Проект Fedora разорвал отношения с Фондом СПО и выступил против Столлмана

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|1.1, Леголас (ok), 09:08, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+42 +/–
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Скатертью дорога! Also кастую fireball в славный головной офис этих шляпофетишистов.
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|3.286, псевдонимус (?), 13:52, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Маги, помогите логовазу скастовать фаербол. А я пока "армию тьмы " из "ночи ворона" скастую.
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|2.237, Аноним (237), 12:38, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скатертью дорога!
Так-то да, но вот тут такое дело, они денежный вопрос затронули, зависит от того насколько сильны вливания со стороны красношляпых в FSF и прочие, где есть RMS.
Но, никто их за язык не тянул, то что они ляпнули: "в том числе прекратит оказание финансовой поддержки и участие в мероприятиях, проводимых Фондом СПО или в которых участвует Столлман в качестве докладчика."
Это такое интересное поле для деятельности ;)
Вот, только боюсь это просто газ в лужу, в отличии от угрозы не донатить, потому как было бы забавно, например: на все конфы звать RMS.
Ему же не запретили пока выступать, так?
Или они будут отдельные только красношляпные конфы мутить?
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|3.259, Dzen Python (ok), 13:09, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Был такой советский танк - НИ-1 назывался - расшифровывается как "На Испуг". На деле это были обычные мотолыжные трактора с грозной наваренной "типа капитальной" броней на распорках и консолях и водопроводной трубой в импровизированной "башне". Однако сельских испанцев и румынцев он гонял на "отлично" - внешним видом, тарахтением мотора и парой бойцов перед дыркой от ружья.
Так вот к чему это я.
Вот редхат пытается надуть щеки. Какие грозные слова раскидывает: "не будем давать денег" (и всем становится сразу пофиг, что раньше-то они и так не особо финансировали, а потом страшная ой-ой корона, бедным толстеньким жирофеменисткам и нигрогеям кушать стало нечего, и они поддержку свернули), "не будем взаимодействовать!", "не будем слушать докладчика Столлмана!". Глазками крутит. Щеки дует. И это сразу после жиденького обгаживания с центос, после которого сидеть бы им вообще в сторонке, распуганных этим клиентов думать как вернуть.
Нет, понятно, повесточка и "если ты не снами - ты против нас" в руках массы с крашеными лобковыми волосами и жирных чудовищ, тут в нейтраль не уйдешь, но и ничего плохого они ему не сделают - плохо для бизнеса, а на одних триггернутых много не наработаешь. +Имидж портится у пока еще свободных от их offer потенциальных генераторов миллиардных прибылей.
Смотри на это проще - корпы думают, что мы совсем ебобо с памятью рыбки, когда под коньюктуру снова лобызаться с RMS полезут - а ты бери попкорн и развлекайся. Реально ты RMS ничем, кроме доната и постов в ру-помойках не поможешь даже при всем желании. Не слушай проплаченных полуторацентовиков, просто смотри на успешный выход сжв'шного гноя из нарыва СПО
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|4.282, Аноним (282), 13:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вся штука в том, что на центоси красношляпые никогда не зарабатывали, это наобор... большой текст свёрнут, показать
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|5.289, Аноним (289), 13:55, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А то РХ не в курсе что много лет корпорации впихивают в школы и вузы своё ПО дар... большой текст свёрнут, показать
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|6.304, Аноним (304), 14:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А видите ли в чём дело, я не вижу противоречий тому, что сказано мной выше Как ... большой текст свёрнут, показать
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|2.257, Составление сообщения (?), 13:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>шляпофетишистов
Только сейчас дошло что
>красная шляпа
означает в жаргоне то же самое что и
>красный богатырь
>красный леденец
- слово на букву З
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|2.278, Аноним (278), 13:42, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю и любые другие формы злоупотреблений при общении.
Вот тут с тобой согласен. Без выяснения кто под кем, кто бугор, без опускания и унижения, наше самосознание, общество, не возможны, например. Тот же Соловьев, Карнаухов и все остальные представители Российской журналистской и политической элиты, они не смогут вести свои передачи без слова типа "блевота", "мразота", "убл-дки", "гом-секи" и т.д. У нас УФСИН развалится без этого! Да все развалится, вся иерархия: от школы до армии. Мы однозначно против "открытого и доброжелательного общества". На том стояли и стоять будем!
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|3.305, Аноним (305), 14:15, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю и любые другие формы злоупотреблений при общении.
> Вот тут с тобой согласен. Без выяснения кто под кем, кто бугор,
> без опускания и унижения, наше самосознание, общество, не возможны, например. Тот
> же Соловьев, Карнаухов и все остальные представители Российской журналистской и политической
> элиты, они не смогут вести свои передачи без слова типа "блевота",
> "мразота", "убл-дки", "гом-секи" и т.д. У нас УФСИН развалится без этого!
> Да все развалится, вся иерархия: от школы до армии. Мы однозначно
> против "открытого и доброжелательного общества". На том стояли и стоять будем!
Хмм... А не sjw'шник ли ты часом?! ;)
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|2.84, Аноним (82), 10:17, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> озвучила компания Red Hat
Ну так федора вся такая из себя независимая - кто б сомневался что возьмет под козырек.
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|3.229, Аноним (229), 12:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> озвучила компания Red Hat
> Ну так федора вся такая из себя независимая - кто б сомневался
> что возьмет под козырек.
А тут без независимости, почти всю дорогу от начала у них были ональные правила по которым нельзя было пользоваться красношляпной продукцией, если ты в неугодной стране и поддерживаешь неугодные идеалогии.
Тут просто реализация частного случая их рядовой политики, как раз от федоры я меньше всего ожидал обратного.
Вот за Debian обидно, но он последние годы периодически шкварится.
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|3.149, Аноним (-), 11:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ну а чего ещё ожидать от разработчиков Pidora
Офигенно придумано:
There is no room for harassment, bullying, or other forms of abuse in Fedora. We take our Code of Conduct seriously in order to ensure a welcoming community.
"So let's bully Stallman under these rules".
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|4.160, заминированный тапок (ok), 11:12, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> ну а чего ещё ожидать от разработчиков Pidora
> Офигенно придумано:
>
> There is no room for harassment, bullying, or other forms of abuse
> in Fedora. We take our Code of Conduct seriously in order
> to ensure a welcoming community.
>
> "So let's bully Stallman under these rules".
так те кто был когда-то "притеснён" и пострадал от предрассудков - сейчас сами активно занимаются притеснениями других и активным разжиганием ненависти на основе предрассудков
разноцветные гомо наци - это достижение социума 2к
это как бы известный факт
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|5.300, Аноним (-), 14:04, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> так те кто был когда-то "притеснён" и пострадал от предрассудков - сейчас
> сами активно занимаются притеснениями других
Те, кто был когда-то притеснен (без кавычек, т.к. травили гомо/трапов и черных нехило) уже или давно мертв или в весьма почтенном возрасте.
Эти - из слышавших звон "в третьем поколении".
