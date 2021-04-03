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Проект Fedora разорвал отношения с Фондом СПО и выступил против Столлмана

03.04.2021 09:02

Управляющий совет проекта Fedora опубликовал заявление, касающееся возвращения Ричарда Столлмана в совет директоров Фонда СПО. В заявлении сказано, что Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю и любые другие формы злоупотреблений при общении. Далее указано, что управляющий совет Fedora ошеломлён тем, что Фонд СПО разрешил Столлману вернуться с учётом его прошлых высказываний (примечание: Столлман и его сторонники отвергают аргументы противников, считая нападки необоснованной травлей и указывая на то, что при атаке манипулируют вырванными из контекста, искажёнными и неверно истолкованными высказываниями или голословно предписывают мнения, которые Столлман не разделяет).

До тех пор пока Столлман участвует в управлении Фондом СПО проект Fedora отказался от любого взаимодействия с данной организацией, в том числе прекратит оказание финансовой поддержки и участие в мероприятиях, проводимых Фондом СПО или в которых участвует Столлман в качестве докладчика. Аналогичные действия также будут приняты в отношении всех организаций в которых Столлман занимает руководящий пост (Столлман остаётся руководителем проекта GNU). Ранее аналогичную позицию озвучила компания Red Hat, курирующая сообщество разработчиков Fedora Linux.

Дополнительно можно отметить, что число подписавших письмо в поддержку Столлмана набрало 5215 подписей, а письмо против Столлмана подписало 3013 человек.



  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/fed...)
  2. OpenNews: Автор Libreboot выступила с защитой Ричарда Столлмана
  3. OpenNews: В Debian инициировано общее голосование по поддержке петиции против Столлмана
  4. OpenNews: Опубликовано открытое письмо в поддержку Столлмана
  5. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
  6. OpenNews: Фонд СПО покидают заместитель директора и техдиректор
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54893-stallman
Ключевые слова: stallman
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 09:08, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +42 +/
    Скатертью дорога! Also кастую fireball в славный головной офис этих шляпофетишистов.
     
     
  • 2.82, Аноним (82), 10:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Ты, вроде, стрелы должен был кастовать, читер?!
     
     
  • 3.252, Аноним (252), 12:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ))))
     
  • 3.286, псевдонимус (?), 13:52, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маги, помогите логовазу скастовать фаербол. А я пока "армию тьмы " из "ночи ворона" скастую.
     
  • 2.237, Аноним (237), 12:38, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скатертью дорога!

    Так-то да, но вот тут такое дело, они денежный вопрос затронули, зависит от того насколько сильны вливания со стороны красношляпых в FSF и прочие, где есть RMS.
    Но, никто их за язык не тянул, то что они ляпнули: "в том числе прекратит оказание финансовой поддержки и участие в мероприятиях, проводимых Фондом СПО или в которых участвует Столлман в качестве докладчика."
    Это такое интересное поле для деятельности ;)
    Вот, только боюсь это просто газ в лужу, в отличии от угрозы не донатить, потому как было бы забавно, например: на все конфы звать RMS.
    Ему же не запретили пока выступать, так?
    Или они будут отдельные только красношляпные конфы мутить?


     
     
  • 3.259, Dzen Python (ok), 13:09, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был такой советский танк - НИ-1 назывался - расшифровывается как "На Испуг". На деле это были обычные мотолыжные трактора с грозной наваренной "типа капитальной" броней на распорках и консолях и водопроводной трубой в импровизированной "башне". Однако сельских испанцев и румынцев он гонял на "отлично" - внешним видом, тарахтением мотора и парой бойцов перед дыркой от ружья.

    Так вот к чему это я.

    Вот редхат пытается надуть щеки. Какие грозные слова раскидывает: "не будем давать денег" (и всем становится сразу пофиг, что раньше-то они и так не особо финансировали, а потом страшная ой-ой корона, бедным толстеньким жирофеменисткам и нигрогеям кушать стало нечего, и они поддержку свернули), "не будем взаимодействовать!", "не будем слушать докладчика Столлмана!". Глазками крутит. Щеки дует. И это сразу после жиденького обгаживания с центос, после которого сидеть бы им вообще в сторонке, распуганных этим клиентов думать как вернуть.

    Нет, понятно, повесточка и "если ты не снами - ты против нас" в руках массы с крашеными лобковыми волосами и жирных чудовищ, тут в нейтраль не уйдешь, но и ничего плохого они ему не сделают - плохо для бизнеса, а на одних триггернутых много не наработаешь. +Имидж портится у пока еще свободных от их offer потенциальных генераторов миллиардных прибылей.

    Смотри на это проще - корпы думают, что мы совсем ебобо с памятью рыбки, когда под коньюктуру снова лобызаться с RMS полезут - а ты бери попкорн и развлекайся. Реально ты RMS ничем, кроме доната и постов в ру-помойках не поможешь даже при всем желании. Не слушай проплаченных полуторацентовиков, просто смотри на успешный выход сжв'шного гноя из нарыва СПО

     
     
  • 4.282, Аноним (282), 13:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся штука в том, что на центоси красношляпые никогда не зарабатывали, это наобор... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.289, Аноним (289), 13:55, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то РХ не в курсе что много лет корпорации впихивают в школы и вузы своё ПО дар... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.304, Аноним (304), 14:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А видите ли в чём дело, я не вижу противоречий тому, что сказано мной выше Как ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.257, Составление сообщения (?), 13:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >шляпофетишистов

    Только сейчас дошло что
    >красная шляпа

    означает в жаргоне то же самое что и
    >красный богатырь
    >красный леденец

    - слово на букву З

     
  • 2.278, Аноним (278), 13:42, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю и любые другие формы злоупотреблений при общении.

    Вот тут с тобой согласен. Без выяснения кто под кем, кто бугор, без опускания и унижения, наше самосознание, общество, не возможны, например. Тот же Соловьев, Карнаухов и все остальные представители Российской журналистской и политической элиты, они не смогут вести свои передачи без слова типа "блевота", "мразота", "убл-дки", "гом-секи" и т.д. У нас УФСИН развалится без этого! Да все развалится, вся иерархия: от школы до армии. Мы однозначно против "открытого и доброжелательного общества". На том стояли и стоять будем!

     
     
  • 3.305, Аноним (305), 14:15, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю и любые другие формы злоупотреблений при общении.
    > Вот тут с тобой согласен. Без выяснения кто под кем, кто бугор,
    > без опускания и унижения, наше самосознание, общество, не возможны, например. Тот
    > же Соловьев, Карнаухов и все остальные представители Российской журналистской и политической
    > элиты, они не смогут вести свои передачи без слова типа "блевота",
    > "мразота", "убл-дки", "гом-секи" и т.д. У нас УФСИН развалится без этого!
    > Да все развалится, вся иерархия: от школы до армии. Мы однозначно
    > против "открытого и доброжелательного общества". На том стояли и стоять будем!

    Хмм... А не sjw'шник ли ты часом?! ;)

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:10, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Охота на ведьм продолжается
     
     
  • 2.84, Аноним (82), 10:17, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > озвучила компания Red Hat

    Ну так федора вся такая из себя независимая - кто б сомневался что возьмет под козырек.

     
     
  • 3.229, Аноним (229), 12:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> озвучила компания Red Hat
    > Ну так федора вся такая из себя независимая - кто б сомневался
    > что возьмет под козырек.

    А тут без независимости, почти всю дорогу от начала у них были ональные правила по которым нельзя было пользоваться красношляпной продукцией, если ты в неугодной стране и поддерживаешь неугодные идеалогии.
    Тут просто реализация частного случая их рядовой политики, как раз от федоры я меньше всего ожидал обратного.
    Вот за Debian обидно, но он последние годы периодически шкварится.

     
  • 2.110, заминированный тапок (ok), 10:30, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну а чего ещё ожидать от разработчиков Pidora
     
     
  • 3.149, Аноним (-), 11:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ну а чего ещё ожидать от разработчиков Pidora

    Офигенно придумано:



    There is no room for harassment, bullying, or other forms of abuse in Fedora. We take our Code of Conduct seriously in order to ensure a welcoming community.



    "So let's bully Stallman under these rules".

     
     
  • 4.160, заминированный тапок (ok), 11:12, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> ну а чего ещё ожидать от разработчиков Pidora
    > Офигенно придумано:
    >


    > There is no room for harassment, bullying, or other forms of abuse
    > in Fedora. We take our Code of Conduct seriously in order
    > to ensure a welcoming community.
    >


    > "So let's bully Stallman under these rules".

    так те кто был когда-то "притеснён" и пострадал от предрассудков - сейчас сами активно занимаются притеснениями других и активным разжиганием ненависти на основе предрассудков
    разноцветные гомо наци - это достижение социума 2к

    это как бы известный факт

     
     
  • 5.300, Аноним (-), 14:04, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так те кто был когда-то "притеснён" и пострадал от предрассудков - сейчас
    > сами активно занимаются притеснениями других

    Те, кто был когда-то притеснен (без кавычек, т.к. травили гомо/трапов и черных нехило) уже или давно мертв или в весьма почтенном возрасте.
    Эти - из слышавших звон "в третьем поколении".

