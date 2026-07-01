Выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.2.0

|
|1.1, Аноним (1), 12:23, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Капец мало изменений по сравнению с 1.1.0. Когда уже поддержка стороннмх виджетов и динамической темы? Как только это завезут, валв придется перейти на космик.
|
|
|
|2.3, krakotay (?), 12:30, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А разве в cosmic есть поддержка даже "родных" виджетов? Что-то не вижу у себя этой сущности
|
|
|
|
|
|4.16, krakotay (?), 13:25, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну да, апплеты есть (к одному сам чуть-чуть приложил руку), но виджетов вроде нету
|
|
|
|3.15, Аноним (1), 13:02, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Аля material design на андроид, когда можно извлекать цвета из обоев и из этого строить цветовую схему для приложений, построенных с использованием нужных фреймворков, но для начала было бы неплохо и просто для системных такое сделать. Знаю, такое даелают кастомные desktop shell, аля dankshell или noctalia через mutagen, но мне кажется это была бы киллерфича для DE
|
|2.18, Аноним (18), 13:40, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нужно чтобы По бесконечным потоком обновлялось.
Вот, WinRar вышел, лол.
|
|2.24, test (??), 14:04, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как только это завезут, валв придется перейти на космик.
Это еще почему? КДЕ юзают только по одной причине, больше всего похожа на windows.
|
|
|
|3.34, Аноним (34), 14:35, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сурьёзно? Никогда не пользовался Виндой по своей воле, никогда не имел Винду на домашнем компе, а вот KDE пользуюсь.
|
|1.2, Жироватт (ok), 12:29, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В сервис установки обоев рабочего стола cosmic-bg добавлена поддержка формата изображений AVIF.
Самое важное изменение из всего чейнджлога.
|
|1.4, Аноним (4), 12:33, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Не нужно, этот фуфел тянет гига под 4 памяти. А память сейчас по цене сравнима с золотом.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 12:41, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
64 гиговые планки выросли в десять раз по цене. но хомячковская колбаса гигов по 8 как и раньше ничего не стоит.
|
|2.17, krakotay (?), 13:33, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Недавно купил себе 16гб ддр5 одной плашкой, 1080 юаней (12000 рублей)
Дорого, конечно, но покупал я себе под lxqt. Потому что, когда запускаю игру, браузер, тг, разница между lxqt и cosmic резко уменьшалась.
|
|
|
|
|
|4.31, Аноним (14), 14:26, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он потом еще 16Гб докупит и будет у него 32Гб в двухканальном режиме вместо 16Гб.
|
|4.32, krakotay (?), 14:32, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разумеется, для игры и покупал вторую плашку. У меня так-то встроенная графика, там это совсем критично.
|
|2.19, Аноним (18), 13:43, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>фуфел тянет гига под 4 памяти
Щас ничто не тянет гига под 4 памяти.
Я сидел на Lxqt labwc, с 4Гб.
Плашка 16 сгорела, но я сам виноват, нельзя протирать влажной салфеточкой.
Зато людифф, больше книжак будут читать.
После 3х вкладок все виснет (*я без swap принципиально еще со времен Win7).
Купи уже плашку хотя бы 4Гб еще, на каком нить Авито, не мучайся.
|
|
|
|
|
|4.29, Аноним (29), 14:14, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Tasks: 213 total, 1 running, 212 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.5 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 98.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 7843.7 total, 6551.5 free, 795.3 used, 813.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 7048.4 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1418 user 20 0 811628 140048 116048 S 0.7 1.7 0:01.77 labwc
2211 user 20 0 1274668 81972 67576 S 0.0 1.0 0:00.41 pcmanfm-qt
2218 user 20 0 787228 63696 51876 S 0.3 0.8 0:00.73 lxqt-panel
2288 user 20 0 396836 55652 49080 S 0.0 0.7 0:00.18 xdg-desktop-por
2425 user 20 0 625052 53064 46812 S 1.0 0.7 0:00.98 qterminal
2221 user 20 0 324016 46760 39048 S 0.0 0.6 0:00.21 lxqt-runner
2396 user 20 0 635388 45200 39452 S 0.0 0.6 0:00.11 nm-tray
1053 root 20 0 1959404 44768 27212 S 0.0 0.6 0:00.71 snapd
2223 user 20 0 984380 41800 32196 S 0.0 0.5 0:00.44 nm-applet
2392 user 20 0 324680 37396 32908 S 0.0 0.5 0:00.05 lxqt-powermanag
2212 user 20 0 318636 36856 33028 S 0.0 0.5 0:00.11 lxqt-notificati
1299 root 20 0 131892 35260 20152 S 0.0 0.4 0:00.20 unattended-upgr
2394 user 20 0 314504 34288 30316 S 0.0 0.4 0:00.07 qlipper
Но это еще с профил Сьюнк Дайманом.
Но я и на 4Гб с профил Сьюнк Дайманом сидел.
|
|3.33, Аноним (-), 14:32, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Изопропиловый спирт 99% стоит копейки. Можно купить себе литр, или даже больше, и может даже на всю жизнь хватит, если только компьютер чистить.
|
|2.40, Аноним (40), 15:04, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если это правда, что оно столько памяти жрёт, то это кабздец. Либо там кто-то в команде не сильно умный решения принимает, либо они это оставили оптизировать "на потом".
|
|1.6, LeNiN (ok), 12:38, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно, есть ли какие-то планы-попытки опакетить всё это в Debian, с прицелом на добавление в официальные репозитории?
|
|
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 14:08, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Значит придется все самому делать. Кто со мною? Я конечно сам сделаю, но вместе веселее.
|
|2.25, Аноним (27), 14:06, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну я вот тоде задаюсь этим вопросом, почему не расширяют зоопарк зверьков с дефолтных гномов, крыс, кед.
|
|2.28, Аноним (28), 14:12, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Польские подъезды гадишь? Ты хоть свой мусор до контейнера доносиь или кидаешь в урну возле подъезда. Садистские мысли в голову приходят?
|
|2.36, Аноним (36), 14:43, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем? Дибиан про Штабильность. Лет через десять приходите, и попробуйте образцы десятилетней давности не упаковать, поскольку у дебиана нет нормальной поддержки зависимостей.
|