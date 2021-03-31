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Автор Libreboot выступила с защитой Ричарда Столлмана

31.03.2021 15:35

Лия Роу (Leah Rowe), основатель дистрибутива Libreboot и известный борец за права меньшинств, несмотря на прошлые конфликты с Фондом СПО и Столлманом, выступила с публичной защитой Ричарда Столлмана от недавних нападок. Лия Роу считает, что устроенная охота на ведьм устроена людьми, которые идеологически противостоят свободному программному обеспечению, и направлена не только на самого Столлмана, но и на все движение СПО и FSF в частности.

По мнению Лия, истинная социальная справедливость - это достойное отношение к человеку, а не когда его пытаются вычеркнуть только из-за своих убеждений. В сообщении также на личном примере общения опровергнуты доводы критикующих о сексизме и трансфобии Столлмана и высказано предположение, что все недавние нападки - это не что иное, как попытка инфильтрации и подмятии организации FSF под контроль крупных корпораций, как это уже случилось с OSI и Linux Foundation.

Тем временем, число подписавших открытое письмо в поддержку Столлмана собрало 4660 подписей, а письмо против Столлмана подписало 2984 человека.

  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/rms...)
  2. OpenNews: Libreboot возвращается в проект GNU
  3. OpenNews: Ричард Столлман сообщил о выходе Libreboot из проекта GNU
  4. OpenNews: Проект GNU не даст Libreboot уйти в свободное плавание
  5. OpenNews: Libreboot вышел из состава GNU (новые подробности)
  6. OpenNews: Первый выпуск Libreboot, после перехода под крыло проекта GNU
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54873-libreboot
Ключевые слова: libreboot, fsf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (121) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Твоя Совесть (?), 16:06, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Таки да
     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 16:09, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    срыв покровов с корпорастов
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 16:28, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому и отношение к вам как с тупому скоту, не умеете в элементарные человеческие отношения, издеваетесь над слабыми, инвалидами и вменяемыми лгбт.
     
     
  • 4.75, анонимус (??), 16:59, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > вменяемыми лгбт

    А кого вменяют лгбт?

     
     
  • 5.94, Аноним (94), 17:18, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    кому вменяют, а не кого. Падежи гугли.
     
  • 3.111, Аноним (111), 17:40, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно. Firefox -> Chrome
     
  • 2.92, Аноним (111), 17:16, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну клоуны!
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:07, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Молодец, настоящий мужик!
     
     
  • 2.11, Леголас (ok), 16:13, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    как принцесса Лея)
     
     
  • 3.12, myhand (ok), 16:14, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    прынц
     
  • 3.84, Lex (??), 17:06, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... По мнению Лия ..
    > ... также на личном примере общения опровергнуты доводы критикующих о сексизме и трансфобии Столлмана..

    Или прЫнц

     
  • 2.42, kusb (?), 16:40, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень смешно
     
  • 2.64, Аноним (111), 16:53, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что за питекантроп? https://pbs.twimg.com/media/DzS5BHKW0AAE69G.jpg
     
     
  • 3.86, Аноним (86), 17:08, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    батя...
     
     
  • 4.89, Аноним (111), 17:14, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    йети...
     
  • 3.114, Аноним (114), 17:41, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Портрет дядюшки Ричарда.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:07, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Есть же ещё трезвые люди...
     
     
  • 2.26, Леголас (ok), 16:30, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дык немало анонов здесь про это говорили
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:08, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +25 +/
    Через неделю ждем пост о том, что автор Libreboot покидает пост основателя Libreboot.
     
     
  • 2.29, Леголас (ok), 16:31, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Sad but True
     
  • 2.56, Аноним (56), 16:48, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Кто посмеет тронуть трансгендера?
     