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|2.283, Аноним (278), 13:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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поразительно как в России все всегда переворачивается, и черное - становится белым и наоборот. Челу говорят, нельзя поливать людей, сексизм - это плохо, нельзя подкалываться и унижать других. Но у нас кидаются на защиту права оскорблять и унижать. И никогда русский человек не вставал и не встанет на защиту слабых и обиженных: да у нас в самом языке, обиженный/обиженка значит опущенный пид-раз.
Достаточно посмотреть кого наши защищаю твсегда в Интернете: или убийц или подонков или воров или тер-ристов
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|3.287, Аноним (287), 13:52, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Достаточно посмотреть кого наши защищаю твсегда в Интернете: или убийц или подонков или воров или тер-ристов
На липосакцию сходи, толстячок.
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|3.314, Аноним (314), 14:24, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, плахой RMS наряжался в Св ИGNUсиуса, ругал корпорации и проприерастов, тепер... большой текст свёрнут, показать
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|1.3, Аноним (3), 09:11, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+30 +/–
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Клоунада как есть.
Еще один повод не пользоваться продуктами шапки, т.к. вместо развития продуктов занимаются какой-то хней.
Про травлю гномоводов, которым очень не хочется иметь systemd на машине, они почему-то не думают, видимо это другое.
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|2.11, Аноним (11), 09:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Про травлю гномоводов, которым >очень не хочется иметь systemd на >машине, они почему-то не думают, >видимо это другое.
Конечно другое! Гномоводы - крепкие ребята, которые любят и умеют страдать.
А тут нежные представители меньшиств с запущеной биполярочкой...
Короче, даже сравнивать некорректно.
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|3.87, Аноним (82), 10:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я почему-то уже давно считал что первые и есть вторые, глядя на их интерфейсы и девелоперские (анти)паттерны.
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|3.284, Аноним (278), 13:50, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у тебя 2/3 исправительных учреждений в стране забито людьми, вступающими в половую связь со своим полом. В Думе сидят море "меньшинств", Володин рулит всей думой. В школах "опускают", чиновник по ТВ говорит слова типа "опустить" и "мы нагнем", а ты про меньшинства какие-то на Опеннете трешь, барнаулец. Начиная с Петра I - это наипервейшая скрепа! Я уэ не заикаюсь про генсеков, целующихся в засос...
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|4.293, RedHatKashenko (?), 13:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ору в голос. У нас тут обиженка. Видимо, в детстве не мог за себя постоять, в школе тряпкой небось был. Надеюсь ему девушки дают в щёчку поцеловать, да друдь помять.
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|2.66, Аноним (66), 10:02, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я чёт вообще не припоминаю, чтоб шляпа чёт путное сделали за последние лет 10. Только шизу от поттеринга продвигают, вместо того чтоб санитаров вызвать.
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|3.89, Аноним (82), 10:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, э, графические дрова? А, ну да, кому графика в лине нужна, дуалбутчики в винду перезагрузятся :)
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|3.176, Аноним (176), 11:33, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Посмотри кто ядро пилит. Или думаешь твоими каментами оно развивается
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|1.6, Аноним (6), 09:14, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Вот корпарасты и сняли маски. И теперь на 100% кто был заказчиком этого представления с выгоном неугодных. И это был айбыэм.
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|2.111, Аноним (111), 10:30, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И теперь на 100% кто был заказчиком этого представления с выгоном неугодных.
А давайте-ка пробъём по IP всех подписантов, что-бы уже наверняка снять вопрос о том кто поддерживает RMS?
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|3.218, Аноним (218), 12:17, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Приступай. Хорошенько попроси IP-адреса у GitHub, может запишут в партнёры и выдадут.
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|2.135, Имя (?), 10:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Там не только АйБиЭм, там куча работников Микрософта, Гугла и прочей шоблы. Чтобы не шкварится организациями они не подписываются.
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|2.183, Урри (ok), 11:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вообще-то они их сняли еще когда Сентос убили. А сейчас так, просто кролик полностью вылез из-за бруствера, откуда его уши под петицией торчали.
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|2.323, Аноним (323), 14:33, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто ещё не подписался на донаты FSF, вероятно, это время сделать это.
Не-не-не, FSF ещё могут бацьку турнуть, если шибко жаренным запахнет, уже прогибались же.
Если хочется донатить - донатьте бацьке, если хотите поддержать его морально.
А лучше всегда адресно донатить не фондам и разного рода стрёмности конторам, а непосредственно нужным вам разрабам на фичреквесты которые вам непосредственно нужны.
Так вы максимально стимулируете то, что хотите поддержать, и попутно исключаете из цепочки потенциальных паразитов и возможность попилить средства на очередные инклюзивные нужды по борьбе со здравым смыслом!
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|2.21, milinsky (ok), 09:24, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, вылезет из могилы и таки скажет свое фи. Ты наверное хотел сказать что то другое, верно?
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|3.142, lockywolf (ok), 11:01, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я думаю, что и он хотел сказать именно это, ведь asp же, помнится, влился в Федору.
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|3.49, Аноним (49), 09:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так же как Даня Роббинс, сидя на вантузомакакоси?
Честно говоря, мне до сих пор стыдно за те несколько лет, проведённых на генте. Хоть я уже давно вернулся назад на кубунту.
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|4.329, Аноним (329), 14:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так же как Даня Роббинс, сидя на вантузомакакоси?
> Честно говоря, мне до сих пор стыдно за те несколько лет, проведённых
> на генте. Хоть я уже давно вернулся назад на кубунту.
ОЙ, а что ты скажешь, если узнаешь, что он и в микрософте работал?
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|4.332, Аноним (332), 14:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так же как Даня Роббинс, сидя на вантузомакакоси?
> Честно говоря, мне до сих пор стыдно за те несколько лет, проведённых
> на генте. Хоть я уже давно вернулся назад на кубунту.
Я хотел бы посмотреть на твой стыд от осознания того, что Линус работал не один год на проприерастов под NDA и не открывал своего кода, который писал там.
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|3.33, Арагорн (?), 09:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Для тестов ... Для просмотра кино
ахах типичный ыкспэрт опеннета
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|2.37, Аноним (8), 09:38, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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с 2005 на debian'е
пофиг на все эти терки, главное, чтоб котят не топили, а делали нормальный дистрибутив
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|3.40, Арагорн (?), 09:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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ага, а травлей человека пускай замаются, котята главное живы-здоровы
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|4.43, омоним (?), 09:43, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> ага, а травлей человека пускай замаются, котята главное живы-здоровы
ну не котят же травят. пока.
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|2.50, Ivan_83 (ok), 09:49, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А смысл переходить?
Хочешь кому то досадить: бомби письмами, сообщениями и финансируй конкурентов.
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|2.53, nomad__ (ok), 09:50, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока на дебе, но смотрю в сторону слаки. Уже погонял ливцд - все, что надо работает. Ну или альт. Генту компилять долго.
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|4.131, СеменСеменыч777 (?), 10:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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антикс лучше девуана. в нем можно подключить родные деб-репозитории (включая testing и возможно unstable), и при этом не засосет системд.
