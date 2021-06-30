The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В дистрибутиве Pop!_OS 21.04 предложен новый рабочий стол COSMIC

30.06.2021 10:19

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 21.04. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 21.04 и поставляется с собственным окружением рабочего стола COSMIC. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (2.8 ГБ) и Intel/AMD (2.4 ГБ).

Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс.

До выпуска Pop!_OS 21.04 дистрибутив поставлялся с модифицированной оболочкой GNOME Shell, набором оригинальных дополнений к GNOME Shell, собственной темой оформления, своим набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками и расширенным набором драйверов. В выпуске Pop!_OS 21.04 на смену модифицированному рабочему столу GNOME пришло новое пользовательское окружение COSMIC (Computer Operating System Main Interface Components), которое развивается под лицензией GPLv3.

COSMIC продолжает использовать технологии GNOME, но отличается внесением концептуальных изменений и более глубокой переработкой рабочего стола, выходящей за рамки дополнений к GNOME Shell. При разработке COSMIC поставлены такие задачи, как желание сделать рабочий стол проще в использовании, расширить функциональность и увеличить эффективность работы за счёт настройки окружения под свои предпочтения.

Вместо появившейся в GNOME 40 унифицированной горизонтальной навигации по виртуальным рабочим столам и приложениям в обзорном режиме (Activities Overview), в COSMIC продолжено разделение представлений для навигации по рабочим столам/открытым окнам и установленным приложениям (секции Workspaces и Applications). Раздельное представление даёт возможность получать доступ к выбору приложений в один клик, а более простое оформление позволит не отвлекать внимание на визуальные нагромождения.

Для манипуляции окнами предоставлен как привычный для новичков традиционный режим управления при помощи мыши, так и мозаичный режим компоновки окон, позволяющий управлять работой только при помощи клавиатуры. В мозаичном режиме также можно использовать мышь для перегруппировки закреплённых окон - достаточно кликнуть и перетащить окно в нужное место. При первом запуске предлагается мастер начальной настройки, который позволяет выбрать наиболее оптимальное для себя поведение рабочего стола и оформление.

Например, можно выбрать место отображения панели приложений (внизу, вверху, справа или слева), размер (по всей ширине экрана или нет), автоскрытие, а также управлять размещением пиктограмм рабочих столов, открытых окон или выбранных приложений. В панели можно включить или выключить кнопки вызова интерфейсов навигации по открытым окнам и приложениям, переместить виджеты с часами и областью уведомлений в левый или правый верхний угол, настроить вызов обработчика, выводящего панель запуска приложений при перемещении указателя мыши в левый верхний угол экрана.

При нажатии клавиши Super обеспечен запуск по умолчанию интерфейса Launcher, дающего возможность запускать приложения, выполнять произвольные команды, вычислять математические выражения (например, можно ввести "=2+2"), переходить к определённым секциям конфигуратора и переключаться между уже работающими программами. Встроенная строка поиска позволяет нажать Super и сразу начать ввод маски для выбора нужной программы, поиска файлов или поиска содержимого на определённом сайте. При желании можно изменить привязку клавиши Super к другим действиям, например, к открытию навигации по рабочим столам и приложениям.

Для управления кроме горячих клавиш предоставлена возможность использования управляющих жестов на трекпаде. Например, касание четырьмя пальцами с перемещением вправо запускает интерфейс навигации по приложениям, влево - показывает список открытых окон, а вверх/вниз - переключает на другой виртуальный рабочий стол. При движении с касанием трёх пальцев производится переключение между открытыми окнами.

Из особенностей нового выпуска также отмечается возможность опционального размещения кнопок сворачивания и раскрытия окна (по умолчанию показывается только кнопка сворачивания), поддержка обновления дискового раздела "recovery" через штатный конфигуратор, новый алгоритм определения релевантности при поиске программ, система плагинов для расширения возможностей поиска в Launcher.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Открытая клавиатура Launch перешла на стадию приёма предзаказов
  3. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
  4. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.10
  5. OpenNews: Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen
  6. OpenNews: System76 приведёт в порядок поддержку HiDPI в Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55410-popos
Ключевые слова: popos, cosmic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отдельно ставить можно? На дебиан с бубунтой.
     
     
  • 2.6, Annoynymous (ok), 10:51, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да.
     

