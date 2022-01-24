Критика политики Фонда СПО по отношению к прошивкам

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|1.5, Аноним (5), 20:00, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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На фоне вышесказанного, возникает вопрос: а есть ли "правильный" фонд СПО, который будет "правильно" сертифицировать? Лично я до сих пор не знаю места, где были бы собраны все устройства, ориентирующиеся на СПО и уважающие пользователя. Таковым должен быть FSF, но он свои функции не выполняет.
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|2.15, Аноним (15), 20:06, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Вот за что меня радует местный аноним, он всегда в критическое мышление скатывается. В комментах к любой новости это критическое мышление так и выпирает.
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|3.81, Аноним (81), 22:15, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пусть аноним лучше критически мыслит, чем скатывается в истерики или фанбойствует...
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|2.22, Begs (ok), 20:14, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Никто и не заставляет. Он частично отключается и на современном железе с тем же coreboot'ом. К тому же, есть ARM и RISC-V.
В статье претензии скорее к тому, что блокировка обновления микрокода (и других прошивок) вредит безопасности юзера, вместо того, чтобы ее улучшать. Автор не говорит, что нужно срочно поставить проприетарный биос и включить ME.
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|3.66, Аноним (66), 21:09, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Никто и не заставляет. Он частично отключается и на современном железе с тем же coreboot'ом.
На процессорах AMD тоже отключается?
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|1.8, Аноним (8), 20:02, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всё правильно делают. Не вина фонда СПО что пользователи радостно покупают железо с аппаратными зондами и бэкдорами типа Intel ME и Microsoft Pluton. Продавать устройства со шпионскими закладками от "правильных" контор - не наказывается американскими закономами (и даже тихо поощряется). Бюджет на рекламу у фонда СПО и коропораций вообще не сравним, вот людям и промывают мозги "Intel ME - это хорошо, Microsoft Pluton - это хорошо, это правильно".
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|2.75, Я (??), 21:44, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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с этим ничего не изменится пока у нас не будет одобряемой фондом спо безопасной среды выполнения аналогичной всем этим технологиям. потому что мы хотим чтобы отпечатки пальцев безопасно хранились, но одновременно хотим чтобы мы могли их прочитать оттуда.
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|1.9, Dzen Python (ok), 20:03, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Из этой стенки текста я согласен только с первым - открытые прошивки должны быть везде, в т.ч. и микрокод. А вина Фонда в том, что он (пока) не закрыл такую дыру для тивоизации
Остальное - не понял. Причем тут ФондСПО, если МЕ - это есть цельный, законченый легальный троян, встраиваемый в штеуд с 2009 года, рекомендовать который может только подсосок на зарплте у интела или умалишенный?
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|2.16, Аноним (5), 20:07, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И этот троян у тебя и так уже есть. А следуя рекомендациям FSF, ты просто не будешь получать его обновления. Из-за этого повышается шанс получить новые трояны через дыры в безопасности.
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|3.24, InuYasha (??), 20:18, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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*смех до слёз*
да-да, закрытый, коммерческий, с PRISM на борту, и прекрасно отключаемый удалённо во время выборов Трумпа.
:D :D :_D
"Как сейчас помню: Варя помирает, Иван Израилевич в соседней комнате, роялем придавленный, а вы кричите, сиську просите!"
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|3.27, Dzen Python (ok), 20:21, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я про
> Другая претензия касается невозможности получения сертификата Respect Your Freedom для современного оборудования
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|1.11, Аноним (11), 20:03, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А это точно проблема из-за FSF, а не из-за поставщиков проприетарных блобов, которые не хотят открывать код?
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|2.20, Аноним (5), 20:09, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это как раз проблема FSF. В новости как раз и описывается, как бездумное следование принципам сделало только хуже.
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|3.29, Аноним (29), 20:22, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хуже чем что?
fsf предлагает возможность при соблюдении ряда условий получить какую то бумажку. а производителям она зачем? ни зачем. 99.9% и так купят, что с бумажкой, что без. им плевать.
а вот зачем фанатикам свободы новое оборудование и с ime (а его не уберут, потому что зачем?), и с этой бумажкой (если бы она разрешила это самое ime) - не совсем понятно.
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|4.36, Аноним (5), 20:31, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если производитель получит бумажку от FSF, то о его устройстве узнает больше пользователей. От этого лучше всем.
Зачем оборудование с ime фанатикам — я не знаю. А вот обычные здравомыслящие люди делают выбор между устройствами более или менее уважающими пользователя. Да, ME и PSP — зло, но теперь устройства без них — либо удел фанатиков и любителей ретро, довольствующихся древними ноутбуками, либо удел энтузиастов, ковыряющихся с рисквами и прочим подобным.
