Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях

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|2.6, Rev (?), 14:59, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Через пару лет, наверное. 12-й уже заморожен, кажется, так что в 13-ом.
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|2.5, Аноним (3), 14:56, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда он не свободный. А зачем он тогда нужен есть же оффтопик.
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|3.7, анон (?), 15:00, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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пользуйся либрой там и ядро чистят от блобов, или ты не знал этого ?
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|4.9, Rev (?), 15:01, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как пользоваться если оборудование не работает?
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|3.8, Rev (?), 15:00, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как зачем? Вы сомневаетесь в нужности религии опенсорса???
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|2.35, dannyD (?), 17:22, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"мудрость" космического масштаба и космической же глупости.
а что рабочее "Без проприетарных прошивок" ?
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|1.10, Rev (?), 15:03, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> На современных компьютерах, оснащённых даже полностью свободными дистрибутивами, выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты в ПЗУ или Flash-память.
Разница лишь в том, что одни прошиты и не обновляются, а другие обновляются и фиксят уязвимости. Похоже, фанатики всего открытого за то, чтобы не фиксить ошибки и уязвимости.
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|2.23, DeerFriend (?), 15:40, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прелесть клозетсурса в том, что ты выкладываешь бинарник, скомпилированный с непонятными параметрами, а мейнтейнеры дистрибутивов пользователи пытаются разобраться, как заставить работать твоё говно.
Про обновления в этом занимательном процессе ничего не говорится.
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|1.13, Аноним (13), 15:04, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Хорошо, что прагматизм победил. Всё-таки неработоспособность сетевых адаптеров из коробки из-за отсутствующих прошивок - это серьёзная проблема. Для остального оборудования их хотя бы относительно просто из интернета можно доустановить после установки.
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|2.16, Аноним (15), 15:09, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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каждый раз не мог с первого раза найти где у них nonfree iso лежит. И каждый раз забывал сохранить ссылку =)
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|2.20, penetrator (?), 15:20, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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каким сетевухам нужны прошивки?
какой-нибудь меланокс требует блобы? скорее шьется
а какое-нибудь шило реалтековское встроенное в мамку наверное да хочет прошивку
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|1.18, Без аргументов (?), 15:17, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давно пора эту бюрократию решить. Когда ещё были диски.
Небось от жёсткой заморозки промежуточных версий тоже откажутся.
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|1.19, Аноним (19), 15:18, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ...выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты...
Разница лишь в том, что комп с готовыми прошивками уже работает с любой ОС, а с загружаемыми - только одобренной Министерством Правды (с).
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|2.22, Аноним (22), 15:32, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я еще вчера скопировал. Вот, держи: 01.10.2022
Завтра снова копировать буду.
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|1.29, Аноним (27), 16:45, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вертолёт Ingenuity на Марсе преземлился в странную кучку. Теперь к одной ножке прилип неопознанный объект.
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|1.37, Аноним (37), 17:29, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В голосовании победил пятый пункт "Изменить Общественный договор для поставки несвободных прошивок в инсталляторе с предоставлением единых установочных сборок"."
Рыба давно начала гнить с головы, теперь вот тушка занялась.
Проста атлична нах!
Пи$@расы прогнули основу из-за ракушей, которые не осиливали поставить свои любимые зонды.
Для таких же отдельный африканский дистрибутив есть даже, но нет, надо со своим усталым прийти в чужой монастырь и устроить там содомские свадьбы.
Великое горе и великая печаль постигла DFSG-дом, пи$@расы проникли в штаб и давай качаить там свои содомитские права!
Пропал DFSG-дом!
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