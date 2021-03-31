Фонд СПО покидают заместитель директора и техдиректор

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|1.1, InuYasha (??), 10:22, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+25 +/–
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Все уходят со словами "Вы - молодцы, но давайте без меня".
Да что за хрень там происходит?!!!! >:(
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|2.12, Леголас (ok), 10:31, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да что за хрень там происходит?
я верю, что это всё какой-то хитрый план RMS
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|3.85, Аноним (-), 11:57, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> какой-то хитрый план RMS
хитрый план? поджав хвост и поскуливая, сами уходят, не вступая в бой с SWJ и толпой гонителей... не вижу ничего хитрого... скорее банальный страх...
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|3.158, Dzen Python (ok), 13:35, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не. Все гораздо проще.
Видел в изначальной новости, что там пошла анониманая рассылочка типа "твой работодатель узнает что ты трансфоб"? Вот тут так же. Они могут заливать красивые слова и целые речи "пу-стайл" о свободе и СПО, но за этим прячется банальный страх стать следующей целью.
Вы тут --> "Когда они пришли за мной - некому было меня защитить"
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|5.189, Dzen Python (ok), 14:32, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У них есть то, чего на постссср нету - РЕПУТАЦИЯ.
Сегодня они в fsf, завтра они в GPG, послезавтра они в google или какой-нибудь софтверной конторе помельче. С меткой "трансфоб" западные эйчарки выше условного среднего бизнеса "Horns&Hooves LTD" их резюме не отправят никуда выше мусорки. Ну кроме отборных технических спецов. Вот что сделали эти оба, чтобы заиметь привилегию быть оценеными сначала как "спец, который нам нужен", а не как "комфорная биомасса правильных жизненных взглядов".
Что Салливан такого сделал, чтобы быть защищенным от культурки отмены как RMS?
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|6.200, омоним (?), 14:49, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Что Салливан такого сделал, чтобы быть защищенным от культурки отмены как RMS?
+1. Да и лучше спросить "чего Салливан не сделал?".
Не встал в зищиту Столлмана в 2019. Не дал пример всему FSF, что антилопа должна быть за антилопу, а не льва, шакала, и стервятников. Поэтому, когда они пришли за всеми в совете FSF -- некому встать на его защиту.
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|7.245, Dzen Python (ok), 16:59, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Главная проблема таких постов выражается в простом тезисе:
"Хорошо рассуждать о "Деньги важнее убеждений? Вот дерьмо же люди!" сидя полностью здоровым, в полностью собственном теплом новом тихом доме, после сытного обеда и превосходного секса (в т.ч. и с отладкой), в красивой и качественной одежде, зная, что к тебе сюда не забежит пьяный урод с подкрепленной ножом просьбой "поделится" и что твоих детей не похитят по пути из школы".
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|2.15, A.Stahl (ok), 10:32, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Они банально боятся "линчевания" со стороны SJW. Против самой идеи они ничего не имеют, но защищать её не хотят. Не всем же быть героями. Это вполне нормально.
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|3.154, Аноним (154), 13:31, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> защищать её не хотят. Не всем же быть
> героями.
в кои-то годы наконец что-то дельное сказал
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|2.21, Аноним (21), 10:40, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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>Да что за хрень там происходит?!!!! >:(
>Джон присоединился к фонду в 2016 году, а до этого занимал руководящие посты в некоммерческих организациях, занимающихся вопросами социального обеспечения и социальной справедливости.
Очистка FSF от SJW.
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|Часть нити удалена модератором
|7.139, Michael Shigorin (ok), 12:49, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Шо таки хагактегно, весь этот гевалт неслабо так напоминает
>> поднятый против России.
> А мне это напоминает истеричную агрессию, с которой прогрессивная
> кухонная интеллигенция в конце 80-х набрасывалась на всякого,
> кто не осуждал вместе с ними кровавый тоталитарный советский режим.
Так опять же -- из одного кибуца... жертвы обманщиков, услышавших притчу про злых виноградарей и всё равно решивших вырвать себе наследие убитого ими Бога.
На фоне таких особенно рад знакомству с действительно честными представителями, казалось бы, того же народа.
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|4.76, Аноним (-), 11:39, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Редхат уже больше года денег не дает.
Редхата и самого то IBM уже переваривает.
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|4.159, Аноним (159), 13:37, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тогда понятно почему идеи социализма там в тренде. За столманом фанатики подтянуться могут и будет дёшево и сердито.
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|5.205, Аноним (205), 15:01, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже перестанут мыться/бриться и начнут питаться подножным кормом? Они такое проходили в 60е-70е, xиппи называлось. Прививка усвоена.
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|3.225, torvn77 (ok), 15:51, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда надо посмотреть что будет дальше, если сдадут идеалы и Столлмана то ви мусорку, если отстоят то запилить на основе fsf провайдера openid логин с которого будет давать понять что свой 10$ вклад в СПО ты сделал и соответственно помечать аватарку на сайте.
