В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана

Void, Solus, Gentoo и пр. независимые не зашкварились пока. Вообще, по такой

логике можно отказаться от офиса, лисы, буревестника, гномощели (будто что-то плохое)

и т.д. и т.п. Знаю, но именно что "пока". И вот это "пока" меня настораживает. От гномощели, кстати, я отказался после того, как они зарыли Gnome 2. Офисом почти не пользуюсь (зачем, если есть LaTeX?), а вот лиса и буревестник - да, печаль. 3.69 , Gefest ( ? ), 09:02, 26/03/2021 Зогчем отказываться ?? Если Столмана скинут, - мы будем бороться за то, чтобы лицензию GNU признали недействительной. По крайней мере - в России.Пусть узнают, что такое поток и разграбление бгг

4.97 , Аноним ( 97 ), 09:55, 26/03/2021 >чтобы лицензию GNU признали недействительной Полагаю, что корпорации будут не против.

Void, Solus, Gentoo и пр. независимые не зашкварились пока. Вообще, по такой

логике можно отказаться от офиса, лисы, буревестника, гномощели (будто что-то плохое)

и т.д. и т.п. Последите за ситуацией пристальней и вы поймёте, что ГОРАЗДО больше дистрибутивов зашкварились в ЭТОМ!

Если что, это намёк такой. Предлагаю вести список засветившихся, дабы потом было проще понимать кто и где окопался, так будет проще понимать что стоит за теми или иными решениями.

4.86 , nomad__ ( ok ), 09:36, 26/03/2021 Разрабы Арча, например, засветились:

Amelia Andersdotter (former Member of the European Parliament (Piratpartiet), hobby Arch and network scripting aficionado)

Andrea Denisse Gómez-Martínez (Arch Linux, i3blocks maintainer)

Christian shibumi Rebischke (Arch Linux)

Filipe Laíns (Arch Linux TU, PyPA maintainer)

Giancarlo Razzolini (Arch Linux Developer)

Jan Alexander Steffens (heftig, Arch Linux)

Johannes Löthberg (Arch Linux Developer)

kpcyrd (Arch Linux, Debian, Reproducible Builds)

Morten Linderud (Arch Linux maintainer)

Orhun Parmaksız (Arch Linux maintainer)

Santiago Torres-Arias (Arch Linux, Purdue University, in-toto)

3.95 , Аноним ( 116 ), 09:52, 26/03/2021 Ну, от лисы и тундроптицы и так уже все бегут. Один неадекватный зашквар пошел. Все изгадили.