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Проект Debian начинает голосование по позиции относительно Столлмана

05.04.2021 15:50

Четвертого апреля была завершена предварительная дискуссия и дан старт голосованию, которое должно определить официальную позицию проекта Debian относительно возвращения Ричарда Столлмана на пост руководителя Free Software Foundation. Голосование продлится две недели, до 17 апреля.

Изначально голосование инициировал сотрудник компании Canonical Стив Лангасек (Steve Langasek), который предложил для ратификации первый вариант заявления (призвать к отставке совета директоров FSF и поддержать открытое письмо против Столлмана). Однако, в соответствии с процедурой публичного обсуждения, представители сообщества Debian предложили альтернативные варианты заявления:

  • Призвать к отставке только Столлмана.
  • Ограничить взаимодействие с FSF, пока Столлман находится во главе организации.
  • Призвать FSF к повышению прозрачности процессов управления (выдвинувшая этот пункт инициативная группа заявляет о «непрозрачности» и игнорировании мнения сообщества при возвращении Столлмана).
  • Поддержать возвращение Столлмана и от имени проекта подписать открытое письмо в поддержку Столлмана.
  • Решительно осудить «охоту на ведьм», проводимую в отношении Ричарда Столлмана, совета директоров FSF и всей организации в целом.
  • Не публиковать никакого официального заявления в отношении ситуации со Столлманом и FSF.

Дополнительно можно отметить, что число подписавших письмо в поддержку Столлмана набрало 5593 подписей, а письмо против Столлмана подписало 3012 человек (кто-то отозвал свою подпись, так как в субботу утром было 3013).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/vote/20...)
  2. OpenNews: Проект Fedora разорвал отношения с Фондом СПО и выступил против Столлмана
  3. OpenNews: Автор Libreboot выступила с защитой Ричарда Столлмана
  4. OpenNews: Фонд СПО покидают заместитель директора и техдиректор
  5. OpenNews: В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана
  6. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54902-debian
Ключевые слова: debian, stallman
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (189) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:07, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +28 +/
    Запасаюсь попкорном.

    P.S. Жду переголосования, пока не примут то, что им надо.

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –20 +/
    "русский след" будет найден, во что бы то ни стало!
     
     
  • 3.52, Аноним (-), 17:13, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Вечерний М, залогиньтесь. ;)
     
     
  • 4.61, Аноним (-), 17:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –25 +/
    Столлману пинка под мягкое место из FSF вместо со своей сектой!
     
     
  • 5.99, Аноним (99), 20:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бойкотируем эти продукты и организации! А также ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!)
    "к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. "
    "The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE."
    "Red Hat выступила против Столлмана"
    * GNOME - 31
    * KDE - 9
    * Cinnamon - 1
    * Budgie - 1
    * Ubuntu - 18
    * Arch Linux - 7
    * openSUSE - 4
    * Debian - 44
    * Fedora - 18
    * Void Linux - 1
    * OpenMandriva - 1
     
     
  • 6.118, Аноним (118), 21:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не все
    Xfce - 1
    Переползаем на Солус, ПСлинуксОС и т.д.
     
  • 6.121, Аноним (118), 21:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Cinnamon - 1 это чтоб вы понимали какбы Linux Mint тоже
     
  • 6.122, Аноним (118), 21:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходим может на генту
     
  • 6.124, Аноним (124), 21:24, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Прежде чем бойкотировать проект, проверьте вклад подписавшихся, может, они там в readme термины меняли на политкорректные.
     
  • 6.178, Аноним (178), 22:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    котаны! я на пюрешке сидю, она на гномаре 3.30.2 вяленым омощена... че делать конаны? куда бежать??
     
     
  • 7.182, ааноним (?), 22:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К обрыву!
     
  • 7.186, Аноним (118), 22:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на генту бежать
     
     
  • 8.194, Аноним (178), 22:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так там жеж USE -eyes -life может ешо варики какие есть ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.83, Dzen Python (ok), 19:27, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    *Чпуньк!* Добрый вечер!
    /* Искренне ваш, russki veshlivi афроамериканский беар */
     
  • 2.48, OnlyOffice_Bot (?), 17:05, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это общее голосование разработчиков. Тут нет пункта дальнейшее обсуждение. Так что зря ждешь.
     