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|2.219, Аноним (219), 15:34, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто говорил, что бывает фрее-софтваре? По-любому кто-то башляет в добровольно-принудительном порядке.
Донаты, сэр.
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|2.252, android77ae (?), 17:23, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это признак начала больших изменений. Это характерно для всех больших социальных систем. То же самое можно было наблюдать в 1917 (когда снесли царя) и в конце 80-х начале 90-х прошло века при крушении СССР. Все всё понимали и никто не хотел брать ответственность на себя. К чему это приведёт сейчас? К тому же к чему приводило всегда - к большим переменам!
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|1.2, Леголас (ok), 10:24, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Аарон делает отличное дополнение на самом деле. Метка-то отнюдь не чёрная.
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|2.22, AlexYeCu_not_logged (?), 10:40, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Аарон делает отличное дополнение на самом деле. Метка-то отнюдь не чёрная.
И не розовая. За жёлтую могут и спросить нынче. Красная, разве что?
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|4.199, Аноним (30), 14:48, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нда,задача,коричневая подойдёт?Вроде не расовая,а цвет говна и фашизма,самое оно жеж
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|3.81, Корец (?), 11:46, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>За жёлтую могут и спросить нынче.
Жёлтые штаны! 2 раза ку!
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|2.25, Аноним (25), 10:43, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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У этого дополнения даже Issues хороши:
1) Need a proper lisence and Firefox support. I suggest to use GPL v3
2) Please add a CoC, i dont feel safe using/contributing to a project like that
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|4.72, Аноним (-), 11:38, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачот! Несколько "анонимусов" отклеили усы, ой, то-есть что там у них было и где.
Some signatures can be anonymous but you can still find the user identity, for example, 3 github employees signed it
{
"email": "omgjlk@github.com",
"name": "Jesse Keating",
"type": "Anonymous",
"contributions": 1
},
{
"email": "ktravers@github.com",
"name": "Kate Travers",
"type": "Anonymous",
"contributions": 1
},
{
"email": "sarahkemi@github.com",
"name": "Sarah Aladetan",
"type": "Anonymous",
"contributions": 1
},
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|4.176, rshadow (ok), 14:04, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ахахаха.
P.S. И вообще, почему еще никто не создал аккаунт Путина и тоже не подписался.
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|2.51, Аноним (51), 11:15, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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это травля людей с "нетрадиционными" взглядами.
где пожаловаться github на код? я не нашел
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|2.60, Аноним (60), 11:25, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Форкнуть его плагин и ставить метку тем кто голосовал против.
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|1.3, Аноним (25), 10:25, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> специального дополнения к Chrome
На днях ждём форк от поддерживающих RMS 😆
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|2.36, Аноним (21), 10:56, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем? Можно ведь использовать дополнения от Столлманоненавистников
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|3.55, Аноним (-), 11:21, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Крысы не строят корабли, так что...
А так вон Leah Rowe походу не понравилось в одну рожу кодить - пришло и извинилось, да еще бонусом оказалось что "пмс" и вещества, если верить сообщениям.
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|4.83, омоним (?), 11:50, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Leah Rowe просто транс здорового человека. Ошибся -- извинился, и попросился обратно, продолжая кодить, и не истеря "почему до сих пор не принимаете обратно!!!1111".
Мне лично очень понравилось, что несмотря на его тёрки в прошлом с столлманом, он не вовлёкся в травлю. Понимает, для чего его использовали бы, судя по месагам в ирке.
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|5.89, F (?), 12:02, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Добрый день. Подскажите, если не трудно, ссылку на этот IRQ чат
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|5.90, Аноним (90), 12:03, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Leah Rowe просто транс здорового человека. Ошибся -- извинился, и попросился обратно,
> продолжая кодить, и не истеря "почему до сих пор не принимаете обратно!!!1111".
Вот в таком виде против трансов никто бы и не возражал. А когда начинается вон та крузада - ну нет, извините, war is war и не надо жаловаться когда выяснится что другая сторона тоже стрелять умеет. Временами больно и эффективно.
> Мне лично очень понравилось, что несмотря на его тёрки в прошлом с
> столлманом, он не вовлёкся в травлю. Понимает, для чего его использовали
> бы, судя по месагам в ирке.
Как инструмент для травли, толпой каких-то неудачников. Конечно, лично RMS виноват что они неудаченики. Нет, иногда даже и виноват, в случае какого-нибудь похобразного, но таки вот это вообще совсем другое.
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|1.11, odd.mean (ok), 10:31, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Наверняка из-за отказа уволить RMS. Ну так скатертью дорога! Главное, чтобы теперь уже сам RMS как "виновник торжества" не решил самоустраниться ото всей этой шумихи.
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|2.162, Аноним (159), 13:41, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А там много вступило в Фоундэшен за немного денег, или только петициями отделались в гомеопатических целях, в свете последних событий?
