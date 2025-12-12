Выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04, поставляемого с рабочим столом COSMIC

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 24.04 и поставляется с собственным окружением рабочего стола COSMIC. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектур x86_64 (2.9 ГБ + отдельная сборка для систем с GPU NVIDIA) и ARM64 (2.7 ГБ). Дистрибутив ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Компания System76 начала разработку собственной редакции дистрибутива Ubuntu после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс. Изначально пользовательское окружение в Pop!_OS основывалось на модифицированной оболочке GNOME Shell и наборе собственных дополнений к GNOME Shell. В Pop!_OS 24.04 осуществлён переход на новую среду рабочего стола COSMIC, разработка которой велась компанией System76 последние три года. Проект COSMIC написан на языке Rust с использованием библиотеки Iced. С обзором возможностей COSMIC можно познакомиться во вчерашнем анонсе релиза COSMIC 1.0. Среди других изменений в Pop!_OS 24.04: Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 24.04. Обновлены версии ядра Linux 6.16, Mesa 25.1.5, драйверов NVIDIA 580, libwayland/libwayland-client 1.23.1 и libdrm 2.4.125.

Файловый менеджер GNOME Files, эмулятор терминала GNOME Terminal, текстовый редактор GNOME Text Edito, утилита создания скриншотов GNOME Screenshotr и мультимедийный проигрыватель Totem заменены на приложения COSMIC Files, COSMIC Terminal, COSMIC Text Editor, COSMIC Screenshot и COSMIC Media Player.

Для установки дополнительных программ вместо Pop!_Shop задействовано приложение COSMIC Store.

Добавлена официальная поддержка ПК System76 Thelio Astra на базе архитектуры ARM64, а также неофициальная поддержка сообществом ARM-устройств других производителей. В качестве загрузчика на ARM-системах задействован Tow-Boot на без U-Boot.

Переработана поддержка систем с гибридной графикой. Обеспечено автоматическое переключение между встроенным GPU и дискретной видеокартой на основе параметров приложений. Добавлена возможность ручного выбора GPU через контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на пиктограммах приложений.

Добавлена поддержка включения полнодискового шифрования на этапе установки.

В инсталлятор добавлен режим переустановки без потери пользовательских файлов, настроек и приложений, установленных в формате flatpak.



