В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана

Опубликован план голосования, с единственной опцией: поддержать петицию против Столлмана проекту Debian, как организации. Организатор голосования, Стив Лангашек (Steve Langasek) из компании Canonical, ограничил дискуссионный период неделей (ранее на обсуждение выделялось минимум 2 недели). В число учредителей голосования также вошли Нил МакГоверн (Neil McGovern), Стив Макинтаир (Steve McIntyre) и Сэм Хартман (Sam Hartman), в прошлые годы занимавшие пост лидера проекта Debian.

Кроме того, к критике Столмана присоединилась организация The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice, которая заявила о приостановке участия представителя Фонда СПО в своём консультативном совете и о прекращении сотрудничества с Фондом СПО до тех пор, пока ситуация не изменится. Петицию также подписали Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE. Тем временем, открытое письмо, требующее отставки всего состава совета директоров Фонда СПО и смещения Столлмана, подписало около 2400 человек, а письмо в поддержку Столлмана подписало 2000 человек.

Дополнение 1: Джеффри Кнаут (Geoffrey Knauth), президент Фонда СПО, сообщил, что готов покинуть свой пост и уйти из совета директоров, как только будут сформированы новые лидеры, способные обеспечить преемственность миссии Фонда СПО и соблюдение требований по управлению активами.

Дополнение 2: Компания Red Hat выступила против Столлмана и объявила о заморозке финансирования Фонда СПО и всех проводимых данной организацией мероприятий. Кроме того, многие связанные с Red Hat разработчики и активисты отказались от участия в мероприятиях, проводимых или поддерживаемых Фондом СПО.

Дополнение 3: Первоначально подписать обращение от проекта Debian предлагалось в кулуарном порядке, минуя процедуру общего голосования.



