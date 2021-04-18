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Проект Debian выбрал нейтральную позицию относительно петиции против Столлмана

18.04.2021 08:45

Завершилось общее голосование относительно возможной поддержки проектом Debian петиции с требованием отставки совета директоров FSF и отстранения Столлмана. Судя по рассчитанным автоматически предварительным итогам голосования, победил седьмой пункт бюллетеня: проект не будет делать каких-либо публичных заявлений относительно FSF и Столлмана, участники проекта вольны поддержать любую петицию по этому поводу.

Кроме выбранной позиции в голосовании также присутствовали пункты:

  • 1. Призвать к отставке всего совета Фонда СПО, как того требует петиция против Столлмана.
  • 2. Призвать к уходу из Фонда СПО только Столлмана.
  • 3. Ограничить взаимодействие с Фондом СПО, пока Столлман находится в числе руководителей организации.
  • 4. Призвать Фонд СПО к реформированию (повышению прозрачности), процессов управления.
  • 5. Поддержать возвращение Столлмана, в соответствии с позицией озвученной в открытом письме в поддержку Столлмана.
  • 6. Решительно осудить «охоту на ведьм», проводимую в отношении Ричарда Столлмана, совета директоров FSF и всей организации в целом.
  • 8. Продолжить обсуждение.

Голосования в Debian проводятся с использованием метода Кондорсе, при котором каждый голосующий ранжирует все варианты в порядке их предпочтения, что позволяет учитывать не только позицию "за", но и "против" (даёт возможность выбрать меньшее из зол). При вычислении результата учитывается сколько голосующих ставят один вариант как более предпочтительный, чем другой. 


                  Option
              1     2     3     4     5     6     7     8 
            ===   ===   ===   ===   ===   ===   ===   === 
Option 1          113   139   146   218   209   178   203 
Option 2    137         168   165   239   227   199   222 
Option 3    131    90         150   246   235   199   219 
Option 4    156   132   140         259   245   196   221 
Option 5     65    57    57    45          59    19    52 
Option 6    103    97    92    77   114          30    84 
Option 7    223   207   203   197   350   339         277 
Option 8    186   166   173   164   328   301   124

Например, если посмотреть на вторую строку в первом столбце, видно, что 137 человек посчитали позицию 2 (уход Столлмана из FSF) более приоритетной, чем позицию 1 (призыв роспуска всего руководства FSF), и наоборот, по первой строке второго столбца видно, что позицию 1 посчитали более приоритетной, чем 2 - 113 проголосовавших. Таким образом позиция 2 опередила позицию 1 на 24 голоса (137 - 113), т.е. большинство считают позицию 2 лучше, чем 1. Подобным образом рассчитываются и другие пары, за исключением пунктов 5 и 6, которые не прошли отбор по большинству. В итоге, позиция 7 одержала больше побед (5), что делает её лидирующей. 


  Option 2 defeats Option 1 by ( 137 -  113) =   24 votes.
  Option 1 defeats Option 3 by ( 139 -  131) =    8 votes.
  Option 4 defeats Option 1 by ( 156 -  146) =   10 votes.
  Option 7 defeats Option 1 by ( 223 -  178) =   45 votes.
  Option 1 defeats Option 8 by ( 203 -  186) =   17 votes.
  Option 2 defeats Option 3 by ( 168 -   90) =   78 votes.
  Option 2 defeats Option 4 by ( 165 -  132) =   33 votes.
  Option 7 defeats Option 2 by ( 207 -  199) =    8 votes.
  Option 2 defeats Option 8 by ( 222 -  166) =   56 votes.
  Option 3 defeats Option 4 by ( 150 -  140) =   10 votes.
  Option 7 defeats Option 3 by ( 203 -  199) =    4 votes.
  Option 3 defeats Option 8 by ( 219 -  173) =   46 votes.
  Option 7 defeats Option 4 by ( 197 -  196) =    1 votes.
  Option 4 defeats Option 8 by ( 221 -  164) =   57 votes.
  Option 7 defeats Option 8 by ( 277 -  124) =  153 votes.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Проект Debian начинает голосование по позиции относительно Столлмана
  3. OpenNews: В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана
  4. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
  5. OpenNews: Столлман признал ошибки и пояснил причины непонимания
  6. OpenNews: Инициатива GNU Assembly, продвигающая новую модель управления проектом GNU
Автор новости: myhand
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54983-debian
Ключевые слова: debian, stallman
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 09:12, 18/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:14, 18/04/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.10, Я (??), 09:17, 18/04/2021 Скрыто модератором
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  • 4.12, Аноним (-), 09:19, 18/04/2021 Скрыто модератором
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  • 4.18, bi brother (?), 09:28, 18/04/2021 Скрыто модератором
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  • 2.13, кек (?), 09:20, 18/04/2021 Скрыто модератором
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  • 2.15, bi brother (?), 09:20, 18/04/2021 Скрыто модератором
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  • 3.21, Аноним (21), 09:37, 18/04/2021 Скрыто модератором
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  • 2.16, Аноним (16), 09:20, 18/04/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.2, Аноним (2), 09:12, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Как-то схожие по смыслу позиции размазаны по пунктам. Не просто так, конечно же.
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 10:12, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто по мере начала голосования высовывались персонажи с другими вариантами, от обоих лагерей. Ну их и добавили по заявкам слушателей. И для тех и для других. Вроде бы вполне симметричный процесс получился.
     
