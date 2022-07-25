Debian захватил домен debian.community, на котором публиковалась критика проекта

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|1.2, Аноним (-), 21:54, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Захватил? :) А может быть, это кое-кто подохренел - использовать торговую марку для обсирания ее обладателя, так то? Пусть пишет под своим васян.инфо все что хочет :)
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|2.31, Sluggard (ok), 23:30, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может, и ОпенНет охерел — использовать торговую марку Дебиана в новости, о его обсирании? Может, его вообще упоминать не стоит, если без обожания? Даже просто вслух.
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|1.3, Dzen Python (ok), 21:54, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Специальная Интернетная Операция по девоисизации и дехейтеризации граничного debian проекта?
Когда санкции для дебирастов?
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|2.12, Аноним (-), 22:23, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще, большие долговременные проекты с серьезным настроем - таки порой регают торговые марки. В том числе и для постановки гопов в стойло. Кто виноват что некоторые по другому не понимают? А свобода слова это прекрасно, но извольте это под своим брендом делать, а не чужим...
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|3.16, 1 (??), 22:34, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно как можно поддерживать свободу и копирайт сразу... Так то и днк можно закопирайтить (и уже так и делают), значит теперь тебя можно разобрать на молекулы раз в тебе есть что то копирайтное?
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|1.5, Аноним (5), 22:01, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это всё звучит настолько отвратительно, что просто слов нет.
Я про факт "отбирания домена", конечно.
Просто мерзость.
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|1.6, Аноним (6), 22:01, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Забавно, раньше об этом debian.community никто толком не знал, а теперь многие узнают и пойдут читать опусы о том, что не всё так гладко в датском королевстве и гадюшник в сообществе Debian приличный.
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|2.14, Аноним (-), 22:31, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В любом достаточно крупном комьюнити есть свои приколы, win'ы, fail'ы, драма и много чего еще. Все познается в сравнении.
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|3.24, Michael Shigorin (ok), 23:04, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разница бывает в том, кто и как ведёт.
И в том, совпадают ли слова с делами -- или лозунги одно, а дела -- #этодругое.
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|2.19, Аноним (19), 22:45, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Никто не будет всерьез воспринимать необоснованный schizo posting на том сайте.
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|1.8, Аноним (8), 22:04, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересной технической задачей было бы уличение того, кто сливает закрытую рассылку. Например, настроить ПО таким образом, чтобы части участников отправлять тексты с каким-нибудь маркером, например, заменив пару слов на синонимы. Методом половинного деления найти злоумышленника.
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|1.10, InuYasha (??), 22:10, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> зарегистрировал для продолжения публикаций новый сайт - "suicide.fyi"
Делаем ставки сколько дней продержится пока до него не дотянутся щупальцы РКН :D Мне что-то подсказывает, что могут сделать это неглядя.
ЗЫ: надо бы нафталину накупить - пора избавляться от молли.
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|2.23, Michael Shigorin (ok), 23:04, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> от молли
Тогда уж [I]нафталлину[/I]. :]
(коллегам-химикам, коллегам-корректорам: да знаю, знаю, но не удержался)
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|1.20, Аноним (20), 22:50, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ни о первом, ни о втором ресурсе не был в курсе. Да и теперь безразлично.
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|1.21, Michael Shigorin (ok), 22:57, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> критику, в основном направленную против навязывания кодекса поведения
Может, ему вместо борьбы с этими _производными_ мельницами предложить осмысленный конструктив -- в нормальной стране? (собственно, нашёл http://suicide.fyi/debian/about/ да и написал; может, действительно спросит Graham Phillips)
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|1.22, Аноним (22), 22:57, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Погуглил фотку этой Молли. Там в общем, невооруженным глазом видно всё. SJWшная псина
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|1.25, Аноним (25), 23:05, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>выиграли разбирательство во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO)
Сколько всяких дармоедов в мире оказывается есть.
Вы ещё числа патентовать начните.
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|3.30, Михрютка (ok), 23:28, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Иначе бы это сделала microsoft!"
прально. как сказал на суде один пидафел - "уж лучше я чем какой-нибудь мерзавец".
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|1.27, Михрютка (ok), 23:22, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лол Доктора Пососа затроллили
а и правильно. нечего неокрепшие моски смущат.
>>> Other new leaks include another 7000 emails from debian-private.
правда ссыл очка ведет на 404. но мы подождем. может там нюдесы етой молли? и не понадобится ли мне после етого eyebleach?
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|1.32, Аноним (32), 23:39, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот вам и честное и справедливое голосование за НенужноД под предводительством всяких Моллей.
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|1.33, Аноним (33), 23:40, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо сделать отдельный домен для подобного, чтобы все сразу понимали. Тружеников на этой стезе очень много, так что будет востребовано. У меня фантазии не хватает, предложите варианты :)
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