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|1.14, Аноним (14), 10:31, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Аарон Бассетт (Aaron Bassett), из числа активистов, борющихся против Столлмана, начал продвижение специального дополнения к Chrome
блин слов нет.
Давайте форкним и поменяем источник, пусть метка будет на подписавших против столмана.
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|2.17, Аноним (7), 10:35, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да о чем ты, нет там никакого источника. Там список на 3000 юзернеймов прямо в коде дополнения. Сам посмори.
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|3.125, YetAnotherOnanym (ok), 12:34, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть, зайти на гитхабе на страницу письма на Столлмана, посчитать свежий список коммитеров и закэшировать на сутки - это слишком сложно. Ну, нормально, чо.
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|2.18, Аноним (25), 10:37, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не получится. Ссылок на свои аккаунты они в письме не пишут, а начиная с 28-ого числа перестали принимать пулл-реквесты
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|3.23, Аноним (14), 10:42, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кто сказал что будет пулреквест, будет отдельное расширение с их именами.
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|4.27, Аноним (25), 10:47, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я про реквесты в репозиторий с открытым письмом против Столлмана. Из них можно было бы легко извлечь юзернеймы подписавшихся, которых в тексте письма почти нет, но теперь они принимают подписи только по почте. Впрочем, 2422 человека - тоже не плохо
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|3.26, Аноним (21), 10:47, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Значит все такие "подписи" вообще ничего не значат - нет пруфов, что указанные люди действительно подписались, и что "подписи" - это не результат больной фантазии. Тем более что в списке появились очень примечательные люди и организации. Ничем не отличается от анонимного "сбора" "подписей" и вывода вообще только счётчика с произвольным числом.
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|4.111, Michael Shigorin (ok), 12:20, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ничем не отличается от анонимного "сбора" "подписей" и вывода вообще
> только счётчика с произвольным числом.
И, кстати, просмотров. ;-)
Смотрите, братцы. Анализируйте методы. Пригодится ещё.
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|3.59, Аноним (-), 11:24, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не получится. Ссылок на свои аккаунты они в письме не пишут,
А как мы узнаем что подписанты это именно они, а не левый хрен с 1 комитом?
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|1.16, Аноним (25), 10:33, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Почему считают индивидуумов и забывают о том, что в письмо против Столлмана вписываются организациями? К тому же, неужели разработчиков СПО всего в районе 10.000?
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|2.19, анон (?), 10:39, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> в письмо против Столлмана вписываются организациями?
А в пенсионную реформу - странами, ага
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|2.35, Аноним (30), 10:55, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вообще не понимаю,открываю страницу "против",вижу вместо ссылок текст,надо отметиться там,с ником "За Столлмана"
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|2.62, Аноним (-), 11:26, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С тором уже рядом разбирались - и оказалось что как типа-разработчик-тор выступил какой-то хрен сделавший пару комитов цать лет назад, уже давно не в проекте, все дела. Поэтому хрен вам таким умным, а не "организации". Поразвелось умников желающих за других расписываться.
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|3.80, омоним (?), 11:44, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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+100. Позор.
Сам я вписался за столлмана, но почему-то рука не поднялась свои коммиты в спо (которые ограничиваются совсем не одним/двумя проектами) вынести в скобки. Стыдно прикрываться громкими именами.
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|4.96, Аноним (-), 12:09, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто как по мне, если организация официально заявляет позицию, пусть явно маркируется как таковая, с вывешиванием на своем сайте. А то, вот, куча каких-то левых п-сов пытается под мнение всей организации косить.
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|2.169, Аноним (152), 13:54, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ничо что фонд СПО в первую очередь защищает интересы общества и людей а не организаций?
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|2.210, Dzen Python (ok), 15:14, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага-ага, ты это кому рассказываешь?
Плавали, знаем как вписываются компаниями - директору и паре активистов рядом вожжа под хвост попала - вот тебе и петиция от компании. Остальных не спрашивают.
Мне вот интересно, как скоро в тех организаях будут выход-дебюты очередного техспеца, рассказывающего, как и не поставив в известность подписали в прикзном порядке и где он несмотря на сежевешную тоталитарную цензуру это вертел.
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|2.29, Аноним (21), 10:49, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Да и *** с ними. В FSF люди не за бабло должны работать. Те, кто работают за бабло, перепродадутся при первой же возможности, что, собственно, и наблюдаем.
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|3.68, freehck (ok), 11:35, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Те, кто работают за бабло, перепродадутся при первой же возможности
Это ошибка выжившего. Многие, работающие за бабло, не подписались. И соответственно в списке подписантов против RMS не фигурируют.
И наоборот: многие, работающие за бабло, подписались в поддержку RMS. Но это игнорируется, поскольку Вы анализируете только подписантов письма против RMS.
> В FSF люди не за бабло должны работать.
