Проект Debian выбрал нейтральную позицию относительно петиции против Столлмана

Завершилось общее голосование относительно возможной поддержки проектом Debian петиции с требованием отставки совета директоров FSF и отстранения Столлмана. Судя по рассчитанным автоматически предварительным итогам голосования, победил седьмой пункт бюллетеня: проект не будет делать каких-либо публичных заявлений относительно FSF и Столлмана, участники проекта вольны поддержать любую петицию по этому поводу. Кроме выбранной позиции в голосовании также присутствовали пункты: 1. Призвать к отставке всего совета Фонда СПО, как того требует петиция против Столлмана.

2. Призвать к уходу из Фонда СПО только Столлмана.

3. Ограничить взаимодействие с Фондом СПО, пока Столлман находится в числе руководителей организации.

4. Призвать Фонд СПО к реформированию (повышению прозрачности), процессов управления.

5. Поддержать возвращение Столлмана, в соответствии с позицией озвученной в открытом письме в поддержку Столлмана.

6. Решительно осудить «охоту на ведьм», проводимую в отношении Ричарда Столлмана, совета директоров FSF и всей организации в целом.

8. Продолжить обсуждение. Голосования в Debian проводятся с использованием метода Кондорсе, при котором каждый голосующий ранжирует все варианты в порядке их предпочтения, что позволяет учитывать не только позицию "за", но и "против" (даёт возможность выбрать меньшее из зол). При вычислении результата учитывается сколько голосующих ставят один вариант как более предпочтительный, чем другой. Option 1 2 3 4 5 6 7 8 === === === === === === === === Option 1 113 139 146 218 209 178 203 Option 2 137 168 165 239 227 199 222 Option 3 131 90 150 246 235 199 219 Option 4 156 132 140 259 245 196 221 Option 5 65 57 57 45 59 19 52 Option 6 103 97 92 77 114 30 84 Option 7 223 207 203 197 350 339 277 Option 8 186 166 173 164 328 301 124 Например, если посмотреть на вторую строку в первом столбце, видно, что 137 человек посчитали позицию 2 (уход Столлмана из FSF) более приоритетной, чем позицию 1 (призыв роспуска всего руководства FSF), и наоборот, по первой строке второго столбца видно, что позицию 1 посчитали более приоритетной, чем 2 - 113 проголосовавших. Таким образом позиция 2 опередила позицию 1 на 24 голоса (137 - 113), т.е. большинство считают позицию 2 лучше, чем 1. Подобным образом рассчитываются и другие пары, за исключением пунктов 5 и 6, которые не прошли отбор по большинству. В итоге, позиция 7 одержала больше побед (5), что делает её лидирующей. Option 2 defeats Option 1 by ( 137 - 113) = 24 votes. Option 1 defeats Option 3 by ( 139 - 131) = 8 votes. Option 4 defeats Option 1 by ( 156 - 146) = 10 votes. Option 7 defeats Option 1 by ( 223 - 178) = 45 votes. Option 1 defeats Option 8 by ( 203 - 186) = 17 votes. Option 2 defeats Option 3 by ( 168 - 90) = 78 votes. Option 2 defeats Option 4 by ( 165 - 132) = 33 votes. Option 7 defeats Option 2 by ( 207 - 199) = 8 votes. Option 2 defeats Option 8 by ( 222 - 166) = 56 votes. Option 3 defeats Option 4 by ( 150 - 140) = 10 votes. Option 7 defeats Option 3 by ( 203 - 199) = 4 votes. Option 3 defeats Option 8 by ( 219 - 173) = 46 votes. Option 7 defeats Option 4 by ( 197 - 196) = 1 votes. Option 4 defeats Option 8 by ( 221 - 164) = 57 votes. Option 7 defeats Option 8 by ( 277 - 124) = 153 votes.