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|5.174, омоним (?), 11:30, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>и при этом не засосет системд.
сомневаюсь. Но как будет угодно. Больше альтернатив, хороших и разных.
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|2.109, Человек_без_имени (?), 10:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Void Linux на десктопе. Artix Linux на <s>пишущей машинке</s> нетбуке. Systemd заменен на православный OpenRC. От KDE отказываться пока не собираюсь. Libre Office заменить толком нечем, разве что писать сразу на ТеХ с конвертацией в PDF.
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|3.132, Ыноним (?), 10:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А то, что треть пакетов в войде осиротели - это так и надо?
for I in 'xbps-query -l | cut -d ' ' -f 2'; do xbps-query $I | grep 'maintainer: Orphaned'; done
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|4.140, Человек_без_имени (?), 10:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плохо, после той истории с мейнтейнером. Но пока так сижу, лень все с нуля на новом дистре переустанавливать. Тут Слака новая выходит, может на неё переберусь.
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|1.20, Шарп (ok), 09:23, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+32 +/–
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>В заявлении сказано, что Fedora выступает за построение <...> сообщества, не допускающего <...> травлю <...>.
Ага, против травли, а сами ей занимаются.
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|3.91, DeadLoco (ok), 10:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Обратите внимание, что геи, вроде Маккузика с Алманом, ни за какую инклюзивность не борятся, потому что оно им не надо. А бугуртят и воинствуют только разные тридварасы, чтобы на хайпе проехаться.
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|4.117, пох. (?), 10:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так какие ж то геи. Обычные боевые п-сы. В оппу пердолятся совсем другим местом, не тем, которым перед этим только что кодили.
Ну и должон тебе сказать, что им по тому же самому месту и встолман, и все эти пляски - они от FSF ни копейки за всю жизнь не получили, и вообще не за шва6одку, ни разу, а просто писали свободный от ограничений по использованию код, а коммунистическую бредятину тоже ни разу не поддерживали.
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|2.83, Анонин (?), 10:17, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, тоже самое хотел написать. Они похоже окончательно кукухой поехали, если этого не понимают!
ПС:
Интересно, кто на самом деле дёргает за ниточки и у кого так крепко подгорает от Столмана?)
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|1.23, Ан O Ним (?), 09:30, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Fedora IBM проприетарный бизнес RedHat, закрывший CentOS. Звучит плохо. Шапку пора менять, новый сезон, другие времена?
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|3.288, Аноним (278), 13:54, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чувак, запомни, никто тебе ничего забесплатно в этом мире не должен. Ни "проприетасты", как ты выразился, ни прочие "пиндоссы", которые тебе подарили бесплатный софт, интернет и создали профессию, которая тебя кормит. Ну то есть - ни-хре-на тебе никто и ничего не должен. Ты должен быть благодарен, что они вообще что-то для таких как ты, ментально живущих где-то еще в 13-ом веке, сделали
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|3.57, омоним (?), 09:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мишк, мне вот тут интересно... У вас в альте разрабы нужны? Вакансии есть?
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|1.25, Аноним (25), 09:33, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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>Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю и любые другие формы злоупотреблений при общении
>До тех пор пока Столлман участвует в управлении Фондом СПО проект Fedora отказался от любого взаимодействия с данной организацией, в том числе прекратит оказание финансовой поддержки и участие в мероприятиях, проводимых Фондом СПО или в которых участвует Столлман в качестве докладчика.
А это разве не травля?
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|2.60, flexagoon (ok), 10:00, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вы не понимаете это другое!!!! Фидоры делают люнекс дистрибутивы и ентерпрайз продукты!!!1! А столман злой педафил трансфоб !!!!!1
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|2.73, Annoynymous (ok), 10:09, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Однажды собрались все хорошие люди, решили, что травля — это плохо, и начали травить всех плохих!
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|1.30, nomad__ (ok), 09:35, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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>Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю
Ага, и чтобы этого достичь, занимается травлей. Идиоты.
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|1.31, Аноним (31), 09:35, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Fedora сама превратилась в недоброжелательное сообщество, которое ведёт себя весьма агрессивно, использует травлю и другие формы злоупотреблений. И самое главное - обманывает остальных своими лживыми утверждениями.
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|2.41, омоним (?), 09:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А помните рашнфедора vs каноникал, помните?! О дааа, я поооомню...
А рашнфедора vs devuan помните? Я всёёёё поооомню...
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|3.184, Аноним (184), 11:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А помните рашнфедора vs каноникал, помните?! О дааа, я поооомню...
> А рашнфедора vs devuan помните? Я всёёёё поооомню...
Я не помню. Где почитать? Особенно интересно рашнфедора vs devuan.
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|1.38, Аноним (218), 09:38, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В заявлении сказано, что Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю и любые другие формы злоупотреблений при общении.
>Сами участвуют в травле
Скатерью дорога, с такими "партнёрами" врагов не надо.
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|2.46, ыы (?), 09:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы лицензию последнюю на nmap читали? :) Там все прориетарненько :)
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|3.61, омоним (?), 10:00, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а конкретней?) Позиция подкормышей корпорастов не удивительна :)
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|1.47, Аноним (218), 09:47, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Аналогичные действия также будут приняты в отношении всех организаций в которых Столлман занимает руководящий пост
Мелко мыслят. Предлагаю им применить аналогичные действия против всех организаций, не разорвавших отношения с FSF, а также против любых организаций, не следующих данной политике.
Для тупых:
blackList = {FSF}
prevLen = 0
while len(blackList) != prevLen:
prevLen = len(blackList)
for o in orgs:
for partner in o.partners:
if partner in blackList:
blackList.add(o)
break
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|2.102, Аноним (218), 10:25, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эффективность можно улучшить:
orgz = type(orgs)(orgs)
for o in type(orgz)(orgz)
orgz.remove(o)
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|1.52, Аноним (52), 09:49, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какая разница? Столлман давно сбитый лётчик. Фонд СПО - символическая организация вроде ООН.
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|2.98, AlexYeCu_not_logged (?), 10:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>Какая разница?
Разница в том, что сжв-шные и инклюзивные не умеют в общественно-полезную деятельность. А общественно-полезной деятельности для поддержания свободного проекта на плаву надо много. Сами не могут, тех кто может — травят и распугивают. Ну и какова судьба проекта в итоге?
>Столлман давно сбитый лётчик.
А Айк кем был? Проблема-то не в том, что со скандалом выпнули конкретного человека, проблема в том, что после таких выходок все вменяемые разработчики и ментейнеры либо из проекта свалят, либо прикинутся ветошью. А все важные решения будет принимать либо ставленник «толерантных» (который не умеет, ибо выбран не за профессиональные качества, а за «толерантность»), либо прикидывающийся «толерантным» ставленник корпораций (который умеет, но не то, что требуется для выживания проекта, а вовсе даже наоборот).
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|2.123, пох. (?), 10:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фонд - это таки прежде всего - фонд. Такая штука, которая рулит баблом.
