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Столлман признал ошибки и пояснил причины непонимания. Фонд СПО поддержал Столлмана

12.04.2021 19:39

Ричард Столлман признал, что совершал ошибки, о которых сожалеет, призвал не перекладывать недовольство его действиями на Фонд СПО и попытался пояснить причины своего поведения. По его словам, он с детства не умел улавливать тонкие намёки, на которые реагировали другие люди. Столлман признаётся, что не сразу осознал то, что его стремление быть прямолинейным и честным в своих высказываниях, приводит к негативной реакции некоторых людей, доставляет неудобство и даже может оскорбить кого-то.

Но это было лишь неведение, а не намеренное желанием оскорбить кого-то. По словам Столлмана, иногда он выходил из себя и у него недоставало должных навыков общения, чтобы справиться с собой. Со временем он приобрёл должный опыт и стал учиться сглаживать свою прямолинейность в общении, особенно когда люди давали ему понять, что он сделал что-то не так. Столлман пытается научиться распознавать скользкие моменты и прилагает усилия, чтобы быть лучше в общении и не доставлять неудобство людям.

Столлман также пояснил своё отношение к Мински и Эпштейну, неверно истолкованные некоторыми. Он считает Эпштейна преступником, который должен быть наказан, и был удивлён, когда узнал, что его действия по защите Марвина Мински воспринимаются как оправдание действий Эпштейна. Столлман попытался отстоять невиновность Мински, которого он хорошо знал, после того, как кто-то сравнил его вину с Эпштейном. Несправедливое обвинение разозлило и возмутило Столлмана, и он бросился на защиту Мински, что сделал бы и в отношении любого другого, в невиновности которого был уверен (впоследствии непричастность Мински была показана в ходе судебных заседаний). Столлман считает, что, говоря о несправедливом обвинении Мински, поступил правильно, но его ошибкой было то, что он не учёл, что обсуждение могло восприниматься в контексте несправедливости к женщинам, которую учинил Эпштейн.


Одновременно Фонд СПО пояснил мотивы, по которым было принято возвращение Столлмана в совет директоров. Утверждается, что члены совета директоров и участники с правом голоса одобрили возвращение Столлмана после нескольких месяцев тщательных обсуждений. Решение было обусловлено огромной технической, юридической и исторической проницательностью Столлмана в вопросах свободного ПО. Фонду СПО не хватало мудрости Столлмана и его чувствительности к тому, как технологии могут влиять на укрепление и ущемление основных прав человека. Упоминаются также обширные связи Столлмана, его красноречие, философский подход и убеждённость в правильности идей СПО.

Столлман признал, что совершал ошибки и сожалеет о содеянном, особенно о том, что негативное отношение к нему отрицательно отразилось на репутации Фонда СПО. Некоторые члены совета директоров Фонда СПО по-прежнему испытывают беспокойство в отношении стиля общения Столлмана, но большинство считает, что его поведение стало более умеренным.

Главной ошибкой Фонда СПО названо отсутствие должной подготовки к объявлению о возвращении Столлмана. Фонд вовремя не расставил все точки над "i" и не проконсультировался с персоналом, а также не информировал организаторов конференции LibrePlanet, которые узнали о возвращении Столлмана только во время его доклада.

Отмечается, что в совете директоров Столлман выполняет те же обязанности, что и остальные участники, и также обязан следовать правилам организации, в том числе касающимся недопустимости конфликта интересов и сексуальных домогательств. При этом взгляды Столлмана важны для продвижения миссии Фонда СПО и для решения проблем, с которыми сталкивается движение СПО.

Дополнительно можно отметить, что управляющий совет проекта openSUSE присоединился к осуждению Столлмана и заявил о прекращении оказании спонсорской поддержки любых мероприятий и организаций, связанных с Фондом СПО.

Тем временем, число подписавших письмо в поддержку Столлмана набрало 6257 подписей, а письмо против Столлмана подписало 3012 человек.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/state...)
  2. OpenNews: Проект Debian начинает голосование по позиции относительно Столлмана
  3. OpenNews: Проект Fedora разорвал отношения с Фондом СПО и выступил против Столлмана
  4. OpenNews: Автор Libreboot выступила с защитой Ричарда Столлмана
  5. OpenNews: Опубликовано открытое письмо в поддержку Столлмана
  6. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54954-stallman
Ключевые слова: stallman, fsf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Я (??), 20:52, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Молодец. В отличие от его защитников в интернетах, Столлман достаточно смелый чтобы признать свои ошибки.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:02, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    > не сразу осознал то, что его стремление быть прямолинейным и честным в своих высказываниях приводит к негативной реакции некоторых людей, доставляет неудобство и даже может оскорбить кого-то.

    Да он просто протроллил своих оппонентов :)

     
     
  • 3.12, InuYasha (??), 21:05, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну так быть честным и прямолинейным среди скота опасно даже для еврея )
     
     
  • 4.30, Fractal cucumber (??), 21:36, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне пофигу! Я, все-равно, хочу быть честным и прямолинейным! Я ни кем не руковожу и ни кто от меня не зависит, так что никто посторонний не пострадает.
     