     
  • 2.283, Аноним (278), 13:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    поразительно как в России все всегда переворачивается, и черное - становится белым и наоборот. Челу говорят, нельзя поливать людей, сексизм - это плохо, нельзя подкалываться и унижать других. Но у нас кидаются на защиту права оскорблять и унижать. И никогда русский человек не вставал и не встанет на защиту слабых и обиженных: да у нас в самом языке, обиженный/обиженка значит опущенный пид-раз.
    Достаточно посмотреть кого наши защищаю твсегда в Интернете: или убийц или подонков или воров или тер-ристов
     
     
  • 3.287, Аноним (287), 13:52, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Достаточно посмотреть кого наши защищаю твсегда в Интернете: или убийц или подонков или воров или тер-ристов

    На липосакцию сходи, толстячок.

     
  • 3.292, псевдонимус (?), 13:58, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сексизм это ох..тельно! Пошла на,:-@, альфолядь с Лора!
     
  • 3.314, Аноним (314), 14:24, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, плахой RMS наряжался в Св ИGNUсиуса, ругал корпорации и проприерастов, тепер... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:11, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +30 +/
    Клоунада как есть.
    Еще один повод не пользоваться продуктами шапки, т.к. вместо развития продуктов занимаются какой-то хней.

    Про травлю гномоводов, которым очень не хочется иметь systemd на машине, они почему-то не думают, видимо это другое.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Про травлю гномоводов, которым >очень не хочется иметь systemd на >машине, они почему-то не думают, >видимо это другое.

    Конечно другое! Гномоводы - крепкие ребята, которые любят и умеют страдать.
    А тут нежные представители меньшиств с запущеной биполярочкой...
    Короче, даже сравнивать некорректно.

     
     
  • 3.87, Аноним (82), 10:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я почему-то уже давно считал что первые и есть вторые, глядя на их интерфейсы и девелоперские (анти)паттерны.
     
  • 3.284, Аноним (278), 13:50, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя 2/3 исправительных учреждений в стране забито людьми, вступающими в половую связь со своим полом. В Думе сидят море "меньшинств", Володин рулит всей думой. В школах "опускают", чиновник по ТВ говорит слова типа "опустить" и "мы нагнем", а ты про меньшинства какие-то на Опеннете трешь, барнаулец. Начиная с Петра I - это наипервейшая скрепа! Я уэ не заикаюсь про генсеков, целующихся в засос...
     
     
  • 4.293, RedHatKashenko (?), 13:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ору в голос. У нас тут обиженка. Видимо, в детстве не мог за себя постоять, в школе тряпкой небось был. Надеюсь ему девушки дают в щёчку поцеловать, да друдь помять.
     
  • 2.15, leibniz (ok), 09:17, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чего? что за ахинея
     
     
  • 3.17, Аноним (11), 09:21, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ахинея, а вброс. Причём, на редкость, качественный.
     
  • 2.66, Аноним (66), 10:02, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я чёт вообще не припоминаю, чтоб шляпа чёт путное сделали за последние лет 10. Только шизу от поттеринга продвигают, вместо того чтоб санитаров вызвать.
     
     
  • 3.89, Аноним (82), 10:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, э, графические дрова? А, ну да, кому графика в лине нужна, дуалбутчики в винду перезагрузятся :)
     
  • 3.176, Аноним (176), 11:33, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Посмотри кто ядро пилит. Или думаешь твоими каментами оно развивается
     
     
  • 4.298, псевдонимус (?), 14:02, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мразь всякая. Не пилит,а ломает.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:14, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Вот корпарасты и сняли маски. И теперь на 100% кто был заказчиком этого представления с выгоном неугодных. И это был айбыэм.
     
     
  • 2.111, Аноним (111), 10:30, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И теперь на 100% кто был заказчиком этого представления с выгоном неугодных.

    А давайте-ка пробъём по IP всех подписантов, что-бы уже наверняка снять вопрос о том кто поддерживает RMS?

     
     
  • 3.218, Аноним (218), 12:17, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приступай. Хорошенько попроси IP-адреса у GitHub, может запишут в партнёры и выдадут.
     
  • 2.135, Имя (?), 10:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Там не только АйБиЭм, там куча работников Микрософта, Гугла и прочей шоблы. Чтобы не шкварится организациями они не подписываются.
     
  • 2.183, Урри (ok), 11:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще-то они их сняли еще когда Сентос убили. А сейчас так, просто кролик полностью вылез из-за бруствера, откуда его уши под петицией торчали.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:15, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    не зря они выпустили ОС для Raspberry Pi
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:15, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    вся суть ибмкрасношляпы: сустемд, гноме3, свж.
     
     
  • 2.97, Ыноним (?), 10:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вяленого забыл
     

  • 1.10, lockywolf (ok), 09:16, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кто ещё не подписался на донаты FSF, вероятно, это время сделать это.
     
     
  • 2.323, Аноним (323), 14:33, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто ещё не подписался на донаты FSF, вероятно, это время сделать это.

    Не-не-не, FSF ещё могут бацьку турнуть, если шибко жаренным запахнет, уже прогибались же.
    Если хочется донатить - донатьте бацьке, если хотите поддержать его морально.
    А лучше всегда адресно донатить не фондам и разного рода стрёмности конторам, а непосредственно нужным вам разрабам на фичреквесты которые вам непосредственно нужны.
    Так вы максимально стимулируете то, что хотите поддержать, и попутно исключаете из цепочки потенциальных паразитов и возможность попилить средства на очередные инклюзивные нужды по борьбе со здравым смыслом!


     

  • 1.14, Аноним (14), 09:17, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пусть массово сделают себе вдоль.
     
  • 1.16, Аноним (16), 09:19, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ждём реакцию команды ASP Linux
     
     
  • 2.21, milinsky (ok), 09:24, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, вылезет из могилы и таки скажет свое фи. Ты наверное хотел сказать что то другое, верно?
     
     
  • 3.142, lockywolf (ok), 11:01, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я думаю, что и он хотел сказать именно это, ведь asp же, помнится, влился в Федору.
     

  • 1.18, Аноным (ok), 09:21, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, кто куда перешёл, на Альт или Генту?
     
     
  • 2.22, Леголас (ok), 09:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    с генты и не уходил 💘
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 09:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так же как Даня Роббинс, сидя на вантузомакакоси?
    Честно говоря, мне до сих пор стыдно за те несколько лет, проведённых на генте. Хоть я уже давно вернулся назад на кубунту.
     
     
  • 4.329, Аноним (329), 14:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так же как Даня Роббинс, сидя на вантузомакакоси?
    > Честно говоря, мне до сих пор стыдно за те несколько лет, проведённых
    > на генте. Хоть я уже давно вернулся назад на кубунту.

    ОЙ, а что ты скажешь, если узнаешь, что он и в микрософте работал?

     
  • 4.332, Аноним (332), 14:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так же как Даня Роббинс, сидя на вантузомакакоси?
    > Честно говоря, мне до сих пор стыдно за те несколько лет, проведённых
    > на генте. Хоть я уже давно вернулся назад на кубунту.

    Я хотел бы посмотреть на твой стыд от осознания того, что Линус работал не один год на проприерастов под NDA и не открывал своего кода, который писал там.

     
  • 3.116, anonenka (?), 10:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ванлаф
     
  • 2.28, Ан O Ним (?), 09:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для тестов - Дебиан. Для просмотра кино Linux Mint с прицелом на выход из-под вендора Каноникл через Минт без Убу - https://linuxmint.com/download_lmde.php - LMDE is a Linux Mint project which stands for "Linux Mint Debian Edition".
     
     
  • 3.33, Арагорн (?), 09:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Для тестов ... Для просмотра кино

    ахах типичный ыкспэрт опеннета

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 09:38, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    он ещё кали забыл для хацкерства
     
     
  • 5.59, flexagoon (ok), 09:58, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И Tails, чтобы быть анонимусом
     
     
  • 6.263, Аноним (263), 13:14, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И венду, потому что игоря.
     
  • 2.37, Аноним (8), 09:38, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    с 2005 на debian'е
    пофиг на все эти терки, главное, чтоб котят не топили, а делали нормальный дистрибутив
     
     
  • 3.40, Арагорн (?), 09:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    ага, а травлей человека пускай замаются, котята главное живы-здоровы
     
     
  • 4.43, омоним (?), 09:43, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > ага, а травлей человека пускай замаются, котята главное живы-здоровы

    ну не котят же травят. пока.

     
  • 4.165, Аноним (165), 11:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Debian травлей не занимается. В голосовании у них выбор есть.
     
  • 3.302, псевдонимус (?), 14:06, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >делали нормальный дистрибутив

    Это тебе явно не к сообществу некробиан.

     
  • 2.50, Ivan_83 (ok), 09:49, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл переходить?

    Хочешь кому то досадить: бомби письмами, сообщениями и финансируй конкурентов.

