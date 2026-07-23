Выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.4.0

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|2.8, Аноним (8), 12:50, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все заблюрить.
Дали челу блюр он и стал все блюрить.
А как то челу выдали дрель, так он ходил все сверлил подряд.
Как там это, раньше в играх типа Need for speed и тд, везде пихали Bloom свечение.
Теперь везде Blur.
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|1.2, Аноним (2), 11:37, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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в репах что-то не видно, надо максимально васянские репы подключать
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|4.23, Альфарий (?), 14:01, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Весьма показательно, что о Гноме даже не вспомнили, как настройки - так КДЕ.
-Джонни, Джонни, я настройки не чувствую!
-Ты гном, у тебя их нет!
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|3.27, Vasyan (??), 14:37, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что там можно настроить, цвета? Дизайн то все тот же васянский останется
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|3.21, Аноним (21), 13:57, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все программисты предпочитают темный дизайн.
В программистах нисколько не сомневаюсь, это сейчас низкосоциальные роботы, исполняющие приказы вышестоящего ИИ.
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|3.22, Admino (ok), 13:58, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Why do programmers prefer dark themes?
Cause light attract bugs.
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|3.25, Аноним (-), 14:20, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не только на пару голов выше, но и на пару голов шире, а кое-где и на пару голов длиннее.
Но не там, где надо.
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|2.14, AllL (?), 13:26, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Им плевать на то нужно оно вам или нет. Они для себя делают, для своих родных продаваемых ими компьтеров и для своих клиентов.
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|3.34, Сладкая булочка (?), 15:24, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Им плевать на то нужно оно вам или нет. Они для себя
> делают, для своих родных продаваемых ими компьтеров и для своих клиентов.
А что это в таком обичевом тоне пишем? Задело? Да эти перепаковщики китайский корпусов пусть что хотят делают. Вырвиглазным и ненужным (что-то не видно что в нормальных дистрах этот стол по дефолту) он от этого не перестает быть.
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|2.15, Аноним9000 (?), 13:30, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот тоже жду Ubuntu flavor с COSMIC, чтобы погонять нормально. Запускал месяц назад на Fedora, но показалось немного сыровато ещё и я не любитель федоры
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|1.16, Аноним (16), 13:33, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, ну этот файловый менеджер, на половину заблюренный, на половину нет - стыд и спам, когда они уже уберут этот неудачный скриншот или перепилят фм?
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|2.17, Аноним (2), 13:43, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как иначе ты обои увидишь? Вообще, вдруг у тебя там что-то под окном, виджеты какие-нибудь? С файлами будешь работать и не увидишь тоже, не закрывать же весь обзор теперь. Ну и на обои смотреть тоже.
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|3.29, Аноним (6), 14:38, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно второй монитор поставить и на него кроме рабочего стола ничего не выводить. Еще, помнится, такие устройства были - электронные фоторамки. Их назначением было показывать картинку.
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|2.40, Аноним (40), 16:36, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фм реально ни о чем, хуже всего что здоровенную левую панель никак меньше не сделать (по крайней мере на 1.1 с которого я еще не обновлялся). Ну и двухпанельного режима нет
Я просто после перехода на космик nemo продолжил использовать, он околоидеальный
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|1.33, Аноним (33), 15:23, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скажите, а RTX 5090 таки справится с этими закруглёнными углами или уже нет?
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|2.35, Сладкая булочка (?), 15:26, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скажите, а RTX 5090 таки справится с этими закруглёнными углами или уже
> нет?
смотря какой fabric^W угол смотря сколько details^W точность
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|1.36, Сладкая булочка (?), 15:28, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В файловом менеджере cosmic-files добавлена поддержка отката на GIO
Использует технологии гнома? Как же так, а как же самому написать на ржавчине? Опять оберточки.
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