Проект Debian начинает голосование по позиции относительно Столлмана

|
|1.1, Аноним (1), 16:07, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+28 +/–
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Запасаюсь попкорном.
P.S. Жду переголосования, пока не примут то, что им надо.
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|4.61, Аноним (-), 17:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–25 +/–
|
Столлману пинка под мягкое место из FSF вместо со своей сектой!
|
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|
|5.99, Аноним (99), 20:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Бойкотируем эти продукты и организации! А также ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!)
"к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. "
"The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE."
"Red Hat выступила против Столлмана"
* GNOME - 31
* KDE - 9
* Cinnamon - 1
* Budgie - 1
* Ubuntu - 18
* Arch Linux - 7
* openSUSE - 4
* Debian - 44
* Fedora - 18
* Void Linux - 1
* OpenMandriva - 1
|
|
|
|6.124, Аноним (124), 21:24, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Прежде чем бойкотировать проект, проверьте вклад подписавшихся, может, они там в readme термины меняли на политкорректные.
|
|6.178, Аноним (178), 22:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
котаны! я на пюрешке сидю, она на гномаре 3.30.2 вяленым омощена... че делать конаны? куда бежать??
|
|3.83, Dzen Python (ok), 19:27, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
*Чпуньк!* Добрый вечер!
/* Искренне ваш, russki veshlivi афроамериканский беар */
|
|2.48, OnlyOffice_Bot (?), 17:05, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это общее голосование разработчиков. Тут нет пункта дальнейшее обсуждение. Так что зря ждешь.
|
|2.79, Аноним (79), 18:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Пусть призовут в помощь Центризбирком. Тогда не важно, как проголосуют, посчитают как надо.
|
|1.2, vz_2 (?), 16:10, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Не публиковать никакого официального заявления в отношении ситуации со Столлманом и FSF
|
|
|
|2.80, Аноним (79), 18:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Решительно осудить «охоту на ведьм», проводимую в отношении Ричарда Столлмана, совета директоров FSF и всей организации в целом.
|
|2.96, Аноним (99), 20:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Пункт против Столлмана 1! А за - несколько! Это наглая спекуляция! Стандартная практика размазывания голосов - концентрация голосов в один пункт, а не нужное решения разбивать (размазывать) в несколько подпунктов.
Так что Debian уже сидит в бан листе! Пока что использую Manjaro, но учитывая что несколько разрабав из Arch голосовали против, то нужно менять дистрибутив. Но вопрос, на какой?
|
|
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|3.97, vz_2 (?), 20:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пункт против Столлмана 1! А за - несколько! Это наглая спекуляция! Стандартная
> практика размазывания голосов - концентрация голосов в один пункт, а не
> нужное решения разбивать (размазывать) в несколько подпунктов.
> Так что Debian уже сидит в бан листе! Пока что использую Manjaro,
> но учитывая что несколько разрабав из Arch голосовали против, то нужно
> менять дистрибутив. Но вопрос, на какой?
Я не ванговал, думаю что против него будет результат, но уйти от ответа могут, там нет единого мнения.
|
|3.111, валяйте (?), 21:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Держи меня в курсе! Мне очень интересно что ты там решил и что делаеш!
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|3.128, Аноним (124), 21:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разве? Я вижу два против, один «нейтральный, но с оттенком против», два «за», один воздержаться.
|
|3.142, Аноним (118), 21:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну там не так и много проголосовало но да я бы не использовал ни одного дистра тоже можно сказать и про MX Linux и AntiX с Q4OS
|
|1.4, nomad__ (ok), 16:14, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Ну давай, Дебиан, не подведи. А то придется искать время на установку слаки.
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|3.25, nomad__ (ok), 16:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Саликс поставь.
И в чем разница? Все равно ставить голую систему, накатывать i3 и рабочее окружение (Erlang, F*, SML/NJ, Haskell, OCaml и Coq, HOL4, конфиг Emacs), файло перетаскивать. Он сделает это быстрее слаки? Сомневаюсь. Все равно часа 4 понадобится, а это 4 часа простоя в работе или 4 часа от выходных, от времени с ребенком. И потом еще периодически до ума доводить. Один вариант - дождаться отпуска (если получится в него уйти).
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|4.91, Аноним (91), 19:51, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> это 4 часа простоя в работе или 4 часа
> от выходных, от времени с ребенком
> Один вариант - дождаться отпуска
> (если получится в него уйти).
не тащите в темы жён, дочерей, детей и тёщ... избавляйтесь от этой привычки, фокусируясь на сути вопроса...