  • 2.35, Леголас (ok), 10:16, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как-то схожие по смыслу позиции размазаны по пунктам. Не просто так, конечно же.

    Угу, учитывая метод голосования. А ещё смутило словосочетание «охота на ведьм» (в оригинале «the witch-hunt») — как-то диковато звучит.

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 10:26, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диковато звучит, зато хорошо описывает наблюдаемое явление. Кажется, это называется именно так.
     
  • 3.48, Аноним (48), 10:31, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пиндосские древний мем - такие публичные компании ненависти.
     

  • 1.3, Аноним (7), 09:12, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь по работе данным дистрибьютивом. Один и самых дружественных. А теперь и как люди выросли ещё больше в моих глазах
     
  • 1.4, Гусар (?), 09:12, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Держите в курсе.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:13, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что считают господа из русбиттеха разрабы астралинукс? Откажутся от дебиана в знак протеста?о


     
     
  • 2.46, Аноним (45), 10:28, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, вот сейчас, бизнес себе профакапят из-за каких-то там SJW. Вы там вообще в адеквате? Можете тогда в знак протеста голодовку объявить. Но только чур персонально, я не с вами по этому поводу.
     

  • 1.8, bi brother (?), 09:15, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Когда голосование стало бесмысленным, сильные и независимые решили поступить правильно.

    Хорошая попытка корпослуты, но нет.

     
  • 1.9, Аноним (7), 09:17, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я чего-то не понимаю? Чего так у всех пригорает?
     
     
  • 2.17, Я (??), 09:21, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что если ты не повторяешь за легионом слово в слово, то ты враг легиона.
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 10:16, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легионов оказалось как-то более одного, и прикинув что силы примерно равны они решили что война на взаимное уничтожение им чего-то не того.
     

  • 1.14, lockywolf (ok), 09:20, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По-моему, нормально.
    Хороший результат.
     
     
  • 2.22, myhand (ok), 09:44, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Хороший был бы, если вообще в политику не полезли.  Т.е. голосования бы не было.
     
     
  • 3.23, Дворник (??), 09:52, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С чего бы? Это отличный пример для нас, неразумных, погрязших в глупых страстях.

    Дебиан в очередной раз (именно что) доказал свою стабильность.

     
     
  • 4.33, myhand (ok), 10:13, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С чего бы?

    С того, что раньше целью проекта была "free OS".  А теперь там нужно голосование, чтобы понять что включаться в травлю заслуженного старика - не надо.

     
     
  • 5.41, Дворник (??), 10:24, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как такая точка зрения?
    Те, кто активно против травли по сути своей мало чем отличаются от тех, кто за, ибо и те, и другие не только уже признали объективность этой травли, но и с радостью объединятся, дабы затравить любого, кому созданный ими мир просто не интересен и кто просто продолжает делать своё дело, не обращая внимание на прыгунов и кликуш, считая их активность лишь белым шумом, который был всегда и агриться на который — просто бессмысленная трата времени.

    Но иногда это время всё же надо потратить, в педогогических, так сказать, целях. Дебиану респект!

     

  • 1.20, Sluggard (ok), 09:37, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошо.
    Каждый желающий высказаться будет высказывается от своего имени, не прикрываясь именем проекта и некой «общей позицией».
     
  • 1.24, Имя (?), 09:53, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Кто-то может сказать, что адекваты подебили, но если присмотреться, то первые три пункта против Столлмана и почти одинаковы по смыслу. И они в сумме набрали ЗНАЧИТЕЛЬНО больше голосов, чем поддержка Столлмана или нейтральная позиция вместе взятые. Так что подеба с привкусом говнеца. Эти люди вам не друзья.
     
     
  • 2.25, Дворник (??), 09:57, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По мне так это и не победа и не поражение, а наглядная демонстрация бессмысленности идиотской войнушки.

    Если кто-то говорит А, всегда найдётся тот, кто ему в ответ скажет Б, и за обоими тут же образуется "хвост" из скакунов в пропорциях примерно 50/50.
    Удивительно, как эта вульгарщина ещё не надоела.

     
  • 2.31, Аноним (31), 10:10, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не зебывай что при годосовании выставляли веса. То есть кажыдй голосовал за каждый пункт. Так что не надо.
    Добавьте в новость как в дебиане голлосуют, ибо тут не зниют я вижу.
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 10:21, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то добавил. За что ему спасибо.
     
  • 3.39, Аноним (48), 10:22, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Несимметрично - 4 пункта против С. , 3 "за" и один нейтральный.
     
     
  • 4.42, Аноним (48), 10:24, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернее - 2 нейтральных. Сорри.
     
  • 4.43, Аноним (45), 10:24, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие пункты народ более-менее массово просил такие и добавили. Ну как, там надо было чтобы за энный пункт вписалось эн разработчиков, тогда его добавят в список.
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:03, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не рассматривают следующий вариант?
    Совет закрыть, коды и бинарники под GNU удалить, любые существующие наработки под лицензией GNU запретить и уничтожить
     
     
  • 2.29, Соня Мармеладова (?), 10:09, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пункт про запрет анонимов забыл
     
  • 2.44, Аноним (45), 10:25, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, не хватает разработчиков которые впишутся под таким пунктом. А без поддержки энным количеством разработчиков пункт ессно пролетает.
     

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