Как раз наоборот. То, что сейчас это не так ввиду малых оборотов фонда -- большое упущение со стороны комьюнити.
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|4.127, Аноним (21), 12:37, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это до первого же вопроса ребром: "или ты за нас и против наших противников, или найди другого спонсора".
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|4.254, Аноним (21), 17:33, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так спонсируют они не проект, а его участников за демонтаж и развал проекта.
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|1.28, Аноним (28), 10:49, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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это они там деньги делят так или у них куча свободного времени и нечем заняться?
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|2.39, Аноним (13), 11:03, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у гитхаба же вроде теперь есть опенсорсный консольный клиент. теперь необязательно загружать проприетарный джаваскрипт-код
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|3.64, Аноним (-), 11:28, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ух, да, только опенсорсного сервера независимого от майкрософт корп не завезли. А так все хорошо, прекрасная маркиза.
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|5.108, Аноним (-), 12:18, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гитхаб не нужен. Не сцы.
Клево. А "консольные клиенты" специфичные для 1 проприетарного сервака таки для юзерей винды, имхо. Надеюсь там все репо зазеркалено, на случай если м..ософт решит снести что-нибудь?
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|5.114, Michael Shigorin (ok), 12:22, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> To sign without using Github, you can:
> * Send a signed patch to signrms@prog.cf
Так и сделал; сработало.
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|2.78, freehck (ok), 11:41, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Принципиальные приверженцы свободного ПО, а также люди, которым действительно важна открытость,
> децентрализованность и независимость интернета от монополистов, не используют Гитхаб
> и не станут подписывать там какие-то письма.
На это даже внутри FSF есть разные взгляды. Есть мнение, что надо нести слово FSF на платформах, где они получат наибольшее распространение. Github, Youtube, etc... Да, они проприетарны, но там большая аудитория, и следовательно продвижение на этих платформах безусловно будет хорошим шагом в целях пиара идеологии СПО.
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|3.110, Аноним (-), 12:19, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эк, freehck, что ж ты на макось свалил, когда камрады так нужны...
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|4.116, Michael Shigorin (ok), 12:24, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Эк, freehck, что ж ты на макось свалил, когда камрады так нужны...
Да, после перехода Димы в новый коллектив начал за него тревожиться, причём вовсе не из-за макоси, а из-за отчётливой демонстрации показанного в фильме "Третья волна" эффекта воздействия толпы.
Но выбирает и решает каждый сам.
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|5.123, Аноним (-), 12:33, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да и вы тоже с вашим проприетарным компилером "порадовали". Такие вот фанаты опенсосрса, слили старика Столлмана в ключевых аспектах когда мы ему нужнее всего были :\. Столлман то тип упертый, принципиальный, видимо готов многое потерпеть за свои взгляды.
Он вон даже с постов готов был уйти если так для продвижения его идей - лучше. Вот это я понимаю, сила воли.
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|5.233, freehck (ok), 16:03, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Миша, это не публичный разговор. Позвони мне как-нибудь вечером, если хочешь.
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|4.224, freehck (ok), 15:49, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эк, freehck, что ж ты на макось свалил, когда камрады так нужны...
Да я собственно уже неоднократно отвечал, почему. Могу коротко. Во-первых, репутация. Во-вторых, упрощение коммуникаций с клиентами. В-третьих, экономия времени.
Ну и для СПО собственно ничего не изменилось. Всё, что делал раньше, делаю и сейчас. Моя позиция простая: незачем делить СПОшников на "тру" и "не тру"; любой вклад важен.
PS: И между прочим, вопреки распространённому здесь мнению, я не согласен, что вклад кодом весомее вклада деньгами.
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|3.129, user (??), 12:41, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На таких платформах не должно быть эксклюзива, но что мешает зеркалировать?
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|1.32, Owlet (?), 10:53, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> начал продвижение специального дополнения к Chrome, которое отображает специальную метку при открытии в GitHub
Совсем-совсем не cancel culture!
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|1.37, Аноним (13), 11:00, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Полистал твиттер sjw, которые там плагины строчат. Они реально в своих профилях указывают, как их называть, некоторые пишут "they/them". Во шиза
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|3.117, Michael Shigorin (ok), 12:25, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не шиза, а расстройство множественной личности.
Скорее не множественной, а так и не ставшей... бедные создания.
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|3.75, n00by (ok), 11:39, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом,
он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями,
потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его;
всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни;
...
Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека.
И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: ***легион имя мне***, потому что нас много.
(Мк 5:2-9)
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|4.170, andy (??), 13:57, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: ***легион имя мне***, потому что нас много.
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать свои мысли яснее." [c] Профессор Преображенский
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|3.112, Аноним (-), 12:20, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> They - это потому, что "We are the swarm".
Swarm swarm'ом вышибают.
