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Проект Debian начал общее голосование по вопросу поставки проприетарных прошивок

27.08.2022 21:29

Проект Debian объявил о проведении общего голосования (GR, general resolution) разработчиков проекта по вопросу поставки проприетарных прошивок в составе официальных установочных образов и live-сборок. До 2 сентября продлится фаза обсуждения выставленных на голосование пунктов, после чего начнётся сбор голосов. Право голоса имеют около тысячи разработчиков, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры Debian.

Последнее время производители оборудования всё чаще прибегают к использованию внешних прошивок, загружаемых операционной системой, вместо поставки прошивок в постоянной памяти на самих устройствах. Подобные внешние прошивки необходимы многим современным графическим, звуковым и сетевым адаптерам. При этом неоднозначен вопрос, насколько поставка проприетарных прошивок соотносится с требованием поставки только свободного ПО в основных сборках Debian, так как прошивки выполняются на аппаратных устройствах, а не в системе, и относятся к оборудованию. На современных компьютерах, оснащённых даже полностью свободными дистрибутивами, выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты в ПЗУ или Flash-память.

До сих пор проприетарные прошивки не включались в состав официальных установочных образов Debian и поставлялись в отдельном репозитории non-free. Установочные сборки с проприетарными прошивками имеют статус неофициальных и распространяются отдельно, что приводит к путанице и создаёт трудности у пользователей, так как во многих случаях полноценной работы современного оборудования можно добиться только после установки проприетарных прошивок. Подготовкой и сопровождением неофициальных сборок с проприетарными прошивками занимается проект Debian, что требует дополнительной траты ресурсов на сборку, тестирование и размещение неофициальных сборок, дублирующих официальные.

Возникла ситуация при которой неофициальные сборки являются более предпочтительными для пользователя, если он хочет добиться нормальной поддержки своего оборудования, а установка рекомендуемых официальных сборок зачастую приводит к проблемам в поддержке оборудования. Кроме того, использование неофициальных сборок мешает достижению идеала в отношении поставки только открытого ПО и невольно ведёт к популяризации проприетарного ПО, так как пользователь вместе с прошивками получает и подключённый репозиторий non-free с другим несвободным ПО.

Для решения проблемы с активацией у пользователей репозитория non-free в случае использования несвободных прошивок, предлагается выделить проприетарные прошивки из репозитория non-free в отдельный компонент non-free-firmware и поставлять его отдельно, не требуя активации репозитория non-free. Что касается поставки проприетарных прошивок в установочных сборках, на голосование выставлено три варианта изменений:

  1. Включить пакеты с несвободными прошивками в состав официального установочного носителя. Новый установочный образ, включающий несвободные прошивки, будет поставляться вместо образа, содержащего только свободное ПО. При наличии оборудования, для работы которого требуются внешние прошивки, использование необходимых проприетарных прошивок будет включено по умолчанию. При этом на этапе загрузки будет добавлена настройка, позволяющая полностью отключить использование несвободных прошивок. Для того чтобы пользователь мог сделать осознанный выбор, в инсталляторе будут явно разделены свободные и несвободные прошивки, а также выведена информация о том, какой тип прошивок будет загружен. После установки в системе предлагается по умолчанию добавить в файл sources.list репозиторий non-free-firmware, что позволит получать обновления прошивок с исправлением уязвимостей и важных ошибок.
  2. Подготовить установочный образ с несвободными прошивками, как описано в пункте 1, но поставлять его отдельно, а не вместо образа, содержащего только свободное ПО. Предлагается придать статус официального новому установочному образу с несвободными прошивками, но продолжить поставку и старого варианта официального образа, не включающего проприетарные прошивки. Для упрощения обнаружения новичками образ с прошивками будет выводиться на более видном месте. Образ без прошивок также будет предложен на той же странице с загрузками, но как менее приоритетный.
  3. Разрешить проекту Debian создать отдельный установочный образ, включающий пакеты из секции non-free, который будет доступен для загрузки помимо установочного образа, содержащего только свободное ПО. Загрузка будет организована таким образом, чтобы пользователь до начала загрузки получил информацию о том, какой из образов содержит только свободное ПО.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian
  3. OpenNews: Принято решение о включении проприетарных бинарных прошивок в состав Debian Lenny
  4. OpenNews: Проект Debian выбрал нейтральную позицию относительно петиции против Столлмана
  5. OpenNews: Критика политики Фонда СПО по отношению к прошивкам
  6. OpenNews: Лидер Debian предложил добиться соответствия требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57688-debian
Ключевые слова: debian, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Platon (??), 22:16, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если это позволит улучшить систему, то круто
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:52, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Голосование, как с системдой:
    - да, я хочу блотварь
    - не хочу, но блотварь будет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:17, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Бюрократы.
     
