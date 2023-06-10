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Релиз Debian 12 "Bookworm"

10.06.2023 14:28

После почти двух лет разработки состоялся релиз Debian GNU/Linux 12.0 (Bookworm), доступный для девяти официально поддерживаемых архитектур: Intel IA-32/x86 (i686), AMD64/x86-64, ARM EABI (armel), ARM64, ARMv7 (armhf), mipsel, mips64el, PowerPC 64 (ppc64el) и IBM System z (s390x). Обновления для Debian 12 будут выпускаться в течение 5 лет.

Для загрузки доступны (публикация образов задерживается) установочные образы, загрузить которые можно по HTTP, jigdo или BitTorrent. Для архитектур amd64 и i386 разработаны LiveUSB, доступные в вариантах с GNOME, KDE, LXDE, Xfce, Cinnamon и MATE, а также многоархитектурный DVD, сочетающий пакеты для платформы amd64 с дополнительными пакетами для архитектуры i386. Перед процедурой миграции с Debian 11 "Bullseye" следует ознакомиться со следующим документом.

В репозитории представлено 64419 бинарных пакетов, что на 4868 пакетов больше, чем было предложено в Debian 11. По сравнению с Debian 11 добавлено 11089 новых бинарных пакетов, удалено 6296 (10%) устаревших или заброшенных пакетов, обновлено 43254 (67%) пакетов. Общий суммарных размер всех предложенных в дистрибутиве исходных текстов составляет 1 341 564 204 строк кода. Суммарный размер всех пакетов - 365 GB. Для 96.3% (в прошлой ветке 95.7%) пакетов обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих подтвердить, что исполняемый файл собран именно из заявленных исходных текстов и не содержит посторонних изменений, подстановка которых, например, может быть совершена путём атаки на сборочную инфраструктуру или закладки в компиляторе.

Ключевые изменения в Debian 12.0:

