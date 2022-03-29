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Разработчики Debian утвердили возможность проведения тайного голосования

29.03.2022 12:15

Опубликованы результаты общего голосования (GR, general resolution) разработчиков проекта Debian, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры, на котором была утверждена возможность проведения тайных голосований, не разглашающих выбор участников (до сих пор после GR-голосования публиковались полные списки с информацией, о том, какие варианты выбрал каждый голосующий). Потребность в тайных голосованиях возникла в прошлом году в ходе принятия резолюции в отношении Ричарда Столлмана из-за того, что не все были готовы в отрытую высказать свою позицию, так как выражение своего мнения могло привести к последующей травле со стороны сторонников или противников Столлмана.

В ходе нынешнего голосования было одобрена возможность обезличивания мнения участников (скрытие информации о том, кто за что проголосовал), но допускающее проведение проверки для исключения злоупотреблений при подсчёте голосов. Тайные общие голосования (GR) будут проводиться по аналогии с ежегодными выборами лидера проекта, в них также будут раздельно публиковаться списки принявших в голосовании участников и выбранных позиций, без возможности определить какому участнику принадлежит тот или иной выбор.

Для исключения злоупотреблений со стороны ответственного лица, проводящего учёт голосов, определяется возможность независимой перепроверки голосов, а для разработчиков предписывается создание механизма, подтверждающего, что их голос был учтён при подсчёте результатов (при выборе лидера проекта применяется криптографический хэш, при помощи которого участник может проверить включение своего голоса, но такой метод не защищён от перебора значений и требует модернизации, например, использования при расчёте хэша скрытых кодов, генерируемых системой принятия голосов для каждого разработчика).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Проект Debian начинает голосование по позиции относительно Столлмана
  3. OpenNews: В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана
  4. OpenNews: Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian
  5. OpenNews: Проект Debian выбрал нейтральную позицию относительно петиции против Столлмана
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56925-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 12:21, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Ну вот. Теперь и там будет важно не как голосуют, а кто считает.
    (Хотя, эпичные разборки с ручным пересчётом хэша обещают быть забавными.)
     
     
  • 2.4, распад олова (?), 12:32, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    можно теперь и мертвых душь завести в голосование
     
     
  • 3.7, dullish (ok), 12:35, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если они будут восхитительно небинарны и вопиюще инклюзивны, то почему-бы и нет?
     
  • 2.21, Отражение луны (ok), 13:04, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Забавно смотреть, как в России думают, что не бывает честных голосований)
     
     
  • 3.24, dullish (ok), 13:20, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, вообще-то, тайное голосование всегда нечестное. Человек может говорить одно, сделать другое и это всё, вроде как, узаконено. Так что только прямое открытое. В идеале, путём поднятия рук. Потому как, если избиратель боится последствий своего выбора, то с системой уже что-то не так и голосованием этого не исправить.
    P.S. Ваш вброс про Россию особенно забавен на фоне социологии в США. Где, после каждых выборов, половина населения не верит в их честность. От раза к разу половины меняются местами, более или менее, сохраняя свой состав.
     
  • 3.27, Тинус Лорвальдс (ok), 13:27, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России не думают, а в России знают, что если есть инструмент для проведения нечестных выборов, то он обязательно кем-либо будет использован. Но ты продолжай жить в мире розовых единорогов.
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:35, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же. Есть. У нас. Вроде как тайное голосование. И вроде как есть электронная система подсчета голосов, которая срабатывает при запихивании билютеня в ящик. И вроде как там все зашифровано. И вроде как ключ для расшифровки только у председателя комиссии. Но тайм коды скорее все все равно сохраняют. Чтобы потом по камере посмотреть, кто как проголосовал. Чтобы потом припомнить.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:28, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Более важных проблем у них не осталось, надо полагать?
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:31, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Электронное голосование?
     
  • 1.5, Zenitur (ok), 12:32, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Наверно собираются убрать Systemd по умолчанию, но не хотят, чтобы с проголосовавшими случилось то же, что и с Мёрдоком
     
  • 1.8, eganru (?), 12:36, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Будут сторонников гнилых решений в тайное голосование тайком пропихивать.
     