     
  • 3.60, YetAnotherOnanym (ok), 17:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Появится, если надо будет.
     
  • 2.79, Аноним (79), 18:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пусть призовут в помощь Центризбирком. Тогда не важно, как проголосуют, посчитают как надо.
     
     
  • 3.82, Последний из могикан (?), 19:10, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    146%
     
     
  • 4.84, Dzen Python (ok), 19:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем победит, как всегда, ЕР?
     
     
  • 5.113, Аноним (113), 21:11, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бидон победит
     
     
  • 6.137, Аноним (137), 21:38, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого? Трап?
     
     
  • 7.144, Аноним (144), 21:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=b15IgKt--lA
     
     
  • 8.207, Аноним (-), 23:14, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    15... текст свёрнут, показать
     
  • 5.192, Последний из могикан (?), 22:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем победит, как всегда, ЕР?

    Должен остаться только один-RMS,и точка.Боливар не вынесет двоих.

     

  • 1.2, vz_2 (?), 16:10, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Не публиковать никакого официального заявления в отношении ситуации со Столлманом и FSF
     
     
  • 2.70, Ivan1986 (?), 18:09, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный адекватный вариант
     
  • 2.80, Аноним (79), 18:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Решительно осудить «охоту на ведьм», проводимую в отношении Ричарда Столлмана, совета директоров FSF и всей организации в целом.
     
  • 2.96, Аноним (99), 20:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Пункт против Столлмана 1! А за - несколько! Это наглая спекуляция! Стандартная практика размазывания голосов - концентрация голосов в один пункт, а не нужное решения разбивать (размазывать) в несколько подпунктов.
    Так что Debian уже сидит в бан листе! Пока что использую Manjaro, но учитывая что несколько разрабав из Arch голосовали против, то нужно менять дистрибутив. Но вопрос, на какой?
     
     
  • 3.97, vz_2 (?), 20:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пункт против Столлмана 1! А за - несколько! Это наглая спекуляция! Стандартная
    > практика размазывания голосов - концентрация голосов в один пункт, а не
    > нужное решения разбивать (размазывать) в несколько подпунктов.
    > Так что Debian уже сидит в бан листе! Пока что использую Manjaro,
    > но учитывая что несколько разрабав из Arch голосовали против, то нужно
    > менять дистрибутив. Но вопрос, на какой?

    Я не ванговал, думаю что против него будет результат, но уйти от ответа могут, там нет единого мнения.

     
  • 3.111, валяйте (?), 21:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Держи меня в курсе! Мне очень интересно что ты там решил и что делаеш!
     
  • 3.128, Аноним (124), 21:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве? Я вижу два против, один «нейтральный, но с оттенком против», два «за», один воздержаться.
     
  • 3.142, Аноним (118), 21:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там не так и много проголосовало но да я бы не использовал ни одного дистра тоже можно сказать и про MX Linux и AntiX с Q4OS
     

  • 1.4, nomad__ (ok), 16:14, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Ну давай, Дебиан, не подведи. А то придется искать время на установку слаки.
     
     
  • 2.8, псевдонимус (?), 16:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Саликс поставь.
     
     
  • 3.25, nomad__ (ok), 16:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Саликс поставь.

    И в чем разница? Все равно ставить голую систему, накатывать i3 и рабочее окружение (Erlang, F*, SML/NJ, Haskell, OCaml и Coq, HOL4, конфиг Emacs), файло перетаскивать. Он сделает это быстрее слаки? Сомневаюсь. Все равно часа 4 понадобится, а это 4 часа простоя в работе или 4 часа от выходных, от времени с ребенком. И потом еще периодически до ума доводить. Один вариант - дождаться отпуска (если получится в него уйти).

     
     
  • 4.91, Аноним (91), 19:51, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > это 4 часа простоя в работе или 4 часа
    > от выходных, от времени с ребенком
    > Один вариант - дождаться отпуска
    > (если получится в него уйти).

    не тащите в темы жён, дочерей, детей и тёщ... избавляйтесь от этой привычки, фокусируясь на сути вопроса...

    если нет времени - mx/manjaro/mint/pop_os/ubuntu/fedora/suse в руки... слака в любом случае время будет отнимать... хотя бы в первое время...

