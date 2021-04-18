Проект Debian выбрал нейтральную позицию относительно петиции против Столлмана

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|1.2, Аноним (2), 09:12, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Как-то схожие по смыслу позиции размазаны по пунктам. Не просто так, конечно же.
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|2.32, Аноним (-), 10:12, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто по мере начала голосования высовывались персонажи с другими вариантами, от обоих лагерей. Ну их и добавили по заявкам слушателей. И для тех и для других. Вроде бы вполне симметричный процесс получился.
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|2.35, Леголас (ok), 10:16, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как-то схожие по смыслу позиции размазаны по пунктам. Не просто так, конечно же.
Угу, учитывая метод голосования. А ещё смутило словосочетание «охота на ведьм» (в оригинале «the witch-hunt») — как-то диковато звучит.
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|3.45, Аноним (45), 10:26, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Диковато звучит, зато хорошо описывает наблюдаемое явление. Кажется, это называется именно так.
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|3.48, Аноним (48), 10:31, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это пиндосские древний мем - такие публичные компании ненависти.
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|1.3, Аноним (7), 09:12, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пользуюсь по работе данным дистрибьютивом. Один и самых дружественных. А теперь и как люди выросли ещё больше в моих глазах
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|1.6, Аноним (6), 09:13, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что считают господа из русбиттеха разрабы астралинукс? Откажутся от дебиана в знак протеста?о
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|2.46, Аноним (45), 10:28, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, вот сейчас, бизнес себе профакапят из-за каких-то там SJW. Вы там вообще в адеквате? Можете тогда в знак протеста голодовку объявить. Но только чур персонально, я не с вами по этому поводу.
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|1.8, bi brother (?), 09:15, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Когда голосование стало бесмысленным, сильные и независимые решили поступить правильно.
Хорошая попытка корпослуты, но нет.
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|2.17, Я (??), 09:21, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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потому что если ты не повторяешь за легионом слово в слово, то ты враг легиона.
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|3.36, Аноним (-), 10:16, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Легионов оказалось как-то более одного, и прикинув что силы примерно равны они решили что война на взаимное уничтожение им чего-то не того.
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|2.22, myhand (ok), 09:44, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Хороший был бы, если вообще в политику не полезли. Т.е. голосования бы не было.
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|3.23, Дворник (??), 09:52, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С чего бы? Это отличный пример для нас, неразумных, погрязших в глупых страстях.
Дебиан в очередной раз (именно что) доказал свою стабильность.
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|4.33, myhand (ok), 10:13, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С чего бы?
С того, что раньше целью проекта была "free OS". А теперь там нужно голосование, чтобы понять что включаться в травлю заслуженного старика - не надо.
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|5.41, Дворник (??), 10:24, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как такая точка зрения?
Те, кто активно против травли по сути своей мало чем отличаются от тех, кто за, ибо и те, и другие не только уже признали объективность этой травли, но и с радостью объединятся, дабы затравить любого, кому созданный ими мир просто не интересен и кто просто продолжает делать своё дело, не обращая внимание на прыгунов и кликуш, считая их активность лишь белым шумом, который был всегда и агриться на который — просто бессмысленная трата времени.
Но иногда это время всё же надо потратить, в педогогических, так сказать, целях. Дебиану респект!
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|1.20, Sluggard (ok), 09:37, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хорошо.
Каждый желающий высказаться будет высказывается от своего имени, не прикрываясь именем проекта и некой «общей позицией».
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|1.24, Имя (?), 09:53, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Кто-то может сказать, что адекваты подебили, но если присмотреться, то первые три пункта против Столлмана и почти одинаковы по смыслу. И они в сумме набрали ЗНАЧИТЕЛЬНО больше голосов, чем поддержка Столлмана или нейтральная позиция вместе взятые. Так что подеба с привкусом говнеца. Эти люди вам не друзья.
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|2.25, Дворник (??), 09:57, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По мне так это и не победа и не поражение, а наглядная демонстрация бессмысленности идиотской войнушки.
Если кто-то говорит А, всегда найдётся тот, кто ему в ответ скажет Б, и за обоими тут же образуется "хвост" из скакунов в пропорциях примерно 50/50.
Удивительно, как эта вульгарщина ещё не надоела.
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|2.31, Аноним (31), 10:10, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не зебывай что при годосовании выставляли веса. То есть кажыдй голосовал за каждый пункт. Так что не надо.
Добавьте в новость как в дебиане голлосуют, ибо тут не зниют я вижу.
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|3.39, Аноним (48), 10:22, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Несимметрично - 4 пункта против С. , 3 "за" и один нейтральный.
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|4.43, Аноним (45), 10:24, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие пункты народ более-менее массово просил такие и добавили. Ну как, там надо было чтобы за энный пункт вписалось эн разработчиков, тогда его добавят в список.
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|1.27, Аноним (27), 10:03, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему не рассматривают следующий вариант?
Совет закрыть, коды и бинарники под GNU удалить, любые существующие наработки под лицензией GNU запретить и уничтожить
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|2.44, Аноним (45), 10:25, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, не хватает разработчиков которые впишутся под таким пунктом. А без поддержки энным количеством разработчиков пункт ессно пролетает.
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