     
  • 3.81, анонимус (??), 17:04, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очевидно же, те, кто хочет подмять все под контроль крупных корпораций
     
  • 3.95, Дегенератор (ok), 17:18, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Транстрансгендер
     
  • 3.109, Аноним (109), 17:37, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только чёрнокожий трансгендер
     
  • 3.117, Аноним (114), 17:45, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не должны сметь, когда трансгендер говорит и делает то, что ему велено. А если говорит по своему мнению, то ОНИ сами его и тронут.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:08, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Няша-молодец, няша-прозрела? Приятно видеть адекватного человека, это такая редкость сегодня.
     
     
  • 2.110, Аноним (109), 17:38, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У этой няши между ног сосиска
     
     
  • 3.118, Аноним (114), 17:46, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может, уже и нет.
     

  • 1.7, Annoynymous (ok), 16:10, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Очень уважаю людей, способных отбрасывать в сторону прошлые обиды и разногласия при выстраивании своей позиции.
     
     
  • 2.34, Аноним (-), 16:33, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Общий враг заставляет объединяться даже с напрочь отбитыми моральными уродами, дегенератами и опеннетными школьниками. Иначе по отдельности нас всех сотрут в пыль.
     
     
  • 3.71, Аноним (71), 16:56, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объединяйтесь против врагов Столлмана! Если сегодня они зачмырят Столлмана, то завтра они расправятся с нами поодиночке!
     
     
  • 4.83, анонимус (??), 17:06, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слоны блох не ловят по одиночке, им до них нет дела.
     
  • 3.96, Дегенератор (ok), 17:20, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты прям эталонный эталон
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:11, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    двачую всем анонимам выше!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:13, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Двойная порция риса!
    Простой парень Иван город Тверь.
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:13, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ну, тагды покойся с миром, Libreboot.
     
  • 1.13, Аноним (13), 16:15, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Сказала вслух то, о чём все думают
     
  • 1.14, Аноним (14), 16:17, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на Джона Леннона похож/похожа/похоже... или как там...
     
  • 1.15, Ю.Т. (?), 16:18, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересно, что у них ещё есть те, кто способен на обдумывание и высказывание подобных мыслей. Респект, конечно.
     
  • 1.16, Аноним (16), 16:18, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Самый характерный момент. Мнение хотя бы одного из белых цисгендерных мужчин нигде не транслируется. Везде они выглядят как некая безликая масса. Но как только кто-то хочется выступить из "их" сообщества, то сразу видно её-его личное мнение и главное саму личность!
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 16:37, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ога, не транслируется . оглянись, только прямых призывов сжегать на кострах не хватает или модерация потерла
     
     
  • 3.53, Аноним (16), 16:46, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это анонимы же. А вот авторитетных мнений людей вне лгбт/сжв что-то в упор не наблюдается.
     
  • 2.58, kusb (?), 16:50, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но есть и обратная сторона медали, наверняка отчасти не-цисгендерные люди иногда чувствуют себя зверями в зоопарке. Просто повышенный интерес.
     
     
  • 3.73, Аноним (16), 16:58, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они всю свою жизнь только и делают, что привлекают к себе внимание. И успешно с этим справляются. Остальные уже давно в положении просящих, чтобы хоть их кто-то заметил вообще. Даже на этом сайте я не нашёл ни одной фамилии в новостях, кто бы поддержал Столлмана. Одна вот сабжевая новость, и та про лгбт.
     

  • 1.18, ryoken (ok), 16:20, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сайт у неё - это нечто :D.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:24, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Отличный сайт все читабильно и без поносного перегруза как сейчас любят.
     
  • 2.48, nomad__ (ok), 16:44, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что не так с сайтом? Отличный сайт.
     
  • 2.82, James Bond (?), 17:05, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зашел - блеванул - вышел. Но он/она/оно молодец
     
     
  • 3.88, Аноним (111), 17:12, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот молодец! А все думают, почему тут кругом наблёвано! Куда не сунься - вляпаешься.
     
  • 2.126, Гентушник (ok), 17:59, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://motherfuckingwebsite.com/
     

  • 1.20, kott (??), 16:22, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    неважно кто, но с яйцами
     
     
  • 2.68, Аноним (111), 16:55, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это баба. Какие яйца?! https://cdn.dvidshub.net/media/thumbs/frames/video/1712/573194/1000w_q75.jpg
     
     
  • 3.70, Аноним (111), 16:56, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или это тоже оно???
     