     
  • 2.53, nomad__ (ok), 09:50, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока на дебе, но смотрю в сторону слаки. Уже погонял ливцд - все, что надо работает. Ну или альт. Генту компилять долго.
     
     
  • 3.56, омоним (?), 09:52, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    devuan еще можешь добавить в список на пощупать.
     
     
  • 4.131, СеменСеменыч777 (?), 10:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    антикс лучше девуана. в нем можно подключить родные деб-репозитории (включая testing и возможно unstable), и при этом не засосет системд.
     
     
  • 5.174, омоним (?), 11:30, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и при этом не засосет системд.

    сомневаюсь. Но как будет угодно. Больше альтернатив, хороших и разных.

     
  • 3.133, vasyan (?), 10:49, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    альт, ты больной?
     
  • 2.109, Человек_без_имени (?), 10:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Void Linux на десктопе. Artix Linux на <s>пишущей машинке</s> нетбуке. Systemd заменен на православный OpenRC. От KDE отказываться пока не собираюсь. Libre Office заменить толком нечем, разве что писать сразу на ТеХ с конвертацией в PDF.
     
     
  • 3.132, Ыноним (?), 10:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то, что треть пакетов в войде осиротели - это так и надо?

    for I in 'xbps-query -l | cut -d ' ' -f 2'; do xbps-query $I | grep 'maintainer: Orphaned'; done

     
     
  • 4.140, Человек_без_имени (?), 10:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо, после той истории с мейнтейнером. Но пока так сижу, лень все с нуля на новом дистре переустанавливать. Тут Слака новая выходит, может на неё переберусь.
     
  • 3.148, Алекс (??), 11:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замени на OnlyOffice
     

  • 1.20, Шарп (ok), 09:23, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +32 +/
    >В заявлении сказано, что Fedora выступает за построение <...> сообщества, не допускающего <...> травлю <...>.

    Ага, против травли, а сами ей занимаются.

     
     
  • 2.27, Леголас (ok), 09:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    лицемеры, сэр, что с них взять, кроме двойных стандартов
     
     
  • 3.91, DeadLoco (ok), 10:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Обратите внимание, что геи, вроде Маккузика с Алманом, ни за какую инклюзивность не борятся, потому что оно им не надо. А бугуртят и воинствуют только разные тридварасы, чтобы на хайпе проехаться.
     
     
  • 4.117, пох. (?), 10:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так какие ж то геи. Обычные боевые п-сы. В оппу пердолятся совсем другим местом, не тем, которым перед этим только что кодили.

    Ну и должон тебе сказать, что им по тому же самому месту и встолман, и все эти пляски - они от FSF ни копейки за всю жизнь не получили, и вообще не за шва6одку, ни разу, а просто писали свободный от ограничений по использованию код, а коммунистическую бредятину тоже ни разу не поддерживали.

     
  • 3.308, имя_ (?), 14:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это то, что называется парадокс Поппера.
     
  • 2.83, Анонин (?), 10:17, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, тоже самое хотел написать. Они похоже окончательно кукухой поехали, если этого не понимают!

    ПС:
    Интересно, кто на самом деле дёргает за ниточки и у кого так крепко подгорает от Столмана?)

     

  • 1.23, Ан O Ним (?), 09:30, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Fedora IBM проприетарный бизнес RedHat, закрывший CentOS. Звучит плохо. Шапку пора менять, новый сезон, другие времена?
     
     
  • 2.113, Человек_без_имени (?), 10:31, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На проприеитасте и шапка горит. Давно уже пора.
     
     
  • 3.119, пох. (?), 10:38, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, ставь венду, как все.

     
  • 3.288, Аноним (278), 13:54, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чувак, запомни, никто тебе ничего забесплатно в этом мире не должен. Ни "проприетасты", как ты выразился, ни прочие "пиндоссы", которые тебе подарили бесплатный софт, интернет и создали профессию, которая тебя кормит. Ну то есть - ни-хре-на тебе никто и ничего не должен. Ты должен быть благодарен, что они вообще что-то для таких как ты, ментально живущих где-то еще в 13-ом веке, сделали
     

  • 1.24, омоним (?), 09:32, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неожиданно. Вот уж от кого, а от федорастов я такого не ожидал.
     
     
  • 2.29, Ан O Ним (?), 09:35, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Грамотная смена/подмена/перемена директора может уничтожить всё...
     
  • 2.48, Michael Shigorin (ok), 09:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    В шляпе "это всё" началось с возвышения Пола Кормье, насколько понимаю: http://arstechnica.com/information-technology/2012/02/how-red-hat-killed-its- -- про этого "папу rhel" коллеги упоминали, мол, маму за четвертной продаст.
     
     
  • 3.57, омоним (?), 09:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мишк, мне вот тут интересно... У вас в альте разрабы нужны? Вакансии есть?
     
     
  • 4.85, Arbars (?), 10:17, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть список вакансий: https://www.basealt.ru/about/vacancies/

    Если просто хочется вступить в ряды, можног пройти join и фигачить пакеты в Сизиф

     
     
  • 5.126, омоним (?), 10:43, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из других стран можно работать, будучи негражданином рф?
     
     
  • 6.197, lockywolf (ok), 11:54, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Хуавэя должны быть вакансии на EulerOS
     

  • 1.25, Аноним (25), 09:33, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    >Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю и любые другие формы злоупотреблений при общении
    >До тех пор пока Столлман участвует в управлении Фондом СПО проект Fedora отказался от любого взаимодействия с данной организацией, в том числе прекратит оказание финансовой поддержки и участие в мероприятиях, проводимых Фондом СПО или в которых участвует Столлман в качестве докладчика.

    А это разве не травля?

     
     
  • 2.45, ыы (?), 09:45, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаете они просто киллера должны были нанять?
     
  • 2.60, flexagoon (ok), 10:00, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы не понимаете это другое!!!! Фидоры делают люнекс дистрибутивы и ентерпрайз продукты!!!1! А столман злой педафил трансфоб !!!!!1
     
  • 2.73, Annoynymous (ok), 10:09, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Однажды собрались все хорошие люди, решили, что травля — это плохо, и начали травить всех плохих!
     

  • 1.30, nomad__ (ok), 09:35, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    >Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю

    Ага, и чтобы этого достичь, занимается травлей. Идиоты.

     
     
  • 2.51, Michael Shigorin (ok), 09:49, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну так борьба за мир же, и чтоб камня на камне не осталось.
     
     
  • 3.130, user90 (?), 10:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Взоржал, бгг!
     
  • 3.171, Аноним (171), 11:21, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заепарили эти буржуи.
     

  • 1.31, Аноним (31), 09:35, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Fedora сама превратилась в недоброжелательное сообщество, которое ведёт себя весьма агрессивно, использует травлю и другие формы злоупотреблений. И самое главное - обманывает остальных своими лживыми утверждениями.
     
     
  • 2.41, омоним (?), 09:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А помните рашнфедора vs каноникал, помните?! О дааа, я поооомню...
    А рашнфедора vs devuan помните? Я всёёёё поооомню...
     
     
  • 3.184, Аноним (184), 11:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А помните рашнфедора vs каноникал, помните?! О дааа, я поооомню...
    > А рашнфедора vs devuan помните? Я всёёёё поооомню...

    Я не помню. Где почитать? Особенно интересно рашнфедора vs devuan.

     

  • 1.32, Соня Мармеладова (?), 09:35, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О! А можно графики на worldometer, рядом с КОВИДом, ну чтобы сразу все рядом было.
     
     
  • 2.146, InuYasha (??), 11:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    можно даже на йандыксе. и даже без ковида.
     

  • 1.35, Аноним (35), 09:37, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никогда не любил этих дырявых шляпников.
     
  • 1.38, Аноним (218), 09:38, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В заявлении сказано, что Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сообщества, не допускающего досаждающее поведение, травлю и любые другие формы злоупотреблений при общении.
    >Сами участвуют в травле

    Скатерью дорога, с такими "партнёрами" врагов не надо.

     
  • 1.42, Аноним (42), 09:40, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Федорасты
     
     
  • 2.62, flexagoon (ok), 10:00, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фидоры
     

  • 1.44, омоним (?), 09:44, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    следующий шаг -- удалить весь гну-софт, вслед за nmap'ом из реп?
     
     
  • 2.46, ыы (?), 09:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы лицензию последнюю на nmap читали? :) Там все прориетарненько :)
     
     
  • 3.61, омоним (?), 10:00, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а конкретней?) Позиция подкормышей корпорастов не удивительна :)
     

  • 1.47, Аноним (218), 09:47, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Аналогичные действия также будут приняты в отношении всех организаций в которых Столлман занимает руководящий пост

    Мелко мыслят. Предлагаю им применить аналогичные действия против всех организаций, не разорвавших отношения с FSF, а также против любых организаций, не следующих данной политике.

    Для тупых:

    blackList = {FSF}
    prevLen = 0
    while len(blackList) != prevLen:
        prevLen = len(blackList)
        for o in orgs:
            for partner in o.partners:
                if partner in blackList:
                    blackList.add(o)
                    break

     
     
  • 2.102, Аноним (218), 10:25, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эффективность можно улучшить:

    orgz = type(orgs)(orgs)

    for o in type(orgz)(orgz)

    orgz.remove(o)

     
  • 2.195, Урри (ok), 11:53, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, кстати, да. Это их совсем убьет довольно быстро.
     