     
     
  • 5.94, nomad__ (ok), 19:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > не тащите в темы жён, дочерей, детей и тёщ... избавляйтесь от этой
    > привычки, фокусируясь на сути вопроса...

    это моё дело, кого, куда и зачем тащить.

    > если нет времени - mx/manjaro/mint/pop_os/ubuntu/fedora/suse в руки... слака в любом случае
    > время будет отнимать... хотя бы в первое время...

    а то я слаку никогда не ставил. Еще на 9-ой когда-то несколько месяцев сидел.
    Убунта, а особенно Федора и Суся зашкварились. Прочие недодистры даже щупать лень. Вместо Manjaro проще Arch, Mint - та же Убунта (одна пакетная база). Про Жопос и МХ даже не слышал, что за звери. Вангую, либо Убунта, либо Дебиан. А нахуа мне дериватив Дебиана, если у меня сам Дебиан стоит и есть не просит?

     
     
  • 6.145, Аноним (118), 21:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МХ да дебиан но там вся суть без системд с плюшками
     
  • 6.183, Аноним (118), 22:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жопос это бубунта да допиленная
     
  • 3.38, Аноним (-), 16:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Саликс поставь.

    Ставьте Slackware, у Salix последний релиз 2016 года.
    А вообще рекомендую обратить внимание на https://k1sslinux.org

     
     
  • 4.90, Аноним (91), 19:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Salix последний релиз 2016 года

    смешной довод.

    это же stable salix, который сформирован на основе stable slackware, у которой последний релиз, представьте себе, тоже от 2016 года - http://www.slackware.com/index.html

    так что отговаривать от саликса на основе того, что он 2016-го - смешно. потому как стабильная слака тоже от 2016-го года.

    в любом случае обновления будут и апгрейд, посмотрите на даты -

    http://www.slackware.com/changelog/
    http://ftp.osuosl.org/pub/slackware/slackware64-14.2/ChangeLog.txt

     
  • 2.17, Atterratio (ok), 16:30, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас на Арч пока тихо.
     
     
  • 3.22, nomad__ (ok), 16:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У нас на Арч пока тихо.

    А смысл? Та же самая редхатовская системда. И да, в подписавшихся против есть разрабы Арча. Дебиановцев просто больше.

     
     
  • 4.28, Анончик (?), 16:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Еще надо не забывать кто первый побежал внедрять.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 16:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Рач и внедрил. Дольше всех бубунта держалась.
     
     
  • 6.41, bergentroll (ok), 16:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дольше всех бубунта держалась.

    Конечно, свой велосипедик-то жалко было.

     
     
  • 7.58, iPony129412 (?), 17:24, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да как-то не очень.
    Сейчас выходит Ubuntu с повторной попыткой засадить Wayland.
    Debian и Fedora тут могут «похвастаться».
    Ubuntu — это не про столько, чтобы быстрее впихнуть.
     
  • 4.67, Аноним (67), 18:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    AntiX - нет системд. Дебиан базированный
     
     
  • 5.146, Аноним (118), 21:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И МХ
     
  • 5.147, Аноним (118), 21:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диван ещё
     
  • 5.209, Аноним (209), 23:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >AntiX - нет системд. Дебиан базированный

    Спасибо что напомнили, давно хотел попробовать и как раз нужен дистр меньше 1 гб, качаю

     
  • 3.89, Аноним (99), 19:45, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Manjaro! Из некоторые из Arch подписались против Столламана
     
  • 2.34, имя_ (?), 16:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    будут голосовать пока не останется один идейно верный и одобренный спосорами вариант
     
  • 2.100, Аноним (99), 20:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Бойкотируем эти продукты и организации! А также ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!)

    "к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. "

    "The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE."

    "Red Hat выступила против Столлмана"

    * GNOME - 31
    * KDE - 9
    * Cinnamon - 1
    * Budgie - 1
    * Ubuntu - 18
    * Arch Linux - 7
    * openSUSE - 4
    * Debian - 44
    * Fedora - 18
    * Void Linux - 1
    * OpenMandriva - 1

     
     
  • 3.107, nomad__ (ok), 20:37, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!)

    i3, слака/альт, латех, GNU FDL.