     
  • 2.16, ноунейм (?), 12:58, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А могли бы выбрать диктатора который бы сразу решал каие решения "гнилые" с высоты своей диктаторской экспертизы.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:37, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    После того как началась откровенная Отмена Столлмана уже тогда стало понятно что это конец для СПО-сообщества. Да кто в здравом уме захочет присоединится к такому сборищу откровенных идиотов, если теперь стали бояться сказать что они думают?))) Больше всего Столмана:( он вообще должен быть в шоке от того как извратили его прекрасную идею:(
     
     
  • 2.11, Zenitur (ok), 12:42, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > конец для СПО-сообщества.

    Не всего. FreeBSD и Solaris всё ещё не "отменяют" Столлмана и не внедряют Systemd.

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:44, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким дистрибутивом пользуетесь?
     
  • 2.17, name (??), 13:00, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >кто в здравом уме захочет присоединится к такому сборищу

    А кто-то в здравом уме присоединялся? СПО давным давно контролируют корпорации, лет >=25 уже. С разморозкой. Вьюноши зеленые со взглядом горящим учавствуют в СПО практически исключительно для начала/продвижения собственной карьеры (на собеседования зовут охотней, если ты коммитишь в опенсорц) либо ради дипломов.

    Теперь про Столмана. А он кто вообще? Было себе жИло BSD, нормально без выпендрежа распостраняло открытый и свободный код и тут нарисовался ОН! Воришка потырил идеи и код из бзди, основал якобы свое движение и начал прилюдно клоунить и позорить сообщество хакеров (гугли мозоли и его тупую песню про би фри). Корпорации таки окстились через много лет да поперли этого клоуна дабы не позорил солидные продукты.

     
     
  • 3.26, Самый Лучший Гусь (?), 13:23, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же бздя чуть ли не четверть кода у проприетарного юникса перекатала, из-за чего их по судам таскали. Со Столлманом такого почему-то не было.
     
     
  • 4.28, name (??), 13:29, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бздуны те еще ссзб, я их не защищаю. Но и столмана данный факт не оправдывает. Украл он у тех, кто в суд не побежит. Я не понимаю просто этого культа личности мелкой поехавшей кукухой воришки.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:01, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно вам. Столман - идеолог, один из.
    Большинство пользуется софтом ради конкретных целей, а не во имя идеалов.
    Разработка тоже ведется ради конкретных целей и далеко не на деньги сообщества.
    Так что уход Столмана или приход двух Столманов ничего не меняет, как и вот эти голосования. Потому что это всё второстепенно и температуры не меняет.

    Если бы спросили меня: да пусть делают что хотят вообще, блага несогласные всегда могут присоединиться к другому сообществу или создать новое или ни к кому не присоединяться - автоматчики за спинами не стоят. А я в свою очередь тоже выберу что мне больше подходит или тупо нравится. В этом вижу смысл слова "свободное" ПО.

     
     
  • 3.29, Аноним (9), 13:31, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>  Да ладно вам. Столман - идеолог, один из. <<<

    Без Столмана и GPL в частности, мы бы сейчас жили в совершенно в другом мире ПО, если вы считаете иначе, то переубеждать я вас не буду:)

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:37, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чому не на блохчейнах. взяли бы какой-нить полькадот/етц
     
  • 1.14, Ilya Indigo (ok), 12:51, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ...не все были готовы в отрытую высказать свою позицию, так как выражение своего мнения могло привети к последующей травле со стороны сторонников или противников Столлмана.

    ... не все были готовы за деньги IBM открыто опозориться, а также держать ответ за своё продажное или навязанное ЛГБТ-сторонниками мнение, что, естественно, приведёт к последующей травле со стороны сторонников или противников Столлмана.

    Открытое голосование - единственный способ сделать голосование максимально честным и ответственным!
    В тайном голосования всегда имеет место быть подтасовка результатов и безответственное голосование!

     
     
  • 2.20, Аноним (18), 13:04, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тайные голосования были придуманы для ситуаций, когда один кандидат умный, а другой с большой дубиной. В открытом 99% проголосуют за дубину чтобы не быть ею побитой.
    Тут скорее вопрос: насколько процедура проверяема и подвержена / не подвержена подтасовкам? Думаю, для относительно небольшого сообщества всё можно сделать грамотно. А сделают или нет - посмотрим, сейчас-то гадать смысла нет
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:02, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    closed source
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:11, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ссыкуны и крысы. бизнес он такой
     
  • 1.23, КО (?), 13:14, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Привет вам от Копрораций!
    Линух теперь подставляй зад свой!
     
  • 1.25, Жироватт (ok), 13:20, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хе. Теперь ждём Алгебру Чурова-Байдена со 146% и голосованиями мертвецов в дебилиане?
     

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