если нет времени - mx/manjaro/mint/pop_os/ubuntu/fedora/suse в руки... слака в любом случае время будет отнимать... хотя бы в первое время...
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|5.94, nomad__ (ok), 19:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> не тащите в темы жён, дочерей, детей и тёщ... избавляйтесь от этой
> привычки, фокусируясь на сути вопроса...
это моё дело, кого, куда и зачем тащить.
> если нет времени - mx/manjaro/mint/pop_os/ubuntu/fedora/suse в руки... слака в любом случае
> время будет отнимать... хотя бы в первое время...
а то я слаку никогда не ставил. Еще на 9-ой когда-то несколько месяцев сидел.
Убунта, а особенно Федора и Суся зашкварились. Прочие недодистры даже щупать лень. Вместо Manjaro проще Arch, Mint - та же Убунта (одна пакетная база). Про Жопос и МХ даже не слышал, что за звери. Вангую, либо Убунта, либо Дебиан. А нахуа мне дериватив Дебиана, если у меня сам Дебиан стоит и есть не просит?
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|3.22, nomad__ (ok), 16:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У нас на Арч пока тихо.
А смысл? Та же самая редхатовская системда. И да, в подписавшихся против есть разрабы Арча. Дебиановцев просто больше.
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|7.58, iPony129412 (?), 17:24, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да как-то не очень.
Сейчас выходит Ubuntu с повторной попыткой засадить Wayland.
Debian и Fedora тут могут «похвастаться».
Ubuntu — это не про столько, чтобы быстрее впихнуть.
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|5.209, Аноним (209), 23:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>AntiX - нет системд. Дебиан базированный
Спасибо что напомнили, давно хотел попробовать и как раз нужен дистр меньше 1 гб, качаю
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|2.34, имя_ (?), 16:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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будут голосовать пока не останется один идейно верный и одобренный спосорами вариант
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|2.100, Аноним (99), 20:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Бойкотируем эти продукты и организации! А также ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!)
"к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. "
"The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE."
"Red Hat выступила против Столлмана"
* GNOME - 31
* KDE - 9
* Cinnamon - 1
* Budgie - 1
* Ubuntu - 18
* Arch Linux - 7
* openSUSE - 4
* Debian - 44
* Fedora - 18
* Void Linux - 1
* OpenMandriva - 1
|
|
|
|3.107, nomad__ (ok), 20:37, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!)
i3, слака/альт, латех, GNU FDL.
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|1.5, Аноним (5), 16:16, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То, что некоторые отзывают письма против, это хорошо, конечно. Надеюсь, Debian проголосуют честно
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|8.44, Аноним (23), 16:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если решил старым компилятором и режимом оптимизации, скорее дело не в арче, а в... текст свёрнут, показать
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|4.26, nomad__ (ok), 16:40, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что вместо него ты предлагаешь использовать
Слака, Альт, Гента (если не лень компилить как мне).
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|5.179, Аноним (178), 22:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кампилять лень братан, что там Trisquel, Parabola, PureOS... я пока на последней кстати
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|4.42, псевдонимус (?), 16:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Слаку-каку. Для эстэтов есть гуикс и генту. Для тырпрайзников альпин. Для прогматиков конформистов оракллинукс и убунту.
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|1.11, Аноним (11), 16:20, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А какая разница, что там думает какой-то дистрибутив? Понятно, что там где бизнес, там и подстилки. Никуда ты от этого не денешься.
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|2.151, Аноним (118), 21:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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микимаус.жпг если наступит возможно будет зато один дистр как с виндой остальные исчезнут
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|2.19, Аноним (11), 16:32, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Голосовать то будут до тех пор пока не выберут нужное в любом случае.
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|1.27, Аноним (27), 16:40, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вангую результат:
> Ограничить взаимодействие с FSF, пока Столлман находится во главе организации.
И дебиан будет переголосовывать, пока не доголосуется до этого результата.
У Дебиана же тоже спонсоры есть.
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|2.40, Mail (?), 16:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>>>все обсуждают Столлмана
>> анонимус:
"подержи мое смузи, Как он хоть выглядит?
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|1.33, Аноним (178), 16:52, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ненужно попкорна, для меня дебиан после таких выкрутасов скорее мертв чем жив. я пока еще на пюрешке сижу, но думаю трискель брать.
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|2.53, Аноним (53), 17:14, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так-то основной разработчик и создатель Trisquel в списке против RMS, если не путаю (не перепроверял)
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|3.104, Аноним (137), 20:31, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скоро ничего не откроет? Или всё в конфиге и коде отрежут напорчь? Как и в фейсе.