     
  • 2.41, васёк (?), 00:49, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен. нет бы кто то один за всех все решал и всем говорил как им жить, а все остальные только его решения исполняли... ну и иногда челобитные подавили, авось этот кто-то смилостивится и высочайшим указом одобрит

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:21, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, а то на моём относительно новом ПК Debian не видит wifi адаптер встроенный в материнку.
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 22:21, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (из-за несвободной прошивки)
     
  • 2.11, debian_nonfree_x86_64 (?), 22:53, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так сложно было non-free образ скачать?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:00, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С неработающим вайфаем?
     
     
  • 4.17, Аноним (8), 23:07, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ноут, вестимо, в лесу, и кругом - ни души.
     
  • 3.18, Аноним (3), 23:24, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не разобрался и скачал первый попавшийся, но спасибо, попробую nonfree образ
     
     
  • 4.21, debian_nonfree_x86_64 (?), 23:42, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно из-за таких как ты, неразобравшихся и приходиться разрабам такого хорошего проекта как дебиан лишний раз напрягать жёёпу
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 23:52, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас бы жалеть людей на зарплате.
     

  • 1.5, ИмяХ (?), 22:25, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то он начнёт нормально работать без бесконечного допиливания.
     
  • 1.6, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:35, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они уже огласили правильный вариант, который если не выберут, то голосование будет проводиться снова и снова?
     
     
  • 2.7, kusb (?), 22:41, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ubuntu это дебиан
    Alt Linux это тоже дебиан, там apt-get.
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 22:57, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Alt Linux это тоже дебиан

    С дуба упал?! Альт спочковался от Мандривы, которая на Красношапке. Сейчас Альт - самостоятельный дистр.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 23:54, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас Альт - самостоятельный дистр

    ага, как манжара

     
  • 4.40, kusb (?), 00:42, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Alt Linux это тоже дебиан
    > С дуба упал?! Альт спочковался от Мандривы, которая на Красношапке. Сейчас Альт
    > - самостоятельный дистр.

    Проекту Debian расскажете.

     
  • 3.15, Alex (??), 22:59, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Alt не debian хоть и apt-get а пакеты RPM!
     
     
  • 4.29, Аноним (30), 23:53, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как кнопка может быть дебианом?
     
  • 4.31, Аноним (31), 23:56, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и какие принципиальные отличия rpm от deb? именно как формата распространения бинарных файлов

     
     
  • 5.42, Аноним (8), 00:58, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - несовместимость различных версий RPM
    - несовместимости spec-файлов в RPM между дистрибутивами
    - несовместимости пакетных зависимостей в RPM

    В DEB такого нету.

     

  • 1.10, Аноним (-), 22:53, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Предлагаю перенести поставку прошивок в systemd.
     
  • 1.13, debian_nonfree_x86_64 (?), 22:55, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Надо просто выставить два пункта:
    * Скачать чистый образ (link)

    * Скачать образ с non-free прошивками чтобы твой говноноут вайфай ловил

     
     
  • 2.20, Аноним (8), 23:37, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не проще один образ и вопрос при установке: "использовать блотварь?".
     
