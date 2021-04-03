Проект Fedora разорвал отношения с Фондом СПО и выступил против Столлмана

2.79 , еманйам ( ? ), 10:13, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у тебя мозги поплыли? при чём тут коррупция?

2.86 , n00by ( ok ), 10:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Столлмана травят не за его поведение, а как раз потому что он по мнению многих велик. С одной стороны поклонникам показывают, что теперь нет ничего святого, с другой стороны ответную реакцию как-то хотят использовать (в первом приближении -- стравливают обе стороны).

3.93 , Аноним ( 218 ), 10:21, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Они показывают не что "нет ничего святого", а кто тут хозяин. А хозяин тот, кто лавочку содержит. Есть деньги хозяина - есть лавочка, нет денег - нет лавочки.

4.115 , n00by ( ok ), 10:32, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они показывают не что "нет ничего святого", а кто тут хозяин. Примечательно, что между этими двумя посылами нет противоречий (и для "хозяина" нет ничего святого), но кто-то их видит.

3.178 , ыы ( ? ), 11:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А его не травят. Его наплевательское отношение к законодательству, оправдание изнасилований несовершеннолетних... это факты. и как тут можно что-то "неправильно понять" или выдернуть из контекста - загадка. Вы вообще в теме? материалы читали?

4.191 , Аноним ( 289 ), 11:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Судя по: найти всё можно в интернете, материалы все читали, отсутствию ссылок в удаленных мы тут альфу ЛОРовскую наблюдаем. Что, хозяин дал заказ на нескольких площадках отрабатывать про плохого рмс?

5.207 , Аноним ( 287 ), 12:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так там и шома отметился и даже, так что правильным курсом идём, товарищи.

6.268 , Аноним ( 289 ), 13:25, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А шома и на опеннете отметился или других площадках? Не наблюдал его в других местах. Хотя честно да х с ними со всеми. Фамилии и погонялы этих граждан уже неинтересны. Мне интересно чем закончится вся эта ситуация.

4.209 , Аноним ( 184 ), 12:04, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А вы читали В соседней теме было Я тут перечитал _ВСЕ_ обвинения в адрес Столл... 5.224 , n00by ( ok ), 12:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К Столлману есть претензии и по делу https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123728.html#115 При этом кипеж борзасосов не даёт подобные претензии высказать, соответственно актуальные проблемы так и остаются не решёнными.

6.301 , Аноним ( 287 ), 14:06, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и зачем ты этого неадеквата тащишь? Он же поехавший.

6.312 , Аноним ( 184 ), 14:24, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Там какая-то непонятно написанная история о том, что Столлман жаловался на несво... 4.211 , n00by ( ok ), 12:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Когда идеолог Rosa Tresh г-н Потапов принялся меня учить на людях, как следует о... 5.223 , ыы ( ? ), 12:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Возможно вы- задавая вопрос который задал я- сделали бы это с целью манипуляции. Ну что тут можно сказать...то есть вы увидели в моем сообщении себя. И ответили соответственно тоже себе...

6.228 , n00by ( ok ), 12:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сделали бы История не терпит сослагательных наклонений. Вместо вопроса я приводил цитату. Но не удивлён, что Вы ту часть сообщения вообще не увидели.

5.267 , Амомин ( ? ), 13:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ви таки считаете, шо люди - Благодарные Свиньи?

Какие ващи доказательства?!

4.215 , Ыноним ( ? ), 12:14, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это у тебя наплевательское отношение к законодательству, в особенности к ст 128... 5.253 , ыы ( ? ), 13:05, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – «мало доказательств, подтверждающих широко распространённое предположение о том, что добровольное участие в акте педофилии вредит детям». 9 (Примечание: Ричард М. Столлман принёс свои извинения за этот комментарий 14 сентября 2019 г. Примечание #2: ссылка добавлена 24 марта 2021 г Ссылка. - 08:50 EDT.») это "и только"?

6.307 , Ыноним ( ? ), 14:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты анонсировал изнасилование, а цитату привел про добровольное участие. Сядешь по ст. 128.1 УК РФ.

6.324 , Аноним ( 184 ), 14:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это "и только"? Это и было частью обсуждения: > 2. Отдельно Столлман обсуждал, действительно ли педофилия — это плохо. И пришёл к выводу, что таки да, это плохо. А что не так? Что плохого в том, чтобы обсудить педофилию и выяснить, что это плохо? Причём плохо не потому, что "принято так считать" и "аморально", а потому что для этого есть реальные аргументы с точки зрения физиологии и психологии.

4.264 , Аноним ( 252 ), 13:15, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты сам то удосужился прочитать?