  • В состав официальных установочных образов помимо свободных прошивок из репозитория main, включены и проприетарные прошивки, ранее доступные через репозиторий non-free. При наличии оборудования, для работы которого требуются внешние прошивки, необходимые проприетарные прошивки загружаются по умолчанию. Для пользователей, предпочитающих только свободное ПО, на этапе загрузки предоставлена возможность отключения использования несвободных прошивок.
  • Добавлен новый репозиторий non-free-firmware, в который из репозитория non-free перенесены пакеты с прошивками. В инсталляторе предоставлена возможность динамического запроса пакетов с прошивками из репозитория non-free-firmware. Наличие отдельного репозитория с прошивками позволило обеспечить доступ к прошивкам без включения в установочных носителях общего репозитория non-free.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.1 (в Debian 11 поставлялось ядро 5.10). Обновлены systemd 252, Apt 2.6 и Glibc 2.36.
  • Обновлён графический стек и пользовательские окружения: GNOME 43, KDE Plasma 5.27, LXDE 11, LXQt 1.2.0, MATE 1.2, Xfce 4.18, Mesa 22.3.6, X.Org Server 21.1, Wayland 1.21. В окружениях с GNOME по умолчанию задействован мультимедийный сервер Pipewire и менеджер звуковых сеансов WirePlumber.
  • Обновлены пользовательские приложения, например, LibreOffice 7.4, GNUcash 4.13, Emacs 28.2, GIMP 2.10.34, Inkscape 1.2.2, VLC 3.0.18, Vim 9.0.
  • Обновлены серверные приложения, например, Apache httpd 2.4.57, BIND 9.18, Dovecot 2.3.19, Exim 4.96, lighttpd 1.4.69, Postfix 3.7, MariaDB 10.11, nginx 1.22, PostgreSQL 15, Redis 7.0, SQLite 3.40, Samba 4.17, OpenSSH 9.2p1.
  • Обновлены средства разработки, включая GCC 12.2, LLVM/Clang 14 (для установки также доступен 15.0.6), OpenJDK 17, Perl 5.36, PHP 8.2, Python 3.11.2, Rust 1.63, Ruby 3.1.
  • Добавлена поддержка работы с файловой системой APFS (Apple File System) в режиме чтения и запиcи, используя пакеты apfsprogs и apfs-dkms. В состав включена утилита ntfs2btrfs для преобразования NTFS-разделов в Btrfs.
  • Добавлена поддержка библиотеки распределения памяти mimalloc, которая может выступать в качестве прозрачной замены функции malloc. Особенностью mimalloc является компактность реализации и очень высокая производительность (в тестах mimalloc опережает jemalloc, tcmalloc, snmalloc, rpmalloc и Hoard).
  • Добавлен пакет ksmbd-tools и реализована поддержка встроенной в ядро Linux реализации файлового сервера на базе протокола SMB.
  • Добавлен набор новых шрифтов и обновлены ранее предлагавшиеся шрифты. Предложен менеджер шрифтов fnt (аналог apt для шрифтов), решающий задачи установки дополнительных шрифтов и поддержания уже имеющихся шрифтов в актуальном состоянии. При помощи fnt можно установить более свежие шрифты, присутствующие в репозитории Debian Sid, а также внешние шрифты из коллекции Google Web Fonts.
  • В загрузчике GRUB по умолчанию отключено определение других установленных операционных систем через пакет os-prober, так как это приводило к проблемам в некоторых случаях, например, для гостевой виртуальной машины.
  • Из-за прекращения разработки удалены пакеты libpam-ldap и libnss-ldap, вместо которых для аутентификации пользователей через LDAP рекомендуется использовать эквивалентные по функциональности пакеты libpam-ldapd и libnss-ldapd.
  • Прекращена установка по умолчанию фонового процесса для ведения логов, такого как rsyslog. Для просмотра логов вместо разбора файлов с логами рекомендуется вызывать утилиту "journalctl". При необходимости старое поведение можно вернуть установкой пакета system-log-daemon.
  • Из systemd в отдельные пакеты выделены systemd-resolved и systemd-boot. В пакете systemd клиент синхронизации времени systemd-timesyncd переведён из обязательных в рекомендованные зависимости, что позволяет формировать минимальные установки без NTP-клиента.
  • Возвращена поддержка загрузки в режиме UEFI Secure Boot для систем на базе архитектуры ARM64.
  • Удалён пакет fdflush, вместо которого следует использовать "blockdev --flushbufs" из util-linux.
  • Удалены программы tempfile и rename.ul, вместо которых в скриптах рекомендуется использовать утилиты mktemp и file-rename.
  • Объявлена устаревшей утилита which, которая не будет установлена по умолчанию в будущих выпусках. В качестве замены в bash-скриптах для определения пути к исполняемым файлам рекомендовано использовать команды "type" или "type -a".
  • Объявлены устаревшими и будут удалены в Debian 13 пакеты libnss-gw-name, dmraid и request-tracker4.
  • Обеспечено назначение постоянных имён сетевых интерфейсов ("enX0") для виртуальных сетевых устройств Xen.
  • Добавлена поддержка новых устройств на базе процессоров ARM и RISC-V.
  • Обновлены системные руководства (man) на русском и украинском языках.
  • Добавлены коллекции тематических пакетов, связанных с медициной, биологией и астрономией, подготовленные командами Debian Med и Debian Astro. Например, в состав включены пакеты с shiny-server (платформа для размещения web-приложений на языке R), openvlbi (коррелятор для телескопов), astap (обработчик астрономических изображений), planetary-system-stacker (формирует изображения планет из фрагментов), новые драйверы и библиотеки с поддержкой протокола INDI, связанные с Astropy Python-пакеты (python3-extinction, python3-sncosmo, python3-specreduce, python3-synphot), Java-библиотеки для работы с форматами ECSV и TFCAT.
  • В репозиторий добавлены развиваемые проектом UBports пакеты с пользовательским окружением Lomiri (бывший Unity 8) и дисплейным сервером Mir 2, который выступает в роли композитного сервера на базе Wayland.
  • На финальной стадии подготовки релиза отложен изначально ожидавшийся в Debian 12 перевод дистрибутива с использования отдельного раздела /usr на новое представление, при котором каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0
  3. OpenNews: Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях
  4. OpenNews: Debian 9 Stretch перемещён в архив
  5. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
  6. OpenNews: Релиз Debian 11 "Bullseye"
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59273-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Дмитрий (??), 14:30, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    То, что было хорошо, стало ещё лучше! Так держать!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:39, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Конечно, ведь это БАЗА.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:47, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    кринж
     