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|3.69, Аноним (66), 21:12, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не сделало.
То что проприетарщики не могут налепить на свои пробекдоренные поделия логотип Respects Your Freedom - это очень хорошо!
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|4.82, ммнюмнюмус (?), 22:17, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разве обязательно все прошивки загружить операционной системой?
Что мешает тому самому отдельному чипу прогружать остальные устройства?
Даже больше - чтоб этот чип был неизбежным посредником при загрузке любых прошивок (он бы пропускал свободную прошивку, но если она не правильная - то потом втихую менял на свою, а если правильная и обновление - записывал к себе в банк).
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|1.14, Аноним (15), 20:05, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ничего особенного межвидовая борьба. Оскал капитализма. Грязные приемы конкуренции. Есть "Respect Your Freedom" ну ладно. Хочешь, сделай свой а есть на пол шишечки "Respect Your Freedom". Хочешь выбирай одно хочешь другое хочешь нет.
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|1.19, Аноньимъ (ok), 20:07, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Чел не разобрался в вопросе и не понимает откуда звон.
Вообще нестоила "проблема" усилий по написанию несвязной статьи, сделай свой сертификат, правильный, и назови его Somehow Respect Your Freedom in Commercially Beneficial Way.
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|2.26, Аноним (26), 20:21, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну ты-то у нас, конечно, признанный эксперт, расскажи как надо и докажи свою состоятельность.
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|4.33, Аноним (26), 20:29, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты же разбираешься в вопросе. Расскажи как надо сделать аналог RYF чтобы избежать описанные в посте проблемы. Тем самым докажи свою состоятельность как эксперта. Денег не дам.
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|5.54, Аноньимъ (ok), 20:53, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты же разбираешься в вопросе. Расскажи как надо сделать аналог RYF чтобы
> избежать описанные в посте проблемы. Тем самым докажи свою состоятельность как
> эксперта. Денег не дам.
Dzen Python ниже прекрасный бизнес план нарисовал. Осталось созвать отдел маркетинга на коворкинг и спрингом в продакшен пустить.
Ну, а я в таком случае предоставлю альтернативу.
>Расскажи как надо сделать аналог RYF
Никак.
> Тем самым докажи свою состоятельность как эксперта.
Доказал.
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|4.39, Dzen Python (ok), 20:32, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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- Надо на самсунге мл1210 напечатаь бумажку, состряпанным вордартом текстом. "THIS IS F*CKING RESPECT YOUR PRIVACY SH*T". И рамочкой. На госзнаковской бумажке. Но главное - с рамочкой из ASCII/
- Типа "Анонимный хрен под ником "Аноньимъ", зуб даёт, очко ставит, что железка гуд и воопще все будет на мази, тля буду". Марка. Как ГОСТ. Или РСТ. Главное, чтобы логотипчик - звездочку опеннета с х*йцом на коробке рисовали.
- 10 рублей 17 копеек + скидка 10 рублей на "бородинский" в пятёрочке и бесплатный пивас от Васяна. И Коляна. Но если Колян найдет чё, то быть тебе биту. За сертификат отвечать надо.
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|1.21, Аноним (21), 20:12, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Из всего вышесказанного, получается, что для свободы лучше разрешить блобы, более того, они должны загружаться из доступного пользователю источника и не должны быть зашифрованы, а если используется подпись - должен быть метод обхода.
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|2.23, Begs (ok), 20:18, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше уж подгружать блобы непосредственно осью из известного и доверенного источника, чем делать для этого непонятный отдельный процессор, как в Librem 5.
Есть блобы, неиспользование которых несет больше вреда для безопасности, чем использование.
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|3.34, Аноньимъ (ok), 20:29, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Есть блобы, неиспользование которых несет больше вреда для безопасности, чем использование.
Вероятно есть. Только выяснить этого никак нельзя, потому что они блобы, и что они делают неизвестно.
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|4.42, Begs (ok), 20:33, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внутри процессора и так есть блобы, от их обновления вряд ли станет хуже, напротив, как упомянуто, это смягчает Spectre и Meltdown.
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|5.48, Аноньимъ (ok), 20:42, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Внутри процессора и так есть блобы, от их обновления вряд ли станет
> хуже, напротив, как упомянуто, это смягчает Spectre и Meltdown.
Любо под видом борьбы со страшным аппаратным ковидом завезли глобально новые бекдоры.
Вы не знаете.
И не можете знать.
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|6.52, Dzen Python (ok), 20:46, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем? Можно просто микропрограммно убивать старое железо^W^W^W^W...ой, простите, стимулирвать продажи нового, улучшенного, гиперанусораздирательного железа.