5.265 , ыы ( ? ), 13:21, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И мне не понравилось бы например, если бы в школе где учатся мои дети- в состав ППС входили люди имеющие вот такие идеи "«мало доказательств, подтверждающих широко распространённое предположение о том, что добровольное участие в акте педофилии вредит детям»". https://rms-open-letter.github.io/appendix.ru

2.90 , anonymous ( ?? ), 10:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – большой текст свёрнут, показать Асоциальное поведение должно наказывать органами правопорядка и судом Вот Рейзе... 3.137 , ыы ( ? ), 10:57, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опенсорс для всех вообщето развивают корпорации... Есть такая форма инновационного сотрудничества... И придумал ее не Столлман...

4.177 , омоним ( ? ), 11:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Опенсорс для всех вообщето развивают корпорации... А при чем их opensource к free software?

5.179 , ыы ( ? ), 11:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а при том что без них - вы бы сейчас все еще копошились на линукс версии 0.98

6.217 , Школота ( ? ), 12:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как чтото плохое, глядя на нынешний линукс с засильем корпораций, и отказ в принятии нужных патчей в ядро.

7.227 , ыы ( ? ), 12:27, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если вы про те патчи о которых ранее говорилось- то нужность оных в ядре весьма спорна.

8.236 , омоним ( ? ), 12:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Решать это конечно не нам, и не разработчикам этих решений Вот kdbus в ядре, ил... 9.296 , Аноним ( 289 ), 14:02, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Давайте и других примеров добавим, не только про ядро Ещё был рсбак, грсек, пак... 10.318 , Школота ( ? ), 14:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Или вообще не получили Только энтузиасты, патча А вот ломающуюся ext4 пихают к... 2.103 , Аноним ( 6 ), 10:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы тоже самое написал любой вася пупкин или любой Аноним с опеннетика в той же самой рассылке про такой коммент никто бы не узнал.

2.114 , Ыноним ( ? ), 10:32, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Асоциальное поведение - это подписываться под клеветой. Никакие тупые шутки от Столлмана не идут с этим ни в какое сравнение.

3.121 , ыы ( ? ), 10:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Асоциальное поведение - это подписываться под клеветой. Никакие тупые шутки от Столлмана

> не идут с этим ни в какое сравнение. Поведение Столлмана которому свидетелями было достаточно большое количество людей- напрочь исключает любое уважение к нему.

4.136 , Ыноним ( ? ), 10:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Твое поведение - а ты пытаешься набросить говна на Столлмана в то время, когда против него циркулируют лживые обвинения - напрочь исключает любое уважение к тебе. Если для того, чтобы все мрази, подписывающиеся под клеветой, свалили в закат, требуется терпеть поведение Столлмана, значит, потерпим. Cost of doing business.

5.141 , ыы ( ? ), 10:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тереть посты с доказательствами и повторять мантру что обвинения лживы - ваш удел :)

6.156 , Ыноним ( ? ), 11:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – чей это "наш"? лично я ничего не тёр да и ни разу не модератор про лживость обвинений почитай хотя бы письмо Лии Роу

2.125 , Человек_без_имени ( ? ), 10:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это вы про Оззи Осборна? Да, он много, что вытворял: запрещенные вещества употреблял, на стенах рисовал, в оргиях участвовал, откусил голову летучей мыши...

So what?

3.154 , ыы ( ? ), 11:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда Пуси Риот сношались с кирицей- это было эпотажно, и не понравилось многим, но они и не претендуют на управленческий пост в министерство культуры.. У них свои поклонники. А вот маргинальщина и асощиальщина от людей занимающих официальные посты - неприемлема.

4.181 , омоним ( ? ), 11:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >А вот маргинальщина и асощиальщина от людей занимающих официальные посты - неприемлема. Поэтому асоциала и маргинала поддержало больше людей?

5.190 , ыы ( ? ), 11:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вероятно просто потому что продолжают необоснованно видеть в нем икону вместо того чтобы поинтересоваться какой он на самом деле. Они голосуют за свои фантазии...

6.221 , Школота ( ? ), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вероятно-невероятно... Мамкин вангователь? Я голосовал не поэтому. Мои друзья тоже.

4.198 , Аноним ( 218 ), 11:55, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Pussy Riot с курицей не сношались. С курицей сношалась конкретная членка (причём хрен поймёшь, кто именно) арт-группы "Война", которая в Pussy Riot не вошла.

4.208 , lockywolf ( ok ), 12:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пусси Раёт издают Медиазону. Пусть хоть с курицей, хоть с арбузами сношаются.

2.128 , Аноним ( 128 ), 10:44, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать В жизни зачастую нет чисто правильного и неправильного Голосование показывает, ... 3.134 , iPony129412 ( ? ), 10:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Столлман занимается софтом Как-то не очень...

Всё это как раз не сколько про технические вопросы, а вот про все эти «свободы» и прочее...

4.152 , Annoynymous ( ok ), 11:08, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Как-то не очень... Да, не очень. И если бы претензии IBM, Red Hat и Fedora сводились бы к тому, что Столлман как-то не очень на посту FSF, занимается всякой хернёй и не делает то, что обещал — вопросов бы не было.