  • 3.34, Аноним (-), 15:16, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.112, хз (?), 17:44, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Этим кто-то пользуется ?
     
     
  • 3.118, Аноним (5), 17:53, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Этим

    https://www.debian.org/users/

     

  • 1.4, Аноним (4), 14:37, 10/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.6, Руся (?), 14:40, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:55, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 2.8, АнонимЪ (?), 14:45, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 3.20, Аноним (20), 15:04, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 4.44, АнонимЪ (?), 15:34, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 2.9, Аноним (9), 14:46, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 3.14, Аноним (14), 14:53, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 4.60, Аноним (60), 15:52, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 2.19, Аноним (19), 15:03, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 2.32, Атон (?), 15:15, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 2.35, Атон (?), 15:16, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 2.40, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:28, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.58, Аноним (60), 15:51, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.65, Аноним (65), 15:55, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (14)

  • 1.7, Чи (?), 14:44, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже неделю как накатил, работает стабильно.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:51, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну наконец-то, отличный подарок на др.
     
  • 1.15, Аноним (-), 14:55, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    неделю назад: "Есть еще около 100 известных ошибок RC, влияющих на книжного червя, но мы согласились выпустить их с включением."
     
     
  • 2.96, Аноним (96), 16:57, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2023/06/msg00000.HTML
    Вкратце: на них подзабили, все равно после выпуска найдут еще 100500 новых.
     

  • 1.17, Аноним (19), 14:56, 10/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     
     
  • 2.18, Аноним (19), 15:02, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.24, Аноним (20), 15:07, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.29, Аноним (29), 15:13, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.33, Аноним (19), 15:15, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.71, Аноним (71), 15:59, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.31, Аноним (-), 15:13, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.36, Аноним (19), 15:24, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.38, Аноним (20), 15:26, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:32, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 15:48, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.99, Аноним (20), 17:01, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:30, 10/06/2023 Скрыто модератором
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  • 3.47, Ivan1986 (?), 15:41, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.54, Аноним (20), 15:48, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.59, Аноним (59), 15:51, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.100, Аноним (20), 17:02, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.108, Аноним (108), 17:32, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.63, Аноним (60), 15:55, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 15:58, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.67, Андрей04091977 (ok), 15:56, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.74, Аноним (74), 16:02, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (21)

  • 1.21, Аноним (19), 15:05, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Обновлены системные руководства (man) на русском и украинском языках.

    Вместо обновления руководств лучше бы привели умолчания в соответствие с рекомендациями ФСТЭК.

     
     
  • 2.86, АнонимЪ (?), 16:24, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А обязаны?
    Думаю им просто фиолетово.
     
  • 2.114, Аноним (114), 17:44, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вместо обновления руководств лучше бы привели умолчания в соответствие с рекомендациями
    > ФСТЭК.

    В опенсорсе работы работает тот кому они нужны...

     

  • 1.22, Аноним (20), 15:06, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Дебиан новый, а пакеты всё равно древнющие.
     
  • 1.26, birdie (ok), 15:09, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Для 96.3% (в прошлой ветке 95.7%) пакетов обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих подтвердить, что исполняемый файл собран именно из заявленных исходных текстов и не содержит посторонних изменений, подстановка которых, например, может быть совершена путём атаки на сборочную инфраструктуру или закладки в компиляторе.

    Это очень круто, ждём 100%. Хочется такое же во всех уважающих себя дистрах.