     
  • 3.148, Аноним (118), 21:50, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПСлинуксОС
     
  • 3.150, Аноним (118), 21:50, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ещё Магея
     
  • 3.175, Аноним (118), 22:14, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + Xfce - 1
     
  • 2.184, Аноним (118), 22:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПСлинуксОС же ну или генту
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:16, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То, что некоторые отзывают письма против, это хорошо, конечно. Надеюсь, Debian проголосуют честно
     
     
  • 2.7, псевдонимус (?), 16:18, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты сам-то в это веришь?

    Дубиан Рип.

    Смерть помойке.

     
     
  • 3.10, nevlezay80 (??), 16:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что вместо него ты предлагаешь использовать
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 16:26, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Arch Linux, конечно же!
     
     
  • 5.20, nevlezay80 (??), 16:33, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не работает FRRouting.
     
     
  • 6.23, Аноним (23), 16:38, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так?
    http://docs.frrouting.org/projects/dev-guide/en/latest/building-frr-for-archl
     
     
  • 7.29, nevlezay80 (??), 16:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А так?
    > http://docs.frrouting.org/projects/dev-guide/en/latest/building-frr-for-archl

    Он у меня вылетает при некоторых действиях:
    https://github.com/FRRouting/frr/issues/6992


     
     
  • 8.44, Аноним (23), 16:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если решил старым компилятором и режимом оптимизации, скорее дело не в арче, а в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.46, nevlezay80 (??), 17:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что имеешь в виду ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.50, Аноним (23), 17:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут недавно на опенке пробегало про исключение логических гонок задержкой Вот р... текст свёрнут, показать
     
  • 4.26, nomad__ (ok), 16:40, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что вместо него ты предлагаешь использовать

    Слака, Альт, Гента (если не лень компилить как мне).

     
     
  • 5.179, Аноним (178), 22:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кампилять лень братан, что там Trisquel, Parabola, PureOS... я пока на последней кстати
     
  • 4.42, псевдонимус (?), 16:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Слаку-каку. Для эстэтов есть гуикс и генту. Для тырпрайзников альпин. Для прогматиков конформистов оракллинукс и убунту.
     
  • 2.49, Аноним (49), 17:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь здравый смысл победит SJW!
     
  • 2.174, Аноним (118), 22:13, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если проголосуют почти все нечестно то дистр исчезнет
     

  • 1.11, Аноним (11), 16:20, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А какая разница, что там думает какой-то дистрибутив? Понятно, что там где бизнес, там и подстилки. Никуда ты от этого не денешься.
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:21, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Жыве RMS!
     
     
  • 2.85, Dzen Python (ok), 19:29, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    RMS - слава!
     
     
  • 3.198, Аноним (198), 23:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Je suis RMS!
     

  • 1.16, Аноним (16), 16:30, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как бы не наступил трындец Фри Софтваре Фоундатион...
     
     
  • 2.24, iPony129412 (?), 16:38, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да и ... ладно с ним.
     
  • 2.151, Аноним (118), 21:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    микимаус.жпг если наступит возможно будет зато один дистр как с виндой остальные исчезнут
     

  • 1.18, Аноним (18), 16:32, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы еще раз проголосовали за/против сясемд.
     
     
  • 2.19, Аноним (11), 16:32, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Голосовать то будут до тех пор пока не выберут нужное в любом случае.
     
     
  • 3.169, Аноним (18), 22:09, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть SysVinit, да?
     
     
  • 4.173, Аноним (118), 22:12, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы не одним едины есть ещё другие
     

  • 1.27, Аноним (27), 16:40, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую результат:
    > Ограничить взаимодействие с FSF, пока Столлман находится во главе организации.

    И дебиан будет переголосовывать, пока не доголосуется до этого результата.

    У Дебиана же тоже спонсоры есть.

     
  • 1.30, Почти_тот_самый_Анонимус (?), 16:48, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я - За, лишь бы Дебиан пилил.
     
     
  • 2.172, Аноним (118), 22:11, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лишь бы Debian уплыл
     

  • 1.31, Аноним (-), 16:48, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    В последнее время столько обсуждений Столлмана. Как он хоть выглядит?
     
