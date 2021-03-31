Фонд СПО покидают заместитель директора и техдиректор

Именно. Миллиарды недополученной прибыли - это не шутка. "Виновника" этого "злодейства" надо примерно наказать. И наказывают. Причём если бы физически убили - было бы даже хуже - "погибший герой, легенда никогда никого не боявшийся, Столлман умер как мученик за нас всех" - неизвестно не привело бы это к ответному сильно неприятному накату со стороны линуксоидов, с неприятными обвинениями корпорасов в электронном концлагере, "священной войной" добровольцев со всего мира с корпорациями-заказчиками и прочими "эксцессами". А так, через попытку принизить, опозорить, смешать его имя с говном - "да это смешной выживший из ума дед, ноги свои жрёт, педофилов защищает, аборты даунов одобряет" (хотя они сами аборты вообще одобряют, но видимо дауны для них - привилегированная группа которых абортировать нельзя) - так уничтожить Столлмана получается даже эффективнее. Нет такого ЧЕЛОВЕКА по имени Столлман, есть вышедшее в утиль никому не интересное ничтожество, которое всю жизнь занималось какой-то глупостью, и сейчас, через изгнание его из его же Фонда - оно просто отправляется на помойку, где ему и место. Ведь "все же всё понимают" - лучше этого "дурного старикашку" закэнсэлить и выкинуть отовсюду, и никто на его защиту не встанет. А тут, внезапно - встают. Те которые подписываются за Столлмана, это самые достойные люди сейчас в ИТ.