  • 4.44, Аноним (44), 22:04, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Евреем вообще не безопасно быть.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 22:24, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато прибыльно
     
  • 3.34, Ordu (ok), 21:47, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Да он просто протроллил своих оппонентов :)

    Признаться, что понял прописную истину, известную каждому лет с пяти -- это уже называется "потроллить своих оппонентов"? Эх, были тролли в наше время, не то что нынешнее племя... Да, и Солнце было ярче, и трава зеленее.

     
  • 2.41, Sw00p aka Jerom (?), 21:58, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Столлман достаточно смелый чтобы признать свои ошибки.

    я до сих пор не вижу, в чем его ошибка, кто-нибудь пояснит?

    пс: прямота - признак искренности.

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:52, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура? Всё решено?
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 21:03, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, конечно. RH и Ко. не всё ещё захватили.
     
     
  • 3.22, my_name_is_Mud (ok), 21:23, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Против Столмана выступили: канониклы, кедерасты, гномеры, либра, суся, рачи, скоро выступит дебиан, и ещё гора организаций и фондов.
    Что видит типичный попеннетовский коментатор:"ррряяя!!! корпорасты!! рехдат! омерика сосатб!!"
    Они, конечно, не святые, но хватит их одних обвинять. Списочек-то явно побольше будет.
     
  • 2.15, Malenkaya piska (?), 21:06, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот неизвестно. Что-то мне подсказывает, что его оппонентам будет недостаточно этого.
     
  • 2.19, Vik (??), 21:12, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нет, конечно. Дело тут не в высказываниях, а в том, что для уничтожения лицензии GNU необходимо устранисть Столлмана. И те, кто хочет наложить свою лапу на свободное ПО, не остановятся ни перед чем. Война против Столлмана - это войнa против лицензии GNU/
     

  • 1.3, bunker203 (ok), 20:54, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это /happyend/
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:21, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/happyend/"только начало"/g
     

  • 1.4, Денис Попов (?), 20:54, 12/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:01, 12/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.7, Урри (ok), 21:02, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    openSUSE тоже на свалку. Впрочем, они там и так уже давно лежат.
     
     
  • 2.36, user90 (?), 21:50, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С момента прогиба под системду я бы сказал.
     
  • 2.53, nevlezay80 (??), 22:18, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и не использую его
     

  • 1.11, InuYasha (??), 21:04, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как же, всё-таки, всемирный проприетариат спешит отдалиться от FSF, используя любой попавшийся повод!
     
     
  • 2.46, Аноним (44), 22:05, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >* KDE - 9

    TDE Trinity.

     

  • 1.13, Stollman (?), 21:05, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Бойкотируем эти продукты и организации! А также ищем им достойную замену! (Нашёл? Поделись названием с сообществом!)

    "к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. "

    "The Document Foundation, курирующая разработку офисного пакета LibreOffice. Creative Commons, GNU Radio, OBS Project и SUSE."
    "Red Hat выступила против Столлмана"

    * GNOME - 31
    * KDE - 9
    * Cinnamon - 1
    * Budgie - 1
    * Ubuntu - 18
    * Arch Linux - 13
    * openSUSE - 14
    * Debian - 117
    * Fedora - 46
    * Void Linux - 4
    * OpenMandriva - 1
    * Xfce, Xubuntu - 1
    * Mageia - 3
    * Pop!_OS - 1
    * elementary - 3
    * CentOS - 4
    * Alpine - 2
    * Tails - 1
    * Parrot - 1
    * Microsoft - 4
    * Gentoo - 5
    * NixOS - 12
    * Qubes - 1
    * Feren - 1
    * BlackArch - 1
    * RebornOS - 1
    * Nitrux - 1
    * UBports - 1

     
     
  • 2.18, msgod (ok), 21:10, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > microsoft

    Ну давай пруф тащи, что индус осудил бороду.
    А не выпук трансгея из саппорта шиндошс10

     
  • 2.20, th3m3 (ok), 21:15, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да тут почти все. Остаётся только на макось свалить с их новым m1.
     
     
  • 3.24, Маск (?), 21:26, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Devuan
     
     
  • 4.26, anonas (?), 21:33, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    толку то от него если основная масса пакетов из реп дебиана
     
  • 3.25, Username (?), 21:33, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Manjara
     
  • 3.27, Username (?), 21:33, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Manjaro
     
  • 3.60, Аноним (58), 22:26, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    остаётся свалить только в горы
     
  • 3.63, Аноним (63), 22:30, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PClinuxOS
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:34, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смысл? В ту же генту вложен труд тысяч людей, и что теперь, из-за пяти паршивых овец обосраться и не жить?
     