     
  • 2.37, Аноним (16), 16:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Как петикантроп.
    https://i.redd.it/6w8uvfl6mgf21.jpg
     
     
  • 3.103, Аноним (137), 20:29, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мыт. Не брит. Не стрижен. Ни чёсан.
     
  • 2.40, Mail (?), 16:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>>>все обсуждают Столлмана
    >> анонимус:

    "подержи мое смузи, Как он хоть выглядит?

     

  • 1.33, Аноним (178), 16:52, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ненужно попкорна, для меня дебиан после таких выкрутасов скорее мертв чем жив. я пока еще на пюрешке сижу, но думаю трискель брать.
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 17:14, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то основной разработчик и создатель Trisquel в списке против RMS, если не путаю (не перепроверял)
     
     
  • 3.171, Аноним (118), 22:10, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё полно других и кроме этих
     

  • 1.36, Аноним (16), 16:54, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Статистика браузеров за март 2021: рост доли Edge и падение Firefox.
    https://cdn.comss.net/img/042021/Browser-market-share.jpg
     
     
  • 2.77, eugener (ok), 18:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Firefox блокирует всё больше трекеров, вот и падение.
     
     
  • 3.104, Аноним (137), 20:31, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скоро ничего не откроет? Или всё в конфиге и коде отрежут напорчь? Как и в фейсе.
     
  • 2.129, Аноним (129), 21:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нечего было лисицу с логотипа убирать. Только из-за неё ставил фф.
     
     
  • 3.133, Аноним (137), 21:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он уже на ежа похож. Только кислотно оранжевый. Ни ног, не головы.
     
  • 2.152, Аноним (118), 21:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот и загнулась лиса теперь хром да хромиум останутся зато они не голосовали против Столлмана
     

  • 1.39, Анончик (?), 16:57, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Давайте будем называть вещи своими именами:
    Голосование до нужного результата - демократические процедуры
    Охота на ведь, травля - общественное порицание

    Складывается впечатление что авторы новостей пересмотрели первого *анала

     
     
  • 2.63, Аноним (63), 17:41, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Демократические процедуры" - это еще и дополнительные варианты заявления (кроме первоночального).

    Да, и подписываться они должны не "стая волков", а "группа товарищей".

     
     
  • 3.64, Аноним (63), 17:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первоначального, разумеется.
     
  • 3.87, Dzen Python (ok), 19:30, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *стая товарищей* же!
     

  • 1.54, InuYasha (??), 17:18, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пересмотрел интервью Столлмана на РушаТугей. Молодец, всё-таки. Я тоже отказался от безнала. А тебе, аноним, слабо?
     
     
  • 2.59, pisyandrik (ok), 17:30, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    На али/ебэй тоже платить наличкой? Или как клоун стоять на кассе, копейки др*чить, задерживая других?  
     
     
  • 3.75, Аноним (-), 18:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тяжело быть зависимым от мнения мимокрокодилов. Подождут, благо закон пока что обязывает.
     
  • 3.81, InuYasha (??), 18:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научиться считать деньги - лучше чем на али/ебэй др*чить, спонсируя сибиревырубателей. Как минимум.

     
     
  • 4.135, Аноним (135), 21:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. Лучше покупать у тех, кто закупается там.
     
     
  • 5.185, InuYasha (??), 22:46, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, лучше покупать у тех, кто делает здесь или закупается здесь, или, хотя бы, не там.
     
  • 2.134, Аноним (135), 21:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фанатизм дело больное. Я как-то сыроедением увлекся на пол года. Волосы выпали, зубы разрушились.
     
     
  • 3.156, Аноним (137), 21:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у Столмана трусы сделаны на станках с открытым ПО? Точно?
     
     
  • 4.205, Аноним (137), 23:10, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двуликий анус.
     

  • 1.55, Аноним (-), 17:18, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если Дебиан пойдёт против Столлмана это будет началом конца дистрибутива Дебиан.
     
     
  • 2.71, faithman (??), 18:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если наоборот, надо будет выпиливать systemd, GNOME, pulseaudio and etc.
    Что-то мне подсказывает, что будет по вашему, врядли смогут занять нейтральную позицию.
     
     
  • 3.92, Аноним (-), 19:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    /etc то за что?
     
