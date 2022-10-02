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Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях

02.10.2022 14:36

Опубликованы результаты общего голосования (GR, general resolution) разработчиков проекта Debian, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры, на котором был рассмотрен вопрос поставки проприетарных прошивок в составе официальных установочных образов и live-сборок. В голосовании победил пятый пункт "Изменить Общественный договор для поставки несвободных прошивок в инсталляторе с предоставлением единых установочных сборок".

Выбранный вариант подразумевает изменение Общественного договора (Debian Social Contract), определяющего основополагающие принципы проекта и обязательства проекта сообществом. В пятый пункт общественного договора, в котором находится требование к соблюдению стандартов свободного ПО, будет добавлено примечание, что официальные носители Debian могут включать прошивки, не являющиеся частью системы Debian, если это необходимо для обеспечения работы дистрибутива на оборудовании, для работы которого требуются подобные прошивки.

В официальные установочные носители и live-образы Debian будут включены пакеты из секции "non-free-firmware", в которую из репозитория non-free вынесены компоненты, связанные с прошивками. При наличии оборудования, для работы которого требуются внешние прошивки, использование необходимых проприетарных прошивок будет включено по умолчанию. При этом для пользователей, предпочитающих только свободное ПО, на этапе загрузки будет предоставлена возможность отключения использования несвободных прошивок.

Кроме того, в инсталляторе и live-образе будет предоставлена информация о том, какой тип прошивок загружен. Данные об используемых прошивках также будут сохранены в установленную систему для того, чтобы пользователь смог получить сведения об используемых прошивках позднее. Если прошивки необходимы для работы оборудования после установки, в системе также предлагается по умолчанию добавить в файл sources.list репозиторий non-free-firmware, что позволит получать обновления прошивок с исправлением уязвимостей и важных ошибок. Образы с проприетарными прошивками будут поставляться в качестве официальных носителей, которые заменят ранее предлагаемые образы без несвободных прошивок.

Вопрос с поставкой прошивок стал актуален так как производители оборудования всё чаще прибегают к использованию внешних прошивок, загружаемых операционной системой, вместо поставки прошивок в постоянной памяти на самих устройствах. Подобные внешние прошивки необходимы многим современным графическим, звуковым и сетевым адаптерам. При этом неоднозначен вопрос, насколько поставка проприетарных прошивок соотносится с требованием поставки только свободного ПО в основных сборках Debian, так как прошивки выполняются на аппаратных устройствах, а не в системе, и относятся к оборудованию. На современных компьютерах, оснащённых даже полностью свободными дистрибутивами, выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты в ПЗУ или Flash-память.

До сих пор проприетарные прошивки не включались в состав официальных установочных образов Debian и поставлялись в отдельном репозитории non-free. Установочные сборки с проприетарными прошивками имеют статус неофициальных и распространяются отдельно, что приводит к путанице и создаёт трудности у пользователей, так как во многих случаях полноценной работы современного оборудования можно добиться только после установки проприетарных прошивок. Подготовкой и сопровождением неофициальных сборок с проприетарными прошивками также занимался проект Debian, что требовало дополнительной траты ресурсов на сборку, тестирование и размещение неофициальных сборок, дублирующих официальные.

Возникла ситуация при которой неофициальные сборки являются более предпочтительными для пользователя, если он хочет добиться нормальной поддержки своего оборудования, а установка рекомендуемых официальных сборок зачастую приводит к проблемам в поддержке оборудования. Кроме того, использование неофициальных сборок мешает достижению идеала в отношении поставки только открытого ПО и невольно ведёт к популяризации проприетарного ПО, так как пользователь вместе с прошивками получает и подключённый репозиторий non-free с другим несвободным ПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Проект Debian начал общее голосование по вопросу поставки проприетарных прошивок
  3. OpenNews: Debian отсудил домен debian.community, на котором публиковалась критика проекта
  4. OpenNews: Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian
  5. OpenNews: Разработчики Debian утвердили возможность проведения тайного голосования
  6. OpenNews: Проект Debian выбрал нейтральную позицию относительно петиции против Столлмана
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57859-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Getfor (?), 14:43, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И когда мы увидим это все в конечном дистрибутиве?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:56, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и всё в Дебиан, через два года.
     
  • 2.6, Rev (?), 14:59, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Через пару лет, наверное. 12-й уже заморожен, кажется, так что в 13-ом.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:07, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве не 23-й год?
     
  • 3.26, Konqi (?), 16:24, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда информация?
    Обычно у них заморозка в феврале.
     

  • 1.2, Xenia Joness (ok), 14:55, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не знаю, что пытались добится) Без проприетарных прошивок - любой Linux не рабочий.
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 14:56, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда он не свободный. А зачем он тогда нужен есть же оффтопик.
     
     
  • 3.7, анон (?), 15:00, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пользуйся либрой там и ядро чистят от блобов, или ты не знал этого ?
     
