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Debian захватил домен debian.community, на котором публиковалась критика проекта

25.07.2022 21:36

Проект Debian, некоммерческая организация SPI (Software in the Public Interest) и организация Debian.ch, представляющая интересы Debian в Швейцарии, выиграли разбирательство во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), связанное с доменом debian.community, на котором вёлся блог с критикой проекта и его участников, а также выносились на публику конфиденциальные обсуждения из рассылки debian-private.

В отличие от завершившегося неудачей аналогичного разбирательства, инициированного компаней Red Hat по поводу домена WeMakeFedora.org, претензии, связанные с debian.community были признаны обоснованными и вынесено решение о передаче прав на домен debian.community проекту Debian. В качестве формального мотива передачи домена указывается нарушение торговой марки Debian. Автор сайта debian.community объявил, что зарегистрировал для продолжения публикаций новый сайт - "suicide.fyi", на котором продолжит публиковать критику Debian.

Домены debian.community и WeMakeFedora.org использовались Дэниэлом Пококом (Daniel Pocock) для публикации критики в отношении участников проектов Debian, Fedora и Red Hat. Подобная критика вызывала недовольство среди участников, так как воспринималась некоторыми как личные нападки. В случае с доменом WeMakeFedora.org суд определил, что деятельность на сайте подпадает в категорию добросовестного использования торговой марки, так как имя Fedora используется ответчиком для идентификации тематики сайта, а сам сайт является некоммерческим и его автор не пытается выдать его за результат деятельности Red Hat или ввести пользователей в заблуждение.

Дэниэл Покок ранее входил в число разработчиков Fedora и Debian и занимался сопровождением ряда пакетов, но в результате конфликта вступил в конфронтацию с сообществом, начал троллить некоторых участников и публиковать критику, в основном направленную против навязывания кодекса поведения, вмешательства в жизнь сообщества и продвижения различных инициатив, проводимых активистами движения за социальную справедливость.

Например, Дэниэл пытался привлечь внимание к деятельности Молли Де Бланк (Molly de Blanc), которая, по его мнению, под видом продвижения кодекса поведения занималась травлей несогласных с её точкой зрения и пыталась манипулировать поведением участников сообщества (Молли является автором открытого письма против Столлмана). За свои едкие высказывания Дэниэл Покок был заблокирован на дискуссионных площадках или исключён из числа участников таких проектов, как Debian, Fedora, FSF Europe, Alpine Linux и FOSDEM, но продолжал нападки на своих сайтах.

  1. Главная ссылка к новости (https://suicide.fyi/debian/urg...)
  2. OpenNews: Red Hat попытался отобрать домен WeMakeFedora.org под видом нарушения торговой марки
  3. OpenNews: Проект Fedora разорвал отношения с Фондом СПО и выступил против Столлмана
  4. OpenNews: Разработчики bzip2 потеряли контроль над доменом bzip.org
  5. OpenNews: Посторонние получили контроль над доменом Perl.com
  6. OpenNews: Опубликован разбор инцидента с потерей контроля над доменом perl.com
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57552-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 21:54, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Захватил? :) А может быть, это кое-кто подохренел - использовать торговую марку для обсирания ее обладателя, так то? Пусть пишет под своим васян.инфо все что хочет :)
     
     
  • 2.31, Sluggard (ok), 23:30, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может, и ОпенНет охерел — использовать торговую марку Дебиана в новости, о его обсирании? Может, его вообще упоминать не стоит, если без обожания? Даже просто вслух.
     

  • 1.3, Dzen Python (ok), 21:54, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Специальная Интернетная Операция по девоисизации и дехейтеризации граничного debian проекта?
    Когда санкции для дебирастов?
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:55, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Типичный Дебиан.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 22:23, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, большие долговременные проекты с серьезным настроем - таки порой регают торговые марки. В том числе и для постановки гопов в стойло. Кто виноват что некоторые по другому не понимают? А свобода слова это прекрасно, но извольте это под своим брендом делать, а не чужим...
     
     
  • 3.16, 1 (??), 22:34, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно как можно поддерживать свободу и копирайт сразу... Так то и днк можно закопирайтить (и уже так и делают), значит теперь тебя можно разобрать на молекулы раз в тебе есть что то копирайтное?
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:01, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это всё звучит настолько отвратительно, что просто слов нет.

