Выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04, поставляемого с рабочим столом COSMIC

12.12.2025 09:16

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 24.04 и поставляется с собственным окружением рабочего стола COSMIC. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектур x86_64 (2.9 ГБ + отдельная сборка для систем с GPU NVIDIA) и ARM64 (2.7 ГБ).

Дистрибутив ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Компания System76 начала разработку собственной редакции дистрибутива Ubuntu после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс.

Изначально пользовательское окружение в Pop!_OS основывалось на модифицированной оболочке GNOME Shell и наборе собственных дополнений к GNOME Shell. В Pop!_OS 24.04 осуществлён переход на новую среду рабочего стола COSMIC, разработка которой велась компанией System76 последние три года. Проект COSMIC написан на языке Rust с использованием библиотеки Iced. С обзором возможностей COSMIC можно познакомиться во вчерашнем анонсе релиза COSMIC 1.0.

Среди других изменений в Pop!_OS 24.04:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 24.04. Обновлены версии ядра Linux 6.16, Mesa 25.1.5, драйверов NVIDIA 580, libwayland/libwayland-client 1.23.1 и libdrm 2.4.125.
  • Файловый менеджер GNOME Files, эмулятор терминала GNOME Terminal, текстовый редактор GNOME Text Edito, утилита создания скриншотов GNOME Screenshotr и мультимедийный проигрыватель Totem заменены на приложения COSMIC Files, COSMIC Terminal, COSMIC Text Editor, COSMIC Screenshot и COSMIC Media Player.
  • Для установки дополнительных программ вместо Pop!_Shop задействовано приложение COSMIC Store.
  • Добавлена официальная поддержка ПК System76 Thelio Astra на базе архитектуры ARM64, а также неофициальная поддержка сообществом ARM-устройств других производителей. В качестве загрузчика на ARM-системах задействован Tow-Boot на без U-Boot.
  • Переработана поддержка систем с гибридной графикой. Обеспечено автоматическое переключение между встроенным GPU и дискретной видеокартой на основе параметров приложений. Добавлена возможность ручного выбора GPU через контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на пиктограммах приложений.
  • Добавлена поддержка включения полнодискового шифрования на этапе установки.
  • В инсталлятор добавлен режим переустановки без потери пользовательских файлов, настроек и приложений, установленных в формате flatpak.


  2. OpenNews: Первый стабильный релиз среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
  • 1.1, iPony128052 (?), 10:19, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как поставить в виртуалку на Mac Arm?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:26, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Купить нормальный компутер, а там уже просто.
     
  • 2.8, Пользователь CDE на Pentium III (?), 10:37, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как и любой другой дистрибутив.
     

  • 1.2, iPony128052 (?), 10:20, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Что тут  с отказом от луддитных процессорных архитектур и поддержкой новых x86-64-v3?
     
     
  • 2.7, Пользователь CDE на Pentium III (?), 10:35, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Что тут  с отказом от луддитных процессорных архитектур и поддержкой новых
    > x86-64-v3?

    Ты не получишь видимого прироста производительности, пользователи gentoo это сто раз доказали.

     
     
  • 3.18, iPony128052 (?), 11:36, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне чисто психологически неприятно пользоваться устаревшими технологиями
    проф деформация
     

  • 1.6, Пользователь CDE на Pentium III (?), 10:33, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    слишком планшетно, не для десктопа с мышью и клавиатурой
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:44, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >  слишком планшетно, не для десктопа с мышью и клавиатурой

    На вашем ноуте до сих пор нет тачскрина О_о?
    Хотя... "Пользователь CDE на Pent...", кого я спрашиваю :)

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:47, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень ясна цель. Это же просто Гном с расширениями.
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 10:50, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не очень ясна цель.

    Как обычно, сделать лучшее ДЕ ever!))

    > Это же просто Гном с расширениями.

    Неа, это совсем другая ДЕ
    "В Pop!_OS 24.04 осуществлён переход на новую среду рабочего стола".

    Им просто надоело каждый раз костылять старую версию, потому что гномеры ломали апи.
    И запили свое.

     
     
  • 3.13, d (??), 11:01, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть сомнения , команды консольные от гнома , которые указывают клавиши переключения раскладки, прекрасно работают
     
  • 2.14, Пишу с кор 2 дуо (?), 11:02, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гном менее страшный. А эта поделка вообще пример хрестоматийного вырвиглазия в вакууме.
     

  • 1.15, SlackwareRT (?), 11:10, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я как был в XFCE, так и остался, и ничего пока не допиливаю. И ядро 6.12 или 6.18 на выбор.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:14, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Молодец! Держи в курсе! А я всё ещё на дебиане 8, кде 4.14 с собственными патчами!
     
  • 2.17, Пишу с кор 2 дуо (?), 11:24, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последнее, что бы я обновлял, так это ядро. Сижу на 5.19.17 и не вижу смысла обновляться на 6-ю ветку.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:40, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Poop OS
    Popov OS
     

