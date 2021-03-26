В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана

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|2.7, Аноним (7), 07:56, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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чем только не занимаются, лишь бы не работать. Как там... "Прозаседавшиеся" (Маяковский).
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|3.79, Аноним (79), 09:20, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то весеннее обострение после ковида выдалось весьма жестким. Ну что, лохи, вы надеялись что 2021 будет лучше 2020? А вот вам... такими темпами скажите спасибо если III мировая не начнется.
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|2.48, Аноним (116), 08:39, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Неужели кто-то пошел против петушиного сообщества, которое орёт "за"?
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|2.83, mumu (ok), 09:31, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зашкварился редхат. А тут более-менее адекватная позиция по голосованию о голосовании :)
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|3.115, Аноним (111), 10:20, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что они все (день и рх) делают не так-то? Только от этого клоуна избавились, весь мир спо вздохнул свободно, а он как таракан назад лезет к кормушке. Ладно бы что-то полезное нес, но он кроме бреда и конспирологии ничего не производит. Вернее, производит. Ощущение душевнобольного производит.
Само собой, все сообщество ринулось противостоять этой напасти всеми доступными методами, в том числе прекращением финансирования. Все разумно и правильно.
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|1.2, nomad__ (ok), 07:49, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Будем надеяться, что Debian либо поддержит RMS, либо останется нейтральным. В противном случае я ухожу на ALT (привет Шигорину) и буду всем рекомендовать его ибо нет больше доверия к зарубежным дистрам.
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|2.8, Леголас (ok), 07:56, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Void, Solus, Gentoo и пр. независимые не зашкварились пока. Вообще, по такой логике можно отказаться от офиса, лисы, буревестника, гномощели (будто что-то плохое) и т.д. и т.п.
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|3.22, nomad__ (ok), 08:10, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Void, Solus, Gentoo и пр. независимые не зашкварились пока. Вообще, по такой
> логике можно отказаться от офиса, лисы, буревестника, гномощели (будто что-то плохое)
> и т.д. и т.п.
Знаю, но именно что "пока". И вот это "пока" меня настораживает. От гномощели, кстати, я отказался после того, как они зарыли Gnome 2. Офисом почти не пользуюсь (зачем, если есть LaTeX?), а вот лиса и буревестник - да, печаль.
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|3.69, Gefest (?), 09:02, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зогчем отказываться ?? Если Столмана скинут, - мы будем бороться за то, чтобы лицензию GNU признали недействительной. По крайней мере - в России.Пусть узнают, что такое поток и разграбление бгг
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|4.97, Аноним (97), 09:55, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>чтобы лицензию GNU признали недействительной
Полагаю, что корпорации будут не против.
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|3.72, Аноним (72), 09:03, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Void, Solus, Gentoo и пр. независимые не зашкварились пока. Вообще, по такой
> логике можно отказаться от офиса, лисы, буревестника, гномощели (будто что-то плохое)
> и т.д. и т.п.
Последите за ситуацией пристальней и вы поймёте, что ГОРАЗДО больше дистрибутивов зашкварились в ЭТОМ!
Если что, это намёк такой.
Предлагаю вести список засветившихся, дабы потом было проще понимать кто и где окопался, так будет проще понимать что стоит за теми или иными решениями.
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|4.86, nomad__ (ok), 09:36, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Разрабы Арча, например, засветились:
Amelia Andersdotter (former Member of the European Parliament (Piratpartiet), hobby Arch and network scripting aficionado)
Andrea Denisse Gómez-Martínez (Arch Linux, i3blocks maintainer)
Christian shibumi Rebischke (Arch Linux)
Filipe Laíns (Arch Linux TU, PyPA maintainer)
Giancarlo Razzolini (Arch Linux Developer)
Jan Alexander Steffens (heftig, Arch Linux)
Johannes Löthberg (Arch Linux Developer)
kpcyrd (Arch Linux, Debian, Reproducible Builds)
Morten Linderud (Arch Linux maintainer)
Orhun Parmaksız (Arch Linux maintainer)
Santiago Torres-Arias (Arch Linux, Purdue University, in-toto)
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|3.95, Аноним (116), 09:52, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, от лисы и тундроптицы и так уже все бегут. Один неадекватный зашквар пошел. Все изгадили.
