Столлман признал ошибки и пояснил причины непонимания. Фонд СПО поддержал Столлмана

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|1.1, Я (??), 20:52, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Молодец. В отличие от его защитников в интернетах, Столлман достаточно смелый чтобы признать свои ошибки.
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|2.6, Аноним (6), 21:02, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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> не сразу осознал то, что его стремление быть прямолинейным и честным в своих высказываниях приводит к негативной реакции некоторых людей, доставляет неудобство и даже может оскорбить кого-то.
Да он просто протроллил своих оппонентов :)
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|3.12, InuYasha (??), 21:05, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну так быть честным и прямолинейным среди скота опасно даже для еврея )
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|4.30, Fractal cucumber (??), 21:36, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А мне пофигу! Я, все-равно, хочу быть честным и прямолинейным! Я ни кем не руковожу и ни кто от меня не зависит, так что никто посторонний не пострадает.
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|3.34, Ordu (ok), 21:47, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Да он просто протроллил своих оппонентов :)
Признаться, что понял прописную истину, известную каждому лет с пяти -- это уже называется "потроллить своих оппонентов"? Эх, были тролли в наше время, не то что нынешнее племя... Да, и Солнце было ярче, и трава зеленее.
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|2.41, Sw00p aka Jerom (?), 21:58, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Столлман достаточно смелый чтобы признать свои ошибки.
я до сих пор не вижу, в чем его ошибка, кто-нибудь пояснит?
пс: прямота - признак искренности.
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|3.22, my_name_is_Mud (ok), 21:23, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Против Столмана выступили: канониклы, кедерасты, гномеры, либра, суся, рачи, скоро выступит дебиан, и ещё гора организаций и фондов.
Что видит типичный попеннетовский коментатор:"ррряяя!!! корпорасты!! рехдат! омерика сосатб!!"
Они, конечно, не святые, но хватит их одних обвинять. Списочек-то явно побольше будет.
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|2.19, Vik (??), 21:12, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нет, конечно. Дело тут не в высказываниях, а в том, что для уничтожения лицензии GNU необходимо устранисть Столлмана. И те, кто хочет наложить свою лапу на свободное ПО, не остановятся ни перед чем. Война против Столлмана - это войнa против лицензии GNU/
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|1.7, Урри (ok), 21:02, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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openSUSE тоже на свалку. Впрочем, они там и так уже давно лежат.
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|1.11, InuYasha (??), 21:04, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как же, всё-таки, всемирный проприетариат спешит отдалиться от FSF, используя любой попавшийся повод!
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|1.13, Stollman (?), 21:05, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Бойкотируем эти продукты и организации! А также ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!)
"к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. "
"The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE."
"Red Hat выступила против Столлмана"
* GNOME - 31
* KDE - 9
* Cinnamon - 1
* Budgie - 1
* Ubuntu - 18
* Arch Linux - 13
* openSUSE - 14
* Debian - 117
* Fedora - 46
* Void Linux - 4
* OpenMandriva - 1
* Xfce, Xubuntu - 1
* Mageia - 3
* Pop!_OS - 1
* elementary - 3
* CentOS - 4
* Alpine - 2
* Tails - 1
* Parrot - 1
* Microsoft - 4
* Gentoo - 5
* NixOS - 12
* Qubes - 1
* Feren - 1
* BlackArch - 1
* RebornOS - 1
* Nitrux - 1
* UBports - 1
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|2.18, msgod (ok), 21:10, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> microsoft
Ну давай пруф тащи, что индус осудил бороду.
А не выпук трансгея из саппорта шиндошс10
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|2.20, th3m3 (ok), 21:15, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да тут почти все. Остаётся только на макось свалить с их новым m1.
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|2.28, Аноним (28), 21:34, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смысл? В ту же генту вложен труд тысяч людей, и что теперь, из-за пяти паршивых овец обосраться и не жить?
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|2.51, Alexey (??), 22:15, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такими темпами Красная шапки и ея приспешники скоро выкинут из своих дистрибутивов GNU-утилиты.
Во-первых, они написаны неполиткорректным RMS.
Во-вторых: systemd же, демон-комбайн!
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|1.14, Аноним (14), 21:05, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучше не учится у лицемеров лицемерию. А то в какой-то момент не заметишь разницы.
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|1.17, Аноним (17), 21:09, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> По его словам, он с детства не умел улавливать тонкие намёки, на которые реагировали другие люди.
Однако, один из главных признаков высокофункционального аутизма (синдрома Аспергера). Это, в общем-то, и объясняет талантливость Столлмана.
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|2.23, Аноним (28), 21:23, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это ещё 20 лет назад понятно было. И если бы rms захотел, он был легко диагностировался, и любые нападки бы разу осуждались как на человека с заболеванием. Но он конечно выше этого.
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|2.37, Ordu (ok), 21:50, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это, в общем-то, и объясняет талантливость Столлмана.
Нет, это объясняет не его талантливость, а зацикленность на вопросе. Талантом, там как и обычно с аутистами, не пахнет. Лишь болезненная зацикленность. Которая, да, может приводить к результату выше среднего, просто за счёт времени, уделяемого теме.
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|4.47, Ordu (ok), 22:09, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что именно? Про то, что аутисты тупые? Это в учебниках написано. Или про отсутствие таланта у Столлмана? Ну дык ты глянь чем он занимается, где неожиданные ходы, которые внезапно приводят к успеху? Где сложные комбинации, до которых заурядный ум не догадается? Он просто долбит в одну точку, в надежде, что после миллионого удара что-нибудь изменится.
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|2.57, prokoudine (ok), 22:20, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аутизм не означает талантливость.
Талантливость РМС — вообще под большим вопросом.
Непонятно одно: где Миша и чего он в каждом треде про сабжа не цитирует Ветхий Завет на тему воссоздания себе идола.
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|1.39, Аноним (39), 21:57, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По его словам, он с детства не умел улавливать тонкие намёки, на которые реагир... большой текст свёрнут, показать
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|1.42, Анончик (?), 21:58, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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очень забавно как в умах современных гуманистов уживается непринятие чужого мнения и всеобщее равенство.
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|1.43, Аноним (43), 22:01, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Красиво он потролил и облачил всех лицемерных и продажных в Linux сфере.
Показал всех врагов СПО и вышел сухим. Моё почтение.
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|1.45, Аноним (45), 22:05, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вы там желаемое за действительное выдаёте чтоль? FSF не поддержал Столлмана. Они наоборот сказали, что он у них волонтёр без зарплаты, что эта его выходка о возвращении им дорого стоила и что фонд ещё будет рассматривать варианты выхода из кризиса.
Сам Столлман фактически сказал, что он аутист и попросил за это прощение. Честно, это подло выглядит с его стороны. Далее было что его не так поняли, сливает Эпштейна, но опять же особого раскаяния по тексту нет и складывается впечатление что поняли его верно.
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|1.49, Аноним (44), 22:13, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Столлман также пояснил своё отношение к Мински и Эпштейну, неверно истолкованные... большой текст свёрнут, показать
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|1.50, prokoudine (ok), 22:15, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> впоследствии непричастность Мински была показана в ходе судебных заседаний
Было бы неплохо, но нет. Это отсебятина автора новости.
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|1.59, Аноним (-), 22:25, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Тем временем, число подписавших письмо в поддержку Столлмана набрало 6257 подписей, а письмо против Столлмана подписало 3012 человек.
Наглядная демонстрация "масштабов". Проще говоря - "буря в стакане".
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|1.62, Аноним (63), 22:29, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодец, а те кто против него голосовал опозорились а это дебиан, федора, суся
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