  • 3.170, Аноним (118), 22:09, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или просто поставить другой дистрибутив
     
  • 2.108, Аноним (108), 20:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Началом конца дистрибутива Debian"
    Вроде как много было предпосылок, типа SystemD, CoC(k), SJW
     
  • 2.154, Аноним (118), 21:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сразу в сраку дебиан тогда удалять и ставить другой дистр
     
  • 2.155, Аноним (118), 21:56, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сразу в сраку дебиан тогда удалять и ставить другой дистр
     
     
  • 3.204, Аноним (137), 23:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ещё раз! До анонов туго доходит.
     

  • 1.56, псевдонимус (?), 17:20, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько раз будут переголосовывать до нужного результата?
     
  • 1.62, rvs2016 (ok), 17:39, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня уже начинает появляться впечатление о том, что все эти устраивания голосований по позиции относительно Столлмана, становятся похожими на ситуацию, в которой "коту делать нечего".

    Ну раз уж усомнились в старике, то просто объявите свою позицию относительно него сразу. Дескать, мы протестуем против старика. Это хоть и не будет порядочно, но хотя бы станет немного честнее, чем прикрывать своё неуважение к старику якобы мнением сообщества.

     
  • 1.65, RedHatKashenko (?), 17:44, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Голосование будет как с голосованием за systems?
     
  • 1.66, Аноним (66), 17:46, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стивену выписать пня под зад и заодно выкинуть systemd.
     
  • 1.68, Аноним (68), 18:06, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Альтернативный вариант заявления:
    - оправить лесом Стива Лангасека (Steve Langasek);
    - ограничить взаимодействие Стива Лангасека (Steve Langasek) с окружающими людьми;
    - расформировать проект Debian;

    ...

    давайте ваши варианты

     
  • 1.69, Аноним (124), 18:09, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > кто-то отозвал свою подпись, так как в субботу утром было 3013

    Вот:
    https://github.com/rms-open-letter/rms-open-letter.github.io/pull/2544/files

     
     
  • 2.73, vz_2 (?), 18:26, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смешно, видимо потроллить решили
     

  • 1.72, Аноним (135), 18:25, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    С учетом того, что конкретно против RMS один пункт, то голоса против будут на нем сосредоточены - выше процент. А вот конкретно за Столмана размазано минимум по двум пунктам.
     
     
  • 2.74, Java omnomnom your memory (?), 18:37, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен это они не учли.
    Но, если там не кхм наши кхм кхм кхм работают, то всё хорошо посчитают.
     
     
  • 3.93, Аноним (99), 19:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Согласен это они не учли. "
    Как раз учли! Это стандартная спекуляция размазывания голосов!
     
     
  • 4.102, Аноним (32), 20:28, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За systemd там также "голосовали".
     

  • 1.86, Нанобот (ok), 19:30, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А почему проект opennet не начинает голосование по позиции относительно Столлмана? Неужели мнение экспертов опеннета недостаточно важно для сообщества?
     
     
  • 2.88, Dzen Python (ok), 19:33, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А смысл? Основная масса народу сюда новости по открытому софту читать ходят. Через атом/рсс. А не по комментам шибаются.
    Все равно 0.0146% от полуторацентовых анонимов погоды не сделают, а мнение остальных "звезд" вродк Шигорина или ониниенбаума уже известны.
     
  • 2.105, Аноним (137), 20:33, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для какого сообщества. Для фонда СПО оно монопенисуально.
     
  • 2.130, Аноним (129), 21:30, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не нашёл там кнопки проголосовать
     

  • 1.95, Аноним (99), 19:57, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всех кто против Столлмана в бан лист!
     
     
  • 2.131, Аноним (137), 21:33, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никого не останется. Будешь тихо сам с собою... делать мультики рукою.
     
     
  • 3.157, Аноним (118), 21:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    брехня полно же дистров пслинуксос генту и т.д.
     