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|2.11, Аноним (11), 07:58, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Вы не поняли, у них пока только один пункт - против Столлмана. В поддержку Столлмана и явно против петиции пунктов для голосования нет.
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|3.15, nomad__ (ok), 08:04, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Вы не поняли, у них пока только один пункт - против Столлмана.
> В поддержку Столлмана и явно против петиции пунктов для голосования нет.
Ну вот они либо проголосуют против Столлмана, либо не проголосуют никак. В первом случае - пошли они на йух. Во втором еще можно подумать, но это уже зашквар. Мне просто не охота ломать рабочее окружение в разгаре проекта, но проглотить это тоже так себе вариант.
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|2.12, Аноним (7), 08:00, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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После голосования за системд уже потеряна всякая надежда.
пункты на голосование:
- Отстранить Столлмана;
- Я за Столлмана, который будет отстранён.
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|2.14, Аноним (14), 08:03, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если это не сарказм то получается, что ты такой же отбитый на голову фанатик как и RMS, если выбираешь инструмент "по сексуальным предпочтениям его производителя", а не по качеству и удобству самого инструмента ?
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|3.19, nomad__ (ok), 08:08, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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> если это не сарказм то получается, что ты такой же отбитый на
> голову фанатик как и RMS, если выбираешь инструмент "по сексуальным предпочтениям
> его производителя", а не по качеству и удобству самого инструмента ?
Я выбираю инструмент, разработчики которого уважают личную свободу. На сексуальные предпочтения производителя мне плевать, я и FreeBSD использовал (а про счастливую пару голубков МакКузика и Оллмана всем, думаю, известно).
RMS же ничем не заслужил такого отношения. Да, порой он ведет себя как м*дак, но кто не бывает м*даком? Нет таких. А то, что сейчас происходит в отношении его, называется "травля". Эти уроды просто давят всё вокруг, что не они. "Не с нами, значит против нас" - вот их принцип. Точно также они задавили Айка и Торвальдса, вынудив его принять их идиотские переименования в ядре.
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|4.47, Аноним (14), 08:38, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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"по сексуальным предпочтениям его производителя"
было взято в кавычки, ты же начал развивать эту мысль прямолинейно, доказывая что ты "не такой" :-D
что доказывает - фанатики не умеют читать между срок и мыслить ширше ;-)
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|5.50, nomad__ (ok), 08:43, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "по сексуальным предпочтениям его производителя"
> было взято в кавычки, ты же начал развивать эту мысль прямолинейно, доказывая
> что ты "не такой" :-D
> что доказывает - фанатики не умеют читать между срок и мыслить ширше
> ;-)
Какой не такой? Я тебе вроде ничего не доказывал.
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|5.55, олдфаг (?), 08:48, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нас тошнит от фальшивых смайликов, на опеннете не принято. Где твоя мама?
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|3.45, kusb (?), 08:37, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это выглядит как инфильтрация какой-то странной силы в проекты, а что ещё может эта сила пока не понятно. Может они трояны в сборки засовывать будут...
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|2.16, kamagan (?), 08:04, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это такая же глупость, как и сама петиция за отставку Столмана. Суть в том что они делают для СПО а не в том что они где-то когда-то ляпнули.
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|3.27, Аноним (27), 08:13, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они гробят СПО, поэтому такая реакция на их поведение совершенно логична.
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|2.29, Аноним (29), 08:16, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Переходи на Windows 10. В Microsoft-е менеджеры баб называют с..чки и трогают за ж..пы, все как анон любит. based
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|3.31, nomad__ (ok), 08:17, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Переходи на Windows 10. В Microsoft-е менеджеры баб называют с..чки и трогают
> за ж..пы, все как анон любит. based
Надеюсь, это шутка. Несмешная, правда.
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|5.42, iPony129412 (?), 08:33, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Windows скатилось после XP
> Windows скатилось после 7
Соревнование пердунов какое-то.
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|7.102, nomad__ (ok), 10:00, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 8 - такое же говнище
Эту я, к счастью, не видел. А 10 есть дома на компе жены (все никак не могу сманить на линукс).