     
  • 3.23, debian_nonfree_x86_64 (?), 23:48, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не проще.
     
     
  • 4.32, dm4 (ok), 23:57, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
  • 3.34, Аноним (34), 00:11, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это навязывание.
     
     
  • 4.37, dm4 (ok), 00:17, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не навязывание, это вариант поведения, это выбор.
    Пусть не при установке, отдельной приблудой какой-то.
     

  • 1.19, Beta Version (ok), 23:32, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора. Если дистрибутив не способен работать на современных системах, то нафига он такой нужен? Пускай желающие пилят отдельную сборку кастрат-эдишн без прошивок.
     
     
  • 2.22, debian_nonfree_x86_64 (?), 23:44, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто линк надо было на главной странице разместить
    "Если у тебя говноут с говновафлей тебе сюда" огромными красными буквами
     
     
  • 3.24, Beta Version (ok), 23:48, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут говновафля? Официальный Дебиан не умеет работать с актуальными видеокартами, кидая после установки в чёрную консоль.
     
     
  • 4.25, debian_nonfree_x86_64 (?), 23:50, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один хер блобы.
    Кидает тебя в чёрный экран из-за того что амуде зажали firmware
     
     
  • 5.26, debian_nonfree_x86_64 (?), 23:51, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А про нвиде и говорить не стоит
     
     
  • 6.33, Аноним (31), 23:58, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за инсинуации? и для того и другого есть открытые дрова, не такие функциональные как бинарные блобы, но достаточные чтобы не наблюдать прямоугольник малевича
     
  • 2.35, Аноним (34), 00:12, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужны современные системы? Устройств десятилетней давности вполне хватает, они легче ремонтируются и стоят дешевле.
     
     
  • 3.43, Аноним (27), 01:02, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем нужны современные системы?

    Чтобы не ждать отклика программы. Это сервер может быть медленный, десятилетней давности, один чёрт их в датацентре тысячи, уж как-нибудь сообща найдут искомое. Другое дело пользовательское устройство, будь то десктоп, лаптоп или мобильный телефон. Минимальное время отклика необходимо для комфортной работы.

    > легче ремонтируются

    Что ты собрался ремонтировать в современном компьютере? SMD-кондёры перепаивать вручную? Восстанавливать дорожки в многослойном текстолите?

    > стоят дешевле

    Какая тебе разника, сколько оно стоит? Не за свои же покупаешь.

     

  • 1.28, Аноним (30), 23:52, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    я против, если чё
     
  • 1.36, pashev.ru (?), 00:15, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Голосование уместно только по неважным вопросам. Важные вопросы решаются анализом фактов и логикой.
     
     
  • 2.44, Аноним (27), 01:11, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Голосование уместно только по неважным вопросам.

    Нет. Но это и неважно, так как вопрос действительно не важный.

    > Важные вопросы решаются анализом фактов и логикой.

    Вопрос, который можно решить за разумное время анализом фактов и формальной логикой является по сути вопросом поиска /данных/. Здесь же речь идёт о /процессе/, в котором задействованы люди. Такие процессы не подчиняются ни фактам, ни логике, и требуют голосования.

     

  • 1.38, БабаЯга (?), 00:17, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я против!
     
  • 1.39, Аноним (39), 00:19, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда блобов немного, не нужно подключать репу.
    Достаточно скачать deb пакет, вынуть оттуда нужный файл и сунуть куда надо.
    Например, для wifi свистка на RT3070:
    качаем блоб https://packages.debian.org/stable/firmware-misc-nonfree
    извлекаем файл rt2870.bin в домашнюю директорию ~/
    sudo mkdir -p /usr/lib/firmware
    sudo cp ~/rt2870.bin /usr/lib/firmware
     
     
  • 2.45, Аноним (27), 01:15, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скачать
    > вынуть
    > сунуть

    А хочется просто поставить операционную систему и чтобы сразу работало, без вот этих плясок. А то так можно и до выпекания CPU в духовке дойти.

     

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