  • 2.201, lockywolf (ok), 11:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно, что классово чужд. Не blacklist, а undesiredlist
     
     
  • 3.214, Аноним (218), 12:13, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это by design, чтобы побольше подгорало.
     
  • 3.266, anonymous (??), 13:22, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно называют denylist
     

  • 1.52, Аноним (52), 09:49, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая разница? Столлман давно сбитый лётчик. Фонд СПО - символическая организация вроде ООН.
     
     
  • 2.98, AlexYeCu_not_logged (?), 10:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >Какая разница?

    Разница в том, что сжв-шные и инклюзивные не умеют в общественно-полезную деятельность. А общественно-полезной деятельности для поддержания свободного проекта на плаву надо много. Сами не могут, тех кто может — травят и распугивают. Ну и какова судьба проекта в итоге?

    >Столлман давно сбитый лётчик.

    А Айк кем был? Проблема-то не в том, что со скандалом выпнули конкретного человека, проблема в том, что после таких выходок все вменяемые разработчики и ментейнеры либо из проекта свалят, либо прикинутся ветошью. А все важные решения будет принимать либо ставленник «толерантных» (который не умеет, ибо выбран не за профессиональные качества, а за «толерантность»), либо прикидывающийся «толерантным» ставленник корпораций (который умеет, но не то, что требуется для выживания проекта, а вовсе даже наоборот).

     
  • 2.123, пох. (?), 10:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фонд - это таки прежде всего - фонд. Такая штука, которая рулит баблом.

    Разработчикам gcc под очередной выкидыш, по-твоему, кто заносить-то должен?

    А что федора не заинтересована в таком разбазаривании денежков редбиэм, так это и неудивительно.

     
  • 2.158, Аноним (158), 11:11, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И поэтому ибм так бугуртят?
     

  • 1.54, Ivan_83 (ok), 09:51, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Гораздо интереснее что число контрибуторов в поддержку Столмана 4+к, а число противников 1к3 - чувствую там половина мёртвых душ, аля рандом генератед.
     
     
  • 2.94, Аноним (94), 10:22, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    >чувствую там половина мёртвых душ, аля рандом генератед.

    Это верно, но, вот, только про поддерживающих а не про тех кто за отставку.
    Больше половины подписантов "за" - мутные рандомные ники ботов, а вот список тех кто ПРОТИВ - люди не скрывающие своих имен и реально приносящие пользу опенсорсу.

    В общем, как определить паразита и бездельника в спо - он голосует "за" Столлмана.

     
     
  • 3.104, Аноним (218), 10:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ЛПП.
     
  • 3.162, Аноним (158), 11:13, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Более глупого анонима я в жизни не видел. Ведь достаточно кликнуть на ссылку чтобы эту глупость сразу опровергнуть.
     
  • 3.169, Аноним (169), 11:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И пофиг, что в rms open letter, в отличие от support letter, только человек 10 имеют контакты :^)
     
     
  • 4.212, Аноним (218), 12:09, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не нужно. Там подписи принимаются через GitHub, и любой может пойти и посмотреть, какой вклад в СПО каждый из подписанов через GitHub, которых абсолютное большинство, внёс. В отличие от open letter, среди подписантов которого отметились фейковые личности, потому что собирали подписи через почту непрозрачно и мерджили всех подряд без необходимых проверок, ибо им даже с фейками нужное число голосов набрать не удалось, а если бы ещё отсеивали, то "подписей" было бы ещё меньше.
     
     
  • 5.299, Аноним (287), 14:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну топчик из пачки основных проектов там таки имеется. А вот с другой стороны какие-то люди с петпроектами на гитхабе. Начал их смотреть, но сходу не нашёл никого значимого, одни ноунеймы.
     
  • 3.204, Аноним (287), 12:00, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >люди не скрывающие своих имен

    Было бы что скрывать. Там сплошные ноунеймы пока что, кроме Миши

     
     
  • 4.213, Аноним (218), 12:11, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сказал аноним опеннета, не удосужившийся почитать список внимательно.
     
     
  • 5.291, Аноним (287), 13:57, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я ленив патологически. Просмотрел первых 50. Ни одного знакомого имени, ни одной значимой программы, чтобы хотя бы в дистрибутивы попала. Но если ты готов кинуть списочек, то я буду только рад.
     
  • 4.242, Аноним (94), 12:45, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >кроме Миши

    Этот тоже ноунейм, просто в местном загончике знаменит своей неадекватностью.

     
     
  • 5.295, Аноним (287), 13:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в дебиане он прославился хотя бы, когда жалобы строчил на отечественное ПО.
     
  • 3.220, Anonymus (?), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а вот список тех кто ПРОТИВ - люди не скрывающие своих имен и реально приносящие пользу опенсорсу

    И правда. Не то что анонимусы на опеннете

     

  • 1.55, Аноним (55), 09:51, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А я как будто бы предчувствовал этот цирк и за несколько недель до этих событий слез с федоры на пока ещё вменяемый альт
     
  • 1.58, ыы (?), 09:57, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если человек, сидя на сцене, демонстрирует перед залом неуважение к участникам  удовлетворяя свои интимные потребности ( ссылку привести не могу потому что местный модератор скурпулезно удаляет посты с этой ссылкой, и даже описание непотребства тоже удаляет... такой вот он радетель за светлый образ иконы) - наверное люди могут его немножко не уважать. И весьма обоснованно.
     
     
  • 2.196, Урри (ok), 11:54, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мы все видели видео, где столман грызет свои ногти.

    Не думай, что твой наброс про "интимные" и без ссылки хоть кого-то проведет.

     

  • 1.63, Annoynymous (ok), 10:00, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В заявлении сказано, что Fedora выступает за построение

    Ну так и стройте. FSF-то тут причём? Монастырь-то чужой, а устав-то свой.

    Чувствуют свою безнаказанность и травят, Столлману им ответить нечем.

     
  • 1.64, n00by (ok), 10:01, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Аналогичные действия также будут приняты в отношении всех организаций
    > в которых Столлман занимает руководящий пост
    > (Столлман остаётся руководителем проекта GNU).

    Это они отказываются от binutils, GNU Compiler Collection и что там ещё? Перейдут на Clang и переписанное на Rust?

     
     
  • 2.71, еманйам (?), 10:05, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро ещё и linux на llvm переведут..

    кстати, напомню, что google свою фуситу делает

     
     
  • 3.75, омоним (?), 10:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >скоро ещё и linux на llvm переведут..

    запомните этот твит. Mesa -- это начало.

     
  • 3.76, Аноним (218), 10:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора. Самый удобный кросс-компилятор.
     
  • 3.187, n00by (ok), 11:43, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скоро ещё и linux на llvm переведут..
    > кстати, напомню, что google свою фуситу делает

    Кстати, да. Фикции линуксово ядро ведь не нужно. Нужны ли будут Гуглу китайские Анроиды? Китайцы ведь известные коммунисты, наверняка все за Столлмана, у него и борода как у Маркса.

     
  • 2.72, ыы (?), 10:05, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем отказываться?
     
     
  • 3.88, n00by (ok), 10:19, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В самом деле. Достаточно прекратить, цитирую: "оказание финансовой поддержки". Хороший повод. =)
     

  • 1.65, ыы (?), 10:02, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кстати некоторые люди вероятно считают, что если человек такой вот великий и заслуженный - и такому человеку должно прощаться все... что он может быть демонстрировать свои асоциальные поведения - у меня для вас есть плохая  новость - это называется лицемерие, а само действие -
    коррупция.
    Посты мои стереть легко... но вам с этим жить...
     
     
  • 2.79, еманйам (?), 10:13, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя мозги поплыли? при чём тут коррупция?
     
  • 2.86, n00by (ok), 10:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столлмана травят не за его поведение, а как раз потому что он по мнению многих велик. С одной стороны поклонникам показывают, что теперь нет ничего святого, с другой стороны ответную реакцию как-то хотят использовать (в первом приближении -- стравливают обе стороны).
     
     
  • 3.93, Аноним (218), 10:21, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они показывают не что "нет ничего святого", а кто тут хозяин. А хозяин тот, кто лавочку содержит. Есть деньги хозяина - есть лавочка, нет денег - нет лавочки.
     
     
  • 4.115, n00by (ok), 10:32, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они показывают не что "нет ничего святого", а кто тут хозяин.

    Примечательно, что между этими двумя посылами нет противоречий (и для "хозяина" нет ничего святого), но кто-то их видит.


     
  • 3.178, ыы (?), 11:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А его не травят. Его наплевательское отношение к законодательству,  оправдание изнасилований несовершеннолетних... это факты. и как тут можно что-то "неправильно понять" или выдернуть из контекста  - загадка. Вы вообще в теме? материалы читали?
     