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|2.129, Аноним (129), 21:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нечего было лисицу с логотипа убирать. Только из-за неё ставил фф.
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|3.133, Аноним (137), 21:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так он уже на ежа похож. Только кислотно оранжевый. Ни ног, не головы.
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|2.152, Аноним (118), 21:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот и загнулась лиса теперь хром да хромиум останутся зато они не голосовали против Столлмана
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|1.39, Анончик (?), 16:57, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Давайте будем называть вещи своими именами:
Голосование до нужного результата - демократические процедуры
Охота на ведь, травля - общественное порицание
Складывается впечатление что авторы новостей пересмотрели первого *анала
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|2.63, Аноним (63), 17:41, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Демократические процедуры" - это еще и дополнительные варианты заявления (кроме первоночального).
Да, и подписываться они должны не "стая волков", а "группа товарищей".
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|1.54, InuYasha (??), 17:18, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пересмотрел интервью Столлмана на РушаТугей. Молодец, всё-таки. Я тоже отказался от безнала. А тебе, аноним, слабо?
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|2.59, pisyandrik (ok), 17:30, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
На али/ебэй тоже платить наличкой? Или как клоун стоять на кассе, копейки др*чить, задерживая других?
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|3.75, Аноним (-), 18:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Тяжело быть зависимым от мнения мимокрокодилов. Подождут, благо закон пока что обязывает.
|
|3.81, InuYasha (??), 18:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Научиться считать деньги - лучше чем на али/ебэй др*чить, спонсируя сибиревырубателей. Как минимум.
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|5.185, InuYasha (??), 22:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, лучше покупать у тех, кто делает здесь или закупается здесь, или, хотя бы, не там.
|
|2.134, Аноним (135), 21:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Фанатизм дело больное. Я как-то сыроедением увлекся на пол года. Волосы выпали, зубы разрушились.
|
|1.55, Аноним (-), 17:18, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если Дебиан пойдёт против Столлмана это будет началом конца дистрибутива Дебиан.
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|
|
|2.71, faithman (??), 18:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если наоборот, надо будет выпиливать systemd, GNOME, pulseaudio and etc.
Что-то мне подсказывает, что будет по вашему, врядли смогут занять нейтральную позицию.
|
|2.108, Аноним (108), 20:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Началом конца дистрибутива Debian"
Вроде как много было предпосылок, типа SystemD, CoC(k), SJW
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|1.62, rvs2016 (ok), 17:39, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У меня уже начинает появляться впечатление о том, что все эти устраивания голосований по позиции относительно Столлмана, становятся похожими на ситуацию, в которой "коту делать нечего".
Ну раз уж усомнились в старике, то просто объявите свою позицию относительно него сразу. Дескать, мы протестуем против старика. Это хоть и не будет порядочно, но хотя бы станет немного честнее, чем прикрывать своё неуважение к старику якобы мнением сообщества.
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|1.68, Аноним (68), 18:06, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Альтернативный вариант заявления:
- оправить лесом Стива Лангасека (Steve Langasek);
- ограничить взаимодействие Стива Лангасека (Steve Langasek) с окружающими людьми;
- расформировать проект Debian;
...
давайте ваши варианты
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|1.72, Аноним (135), 18:25, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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С учетом того, что конкретно против RMS один пункт, то голоса против будут на нем сосредоточены - выше процент. А вот конкретно за Столмана размазано минимум по двум пунктам.
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|3.93, Аноним (99), 19:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"Согласен это они не учли. "
Как раз учли! Это стандартная спекуляция размазывания голосов!
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|1.86, Нанобот (ok), 19:30, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А почему проект opennet не начинает голосование по позиции относительно Столлмана? Неужели мнение экспертов опеннета недостаточно важно для сообщества?
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|2.88, Dzen Python (ok), 19:33, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А смысл? Основная масса народу сюда новости по открытому софту читать ходят. Через атом/рсс. А не по комментам шибаются.
Все равно 0.0146% от полуторацентовых анонимов погоды не сделают, а мнение остальных "звезд" вродк Шигорина или ониниенбаума уже известны.
|
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|2.131, Аноним (137), 21:33, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никого не останется. Будешь тихо сам с собою... делать мультики рукою.
|
|1.98, Аноним (99), 20:20, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Бойкотируем эти организации!
"к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. "
"The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE."