Разработчикам gcc под очередной выкидыш, по-твоему, кто заносить-то должен?
А что федора не заинтересована в таком разбазаривании денежков редбиэм, так это и неудивительно.
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|1.54, Ivan_83 (ok), 09:51, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Гораздо интереснее что число контрибуторов в поддержку Столмана 4+к, а число противников 1к3 - чувствую там половина мёртвых душ, аля рандом генератед.
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|2.94, Аноним (94), 10:22, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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>чувствую там половина мёртвых душ, аля рандом генератед.
Это верно, но, вот, только про поддерживающих а не про тех кто за отставку.
Больше половины подписантов "за" - мутные рандомные ники ботов, а вот список тех кто ПРОТИВ - люди не скрывающие своих имен и реально приносящие пользу опенсорсу.
В общем, как определить паразита и бездельника в спо - он голосует "за" Столлмана.
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|3.162, Аноним (158), 11:13, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Более глупого анонима я в жизни не видел. Ведь достаточно кликнуть на ссылку чтобы эту глупость сразу опровергнуть.
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|3.169, Аноним (169), 11:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И пофиг, что в rms open letter, в отличие от support letter, только человек 10 имеют контакты :^)
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|4.212, Аноним (218), 12:09, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там не нужно. Там подписи принимаются через GitHub, и любой может пойти и посмотреть, какой вклад в СПО каждый из подписанов через GitHub, которых абсолютное большинство, внёс. В отличие от open letter, среди подписантов которого отметились фейковые личности, потому что собирали подписи через почту непрозрачно и мерджили всех подряд без необходимых проверок, ибо им даже с фейками нужное число голосов набрать не удалось, а если бы ещё отсеивали, то "подписей" было бы ещё меньше.
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|5.299, Аноним (287), 14:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну топчик из пачки основных проектов там таки имеется. А вот с другой стороны какие-то люди с петпроектами на гитхабе. Начал их смотреть, но сходу не нашёл никого значимого, одни ноунеймы.
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|3.204, Аноним (287), 12:00, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>люди не скрывающие своих имен
Было бы что скрывать. Там сплошные ноунеймы пока что, кроме Миши
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|4.213, Аноним (218), 12:11, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сказал аноним опеннета, не удосужившийся почитать список внимательно.
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|5.291, Аноним (287), 13:57, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, я ленив патологически. Просмотрел первых 50. Ни одного знакомого имени, ни одной значимой программы, чтобы хотя бы в дистрибутивы попала. Но если ты готов кинуть списочек, то я буду только рад.
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|4.242, Аноним (94), 12:45, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>кроме Миши
Этот тоже ноунейм, просто в местном загончике знаменит своей неадекватностью.
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|5.295, Аноним (287), 13:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну в дебиане он прославился хотя бы, когда жалобы строчил на отечественное ПО.
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|3.220, Anonymus (?), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а вот список тех кто ПРОТИВ - люди не скрывающие своих имен и реально приносящие пользу опенсорсу
И правда. Не то что анонимусы на опеннете
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|1.55, Аноним (55), 09:51, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А я как будто бы предчувствовал этот цирк и за несколько недель до этих событий слез с федоры на пока ещё вменяемый альт
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|1.58, ыы (?), 09:57, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Если человек, сидя на сцене, демонстрирует перед залом неуважение к участникам удовлетворяя свои интимные потребности ( ссылку привести не могу потому что местный модератор скурпулезно удаляет посты с этой ссылкой, и даже описание непотребства тоже удаляет... такой вот он радетель за светлый образ иконы) - наверное люди могут его немножко не уважать. И весьма обоснованно.
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|2.196, Урри (ok), 11:54, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мы все видели видео, где столман грызет свои ногти.
Не думай, что твой наброс про "интимные" и без ссылки хоть кого-то проведет.
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|1.63, Annoynymous (ok), 10:00, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В заявлении сказано, что Fedora выступает за построение
Ну так и стройте. FSF-то тут причём? Монастырь-то чужой, а устав-то свой.
Чувствуют свою безнаказанность и травят, Столлману им ответить нечем.
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|1.64, n00by (ok), 10:01, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Аналогичные действия также будут приняты в отношении всех организаций
> в которых Столлман занимает руководящий пост
> (Столлман остаётся руководителем проекта GNU).
Это они отказываются от binutils, GNU Compiler Collection и что там ещё? Перейдут на Clang и переписанное на Rust?
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|2.71, еманйам (?), 10:05, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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скоро ещё и linux на llvm переведут..
кстати, напомню, что google свою фуситу делает
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|3.75, омоним (?), 10:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>скоро ещё и linux на llvm переведут..
запомните этот твит. Mesa -- это начало.
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|3.187, n00by (ok), 11:43, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> скоро ещё и linux на llvm переведут..
> кстати, напомню, что google свою фуситу делает
Кстати, да. Фикции линуксово ядро ведь не нужно. Нужны ли будут Гуглу китайские Анроиды? Китайцы ведь известные коммунисты, наверняка все за Столлмана, у него и борода как у Маркса.
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|3.88, n00by (ok), 10:19, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В самом деле. Достаточно прекратить, цитирую: "оказание финансовой поддержки". Хороший повод. =)
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|1.65, ыы (?), 10:02, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Кстати некоторые люди вероятно считают, что если человек такой вот великий и заслуженный - и такому человеку должно прощаться все... что он может быть демонстрировать свои асоциальные поведения - у меня для вас есть плохая новость - это называется лицемерие, а само действие -
коррупция.
Посты мои стереть легко... но вам с этим жить...
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|2.86, n00by (ok), 10:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Столлмана травят не за его поведение, а как раз потому что он по мнению многих велик. С одной стороны поклонникам показывают, что теперь нет ничего святого, с другой стороны ответную реакцию как-то хотят использовать (в первом приближении -- стравливают обе стороны).
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|3.93, Аноним (218), 10:21, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они показывают не что "нет ничего святого", а кто тут хозяин. А хозяин тот, кто лавочку содержит. Есть деньги хозяина - есть лавочка, нет денег - нет лавочки.
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|4.115, n00by (ok), 10:32, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они показывают не что "нет ничего святого", а кто тут хозяин.
Примечательно, что между этими двумя посылами нет противоречий (и для "хозяина" нет ничего святого), но кто-то их видит.
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|3.178, ыы (?), 11:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А его не травят. Его наплевательское отношение к законодательству, оправдание изнасилований несовершеннолетних... это факты. и как тут можно что-то "неправильно понять" или выдернуть из контекста - загадка. Вы вообще в теме? материалы читали?
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|4.191, Аноним (289), 11:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Судя по: найти всё можно в интернете, материалы все читали, отсутствию ссылок в удаленных мы тут альфу ЛОРовскую наблюдаем. Что, хозяин дал заказ на нескольких площадках отрабатывать про плохого рмс?
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|5.207, Аноним (287), 12:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так там и шома отметился и даже, так что правильным курсом идём, товарищи.