  • 1.2, acroobat (??), 10:33, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название как у лицензионной сборки винды!
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 13:54, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и скрины панели с пуском как у 11й
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 10:37, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие киллерфичи?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:44, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Киллер фича это иконки программ в центре экрана. С большими отступами. Но как и везде это не помешало им ужать текст иконок так, что даже короткие названия переносятся, причём не по пробелу, а где попало.
    Даже в Windows 95 текст под иконками лучше выглядел.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 14:12, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Даже в Windows 95

    Win95 неогранённый алмаз в дизайне ОС. Современным средам рабочего стола далеко до Win95

     
     
  • 4.75, Аноним (75), 15:47, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, они не умеют открывать каждый каталог в новом окне. Куда уж современным кедам до шинды 25-летней давности.
     
  • 4.78, SinoptikUF (?), 16:12, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще все эти графические оболочки? Только железо постоянно напрягают.
     
  • 2.76, vpdatlant (ok), 15:56, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У дистра одна киллерфича - полная поддержка из коробки их ноутбуков и компьютеров, а так это та же убунта с модификацией гнома.
     
     
  • 3.81, Аноним (81), 16:54, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как FreeDOS чтоль?
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:48, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Попов ОС
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:53, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он у них ведущий инженер по интерфейсам и обоям.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:54, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Денииис, ну успокооойся уже
     
     
  • 2.79, denmatv94 (?), 16:32, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего????!!!!!! Кто здесь меня звал?)) 😂
     

  • 1.8, пох. (?), 11:05, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нет слов, это кабзда, опять из гнома пытаются сделать конфетку
     
     
  • 2.25, DosFi (?), 12:23, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А разве Гном не конфетка. я пользуюсь и мне очень нравится.
     
     
  • 3.63, анонн (ok), 14:42, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А разве Гном не конфетка. я пользуюсь и мне очень нравится.

    DosFi - это случайно не производная от drosophila? А то представителям этого рода часто нравится то, что когда-то [b]было[/b] конфеткой.

     
  • 2.27, пох. (?), 12:42, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я ем сало с вареннем. Будешь?
     

  • 1.9, aNonim (?), 11:05, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Бар в верху, панель в низу, самое то для танкощелей.
     
     
  • 2.23, Инжиниринг (?), 12:01, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы не правописание, я бы даже по смыслу согласился
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:08, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из особенностей нового выпуска также отмечается возможность опционального размещения кнопок сворачивания и раскрытия окна

    Всё остальное что было и что будет не опционально. Короче эталонное не нужно.

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:12, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ещё можно потестить вторую бетку elementary:
    https://builds.elementary.io/beta
     
     
  • 2.13, Николай (??), 11:18, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть инфа, когда примерно должен выйти Elementary 6?
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 11:19, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю сами разработчики точно не знают =) В этом году вроде, по готовности.
     
     
  • 4.38, НяшМяш (ok), 13:27, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, хотя бы за полгода до нового LTS убунты успеют?
     

  • 1.12, Николай (??), 11:17, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это более вменяемое чем Gnome 40
     
  • 1.15, iPony129412 (?), 11:19, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это типа в сторону Windows 11?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:33, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо да. Те же кынопочкы по середине панели внизу
     
     
  • 3.19, Аноним (10), 11:40, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же давно используется. Майки также содрали.
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:56, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое удивительное что нет, Космик анонсировали вроде ещё в марте, до 11 винды
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:40, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже на структуру MacOS
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:55, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новый рабочий стол(гном с парой расширений которому новое название дали потому что им не нравилось как их носом тыкали в то что они описывают фичи гнома как что-то, что они сами сделали не упоминая при этом гном, так что теперь можно отмазываться что это космик, отдельное де)
     
  • 1.24, Fracta1L (ok), 12:19, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ваще ни разу не копия Windows 11
     
     
  • 2.26, DosFi (?), 12:25, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cosmic был заявлен еще задолго до новостей об W11, так что майки все скопировали.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:05, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До начала разработки W11 или до её показа?
     
  • 3.55, Fracta1L (ok), 14:15, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять эти мантры
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:11, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не на Раст чтож ты по этому поводу не бомбанул?
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 15:05, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и не сишке. Чего ж ему бомбить ?
     

  • 1.28, пох. (?), 12:44, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Майки скопировали Cosmic", это всё что нужно знать j новиопах в линуксе, сам такой был)
     
     
  • 2.30, пох. (?), 12:56, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, подделка, я, конечно, не очень любил microsoft, причем вовсе не за то за что следовало бы, но ТАКИМ фееричным дол...бом никогда не был.