  • 1.98, Аноним (99), 20:20, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бойкотируем эти организации!
    "к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. "
    "The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE."
    "Red Hat выступила против Столлмана"
    * GNOME - 31
    * KDE - 9
    * Cinnamon - 1
    * Budgie - 1
    * Ubuntu - 18
    * Arch Linux - 7
    * openSUSE - 4
    * Debian - 44
    * Fedora - 18
    * Void Linux - 1
    * OpenMandriva - 1
     
     
  • 2.140, Аноним (140), 21:42, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё добавьте, пожалуйста Solus

    3 подписи — Брайан Майерс, Джошуа Стробл, Пьер-Ив

    Признак того, что люди существуют в соответствии с общечеловеческими моральными принципами для меня решающий фактор в общении

     
  • 2.158, Аноним (118), 21:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добавьте Xfce - 1 а так переходим на генту и пслинуксос
     

  • 1.101, Аноним (99), 20:26, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Бойкотируем эти продукты и организации! А также ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!)

    "к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. "

    "The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE."

    "Red Hat выступила против Столлмана"

    * GNOME - 31
    * KDE - 9
    * Cinnamon - 1
    * Budgie - 1
    * Ubuntu - 18
    * Arch Linux - 7
    * openSUSE - 4
    * Debian - 44
    * Fedora - 18
    * Void Linux - 1
    * OpenMandriva - 1

     
     
  • 2.119, Аноним (-), 21:20, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бойкотируй СЖВ, а не прожекты! Высмеивай извращенцев, а не код.
     
     
  • 3.181, Аноним (137), 22:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=4FZysl_15Oc&t=1s
     
  • 2.138, Аноним (135), 21:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанатьё обычно сдёргивается или стреляется, когда их прижимают со всех сторон, а принципы давят.
     
  • 2.149, Аноним (-), 21:50, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как от Xorg то отказаться? Wayland пишется тем же Xorg Foundation, а других альтернатив нет.
    Статистику обнови, у Void'а в списке 3 разработчика + 1 мейнтейнер. Еще забавно, открыл twitter одного из подписантов, а там... https://nitter.snopyta.org/LeahNeukirchen
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.177, Аноним (137), 22:16, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или такую?
    https://www.bagira.guru/images/joomgallery/originals/raznoe_2/goroskopi_magiya
     
  • 3.180, Аноним (-), 22:38, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВНЕЗАПНО этот чулочник второй по коммитам в Void, как так вышло то?
     
  • 2.159, Аноним (118), 21:58, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Xfce - 1 ещё и переходим на генту и пслинуксос
     

  • 1.106, Маск (?), 20:33, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я уже сменил его на Devuan - отличный дистрибутив!
     
     
  • 2.160, Аноним (118), 21:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь смени ещё и окружение так как Xfce - 1
     

  • 1.112, White Crow (?), 21:10, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    opennet последние две недели напоминает бульварную жёлтую газетёнку.

    Как зомбиящик включаешь.

     
     
  • 2.115, Аноним (-), 21:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так ты еще и зoмбoящик смотришь? Ну ппц ты жeртва киceлeва...
     
     
  • 3.126, Аноним (144), 21:27, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это уже травля Киселёва
     
  • 2.136, Аноним (140), 21:38, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы поспорил, новости тут освещают более-менее объективно. Но это идолопоклонство Столману, вера в мифическую войну, абсолютное пренебрежение аргументами оппонентов и т.д. напоминают российскую  действительность
     
     
  • 3.153, Аноним (144), 21:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, российская оппозиция - она такая.
     

  • 1.114, Док (?), 21:13, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В убунте не получается заблочить получение обновлений(

    А переходить буду на наш альт линукс

     
     
  • 2.117, Аноним (117), 21:18, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А я решил на старые добрые счеты перейти. Ни дядюшка Сэм, ни товарищ майор мне больше не помеха!
     
     
  • 3.125, Аноним (137), 21:25, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во це дило! Строгать будешь? Их уже не осталось. Всё уничтожили ироды.
     
  • 2.161, Аноним (118), 21:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фбс же дистр не
     
  • 2.162, Аноним (118), 22:00, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть деривативы убунты уже с заблочеными обновлениями юзай
     

  • 1.116, Аноним (144), 21:18, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо хотя бы то, что Debian проводит это голосование в отличие от Fedora, где никто никого не спрашивал.
     
     
  • 2.127, Аноним (137), 21:27, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дядя Фёдор молодец! Жёстче надо!
    Всех на лесоповал! И зачинщика, и подстрекателей, и стрелочников.
     