     
     
  • 2.30, Аноним (19), 15:13, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    С распространением культа Cargo закладки в зависимостях станут неизбежны, а без версий зависимостей с сзакладками софт вообще не соберётся. Не нравится - изобрети свой язык программирования, свою экосистему для него, и своих обезъянок, готовых его всюду тащить.
     
  • 2.39, Аноним (20), 15:27, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Красношляп так умел всегда.
     
     
  • 3.66, birdie (ok), 15:55, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего такого нет ни в RHEL, ни в Fedora.

    Предложение было, но пока не сильно сдвинулось.

    https://access.redhat.com/blogs/766093/posts/1976033
    https://fedoraproject.org/wiki/Reproducible_Builds
    https://fedoraproject.org/wiki/Changes/ReproducibleBuildsClampMtimes
    https://lwn.net/Articles/860084/

     

  • 1.28, ИмяХ (?), 15:12, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>По сравнению с Debian 11 добавлено 11089 новых бинарных пакетов, удалено 6296 пакетов

    11089 - 6296 = 4793 но при этом
    >>на 4868 пакетов больше, чем было предложено в Debian 11

    аж на 75 пакетов не сходится. Неужели столько бэкдоров повнедряли или что это?

     
  • 1.43, birdie (ok), 15:34, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А где скачать-то?

    Везде файлы для 11.7 :-)

     
     
  • 2.69, Аноним (60), 15:58, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Приписки гораздо древнее любого пути веры )
     
  • 2.115, Аноним (114), 17:46, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где скачать-то? > Везде файлы для 11.7 :-)

    В репах уже есть, дебутстрап наше все :)

     

  • 1.46, Аноним (46), 15:41, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Из systemd в отдельные пакеты выделены systemd-resolved и systemd-boot. В пакете systemd клиент синхронизации времени systemd-timesyncd переведён из обязательных в рекомендованные зависимости, что позволяет формировать минимальные установки без NTP-клиента.

    ну вот, постепенно станем модульным, а вы волновались

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 15:42, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь нужны альтернативные реализации от независимых разработчиков.
     
     
  • 3.103, Аноним (103), 17:05, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приступай, как напишешь — пили новость на опеннете, обсудим.
     
  • 3.116, Аноним (114), 17:48, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь нужны альтернативные реализации от независимых разработчиков.

    Для синхрилок ntp их уж точно полный реп есть. Ну вон openntpd какой навскидку. Там еще и простенький сервер ntp встроен заодно.

     

  • 1.48, Ducky (ok), 15:42, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор новости похоже поторопился, debian.org еще не объявлял о релизе.
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 15:49, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автор новости похоже поторопился, debian.org еще не объявлял о релизе.

    Лично видел появление новости о debian 12 на странице https://www.debian.org/News/

    Но сейчас её от туда почему-то убрали.

     
     
  • 3.80, Аноним (80), 16:09, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На месте https://www.debian.org/News/2023/20230610
     
     
  • 4.85, Аноним (57), 16:24, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из списков на главной странице и раздела новостей убрали.
     
     
  • 5.101, Аноним (80), 17:03, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В самом верху https://www.debian.org/News/
     
  • 2.78, Аноним (78), 16:06, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылка на новость: https://www.debian.org/News/2023/20230610
     

  • 1.51, onanim (?), 15:44, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    пожалуй, пора обновиться с дебиана 10 до 11 - скорее всего 11ый уже достаточно stable и продакшон рэди.
     
     
  • 2.76, Аноним (76), 16:05, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и так сойдёт, работает - не трожь
     
  • 2.117, Аноним (114), 17:50, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уже достаточно stable и продакшон рэди.

    Это в смысле, секурити фиксы на половину либ перестанут прилетать? Возьмите дебиан 6 версии из архивов, так надежнее. А то даже 10-й еще LTS тим иногда фиксить изволит, как минимум ограниченный набор пакетов. Экие дестабилизаторы, вулны в либах патчат.

     

  • 1.53, Аноним (53), 15:45, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В отличии от Windows образы Debian linux можно скачать с зеркал + архив образов.. Это офигеть как круто.  
    Поражен, что до сих пор Microsoft не хочет распространят свою операционную систему похожим образом.
     
