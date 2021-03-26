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В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана

26.03.2021 06:12

Опубликован план голосования, с единственной опцией: поддержать петицию против Столлмана проекту Debian, как организации. Организатор голосования, Стив Лангашек (Steve Langasek) из компании Canonical, ограничил дискуссионный период неделей (ранее на обсуждение выделялось минимум 2 недели). В число учредителей голосования также вошли Нил МакГоверн (Neil McGovern), Стив Макинтаир (Steve McIntyre) и Сэм Хартман (Sam Hartman), в прошлые годы занимавшие пост лидера проекта Debian.

Кроме того, к критике Столмана присоединилась организация The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice, которая заявила о приостановке участия представителя Фонда СПО в своём консультативном совете и о прекращении сотрудничества с Фондом СПО до тех пор, пока ситуация не изменится. Петицию также подписали Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE. Тем временем, открытое письмо, требующее отставки всего состава совета директоров Фонда СПО и смещения Столлмана, подписало около 2400 человек, а письмо в поддержку Столлмана подписало 2000 человек.

Дополнение 1: Джеффри Кнаут (Geoffrey Knauth), президент Фонда СПО, сообщил, что готов покинуть свой пост и уйти из совета директоров, как только будут сформированы новые лидеры, способные обеспечить преемственность миссии Фонда СПО и соблюдение требований по управлению активами.

Дополнение 2: Компания Red Hat выступила против Столлмана и объявила о заморозке финансирования Фонда СПО и всех проводимых данной организацией мероприятий. Кроме того, многие связанные с Red Hat разработчики и активисты отказались от участия в мероприятиях, проводимых или поддерживаемых Фондом СПО.

Дополнение 3: Первоначально подписать обращение от проекта Debian предлагалось в кулуарном порядке, минуя процедуру общего голосования.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/vote/20...)
  2. OpenNews: Фонд СПО пересмотрит состав совета директоров с привлечением сообщества
  3. OpenNews: Опубликовано открытое письмо в поддержку Столлмана
  4. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
  5. OpenNews: Ричард Столлман объявил о возвращении в совет директоров Фонда СПО
  6. OpenNews: Столлман отказался от руководства проектом GNU (объявление удалено)
Автор новости: myhand
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54835-stallman
Ключевые слова: stallman
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Обсуждение (116) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 07:48, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    зашкварились господа
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 07:56, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    чем только не занимаются, лишь бы не работать. Как там... "Прозаседавшиеся" (Маяковский).
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 09:20, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то весеннее обострение после ковида выдалось весьма жестким. Ну что, лохи, вы надеялись что 2021 будет лучше 2020? А вот вам... такими темпами скажите спасибо если III мировая не начнется.
     
     
  • 4.111, Аноним (111), 10:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такие выводы из-за Столмана? Невелика птица 🐦, пнуть и забыть.
     
     
  • 5.116, Аноним (116), 10:20, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты что! Сейчас набегут заклюют! Только осиновый кол поможет.
     
  • 2.48, Аноним (116), 08:39, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Неужели кто-то пошел против петушиного сообщества, которое орёт "за"?
     
  • 2.83, mumu (ok), 09:31, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зашкварился редхат. А тут более-менее адекватная позиция по голосованию о голосовании :)
     
     
  • 3.115, Аноним (111), 10:20, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что они все (день и рх) делают не так-то? Только от этого клоуна избавились, весь мир спо вздохнул свободно, а он как таракан назад лезет к кормушке. Ладно бы что-то полезное нес, но он кроме бреда и конспирологии ничего не производит. Вернее, производит. Ощущение душевнобольного производит.

    Само собой, все сообщество ринулось противостоять этой напасти всеми доступными методами, в том числе прекращением финансирования. Все разумно и правильно.

     

  • 1.2, nomad__ (ok), 07:49, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Будем надеяться, что Debian либо поддержит RMS, либо останется нейтральным. В противном случае я ухожу на ALT (привет Шигорину) и буду всем рекомендовать его ибо нет больше доверия к зарубежным дистрам.
     
     
  • 2.8, Леголас (ok), 07:56, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Void, Solus, Gentoo и пр. независимые не зашкварились пока. Вообще, по такой логике можно отказаться от офиса, лисы, буревестника, гномощели (будто что-то плохое) и т.д. и т.п.
     
