Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.2.0. Пакеты с COSMIC 1.2.0 доступны в дистрибутиве Pop!_OS 24.04 и в ближайшее время ожидаются в Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Aeyrin OS, Redox и CachyOS. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензиями GPLv3 (приложения) и MPL-2.0 (библиотеки). COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Основные изменения по сравнению с версией 1.1.0: В сервис установки обоев рабочего стола cosmic-bg добавлена поддержка формата изображений AVIF.

Апплеты подключения к сети и работы с Bluetooth для индикации продолжающегося процесса подключения переведены на спинер, предоставляемый библиотекой libcosmic. Аналогичный индикатор задействован при ожидании завершения аутентификации при входе в систему и при загрузке пакетов в менеджере приложений.

В композитном сервере cosmic-comp решена проблема с мерцанием экрана на системах с GPU Intel на базе микроархитектур Meteor, Arrow и Lunar Lake. Также устранено мерцание при открытии интерфейса переключения между виртуальными рабочими столами и при запуске меню приложений.

В текстовом редакторе cosmic-edit реализовано помещение документа в список недавно используемых файлов при записи документа.

В файловом менеджере реализована возможность просмотра поддиректорий в корзине и добавлена информация о контрольной сумме в панель со свойствами файла.

В приложении cosmic-monitor появилась поддержка горизонтальной прокрутки на страницах со списками процессов и приложений.

В xdg-desktop-portal-cosmic осуществлён переход на сборку с использованием утилиты just вместо make.