     
     
  • 3.39, пох. (?), 13:27, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сформулируй поточнее пох №2)
     
     
  • 4.41, пох. (?), 13:35, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сформулируй поточнее пох №2)

    дык нет же ж номерков, почему-то они клеятся только к "Аноним". А такое неудобно набирать.


     
  • 2.37, Аноним (37), 13:20, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ведь KDE копировало, так что они таким образом забирают должок у СПО, забирая их идеи. А вообще популярные графические интерфейсы, похожи друг на друга. Так как если использовать что-то нестандартное, к этому оказывается привыкать нужно.
     

  • 1.29, Аноном (?), 12:46, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А можно уже просто выпустить Pop!_OS с KDE?
     
     
  • 2.31, Аноним111 (?), 13:00, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, нельзя.
     

  • 1.33, Аноним (34), 13:10, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шкурки для Гнома так сложно делать что их называют самостоятельными рабочими столами?
     
  • 1.36, jOKer (ok), 13:18, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На самом-то деле ни одного, по настоящему нового (читай "революционного") рабочего стола, давным давно не было, и в ближайшее время не предвидится.

    Потому что новый рабочий стол - обозначает ПОЛНЫЙ отказ от GTK и Qt, которые давным давным-давно развились до такой степени, что стали в какой-то мере сдерживающим фактором. В данный момент видение их разработчиков является теми красными линиями в которые зафлажкованы /потенциальные/ строители любых новых столов. Более того: в случае с GTK имеет место быть политический фактор, а в случае с Qt - коммерческий (и до кучи мощное лобби проекта KDE).

    Проблема, однако, еще и в том, что идея нанять на роль среды для рабочих столов браузерный движок (а эта идея буквально на поверхности), так же встречает мощное противодействие и негатив буквально со всех сторон. И как по мне, так зря... впрочем, это лично мое мнение и я его никому не навязываю.

     
     
  • 2.42, danonimous (?), 13:35, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем бруазерный движок для среды рабочего стола? Проще сразу всё на Unity Game Engine или Unreal Engine написать.
     
     
  • 3.50, jOKer (ok), 14:07, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем бруазерный движок для среды рабочего стола? Проще сразу всё на Unity
    > Game Engine или Unreal Engine написать.

    Затем, что архитектурно выгоднее отделить клиента (который собственно будет крутить веб-приложение рабочего стола и выводить в окна /или на полный экран/ вывод локально запущенных прикладов) и сервер, который будет хранить у себя и предоставлять клиенту части веб-приложения (включая и набор элементов управления, само-собой), конфигурацию, запускать приклады (!!!), инициировать события стороны сервера и т. д.

    В этом случае, появляется возможность, в случае необходимости, разнести по разным хостам сервер и клиент и попутно решить еще и проблему удаленного доступа и общего (шаренного) рабочего стола. В этом случае вывод удаленно запущенных прикладов сервер будет транслировать своим клиентам.

     
  • 2.43, пох. (?), 13:42, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема, однако, еще и в том, что идея нанять на роль среды
    > для рабочих столов браузерный движок (а эта идея буквально на поверхности),

    спасибо, но один хромоногоос у нас уже есть, не надо целую стаю.

    Напоминаю, кстати, что Rasterman сделал свою среду (хотя она и не была "рабочим столом") в одиночку за пол-года.

    https://web.archive.org/web/20030414184127/http://www.corbina.net/~alx/strange
    (и да, ЭТО ни в каком месте не было похоже на винду)

     
     
  • 3.56, jOKer (ok), 14:21, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Проблема, однако, еще и в том, что идея нанять на роль среды
    >> для рабочих столов браузерный движок (а эта идея буквально на поверхности),
    > спасибо, но один хромоногоос у нас уже есть, не надо целую стаю.

    Во-первых, не "у нас", а "у них". И сделано оно, - внезапно!- так же под "них".

    А во-вторых, есть существенная разница между "запускать веб-приложение которое крутится где-то там" и "запускать локальный приклад на хосте у себя самого (любимого)". Ощутите разницу.

     
  • 2.48, Аноним (75), 14:00, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sway же ну! Да WM, но работает же, и на wayland. Если надо прикручивается FM, ну там уже по вкусу, но pcmanfm уже более чем достаточно. Wayland версию dmenu и даже wofi пускать можно. Можно даже сделать кнопочку для этого на панели, но ни разу не видел тех кому это надо.
     