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|5.49, Dzen Python (ok), 20:43, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Которые есть следствие куч легаси-костылей самой x86(x64) архитектуры и непродуманных ускорений, сделанных в те времена, когда ломали софт, а не хард. В армах вот производительность сравнима, а таких проблем нет.
> от их обновления вряд ли станет хуже
> Ой, мы тут вам выслали обновление микрокода, которое при определенных задачах убивает ваши процы ошибкой в работе с термодатчиками. Покупайте новые процы 16ххх (а также материнку, раму, кулера, бп помощнее, диск побыстрее, кузов покруче) и будет вам всем щасте!
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|5.60, самокатофил (?), 21:03, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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давай я напомню диалог:
- Есть блобы, неиспользование которых несет больше вреда для безопасности, чем использование.
- Вероятно есть. Только выяснить этого никак нельзя, потому что они блобы, и что они делают неизвестно.
- Внутри процессора и так есть блобы, от их обновления вряд ли станет хуже ...
огосспади. Ты предлагаешь то что в конечном итоге?)))
> напротив, как упомянуто, это смягчает Spectre и Meltdown.
Ну вот откуда ты знаешь? Ты же не знаешь, это же блобы, заткнись.
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|2.47, Аноньимъ (ok), 20:40, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Из всего вышесказанного, получается, что для свободы лучше разрешить блобы, более того,
> они должны загружаться из доступного пользователю источника и не должны быть
> зашифрованы, а если используется подпись - должен быть метод обхода.
Свободное железо и свободное ПО - довольно разные сущности.
Свободное ПО не может быть блобом - точка.
Быть блобом не делает свободное ПО более свободным, оно делает его менее свободным.
То есть блоб - не свободное ПО.
Нельзя несвободное ПО называть свободным. Потому что оно несвободное.
Свобода не рабство.
С оборудованием конечно другая история, но FSF не занимается свободой "железа".
Если бы мы говорили о свободном аппаратном обеспечении то оно да:
1. Должно позволять загружать пользовательскую прошивку.
2. При использовании цифровой подписи/шифрования должен быть метод для пользователя обойти её или установить свою.
Проблема ещё и в том, что грань между аппаратным обеспечением и программным за последние десятилетия стала весьма нечёткой.
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|3.61, Аноним (21), 21:03, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Допустим, есть железо со схемами, спеками итд, но для его работы нужен блоб, но ограничений на загрузку блоба нет, здравый смысл говорит:
1. Блоб закрытый и не свободный.
2. Железо открытое, т.к. все для его воспроизведения есть.
3. Система работающая на этом железе может быть сводная, даже если для работы железа нужны блобы.
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|1.25, InuYasha (??), 20:21, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> для сертификации Novena Фонд СПО потребовал механически отключить данные компоненты
> SoC
Перечитал несколько раз, но всё равно: WTF?!
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|2.31, Dzen Python (ok), 20:27, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Простые механические реле в плате. Если для их реализации в процессе запекания платы есть проблемы - тупо выходит полная перепроектировка платы и дорог -, то для внешних тумблеров, напаянных на уже известные дороги того же питания на блок это сделать проще. Даже для SoC, но не для дорог внутри платы. Хотя все равно, по хорошему, надо убирать каскады питания и подводить к каждому отдельыне контакты, что тоже перепроектировка платы
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|3.58, InuYasha (??), 20:57, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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прозвучало просто как "отломить модуль вайфай" от ИС. ))) МЕХАНИЧЕСКИ отключать. Понимаешь? Даже если из СоЧа выведены контакты на питание модулей, это будет ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ отключение. Даже если вообще не разводить на плату антены, питание, шины для вафли, это не будет механическим отключением. А про видео я вообще молчу. Это просто нереально. Если это не тостер на ардуино, конечно.
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|1.32, Аноним (26), 20:27, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ариадна как всегда критикует по существу и в точку, но, как всегда, не предлагает решений.
// Пишу сие как последователь Столлмана, FSF и GNU, не являясь сектантом, т.е. не считая, что они правы абсолютно во всём; иногда почитываю весьма неглупые высказывания автора поста и других авторов вроде Дрю ДеВолта, откуда выясняются всякие проблемы с гнутыми либами, но их увлечённость пермиссивщиной совсем не одобряб
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|2.46, Аноним (46), 20:38, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По существу критиковать FSF/GNU может практически каждый - это очень простая задача. Потому что политика FSF/GNU по отношению к ПО в итоге идёт в ущерб удобству использования юзером, особенно если он не фанатик, специально подбирающий инструменты для своей идеологии. Строгое следование идеологии СПО - это выбор "шашечек", а не "ехать", увы, отчего большинство идёт на компромиссы, ведь фанатиков мало.