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|2.51, myhand (ok), 08:45, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Будем надеяться, что Debian либо поддержит RMS
Увы, это хайли лайкли.
В любом исходе, если за участников проекта такие политические
заявления пытаются продавить даже без GR - это уже край.
Быть частью этого - не хочется, фиг знает чо они там в следующий
раз за меня наподписывают.
Screw you guys, I'm going home.
> В противном случае я ухожу на ALT (привет Шигорину)
Технически, guixsd интереснее всех вместе взятых "незарубежных". Это часть проекта
GNU (откуда RMS, думаю, даже под дулом автомата не свалит). Хотя ряд
его разработчиков включились в травлю.
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|2.52, Аноним (52), 08:46, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаешь базальт официально не поддержит чтобы в тренде быть? Компаниям вообще виолетово, им главное прибыль.
ЗЫ: инициаторы в новости все к меньшинствам относятся или просто на хайпе едут?
ЗЫЗЫ: в бюллетене выбор будет ДА и "твой голос не засчитан"?
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|3.56, nomad__ (ok), 08:49, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Думаешь базальт официально не поддержит чтобы в тренде быть? Компаниям вообще виолетово,
> им главное прибыль.
> ЗЫ: инициаторы в новости все к меньшинствам относятся или просто на хайпе
> едут?
> ЗЫЗЫ: в бюллетене выбор будет ДА и "твой голос не засчитан"?
Пока не поддержал. Скорее всего, они даже лезть в это не будут. Впрочем, это вопрос к присутствующему здесь Шигорину (если, конечно, он может говорить от лица компании).
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|3.62, nomad__ (ok), 08:58, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Главное, от иксов, гнома, мазиллы не забудь отказаться :)
От гнома отказался уже несколько лет как. Иксы и ФФ - да, боль. Иксы вообще заменить нечем.
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|4.106, Ноним (?), 10:04, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне тут arcan и durden рекомендовали, он правда у меня не работает
Еще есть иксы из tinycorelinux и другие из puppy, они независимо от xorg'а произошли от XFree86.
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|3.74, Аноним (7), 09:06, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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иксы сами от себя уже отказались, гном давно ушёл на покой, как и FF.
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|4.103, Аноним (116), 10:02, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И какая же замена FF? Так, чтобы не дюжину подобных ставить (засирать машину), а один но нормальный?!
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|2.92, OnlyOffice_Bot (?), 09:47, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А смысл? среди подписантов и разрабы ведра, и ксорг фоундэйшон в полном составе. Сторонникам Ричарда теперь дорога только на какую-нибудь Гайку, потому что так все вокруг зашкварено.
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|2.4, Аноним (3), 07:52, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Реально, что они решат этим голосованием? > 0 голосов - бегом подписывать?
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|1.5, Аноним (-), 07:54, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Унарная голосовалка для небинарного элохтората. Свобода - это рабство. Дебилиан фсе.
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|1.17, Дегенератор (ok), 08:06, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чето я не понял, "В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана"? Лангашек из Canonical чето замутил, а что значит "В Debian инициировано"?
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|2.24, nomad__ (ok), 08:11, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Что же это? СПО - начало конца?
Конец начался уже давно. Это лишь продолжение, если не завершение. Раскол уже есть, чем закончится - вот вопрос.
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|3.77, Аноним (77), 09:16, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Завершение будет когда введут какую-нибудь gpl 4 в которой можно будет использовать ее в проприетарном софте. И все вот эти gpl 2/3 or later будут за вот это самое or later подвешены. О чем Столлмана предупреждали, к слову.
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|5.94, Аноним (94), 09:47, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Один, но ЦА высказывания разные. Зашквар - для ауешников, а дно пробивает исключительно интеллигенция.
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|2.46, Аноним (46), 08:37, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они всю эту травлю и заварили (и давно), даже в тексте поста по ссылке этого не скрывают
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|1.23, Celcion (ok), 08:11, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот уже cancel culture и до СПО добралась...
С каждым днём всё чудесатее и чудесатее...
