Автор Libreboot выступила с защитой Ричарда Столлмана

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|3.23, Аноним (-), 16:28, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому и отношение к вам как с тупому скоту, не умеете в элементарные человеческие отношения, издеваетесь над слабыми, инвалидами и вменяемыми лгбт.
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|3.84, Lex (??), 17:06, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ... По мнению Лия ..
> ... также на личном примере общения опровергнуты доводы критикующих о сексизме и трансфобии Столлмана..
Или прЫнц
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|1.4, Аноним (4), 16:08, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+25 +/–
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Через неделю ждем пост о том, что автор Libreboot покидает пост основателя Libreboot.
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|3.117, Аноним (114), 17:45, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не должны сметь, когда трансгендер говорит и делает то, что ему велено. А если говорит по своему мнению, то ОНИ сами его и тронут.
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|1.5, Аноним (5), 16:08, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Няша-молодец, няша-прозрела? Приятно видеть адекватного человека, это такая редкость сегодня.
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|1.7, Annoynymous (ok), 16:10, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Очень уважаю людей, способных отбрасывать в сторону прошлые обиды и разногласия при выстраивании своей позиции.
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|2.34, Аноним (-), 16:33, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Общий враг заставляет объединяться даже с напрочь отбитыми моральными уродами, дегенератами и опеннетными школьниками. Иначе по отдельности нас всех сотрут в пыль.
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|3.71, Аноним (71), 16:56, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Объединяйтесь против врагов Столлмана! Если сегодня они зачмырят Столлмана, то завтра они расправятся с нами поодиночке!
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|1.15, Ю.Т. (?), 16:18, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересно, что у них ещё есть те, кто способен на обдумывание и высказывание подобных мыслей. Респект, конечно.
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|1.16, Аноним (16), 16:18, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Самый характерный момент. Мнение хотя бы одного из белых цисгендерных мужчин нигде не транслируется. Везде они выглядят как некая безликая масса. Но как только кто-то хочется выступить из "их" сообщества, то сразу видно её-его личное мнение и главное саму личность!
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|2.37, Аноним (-), 16:37, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ога, не транслируется . оглянись, только прямых призывов сжегать на кострах не хватает или модерация потерла
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|3.53, Аноним (16), 16:46, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это анонимы же. А вот авторитетных мнений людей вне лгбт/сжв что-то в упор не наблюдается.
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|2.58, kusb (?), 16:50, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но есть и обратная сторона медали, наверняка отчасти не-цисгендерные люди иногда чувствуют себя зверями в зоопарке. Просто повышенный интерес.
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|3.73, Аноним (16), 16:58, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они всю свою жизнь только и делают, что привлекают к себе внимание. И успешно с этим справляются. Остальные уже давно в положении просящих, чтобы хоть их кто-то заметил вообще. Даже на этом сайте я не нашёл ни одной фамилии в новостях, кто бы поддержал Столлмана. Одна вот сабжевая новость, и та про лгбт.
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|2.21, Аноним (21), 16:24, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Отличный сайт все читабильно и без поносного перегруза как сейчас любят.
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|3.88, Аноним (111), 17:12, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот молодец! А все думают, почему тут кругом наблёвано! Куда не сунься - вляпаешься.
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|3.113, Аноним (16), 17:41, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если мужику отрезать яйца, то бабой он не станет. Как впрочем и наоборот.
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|2.66, prokoudine (ok), 16:54, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всё! Других новостей на опеннете не будут! Только фрики СПО!
Потерпи ещё пару недель. После того, как все пере$рались, обычно наступает затишье.
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|1.25, Аноним (25), 16:29, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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один из тех постов, где в комментариях один позитив (за исключением химлера и его высера), ребята, вы крутые! И Лия Роу тоже крутой
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|1.31, grayich (ok), 16:31, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Норм, чё, изращенцы уже делят себя на правильных и неправильных, паучки в банке.. скучно не будет.
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|2.39, kusb (?), 16:39, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я правильный "извращенец"? Для меня просто важно знать.
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|1.36, Аноним (72), 16:34, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь может, наконец, озвучить настоящую причину всей этой канители? А не это бред как с одной, так и с другой стороны.
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|2.40, Аноним (40), 16:40, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В своё время, на Хабре в комментах очень хорошо озвучили настоящую причину. Приведу цитату:
Ну, это еще зоологами отмечено что животные в зоопарке в сытости и безопасности начинают от безделья маяться дурью. Совершать однообразные движения, играться с фекалиями, етс, етс.
С человеками та же фигня.
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|3.52, Аноним (72), 16:46, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Может быть этот Столлман сопротивляется уже давно назревшим изменениям и он включил "хозяина". Я создатель, я основатель, я изобретатель, всё моё! Не отдам!
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|4.112, Аноним (112), 17:41, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, напишите об этом Столлману, предложите ему эти "давно назревшие" изменения. Потом перескажете нам.
В письме в его поддержку, например, не говорится о защите его лидерства в FSF. Там говорится, что FSF как независимая организация способна сама принять такое решение, объективно взвесив все за и против, без давления со стороны. В этом смысле оно не является отрицанием письма противников, которые явно просят его и весь совет директоров FSF уйти без всяких условий.
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|2.45, Gemorroj (ok), 16:42, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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внутренние разборки либерасни. им нужен сам процесс. нормальным людям в любом случае будет только хуже.
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|2.49, псевдонимус (?), 16:44, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хотят чтобы человек перестал быть хозяином своего компьютера и информации на нем.
Ман програмно-аппаратный комплекс.
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|1.38, nomad__ (ok), 16:39, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Лия Роу считает, что устроенная охота на ведьм устроена людьми, которые идеологически противостоят свободному программному обеспечению, и направлена не только на самого Столлмана, но и на все движение СПО и FSF в частности.