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|3.242, Аноним (242), 16:47, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это уже явно троль какой-то. Не удивлюсь, если местный анонимус
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|1.41, Аноним (41), 11:03, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Неужели непонятно, что кампания против Столлмана - это кампания против саого понятия свободного ПО? Обгадившись с проприетарным ПО крупные компании, в том числе MS, пришли в сферу свободного ПО. Думаете они перевоспитались? Да нифига, они хотят наложить свои руки на свободно ПО, а Столлман для этого - серьёзная, если не единственная, помеха. Не забывайте, что именно Столлман сформулировал понятиет свободного ПО, копилефта, создал лицензию GNU, и именно он последовательно борется против превращения GNU в проприетарную лицензию. После Столлмана останется устранить Линуса - и про свободное ПО можно будет забыть навсегда.
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|2.48, Аноним (21), 11:12, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я уже начинаю серьёзно опасаться за их физическую безопасность.
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|2.88, Аноним (-), 12:02, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> останется устранить Линуса
хватит эту ерунду форсить из темы в тему.
его уже давным давно устранили.
он кормится из лап корпов, сидит и помалкивает, делает, что скажут.
пару раз чуть не вылетел вообще, поумнел, сидит тихо и покорно во всё происходящее не вмешивается.
чего его устранять, если он уже де факто устранённый и ничего не решает, что происходит вокруг свободного по? он давным давно политическую сторону не контроллирирует и потерял вес. машина всех подмяла.
а столман - идейный, с ним тяжелее...
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|3.144, Аноним (-), 12:59, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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те, кто минусы поставили, свои минусы как-то аргументируют?
или как обычно?
ещё раз повторяю... линуса уже давным давно устранили... что он есть, что его нет. он __ничего__ не решает и делает то, что велят.
sjw со многими олдскулами мастодонтами уже разобрались. что... уже никто не помнит про эрика и его - https://www.linux.org.ru/forum/talks/15554829
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|4.182, Клавиатур (?), 14:17, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебе поставил плюс, этого достаточно, чтобы на остальных не обращать внимания.
Все верно пишешь, Линус превратился в овоща и честно не понимаю, чего он там сидит.
У него огрымный талант, а он занимается бюрократией.
Идея может и бредовая, но по мне, он мог бы возглавить разработку GNU Hurd.
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|2.172, Кракадиль (?), 13:58, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проприетарщики тут непричём, это просто массовая леволиберальная шиза, которая поела западную европейскую цивилизацию и уже надкусывает западоевропейскую. Откройте глаза этот маразм уже во всех сферах жизни, а не только в ПО.
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|3.208, Аааааноним (?), 15:12, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот-вот. Дочь воспитать не смог, что уж протяжное говорить. Хотя в семье у них явно матриархат. Единственное место где Линукс управляет - это его комната.
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|1.43, Аноним (31), 11:06, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Важный вопрос, сможет ли FSF отстоять свою независимость, или окончательно откажется от Столлмана под внешним давлением, и можно ли тогда доверять FSF выпуск следующих версий GPL, или велика вероятность, что в будущих версиях лицензии будут приняты какие-то компромиссы против свободы пользователей и в интересах корпораций? Продолжать ли использовать "or later" или ограничиться GPL3 only (или GPL2+GPL3, если нужна совместимость с GPL2)?
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|2.61, Cradle (?), 11:25, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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куда более интересный вопрос это то, как сам Столлман ко всей этой заварухе относится и решится ли создать на развалинах что-то новое, хватит ли у старика сил и желания.
И да, его можно и даже нужно не любить, исторические _личности_ поднимавшие цивилизацию на следующую ступеньку всегда были персонами противоричивыми и для современников неприятными, в отличии от громивших их посредственностей.
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|3.67, Аноним (-), 11:32, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Желаю ему успехов. Миру нужны такие как он, сильные, креативные, с несгибаемой волей. И просто хакеры, способные накодить глобальный мета-вирус как ... текстовичок :). И таки неплохо пролечил, жабу у корпорасов.
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|3.216, псевдонимус (?), 15:19, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> куда более интересный вопрос это то, как сам Столлман ко всей этой
> заварухе относится и решится ли создать на развалинах что-то новое, хватит
> ли у старика сил и желания.
> И да, его можно и даже нужно не любить, исторические _личности_ поднимавшие
> цивилизацию на следующую ступеньку всегда были персонами противоричивыми и для современников
> неприятными, в отличии от громивших их посредственностей.
Дед что смог, сделал. Теперь сторонникам-последователям карты в руки.
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам"©
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|2.132, user (??), 12:43, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Продолжать ли использовать "or later"
Не начинать, о чём давно предупреждали умные люди.
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|2.247, Аноним (247), 17:09, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, в сложившейся обстановке следует поостеречься, пока использовать GPLv3 only.
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|1.44, Full Master (?), 11:06, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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>Аарон Бассетт (Aaron Bassett), из числа активистов, борющихся против Столлмана, начал продвижение специального дополнения к Chrome, которое отображает специальную метку при открытии в GitHub репозиториев разработчиков, подписавших письмо в поддержку Столлмана.
