Проект Fedora разорвал отношения с Фондом СПО и выступил против Столлмана

2.84 , Аноним ( 82 ), 10:17, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – > озвучила компания Red Hat Ну так федора вся такая из себя независимая - кто б сомневался что возьмет под козырек.

3.229 , Аноним ( 229 ), 12:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> озвучила компания Red Hat

> Ну так федора вся такая из себя независимая - кто б сомневался

> что возьмет под козырек. А тут без независимости, почти всю дорогу от начала у них были ональные правила по которым нельзя было пользоваться красношляпной продукцией, если ты в неугодной стране и поддерживаешь неугодные идеалогии.

Тут просто реализация частного случая их рядовой политики, как раз от федоры я меньше всего ожидал обратного.

Вот за Debian обидно, но он последние годы периодически шкварится.

2.110 , заминированный тапок ( ok ), 10:30, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – ну а чего ещё ожидать от разработчиков Pidora

3.149 , Аноним ( - ), 11:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > ну а чего ещё ожидать от разработчиков Pidora Офигенно придумано:







There is no room for harassment, bullying, or other forms of abuse in Fedora. We take our Code of Conduct seriously in order to ensure a welcoming community.







"So let's bully Stallman under these rules".

4.160 , заминированный тапок ( ok ), 11:12, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> ну а чего ещё ожидать от разработчиков Pidora

> Офигенно придумано:

>





> There is no room for harassment, bullying, or other forms of abuse

> in Fedora. We take our Code of Conduct seriously in order

> to ensure a welcoming community.

>





> "So let's bully Stallman under these rules". так те кто был когда-то "притеснён" и пострадал от предрассудков - сейчас сами активно занимаются притеснениями других и активным разжиганием ненависти на основе предрассудков

разноцветные гомо наци - это достижение социума 2к это как бы известный факт

5.300 , Аноним ( - ), 14:04, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > так те кто был когда-то "притеснён" и пострадал от предрассудков - сейчас

> сами активно занимаются притеснениями других Те, кто был когда-то притеснен (без кавычек, т.к. травили гомо/трапов и черных нехило) уже или давно мертв или в весьма почтенном возрасте.

Эти - из слышавших звон "в третьем поколении".

2.283 , Аноним ( 278 ), 13:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – поразительно как в России все всегда переворачивается, и черное - становится белым и наоборот. Челу говорят, нельзя поливать людей, сексизм - это плохо, нельзя подкалываться и унижать других. Но у нас кидаются на защиту права оскорблять и унижать. И никогда русский человек не вставал и не встанет на защиту слабых и обиженных: да у нас в самом языке, обиженный/обиженка значит опущенный пид-раз.

Достаточно посмотреть кого наши защищаю твсегда в Интернете: или убийц или подонков или воров или тер-ристов

3.287 , Аноним ( 287 ), 13:52, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Достаточно посмотреть кого наши защищаю твсегда в Интернете: или убийц или подонков или воров или тер-ристов На липосакцию сходи, толстячок.

3.292 , псевдонимус ( ? ), 13:58, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сексизм это ох..тельно! Пошла на,:-@, альфолядь с Лора!