Потому в итоге получается критика воды за то, что она мокрая. Если вы хотите компромисса, то делайте свой "Respect Your Freedom*" и сертифицируйте по нему, зачем приставать к фонду? Ведь всё равно либо полный Freedom в понимании СПО, либо компромисс с проприетарью и несвободой (по мнению СПО). Там иного решения не будет, особенно в контексте Intel ME.
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|2.40, Аноним (37), 20:32, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Why we're migrating (many of) our servers from Linux to FreeBSD
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|3.50, Аноньимъ (ok), 20:45, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> we're migrating (many of) our servers from Linux to FreeBSD
Linux: до скорой встречи через месяц.
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|4.83, Аноним (-), 22:30, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> I've been a Linux (or GNU/Linux, for the purists) user since 1996. I've been a FreeBSD user since 2002.
...
>> But if up to now I have had 80% Linux and 20% FreeBSD, the perspective is to invert the percentages of use and, where possible, directly implement solutions based on FreeBSD.
> Linux: до скорой встречи через месяц.
Классика опеннета:
"Дальше заголовка не читай, сразу бодро отвечай!"
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|1.41, Аноним (41), 20:33, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Госпади, ну не нравится Ариадне политика FSF, и Respect your Freedom, пусть запилит свою Respect your Blobs с сертификатами и обновлениями!
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|1.55, Аноним (55), 20:53, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
В качестве примера манипуляций приводится смартфон Librem 5 с бинарными блобами,... большой текст свёрнут, показать
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|2.62, Dzen Python (ok), 21:03, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Главное, что потом они оба встали с ковра, отряхнулись, обнялись, закурили (у BSD - сигара из ароматных листьев кубинского табака, у GPL - сигара-самокрутка из собственноручно выращенных ароматных листьев табака), затянулись, сели за столик со Столлманом и сели смотреть за клоунами, в общей куче-мале выясняющих, чья лицензия труёвее и вообще, кто сегодня с*снул.
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|1.64, Аноним (66), 21:04, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всё правильно фонд СПО делает - у пользователей должна быть возможность провести ревью кода прошивок, возможность их модификации или полной замены аналогами.
Разумеется, наличие или отсутствие этих возможностей должно быть понятно до покупки устройства, сертификат "Respect Your Freedom" для этого и предназначен.
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|2.68, макпыф (ok), 21:12, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прочитай первую часть новости. Если блобы грузит cpu или bios - нельзя. Если грузит отдельный чип (если что - отломать его не выйдет) - можно
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|3.72, Аноним (66), 21:24, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если грузит отдельный чип (если что - отломать его не выйдет) - можно
По случаю с Librem видно, что не всё так просто.
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|1.70, макпыф (ok), 21:15, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> но загружаемый чипсетом микрокод к CPU, прошивки к устройствам ввода/вывода и конфигурация внутренних связей FPGA могут оставаться закрытыми.
Вот это тут основное. То есть блобы все равно есть. А первый же заголовок:
> 100% free software
а выходит 99%
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|2.74, Аноним (66), 21:32, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> конфигурация внутренних связей FPGA могут оставаться закрытыми
Прошивка FPGA - это всё же не программа, а некоторый аналог электрической схемы.
Понятно, что хотелось бы чтобы и это было открыто, но это уже ближе к вопросам Open Hardware.
Тоже может касаться "устройствам ввода/вывода", но тут сложнее т.к. в них может быть процессор с ПО, а может и не быть.
С микрокодом всё печально, т.к. это программа на 100%, пусти и завязанная очень сильно на детали реализации железа - всё-таки стоило бы требовать открытия исходников микрокода.
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|1.71, Sw00p aka Jerom (?), 21:19, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ограничивать ограниченное не есть свобода :)
свободное ограничение? тут - и блобы и ФСФ
свободные от ограничений? тут - и блобы и ФСФ
ограничен свободным? вот тут только ФСФ
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|1.73, Аноним (73), 21:32, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Другая претензия касается невозможности получения сертификата Respect Your Freedom для современного оборудования (самая новая модель из сертифицированных ноутбуков датирована 2009 годом). Сертификации более новых устройств мешает наличие технологий, подобных Intel ME, которые фундаментально несовместимы с Respecting Your Freedom.
Ариадна, ты с логикой дружишь?
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|1.78, Аноним (78), 22:01, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Ариадна Конилл (Ariadne Conill), создательНИЦА музыкального проигрывателя Audacious, инициаторША разработки протокола IRCv3 и лидерША команды по обеспечению безопасности Alpine Linux
учим язык
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|2.80, Аноним (78), 22:12, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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btw, а почему оно усатое и что во всех акках делают какие-то таджикские иероглифы?
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