Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях

Опубликованы результаты общего голосования (GR, general resolution) разработчиков проекта Debian, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры, на котором был рассмотрен вопрос поставки проприетарных прошивок в составе официальных установочных образов и live-сборок. В голосовании победил пятый пункт "Изменить Общественный договор для поставки несвободных прошивок в инсталляторе с предоставлением единых установочных сборок". Выбранный вариант подразумевает изменение Общественного договора (Debian Social Contract), определяющего основополагающие принципы проекта и обязательства проекта сообществом. В пятый пункт общественного договора, в котором находится требование к соблюдению стандартов свободного ПО, будет добавлено примечание, что официальные носители Debian могут включать прошивки, не являющиеся частью системы Debian, если это необходимо для обеспечения работы дистрибутива на оборудовании, для работы которого требуются подобные прошивки. В официальные установочные носители и live-образы Debian будут включены пакеты из секции "non-free-firmware", в которую из репозитория non-free вынесены компоненты, связанные с прошивками. При наличии оборудования, для работы которого требуются внешние прошивки, использование необходимых проприетарных прошивок будет включено по умолчанию. При этом для пользователей, предпочитающих только свободное ПО, на этапе загрузки будет предоставлена возможность отключения использования несвободных прошивок. Кроме того, в инсталляторе и live-образе будет предоставлена информация о том, какой тип прошивок загружен. Данные об используемых прошивках также будут сохранены в установленную систему для того, чтобы пользователь смог получить сведения об используемых прошивках позднее. Если прошивки необходимы для работы оборудования после установки, в системе также предлагается по умолчанию добавить в файл sources.list репозиторий non-free-firmware, что позволит получать обновления прошивок с исправлением уязвимостей и важных ошибок. Образы с проприетарными прошивками будут поставляться в качестве официальных носителей, которые заменят ранее предлагаемые образы без несвободных прошивок. Вопрос с поставкой прошивок стал актуален так как производители оборудования всё чаще прибегают к использованию внешних прошивок, загружаемых операционной системой, вместо поставки прошивок в постоянной памяти на самих устройствах. Подобные внешние прошивки необходимы многим современным графическим, звуковым и сетевым адаптерам. При этом неоднозначен вопрос, насколько поставка проприетарных прошивок соотносится с требованием поставки только свободного ПО в основных сборках Debian, так как прошивки выполняются на аппаратных устройствах, а не в системе, и относятся к оборудованию. На современных компьютерах, оснащённых даже полностью свободными дистрибутивами, выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты в ПЗУ или Flash-память. До сих пор проприетарные прошивки не включались в состав официальных установочных образов Debian и поставлялись в отдельном репозитории non-free. Установочные сборки с проприетарными прошивками имеют статус неофициальных и распространяются отдельно, что приводит к путанице и создаёт трудности у пользователей, так как во многих случаях полноценной работы современного оборудования можно добиться только после установки проприетарных прошивок. Подготовкой и сопровождением неофициальных сборок с проприетарными прошивками также занимался проект Debian, что требовало дополнительной траты ресурсов на сборку, тестирование и размещение неофициальных сборок, дублирующих официальные. Возникла ситуация при которой неофициальные сборки являются более предпочтительными для пользователя, если он хочет добиться нормальной поддержки своего оборудования, а установка рекомендуемых официальных сборок зачастую приводит к проблемам в поддержке оборудования. Кроме того, использование неофициальных сборок мешает достижению идеала в отношении поставки только открытого ПО и невольно ведёт к популяризации проприетарного ПО, так как пользователь вместе с прошивками получает и подключённый репозиторий non-free с другим несвободным ПО.