Фашизмом воняет за милю.
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|2.87, PnD (??), 12:01, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нацизмом.
Фашизм (если не вдаваться в труды некоего И.В. Джугашвили) был всего лишь итальянским вариантом.
Назван так за специфическую символику.
Нацистские государства существуют по сей день. И некоторые даже экономически успешны.
Так что не надо упрощать жизнь замазывающим неудобный термин.
* Ах да, символика тоже живёт и здравствует. См. флаг ВВС Финляндии.
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|3.142, Full Master (?), 12:53, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не вижу тут попытки преследования по национальному принципу, обычная попытка душить несогласных. Так что все же фашизм.
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|4.221, Составление сообщения (?), 15:38, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Не вижу тут попытки преследования по национальному принципу, обычная попытка душить несогласных. Так что все же фашизм.
С не согласными и приносящими проблемы "верхам" боролись всегда и во всём мире, вне зависимости от национальной, политической, религиозной и даже гомосапиенсной принадлежности - те же шимпанзе занимаются ровно тем же самым. Это суть т.н. "политического процесса" - альфа-самцы мутузят бета-самцов, чтобы те не вздумали занять их место и самим стать альфами. В наше гуманное время - делают вид что мутузят, в постановочных телешоу.
Но только у травмированных советскими фильмами-агитками банальная травля неугодных называется страшным словом "фашизм". К самой идее фашизма - патриархального и религиозного государства-корпорации - травля не имеет никакого отношения.
Я в который раз прошу коммисектантов держать свой пыл проповедничества при себе, и не мусорить своими проповедями в соответствующих тупичках, а не на технических ресурсах, не имеющих к политике никакого отношения.
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|5.229, Составление сообщения (?), 15:58, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И МУСОРИТЬ своими проповедями в соответствующих тупичках, а не на технических ресурсах, не имеющих к политике никакого отношения.
Очевидная правка
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|6.244, Маняним (?), 16:57, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точно также как у травмированных демократией демократов срать в общественном месте называется свободой.
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|3.185, Клавиатур (?), 14:26, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нацизм исповедует превосходство одних на другими по национальному признаку.
Ты вынь из истоков фашизма итальянские корни(хотя некоторые предполагают, что фашизм(его основные идеи) вышел из великобритании и прочую национальщину и получишь современное представление о фашизме.
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|3.211, Аноним (-), 15:14, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фашизм (если не вдаваться в труды некоего И.В. Джугашвили) был всего лишь итальянским вариантом.
Политической грамотностью в нос так и шибануло. Ничего что: 1) итальянский фашизм появился хронологически раньше германского, соответственно никак не может быть его "подвидом", 2) "фашизм" - более широкий термин, чем "нацизм", причём последний не сводится к подвиду первого. 3) фашизм существовал не только в Италии и Германии. 4) у "некоего Джугашвили" всего две(!) работы, претендующие на серьёзный научный уровень: это "национальный вопрос" и "вопросы языкознания", причём обе написаны с чужой помощью (Бухарина и Виноградова соответственно). А о способностях самого Кобы к наукам неплохо высказался ещё Рязанов.
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|4.227, Составление сообщения (?), 15:55, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>3) фашизм существовал не только в Италии и Германии.
Никакого "фашизма" в Германии, не было, был нацизм, сокращённое слово, которое коммисектанты всегда "случайно забывают" расшифровывать - потому что оно означает национал-СОЦИАЛИЗМ.
А коммунизм - это интерционал-СОЦИАЛИЗМ, и на заре своего существования он даже управлялся одноимёнными организациями (Интернационалами).
И в той войне обе стороны в своих окопах называли себя "товарищами" (comraden). А когда "товарищи" пленяли "комрадов" и называли тех "фашистами" - те страшно удивлялись, отнекивались и протестовали против этого звания. Но агитпроп коммисектантов об этом что тогда не говорил, что сейчас не говорит - это слишком НЕПРИЯТНЫЕ для них факты.
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|5.240, Аноним (-), 16:37, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Герр Геббельс прямым текстом говорил, что слово "социализм" были ими украдено у коммунистов ради пропаганды, но где ж правым шизам знать такие тонкости.
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|5.246, Аноним (246), 17:07, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Социализм тогда это такой же бренд, как open source сейчас. Главное примазаться, и тогда покупатель попрет, а потом можно творить любую дичь. Кстати, поинтересуйся, кто и зачем придумал термин "национал-социализм" и как его взгляды соостносились даже с умеренными социал-демократами.
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|1.54, Соня Мармеладова (?), 11:20, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Всё просто. Письмо против Столмана нарушает правила Github. В абьюз Github'а жаловались. Github проигнорил, значит Github (и MS) в теме.