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|6.268, Аноним (289), 13:25, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А шома и на опеннете отметился или других площадках? Не наблюдал его в других местах. Хотя честно да х с ними со всеми. Фамилии и погонялы этих граждан уже неинтересны. Мне интересно чем закончится вся эта ситуация.
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|4.209, Аноним (184), 12:04, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А вы читали В соседней теме было Я тут перечитал _ВСЕ_ обвинения в адрес Столл... большой текст свёрнут, показать
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|6.312, Аноним (184), 14:24, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Там какая-то непонятно написанная история о том, что Столлман жаловался на несво... большой текст свёрнут, показать
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|4.211, n00by (ok), 12:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Когда идеолог Rosa Tresh г-н Потапов принялся меня учить на людях, как следует о... большой текст свёрнут, показать
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|5.223, ыы (?), 12:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Возможно вы- задавая вопрос который задал я- сделали бы это с целью манипуляции. Ну что тут можно сказать...то есть вы увидели в моем сообщении себя. И ответили соответственно тоже себе...
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|6.228, n00by (ok), 12:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сделали бы
История не терпит сослагательных наклонений. Вместо вопроса я приводил цитату. Но не удивлён, что Вы ту часть сообщения вообще не увидели.
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|5.267, Амомин (?), 13:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ви таки считаете, шо люди - Благодарные Свиньи?
Какие ващи доказательства?!
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|4.215, Ыноним (?), 12:14, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это у тебя наплевательское отношение к законодательству, в особенности к ст 128... большой текст свёрнут, показать
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|5.253, ыы (?), 13:05, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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«мало доказательств, подтверждающих широко распространённое предположение о том, что добровольное участие в акте педофилии вредит детям». 9 (Примечание: Ричард М. Столлман принёс свои извинения за этот комментарий 14 сентября 2019 г. Примечание #2: ссылка добавлена 24 марта 2021 г Ссылка. - 08:50 EDT.»)
это "и только"?
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|6.307, Ыноним (?), 14:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты анонсировал изнасилование, а цитату привел про добровольное участие. Сядешь по ст. 128.1 УК РФ.
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|6.324, Аноним (184), 14:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это "и только"?
Это и было частью обсуждения:
> 2. Отдельно Столлман обсуждал, действительно ли педофилия — это плохо. И пришёл к выводу, что таки да, это плохо.
А что не так? Что плохого в том, чтобы обсудить педофилию и выяснить, что это плохо?
Причём плохо не потому, что "принято так считать" и "аморально", а потому что для этого есть реальные аргументы с точки зрения физиологии и психологии.
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|5.265, ыы (?), 13:21, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И мне не понравилось бы например, если бы в школе где учатся мои дети- в состав ППС входили люди имеющие вот такие идеи "«мало доказательств, подтверждающих широко распространённое предположение о том, что добровольное участие в акте педофилии вредит детям»". https://rms-open-letter.github.io/appendix.ru
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|2.90, anonymous (??), 10:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
Асоциальное поведение должно наказывать органами правопорядка и судом Вот Рейзе... большой текст свёрнут, показать
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|3.137, ыы (?), 10:57, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опенсорс для всех вообщето развивают корпорации... Есть такая форма инновационного сотрудничества... И придумал ее не Столлман...
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|4.177, омоним (?), 11:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Опенсорс для всех вообщето развивают корпорации...
А при чем их opensource к free software?
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|5.179, ыы (?), 11:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а при том что без них - вы бы сейчас все еще копошились на линукс версии 0.98
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|6.217, Школота (?), 12:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как чтото плохое, глядя на нынешний линукс с засильем корпораций, и отказ в принятии нужных патчей в ядро.
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|7.227, ыы (?), 12:27, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну если вы про те патчи о которых ранее говорилось- то нужность оных в ядре весьма спорна.
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|2.103, Аноним (6), 10:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы тоже самое написал любой вася пупкин или любой Аноним с опеннетика в той же самой рассылке про такой коммент никто бы не узнал.
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|2.114, Ыноним (?), 10:32, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Асоциальное поведение - это подписываться под клеветой. Никакие тупые шутки от Столлмана не идут с этим ни в какое сравнение.
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|3.121, ыы (?), 10:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Асоциальное поведение - это подписываться под клеветой. Никакие тупые шутки от Столлмана
> не идут с этим ни в какое сравнение.
Поведение Столлмана которому свидетелями было достаточно большое количество людей- напрочь исключает любое уважение к нему.
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|4.136, Ыноним (?), 10:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твое поведение - а ты пытаешься набросить говна на Столлмана в то время, когда против него циркулируют лживые обвинения - напрочь исключает любое уважение к тебе.
Если для того, чтобы все мрази, подписывающиеся под клеветой, свалили в закат, требуется терпеть поведение Столлмана, значит, потерпим. Cost of doing business.
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|5.141, ыы (?), 10:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тереть посты с доказательствами и повторять мантру что обвинения лживы - ваш удел :)
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|6.156, Ыноним (?), 11:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чей это "наш"? лично я ничего не тёр да и ни разу не модератор
про лживость обвинений почитай хотя бы письмо Лии Роу
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|2.125, Человек_без_имени (?), 10:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это вы про Оззи Осборна? Да, он много, что вытворял: запрещенные вещества употреблял, на стенах рисовал, в оргиях участвовал, откусил голову летучей мыши...
So what?
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|3.154, ыы (?), 11:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда Пуси Риот сношались с кирицей- это было эпотажно, и не понравилось многим, но они и не претендуют на управленческий пост в министерство культуры.. У них свои поклонники.
А вот маргинальщина и асощиальщина от людей занимающих официальные посты - неприемлема.
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|4.181, омоним (?), 11:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>А вот маргинальщина и асощиальщина от людей занимающих официальные посты - неприемлема.
Поэтому асоциала и маргинала поддержало больше людей?
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|5.190, ыы (?), 11:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вероятно просто потому что продолжают необоснованно видеть в нем икону вместо того чтобы поинтересоваться какой он на самом деле. Они голосуют за свои фантазии...
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|6.221, Школота (?), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вероятно-невероятно... Мамкин вангователь? Я голосовал не поэтому. Мои друзья тоже.
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|4.198, Аноним (218), 11:55, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Pussy Riot с курицей не сношались. С курицей сношалась конкретная членка (причём хрен поймёшь, кто именно) арт-группы "Война", которая в Pussy Riot не вошла.
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|2.128, Аноним (128), 10:44, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В жизни зачастую нет чисто правильного и неправильного Голосование показывает, ... большой текст свёрнут, показать
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|3.134, iPony129412 (?), 10:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Столлман занимается софтом
Как-то не очень...
Всё это как раз не сколько про технические вопросы, а вот про все эти «свободы» и прочее...
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|4.152, Annoynymous (ok), 11:08, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Как-то не очень...
Да, не очень. И если бы претензии IBM, Red Hat и Fedora сводились бы к тому, что Столлман как-то не очень на посту FSF, занимается всякой хернёй и не делает то, что обещал — вопросов бы не было.
