Столлман признал ошибки и пояснил причины непонимания. Фонд СПО поддержал Столлмана

2.23 , Аноним ( 28 ), 21:23, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так это ещё 20 лет назад понятно было. И если бы rms захотел, он был легко диагностировался, и любые нападки бы разу осуждались как на человека с заболеванием. Но он конечно выше этого.

2.37 , Ordu ( ok ), 21:50, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Это, в общем-то, и объясняет талантливость Столлмана. Нет, это объясняет не его талантливость, а зацикленность на вопросе. Талантом, там как и обычно с аутистами, не пахнет. Лишь болезненная зацикленность. Которая, да, может приводить к результату выше среднего, просто за счёт времени, уделяемого теме.

3.38 , user90 ( ? ), 21:52, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты-то откуда знаешь?)

4.47 , Ordu ( ok ), 22:09, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Что именно? Про то, что аутисты тупые? Это в учебниках написано. Или про отсутствие таланта у Столлмана? Ну дык ты глянь чем он занимается, где неожиданные ходы, которые внезапно приводят к успеху? Где сложные комбинации, до которых заурядный ум не догадается? Он просто долбит в одну точку, в надежде, что после миллионого удара что-нибудь изменится.

5.56 , Аноним ( 56 ), 22:20, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Синдром аспергера не затрагивает умственные способности.

2.57 , prokoudine ( ok ), 22:20, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аутизм не означает талантливость. Талантливость РМС — вообще под большим вопросом. Непонятно одно: где Миша и чего он в каждом треде про сабжа не цитирует Ветхий Завет на тему воссоздания себе идола.