"Red Hat выступила против Столлмана"
* GNOME - 31
* KDE - 9
* Cinnamon - 1
* Budgie - 1
* Ubuntu - 18
* Arch Linux - 7
* openSUSE - 4
* Debian - 44
* Fedora - 18
* Void Linux - 1
* OpenMandriva - 1
|
|
|
|2.140, Аноним (140), 21:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ещё добавьте, пожалуйста Solus
3 подписи — Брайан Майерс, Джошуа Стробл, Пьер-Ив
Признак того, что люди существуют в соответствии с общечеловеческими моральными принципами для меня решающий фактор в общении
|
|1.101, Аноним (99), 20:26, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Бойкотируем эти продукты и организации! А также ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!)
"к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. "
"The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE."
"Red Hat выступила против Столлмана"
* GNOME - 31
* KDE - 9
* Cinnamon - 1
* Budgie - 1
* Ubuntu - 18
* Arch Linux - 7
* openSUSE - 4
* Debian - 44
* Fedora - 18
* Void Linux - 1
* OpenMandriva - 1
|
|
|
|2.138, Аноним (135), 21:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Фанатьё обычно сдёргивается или стреляется, когда их прижимают со всех сторон, а принципы давят.
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|Часть нити удалена модератором
|1.112, White Crow (?), 21:10, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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opennet последние две недели напоминает бульварную жёлтую газетёнку.
Как зомбиящик включаешь.
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|2.136, Аноним (140), 21:38, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я бы поспорил, новости тут освещают более-менее объективно. Но это идолопоклонство Столману, вера в мифическую войну, абсолютное пренебрежение аргументами оппонентов и т.д. напоминают российскую действительность
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|1.114, Док (?), 21:13, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В убунте не получается заблочить получение обновлений(
А переходить буду на наш альт линукс
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|2.117, Аноним (117), 21:18, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А я решил на старые добрые счеты перейти. Ни дядюшка Сэм, ни товарищ майор мне больше не помеха!
|
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|3.125, Аноним (137), 21:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во це дило! Строгать будешь? Их уже не осталось. Всё уничтожили ироды.
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|1.116, Аноним (144), 21:18, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо хотя бы то, что Debian проводит это голосование в отличие от Fedora, где никто никого не спрашивал.
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|2.127, Аноним (137), 21:27, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дядя Фёдор молодец! Жёстче надо!
Всех на лесоповал! И зачинщика, и подстрекателей, и стрелочников.
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|1.132, Аноним (140), 21:35, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Письмо сторонников Столлмана: удаление Столлмана — это cancel culture
Анонимы opennet (поддерживающие Столлмана и, вероятно, подписавшие письмо в его поддержку): бойкотируем эти организации *список организаций, призывающих к отстранению Столлмана*
Вы не понимаете, это другое!!!
P.s. opennet.ru помимо подписавших против 3012 individuals есть также 61 организация и 15 человек-инициаторов письма
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|2.139, Teocally (?), 21:41, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Письмо сторонников Столлмана: удаление Столлмана — это cancel culture
> Анонимы opennet (поддерживающие Столлмана и, вероятно, подписавшие письмо в его поддержку):
> бойкотируем эти организации *список организаций, призывающих к отстранению Столлмана*
> Вы не понимаете, это другое!!!
Любите вы словами-то играть...
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|1.141, Аноним (140), 21:45, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду новость с панорамы:
"Скопинский маньяк стал новым защитником open source и лично поддержал Столлмана в нелёгкой борьбе против корпораций"
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|1.168, Дон Ягон (ok), 22:08, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как эта мыльная опера уже утомила, ей богу. SJW, конечно, бессмысленные мрази, но так и стуллмен примерно такой же, только зациклен не на том, кто с кем спит, а на лицензиях на ПО их мнимой свободности. А так, и те и те - сектанты без даже лёгкого намёка на вменяемость.
Желаю жабе и гадюке нанести друг другу как можно больше вреда во время своих сладострастных утех.
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|1.190, Аноним (118), 22:54, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Список без системд (bsd нет в списке)
Devuan
Artix
Guix
Gentoo
Alpine
Slackware
AntiX
Venom
PclinuxOS
Gobo
Obarun
k1ss
project-trident
liguros
sulinos
crux
Dragora
hyperbola
nutyx
parabola
И MX Linux
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|1.195, Аноним (118), 23:00, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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uck you
* GNOME - 31
* KDE - 9
* Cinnamon - 1
* Budgie - 1
* Ubuntu - 18
* Arch Linux - 7
* openSUSE - 4
* Debian - 44
* Fedora - 18
* Void Linux - 1
* OpenMandriva - 1
* Xfce, Xubuntu - 1
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