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|1.67, AlexYeCu_not_logged (?), 10:04, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опа, пора начинать присматривать вариант для перехода. И дело тут, увы, даже не в том, что «они плохие, они против Столмана», а в том, что есть пример Мозилы и ФФ: если кто-то всерьёз начал топить за «инклюзивность» и прочие «права меньшинств», то он не успокоится, пока не угробит всё, к чему имеет отношение. Ну или пока сам не угробится, на что надежды мало. Жаль, дистр был весьма неплох.
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|2.127, user90 (?), 10:43, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Весьма неплох" когда-то давно БЫЛ OpenSUSE - если речь о десктопе ;)
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|3.193, AlexYeCu_not_logged (?), 11:50, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Весьма неплох" когда-то давно БЫЛ OpenSUSE - если речь о десктопе ;)
Не пользовался. У меня как-то так получилось, что на десктопе были сперва ASP, затем Fedora, а на всяких там nas-ах, вторых машинках, в chroot-ах, виртуалках — либо debian, либо ubuntu. Это что касается Линуксов, так-то ещё несколько лет OpenSolaris на одном компе крутилась — редкой популярности была штука, Гугл долгое время мою аватарку на первой странице по запросам «opensolaris» и «openindiana» выдавал. За полдюжины вопросов на форумах.
А что касается openSUSE…
Из плюсов — забавный логотип. Из минусов — зело подозрительный YaST. В общем, так и не пробовал в итоге.
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|5.269, Аноним (263), 13:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё там BTRFS. Полыхай.
Тебе же не ехать, а шашечки, и потому не волнует, что оно там годно приготовлено, правда?
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|6.281, user90 (?), 13:45, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ещё там BTRFS.
Опционально! В отличии от поделия.. Впрочем, я еще помню релиз с переключателем sysinit/systemd :)
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|1.68, еманйам (?), 10:04, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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у меня есть свой дистр. мой Lilith GNU+Linux - перейду на него обратно с федоры.
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|2.74, омоним (?), 10:09, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а зачем уходил с него, лол? У меня тоже свой дистр. Всё остальное дерьмо в qemu+kvm. Живу припеваючи.
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|3.80, еманйам (?), 10:15, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а зачем уходил с него, лол? У меня тоже свой дистр. Всё
> остальное дерьмо в qemu+kvm. Живу припеваючи.
дистр не быстр в мейнтейнинге, а я тогда ради бабы пошёл на работу устраиваться - пришлось менять дистр. в результате баба того не стоила
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|4.99, омоним (?), 10:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>дистр не быстр в мейнтейнинге
покажи наработки. У меня пакетов около 850. Мейнтейнинг забирает меньше дня в неделю. Иногда день, но от проблемного софта я отказываюсь, дистроспецифичные вещи меняю на свои наработки, и они в обновлении не нуждаются. Мейнтейнится на расслабоне, так как во время компиляции можно делать другие вещи.
>а я тогда ради бабы пошёл на работу устраиваться
Не делай так. Бабы подождут, нас меньше :)
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|5.107, еманйам (?), 10:27, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>дистр не быстр в мейнтейнинге
> покажи наработки. У меня пакетов около 850. Мейнтейнинг забирает меньше дня в
> неделю. Иногда день, но от проблемного софта я отказываюсь, дистроспецифичные вещи
> меняю на свои наработки, и они в обновлении не нуждаются. Мейнтейнится
> на расслабоне, так как во время компиляции можно делать другие вещи.
>>а я тогда ради бабы пошёл на работу устраиваться
> Не делай так. Бабы подождут, нас меньше :)
https://github.com/AnimusPEXUS/aipsetup - образ винта на гугл драйве - должно запуститься в кему. года 2 уже не обновлял ничего.
но в нём как раз всё что мы не любим и systemd и пульса и гном
у меня под него ещё репа с тарбаллами и гитами была.
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|6.122, омоним (?), 10:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> https://github.com/AnimusPEXUS/aipsetup
ну, бротан, тут просто солянка из всего найхудшего что может быть придумано. Не в обиду. Как такое поддерживать самому -- не знаю. Особенно билд система: без поллитра не разберёшься, да и сломается на очередном обновлении депенденса с гитхаба или смены зеркала софта. Ужасно, прости, ужасно. Прости еще раз.
Пока что, из дистрибутивов на одного человека, лучше slackware/crux не видел. К слаке прикручивается пакетный менеджер с депенденсами. Крукс - сурсбэйзд. На основе этих дистров ты сможешь сделать себе райский уголок.
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|1.69, SR_team (ok), 10:05, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Аналогичные действия также будут приняты в отношении всех организаций в которых Столлман занимает руководящий пост (Столлман остаётся руководителем проекта GNU)
Следующая федорка без баша, gcc, openssl и прочего?
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|2.199, Аноним (184), 11:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Следующая федорка без баша, gcc, openssl и прочего?
Openssl — не GNU. А остальное федора всегда может взять из андроида (toolbox, llvm).
Возможно, в этом и смысл — выдавить GNU и GPL из OpenSource.
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|1.70, Аноним (70), 10:05, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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You won't be missed как по мне. Федора воплощает всё то, что мы сегодня ненавидим в "линуксе для рабочих станций". Вместе с гномом и всем гномософтом.
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|2.78, AlexYeCu_not_logged (?), 10:11, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Федора воплощает всё то, что мы сегодня ненавидим в "линуксе для рабочих станций".
Будьте добры перечислить по пунктам. С пометкой, есть ли «ненавидимое» в других дистрибутивах.
>Вместе с гномом и всем гномософтом.
Смотрю на Федору на своём десктопе, не вижу ни того, ни другого.
По мне так Федора один из лучших десктопных дистрибутивов на сегодня и последние лет десять. Не без серьёзных недостатков, но тем не менее. Жаль, что осталось этому всему не так много — вместо написания кода, правки багов, создания элементов оформления проект свернул в сторону облизывания сжв-шников и травли сжв-шникам неугодных. Ита дорога ведёт к гибели проекта. Отсчёт запущен.
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|3.92, Аноним (70), 10:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Freedesktop, любой компонент, просочившийся в DE. Все замашки на вендорлок, переписывание одного и того же по кругу (с тестированием на хомячках, а то бызнес-партнёры не оценят). Эти все недостатки вытекают как следствие политики организации и того какие разработчики там водятся. Редхат никогда не был другим.
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|4.108, AlexYeCu_not_logged (?), 10:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Редхат никогда не был другим.
А кто был другим? Точнее, кто сейчас другой?
Debian? Который тоже весело прыгает под дудку корпорастов, с тех пор, как Мёрдока грохнули и даже немного до?
Ubuntu, которая в значительной мере базируется на debian-е и тащит свои невнятные решения вроде телеметрии, встроенных магазинов, рекламы?
Осталась концентрированная гикятина вроде Arch/Gentoo/Slackware, и я б не сказал, что она так уж независима от влияния RH, разве что реагирует на цу с большим временнм лагом.
