Проект Debian начал общее голосование по вопросу поставки проприетарных прошивок

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|2.8, Аноним (8), 22:52, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Голосование, как с системдой:
- да, я хочу блотварь
- не хочу, но блотварь будет.
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|2.41, васёк (?), 00:49, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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согласен. нет бы кто то один за всех все решал и всем говорил как им жить, а все остальные только его решения исполняли... ну и иногда челобитные подавили, авось этот кто-то смилостивится и высочайшим указом одобрит
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|1.3, Аноним (3), 22:21, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Круто, а то на моём относительно новом ПК Debian не видит wifi адаптер встроенный в материнку.
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|3.18, Аноним (3), 23:24, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не разобрался и скачал первый попавшийся, но спасибо, попробую nonfree образ
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|4.21, debian_nonfree_x86_64 (?), 23:42, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно из-за таких как ты, неразобравшихся и приходиться разрабам такого хорошего проекта как дебиан лишний раз напрягать жёёпу
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|1.5, ИмяХ (?), 22:25, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то он начнёт нормально работать без бесконечного допиливания.
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|2.7, kusb (?), 22:41, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ubuntu это дебиан
Alt Linux это тоже дебиан, там apt-get.
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|3.14, Аноним (8), 22:57, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Alt Linux это тоже дебиан
С дуба упал?! Альт спочковался от Мандривы, которая на Красношапке. Сейчас Альт - самостоятельный дистр.
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|4.40, kusb (?), 00:42, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Alt Linux это тоже дебиан
> С дуба упал?! Альт спочковался от Мандривы, которая на Красношапке. Сейчас Альт
> - самостоятельный дистр.
Проекту Debian расскажете.
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|4.31, Аноним (31), 23:56, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и какие принципиальные отличия rpm от deb? именно как формата распространения бинарных файлов
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|5.42, Аноним (8), 00:58, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- несовместимость различных версий RPM
- несовместимости spec-файлов в RPM между дистрибутивами
- несовместимости пакетных зависимостей в RPM
В DEB такого нету.
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|1.13, debian_nonfree_x86_64 (?), 22:55, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Надо просто выставить два пункта:
* Скачать чистый образ (link)
* Скачать образ с non-free прошивками чтобы твой говноноут вайфай ловил
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|2.20, Аноним (8), 23:37, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не проще один образ и вопрос при установке: "использовать блотварь?".
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|4.37, dm4 (ok), 00:17, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не навязывание, это вариант поведения, это выбор.
Пусть не при установке, отдельной приблудой какой-то.
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|1.19, Beta Version (ok), 23:32, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно пора. Если дистрибутив не способен работать на современных системах, то нафига он такой нужен? Пускай желающие пилят отдельную сборку кастрат-эдишн без прошивок.
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|2.22, debian_nonfree_x86_64 (?), 23:44, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто линк надо было на главной странице разместить
"Если у тебя говноут с говновафлей тебе сюда" огромными красными буквами
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|3.24, Beta Version (ok), 23:48, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чём тут говновафля? Официальный Дебиан не умеет работать с актуальными видеокартами, кидая после установки в чёрную консоль.
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|6.33, Аноним (31), 23:58, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что за инсинуации? и для того и другого есть открытые дрова, не такие функциональные как бинарные блобы, но достаточные чтобы не наблюдать прямоугольник малевича
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|2.35, Аноним (34), 00:12, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем нужны современные системы? Устройств десятилетней давности вполне хватает, они легче ремонтируются и стоят дешевле.
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|3.43, Аноним (27), 01:02, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем нужны современные системы?
Чтобы не ждать отклика программы. Это сервер может быть медленный, десятилетней давности, один чёрт их в датацентре тысячи, уж как-нибудь сообща найдут искомое. Другое дело пользовательское устройство, будь то десктоп, лаптоп или мобильный телефон. Минимальное время отклика необходимо для комфортной работы.
> легче ремонтируются
Что ты собрался ремонтировать в современном компьютере? SMD-кондёры перепаивать вручную? Восстанавливать дорожки в многослойном текстолите?
> стоят дешевле
Какая тебе разника, сколько оно стоит? Не за свои же покупаешь.
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|1.36, pashev.ru (?), 00:15, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Голосование уместно только по неважным вопросам. Важные вопросы решаются анализом фактов и логикой.
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|2.44, Аноним (27), 01:11, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Голосование уместно только по неважным вопросам.
Нет. Но это и неважно, так как вопрос действительно не важный.
> Важные вопросы решаются анализом фактов и логикой.
Вопрос, который можно решить за разумное время анализом фактов и формальной логикой является по сути вопросом поиска /данных/. Здесь же речь идёт о /процессе/, в котором задействованы люди. Такие процессы не подчиняются ни фактам, ни логике, и требуют голосования.
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|1.39, Аноним (39), 00:19, 28/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда блобов немного, не нужно подключать репу.
Достаточно скачать deb пакет, вынуть оттуда нужный файл и сунуть куда надо.
Например, для wifi свистка на RT3070:
качаем блоб https://packages.debian.org/stable/firmware-misc-nonfree
извлекаем файл rt2870.bin в домашнюю директорию ~/
sudo mkdir -p /usr/lib/firmware
sudo cp ~/rt2870.bin /usr/lib/firmware
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|2.45, Аноним (27), 01:15, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> скачать
> вынуть
> сунуть
А хочется просто поставить операционную систему и чтобы сразу работало, без вот этих плясок. А то так можно и до выпекания CPU в духовке дойти.
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