  • 3.113, Аноним (16), 17:41, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если мужику отрезать яйца, то бабой он не станет. Как впрочем и наоборот.
     

  • 1.22, Аноним (111), 16:27, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всё! Других новостей на опеннете не будут! Только фрики СПО!
     
     
  • 2.32, псевдонимус (?), 16:31, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же новости о выходе инсталлятора дубиан?

    Мне это важно.

     
  • 2.66, prokoudine (ok), 16:54, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всё! Других новостей на опеннете не будут! Только фрики СПО!

    Потерпи ещё пару недель. После того, как все пере$рались, обычно наступает затишье.

     
     
  • 3.97, myhand (ok), 17:20, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весна!!!
     
  • 2.72, Аноним (72), 16:56, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каков поп - токов и приход 😄
     
     
  • 3.79, Аноним (111), 17:02, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приход весь тут. https://static.fsf.org/nosvn/financial-statements/Form990-FY2019.pdf
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:29, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    один из тех постов, где в комментариях один позитив (за исключением химлера и его высера), ребята, вы крутые!  И Лия Роу тоже крутой
     
     
  • 2.51, kusb (?), 16:46, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну крутая тогда уже.
     
     
  • 3.57, Аноним (25), 16:48, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    извиняюсь, крутая*
     

  • 1.28, псевдонимус (?), 16:30, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну он/она правду сказал(а)

    Респект и уважуха.

     
  • 1.30, Аноним (111), 16:31, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это он или она?
     
  • 1.31, grayich (ok), 16:31, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Норм, чё, изращенцы уже делят себя на правильных и неправильных, паучки в банке.. скучно не будет.
     
     
  • 2.33, Леголас (ok), 16:33, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    никогда и не было
     
  • 2.39, kusb (?), 16:39, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я правильный "извращенец"? Для меня просто важно знать.
     

  • 1.35, псевдонимус (?), 16:34, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сайт открывается мгновенно. Такая редкость сегодня.
     
     
  • 2.47, Аноним (111), 16:44, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это текстовая страничка что ли? https://libreboot.org/
     

  • 1.36, Аноним (72), 16:34, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь может, наконец, озвучить настоящую причину всей этой канители? А не это бред как с одной, так и с другой стороны.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:40, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В своё время, на Хабре в комментах очень хорошо озвучили настоящую причину. Приведу цитату:

    Ну, это еще зоологами отмечено что животные в зоопарке в сытости и безопасности начинают от безделья маяться дурью. Совершать однообразные движения, играться с фекалиями, етс, етс.
    С человеками та же фигня.

     
     
  • 3.52, Аноним (72), 16:46, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Может быть этот Столлман сопротивляется уже давно назревшим изменениям и он включил "хозяина". Я создатель, я основатель, я изобретатель, всё моё! Не отдам!
     
     
  • 4.112, Аноним (112), 17:41, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, напишите об этом Столлману, предложите ему эти "давно назревшие" изменения. Потом перескажете нам.

    В письме в его поддержку, например, не говорится о защите его лидерства в FSF. Там говорится, что FSF как независимая организация способна сама принять такое решение, объективно взвесив все за и против, без давления со стороны. В этом смысле оно не является отрицанием письма противников, которые явно просят его и весь совет директоров FSF уйти без всяких условий.

     
  • 2.43, kusb (?), 16:42, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь снизойти и озвучить здесь.
     
  • 2.45, Gemorroj (ok), 16:42, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    внутренние разборки либерасни. им нужен сам процесс. нормальным людям в любом случае будет только хуже.
     
     
  • 3.61, Аноним (71), 16:51, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У комуняки забыли спросить.
     
  • 3.62, Аноним (71), 16:52, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GNU и FSF - это не коммунизм. Заруби это себе на носу.
     