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|5.124, Ыноним (?), 10:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У слаки такой временной лаг, что пока неизвестно, зависит она от RH или нет. Еще лет 10 надо подождать, может и про Столлмана что скажет.
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|4.112, Аноним (218), 10:31, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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freedesktop - отличный проект, выпускающий стандарты, унифицирующие API DE. Благодаря нему я когда-нибудь избавлюсь от DE-специфичного кода, дропнув все DE, которые не запилили интерфейсы в соответствии со стандартом.
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|5.129, Аноним (70), 10:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> freedesktop - отличный проект, выпускающий стандарты, унифицирующие API DE. Благодаря
> нему я когда-нибудь избавлюсь от DE-специфичного кода, дропнув все DE, которые
> не запилили интерфейсы в соответствии со стандартом.
Да дрянь чистой воды. Спецификации это как раз самая слабая часть, все эти ини файлы привет из 80х… Себе то запилили бинарный реестр и ни с чем кроме себя не совместимые костыли, а остальных ограничили. Теперь захардкодили dbus в иксы, какие-то системные шины (они рады бы и в ядро свою лапшу запихнуть), компоненты вейланда только с dbus и работают и теперь юзерспейсной сессии уже недостаточно.
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|6.192, Аноним (218), 11:50, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну стандартизированный механизм IPC всё-таки нужен. Выбрали dbus. Да, говно. В идеале API должно быть отвязано от шины, и работать хоть поверх binder, хоть поверх dbus. В винде, ios и ведре такой проблемы нет, разработчики решили всё за вас. Это в дистрах разработчики какую хотят шину, такую и ставят, а весь софт, её не поддерживающий - отваливается.
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|1.96, Аноним (96), 10:22, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Фонд Федоры выступает за доброжелательное общение недопускающее травлю, поэтому злобно травит столмана. Окай.
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|1.138, Аноним (138), 10:58, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я тут почитал новости и понял одно. Срач в сообществе Линуксойдов достигает апогеоза. Почему молчит Торвальдс Линус? Не пора ли ему хотя бы прокомментировать данную ситуацию?
Хипста разрушает столпы и колонны на которых всё и держится. Как не ругай Столмана а всё же он 1 из столпов СПО был раньше и всех всё устраивало. Вангую скорое резкое заявление Торвальдса про фонд СПО в стиле мема fuck you! Что породит новые мемы про фонд СПО и дальнейший срач между теми кто против мемов о СПО кое уже давно стало мемом.
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|2.144, Аноним (287), 11:02, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Почему молчит Торвальдс Линус?
Лучше пусть молчит. А то учитывая, что у него дочь лесба, он и не такое может ляпнуть против своего заклятого друга.
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|2.167, myhand (ok), 11:19, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Почему молчит Торвальдс Линус?
Потому что денюшки фондов ему важнее СПО, анон.
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|2.250, Анончик (?), 12:58, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линус и столман не сильно то дружат. Столман постоянно наезжал что без gcc и сообщества не было бы ядра linux
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|2.151, Аноним (287), 11:08, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какая разница? Вот тут Миша глотку рвёт, а толку? Своё пилить никто не в состоянии. Ну будет у тебя федора с другим пакетным менеджером. По сути бесполезная работа. Могли бы просто обои менять.
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|3.239, Аноним (-), 12:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у миши глотка, как и другие важные органы с отверстием, давно порваны
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|1.147, Любитель Монеточки (?), 11:07, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чего вы ждали от Красношляпы?
От Debian я такого не ожидал, в отличие от Canonical. GNOME - я от них ничего не жду. UBPorts вы бы сначала допилили LomiriDE прежде чем делать подпись против Столлмана. Arch - вы были примером годной ОС от сообщества.
Я заметил, что в этом балагане не приняли участие ALT Linux, Wine, Slackware, Calamares, LXQt, Devuan, Darling (свободная реализация MacOS API), browsh, PaleMoon, MyPal. Хвалят их не потому что, они тупо за Столлмана, а просто потому что заняты делом.
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|2.157, Аноним (287), 11:11, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>От Debian я такого не ожидал
А чего тут ожидать? Я помню прекрасно, как туда systemd проталкивали. Он не лез, но с пятого раза получилось. Так что...
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|2.168, Ыноним (?), 11:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я кажется что-то пропустил насчет Debian и UBPorts
речь про индивидуальных типа этого?
Marius Gripsgard (UBports Foundation founder, Lead Developer and Board of Directors, Ubuntu Member)
или они коллективно что-то вякнули?
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|3.173, Аноним (287), 11:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В дебиан готовят резолюцию, но всё упёрлось в бюрократию. Но и так там подозрительно много проголосовавших. В прошлых новостях пробегала статистика.
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|3.310, Аноним (310), 14:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С debian пока ждём их официальное заявление (если будет). Изначально инклюзивный товарищ из Canonical (Sruthi Chandran), состоящий и в debian, хотел что бы debian вот прям срочно заявил своё официальное ФУ Столману, но большинство из debian не поняли с какого он хочет сделать это без внутреннего голосования и обсуждения. Сделали внутреннее обсуждение сроком в неделю. При том, изначально предполагалось, что результатом всё равно будет заявление недовольства в адрес Столмана, но уже к середине недели Sruthi'у пришлось добавить вариант что каждый сам подписывает что хочет, а debian официально ничего не заявляет. А концу недели я уже вижу даже вариант подписать от имени debian письмо в поддержку Столмана.
https://www.debian.org/vote/2021/vote_002
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|1.150, t28 (?), 11:08, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что у них там за "Санта Барбара" происходит?
Трансгендеры против коммунистов что ли?
"Ты не писай в мой горшок" кокойты…
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|1.153, rvs2016 (ok), 11:09, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А где найти список участников фонда СПО?
А то заломился (прости, Господи) на Википедию, а там такого понятия, как список участников, не разумеют.
Хотел же узнать - наши являются ли участником фонда.
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|3.180, rvs2016 (ok), 11:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На сайте фонда нет?
Да тоже подумал, что надо бы на сайте фонда попробовать этот список найти.
Заломился на сайт фонда. Там хоть всё и не по русски, но всё-равно бегло пробежался, но быстро список не нашёл. Подозреваю, что он там где-то должен быть. Но в глаза не бросается. Кто найдёт - пусть бросит адрес списка или прямо сам список.
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|1.155, Аноним (155), 11:10, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не понимаю, почему писатели новостей все время приводят цифры по количеству подписей писем за и против... В таких вопросах нужно рядышком составлять объем ежемесячных или ежегодных пожертвований (обязательно в относительных величинах), чтобы понять вес этих писем.
Транснациональные НКО вроде FSF зависят от денег, а не от подписей, это же не электоральный процесс вам какой-нибудь...
Просто, если предоставляются неполные сведения, не надо потом удивляться как 1000 подписей победила 10000 анонимов. И какая вокруг несправедливость, и как побеждают "леваки", SJW и LGTVBBQ+-коммьюнити, когда это тупо вопрос постоянных взносов.