     
  • 3.22, nomad__ (ok), 08:10, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Void, Solus, Gentoo и пр. независимые не зашкварились пока. Вообще, по такой
    > логике можно отказаться от офиса, лисы, буревестника, гномощели (будто что-то плохое)
    > и т.д. и т.п.

    Знаю, но именно что "пока". И вот это "пока" меня настораживает. От гномощели, кстати, я отказался после того, как они зарыли Gnome 2. Офисом почти не пользуюсь (зачем, если есть LaTeX?), а вот лиса и буревестник - да, печаль.

     
  • 3.69, Gefest (?), 09:02, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зогчем отказываться ?? Если Столмана скинут, - мы будем бороться за то, чтобы лицензию GNU признали недействительной. По крайней мере - в России.Пусть узнают, что такое поток и разграбление бгг
     
     
  • 4.97, Аноним (97), 09:55, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >чтобы лицензию GNU признали недействительной

    Полагаю, что корпорации будут не против.

     
  • 3.72, Аноним (72), 09:03, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Void, Solus, Gentoo и пр. независимые не зашкварились пока. Вообще, по такой
    > логике можно отказаться от офиса, лисы, буревестника, гномощели (будто что-то плохое)
    > и т.д. и т.п.

    Последите за ситуацией пристальней и вы поймёте, что ГОРАЗДО больше дистрибутивов зашкварились в ЭТОМ!
    Если что, это намёк такой.

    Предлагаю вести список засветившихся, дабы потом было проще понимать кто и где окопался, так будет проще понимать что стоит за теми или иными решениями.

     
     
  • 4.86, nomad__ (ok), 09:36, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разрабы Арча, например, засветились:
    Amelia Andersdotter (former Member of the European Parliament (Piratpartiet), hobby Arch and network scripting aficionado)
    Andrea Denisse Gómez-Martínez (Arch Linux, i3blocks maintainer)
    Christian shibumi Rebischke (Arch Linux)
    Filipe Laíns (Arch Linux TU, PyPA maintainer)
    Giancarlo Razzolini (Arch Linux Developer)
    Jan Alexander Steffens (heftig, Arch Linux)
    Johannes Löthberg (Arch Linux Developer)
    kpcyrd (Arch Linux, Debian, Reproducible Builds)
    Morten Linderud (Arch Linux maintainer)
    Orhun Parmaksız (Arch Linux maintainer)
    Santiago Torres-Arias (Arch Linux, Purdue University, in-toto)
     
  • 3.95, Аноним (116), 09:52, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, от лисы и тундроптицы и так уже все бегут. Один неадекватный зашквар пошел. Все изгадили.
     
  • 2.9, Анонисмус (?), 07:57, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всем соседям?
     
     
  • 3.13, nomad__ (ok), 08:02, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всем соседям?

    Всем, кто спросит.

     
     
  • 4.85, Корец (?), 09:33, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Большинству будет по барабану. Я уже проходил подобное.
     
  • 2.11, Аноним (11), 07:58, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Вы не поняли, у них пока только один пункт - против Столлмана. В поддержку Столлмана и явно против петиции пунктов для голосования нет.
     
     
  • 3.15, nomad__ (ok), 08:04, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Вы не поняли, у них пока только один пункт - против Столлмана.
    > В поддержку Столлмана и явно против петиции пунктов для голосования нет.

    Ну вот они либо проголосуют против Столлмана, либо не проголосуют никак. В первом случае - пошли они на йух. Во втором еще можно подумать, но это уже зашквар. Мне просто не охота ломать рабочее окружение в разгаре проекта, но проглотить это тоже так себе вариант.

     
  • 2.12, Аноним (7), 08:00, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    После голосования за системд уже потеряна всякая надежда.

    пункты на голосование:
    - Отстранить Столлмана;
    - Я за Столлмана, который будет отстранён.

     
     
  • 3.96, Аноним (116), 09:54, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так надёжнее. Чтобы не проскочил.
     
  • 2.14, Аноним (14), 08:03, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если это не сарказм то получается, что ты такой же отбитый на голову фанатик как и RMS, если выбираешь инструмент "по сексуальным предпочтениям его производителя", а не по качеству и удобству самого инструмента ?
     
