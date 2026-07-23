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Выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.4.0

23.07.2026 11:13 (MSK)

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.4.0. Пакеты с COSMIC 1.4.0 доступны в дистрибутиве Pop!_OS 24.04 и в ближайшее время ожидаются в Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Aeyrin OS, Redox и CachyOS. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензиями GPLv3 (приложения) и MPL-2.0 (библиотеки).

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Основные изменения:

  • Задействована новая звуковая тема "cosmic-sound-theme", которая пришла на смену старому набору системных звуков из gtk-темы pop-os.
  • В композитном менеджере cosmic-comp повышена точность позиционирования указателя мыши у края экрана, осуществлён переход с математической библиотеки cgmath на glam, улучшена работа с системными менеджерами, отличными от systemd, исправлено более 10 ошибок.
  • В файловом менеджере cosmic-files добавлена поддержка отката на GIO при проблемах с открытием содержимого через MTP.
  • В приложении cosmic-monitor, выводящем информацию о системе, запущенных процессах и потреблении ресурсов, добавлена функция принудительного завершения работы и разрешено переключение типов графиков CPU и GPU.
  • Устранены ошибки, приводившие к аварийному завершению работы панели при изменении уровня масштабирования вывода.
  • В конфигуратор добавлена возможность настойки градации изменения громкости.
  • Обеспечен запуск портала xdg-desktop-portal-cosmic в виде сервиса systemd с выводом лога через journald.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией System76 наглядного обзора изменений в COSMIC, добавленных за последние несколько месяцев (1,2,3,4).





  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pop-os/cosm...)
  2. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.3.0
  3. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.2.0
  4. OpenNews: Доступна среда рабочего стола COSMIC 1.1.0
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз среды рабочего стола COSMIC
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04, поставляемого с рабочим столом COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65961-cosmic
Ключевые слова: cosmic
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:33, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    больше прозрачности богу прозрачностей
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:50, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Все заблюрить.
    Дали челу блюр он и стал все блюрить.
    А как то челу выдали дрель, так он ходил все сверлил подряд.
    Как там это, раньше в играх типа Need for speed и тд, везде пихали Bloom свечение.
    Теперь везде Blur.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:48, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что нивелирует суть прозрачности.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:37, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    в репах что-то не видно, надо максимально васянские репы подключать
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:51, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Какой ужасный дизайн... Они ясно любители тёмного шоколада.
     
     
  • 2.5, Карлос Сношайтилис (ok), 11:56, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там без проблем совё настроить в пару кликов: https://system76.com/cosmic/theming
     
     
  • 3.20, Admino (ok), 13:57, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ловите кдешника!
     
     
  • 4.23, Альфарий (?), 14:01, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Весьма показательно, что о Гноме даже не вспомнили, как настройки - так КДЕ.

    -Джонни, Джонни, я настройки не чувствую!
    -Ты гном, у тебя их нет!

     
  • 3.27, Vasyan (??), 14:37, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что там можно настроить, цвета? Дизайн то все тот же васянский останется
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:10, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все программисты предпочитают темный дизайн.
     
     
  • 3.11, Аноним324 (ok), 13:18, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты это, не обобщай
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:57, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Все программисты предпочитают темный дизайн.

    В программистах нисколько не сомневаюсь, это сейчас низкосоциальные роботы, исполняющие приказы вышестоящего ИИ.

     
  • 3.22, Admino (ok), 13:58, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Why do programmers prefer dark themes?

    Cause light attract bugs.

     
  • 3.26, Аноним (26), 14:20, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет
     
  • 3.28, Vasyan (??), 14:37, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что дизайн программистами сделан, это и видно
     

  • 1.4, Карлос Сношайтилис (ok), 11:53, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы, релизы кучно идут
     
     
  • 2.31, Тудасюда (?), 14:47, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ИИ работает...
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:07, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы или пустословите?
     
  • 2.37, Сладкая булочка (?), 15:28, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кучные релизы признак сырости.
     

  • 1.7, Мемоним (?), 12:19, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жном здорового человека.
     
     
  • 2.12, AllL (?), 13:22, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном на пару голов выше этого.
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 14:20, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не только на пару голов выше, но и на пару голов шире, а кое-где и на пару голов длиннее.
    Но не там, где надо.
     
  • 2.24, Альфарий (?), 14:07, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне местами скорее кеды напомнило
     

  • 1.9, Сладкая булочка (?), 12:51, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по всему никому не нужно, кроме автора.
     
     
  • 2.14, AllL (?), 13:26, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Им плевать на то нужно оно вам или нет. Они для себя делают, для своих родных продаваемых ими компьтеров и для своих клиентов.
     
     
  • 3.34, Сладкая булочка (?), 15:24, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Им плевать на то нужно оно вам или нет. Они для себя
    > делают, для своих родных продаваемых ими компьтеров и для своих клиентов.

    А что это в таком обичевом тоне пишем? Задело? Да эти перепаковщики китайский корпусов пусть что хотят делают. Вырвиглазным и ненужным (что-то не видно что в нормальных дистрах этот стол по дефолту) он от этого не перестает быть.  


     

  • 1.10, Аноним1234 (?), 12:59, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будет Ubuntu, попробую.
     
     
  • 2.15, Аноним9000 (?), 13:30, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тоже жду Ubuntu flavor с COSMIC, чтобы погонять нормально. Запускал месяц назад на Fedora, но показалось немного сыровато ещё и я не любитель федоры
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:33, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не, ну этот файловый менеджер, на половину заблюренный, на половину нет - стыд и спам, когда они уже уберут этот неудачный скриншот или перепилят фм?
     
     
  • 2.17, Аноним (2), 13:43, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как иначе ты обои увидишь? Вообще, вдруг у тебя там что-то под окном, виджеты какие-нибудь? С файлами будешь работать и не увидишь тоже, не закрывать же весь обзор теперь. Ну и на обои смотреть тоже.
     
     
  • 3.29, Аноним (6), 14:38, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно второй монитор поставить и на него кроме рабочего стола ничего не выводить. Еще, помнится, такие устройства были - электронные фоторамки.  Их назначением было показывать картинку.
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:36, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фм реально ни о чем, хуже всего что здоровенную левую панель никак меньше не сделать (по крайней мере на 1.1 с которого я еще не обновлялся). Ну и двухпанельного режима нет
    Я просто после перехода на космик nemo продолжил использовать, он околоидеальный
     

  • 1.32, Аноним (32), 15:15, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    там курсор на 125% масштабировании лагать не перестал?
     
  • 1.33, Аноним (33), 15:23, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите, а RTX 5090 таки справится с этими закруглёнными углами или уже нет?
     
     
  • 2.35, Сладкая булочка (?), 15:26, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скажите, а RTX 5090 таки справится с этими закруглёнными углами или уже
    > нет?

    смотря какой fabric^W угол смотря сколько details^W точность

     

  • 1.36, Сладкая булочка (?), 15:28, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В файловом менеджере cosmic-files добавлена поддержка отката на GIO

    Использует технологии гнома? Как же так, а как же самому написать на ржавчине? Опять оберточки.

     

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