  • 2.163, Аноним (118), 22:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    федору в сраку ну а дебчик не лучше теперь
     
     
  • 3.189, Аноним (137), 22:53, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не ...идор. Не даст.
     

  • 1.120, mos87 (ok), 21:21, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    д.б.
     
  • 1.132, Аноним (140), 21:35, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Письмо сторонников Столлмана: удаление Столлмана — это cancel culture
    Анонимы opennet (поддерживающие Столлмана и, вероятно, подписавшие письмо в его поддержку): бойкотируем эти организации *список организаций, призывающих к отстранению Столлмана*

    Вы не понимаете, это другое!!!

    P.s. opennet.ru помимо подписавших против 3012 individuals есть также 61 организация и 15 человек-инициаторов письма

     
     
  • 2.139, Teocally (?), 21:41, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Письмо сторонников Столлмана: удаление Столлмана — это cancel culture
    > Анонимы opennet (поддерживающие Столлмана и, вероятно, подписавшие письмо в его поддержку):
    > бойкотируем эти организации *список организаций, призывающих к отстранению Столлмана*
    > Вы не понимаете, это другое!!!

    Любите вы словами-то играть...

     
     
  • 3.143, Аноним (140), 21:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так-то?
     

  • 1.141, Аноним (140), 21:45, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жду новость с панорамы:

    "Скопинский маньяк стал новым защитником open source и лично поддержал Столлмана в нелёгкой борьбе против корпораций"

     
  • 1.164, Аноним (118), 22:02, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    наверно пойдёт этот дебчик в опу надо ставить что-то другое
     
  • 1.168, Дон Ягон (ok), 22:08, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как эта мыльная опера уже утомила, ей богу. SJW, конечно, бессмысленные мрази, но так и стуллмен примерно такой же, только зациклен не на том, кто с кем спит, а на лицензиях на ПО их мнимой свободности. А так, и те и те - сектанты без даже лёгкого намёка на вменяемость.

    Желаю жабе и гадюке нанести друг другу как можно больше вреда во время своих сладострастных утех.

     
  • 1.176, Аноним (118), 22:15, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Manjaro ни одной подписи против Столлмана
     
     
  • 2.187, Аноним (-), 22:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теорема Эскобара.
    Список годных дистров тут https://nosystemd.org
     
     
  • 3.188, Аноним (118), 22:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их не много диван да антикс с мх и пслинуксос может гента
     
  • 3.191, Аноним (118), 22:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И внизу на сайте ссылка на бубунту
     

  • 1.190, Аноним (118), 22:54, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Список без системд (bsd нет в списке)
    Devuan
    Artix
    Guix
    Gentoo
    Alpine
    Slackware
    AntiX
    Venom
    PclinuxOS
    Gobo
    Obarun
    k1ss
    project-trident
    liguros
    sulinos
    crux
    Dragora
    hyperbola
    nutyx
    parabola
    И MX Linux
     
  • 1.195, Аноним (118), 23:00, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    uck you
    * GNOME - 31
    * KDE - 9
    * Cinnamon - 1
    * Budgie - 1
    * Ubuntu - 18
    * Arch Linux - 7
    * openSUSE - 4
    * Debian - 44
    * Fedora - 18
    * Void Linux - 1
    * OpenMandriva - 1
    * Xfce, Xubuntu - 1
     
     
  • 2.201, Аноним (-), 23:05, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От Void 3 разраба и 1 мейнтейнер.
     

  • 1.196, Аноним (118), 23:02, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поправка уже Arch Linux - 13
     
  • 1.197, Аноним (118), 23:03, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Void Linux - 4
     
  • 1.199, Аноним (118), 23:04, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    openSUSE - 14
     
  • 1.200, Аноним (118), 23:05, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Debian - 117
     
  • 1.202, Аноним (118), 23:06, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora - 46
     
  • 1.203, Аноним (-), 23:07, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Черный Треугольник, это ты выше?
     
  • 1.206, Аноним (206), 23:11, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно больше ада!
     
  • 1.208, Аноним (137), 23:14, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора кончать с зачинщиком.
    https://www.interesmir.ru/wp-content/uploads/2012/04/0_5eade_952fdf99_XXL.jpg
     

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