     
  • 3.19, nomad__ (ok), 08:08, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    > если это не сарказм то получается, что ты такой же отбитый на
    > голову фанатик как и RMS, если выбираешь инструмент "по сексуальным предпочтениям
    > его производителя", а не по качеству и удобству самого инструмента ?

    Я выбираю инструмент, разработчики которого уважают личную свободу. На сексуальные предпочтения производителя мне плевать, я и FreeBSD использовал (а про счастливую пару голубков МакКузика и Оллмана всем, думаю, известно).
    RMS же ничем не заслужил такого отношения. Да, порой он ведет себя как м*дак, но кто не бывает м*даком? Нет таких. А то, что сейчас происходит в отношении его, называется "травля". Эти уроды просто давят всё вокруг, что не они. "Не с нами, значит против нас" - вот их принцип. Точно также они задавили Айка и Торвальдса, вынудив его принять их идиотские переименования в ядре.

     
     
  • 4.47, Аноним (14), 08:38, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    "по сексуальным предпочтениям его производителя"
    было взято в кавычки, ты же начал развивать эту мысль прямолинейно, доказывая что ты "не такой" :-D
    что доказывает - фанатики не умеют читать между срок и мыслить ширше ;-)
     
     
  • 5.50, nomad__ (ok), 08:43, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "по сексуальным предпочтениям его производителя"
    > было взято в кавычки, ты же начал развивать эту мысль прямолинейно, доказывая
    > что ты "не такой" :-D
    > что доказывает - фанатики не умеют читать между срок и мыслить ширше
    > ;-)

    Какой не такой? Я тебе вроде ничего не доказывал.

     
  • 5.55, олдфаг (?), 08:48, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нас тошнит от фальшивых смайликов, на опеннете не принято. Где твоя мама?
     
  • 3.45, kusb (?), 08:37, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это выглядит как инфильтрация какой-то странной силы в проекты, а что ещё может эта сила пока не понятно. Может они трояны в сборки засовывать будут...
     
  • 3.84, bergentroll (ok), 09:32, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не стыдно иметь убеждения.
     
     
  • 4.114, Последний из могикан (?), 10:19, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...стыдно их не иметь и быть аморфным конформным deрьмом.Хотя таким как раз и не стыдно-мышление у них по другому работает.
     
  • 2.16, kamagan (?), 08:04, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это такая же глупость, как и сама петиция за отставку Столмана. Суть в том что они делают для СПО а не в том что они где-то когда-то ляпнули.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 08:13, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они гробят СПО, поэтому такая реакция на их поведение совершенно логична.
     
  • 2.29, Аноним (29), 08:16, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Переходи на Windows 10. В Microsoft-е менеджеры баб называют с..чки и трогают за ж..пы, все как анон любит. based
     
     
  • 3.31, nomad__ (ok), 08:17, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Переходи на Windows 10. В Microsoft-е менеджеры баб называют с..чки и трогают
    > за ж..пы, все как анон любит. based

    Надеюсь, это шутка. Несмешная, правда.

     
     
  • 4.76, СтоллмЭн (?), 09:14, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему шутка? Всё так и есть. И это есть хорочо!
     
  • 3.64, ryoken (ok), 09:00, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Пруфы, Билли".
     
  • 3.73, Аноним (7), 09:05, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Microsoft-е...

    ...GLEAM.

     
  • 3.112, 50летний девственник (?), 10:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Microsoft-е менеджеры баб называют с..чки и трогают за ж..пы

    О Боже! Как я хочу быть менеджером в Майкрософт!!!

     
  • 2.33, Анонимище (?), 08:19, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше сразу на винду.
     
     
  • 3.36, nomad__ (ok), 08:22, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И гейскую темку поставить, да? Винда - отстой после XP.
     
     
  • 4.37, Леголас (ok), 08:24, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    после 7
     
     
  • 5.42, iPony129412 (?), 08:33, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Windows скатилось после XP
    > Windows скатилось после 7

    Соревнование пердунов какое-то.

     
  • 4.91, Аноним (91), 09:46, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До 10
     
     
  • 5.93, nomad__ (ok), 09:47, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > До 10

    10 - вообще говнище

     
     
  • 6.100, Аноним (116), 09:58, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    8 - такое же говнище
     
     
  • 7.102, nomad__ (ok), 10:00, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 8 - такое же говнище

    Эту я, к счастью, не видел. А 10 есть дома на компе жены (все никак не могу сманить на линукс).

