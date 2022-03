Разработчики Debian утвердили возможность проведения тайного голосования

2.11 , Zenitur ( ok ), 12:42, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > конец для СПО-сообщества. Не всего. FreeBSD и Solaris всё ещё не "отменяют" Столлмана и не внедряют Systemd.

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:44, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каким дистрибутивом пользуетесь?

2.17 , name ( ?? ), 13:00, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >кто в здравом уме захочет присоединится к такому сборищу А кто-то в здравом уме присоединялся? СПО давным давно контролируют корпорации, лет >=25 уже. С разморозкой. Вьюноши зеленые со взглядом горящим учавствуют в СПО практически исключительно для начала/продвижения собственной карьеры (на собеседования зовут охотней, если ты коммитишь в опенсорц) либо ради дипломов. Теперь про Столмана. А он кто вообще? Было себе жИло BSD, нормально без выпендрежа распостраняло открытый и свободный код и тут нарисовался ОН! Воришка потырил идеи и код из бзди, основал якобы свое движение и начал прилюдно клоунить и позорить сообщество хакеров (гугли мозоли и его тупую песню про би фри). Корпорации таки окстились через много лет да поперли этого клоуна дабы не позорил солидные продукты.

3.26 , Самый Лучший Гусь ( ? ), 13:23, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это же бздя чуть ли не четверть кода у проприетарного юникса перекатала, из-за чего их по судам таскали. Со Столлманом такого почему-то не было.

4.28 , name ( ?? ), 13:29, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бздуны те еще ссзб, я их не защищаю. Но и столмана данный факт не оправдывает. Украл он у тех, кто в суд не побежит. Я не понимаю просто этого культа личности мелкой поехавшей кукухой воришки.

2.18 , Аноним ( 18 ), 13:01, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да ладно вам. Столман - идеолог, один из.

Большинство пользуется софтом ради конкретных целей, а не во имя идеалов.

Разработка тоже ведется ради конкретных целей и далеко не на деньги сообщества.

Так что уход Столмана или приход двух Столманов ничего не меняет, как и вот эти голосования. Потому что это всё второстепенно и температуры не меняет. Если бы спросили меня: да пусть делают что хотят вообще, блага несогласные всегда могут присоединиться к другому сообществу или создать новое или ни к кому не присоединяться - автоматчики за спинами не стоят. А я в свою очередь тоже выберу что мне больше подходит или тупо нравится. В этом вижу смысл слова "свободное" ПО.

3.29 , Аноним ( 9 ), 13:31, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> Да ладно вам. Столман - идеолог, один из. <<< Без Столмана и GPL в частности, мы бы сейчас жили в совершенно в другом мире ПО, если вы считаете иначе, то переубеждать я вас не буду:)