     
  • 4.191, Аноним (289), 11:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по: найти всё можно в интернете, материалы все читали, отсутствию ссылок в удаленных мы тут альфу ЛОРовскую наблюдаем. Что, хозяин дал заказ на нескольких площадках отрабатывать про плохого рмс?
     
     
  • 5.207, Аноним (287), 12:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так там и шома отметился и даже, так что правильным курсом идём, товарищи.
     
     
  • 6.268, Аноним (289), 13:25, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шома и на опеннете отметился или других площадках? Не наблюдал его в других местах. Хотя честно да х с ними со всеми. Фамилии и погонялы этих граждан уже неинтересны. Мне интересно чем закончится вся эта ситуация.
     
  • 4.209, Аноним (184), 12:04, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы читали В соседней теме было Я тут перечитал _ВСЕ_ обвинения в адрес Столл... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.224, n00by (ok), 12:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К Столлману есть претензии и по делу https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123728.html#115

    При этом кипеж борзасосов не даёт подобные претензии высказать, соответственно актуальные проблемы так и остаются не решёнными.

     
     
  • 6.301, Аноним (287), 14:06, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и зачем ты этого неадеквата тащишь? Он же поехавший.
     
  • 6.312, Аноним (184), 14:24, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там какая-то непонятно написанная история о том, что Столлман жаловался на несво... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.211, n00by (ok), 12:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда идеолог Rosa Tresh г-н Потапов принялся меня учить на людях, как следует о... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.223, ыы (?), 12:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Возможно вы- задавая вопрос который задал я- сделали бы это с целью манипуляции. Ну что тут можно сказать...то есть вы увидели в моем сообщении себя.  И ответили соответственно тоже себе...
     
     
  • 6.228, n00by (ok), 12:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сделали бы

    История не терпит сослагательных наклонений. Вместо вопроса я приводил цитату. Но не удивлён, что Вы ту часть сообщения вообще не увидели.

     
  • 5.267, Амомин (?), 13:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ви таки считаете, шо люди - Благодарные Свиньи?
    Какие ващи доказательства?!
     
  • 4.215, Ыноним (?), 12:14, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у тебя наплевательское отношение к законодательству, в особенности к ст 128... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.253, ыы (?), 13:05, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «мало доказательств, подтверждающих широко распространённое предположение о том, что добровольное участие в акте педофилии вредит детям». 9 (Примечание: Ричард М. Столлман принёс свои извинения за этот комментарий 14 сентября 2019 г. Примечание #2: ссылка добавлена 24 марта 2021 г Ссылка. - 08:50 EDT.»)

    это "и только"?

     
     
  • 6.307, Ыноним (?), 14:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты анонсировал изнасилование, а цитату привел про добровольное участие. Сядешь по ст. 128.1 УК РФ.
     
  • 6.324, Аноним (184), 14:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это "и только"?

    Это и было частью обсуждения:

    > 2. Отдельно Столлман обсуждал, действительно ли педофилия — это плохо. И пришёл к выводу, что таки да, это плохо.

    А что не так? Что плохого в том, чтобы обсудить педофилию и выяснить, что это плохо?

    Причём плохо не потому, что "принято так считать" и "аморально", а потому что для этого есть реальные аргументы с точки зрения физиологии и психологии.

     
  • 4.264, Аноним (252), 13:15, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сам то удосужился прочитать?
     
     
  • 5.265, ыы (?), 13:21, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И мне не понравилось бы например, если бы в школе где учатся мои дети- в состав ППС входили люди имеющие вот такие идеи "«мало доказательств, подтверждающих широко распространённое предположение о том, что добровольное участие в акте педофилии вредит детям»". https://rms-open-letter.github.io/appendix.ru
     
  • 2.90, anonymous (??), 10:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Асоциальное поведение должно наказывать органами правопорядка и судом Вот Рейзе... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.137, ыы (?), 10:57, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс для всех вообщето развивают корпорации... Есть такая форма инновационного сотрудничества... И придумал ее не Столлман...
     
     
  • 4.177, омоним (?), 11:34, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Опенсорс для всех вообщето развивают корпорации...

    А при чем их opensource к free software?

     
     
  • 5.179, ыы (?), 11:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а при том что без них - вы бы сейчас все еще копошились на линукс  версии 0.98
     
     
  • 6.217, Школота (?), 12:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как чтото плохое, глядя на нынешний линукс с засильем корпораций, и отказ в принятии нужных патчей в ядро.
     
     
  • 7.227, ыы (?), 12:27, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если вы про те патчи о которых ранее говорилось- то нужность оных в ядре весьма спорна.
     
     
  • 8.236, омоним (?), 12:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решать это конечно не нам, и не разработчикам этих решений Вот kdbus в ядре, ил... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.296, Аноним (289), 14:02, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте и других примеров добавим, не только про ядро Ещё был рсбак, грсек, пак... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.318, Школота (?), 14:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или вообще не получили Только энтузиасты, патча А вот ломающуюся ext4 пихают к... текст свёрнут, показать
     
  • 2.103, Аноним (6), 10:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы тоже самое написал любой вася пупкин или любой Аноним с опеннетика в той же самой рассылке про такой коммент никто бы не узнал.
     
  • 2.114, Ыноним (?), 10:32, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Асоциальное поведение - это подписываться под клеветой. Никакие тупые шутки от Столлмана не идут с этим ни в какое сравнение.
     
     
  • 3.121, ыы (?), 10:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Асоциальное поведение - это подписываться под клеветой. Никакие тупые шутки от Столлмана
    > не идут с этим ни в какое сравнение.

    Поведение Столлмана которому свидетелями было достаточно большое количество людей- напрочь исключает любое уважение к нему.

     
     
  • 4.136, Ыноним (?), 10:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твое поведение - а ты пытаешься набросить говна на Столлмана в то время, когда против него циркулируют лживые обвинения - напрочь исключает любое уважение к тебе.

    Если для того, чтобы все мрази, подписывающиеся под клеветой, свалили в закат, требуется терпеть поведение Столлмана, значит, потерпим. Cost of doing business.

     
     
  • 5.141, ыы (?), 10:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тереть посты с доказательствами и повторять мантру что обвинения лживы - ваш удел :)
     
     
  • 6.156, Ыноним (?), 11:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чей это "наш"? лично я ничего не тёр да и ни разу не модератор

    про лживость обвинений почитай хотя бы письмо Лии Роу

     
  • 2.125, Человек_без_имени (?), 10:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это вы про Оззи Осборна? Да, он много, что вытворял: запрещенные вещества употреблял, на стенах рисовал, в оргиях участвовал, откусил голову летучей мыши...
    So what?
     
     
  • 3.154, ыы (?), 11:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда Пуси Риот сношались с кирицей- это было эпотажно, и не понравилось многим, но они и не претендуют на управленческий пост в министерство культуры.. У них свои поклонники.

    А вот маргинальщина и асощиальщина от людей занимающих официальные посты - неприемлема.

     
     
  • 4.181, омоним (?), 11:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >А вот маргинальщина и асощиальщина от людей занимающих официальные посты - неприемлема.

    Поэтому асоциала и маргинала поддержало больше людей?

     
     
  • 5.190, ыы (?), 11:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вероятно просто потому что продолжают необоснованно видеть в нем икону вместо того чтобы поинтересоваться какой он на самом деле. Они голосуют за свои фантазии...
     
     
  • 6.221, Школота (?), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно-невероятно... Мамкин вангователь? Я голосовал не поэтому. Мои друзья тоже.
     
  • 4.198, Аноним (218), 11:55, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pussy Riot с курицей не сношались. С курицей сношалась конкретная членка (причём хрен поймёшь, кто именно) арт-группы "Война", которая в Pussy Riot не вошла.
     
  • 4.208, lockywolf (ok), 12:03, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусси Раёт издают Медиазону. Пусть хоть с курицей, хоть с арбузами сношаются.
     
  • 2.128, Аноним (128), 10:44, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В жизни зачастую нет чисто правильного и неправильного Голосование показывает, ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.134, iPony129412 (?), 10:56, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Столлман занимается софтом

    Как-то не очень...
    Всё это как раз не сколько про технические вопросы, а вот про все эти «свободы» и прочее...

     
     
  • 4.152, Annoynymous (ok), 11:08, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как-то не очень...

    Да, не очень. И если бы претензии IBM, Red Hat и Fedora сводились бы к тому, что Столлман как-то не очень на посту FSF, занимается всякой хернёй и не делает то, что обещал — вопросов бы не было.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (47)

  • 1.67, AlexYeCu_not_logged (?), 10:04, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опа, пора начинать присматривать вариант для перехода. И дело тут, увы, даже не в том, что «они плохие, они против Столмана», а в том, что есть пример Мозилы и ФФ: если кто-то всерьёз начал топить за «инклюзивность» и прочие «права меньшинств», то он не успокоится, пока не угробит всё, к чему имеет отношение. Ну или пока сам не угробится, на что надежды мало. Жаль, дистр был весьма неплох.
     
