В дистрибутиве Pop!_OS 21.04 предложен новый рабочий стол COSMIC

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 21.04. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 21.04 и поставляется с собственным окружением рабочего стола COSMIC. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (2.8 ГБ) и Intel/AMD (2.4 ГБ). Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс. До выпуска Pop!_OS 21.04 дистрибутив поставлялся с модифицированной оболочкой GNOME Shell, набором оригинальных дополнений к GNOME Shell, собственной темой оформления, своим набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками и расширенным набором драйверов. В выпуске Pop!_OS 21.04 на смену модифицированному рабочему столу GNOME пришло новое пользовательское окружение COSMIC (Computer Operating System Main Interface Components), которое развивается под лицензией GPLv3. COSMIC продолжает использовать технологии GNOME, но отличается внесением концептуальных изменений и более глубокой переработкой рабочего стола, выходящей за рамки дополнений к GNOME Shell. При разработке COSMIC поставлены такие задачи, как желание сделать рабочий стол проще в использовании, расширить функциональность и увеличить эффективность работы за счёт настройки окружения под свои предпочтения. Вместо появившейся в GNOME 40 унифицированной горизонтальной навигации по виртуальным рабочим столам и приложениям в обзорном режиме (Activities Overview), в COSMIC продолжено разделение представлений для навигации по рабочим столам/открытым окнам и установленным приложениям (секции Workspaces и Applications). Раздельное представление даёт возможность получать доступ к выбору приложений в один клик, а более простое оформление позволит не отвлекать внимание на визуальные нагромождения.



Для манипуляции окнами предоставлен как привычный для новичков традиционный режим управления при помощи мыши, так и мозаичный режим компоновки окон, позволяющий управлять работой только при помощи клавиатуры. В мозаичном режиме также можно использовать мышь для перегруппировки закреплённых окон - достаточно кликнуть и перетащить окно в нужное место. При первом запуске предлагается мастер начальной настройки, который позволяет выбрать наиболее оптимальное для себя поведение рабочего стола и оформление.



Например, можно выбрать место отображения панели приложений (внизу, вверху, справа или слева), размер (по всей ширине экрана или нет), автоскрытие, а также управлять размещением пиктограмм рабочих столов, открытых окон или выбранных приложений. В панели можно включить или выключить кнопки вызова интерфейсов навигации по открытым окнам и приложениям, переместить виджеты с часами и областью уведомлений в левый или правый верхний угол, настроить вызов обработчика, выводящего панель запуска приложений при перемещении указателя мыши в левый верхний угол экрана. При нажатии клавиши Super обеспечен запуск по умолчанию интерфейса Launcher, дающего возможность запускать приложения, выполнять произвольные команды, вычислять математические выражения (например, можно ввести "=2+2"), переходить к определённым секциям конфигуратора и переключаться между уже работающими программами. Встроенная строка поиска позволяет нажать Super и сразу начать ввод маски для выбора нужной программы, поиска файлов или поиска содержимого на определённом сайте. При желании можно изменить привязку клавиши Super к другим действиям, например, к открытию навигации по рабочим столам и приложениям. Для управления кроме горячих клавиш предоставлена возможность использования управляющих жестов на трекпаде. Например, касание четырьмя пальцами с перемещением вправо запускает интерфейс навигации по приложениям, влево - показывает список открытых окон, а вверх/вниз - переключает на другой виртуальный рабочий стол. При движении с касанием трёх пальцев производится переключение между открытыми окнами. Из особенностей нового выпуска также отмечается возможность опционального размещения кнопок сворачивания и раскрытия окна (по умолчанию показывается только кнопка сворачивания), поддержка обновления дискового раздела "recovery" через штатный конфигуратор, новый алгоритм определения релевантности при поиске программ, система плагинов для расширения возможностей поиска в Launcher.