  • 2.49, псевдонимус (?), 16:44, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотят чтобы человек перестал быть хозяином своего компьютера и информации на нем.

    Ман програмно-аппаратный комплекс.

     

  • 1.38, nomad__ (ok), 16:39, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Лия Роу считает, что устроенная охота на ведьм устроена людьми, которые идеологически противостоят свободному программному обеспечению, и направлена не только на самого Столлмана, но и на все движение СПО и FSF в частности.
    >По мнению Лия, истинная социальная справедливость - это достойное отношение к человеку, а не когда его пытаются вычеркнуть только из-за своих убеждений. В сообщении также на личном примере общения опровергнуты доводы критикующих о сексизме и трансфобии Столлмана и высказано предположение, что все недавние нападки - это не что иное, как попытка инфильтрации и подмятии организации FSF под контроль крупных корпораций, как это уже случилось с OSI и Linux Foundation.

    Премию "Адекват года" этому товарищу.

     
  • 1.41, Аноним (41), 16:40, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная статья у неё, особенно параграф "Exposing our opponents for who they are"
     
  • 1.44, Аноним (111), 16:42, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Обвинения в адрес Столлмана:
    1. Столман в молодости драл девушек. Сейчас женоненавистник.
    2. Столман обсуждал, правильно ли называть словом "сексуальное насилие" ситуацию, когда секс с несовершеннолетним был по обоюдному согласию.
    3. Столман обсуждал, действительно ли педофилия — это плохо.
    4. Столман обсуждал, должны ли родители делать аборты, если они узнали, что у ребёнка синдром Дауна.
    5. Столман обсуждал, каким словом лучше называть людей, чтобы не обидеть ни мужчин, ни женщин, ни тех кто не считает себя ни тем ни другим.
     
     
  • 2.55, Леголас (ok), 16:47, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да уж, просто офигенный мужик
     
     
  • 3.69, kusb (?), 16:55, 31/03/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.100, IRASoldier_registered (ok), 17:21, 31/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.125, Аноним (114), 17:57, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Столман обсуждал, должны ли родители делать аборты, если они узнали, что у ребёнка синдром Дауна.

    Тут, я думаю, даже врачи по медицинским показаниям настаивали бы.

     

  • 1.46, омоним (?), 16:43, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    опередил чертяка, пока я мысли в кучку собирал))

    Кратко и лаконично, точно в цель. Спасибо брат-анон.

     
  • 1.50, Аноним (50), 16:44, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, а что там с голосованием в Debian по поводу Столмана?

    И какова позиция Ubuntu по этому вопросу?

     
     
  • 2.63, myhand (ok), 16:53, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обычно.  Не до всех еще дошло (кто-то ведь еще фигней занимается - ну, типа поддержки пакетов и т.п.), выкатили еще пару опций (каждый волен подписывать что хочет, а не что партия велит; RMS должОн сам уйти).  До кого дошло - свалили...
     
  • 2.87, Dzen Python (ok), 17:09, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как у флюгера.
    Им деньги зарабатывать надо
     

  • 1.54, Аноним (71), 16:47, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Лия Роу считает, что устроенная охота на ведьм устроена людьми, которые идеологически противостоят свободному программному обеспечению, и направлена не только на самого Столлмана, но и на все движение СПО и FSF в частности.

    Ну наконец-то! Я эту женщину готов на руках нести. Только она смогла уловить истинную суть событий.

    Браво, Лия Роу!

     
     
  • 2.103, Аноним (41), 17:27, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    it's a trap
     

  • 1.59, Аноним (59), 16:50, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вы там про rust не забыли?
     
     
  • 2.74, Аноним (71), 16:59, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вы там про rust не забыли?

    Некогда брат некогда. Потом пообсуждаем Раст. Столлмана хотят зачмырить. Идёшь с нами бить врагов Столлмана?

     
  • 2.127, Аноним (114), 18:01, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А про systemd?
     