     
  • 2.127, user90 (?), 10:43, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Весьма неплох" когда-то давно БЫЛ OpenSUSE - если речь о десктопе ;)
     
     
  • 3.193, AlexYeCu_not_logged (?), 11:50, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Весьма неплох" когда-то давно БЫЛ OpenSUSE - если речь о десктопе ;)

    Не пользовался. У меня как-то так получилось, что на десктопе были сперва ASP, затем Fedora, а на всяких там nas-ах, вторых машинках, в chroot-ах, виртуалках — либо debian, либо ubuntu. Это что касается Линуксов, так-то ещё несколько лет OpenSolaris на одном компе крутилась — редкой популярности была штука, Гугл долгое время мою аватарку на первой странице по запросам «opensolaris» и «openindiana» выдавал. За полдюжины вопросов на форумах.

    А что касается openSUSE…
    Из плюсов — забавный логотип. Из минусов — зело подозрительный YaST. В общем, так и не пробовал в итоге.

     
     
  • 4.235, user90 (?), 12:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь системда и там, земля пухом как говорицца..
     
     
  • 5.269, Аноним (263), 13:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё там BTRFS. Полыхай.

    Тебе же не ехать, а шашечки, и потому не волнует, что оно там годно приготовлено, правда?

     
     
  • 6.279, омоним (?), 13:43, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что там годно приготовлено, btrfs-utils + ядро?)) Хомяк.
     
  • 6.281, user90 (?), 13:45, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ещё там BTRFS.

    Опционально! В отличии от поделия.. Впрочем, я еще помню релиз с переключателем sysinit/systemd :)

     
  • 4.290, Аноним (290), 13:57, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с YAST2?
     

  • 1.68, еманйам (?), 10:04, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    у меня есть свой дистр. мой Lilith GNU+Linux - перейду на него обратно с федоры.
     
     
  • 2.74, омоним (?), 10:09, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем уходил с него, лол? У меня тоже свой дистр. Всё остальное дерьмо в qemu+kvm. Живу припеваючи.
     
     
  • 3.80, еманйам (?), 10:15, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а зачем уходил с него, лол? У меня тоже свой дистр. Всё
    > остальное дерьмо в qemu+kvm. Живу припеваючи.

    дистр не быстр в мейнтейнинге, а я тогда ради бабы пошёл на работу устраиваться - пришлось менять дистр. в результате баба того не стоила

     
     
  • 4.99, омоним (?), 10:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >дистр не быстр в мейнтейнинге

    покажи наработки. У меня пакетов около 850. Мейнтейнинг забирает меньше дня в неделю. Иногда день, но от проблемного софта я отказываюсь, дистроспецифичные вещи меняю на свои наработки, и они в обновлении не нуждаются. Мейнтейнится на расслабоне, так как во время компиляции можно делать другие вещи.

    >а я тогда ради бабы пошёл на работу устраиваться

    Не делай так. Бабы подождут, нас меньше :)

     
     
  • 5.107, еманйам (?), 10:27, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>дистр не быстр в мейнтейнинге
    > покажи наработки. У меня пакетов около 850. Мейнтейнинг забирает меньше дня в
    > неделю. Иногда день, но от проблемного софта я отказываюсь, дистроспецифичные вещи
    > меняю на свои наработки, и они в обновлении не нуждаются. Мейнтейнится
    > на расслабоне, так как во время компиляции можно делать другие вещи.
    >>а я тогда ради бабы пошёл на работу устраиваться
    > Не делай так. Бабы подождут, нас меньше :)

    https://github.com/AnimusPEXUS/aipsetup - образ винта на гугл драйве - должно запуститься в кему. года 2 уже не обновлял ничего.

    но в нём как раз всё что мы не любим и systemd и пульса и гном

    у меня под него ещё репа с тарбаллами и гитами была.

     
     
  • 6.122, омоним (?), 10:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://github.com/AnimusPEXUS/aipsetup

    ну, бротан, тут просто солянка из всего найхудшего что может быть придумано. Не в обиду. Как такое поддерживать самому -- не знаю. Особенно билд система: без поллитра не разберёшься, да и сломается на очередном обновлении депенденса с гитхаба или смены зеркала софта. Ужасно, прости, ужасно. Прости еще раз.

    Пока что, из дистрибутивов на одного человека, лучше slackware/crux не видел. К слаке прикручивается пакетный менеджер с депенденсами. Крукс - сурсбэйзд. На основе этих дистров ты сможешь сделать себе райский уголок.

     

  • 1.69, SR_team (ok), 10:05, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Аналогичные действия также будут приняты в отношении всех организаций в которых Столлман занимает руководящий пост (Столлман остаётся руководителем проекта GNU)

    Следующая федорка без баша, gcc, openssl и прочего?

     
     
  • 2.182, анонист (?), 11:38, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну думаю для них эт не проблема
     
  • 2.199, Аноним (184), 11:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Следующая федорка без баша, gcc, openssl и прочего?

    Openssl — не GNU. А остальное федора всегда может взять из андроида (toolbox, llvm).

    Возможно, в этом и смысл — выдавить GNU и GPL из OpenSource.

     

  • 1.70, Аноним (70), 10:05, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    You won't be missed как по мне. Федора воплощает всё то, что мы сегодня ненавидим в "линуксе для рабочих станций". Вместе с гномом и всем гномософтом.
     
     
  • 2.78, AlexYeCu_not_logged (?), 10:11, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Федора воплощает всё то, что мы сегодня ненавидим в "линуксе для рабочих станций".

    Будьте добры перечислить по пунктам. С пометкой, есть ли «ненавидимое» в других дистрибутивах.

    >Вместе с гномом и всем гномософтом.

    Смотрю на Федору на своём десктопе, не вижу ни того, ни другого.

    По мне так Федора один из лучших десктопных дистрибутивов на сегодня и последние лет десять. Не без серьёзных недостатков, но тем не менее. Жаль, что осталось этому всему не так много — вместо написания кода, правки багов, создания элементов оформления проект свернул в сторону облизывания сжв-шников и травли сжв-шникам неугодных. Ита дорога ведёт к гибели проекта. Отсчёт запущен.

     
     
  • 3.92, Аноним (70), 10:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Freedesktop, любой компонент, просочившийся в DE. Все замашки на вендорлок, переписывание одного и того же по кругу (с тестированием на хомячках, а то бызнес-партнёры не оценят). Эти все недостатки вытекают как следствие политики организации и того какие разработчики там водятся. Редхат никогда не был другим.
     
     
  • 4.108, AlexYeCu_not_logged (?), 10:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Редхат никогда не был другим.

    А кто был другим? Точнее, кто сейчас другой?

    Debian? Который тоже весело прыгает под дудку корпорастов, с тех пор, как Мёрдока грохнули и даже немного до?

    Ubuntu, которая в значительной мере базируется на debian-е и тащит свои невнятные решения вроде телеметрии, встроенных магазинов, рекламы?

    Осталась концентрированная гикятина вроде Arch/Gentoo/Slackware, и я б не сказал, что она так уж независима от влияния RH, разве что реагирует на цу с большим временнм лагом.

     
     
  • 5.124, Ыноним (?), 10:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У слаки такой временной лаг, что пока неизвестно, зависит она от RH или нет. Еще лет 10 надо подождать, может и про Столлмана что скажет.
     
  • 4.112, Аноним (218), 10:31, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    freedesktop - отличный проект, выпускающий стандарты, унифицирующие API DE. Благодаря нему я когда-нибудь избавлюсь от DE-специфичного кода, дропнув все DE, которые не запилили интерфейсы в соответствии со стандартом.
     
     
  • 5.129, Аноним (70), 10:46, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > freedesktop - отличный проект, выпускающий стандарты, унифицирующие API DE. Благодаря
    > нему я когда-нибудь избавлюсь от DE-специфичного кода, дропнув все DE, которые
    > не запилили интерфейсы в соответствии со стандартом.

    Да дрянь чистой воды. Спецификации это как раз самая слабая часть, все эти ини файлы привет из 80х… Себе то запилили бинарный реестр и ни с чем кроме себя не совместимые костыли, а остальных ограничили. Теперь захардкодили dbus в иксы, какие-то системные шины (они рады бы и в ядро свою лапшу запихнуть), компоненты вейланда только с dbus и работают и теперь юзерспейсной сессии уже недостаточно.

     
     
  • 6.192, Аноним (218), 11:50, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну стандартизированный механизм IPC всё-таки нужен. Выбрали dbus. Да, говно. В идеале API должно быть отвязано от шины, и работать хоть поверх binder, хоть поверх dbus. В винде, ios и ведре такой проблемы нет, разработчики решили всё за вас. Это в дистрах разработчики какую хотят шину, такую и ставят, а весь софт, её не поддерживающий - отваливается.
     

  • 1.77, Аноним (77), 10:10, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я решил разорвать все отношения с Федорой.
     
     
  • 2.100, Фёдора (?), 10:23, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ты ж мне и раньше ни разу и не давал?!

     
     
  • 3.106, Аноним (77), 10:27, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не надейся теперь никогда, системдофил.
     