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|1.166, myhand (ok), 11:17, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Рэбе разворошил осиное гнездо. Вот от него и польза, кстати для сомневающихся.
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|1.170, Аноним (170), 11:21, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Выключайте свет! Всё подытожено!
Результатов нет, как и положено,
От общей демагогии до дела далеко
И всем опять, конечно, не легко, я понимаю… с….
Легче языки чесать, да жить в клозете,
Все мечтают обрести себе работу в интернете,
Скрючить пальцы половчее, чтоб бабло наверняка,
И все надеются, наверное, на Ивана–дурака!
(АнимациЯ)
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|3.216, пох. (?), 12:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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феодала еще заслужить надо. А эти - "живые убитые". Пусть сперва письмо подпишут, потом в поле попашут, к вечеру - зарежем и на корм священным крокодилам. Кто не будет подписывать или будет плохо пахать - пойдет на корм незарезанным.
Феодалы будут лет тысяч так через пять. Если цивилизация столько проживет. Что крайне сомнительно.
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|1.188, Аноним (176), 11:43, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильно сделали. Вот и посмотрим, сколько этот фонд без денег корпораций продержится на одних донатах. Некоторые уже забыли, что плохо кусать руку которая кормит.
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|2.194, n00by (ok), 11:52, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Правильно сделали. Вот и посмотрим, сколько этот фонд без денег корпораций продержится
> на одних донатах. Некоторые уже забыли, что плохо кусать руку которая
> кормит.
Кормят те, кто пашет и сеет. Кто пишет для корпораций код, позволяет обменять этот код на хлеб. Вот и весь расклад.
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|3.219, пох. (?), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как то есть, где? В статье "расходы". Или ты думаешь, разработчики все сплошь шва6одные люди? Откуда, кто повыпускал?!
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|2.260, myhand (ok), 13:12, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Продержится.
Вот там Donald and Jill Knuth - сколько я себя помню. В Sustaining Contributors ($1000 to $4999) - года с 1997-го (дальше данных FSF не вывешивает в этом формате, но Кнут там года с 95-го).
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|1.226, Msk2 (?), 12:26, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проект Федора не ТРАВИТ Столмана. А просто прекращает с ним сотрудничество.
Умники, не передергивайте!
Пример. Травля Вани в школе это когда его все ругают, или бьют. А разорвать отношения с Ваней это - Ваня уходит в другую школу.
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|2.234, Аноним (238), 12:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ваня уходит в другую школу не только по причине переезда в другое мето жительства, а и из-за бьют тоже.
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|1.232, Аноним (232), 12:34, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё логично, красная шапка с фетровой шляпой идут в первых рядах проприетеризации линукса и Столлман им совсем не нужен.
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|1.233, псевдонимус (?), 12:37, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Скажите честно: кто-то ожидал другого от федорасов?
Травить бородатого хипаря, автора гцц и гнуемакс, вот их потолок.
Успехов.
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|3.271, псевдонимус (?), 13:35, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Федорасов, долбо0еб
Вам же штольмана закопать не терпится.
Жрите.
Забыл, у вас ведь нет Ч.Ю.
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|1.240, Dzen Python (ok), 12:42, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ох, лол.
И сюда запихнули отрабатывающего свои 1.5 цента/пост подсосика от корпов, у которого равно три мысли "его травят за дело, вот только дело вам я не сажу", "вы трете мои посты!1111" и "вы все врете и ничего не знаете".
Разве на опеннете нету нормального бана для таких пролетриев клавиатуры?
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|3.256, AlexYeCu_not_logged (?), 13:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>анус себе забань, радетель "свобод"
Вот интересно, а как на такую фразу отреагируют участники и сторонники травли RMS? Ну те, которые за CoC, diversity и прочую инклюзивность?
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|4.261, ыы (?), 13:13, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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История рассудит... Вообще, если бы со Стольманом небыло периодических скандалов- про него уже забыли бы давно..
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|4.320, псевдонимус (?), 14:31, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>анус себе забань, радетель "свобод"
> Вот интересно, а как на такую фразу отреагируют участники и сторонники травли
> RMS? Ну те, которые за CoC, diversity и прочую инклюзивность?
Положительно. Это же штольман, его можно.
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|2.274, Аноним (263), 13:39, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё пусть заодно от своего дистра откажется, и форкнет FreeBSD или там OpenMandriv´у какую-нибудь. Show must go on!
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|3.322, псевдонимус (?), 14:33, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ещё пусть заодно от своего дистра откажется, и форкнет FreeBSD или
> там OpenMandriv´у какую-нибудь. Show must go on!
Не надо фрибсд. Там своих разрушителей хватает.
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|1.254, Ilya Indigo (ok), 13:05, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Проект Fedora...
Такой себе полностью независимый от красношляпы и IBM, самостоятельный проект...
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|1.262, myhand (ok), 13:14, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Fedora была RH просто подстилкой с момента создания.
Куда печальнее судьба Debian.
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|2.315, myhand (ok), 14:25, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Недавно OSI забанили Эрика С. Раймонда (со-основателя OSI) в своих почтовых рассылках
"Пожирает своих", ЕВПОЧЯ.
PS: Subj подписал письмо за RMS, но не факт, что осознал.
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|2.294, омоним (?), 13:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ребята, на какой дистрибутив валить-то?
Вариантов много:
* Slackware (старейшая, простейшая, переживёт создателя и апокалипсис)
* Devuan (каким должен быть debian)
* CRUX (если любишь source-based)
* Gentoo/Void и что угодно на вкус и цвет.
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|4.328, Школотун (?), 14:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они сделали доступ через тор, и есть сборки для мобилок на его основе (maemo leste). Прикольные чуваки.
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|3.319, myhand (ok), 14:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> * Slackware (старейшая, простейшая, переживёт создателя
Точно есть хитрый план? А если с паяльником спрошу?
> * Devuan (каким должен быть debian)
Форк, принципиально не отличающийся.
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|4.330, псевдонимус (?), 14:39, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стрекоза топчик. Не free software, но топчик, как ни крути.
Там порог вхождения оялюблю. Ну порты я могу делать, но фс разрабатывать..
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|2.327, псевдонимус (?), 14:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ребята, на какой дистрибутив валить-то?
Надо не валить, а делать. Возьми понравившийся, увидь недостаток, сделай патч. Так и эта ваша слака начиналась.
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|2.303, Аноним (287), 14:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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5273 vs 3013, однако против Столлмана имеется ещё 61 организация, часть из которых является разработчиками ключевого ПО для Линукса. С другой же стороны ни одного проекта не представлено, только какие-то неизвестные проекты "для себя".
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|3.321, Школотун (?), 14:32, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно, ага. Libreboot, devuan, maemo leste, alt, repology, сплошные пет-прожекты)
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|1.311, RedHatKashenko (?), 14:21, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Всех кто за и против деда нужно собрать в кучку и посмотреть как они будут друг друга пожирать как пауки в банке.
Радикальные фанатики как с одной стороны, так и с другой.
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