>По мнению Лия, истинная социальная справедливость - это достойное отношение к человеку, а не когда его пытаются вычеркнуть только из-за своих убеждений. В сообщении также на личном примере общения опровергнуты доводы критикующих о сексизме и трансфобии Столлмана и высказано предположение, что все недавние нападки - это не что иное, как попытка инфильтрации и подмятии организации FSF под контроль крупных корпораций, как это уже случилось с OSI и Linux Foundation.
Премию "Адекват года" этому товарищу.
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|1.41, Аноним (41), 16:40, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отличная статья у неё, особенно параграф "Exposing our opponents for who they are"
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|1.44, Аноним (111), 16:42, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Обвинения в адрес Столлмана:
1. Столман в молодости драл девушек. Сейчас женоненавистник.
2. Столман обсуждал, правильно ли называть словом "сексуальное насилие" ситуацию, когда секс с несовершеннолетним был по обоюдному согласию.
3. Столман обсуждал, действительно ли педофилия — это плохо.
4. Столман обсуждал, должны ли родители делать аборты, если они узнали, что у ребёнка синдром Дауна.
5. Столман обсуждал, каким словом лучше называть людей, чтобы не обидеть ни мужчин, ни женщин, ни тех кто не считает себя ни тем ни другим.
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|2.125, Аноним (114), 17:57, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Столман обсуждал, должны ли родители делать аборты, если они узнали, что у ребёнка синдром Дауна.
Тут, я думаю, даже врачи по медицинским показаниям настаивали бы.
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|1.46, омоним (?), 16:43, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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опередил чертяка, пока я мысли в кучку собирал))
Кратко и лаконично, точно в цель. Спасибо брат-анон.
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|1.50, Аноним (50), 16:44, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, а что там с голосованием в Debian по поводу Столмана?
И какова позиция Ubuntu по этому вопросу?
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|2.63, myhand (ok), 16:53, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как обычно. Не до всех еще дошло (кто-то ведь еще фигней занимается - ну, типа поддержки пакетов и т.п.), выкатили еще пару опций (каждый волен подписывать что хочет, а не что партия велит; RMS должОн сам уйти). До кого дошло - свалили...
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|1.54, Аноним (71), 16:47, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Лия Роу считает, что устроенная охота на ведьм устроена людьми, которые идеологически противостоят свободному программному обеспечению, и направлена не только на самого Столлмана, но и на все движение СПО и FSF в частности.
Ну наконец-то! Я эту женщину готов на руках нести. Только она смогла уловить истинную суть событий.
Браво, Лия Роу!
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|2.74, Аноним (71), 16:59, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вы там про rust не забыли?
Некогда брат некогда. Потом пообсуждаем Раст. Столлмана хотят зачмырить. Идёшь с нами бить врагов Столлмана?
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|1.67, Аноним (72), 16:54, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ха-ха. Забавно читать комментарии Анонычей в этой теме, которые ранее выражали, (очень мягко говоря), неприязнь к представителям нетрадиционной С.О. Лицемеры 😂🤣
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|2.76, Аноним (111), 16:59, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О боже! Это тоже транс?! Да их в СПО кишмя кишит. Кда не плюнь.
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|3.101, myhand (ok), 17:23, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их в СПО точно так же, как в среднем по палате, просто они сейчас крикливей.
Но этот(эта?) - дело говорит.
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|3.104, Xo (?), 17:29, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по всему, скоро профессия "программист" будет ассоциироваться с "(<[радужными людьми]>)"
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|3.128, Аноним (114), 18:05, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, это, скорее всего, не iPony. Тут иногда обитает один под нашим стандартным ником, который очень любит слово "лицемеры".
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|2.78, Аноним (71), 17:02, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неважно какой человек сексуальной ориентации. Мы к ним уважительно относимся. Главное сейчас защитить Столлмана.
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|3.93, Аноним (93), 17:17, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только почему-то на этого вашего Столлмана, наезжают только трансгендеры? Пусть делают себе свой трансгендерный фонд и сами пишут СПО для трансгендеров.
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|4.120, Keqing (?), 17:47, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отнюдь не только. Среди подписавшихся против него полно белых (c) цисгендерных (r) мужчин (tm).
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|2.90, Аноним (90), 17:14, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЛОРовские модераторы спят что-ли? Шаман же вернулся, где он, почему он не подтверждает?
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|1.99, svsd_val (ok), 17:21, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хо, весьма разумная мысль в последнее время и замечу не испугалась в отличии от "мужиков" с перепелиными яйками ...
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|1.102, Аноним (102), 17:23, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я специально не стал открывать фото. Какая разница как она выглядит, если действует совершенно адекватно?
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|2.108, Аноним (108), 17:37, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты как будешь относиться к людоеду,орущему против людоедов?Адекватность проверять?
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|2.116, Аноним (108), 17:42, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В каком месте адекватно?Инициатор травли утонула в известной субстанции,кому проиграть охота?Перехватит управление,мол я белая и пушистая,а та вот-плохая.Стратегическое отступление,проверка боем так сказать.
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|1.115, Минона (ok), 17:41, 31/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Лия Роу считает, что устроенная охота на ведьм устроена людьми, которые идеологически противостоят свободному программному обеспечению, и направлена не только на самого Столлмана, но и на все движение СПО и FSF в частности.
Даа кругом одни враги =)
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|2.124, Аноним (108), 17:55, 31/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да прям там,просто фонаты из приграничной стычки,раздувают невесть что,то ли ещё будет...Как по мне,надо нормальных оттуда в Рассею забирать.Много они там без господдержки навоюют.
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