  • 2.29, Username (?), 21:35, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibrreOffice можно заменить OnlyOffice
     
     
  • 3.31, Antibdsm (?), 21:37, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeOffice
     
     
  • 4.54, nevlezay80 (??), 22:19, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это даже не opensource
     
  • 2.32, Аноним (32), 21:38, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://pbs.twimg.com/media/DtQwTmeWoAAkQKM.jpg
     
  • 2.40, Аноним (40), 21:58, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и на что заменить иксы? Вялого не предлагать.
     
  • 2.48, Аноним (48), 22:10, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    slackware + i3?
     
  • 2.51, Alexey (??), 22:15, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такими темпами Красная шапки и ея приспешники скоро выкинут из своих дистрибутивов GNU-утилиты.
    Во-первых, они написаны неполиткорректным RMS.
    Во-вторых: systemd же, демон-комбайн!
     
  • 2.52, Alexey (??), 22:17, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменить на OpenBSD.
     
     
  • 3.55, nevlezay80 (??), 22:20, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это слишком. Лучшу уж портировать мир из OpenBSD на Linux.
     
  • 2.61, Аноним (63), 22:28, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PClinuxOS
     

  • 1.14, Аноним (14), 21:05, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше не учится у лицемеров лицемерию. А то в какой-то момент не заметишь разницы.
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:09, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > По его словам, он с детства не умел улавливать тонкие намёки, на которые реагировали другие люди.

    Однако, один из главных признаков высокофункционального аутизма (синдрома Аспергера). Это, в общем-то, и объясняет талантливость Столлмана.

     
     
  • 2.23, Аноним (28), 21:23, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это ещё 20 лет назад понятно было. И если бы rms захотел, он был легко диагностировался, и любые нападки бы разу осуждались как на человека с заболеванием. Но он конечно выше этого.
     
  • 2.37, Ordu (ok), 21:50, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это, в общем-то, и объясняет талантливость Столлмана.

    Нет, это объясняет не его талантливость, а зацикленность на вопросе. Талантом, там как и обычно с аутистами, не пахнет. Лишь болезненная зацикленность. Которая, да, может приводить к результату выше среднего, просто за счёт времени, уделяемого теме.

     
     
  • 3.38, user90 (?), 21:52, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты-то откуда знаешь?)
     
     
  • 4.47, Ordu (ok), 22:09, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что именно? Про то, что аутисты тупые? Это в учебниках написано. Или про отсутствие таланта у Столлмана? Ну дык ты глянь чем он занимается, где неожиданные ходы, которые внезапно приводят к успеху? Где сложные комбинации, до которых заурядный ум не догадается? Он просто долбит в одну точку, в надежде, что после миллионого удара что-нибудь изменится.
     
     
  • 5.56, Аноним (56), 22:20, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синдром аспергера не затрагивает умственные способности.
     
  • 2.57, prokoudine (ok), 22:20, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аутизм не означает талантливость.

    Талантливость РМС — вообще под большим вопросом.

    Непонятно одно: где Миша и чего он в каждом треде про сабжа не цитирует Ветхий Завет на тему воссоздания себе идола.

     

  • 1.33, Аноним (33), 21:47, 12/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.35, user90 (?), 21:48, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напоминает латиноамериканский сериал) Что там в 100й серии?
     
  • 1.39, Аноним (39), 21:57, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По его словам, он с детства не умел улавливать тонкие намёки, на которые реагир... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.42, Анончик (?), 21:58, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очень забавно как в умах современных гуманистов уживается непринятие чужого мнения и всеобщее равенство.
     
  • 1.43, Аноним (43), 22:01, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красиво он потролил и облачил всех лицемерных и продажных в Linux сфере.
    Показал всех врагов СПО и вышел сухим. Моё почтение.
     
  • 1.45, Аноним (45), 22:05, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вы там желаемое за действительное выдаёте чтоль? FSF не поддержал Столлмана. Они наоборот сказали, что он у них волонтёр без зарплаты, что эта его выходка о возвращении им дорого стоила и что фонд ещё будет рассматривать варианты выхода из кризиса.

    Сам Столлман фактически сказал, что он аутист и попросил за это прощение. Честно, это подло выглядит с его стороны. Далее было что его не так поняли, сливает Эпштейна, но опять же особого раскаяния по тексту нет и складывается впечатление что поняли его верно.

     
  • 1.49, Аноним (44), 22:13, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столлман также пояснил своё отношение к Мински и Эпштейну, неверно истолкованные... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.50, prokoudine (ok), 22:15, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > впоследствии непричастность Мински была показана в ходе судебных заседаний

    Было бы неплохо, но нет. Это отсебятина автора новости.

     
  • 1.59, Аноним (-), 22:25, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Тем временем, число подписавших письмо в поддержку Столлмана набрало 6257 подписей, а письмо против Столлмана подписало 3012 человек.

    Наглядная демонстрация "масштабов". Проще говоря - "буря в стакане".

     
  • 1.62, Аноним (63), 22:29, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодец, а те кто против него голосовал опозорились а это дебиан, федора, суся
     

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