  • 3.238, Аноним (238), 12:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Федора у всех берёт? ;)
     

  • 1.96, Аноним (96), 10:22, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Фонд Федоры выступает за доброжелательное общение недопускающее травлю, поэтому злобно травит столмана. Окай.
     
  • 1.101, Аноним (77), 10:25, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь через Федору произошло заражение линукса сифи^ системдой.
     
     
  • 2.145, Anonim (??), 11:02, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это решение было принято где ? В дебиане или гугле ?
     
     
  • 3.159, Аноним (77), 11:12, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ZOGе.
     

  • 1.138, Аноним (138), 10:58, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я тут почитал новости и понял одно. Срач в сообществе Линуксойдов достигает апогеоза. Почему молчит Торвальдс Линус? Не пора ли ему хотя бы прокомментировать данную ситуацию?

    Хипста разрушает столпы и колонны на которых всё и держится. Как не ругай Столмана а всё же он 1 из столпов СПО был раньше и всех всё устраивало. Вангую скорое резкое заявление Торвальдса про фонд СПО в стиле мема fuck you! Что породит новые мемы про фонд СПО и дальнейший срач между теми кто против мемов о СПО кое уже давно стало мемом.

     
     
  • 2.144, Аноним (287), 11:02, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему молчит Торвальдс Линус?

    Лучше пусть молчит. А то учитывая, что у него дочь лесба, он и не такое может ляпнуть против своего заклятого друга.

     
     
  • 3.205, Аноним (218), 12:01, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >у него дочь лесба

    Где пруфы?

     
     
  • 4.316, имя_ (?), 14:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Испорченный телефон же
     
  • 2.167, myhand (ok), 11:19, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Почему молчит Торвальдс Линус?

    Потому что денюшки фондов ему важнее СПО, анон.

     
  • 2.250, Анончик (?), 12:58, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус и столман не сильно то дружат. Столман постоянно наезжал что без gcc и сообщества не было бы ядра linux
     

  • 1.139, Иваня (?), 10:58, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ничего страшного, проживу и без Fedora :)
     
     
  • 2.151, Аноним (287), 11:08, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница? Вот тут Миша глотку рвёт, а толку? Своё пилить никто не в состоянии. Ну будет у тебя федора с другим пакетным менеджером. По сути бесполезная работа. Могли бы просто обои менять.
     
     
  • 3.239, Аноним (-), 12:41, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у миши глотка, как и другие важные органы с отверстием, давно порваны
     

  • 1.143, Аноним (143), 11:01, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тогда пусть весь свободный gnu софт выпиливают из дистрибутива
     
  • 1.147, Любитель Монеточки (?), 11:07, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чего вы ждали от Красношляпы?

    От Debian я такого не ожидал, в отличие от Canonical. GNOME - я от них ничего не жду. UBPorts вы бы сначала допилили LomiriDE прежде чем делать подпись против Столлмана. Arch - вы были примером годной ОС от сообщества.

    Я заметил, что в этом балагане не приняли участие ALT Linux, Wine, Slackware, Calamares, LXQt, Devuan, Darling (свободная реализация MacOS API), browsh, PaleMoon, MyPal. Хвалят их не потому что, они тупо за Столлмана, а просто потому что заняты делом.

     
     
  • 2.157, Аноним (287), 11:11, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >От Debian я такого не ожидал

    А чего тут ожидать? Я помню прекрасно, как туда systemd проталкивали. Он не лез, но с пятого раза получилось. Так что...

     
  • 2.168, Ыноним (?), 11:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я кажется что-то пропустил насчет Debian и UBPorts

    речь про индивидуальных типа этого?
    Marius Gripsgard (UBports Foundation founder, Lead Developer and Board of Directors, Ubuntu Member)

    или они коллективно что-то вякнули?

     
     
  • 3.173, Аноним (287), 11:26, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дебиан готовят резолюцию, но всё упёрлось в бюрократию. Но и так там подозрительно много проголосовавших. В прошлых новостях пробегала статистика.
     
  • 3.310, Аноним (310), 14:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С debian пока ждём их официальное заявление (если будет). Изначально инклюзивный товарищ из Canonical (Sruthi Chandran), состоящий и в debian, хотел что бы debian вот прям срочно заявил своё официальное ФУ Столману, но большинство из debian не поняли с какого он хочет сделать это без внутреннего голосования и обсуждения. Сделали внутреннее обсуждение сроком в неделю. При том, изначально предполагалось, что результатом всё равно будет заявление недовольства в адрес Столмана, но уже к середине недели Sruthi'у пришлось добавить вариант что каждый сам подписывает что хочет, а debian официально ничего не заявляет. А концу недели я уже вижу даже вариант подписать от имени debian письмо в поддержку Столмана.

    https://www.debian.org/vote/2021/vote_002

     

  • 1.150, t28 (?), 11:08, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что у них там за "Санта Барбара" происходит?
    Трансгендеры против коммунистов что ли?
    "Ты не писай в мой горшок" кокойты…
     
     
  • 2.189, Аноним (-), 11:44, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо же укреплять позиции отечественного по
     
     
  • 3.210, Аноним (287), 12:05, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какого например?
     

  • 1.153, rvs2016 (ok), 11:09, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где найти список участников фонда СПО?
    А то заломился (прости, Господи) на Википедию, а там такого понятия, как список участников, не разумеют.
    Хотел же узнать - наши являются ли участником фонда.
     
     
  • 2.163, Аноним (77), 11:14, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На сайте фонда нет?
     
     
  • 3.180, rvs2016 (ok), 11:36, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На сайте фонда нет?

    Да тоже подумал, что надо бы на сайте фонда попробовать этот список найти.
    Заломился на сайт фонда. Там хоть всё и не по русски, но всё-равно бегло пробежался, но быстро список не нашёл. Подозреваю, что он там где-то должен быть. Но в глаза не бросается. Кто найдёт - пусть бросит адрес списка или прямо сам список.

     

  • 1.155, Аноним (155), 11:10, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понимаю, почему писатели новостей все время приводят цифры по количеству подписей писем за и против... В таких вопросах нужно рядышком составлять объем ежемесячных или ежегодных пожертвований (обязательно в относительных величинах), чтобы понять вес этих писем.

    Транснациональные НКО вроде FSF зависят от денег, а не от подписей, это же не электоральный процесс вам какой-нибудь...

    Просто, если предоставляются неполные сведения, не надо потом удивляться как 1000 подписей победила 10000 анонимов. И какая вокруг несправедливость, и как побеждают "леваки", SJW и LGTVBBQ+-коммьюнити, когда это тупо вопрос постоянных взносов.

     
     
  • 2.203, омоним (?), 11:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай, я начну Редхат поддерживал два года, до 2019 Сейчас прекратил с... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.206, омоним (?), 12:02, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.fsf.org/patrons/fy2020

    список тех самых патронов. Найдите, что говорится, в списке шантажистов.

     
  • 3.255, myhand (ok), 13:06, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там против Столлмана даже буквы алфавита.
     

  • 1.161, Annoynymous (ok), 11:12, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кстати, теперь понятно, почему Айк назвал свой браузер Brave.
     
  • 1.166, myhand (ok), 11:17, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рэбе разворошил осиное гнездо.  Вот от него и польза, кстати для сомневающихся.
     
  • 1.170, Аноним (170), 11:21, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выключайте свет! Всё подытожено!
    Результатов нет, как и положено,
    От общей демагогии до дела далеко
    И всем опять, конечно, не легко, я понимаю… с….

    Легче языки чесать, да жить в клозете,
    Все мечтают обрести себе работу в интернете,
    Скрючить пальцы половчее, чтоб бабло наверняка,
    И все надеются, наверное, на Ивана–дурака!
    (АнимациЯ)

     
  • 1.172, Аноним (172), 11:23, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чудо-юды они такие, или ты принимаешь мои варианты, или война. )))
     
  • 1.185, Zenitur (ok), 11:42, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они с 2019 года перестали донатить в FSF.
     
  • 1.186, Аноним (186), 11:43, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делая это заявление они забыли спросить разработчиков Fedora.
     
     
  • 2.200, Аноним (-), 11:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Киберсерв находится в личной зависимости от киберфеодала.
     
     
  • 3.216, пох. (?), 12:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    феодала еще заслужить надо. А эти - "живые убитые". Пусть сперва письмо подпишут, потом в поле попашут, к вечеру - зарежем и на корм священным крокодилам. Кто не будет подписывать или будет плохо пахать - пойдет на корм незарезанным.

    Феодалы будут лет тысяч так через пять. Если цивилизация столько проживет. Что крайне сомнительно.

     

  • 1.188, Аноним (176), 11:43, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильно сделали. Вот и посмотрим, сколько этот фонд без денег корпораций продержится на одних донатах. Некоторые уже забыли, что плохо кусать руку которая кормит.
     
     
  • 2.194, n00by (ok), 11:52, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Правильно сделали. Вот и посмотрим, сколько этот фонд без денег корпораций продержится
    > на одних донатах. Некоторые уже забыли, что плохо кусать руку которая
    > кормит.

    Кормят те, кто пашет и сеет. Кто пишет для корпораций код, позволяет обменять этот код на хлеб. Вот и весь расклад.