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|2.63, омоним (?), 11:28, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там много имён мс-работяг. Они не все подписываются, как работающие в мс. Чтоб не палить контору.
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|1.56, Аноним (52), 11:22, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Пока Стулман заседает за пилением грантов в ФСФ опенсорс в опасности! Столман должен уйти!
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|2.155, _hide_ (ok), 13:31, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вообще главные те, у кого есть много денег, поэтому остальные должны им нести свои крохи и радоваться, когда на отдачу не нужно в очереди стоять!
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|2.213, Аааааноним (?), 15:16, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аарон, залогинился. И расширение только для хрома это же дичь сам понимаешь. Пили чтобы работало и в фф, и даже в эмаксе. Эх молодежь, даже тролить нормально не умеете.
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|1.79, Аноним (79), 11:41, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Процитирую Richard Stallman "My work on free software is motivated by an idealistic goal: spreading [b]freedom and cooperation[/b]. I want to encourage free software to spread, replacing proprietary software that forbids cooperation, and thus make our society better." Поддержим Столлмана! Умный человек, много чего сделал.
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|1.97, Аноним (97), 12:09, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>Аарон Бассетт (Aaron Bassett), из числа активистов, борющихся против Столлмана, начал продвижение специального дополнения к Chrome, которое отображает специальную метку при открытии в GitHub репозиториев разработчиков, подписавших письмо в поддержку Столлмана.
Он скорее всего провокатор, являющийся сторонником Столлмана. На их языке это называется "Хуцпа"
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|2.107, Аноним (107), 12:18, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Судя по ответам в твиттере, там хлебушек в голове. Типичный противник Столлмана, судя по всему: низкая квалификация, необъективность, и предвзятость. Практически в каждом ответе.
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|2.149, Michael Shigorin (ok), 13:14, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Он скорее всего провокатор, являющийся сторонником Столлмана.
> На их языке это называется "Хуцпа"
Вот это сообщение как раз ею и было, только ламерской.
|
|1.118, Аноним (118), 12:27, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А это дополнение Аарона уже называется преследованием, кажись ему за это грозит уголовная ответственность.
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|1.133, Аноним (133), 12:44, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Создал расширение для *Chrome*
уже после этого они не могут считаться участниками СПО
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|1.138, Аноним (138), 12:46, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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https://github.com/landondyer/kasm/blob/master/LICENSE
This software is licensed under the "Anyone But Richard M Stallman"
(ABRMS) license, described below. No other licenses may apply.
The "Anyone But Richard M Stallman" license
Do anything you want with this program, with the exceptions listed
below under "EXCEPTIONS".
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITH NO WARRANTY OF ANY KIND.
In the unlikely event that you happen to make a zillion bucks off of
this, then good for you; consider buying a homeless person a meal.
EXCEPTIONS
Richard M Stallman (the guy behind GNU, etc.) may not make use of or
redistribute this program or any of its derivatives.
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|1.140, Аноним (140), 12:49, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так только обиженки плюются, чтобы вот по идейным соображениям метить тех, кто остался и проголосовал честно, а не по политическим мотивам. Да и дополнение только к хромому, а не для фаерфокса. Вот такая двуличная игра получается.
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|1.153, An O Nim (?), 13:23, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Большой бизнес подсекает СПО. Сколько ж месторождений денег заблокировано наличием СПО. Интересно...
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|3.195, Аноним (195), 14:36, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы бы хоть матчасть подучили, чтобы глупость высказываний типа этого людям в глаза не бросалась
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|3.197, пох. (?), 14:42, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, но когда они его доедят - у них не останется других вариантов, кроме как придти за тобой.
|
|2.203, Составление сообщения (?), 14:55, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Именно. Миллиарды недополученной прибыли - это не шутка. "Виновника" этого "злодейства" надо примерно наказать. И наказывают.
Причём если бы физически убили - было бы даже хуже - "погибший герой, легенда никогда никого не боявшийся, Столлман умер как мученик за нас всех" - неизвестно не привело бы это к ответному сильно неприятному накату со стороны линуксоидов, с неприятными обвинениями корпорасов в электронном концлагере, "священной войной" добровольцев со всего мира с корпорациями-заказчиками и прочими "эксцессами".
А так, через попытку принизить, опозорить, смешать его имя с говном - "да это смешной выживший из ума дед, ноги свои жрёт, педофилов защищает, аборты даунов одобряет" (хотя они сами аборты вообще одобряют, но видимо дауны для них - привилегированная группа которых абортировать нельзя) - так уничтожить Столлмана получается даже эффективнее. Нет такого ЧЕЛОВЕКА по имени Столлман, есть вышедшее в утиль никому не интересное ничтожество, которое всю жизнь занималось какой-то глупостью, и сейчас, через изгнание его из его же Фонда - оно просто отправляется на помойку, где ему и место. Ведь "все же всё понимают" - лучше этого "дурного старикашку" закэнсэлить и выкинуть отовсюду, и никто на его защиту не встанет.
