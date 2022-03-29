Разработчики Debian утвердили возможность проведения тайного голосования

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|1.1, dullish (ok), 12:21, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Ну вот. Теперь и там будет важно не как голосуют, а кто считает.
(Хотя, эпичные разборки с ручным пересчётом хэша обещают быть забавными.)
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|3.7, dullish (ok), 12:35, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если они будут восхитительно небинарны и вопиюще инклюзивны, то почему-бы и нет?
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|3.24, dullish (ok), 13:20, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, вообще-то, тайное голосование всегда нечестное. Человек может говорить одно, сделать другое и это всё, вроде как, узаконено. Так что только прямое открытое. В идеале, путём поднятия рук. Потому как, если избиратель боится последствий своего выбора, то с системой уже что-то не так и голосованием этого не исправить.
P.S. Ваш вброс про Россию особенно забавен на фоне социологии в США. Где, после каждых выборов, половина населения не верит в их честность. От раза к разу половины меняются местами, более или менее, сохраняя свой состав.
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|3.27, Тинус Лорвальдс (ok), 13:27, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В России не думают, а в России знают, что если есть инструмент для проведения нечестных выборов, то он обязательно кем-либо будет использован. Но ты продолжай жить в мире розовых единорогов.
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|3.30, Аноним (30), 13:35, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему же. Есть. У нас. Вроде как тайное голосование. И вроде как есть электронная система подсчета голосов, которая срабатывает при запихивании билютеня в ящик. И вроде как там все зашифровано. И вроде как ключ для расшифровки только у председателя комиссии. Но тайм коды скорее все все равно сохраняют. Чтобы потом по камере посмотреть, кто как проголосовал. Чтобы потом припомнить.
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|1.5, Zenitur (ok), 12:32, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Наверно собираются убрать Systemd по умолчанию, но не хотят, чтобы с проголосовавшими случилось то же, что и с Мёрдоком
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|1.8, eganru (?), 12:36, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Будут сторонников гнилых решений в тайное голосование тайком пропихивать.
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|2.16, ноунейм (?), 12:58, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А могли бы выбрать диктатора который бы сразу решал каие решения "гнилые" с высоты своей диктаторской экспертизы.
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|1.9, Аноним (9), 12:37, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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После того как началась откровенная Отмена Столлмана уже тогда стало понятно что это конец для СПО-сообщества. Да кто в здравом уме захочет присоединится к такому сборищу откровенных идиотов, если теперь стали бояться сказать что они думают?))) Больше всего Столмана:( он вообще должен быть в шоке от того как извратили его прекрасную идею:(
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|2.11, Zenitur (ok), 12:42, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> конец для СПО-сообщества.
Не всего. FreeBSD и Solaris всё ещё не "отменяют" Столлмана и не внедряют Systemd.
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|2.17, name (??), 13:00, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>кто в здравом уме захочет присоединится к такому сборищу
А кто-то в здравом уме присоединялся? СПО давным давно контролируют корпорации, лет >=25 уже. С разморозкой. Вьюноши зеленые со взглядом горящим учавствуют в СПО практически исключительно для начала/продвижения собственной карьеры (на собеседования зовут охотней, если ты коммитишь в опенсорц) либо ради дипломов.
Теперь про Столмана. А он кто вообще? Было себе жИло BSD, нормально без выпендрежа распостраняло открытый и свободный код и тут нарисовался ОН! Воришка потырил идеи и код из бзди, основал якобы свое движение и начал прилюдно клоунить и позорить сообщество хакеров (гугли мозоли и его тупую песню про би фри). Корпорации таки окстились через много лет да поперли этого клоуна дабы не позорил солидные продукты.
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|3.26, Самый Лучший Гусь (?), 13:23, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это же бздя чуть ли не четверть кода у проприетарного юникса перекатала, из-за чего их по судам таскали. Со Столлманом такого почему-то не было.
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|4.28, name (??), 13:29, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бздуны те еще ссзб, я их не защищаю. Но и столмана данный факт не оправдывает. Украл он у тех, кто в суд не побежит. Я не понимаю просто этого культа личности мелкой поехавшей кукухой воришки.
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|2.18, Аноним (18), 13:01, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ладно вам. Столман - идеолог, один из.
Большинство пользуется софтом ради конкретных целей, а не во имя идеалов.
Разработка тоже ведется ради конкретных целей и далеко не на деньги сообщества.
Так что уход Столмана или приход двух Столманов ничего не меняет, как и вот эти голосования. Потому что это всё второстепенно и температуры не меняет.
Если бы спросили меня: да пусть делают что хотят вообще, блага несогласные всегда могут присоединиться к другому сообществу или создать новое или ни к кому не присоединяться - автоматчики за спинами не стоят. А я в свою очередь тоже выберу что мне больше подходит или тупо нравится. В этом вижу смысл слова "свободное" ПО.
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|3.29, Аноним (9), 13:31, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Да ладно вам. Столман - идеолог, один из. <<<
Без Столмана и GPL в частности, мы бы сейчас жили в совершенно в другом мире ПО, если вы считаете иначе, то переубеждать я вас не буду:)
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|1.14, Ilya Indigo (ok), 12:51, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ...не все были готовы в отрытую высказать свою позицию, так как выражение своего мнения могло привети к последующей травле со стороны сторонников или противников Столлмана.
... не все были готовы за деньги IBM открыто опозориться, а также держать ответ за своё продажное или навязанное ЛГБТ-сторонниками мнение, что, естественно, приведёт к последующей травле со стороны сторонников или противников Столлмана.
Открытое голосование - единственный способ сделать голосование максимально честным и ответственным!
В тайном голосования всегда имеет место быть подтасовка результатов и безответственное голосование!
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|2.20, Аноним (18), 13:04, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тайные голосования были придуманы для ситуаций, когда один кандидат умный, а другой с большой дубиной. В открытом 99% проголосуют за дубину чтобы не быть ею побитой.
Тут скорее вопрос: насколько процедура проверяема и подвержена / не подвержена подтасовкам? Думаю, для относительно небольшого сообщества всё можно сделать грамотно. А сделают или нет - посмотрим, сейчас-то гадать смысла нет
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|1.23, КО (?), 13:14, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Привет вам от Копрораций!
Линух теперь подставляй зад свой!
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|1.25, Жироватт (ok), 13:20, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хе. Теперь ждём Алгебру Чурова-Байдена со 146% и голосованиями мертвецов в дебилиане?
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