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|1.25, Аноним (25), 08:12, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Что-то не договаривают про Столлмана, раз такое происходит. Думаю скоро узнаем подробности.
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|2.75, Аноним (7), 09:09, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прецедент создают, что можно толпой запинать одиночку, каким бы специалистом он ни был.
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|3.87, nomad__ (ok), 09:40, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прецедент уже был, с Айком, например, хоть он и не такая ключевая фигура как RMS.
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|1.34, Аноним (34), 08:20, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Кроме того, к критике Столмана присоединилась организация The Document Foundation, … также подписали Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE.
Это же самая настоящая травля.
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|3.58, myhand (ok), 08:50, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дык ясно что, GPL придумал.
Кому-то BSD/MIT/"грабь-воруй" - милее по жизни. Не будем показывать пальцем.
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|3.108, keir (ok), 10:11, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иностранцы говорят - поддерживает педофилов. Журналажники строчат статьи.
Но свобода слова же - можно без суда и разбирательств закидать неугодного камнями.
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|2.39, Леголас (ok), 08:27, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это же самая настоящая травля.
угу, которая ничем не отличается от других своих сестёр из «грязной» истории человечества
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|2.66, Дегенератор (ok), 09:01, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное, чтобы были открытые списки кто против Столмана, чтобы знать к чему в дальнейшем не притрагиваться...
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|2.53, Леголас (ok), 08:46, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опубликован план голосования, *с единственной опцией: поддержать петицию против Столлмана* проекту Debian
внимательней прочитайте
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|1.70, ryoken (ok), 09:03, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мда, деб съехал... Хотя после вкручивания системды - не удивительно. Прозреваю несколько голосований и в конечном итоге - вкручивание нужного результата.
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|1.78, Аноним (78), 09:18, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1. Сумасшедший забыл кто был лидером фонда СПО, и остался лидером СПО.
2. А были мухоморы типа за общее дело, и тут решили сами себе все испоганить отменой финансирования фонда СПО. Позорише блин слабоумное. Тут же эффект как от санкций - противоположный. Как они на попятную пойдут после таких вскукарекиваний непонятно.
3. Подковерно сделать все не вышло. Придется позориться открыто и всем вместе.
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|1.80, Аноним (80), 09:20, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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а началось все с Брендана Эйха(создателя js) как его тоже травили и мало кто заступился
чувствую следующим возьмутся за Бенедикта Торвальдса
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|2.81, nomad__ (ok), 09:23, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а началось все с Брендана Эйха(создателя js) как его тоже травили и
> мало кто заступился
> чувствую следующим возьмутся за Бенедикта Торвальдса
Торвальдс прогнулся, его не тронут.
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|2.90, Аноним (91), 09:43, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> началось все с Брендана Эйха(создателя js) как его тоже травили и мало кто заступился
И ничего страшного в итоге не случилось, живет себе, не бедствует, занимается sjw-браузером.
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|3.110, Аноним (80), 10:14, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И ничего страшного в итоге не случилось, живет себе, не бедствует
значит молодец что не опустил руки и смог подняться используя свои навыки и ум, а не идя по головам и топя других в дерьме
>занимается sjw-браузером
с чего вдруг ?
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|1.89, Аноним (116), 09:42, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>...по управлению активами.
Вот главное слово. Что так притягивает подобных фриков. Поближе к донатам, что в шапку накидали. Совсем туго стало, решил вернуться за добавкой.
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|1.98, Аноним (98), 09:57, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Первоначально подписать обращение от проекта Debian предлагалось в кулуарном порядке, минуя процедуру общего голосования
Пдрсы
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|1.117, Any Name (?), 10:22, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не понимаю, - чем Столлман им не угодил? Как по мне, - есть поговорка "Собака лает, а караван идёт".
С другой стороны если все так сплотились против него значит он, Столлман, говорил, с очень большой долей вероятности — правду, а правда как известно — в глаза колет.
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|1.120, Последний из могикан (?), 10:26, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Читаю комменты,и Тьма расступается...Есть все же небезразличные и идейные люди.Эх,Аноним...тебе бы Идею™ покинуть да Лидера™хорошего-делов наворотить можно ой-ей-ей...
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