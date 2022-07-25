Debian захватил домен debian.community, на котором публиковалась критика проекта

Проект Debian, некоммерческая организация SPI (Software in the Public Interest) и организация Debian.ch, представляющая интересы Debian в Швейцарии, выиграли разбирательство во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), связанное с доменом debian.community, на котором вёлся блог с критикой проекта и его участников, а также выносились на публику конфиденциальные обсуждения из рассылки debian-private.

В отличие от завершившегося неудачей аналогичного разбирательства, инициированного компаней Red Hat по поводу домена WeMakeFedora.org, претензии, связанные с debian.community были признаны обоснованными и вынесено решение о передаче прав на домен debian.community проекту Debian. В качестве формального мотива передачи домена указывается нарушение торговой марки Debian. Автор сайта debian.community объявил, что зарегистрировал для продолжения публикаций новый сайт - "suicide.fyi", на котором продолжит публиковать критику Debian.

Домены debian.community и WeMakeFedora.org использовались Дэниэлом Пококом (Daniel Pocock) для публикации критики в отношении участников проектов Debian, Fedora и Red Hat. Подобная критика вызывала недовольство среди участников, так как воспринималась некоторыми как личные нападки. В случае с доменом WeMakeFedora.org суд определил, что деятельность на сайте подпадает в категорию добросовестного использования торговой марки, так как имя Fedora используется ответчиком для идентификации тематики сайта, а сам сайт является некоммерческим и его автор не пытается выдать его за результат деятельности Red Hat или ввести пользователей в заблуждение.

Дэниэл Покок ранее входил в число разработчиков Fedora и Debian и занимался сопровождением ряда пакетов, но в результате конфликта вступил в конфронтацию с сообществом, начал троллить некоторых участников и публиковать критику, в основном направленную против навязывания кодекса поведения, вмешательства в жизнь сообщества и продвижения различных инициатив, проводимых активистами движения за социальную справедливость.

Например, Дэниэл пытался привлечь внимание к деятельности Молли Де Бланк (Molly de Blanc), которая, по его мнению, под видом продвижения кодекса поведения занималась травлей несогласных с её точкой зрения и пыталась манипулировать поведением участников сообщества (Молли является автором открытого письма против Столлмана). За свои едкие высказывания Дэниэл Покок был заблокирован на дискуссионных площадках или исключён из числа участников таких проектов, как Debian, Fedora, FSF Europe, Alpine Linux и FOSDEM, но продолжал нападки на своих сайтах.