А тут, внезапно - встают.
Те которые подписываются за Столлмана, это самые достойные люди сейчас в ИТ.
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|2.167, Аноним (159), 13:46, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Китайцы по русским проксям - не перепутайте. Эвона как много подписались, Ютуб с накруткой тысчёнки за два бакса позавидует.
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|2.226, Dzen Python (ok), 15:52, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну таки да.
Если мне (подпись под моим реальным именем-должностью) попытаются впуллить иск в юсах - я просто посмеюсь и продолжу жить, пока бесноватые надрывают глотки и пытаются доказать, что я и есть тот самый черный ласковый bear, что поломал им там все выборы, все целки их женщин и все анусы дедков-на-перфокартах (а на перфоркате, вставленной мною в слот в голову деду - вирус Novichok). А оснований для экстрадиции нет и по новой конституции нац.законодательство превалирует над ихними судами по правам и левам, единственное что реально могут - ловить по Грециям и Турциям, как наших кодеров.
Если там человек подпишется реальным именем-должностью, то он должен быть готов к внесудебной травле и интереснейшим искам (один иск интереснее другого просто) об оскорблении и умозрительном изнасиловании черной слепой трансхемолесбиянки из индейского меньшинства 4 лет от роду. Прямо на коленях у её матери, чтобы наверняка затриггернуть всех.
Вот так и получается.
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|1.175, Аноним (-), 14:01, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Аарон Бассетт (Aaron Bassett), из числа активистов, борющихся против Столлмана, начал продвижение специального дополнения к Chrome, которое отображает специальную метку при открытии в GitHub репозиториев разработчиков, подписавших письмо в поддержку Столлмана.
Этот дятел не понимает, что публичная поддержка Столлмана это честь!
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|1.178, Аноним (178), 14:09, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>отображает специальную метку при открытии в GitHub репозиториев разработчиков, подписавших письмо в поддержку
Жёлтую гексаграмму, небось.
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|2.228, Dzen Python (ok), 15:56, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нацисты будущего будут называть себя антифашистами.
Сами на себя нацепят желтую звезду Давида. А те, у кого её нет - потенциальные или явные "фашисты".
Все просто, Уотсон
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|1.183, Аноним (247), 14:19, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Джон присоединился к фонду в 2016 году, а до этого занимал руководящие посты в некоммерческих организациях, занимающихся вопросами социального обеспечения и _социальной справедливости_.
Вот такие и инициировали травлю отца-основателя FSF.
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|2.238, Составление сообщения (?), 16:22, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и _социальной справедливости_
Да, тоже это прочитал и сразу подумал, что с такими вводными данными эта новость скорей хорошая чем плохая.
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|1.193, Аноним (193), 14:35, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> дополнения к Chrome, которое отображает специальную метку при открытии в GitHub репозиториев разработчиков, подписавших письмо в поддержку Столлмана
Почти как "миротворец".
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|2.236, Аноним (219), 16:16, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Проповедник идеи свободного программного обеспечения называл возраст жертвы незначительной деталью при обсуждении изнасилования. Он также считает, что слово "насилие" предполагает именно применение силы, и ничто другое.
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|1.218, Аноним (219), 15:28, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, сколько ещё новостей будет про это непотребство?! Все таблоиды затмил. Только и трут про этого Штольмана. Нежданчик популярности попёр.
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|3.232, Аноним (30), 16:01, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С каких пор,вскрывание гнойника сравнивают с гибелью Помпеи?Да и к слову,в этих самых помпеях,столько сжв шников жило....
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|2.237, Составление сообщения (?), 16:19, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю подписаться на "мембера" и отправлять ежемесячно немного денежек в FSF. Столлман говорил что "лучшее что вы можете сделать, помимо поддержки меня на форумах (особенно на тех где мои сторонники в МЕНЬШИНСТВЕ), это поддержать также FSF денежкой, кто сколько сможет".
Если Столлман удержится - точно подпишусь.
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|2.251, Аноним (251), 17:14, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так там написано что работают за идею. Деньги только на бумагу для принтера.
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|1.248, svsd_val (ok), 17:13, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Аарон Бассетт (Aaron Bassett), из числа активистов, борющихся против Столлмана, начал продвижение специального дополнения к Chrome, которое отображает специальную метку при открытии в GitHub репозиториев разработчиков, подписавших письмо в поддержку Столлмана.
Всё это напоминает мне нацистов перед второй мировой которые помечали всех неугодных, потом выставляли их со всех мест, запрещали жениться, всячески унижали, заставляли работать на самых низко квалифицированных работах руками ремонтируя дороги, а после избивали насмерть толпой ... борясь за нравственную и расовую чистоту ... в общем "правильной" дорогой идут ........
Это всё печально ....
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|2.253, Аноним (253), 17:29, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они этим и займутся в самое ближайшее время. И это будет не смешно.
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