     
     
  • 8.113, Аноним (91), 10:18, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свидетель Линукса ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.118, nomad__ (ok), 10:22, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    линукс - это не секта в отличие от огрызков, если ты не в курсе Пользователь с ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.119, Аноним (116), 10:24, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ай шалунишка! Ты такие темки предпочитаешь?
     
  • 2.51, myhand (ok), 08:45, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будем надеяться, что Debian либо поддержит RMS

    Увы, это хайли лайкли.

    В любом исходе, если за участников проекта такие политические
    заявления пытаются продавить даже без GR - это уже край.
    Быть частью этого - не хочется, фиг знает чо они там в следующий
    раз за меня наподписывают.

    Screw you guys, I'm going home.

    > В противном случае я ухожу на ALT (привет Шигорину)

    Технически, guixsd интереснее всех вместе взятых "незарубежных".  Это часть проекта
    GNU (откуда RMS, думаю, даже под дулом автомата не свалит).  Хотя ряд
    его разработчиков включились в травлю.

     
  • 2.52, Аноним (52), 08:46, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь базальт официально не поддержит чтобы в тренде быть? Компаниям вообще виолетово, им главное прибыль.
    ЗЫ: инициаторы в новости все к меньшинствам относятся или просто на хайпе едут?
    ЗЫЗЫ: в бюллетене выбор будет ДА и "твой голос не засчитан"?
     
     
  • 3.56, nomad__ (ok), 08:49, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Думаешь базальт официально не поддержит чтобы в тренде быть? Компаниям вообще виолетово,
    > им главное прибыль.
    > ЗЫ: инициаторы в новости все к меньшинствам относятся или просто на хайпе
    > едут?
    > ЗЫЗЫ: в бюллетене выбор будет ДА и "твой голос не засчитан"?

    Пока не поддержал. Скорее всего, они даже лезть в это не будут. Впрочем, это вопрос к присутствующему здесь Шигорину (если, конечно, он может говорить от лица компании).

     
  • 2.60, нумад (?), 08:56, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, от иксов, гнома, мазиллы не забудь отказаться :)
     
     
  • 3.62, nomad__ (ok), 08:58, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Главное, от иксов, гнома, мазиллы не забудь отказаться :)

    От гнома отказался уже несколько лет как. Иксы и ФФ - да, боль. Иксы вообще заменить нечем.


     
     
  • 4.106, Ноним (?), 10:04, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне тут arcan и durden рекомендовали, он правда у меня не работает

    Еще есть иксы из tinycorelinux и другие из puppy, они независимо от xorg'а произошли от XFree86.

     
  • 3.74, Аноним (7), 09:06, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иксы сами от себя уже отказались, гном давно ушёл на покой, как и FF.
     
     
  • 4.103, Аноним (116), 10:02, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какая же замена FF? Так, чтобы не дюжину подобных ставить (засирать машину), а один но нормальный?!
     
  • 2.61, Аноним (79), 08:58, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Debian
    > ухожу на ALT

    От жабы к гадюке, таков путь.

     
  • 2.92, OnlyOffice_Bot (?), 09:47, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл? среди подписантов и разрабы ведра, и ксорг фоундэйшон в полном составе. Сторонникам Ричарда теперь дорога только на какую-нибудь Гайку, потому что так все вокруг зашкварено.
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:50, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > с единственной опцией

    lmao

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 07:52, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально, что они решат этим голосованием? > 0 голосов - бегом подписывать?
     

  • 1.5, Аноним (-), 07:54, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Унарная голосовалка для небинарного элохтората. Свобода - это рабство. Дебилиан фсе.
     
  • 1.6, AlGil_O_N_ (ok), 07:55, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Обречённые люди.
     
  • 1.10, Ю.Т. (?), 07:58, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Должны ли инклюзивисты инклюдить неинклюзивистов?
     
  • 1.17, Дегенератор (ok), 08:06, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чето я не понял, "В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана"? Лангашек из Canonical чето замутил, а что значит  "В Debian инициировано"?
     
  • 1.18, th3m3 (ok), 08:06, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что же это? СПО - начало конца?
     
     
  • 2.24, nomad__ (ok), 08:11, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Что же это? СПО - начало конца?

    Конец начался уже давно. Это лишь продолжение, если не завершение. Раскол уже есть, чем закончится - вот вопрос.

