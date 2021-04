Проект Debian начинает голосование по позиции относительно Столлмана

2.8 , псевдонимус ( ? ), 16:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Саликс поставь.

3.25 , nomad__ ( ok ), 16:39, 05/04/2021 > Саликс поставь. И в чем разница? Все равно ставить голую систему, накатывать i3 и рабочее окружение (Erlang, F*, SML/NJ, Haskell, OCaml и Coq, HOL4, конфиг Emacs), файло перетаскивать. Он сделает это быстрее слаки? Сомневаюсь. Все равно часа 4 понадобится, а это 4 часа простоя в работе или 4 часа от выходных, от времени с ребенком. И потом еще периодически до ума доводить. Один вариант - дождаться отпуска (если получится в него уйти).

4.91 , Аноним ( 91 ), 19:51, 05/04/2021 > это 4 часа простоя в работе или 4 часа

> от выходных, от времени с ребенком

> Один вариант - дождаться отпуска

> (если получится в него уйти). не тащите в темы жён, дочерей, детей и тёщ... избавляйтесь от этой привычки, фокусируясь на сути вопроса... если нет времени - mx/manjaro/mint/pop_os/ubuntu/fedora/suse в руки... слака в любом случае время будет отнимать... хотя бы в первое время...

5.94 , nomad__ ( ok ), 19:57, 05/04/2021 > не тащите в темы жён, дочерей, детей и тёщ... избавляйтесь от этой

> привычки, фокусируясь на сути вопроса... это моё дело, кого, куда и зачем тащить. > если нет времени - mx/manjaro/mint/pop_os/ubuntu/fedora/suse в руки... слака в любом случае

> время будет отнимать... хотя бы в первое время... а то я слаку никогда не ставил. Еще на 9-ой когда-то несколько месяцев сидел.

Убунта, а особенно Федора и Суся зашкварились. Прочие недодистры даже щупать лень. Вместо Manjaro проще Arch, Mint - та же Убунта (одна пакетная база). Про Жопос и МХ даже не слышал, что за звери. Вангую, либо Убунта, либо Дебиан. А нахуа мне дериватив Дебиана, если у меня сам Дебиан стоит и есть не просит? 6.145 , Аноним ( 118 ), 21:48, 05/04/2021 МХ да дебиан но там вся суть без системд с плюшками

6.183 , Аноним ( 118 ), 22:46, 05/04/2021 Жопос это бубунта да допиленная

3.38 , Аноним ( - ), 16:56, 05/04/2021 > Саликс поставь. Ставьте Slackware, у Salix последний релиз 2016 года.

А вообще рекомендую обратить внимание на https://k1sslinux.org



4.90 , Аноним ( 91 ), 19:47, 05/04/2021 > Salix последний релиз 2016 года смешной довод. это же stable salix, который сформирован на основе stable slackware, у которой последний релиз, представьте себе, тоже от 2016 года - http://www.slackware.com/index.html так что отговаривать от саликса на основе того, что он 2016-го - смешно. потому как стабильная слака тоже от 2016-го года. в любом случае обновления будут и апгрейд, посмотрите на даты - http://www.slackware.com/changelog/

http://ftp.osuosl.org/pub/slackware/slackware64-14.2/ChangeLog.txt

2.17 , Atterratio ( ok ), 16:30, 05/04/2021 У нас на Арч пока тихо.

3.22 , nomad__ ( ok ), 16:34, 05/04/2021 > У нас на Арч пока тихо. А смысл? Та же самая редхатовская системда. И да, в подписавшихся против есть разрабы Арча. Дебиановцев просто больше.

4.28 , Анончик ( ? ), 16:46, 05/04/2021 Еще надо не забывать кто первый побежал внедрять.

5.32 , Аноним ( 32 ), 16:49, 05/04/2021 Рач и внедрил. Дольше всех бубунта держалась.

6.41 , bergentroll ( ok ), 16:57, 05/04/2021 > Дольше всех бубунта держалась. Конечно, свой велосипедик-то жалко было.

7.58 , iPony129412 ( ? ), 17:24, 05/04/2021 Да как-то не очень.

Сейчас выходит Ubuntu с повторной попыткой засадить Wayland.

Debian и Fedora тут могут «похвастаться».

Ubuntu — это не про столько, чтобы быстрее впихнуть.

4.67 , Аноним ( 67 ), 18:03, 05/04/2021 AntiX - нет системд. Дебиан базированный

5.146 , Аноним ( 118 ), 21:49, 05/04/2021 И МХ

5.147 , Аноним ( 118 ), 21:49, 05/04/2021 Диван ещё

5.209 , Аноним ( 209 ), 23:15, 05/04/2021 >AntiX - нет системд. Дебиан базированный Спасибо что напомнили, давно хотел попробовать и как раз нужен дистр меньше 1 гб, качаю

3.89 , Аноним ( 99 ), 19:45, 05/04/2021 Manjaro! Из некоторые из Arch подписались против Столламана

2.34 , имя_ ( ? ), 16:52, 05/04/2021 будут голосовать пока не останется один идейно верный и одобренный спосорами вариант

2.100 , Аноним ( 99 ), 20:25, 05/04/2021 Бойкотируем эти продукты и организации! А также ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!) "к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. " "The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE." "Red Hat выступила против Столлмана" * GNOME - 31

* KDE - 9

* Cinnamon - 1

* Budgie - 1

* Ubuntu - 18

* Arch Linux - 7

* openSUSE - 4

* Debian - 44

* Fedora - 18

* Void Linux - 1

* OpenMandriva - 1

3.107 , nomad__ ( ok ), 20:37, 05/04/2021 >ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!) i3, слака/альт, латех, GNU FDL. 3.148 , Аноним ( 118 ), 21:50, 05/04/2021 ПСлинуксОС

3.150 , Аноним ( 118 ), 21:50, 05/04/2021 Может ещё Магея

3.175 , Аноним ( 118 ), 22:14, 05/04/2021 + Xfce - 1

2.184 , Аноним ( 118 ), 22:46, 05/04/2021 ПСлинуксОС же ну или генту