  • 1.60, Аноним (111), 16:50, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45160
     
  • 1.67, Аноним (72), 16:54, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ха-ха. Забавно читать комментарии Анонычей в этой теме, которые ранее выражали, (очень мягко говоря), неприязнь к представителям нетрадиционной С.О. Лицемеры  😂🤣
     
     
  • 2.76, Аноним (111), 16:59, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О боже! Это тоже транс?! Да их в СПО кишмя кишит. Кда не плюнь.
     
     
  • 3.101, myhand (ok), 17:23, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их в СПО точно так же, как в среднем по палате, просто они сейчас крикливей.

    Но этот(эта?) - дело говорит.

     
  • 3.104, Xo (?), 17:29, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по всему, скоро профессия "программист" будет ассоциироваться с "(<[радужными людьми]>)"
     
     
  • 4.105, Xo (?), 17:31, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На западе - уже
     
  • 2.77, омоним (?), 17:01, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты не путай геев и тридварасов, айпоня)
     
     
  • 3.128, Аноним (114), 18:05, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это, скорее всего, не iPony. Тут иногда обитает один под нашим стандартным ником, который очень любит слово "лицемеры".
     
  • 2.78, Аноним (71), 17:02, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неважно какой человек сексуальной ориентации. Мы к ним уважительно относимся. Главное сейчас защитить Столлмана.
     
     
  • 3.93, Аноним (93), 17:17, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только почему-то на этого вашего Столлмана, наезжают только трансгендеры? Пусть делают себе свой трансгендерный фонд и сами пишут СПО для трансгендеров.
     
     
  • 4.120, Keqing (?), 17:47, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отнюдь не только. Среди подписавшихся против него полно белых (c) цисгендерных (r) мужчин (tm).
     
  • 3.121, fantom (??), 17:47, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Столлман и сам нетрадиционный, типичный лезбиян - баб любит
     

  • 1.80, омоним (?), 17:03, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    есть кто на лоре?
    Поправить новость нужно, и апрувнуть: https://www.linux.org.ru/news/opensource/16240978
     
     
  • 2.90, Аноним (90), 17:14, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЛОРовские модераторы спят что-ли? Шаман же вернулся, где он, почему он не подтверждает?
     
     
  • 3.98, Школота (?), 17:20, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже подтвердил. Неожиданно, учитывая его красношапочную аддикцию.
     
     
  • 4.123, Аноним (16), 17:51, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проявил гендерную солидарность.
     

  • 1.91, Аноним (93), 17:15, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть один натурал среди этих педобразов.
     
  • 1.99, svsd_val (ok), 17:21, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хо, весьма разумная мысль в последнее время и замечу не испугалась в отличии от "мужиков" с перепелиными яйками ...
     
  • 1.102, Аноним (102), 17:23, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я специально не стал открывать фото. Какая разница как она выглядит, если действует совершенно адекватно?
     
     
  • 2.107, Аноним (111), 17:35, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык... Это до тех пор, пока фото не откроешь.
     
  • 2.108, Аноним (108), 17:37, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты как будешь относиться к людоеду,орущему против людоедов?Адекватность проверять?
     
  • 2.116, Аноним (108), 17:42, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком месте адекватно?Инициатор травли утонула в известной субстанции,кому проиграть охота?Перехватит управление,мол я белая и пушистая,а та вот-плохая.Стратегическое отступление,проверка боем так сказать.
     

  • 1.115, Минона (ok), 17:41, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Лия Роу считает, что устроенная охота на ведьм устроена людьми, которые идеологически противостоят свободному программному обеспечению, и направлена не только на самого Столлмана, но и на все движение СПО и FSF в частности.

    Даа кругом одни враги =)

     
  • 1.119, mos87 (ok), 17:47, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Трансы за Штольмана!
     
  • 1.122, Аноним (122), 17:51, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Принимает позицию "не можем победить - возглавим"?
     
     
  • 2.124, Аноним (108), 17:55, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да прям там,просто фонаты из приграничной стычки,раздувают невесть что,то ли ещё будет...Как по мне,надо нормальных оттуда в Рассею забирать.Много они там без господдержки навоюют.
     

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