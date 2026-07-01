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Выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.2.0

01.07.2026 12:15 (MSK)

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.2.0. Пакеты с COSMIC 1.2.0 доступны в дистрибутиве Pop!_OS 24.04 и в ближайшее время ожидаются в Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Aeyrin OS, Redox и CachyOS. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензиями GPLv3 (приложения) и MPL-2.0 (библиотеки).

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Основные изменения по сравнению с версией 1.1.0:

  • В сервис установки обоев рабочего стола cosmic-bg добавлена поддержка формата изображений AVIF.
  • Апплеты подключения к сети и работы с Bluetooth для индикации продолжающегося процесса подключения переведены на спинер, предоставляемый библиотекой libcosmic. Аналогичный индикатор задействован при ожидании завершения аутентификации при входе в систему и при загрузке пакетов в менеджере приложений.
  • В композитном сервере cosmic-comp решена проблема с мерцанием экрана на системах с GPU Intel на базе микроархитектур Meteor, Arrow и Lunar Lake. Также устранено мерцание при открытии интерфейса переключения между виртуальными рабочими столами и при запуске меню приложений.
  • В текстовом редакторе cosmic-edit реализовано помещение документа в список недавно используемых файлов при записи документа.
  • В файловом менеджере реализована возможность просмотра поддиректорий в корзине и добавлена информация о контрольной сумме в панель со свойствами файла.
  • В приложении cosmic-monitor появилась поддержка горизонтальной прокрутки на страницах со списками процессов и приложений.
  • В xdg-desktop-portal-cosmic осуществлён переход на сборку с использованием утилиты just вместо make.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pop-os/cosm...)
  2. OpenNews: Доступна среда рабочего стола COSMIC 1.1.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04, поставляемого с рабочим столом COSMIC
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз среды рабочего стола COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65818-cosmic
Ключевые слова: cosmic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:23, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Капец мало изменений по сравнению с 1.1.0. Когда уже поддержка стороннмх виджетов и динамической темы? Как только это завезут, валв придется перейти на космик.
     
     
  • 2.3, krakotay (?), 12:30, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве в cosmic есть поддержка даже "родных" виджетов? Что-то не вижу у себя этой сущности
     
     
  • 3.13, Карлос Сношайтилис (ok), 12:53, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть и свои и сторонние: https://system76.com/cosmic/ux
     
     
  • 4.16, krakotay (?), 13:25, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, апплеты есть (к одному сам чуть-чуть приложил руку), но виджетов вроде нету
     
  • 2.12, Карлос Сношайтилис (ok), 12:51, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аплеты есть из коробки и можно свои наваять, пример: https://github.com/cosmic-utils/cosmic-ext-applet-ollama

    Темы тоже можно менять, вопрос что такое "динамические"? Адаптивные под цвета текущего приложения или что?

     
     
  • 3.15, Аноним (1), 13:02, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Аля material design на андроид, когда можно извлекать цвета из обоев и из этого строить цветовую схему для приложений, построенных с использованием нужных фреймворков, но для начала было бы неплохо и просто для системных такое сделать. Знаю, такое даелают кастомные desktop shell, аля dankshell или noctalia через mutagen, но мне кажется это была бы киллерфича для DE
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:40, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно чтобы По бесконечным потоком обновлялось.

    Вот, WinRar вышел, лол.

     
  • 2.24, test (??), 14:04, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как только это завезут, валв придется перейти на космик.

    Это еще почему? КДЕ юзают только по одной причине, больше всего похожа на windows.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:35, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сурьёзно? Никогда не пользовался Виндой по своей воле, никогда не имел Винду на домашнем компе, а вот KDE пользуюсь.
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 12:29, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В сервис установки обоев рабочего стола cosmic-bg добавлена поддержка формата изображений AVIF.

    Самое важное изменение из всего чейнджлога.

     
  • 1.4, Аноним (4), 12:33, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не нужно, этот фуфел тянет гига под 4 памяти. А память сейчас по цене сравнима с золотом.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:41, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    64 гиговые планки выросли в десять раз по цене. но хомячковская колбаса гигов по 8 как и раньше ничего не стоит.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:56, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кроме мамки бегиннер+ с 4+ слотами
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:59, 01/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +5 +/
     
  • 2.17, krakotay (?), 13:33, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Недавно купил себе 16гб ддр5 одной плашкой, 1080 юаней (12000 рублей)
    Дорого, конечно, но покупал я себе под lxqt. Потому что, когда запускаю игру, браузер, тг, разница между lxqt и cosmic резко уменьшалась.
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 13:58, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про многоканальность в курсе?))
     
