), 16:50, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
of this file Читаем ссылки Ни одного настоящего преимущества для пользователя ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.107, Аноним (107), 17:26, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> СОФТ СТАВИТСЯ СТРОГО ИЗ ПАКЕТОВ, НЕТ ПАКЕТА - ЗНАЧИТ СОФТА В ПРИНЦИПЕ НЕТ, КАК БЫ ОН ТЕБЕ НИ БЫЛ НУЖЕН
В целом я тоже только пакеты ставлю. Но если нет пакета, то почему бы просто chroot не использовать?
|
|
|
|3.109, Аноним (109), 17:36, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Но если нет пакета, то почему бы просто chroot не использовать?
Нет, если нет пакета, то он либо берётся и делается. Либо софт используется из директории его сборки без установки в систему.
|
|1.95, Аноним (97), 16:57, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я правильно понимаю, что теперь нет необходимости искать неофициальные образы с пропиетарными драйверами? Можно сразу ставить официалку и видеокарта заработает сразу и сама?
|
|
|
|2.104, Hsbdjd (?), 17:05, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, не правильно. Добавили только firmware, а не проприетарные драйвера.
|
|1.111, Аноним (111), 17:42, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
все это очень легко делаеться, инстукцию как это собрать есть. собераешь этот нелегкий девайс, нужна река с руслом к выходу в океан - все апарат пригоден для использования, подключаешься к примеру гугл и пользуешься - все это называеться подводная меш сеть.
|
|1.123, DEF (?), 18:06, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В репозитории представлено 64419 бинарных пакетов, что на 4868 пакетов больше, чем было предложено в Debian 11
А где пакет Julia? Мало того, что все пакеты уже протухли, так и еще многих нужных пакетов просто нет. Собрали один мусор. На Федоре гораздо лучше все.
|
|1.124, Аноним (124), 18:13, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Я правильно понимаю, что теперь нет необходимости искать неофициальные
> образы с пропиетарными драйверами? Можно сразу ставить официалку и
> видеокарта заработает сразу и сама?
Пользователи Linux уже не те...
|