    Я про факт "отбирания домена", конечно.

    Просто мерзость.

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:01, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Забавно, раньше об этом debian.community никто толком не знал, а теперь многие узнают и пойдут читать опусы о том,  что не всё так гладко в датском королевстве и гадюшник в сообществе Debian приличный.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 22:31, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любом достаточно крупном комьюнити есть свои приколы, win'ы, fail'ы, драма и много чего еще. Все познается в сравнении.
     
     
  • 3.24, Michael Shigorin (ok), 23:04, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница бывает в том, кто и как ведёт.
    И в том, совпадают ли слова с делами -- или лозунги одно, а дела -- #этодругое.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 23:41, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твои бы слова тебе бы в уши.

    // b.

     
  • 2.19, Аноним (19), 22:45, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Никто не будет всерьез воспринимать необоснованный schizo posting на том сайте.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:04, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересной технической задачей было бы уличение того, кто сливает закрытую рассылку. Например, настроить ПО таким образом, чтобы части участников отправлять тексты с каким-нибудь маркером, например, заменив пару слов на синонимы. Методом половинного деления найти злоумышленника.
     
  • 1.10, InuYasha (??), 22:10, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> зарегистрировал для продолжения публикаций новый сайт - "suicide.fyi"

    Делаем ставки сколько дней продержится пока до него не дотянутся щупальцы РКН :D Мне что-то подсказывает, что могут сделать это неглядя.

    ЗЫ: надо бы нафталину накупить - пора избавляться от молли.

     
     
  • 2.15, Доброжелатель (??), 22:33, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или моли
     
  • 2.17, Кирилл Бледный (?), 22:35, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем вас моя модно-молодежная рок группа не устроила ироды?
     
  • 2.23, Michael Shigorin (ok), 23:04, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > от молли

    Тогда уж [I]нафталлину[/I]. :]

    (коллегам-химикам, коллегам-корректорам: да знаю, знаю, но не удержался)

     

  • 1.11, Анна Ним (?), 22:13, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звучит угрожающе!
     
  • 1.18, Аноним (18), 22:37, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не захватил, а отсудил
     
  • 1.20, Аноним (20), 22:50, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ни о первом, ни о втором ресурсе не был в курсе. Да и теперь безразлично.
     
  • 1.21, Michael Shigorin (ok), 22:57, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > критику, в основном направленную против навязывания кодекса поведения

    Может, ему вместо борьбы с этими _производными_ мельницами предложить осмысленный конструктив -- в нормальной стране? (собственно, нашёл http://suicide.fyi/debian/about/ да и написал; может, действительно спросит Graham Phillips)

     
     
  • 2.28, Graham (?), 23:23, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, но я сказал что мой дедушка - ослеп! А не ох...ел.

     

  • 1.22, Аноним (22), 22:57, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Погуглил фотку этой Молли. Там в общем, невооруженным глазом видно всё. SJWшная псина
     
  • 1.25, Аноним (25), 23:05, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >выиграли разбирательство во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO)

    Сколько всяких дармоедов в мире оказывается есть.
    Вы ещё числа патентовать начните.

     
     
  • 2.29, пох. (?), 23:25, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Иначе бы это сделала microsoft!"

     
     
  • 3.30, Михрютка (ok), 23:28, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Иначе бы это сделала microsoft!"

    прально. как сказал на суде один пидафел - "уж лучше я чем какой-нибудь мерзавец".

     

  • 1.26, Аноним (-), 23:07, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    нахер этот дебиан
     
  • 1.27, Михрютка (ok), 23:22, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лол Доктора Пососа затроллили

    а и правильно. нечего неокрепшие моски смущат.

    >>> Other new leaks include another 7000 emails from debian-private.

    правда ссыл очка ведет на 404. но мы подождем. может там нюдесы етой молли? и не понадобится ли мне после етого eyebleach?

     
  • 1.32, Аноним (32), 23:39, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вам и честное и справедливое голосование за НенужноД под предводительством всяких Моллей.
     
  • 1.33, Аноним (33), 23:40, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо сделать отдельный домен для подобного, чтобы все сразу понимали. Тружеников на этой стезе очень много, так что будет востребовано. У меня фантазии не хватает, предложите варианты :)
     
  • 1.35, Аноним (35), 23:53, 25/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сходил на его сайт. Очередной шизофреник.
     

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