     
  • 4.31, Аноним (14), 14:26, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он потом еще 16Гб докупит и будет у него 32Гб в двухканальном режиме вместо 16Гб.
     
     
  • 5.35, krakotay (?), 14:35, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вторую и купил, ахах. Ранее было 1*16, теперь 2*16
     
  • 4.32, krakotay (?), 14:32, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется, для игры и покупал вторую плашку. У меня так-то встроенная графика, там это совсем критично.
     
  • 2.19, Аноним (18), 13:43, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >фуфел тянет гига под 4 памяти

    Щас ничто не тянет гига под 4 памяти.
    Я сидел на Lxqt labwc, с 4Гб.
    Плашка 16 сгорела, но я сам виноват, нельзя протирать влажной салфеточкой.
    Зато людифф, больше книжак будут читать.

    После 3х вкладок все виснет (*я без swap принципиально еще со времен Win7).
    Купи уже плашку хотя бы 4Гб еще, на каком нить Авито, не мучайся.

     
     
  • 3.20, krakotay (?), 13:52, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да. Тут и lxqt раздулась, если не ошибаюсь, до 1.5 гб ОЗУ
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 14:14, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tasks: 213 total,   1 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.5 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 98.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7843.7 total,   6551.5 free,    795.3 used,    813.0 buff/cache    
    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7048.4 avail Mem

        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND                                      
       1418 user    20   0  811628 140048 116048 S   0.7   1.7   0:01.77 labwc                                        
       2211 user    20   0 1274668  81972  67576 S   0.0   1.0   0:00.41 pcmanfm-qt                                  
       2218 user    20   0  787228  63696  51876 S   0.3   0.8   0:00.73 lxqt-panel                                  
       2288 user    20   0  396836  55652  49080 S   0.0   0.7   0:00.18 xdg-desktop-por                              
       2425 user    20   0  625052  53064  46812 S   1.0   0.7   0:00.98 qterminal                                    
       2221 user    20   0  324016  46760  39048 S   0.0   0.6   0:00.21 lxqt-runner                                  
       2396 user    20   0  635388  45200  39452 S   0.0   0.6   0:00.11 nm-tray                                      
       1053 root      20   0 1959404  44768  27212 S   0.0   0.6   0:00.71 snapd                                        
       2223 user    20   0  984380  41800  32196 S   0.0   0.5   0:00.44 nm-applet                                    
       2392 user    20   0  324680  37396  32908 S   0.0   0.5   0:00.05 lxqt-powermanag                              
       2212 user    20   0  318636  36856  33028 S   0.0   0.5   0:00.11 lxqt-notificati                              
       1299 root      20   0  131892  35260  20152 S   0.0   0.4   0:00.20 unattended-upgr                              
       2394 user    20   0  314504  34288  30316 S   0.0   0.4   0:00.07 qlipper

    Но это еще с профил Сьюнк Дайманом.
    Но я и на 4Гб с профил Сьюнк Дайманом сидел.

     
  • 3.26, Аноним (-), 14:07, 01/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.30, Аноним (29), 14:19, 01/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.33, Аноним (-), 14:32, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изопропиловый спирт 99% стоит копейки. Можно купить себе литр, или даже больше, и может даже на всю жизнь хватит, если только компьютер чистить.
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:04, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это правда, что оно столько памяти жрёт, то это кабздец. Либо там кто-то в команде не сильно умный решения принимает, либо они это оставили оптизировать "на потом".
     

  • 1.6, LeNiN (ok), 12:38, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, есть ли какие-то планы-попытки опакетить всё это в Debian, с прицелом на добавление в официальные репозитории?
     
     
  • 2.9, LeNiN (ok), 12:46, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нашёл в https://debian.org/devel/wnpp/requested : https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1130240 . Похоже, что пока никакой работы в эту сторону не было.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:08, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит придется все самому делать. Кто со мною? Я конечно сам сделаю, но вместе веселее.
     
  • 2.23, Аноним (21), 13:59, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, ждём косбунту
     
  • 2.25, Аноним (27), 14:06, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я вот тоде задаюсь этим вопросом, почему не расширяют зоопарк зверьков с дефолтных гномов, крыс, кед.
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:12, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Польские подъезды гадишь? Ты хоть свой мусор до контейнера доносиь или кидаешь в урну возле подъезда. Садистские мысли в голову приходят?
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:43, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Дибиан про Штабильность. Лет через десять приходите, и попробуйте образцы десятилетней давности не упаковать, поскольку у дебиана нет нормальной поддержки зависимостей.
     

  • 1.37, Аноним (34), 14:45, 01/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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