     
     
  • 3.77, Аноним (77), 09:16, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завершение будет когда введут какую-нибудь gpl 4 в которой можно будет использовать ее в проприетарном софте. И все вот эти gpl 2/3 or later будут за вот это самое or later подвешены. О чем Столлмана предупреждали, к слову.
     
  • 2.43, iPony129412 (?), 08:35, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > начало конца

    как-то пошло звучит 🤨

     
     
  • 3.49, Леголас (ok), 08:39, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это устойчивое выражение
     
  • 3.57, Аноним (-), 08:49, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто о чем, а страпоня о концах.
     
  • 2.105, Аноним (116), 10:03, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конец начала.
     

  • 1.20, Hedgehog (??), 08:08, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Red Hat туда же:

    https://www.redhat.com/en/blog/red-hat-statement-about-richard-stallmans-retur

     
     
  • 2.26, Леголас (ok), 08:12, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот это поворот (иронично)
     
  • 2.28, nomad__ (ok), 08:15, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Red Hat туда же:
    > https://www.redhat.com/en/blog/red-hat-statement-about-richard-stallmans-retur

    Красношляпники зашкварились еще раньше, когда добавили в экспортное соглашение пункты о запрете экспорта Федоры в некоторые страны и регионы.
    Потом они продались IBM, похоронили CentOS - в общем, всё с ними.

     
     
  • 3.35, Леголас (ok), 08:22, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    они не шкварятся, а пробивают дно
     
     
  • 4.67, ryoken (ok), 09:01, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не 1 чёрт?
     
     
  • 5.94, Аноним (94), 09:47, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один, но ЦА высказывания разные. Зашквар - для ауешников, а дно пробивает исключительно интеллигенция.
     
  • 2.46, Аноним (46), 08:37, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они всю эту травлю и заварили (и давно), даже в тексте поста по ссылке этого не скрывают
     

  • 1.21, Аноним (21), 08:08, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Sjw из каждого движения больно активны
     
  • 1.23, Celcion (ok), 08:11, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот уже cancel culture и до СПО добралась...
    С каждым днём всё чудесатее и чудесатее...
     
  • 1.25, Аноним (25), 08:12, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что-то не договаривают про Столлмана, раз такое происходит. Думаю скоро узнаем подробности.
     
     
  • 2.75, Аноним (7), 09:09, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прецедент создают, что можно толпой запинать одиночку, каким бы специалистом он ни был.
     
     
  • 3.87, nomad__ (ok), 09:40, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прецедент уже был, с Айком, например, хоть он и не такая ключевая фигура как RMS.
     

  • 1.30, Анонымоус (?), 08:16, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Господа претендуют на премию Дарвина.
     
  • 1.32, Аноним (32), 08:17, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNUSJW/Linux!
     
  • 1.34, Аноним (34), 08:20, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Кроме того, к критике Столмана присоединилась организация The Document Foundation, … также подписали Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE.

    Это же самая настоящая травля.

     
     
  • 2.38, Аноним (25), 08:26, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет дыма без огня. Что-то Столлман начудил.
     
     
  • 3.58, myhand (ok), 08:50, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дык ясно что, GPL придумал.

    Кому-то BSD/MIT/"грабь-воруй" - милее по жизни.  Не будем показывать пальцем.

     
  • 3.108, keir (ok), 10:11, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иностранцы говорят - поддерживает педофилов. Журналажники строчат статьи.
    Но свобода слова же - можно без суда и разбирательств закидать неугодного камнями.
     
  • 2.39, Леголас (ok), 08:27, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же самая настоящая травля.

    угу, которая ничем не отличается от других своих сестёр из «грязной» истории человечества

     
  • 2.66, Дегенератор (ok), 09:01, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, чтобы были открытые списки кто против Столмана, чтобы знать к чему в дальнейшем не притрагиваться...
     
     
  • 3.88, nomad__ (ok), 09:41, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрите это их письмо на гитхабе
     
  • 3.109, Аноним (111), 10:12, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти все. А в поддержку - только мутные ники опеннетчиков.
     

  • 1.41, myhand (ok), 08:31, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там вначале (https://lists.debian.org/debian-vote/2021/03/msg00061.html) предлагалось вообще в кулуарном порядке решить это подписание.
     