     
  • 3.52, jOKer (ok), 14:13, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Sway же ну! Да WM, но работает же, и на wayland. Если
    > надо прикручивается FM, ну там уже по вкусу, но pcmanfm уже
    > более чем достаточно. Wayland версию dmenu и даже wofi пускать можно.
    > Можно даже сделать кнопочку для этого на панели, но ни разу
    > не видел тех кому это надо.

    Я тоже использую сейчас i3, и поэтому хорошо понимаю, что i3 - это вовсе не то, что будет когда-либо массовым. Потребитель этой истории весьма специфичен, и в процентном отношении мал. Ну сколько людей сидят на тайловиках в процентах? На вскидку, вряд ли более 5-10%. Остальные предпочитают окна и мышь.

     
     
  • 4.77, Аноним (75), 15:58, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и у линукса на десктопе не то чтобы большой процент Другое дело что WMами п... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.61, Аноним (61), 14:41, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким образом написание нового DE требует отказа от существующего графического тулкита? Бред какой-то.
     
  • 2.62, Аноним (62), 14:42, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напомни-ка, а зачем нужен новый рабочий «революционный» стол? Чтобы что?
     
     
  • 3.68, jOKer (ok), 15:02, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос очень правильный, плюсую.

    Согласен, изобретать просто для того что бы изобретать, смысла в этом не много. Но, думаю, что не в этом случае.

    Полагаю, что главный вызов на который приходится отвечать, это высокая адаптация под "зоопарк" конечных устройств и новых типов периферии. Впрочем, с вопросом "зачем нам новые рабочие столы?" вам лучше обратится к авторам этих самых столов. Например, того что под катом.

     

  • 1.40, пох. (?), 13:33, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В линукс было лишь одно DE которое можно было пускать в продакшен и которое смотрелось красиво даже на дешёвых ноутах, это было Юнити. Юнити и Windows 8 приводили в чувство самые страшные гробы, но то и другое похерено, у Каноникл тупо не хватило денег, а Майкрософт банально повелась на нытьё луддитов, которым подавай панельку с меню.
     
     
  • 2.44, пох. (?), 13:44, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В линукс было лишь одно DE которое можно было пускать в продакшен
    > и которое смотрелось красиво даже на дешёвых ноутах

    возможно, тебе просто стоило купить не настолько дешевый и помойный ноут?!

    Лично я что юнити, что windows8 предпочел бы видеть в гробу, можно даже не страшном, а самом дорогом какой могу себе позволить. Но непременнейше на похоронах принести в жертву всех виновных в их разработке. С Балмера можно не начинать.

    Я предпочитаю многозадачные операционные системы, извини уж. Я понимаю, что на твоем 8" экране по другому все равно было невозможно, но луддит тут только ты.

     
  • 2.49, Аноним (49), 14:04, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть Ubuntu Unity Remix.

    https://ubuntuunity.org/

     
     
  • 3.73, пох. (?), 15:20, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не то, без поддержки Canonical не взлетит никогда
     
  • 2.57, iPony129412 (?), 14:26, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Windows 8… Майкрософт банально повелась на нытьё луддитов, которым подавай панельку с меню.

    Так если это и вправду ужас. Этакой нагромождение двух разных ОС.
    Нажимаешь кнопку, и хоп ты из этакой старой Windows перелетаешь в планшет.

    Туда же путаница с двумя панелями управления. Два плохо связанных и слепленных куриальных миров.

     
     
  • 3.71, gj (?), 15:13, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нажимаешь кнопку, и хоп ты из этакой старой Windows перелетаешь в планшет.

    Так это же прекрасно, что хочешь то и выбираешь, а новая винда напоминает говнище в стиле Манжаро, ну да пох, всё равно до конца дней сидеть на WM из-за любителей днищенской XFCE и поклонников второго андроида (gnome3/40)

     
  • 2.58, Аноним (37), 14:32, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >В линукс было лишь одно DE которое можно было пускать в продакшен и которое смотрелось красиво даже на дешёвых ноутах, это было Юнити.

    Юнити? Серьёзно? Это дряная панель которую не убрать без напильника, от которой 10% информации с боку не отображается. Я очень рад что и windows 8 и unity не взлетели. Ребята со своими дизайнерскими видениями и плитками пусть идут в туман. Панель есть самое удобное что можно представить для графического окружения. Если человек разрушает уже изначально сломанное, то он не луддит, он утилизатор.