     
  • 2.202, Ыноним (?), 11:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а где ж там деньги корпораций?
    https://www.fsf.org/patrons/fy2020
     
     
  • 3.219, пох. (?), 12:18, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как то есть, где? В статье "расходы". Или ты думаешь, разработчики все сплошь шва6одные люди? Откуда, кто повыпускал?!

     
  • 2.260, myhand (ok), 13:12, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Продержится.

    Вот там Donald and Jill Knuth - сколько я себя помню.  В Sustaining Contributors ($1000 to $4999) - года с 1997-го (дальше данных FSF не вывешивает в этом формате, но Кнут там года с 95-го).

     

  • 1.225, Аноним (225), 12:26, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora выступает за построение инклюзивного, открытого и доброжелательного сооб... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.226, Msk2 (?), 12:26, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проект Федора не ТРАВИТ Столмана. А просто прекращает с ним сотрудничество.

    Умники, не передергивайте!

    Пример. Травля Вани в школе это когда его все ругают, или бьют. А разорвать отношения с Ваней это - Ваня уходит в другую школу.

     
     
  • 2.234, Аноним (238), 12:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ваня уходит в другую школу не только по причине переезда в другое мето жительства, а и из-за бьют тоже.
     
  • 2.241, омоним (?), 12:45, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вот только у fsf права на код. И уйти должны корпы, а не ваня.
     
  • 2.249, Анонымоус (?), 12:53, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваня уходит? Не те, кто разрывает с ним отношения?
     

  • 1.231, Аноним (238), 12:33, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    IBMRH: Кто девушку ужинает, тот её и танцует.
     
  • 1.232, Аноним (232), 12:34, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё логично, красная шапка с фетровой шляпой идут в первых рядах проприетеризации линукса и Столлман им совсем не нужен.
     
  • 1.233, псевдонимус (?), 12:37, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Скажите честно: кто-то ожидал другого от федорасов?

    Травить бородатого хипаря, автора гцц и гнуемакс, вот их потолок.

    Успехов.

     
     
  • 2.243, Аноним (-), 12:47, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому ты успехов пожелал, идиот?
     
     
  • 3.271, псевдонимус (?), 13:35, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федорасов, долбо0еб

    Вам же штольмана закопать  не терпится.

    Жрите.

    Забыл, у вас ведь нет Ч.Ю.

     
  • 2.245, Dzen Python (ok), 12:49, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А как же та жируха, которая них сервера нагрузочно тестирует?
     
     
  • 3.273, псевдонимус (?), 13:38, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Альфа с Лора? Эта нечисть и в ..... Даст и мать продаст. Лишь бы платили.
     

  • 1.240, Dzen Python (ok), 12:42, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ох, лол.
    И сюда запихнули отрабатывающего свои 1.5 цента/пост подсосика от корпов, у которого равно три мысли "его травят за дело, вот только дело вам я не сажу", "вы трете мои посты!1111" и "вы все врете и ничего не знаете".
    Разве на опеннете нету нормального бана для таких пролетриев клавиатуры?
     
     
  • 2.244, Аноним (-), 12:48, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    анус себе забань, радетель "свобод"
     
     
  • 3.247, Dzen Python (ok), 12:50, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что такое? Куратор увидел моё сообщение и пообещал лишить премиальных?
     
     
  • 4.251, смертьштольману (?), 12:58, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    динах, мы твоего бомжа скоро повесим
     
     
  • 5.276, псевдонимус (?), 13:40, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы полбитка утащить не в состоянии. Куда вам вешать. Обтекайте.
     
  • 3.256, AlexYeCu_not_logged (?), 13:07, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >анус себе забань, радетель "свобод"

    Вот интересно, а как на такую фразу отреагируют участники и сторонники травли RMS? Ну те, которые за CoC, diversity и прочую инклюзивность?

     
     
  • 4.261, ыы (?), 13:13, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    История рассудит... Вообще, если бы со Стольманом небыло периодических скандалов- про него уже забыли бы давно..
     
  • 4.320, псевдонимус (?), 14:31, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>анус себе забань, радетель "свобод"
    > Вот интересно, а как на такую фразу отреагируют участники и сторонники травли
    > RMS? Ну те, которые за CoC, diversity и прочую инклюзивность?

    Положительно. Это же штольман, его можно.

     

  • 1.246, Анончик (?), 12:49, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    может федора таки откажеться от gcc и glibc в знак протеста?
     
     
  • 2.274, Аноним (263), 13:39, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё пусть заодно от своего дистра откажется, и форкнет FreeBSD или там OpenMandriv´у какую-нибудь. Show must go on!
     
     
  • 3.322, псевдонимус (?), 14:33, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ещё пусть заодно от своего дистра откажется, и форкнет FreeBSD или
    > там OpenMandriv´у какую-нибудь. Show must go on!

    Не надо фрибсд. Там своих разрушителей хватает.

     

  • 1.248, Аноним (248), 12:51, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Фигасе. Даже у федоры здравый смысл включился.
     
  • 1.254, Ilya Indigo (ok), 13:05, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проект Fedora...

    Такой себе полностью независимый от красношляпы и IBM, самостоятельный проект...

     
     
  • 2.258, триолан (?), 13:08, 03/04/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.270, Аноним (270), 13:34, 03/04/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 4.277, Аноним (263), 13:41, 03/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.280, псевдонимус (?), 13:43, 03/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.262, myhand (ok), 13:14, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Fedora была RH просто подстилкой с момента создания.

    Куда печальнее судьба Debian.

     
  • 1.272, sr71 (?), 13:37, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пошел удалять Федору, поставлю лучше Pop!_OS.
     
  • 1.275, Аноним (275), 13:39, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    https habr com ru post 550406 после инклюзивности начнут пропихивать этичнос... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.315, myhand (ok), 14:25, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Недавно OSI забанили Эрика С. Раймонда (со-основателя OSI) в своих почтовых рассылках

    "Пожирает своих", ЕВПОЧЯ.

    PS: Subj подписал письмо за RMS, но не факт, что осознал.

     

  • 1.285, Аноним (285), 13:52, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ребята, на какой дистрибутив валить-то?
     
     
  • 2.294, омоним (?), 13:59, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ребята, на какой дистрибутив валить-то?

    Вариантов много:

    * Slackware (старейшая, простейшая, переживёт создателя и апокалипсис)

    * Devuan (каким должен быть debian)

    * CRUX (если любишь source-based)

    * Gentoo/Void и что угодно на вкус и цвет.

     
     
  • 3.306, Аноним (285), 14:16, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За Devuan отдельное спасибо! (Не знал об таком дистрибутиве)
     
     
  • 4.328, Школотун (?), 14:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сделали доступ через тор, и есть сборки для мобилок на его основе (maemo leste). Прикольные чуваки.
     
  • 3.319, myhand (ok), 14:29, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > * Slackware (старейшая, простейшая, переживёт создателя

    Точно есть хитрый план?  А если с паяльником спрошу?

    > * Devuan (каким должен быть debian)

    Форк, принципиально не отличающийся.

     
  • 2.309, Ыноним (?), 14:20, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PCLinuxOS
    DragonflyBSD
     
     
  • 3.325, Школотун (?), 14:35, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стрекоза топчик. Не free software, но топчик, как ни крути.
     
     
  • 4.330, псевдонимус (?), 14:39, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стрекоза топчик. Не free software, но топчик, как ни крути.

    Там порог вхождения оялюблю.  Ну порты я могу делать, но фс разрабатывать..

     
  • 2.327, псевдонимус (?), 14:37, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ребята, на какой дистрибутив валить-то?

    Надо не валить, а делать. Возьми понравившийся, увидь недостаток, сделай патч. Так и эта ваша слака начиналась.

     

  • 1.297, Аноним (285), 14:02, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Где посмотреть обновлённую статистику кто за и против?
     
     
  • 2.303, Аноним (287), 14:10, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5273 vs 3013, однако против Столлмана имеется ещё 61 организация, часть из которых является разработчиками ключевого ПО для Линукса. С другой же стороны ни одного проекта не представлено, только какие-то неизвестные проекты "для себя".
     
     
  • 3.321, Школотун (?), 14:32, 03/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно, ага. Libreboot, devuan, maemo leste, alt, repology, сплошные пет-прожекты)
     

  • 1.311, RedHatKashenko (?), 14:21, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всех кто за и против деда нужно собрать в кучку и посмотреть как они будут друг друга пожирать как пауки в банке.

    Радикальные фанатики как с одной стороны, так и с другой.

     
  • 1.317, Аноним (317), 14:27, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убивай кацапов, взрывай их детсады и школы, смерть животным
     
  • 1.326, Аноним (326), 14:36, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это вам не выборы в России, господа.
     
  • 1.331, cheater (?), 14:39, 03/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуясь случаем, напомню, что федора позволяет себе указывать пользователям, в какие страны её можно поставлять и в какие нет, в тч в Иран, Сирию, Крым. https://www.reddit.com/r/linux/comments/29vvb8/fedora_centos_and_us_export_reg
     

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