     
  • 2.56, Аноним (20), 15:49, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это офигеть как ненужно. Одного нормально работающего сервера хватило бы за глаза.
     
  • 2.61, Аноним (59), 15:53, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то давно образы винды можно скачать с официального сайта MS. Только с некоторых пор на некоторых территориях без VPN, туннелирующих трафик на другие территории, их скачать нельзя.
     
     
  • 3.64, Аноним (59), 15:55, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в качестве системы зеркал есть такая штука, как платные коммерческие CDN для больших дядек. И это не Cloudflare.
     
     
  • 4.79, Аноним (53), 16:08, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    орнул
    прогресс
     
  • 2.90, birdie (ok), 16:40, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В отличии от Windows образы Debian linux можно скачать с зеркал + архив образов..

    Первая ссылка в Google: https://www.microsoft.com/software-download/windows11

     
     
  • 3.102, Аноним (20), 17:04, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зеркал там нет что и требовалось доказать.
     

  • 1.62, Антон (??), 15:53, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >GRUB no longer runs os-prober by default
    >For a long time, grub has used the os-prober package to detect other operating systems installed on a computer so that it can add them to the boot menu. Unfortunately, that can be problematic in certain cases (e.g. where guest virtual machines are running), so this has now been disabled by default in the latest upstream release.

    Подарочек дуалбутчикам, хехе

     
     
  • 2.68, Аноним (68), 15:58, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дуалбутчики не нужны
     
     
  • 3.73, Аноним (60), 16:01, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Калька КДЕ и без бутчизма загрузчик поставить не может )
     
  • 2.83, Анониссимус (?), 16:21, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дуалбутчики и не будут демьян ставить. Они скорее минт поставят. А те, кто смог поставить дебиан, смогут и в /etc/default/grub одну строчку раскомментировать.
     
  • 2.94, пох. (?), 16:53, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зато ты можешь поконвертить свою ntfs в btrfs!

    (интересно, где откармливают этих кретинов?)

     
     
  • 3.119, Аноним (114), 17:54, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зато ты можешь поконвертить свою ntfs в btrfs!

    Ну так правильный путь должен быть удобным :). Вот соскочить с дуалбута себе подобным - поможем, нивапрос :). А маздайцы - маздай.

    > (интересно, где откармливают этих кретинов?)

    Да кто тебя знает, ты не признаешься где работаешь, поэтому я до сих пор гадаю откуда такие чудные кадры лезут. Еще меньше я понимаю в чем пойнт топить за прострел собственных пяток и доказывать что это круто.

     

  • 1.72, Аноним (68), 15:59, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    отличный дистр.
    быстрый, легкий, беспроблемный...

    но буду юзать диван :)

     
  • 1.75, Аноним (75), 16:03, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость рано опубликовали. Образы ещё не сформированы.
     
     
  • 2.77, Аноним (76), 16:06, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факир был пьян и фокус не удался.
     
     
  • 3.120, Аноним (114), 17:56, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Факир был пьян и фокус не удался.

    Дебутстрап спасет желающего пофакиться с системой вперед всех :)

     

  • 1.81, Анониссимус (?), 16:19, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, как быстро время идёт! Недавно только выход 11-го отмечал, накатывал...
     
  • 1.84, Аноним (84), 16:23, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    1234 костылей было добавлено
     
  • 1.87, Анониссимус (?), 16:26, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлен пакет ksmbd-tools и реализована поддержка встроенной в ядро Linux реализации файлового сервера на базе протокола SMB.

    Это тот, с которым недавно скандал был из-за шерета? Вопрос риторический. Что ж, весьма штабильненько!

     
  • 1.89, Аноним (89), 16:40, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    nvidia 390 драйвера дропнули или оставили еще в репах?
     
  • 1.91, torvn77 (ok), 16:44, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знгачит скоро и мой Devuan обновится.  
    Впрочем я этого не замечу, так как уже сижу на Daedulus'e.
     
