Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.4.0. Пакеты с COSMIC 1.4.0 доступны в дистрибутиве Pop!_OS 24.04 и в ближайшее время ожидаются в Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Aeyrin OS, Redox и CachyOS. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензиями GPLv3 (приложения) и MPL-2.0 (библиотеки). COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Основные изменения: Задействована новая звуковая тема "cosmic-sound-theme", которая пришла на смену старому набору системных звуков из gtk-темы pop-os.

В композитном менеджере cosmic-comp повышена точность позиционирования указателя мыши у края экрана, осуществлён переход с математической библиотеки cgmath на glam, улучшена работа с системными менеджерами, отличными от systemd, исправлено более 10 ошибок.

В файловом менеджере cosmic-files добавлена поддержка отката на GIO при проблемах с открытием содержимого через MTP.

В приложении cosmic-monitor, выводящем информацию о системе, запущенных процессах и потреблении ресурсов, добавлена функция принудительного завершения работы и разрешено переключение типов графиков CPU и GPU.

Устранены ошибки, приводившие к аварийному завершению работы панели при изменении уровня масштабирования вывода.

В конфигуратор добавлена возможность настойки градации изменения громкости.

Обеспечен запуск портала xdg-desktop-portal-cosmic в виде сервиса systemd с выводом лога через journald. Дополнительно можно отметить публикацию компанией System76 наглядного обзора изменений в COSMIC, добавленных за последние несколько месяцев (1,2,3,4).