  • 1.44, Аноним (116), 08:35, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нашлись хоть думающие люди. А не скачущие и орущие под общую дудку.
     
     
  • 2.53, Леголас (ok), 08:46, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опубликован план голосования, *с единственной опцией: поддержать петицию против Столлмана* проекту Debian

    внимательней прочитайте

     

  • 1.54, Аноним (54), 08:47, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://github.com/parazyd/cancel
     
  • 1.59, Аноним (59), 08:53, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Комсомольское собрание
     
  • 1.63, псевдонимус (?), 08:59, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Труп активизировался. Нужен осиновый кол.
     
  • 1.70, ryoken (ok), 09:03, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мда, деб съехал... Хотя после вкручивания системды - не удивительно. Прозреваю несколько голосований и в конечном итоге - вкручивание нужного результата.
     
  • 1.78, Аноним (78), 09:18, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Сумасшедший забыл кто был лидером фонда СПО, и остался лидером СПО.
    2. А были мухоморы типа за общее дело, и тут решили сами себе все испоганить отменой финансирования фонда СПО. Позорише блин слабоумное. Тут же эффект как от санкций - противоположный. Как они на попятную пойдут после таких вскукарекиваний непонятно.
    3. Подковерно сделать все не вышло. Придется позориться открыто и всем вместе.
     
  • 1.80, Аноним (80), 09:20, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а началось все с Брендана Эйха(создателя js) как его тоже травили и мало кто заступился
    чувствую следующим возьмутся за Бенедикта Торвальдса
     
     
  • 2.81, nomad__ (ok), 09:23, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а началось все с Брендана Эйха(создателя js) как его тоже травили и
    > мало кто заступился
    > чувствую следующим возьмутся за Бенедикта Торвальдса

    Торвальдс прогнулся, его не тронут.

     
  • 2.90, Аноним (91), 09:43, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > началось все с Брендана Эйха(создателя js) как его тоже травили и мало кто заступился

    И ничего страшного в итоге не случилось, живет себе, не бедствует, занимается sjw-браузером.

     
     
  • 3.110, Аноним (80), 10:14, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И ничего страшного в итоге не случилось, живет себе, не бедствует

    значит молодец что не опустил руки и смог подняться используя свои навыки и ум, а не идя по головам и топя других в дерьме

    >занимается sjw-браузером

    с чего вдруг ?

     

  • 1.82, nomad__ (ok), 09:29, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идет разговор про то, чтобы занять позицию европейцев:
    https://lists.debian.org/debian-vote/2021/03/msg00142.html
    https://lists.debian.org/debian-vote/2021/03/msg00144.html

    И вот тут интересная дискуссия:
    https://lists.debian.org/debian-vote/2021/03/msg00143.html

     
  • 1.89, Аноним (116), 09:42, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >...по управлению активами.

    Вот главное слово. Что так притягивает подобных фриков. Поближе к донатам, что в шапку накидали. Совсем туго стало, решил вернуться за добавкой.

     
  • 1.98, Аноним (98), 09:57, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Первоначально подписать обращение от проекта Debian предлагалось в кулуарном порядке, минуя процедуру общего голосования

    Пдрсы

     
  • 1.104, Аноним (104), 10:03, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там glimpsе Поживает?
    или код писать это не травлей заниматься?
     
  • 1.107, Ноним (?), 10:10, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замораживают финансирование они, видите ли, шляпы эти. А про то, что финансирования-то и нету, не упоминают.

    Где тут красная шапочка? https://www.fsf.org/patrons/fy2020

     
  • 1.117, Any Name (?), 10:22, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю, - чем Столлман им не угодил? Как по мне, - есть поговорка "Собака лает, а караван идёт".
    С другой стороны если все так сплотились против него значит он, Столлман, говорил, с очень большой долей вероятности — правду, а правда как известно — в глаза колет.
     
  • 1.120, Последний из могикан (?), 10:26, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читаю комменты,и Тьма расступается...Есть все же небезразличные и идейные люди.Эх,Аноним...тебе бы Идею™ покинуть да Лидера™хорошего-делов наворотить можно ой-ей-ей...
     
  • 1.121, Perlovka (ok), 10:28, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В репе у пилящих сук появилось любопытное письмо, возможно, они поплатятся вполне законно ) https://github.com/rms-open-letter/rms-open-letter.github.io/issues/2250
     

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