     
     
  • 3.72, пох. (?), 15:17, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ребята со своими дизайнерскими видениями и плитками пусть идут в туман

    В туман идёт только линукс, в 1% вечный туман серверов

     
  • 2.64, Аноним (62), 14:43, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юнити это самый мощный стимул отказаться от ванильной Убунты и перейти на всякий Xubuntu, Kubuntu и другие форки.
     

  • 1.46, Аноним (46), 13:54, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у меня тоже "restart" вместо "перезагрузка" в gnome 40?
     
  • 1.47, vantoo (ok), 13:59, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередное DE-клон Макоси?
     
  • 1.54, Аноним (51), 14:14, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У человечества есть Trinity TDE, а они изобретают всякое.
     
     
  • 2.60, Аноним (37), 14:33, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У человечества есть tinyWM, а они изобретают всякое.

     

  • 1.59, vz_2 (?), 14:32, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком устаревшее и неудобное, а также много занимающее место на рабочем столе.

    По мне, ну т.е. ИМХО моё, ни верхней статусной панели, ни нижней панели с избранным быть не должно, хотя избранное можно сделать скрываемое.

    Рабочий стол не должны засираться этими панели, кроме conky, для всего основного есть средняя кнопка мыши, вызывает ALT+TAB, ну т.е. для переключения окон (я б в это окно ещё добавил избранное и меню приложений  ).
    А трей с часами, клавиатурной раскладкой, счётчиком уведомлений в настраиваемом и компактном месте строки заголовка любого активного окна.

    Очень не люблю эти панели, всё крайне медленно с ними, место по вертикали занимает много, тайловым пользовался раньше, но floating windows это всё-таки лучше.

     
     
  • 2.80, const (??), 16:35, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для всего основного есть средняя кнопка мыши, вызывает ALT+TAB

    Издеваешься? Эта кнопка появилась раньше колеса, на ней задействовано множество задач. Вставка из буфера, панорамирование изображений, карт, навигация в САПРах, в софте для 3D-дизайна...

    > А трей с часами, клавиатурной раскладкой, счётчиком уведомлений в настраиваемом и компактном месте строки заголовка любого активного окна.

    Это уже давно сделали. Только поверни мысль в другую сторону: не трей в заголовок пихать, а заголовок в панель с треем. Так ещё и глобальное меню можно там разместить. Всё есть почти из коробки в Плазме (для заголовка надо добавить 1 апплет).

     

  • 1.65, Аноним (65), 14:44, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу де на расте, а лучше сразу ос.
     
     
  • 2.74, НяшМяш (ok), 15:38, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.redox-os.org/
     

  • 1.66, Аноним (66), 14:56, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотя я являюсь пользователем только GTK-сред не по причине тулкитофобии, а по лучшему для меня исполнению (XFCE моя основная везде, и пару машин с LXDE и одна с MATE), но сдаётся мне, что в текущих реалиях делать DE на GTK и гномощели - это заведомо выбирать путь defective by design.
    Не то чтобы культи много лучше, особо вызывают опасения их поползновения снова в окукливание, но по крайней мере то, что пытаются делать на них, выглядит не настолько конченным, как то, что сейчас форкают и лепят на GTK.
     
     
  • 2.82, Аноним (75), 16:58, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты удивишься, но в Gentoo можно оставить только glib, а все остальное собрать с QT. И это будет работать. Браузер Falkon, офис Calligra, а даьше что угодно можно налепить, хоть pcmanfm-qt. А еще для особенных есть LXQT. И вот многие интересные программы есть только в QT. Это именно без GTK обойтись можно.
     

  • 1.67, Аноним (67), 14:59, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну, ребят, это действительно прорыв!
     
  • 1.70, Аноним (70), 15:08, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде бы и здравые идеи есть, по отдельности неплохие элементы, но раз уж делали форк - то и работать должно согласованно, а не так как-будто изолентой десяток расширений скрутили, на кой хрен показывать кнопки рабочих столов и приложений на 2-х панелях, 2 разных поиска, мне это напомнило как в виндах в дополнение к таскбару колхозили док и добавляли трое часов. Ну и новые иконки как из старой детской игрушки дико выбиваются из основного стиля.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру