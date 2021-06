В дистрибутиве Pop!_OS 21.04 предложен новый рабочий стол COSMIC

2.42 , danonimous ( ? ), 13:35, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем бруазерный движок для среды рабочего стола? Проще сразу всё на Unity Game Engine или Unreal Engine написать.

3.50 , jOKer ( ok ), 14:07, 30/06/2021 > Зачем бруазерный движок для среды рабочего стола? Проще сразу всё на Unity

> Game Engine или Unreal Engine написать. Затем, что архитектурно выгоднее отделить клиента (который собственно будет крутить веб-приложение рабочего стола и выводить в окна /или на полный экран/ вывод локально запущенных прикладов) и сервер, который будет хранить у себя и предоставлять клиенту части веб-приложения (включая и набор элементов управления, само-собой), конфигурацию, запускать приклады (!!!), инициировать события стороны сервера и т. д. В этом случае, появляется возможность, в случае необходимости, разнести по разным хостам сервер и клиент и попутно решить еще и проблему удаленного доступа и общего (шаренного) рабочего стола. В этом случае вывод удаленно запущенных прикладов сервер будет транслировать своим клиентам.

2.43 , пох. ( ? ), 13:42, 30/06/2021 > Проблема, однако, еще и в том, что идея нанять на роль среды

> для рабочих столов браузерный движок (а эта идея буквально на поверхности), спасибо, но один хромоногоос у нас уже есть, не надо целую стаю. Напоминаю, кстати, что Rasterman сделал свою среду (хотя она и не была "рабочим столом") в одиночку за пол-года. https://web.archive.org/web/20030414184127/http://www.corbina.net/~alx/strange (и да, ЭТО ни в каком месте не было похоже на винду)

3.56 , jOKer ( ok ), 14:21, 30/06/2021 >> Проблема, однако, еще и в том, что идея нанять на роль среды

>> для рабочих столов браузерный движок (а эта идея буквально на поверхности),

> спасибо, но один хромоногоос у нас уже есть, не надо целую стаю. Во-первых, не "у нас", а "у них". И сделано оно, - внезапно!- так же под "них". А во-вторых, есть существенная разница между "запускать веб-приложение которое крутится где-то там" и "запускать локальный приклад на хосте у себя самого (любимого)". Ощутите разницу.

2.48 , Аноним ( 75 ), 14:00, 30/06/2021 Sway же ну! Да WM, но работает же, и на wayland. Если надо прикручивается FM, ну там уже по вкусу, но pcmanfm уже более чем достаточно. Wayland версию dmenu и даже wofi пускать можно. Можно даже сделать кнопочку для этого на панели, но ни разу не видел тех кому это надо.

3.52 , jOKer ( ok ), 14:13, 30/06/2021 > Sway же ну! Да WM, но работает же, и на wayland. Если

> надо прикручивается FM, ну там уже по вкусу, но pcmanfm уже

> более чем достаточно. Wayland версию dmenu и даже wofi пускать можно.

> Можно даже сделать кнопочку для этого на панели, но ни разу

> не видел тех кому это надо. Я тоже использую сейчас i3, и поэтому хорошо понимаю, что i3 - это вовсе не то, что будет когда-либо массовым. Потребитель этой истории весьма специфичен, и в процентном отношении мал. Ну сколько людей сидят на тайловиках в процентах? На вскидку, вряд ли более 5-10%. Остальные предпочитают окна и мышь.

4.77 , Аноним ( 75 ), 15:58, 30/06/2021 большой текст свёрнут, показать Так и у линукса на десктопе не то чтобы большой процент Другое дело что WMами п... 2.61 , Аноним ( 61 ), 14:41, 30/06/2021 Каким образом написание нового DE требует отказа от существующего графического тулкита? Бред какой-то.

2.62 , Аноним ( 62 ), 14:42, 30/06/2021 Напомни-ка, а зачем нужен новый рабочий «революционный» стол? Чтобы что?

3.68 , jOKer ( ok ), 15:02, 30/06/2021 Вопрос очень правильный, плюсую. Согласен, изобретать просто для того что бы изобретать, смысла в этом не много. Но, думаю, что не в этом случае. Полагаю, что главный вызов на который приходится отвечать, это высокая адаптация под "зоопарк" конечных устройств и новых типов периферии. Впрочем, с вопросом "зачем нам новые рабочие столы?" вам лучше обратится к авторам этих самых столов. Например, того что под катом.