     
  • 2.97, Аноним (97), 16:59, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А смысл в этом девуан? Тупо из систем д переходить на никому не известный никнейм? Так себе выбор.
     
     
  • 3.105, Аноним (68), 17:13, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А смысл в этом девуан

    он просто работает, а не просит юзера белыми буквами на черном фоне читать какие-то журналы если свет мигнул и компутер вырубился... а кроме того, в нем нет приколов когда с какого-то перепуга компьютер начинает включается или выключается по 10 минут вместо минуты... на локал-хосте может кому-то и не лень с этими приколами возиться, а вот мне как приходящему раз в неделю админу выходного дня - лень. 5 лет более 20 компутеров отработало с диваном 9 под юзерами - проблемы были только по железу и БП горели и винты сыпались, но софт не подводил и грузился энтот диван в любом виде и работу выполнял...

     
     
  • 4.110, Аноним (110), 17:38, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что вы описали, не имеет никакого отношения к systemd.

    Логи в systemd - это одна команда, а не 150 файлов в /var/log, где что искать - никто не знает.

    Единственное, за что ненавижу systemd - нет возможности фильтровать логи.

     
     
  • 5.113, Аноним (113), 17:44, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно!

    это ты юреру по телефону объяснять будешь что в журнале искать, когда он вместо своего рабочего стола с любимым котиком увидит страшный черный фон с белыми буковками "не по-русски жуть какая-то"...

     
  • 5.121, Аноним (114), 17:58, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ненавижу systemd - нет возможности фильтровать логи.

    В смысле?
    1) Юзеж journald вообще опциональный. Его можно вырубить и юзануть какой-то другой логер.
    2) Выхлоп journalctl грепается ничуть не хуже всего остального, внезапно.

     

  • 1.92, Аноним (92), 16:50, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Образ ещё не доступен для скачки. Какой же релиз?
     
  • 1.93, Аноним (93), 16:50, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    of this file Читаем ссылки Ни одного настоящего преимущества для пользователя ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.107, Аноним (107), 17:26, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > СОФТ СТАВИТСЯ СТРОГО ИЗ ПАКЕТОВ, НЕТ ПАКЕТА - ЗНАЧИТ СОФТА В ПРИНЦИПЕ НЕТ, КАК БЫ ОН ТЕБЕ НИ БЫЛ НУЖЕН

    В целом я тоже только пакеты ставлю. Но если нет пакета, то почему бы просто chroot не использовать?

     
     
  • 3.109, Аноним (109), 17:36, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но если нет пакета, то почему бы просто chroot не использовать?

    Нет, если нет пакета, то он либо берётся и делается. Либо софт используется из директории его сборки без установки в систему.

     

  • 1.95, Аноним (97), 16:57, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что теперь нет необходимости искать неофициальные образы с пропиетарными драйверами? Можно сразу ставить официалку и видеокарта заработает сразу и сама?
     
     
  • 2.104, Hsbdjd (?), 17:05, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не правильно. Добавили только firmware, а не проприетарные драйвера.
     
     
  • 3.122, Столчел (?), 18:06, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.111, Аноним (111), 17:42, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все это очень легко делаеться, инстукцию как это собрать есть. собераешь этот нелегкий девайс, нужна река с руслом к выходу в океан - все апарат пригоден для использования, подключаешься к примеру гугл и пользуешься - все это называеться подводная меш сеть.
     
  • 1.123, DEF (?), 18:06, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В репозитории представлено 64419 бинарных пакетов, что на 4868 пакетов больше, чем было предложено в Debian 11

    А где пакет Julia? Мало того, что все пакеты уже протухли, так и еще многих нужных пакетов просто нет. Собрали один мусор. На Федоре гораздо лучше все.

     
  • 1.124, Аноним (124), 18:13, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Я правильно понимаю, что теперь нет необходимости искать неофициальные
    > образы с пропиетарными драйверами? Можно сразу ставить официалку и
    > видеокарта заработает сразу и сама?

    Пользователи Linux уже не те...

     

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