     
  • 4.9, Rev (?), 15:01, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как пользоваться если оборудование не работает?
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 17:02, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вам открытое ПО, если у вас закрытое железо?
    Есть открытая архитектура RISC-V на котором работает и линух и фряха и даже illumos потихоньку имплементируют. Хотя я ума не приложу зачем анониму открытое железо, кроме как ради собственного ЧСВ.
    https://www.youtube.com/watch?v=613yEF6SrNo
    https://www.youtube.com/watch?v=613yEF6SrNo
    https://www.youtube.com/watch?v=J0hrZLMZaC8
     
  • 3.8, Rev (?), 15:00, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как зачем? Вы сомневаетесь в нужности религии опенсорса???
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:04, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >опенсорса
     
  • 4.24, Аноним (3), 15:50, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан свалился в ересь это теперь ложная религия.
     
  • 2.35, dannyD (?), 17:22, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "мудрость" космического масштаба и космической же глупости.

    а что рабочее "Без проприетарных прошивок" ?

     
  • 2.36, n00by (ok), 17:27, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без проприетарных прошивок - любой Linux не рабочий.

    Обманывать нехорошо:

    # eix linux-firmware
    * sys-kernel/linux-firmware
         Доступные версии:      20211027^bstd 20211216^bstd 20220209^bstd 20220310^bstd 20220411^bstd 202205}
         Домашняя страница:     https://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
         Описание:              Linux firmware files

    # eix --installed linux-firmware
    Совпадений не найдено.

     

  • 1.10, Rev (?), 15:03, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На современных компьютерах, оснащённых даже полностью свободными дистрибутивами, выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты в ПЗУ или Flash-память.

    Разница лишь в том, что одни прошиты и не обновляются, а другие обновляются и фиксят уязвимости. Похоже, фанатики всего открытого за то, чтобы не фиксить ошибки и уязвимости.

     
  • 1.12, gumanzoy (?), 15:04, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    firmware-nonfree 20210818 в sid уже год не обновлялся.
     
     
  • 2.23, DeerFriend (?), 15:40, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прелесть клозетсурса в том, что ты выкладываешь бинарник, скомпилированный с непонятными параметрами, а мейнтейнеры дистрибутивов пользователи пытаются разобраться, как заставить работать твоё говно.

    Про обновления в этом занимательном процессе ничего не говорится.

     

  • 1.13, Аноним (13), 15:04, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Хорошо, что прагматизм победил. Всё-таки неработоспособность сетевых адаптеров из коробки из-за отсутствующих прошивок - это серьёзная проблема. Для остального оборудования их хотя бы относительно просто из интернета можно доустановить после установки.
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 15:09, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    каждый раз не мог с первого раза найти где у них nonfree iso лежит. И каждый раз забывал сохранить ссылку =)
     
  • 2.20, penetrator (?), 15:20, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    каким сетевухам нужны прошивки?

    какой-нибудь меланокс требует блобы? скорее шьется

    а какое-нибудь шило реалтековское встроенное в мамку наверное да хочет прошивку

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 17:19, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    802.11ax
     

  • 1.17, Попандопала (?), 15:16, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь нон-фри будет главным,а раньше наоборот. Перестановка кроватей?
     
     
  • 2.25, Аноним (3), 15:50, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невидимая рука рынка.
     

  • 1.18, Без аргументов (?), 15:17, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора эту бюрократию решить. Когда ещё были диски.
    Небось от жёсткой заморозки промежуточных версий тоже откажутся.
     
  • 1.19, Аноним (19), 15:18, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ...выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты...

    Разница лишь в том, что комп с готовыми прошивками уже работает с любой ОС, а с загружаемыми - только одобренной Министерством Правды (с).

     
  • 1.21, darkshvein (ok), 15:24, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я просто скопирую дату:
    02.10.2022
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:32, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я еще вчера скопировал. Вот, держи: 01.10.2022
    Завтра снова копировать буду.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 16:40, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящие копипастеры копируют каждый тик.
     
     
  • 4.32, Аноним (22), 17:17, 02/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Признаю, мне далеко до настоящих мастеров.
     

  • 1.28, jalavan (ok), 16:42, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дебиан будет работать у ленивых, капец винде.
     
  • 1.29, Аноним (27), 16:45, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вертолёт Ingenuity на Марсе преземлился в странную кучку. Теперь к одной ножке прилип неопознанный объект.
     
  • 1.31, IdeaFix (ok), 17:08, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эта возня начинает напоминать возню во фрибсд...
     
  • 1.34, n00by (ok), 17:21, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Решение играет новыми красками в свете недавних событий с VA-API https://opennet.ru/57839-fedora

    «Пока Дебиан не поставляет прошивки с кодеками, нет проблем» (If Debian doesn't ship the firmware, there is no issue).

    https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1016687#40

     
  • 1.37, Аноним (37), 17:29, 02/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В голосовании победил пятый пункт "Изменить Общественный договор для поставки несвободных прошивок в инсталляторе с предоставлением единых установочных сборок"."

    Рыба давно начала гнить с головы, теперь вот тушка занялась.
    Проста атлична нах!
    Пи$@расы прогнули основу из-за ракушей, которые не осиливали поставить свои любимые зонды.
    Для таких же отдельный африканский дистрибутив есть даже, но нет, надо со своим усталым прийти в чужой монастырь и устроить там содомские свадьбы.

    Великое горе и великая печаль постигла DFSG-дом, пи$@расы проникли в штаб и давай качаить там свои содомитские права!

    Пропал DFSG-дом!

     

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