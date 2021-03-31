Автор Libreboot выступила с защитой Ричарда Столлмана

Лия Роу (Leah Rowe), основатель дистрибутива Libreboot и известный борец за права меньшинств, несмотря на прошлые конфликты с Фондом СПО и Столлманом, выступила с публичной защитой Ричарда Столлмана от недавних нападок. Лия Роу считает, что устроенная охота на ведьм устроена людьми, которые идеологически противостоят свободному программному обеспечению, и направлена не только на самого Столлмана, но и на все движение СПО и FSF в частности.

По мнению Лия, истинная социальная справедливость - это достойное отношение к человеку, а не когда его пытаются вычеркнуть только из-за своих убеждений. В сообщении также на личном примере общения опровергнуты доводы критикующих о сексизме и трансфобии Столлмана и высказано предположение, что все недавние нападки - это не что иное, как попытка инфильтрации и подмятии организации FSF под контроль крупных корпораций, как это уже случилось с OSI и Linux Foundation.

Тем временем, число подписавших открытое письмо в поддержку Столлмана собрало 4660 подписей, а письмо против Столлмана подписало 2984 человека.



