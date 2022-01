Критика политики Фонда СПО по отношению к прошивкам

2.40 , Аноним ( 37 ), 20:32, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Why we're migrating (many of) our servers from Linux to FreeBSD

3.50 , Аноньимъ ( ok ), 20:45, 24/01/2022 > we're migrating (many of) our servers from Linux to FreeBSD Linux: до скорой встречи через месяц.

4.83 , Аноним ( - ), 22:30, 24/01/2022 >> I've been a Linux (or GNU/Linux, for the purists) user since 1996. I've been a FreeBSD user since 2002. ...

>> But if up to now I have had 80% Linux and 20% FreeBSD, the perspective is to invert the percentages of use and, where possible, directly implement solutions based on FreeBSD.

> Linux: до скорой встречи через месяц. Классика опеннета:

> Linux: до скорой встречи через месяц. Классика опеннета:

"Дальше заголовка не читай, сразу бодро отвечай!"