В дистрибутиве Pop!_OS 21.04 предложен новый рабочий стол COSMIC

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|2.4, Аноним (4), 10:44, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Киллер фича это иконки программ в центре экрана. С большими отступами. Но как и везде это не помешало им ужать текст иконок так, что даже короткие названия переносятся, причём не по пробелу, а где попало.
Даже в Windows 95 текст под иконками лучше выглядел.
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|3.51, Аноним (51), 14:12, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Даже в Windows 95
Win95 неогранённый алмаз в дизайне ОС. Современным средам рабочего стола далеко до Win95
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|4.75, Аноним (75), 15:47, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, они не умеют открывать каждый каталог в новом окне. Куда уж современным кедам до шинды 25-летней давности.
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|2.76, vpdatlant (ok), 15:56, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У дистра одна киллерфича - полная поддержка из коробки их ноутбуков и компьютеров, а так это та же убунта с модификацией гнома.
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|1.8, пох. (?), 11:05, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Нет слов, это кабзда, опять из гнома пытаются сделать конфетку
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|2.25, DosFi (?), 12:23, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А разве Гном не конфетка. я пользуюсь и мне очень нравится.
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|3.63, анонн (ok), 14:42, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А разве Гном не конфетка. я пользуюсь и мне очень нравится.
DosFi - это случайно не производная от drosophila? А то представителям этого рода часто нравится то, что когда-то [b]было[/b] конфеткой.
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|1.10, Аноним (10), 11:08, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из особенностей нового выпуска также отмечается возможность опционального размещения кнопок сворачивания и раскрытия окна
Всё остальное что было и что будет не опционально. Короче эталонное не нужно.
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|3.16, Аноним (11), 11:19, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю сами разработчики точно не знают =) В этом году вроде, по готовности.
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|2.22, Аноним (22), 11:56, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое удивительное что нет, Космик анонсировали вроде ещё в марте, до 11 винды
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|1.21, Аноним (21), 11:55, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новый рабочий стол(гном с парой расширений которому новое название дали потому что им не нравилось как их носом тыкали в то что они описывают фичи гнома как что-то, что они сами сделали не упоминая при этом гном, так что теперь можно отмазываться что это космик, отдельное де)
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|2.26, DosFi (?), 12:25, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cosmic был заявлен еще задолго до новостей об W11, так что майки все скопировали.
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|1.28, пох. (?), 12:44, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Майки скопировали Cosmic", это всё что нужно знать j новиопах в линуксе, сам такой был)
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|2.30, пох. (?), 12:56, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, подделка, я, конечно, не очень любил microsoft, причем вовсе не за то за что следовало бы, но ТАКИМ фееричным дол...бом никогда не был.
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|4.41, пох. (?), 13:35, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сформулируй поточнее пох №2)
дык нет же ж номерков, почему-то они клеятся только к "Аноним". А такое неудобно набирать.
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|2.37, Аноним (37), 13:20, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ведь KDE копировало, так что они таким образом забирают должок у СПО, забирая их идеи. А вообще популярные графические интерфейсы, похожи друг на друга. Так как если использовать что-то нестандартное, к этому оказывается привыкать нужно.
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|1.33, Аноним (34), 13:10, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шкурки для Гнома так сложно делать что их называют самостоятельными рабочими столами?
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|1.36, jOKer (ok), 13:18, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На самом-то деле ни одного, по настоящему нового (читай "революционного") рабочего стола, давным давно не было, и в ближайшее время не предвидится.
Потому что новый рабочий стол - обозначает ПОЛНЫЙ отказ от GTK и Qt, которые давным давным-давно развились до такой степени, что стали в какой-то мере сдерживающим фактором. В данный момент видение их разработчиков является теми красными линиями в которые зафлажкованы /потенциальные/ строители любых новых столов. Более того: в случае с GTK имеет место быть политический фактор, а в случае с Qt - коммерческий (и до кучи мощное лобби проекта KDE).
Проблема, однако, еще и в том, что идея нанять на роль среды для рабочих столов браузерный движок (а эта идея буквально на поверхности), так же встречает мощное противодействие и негатив буквально со всех сторон. И как по мне, так зря... впрочем, это лично мое мнение и я его никому не навязываю.
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|2.42, danonimous (?), 13:35, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем бруазерный движок для среды рабочего стола? Проще сразу всё на Unity Game Engine или Unreal Engine написать.
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|3.50, jOKer (ok), 14:07, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем бруазерный движок для среды рабочего стола? Проще сразу всё на Unity
> Game Engine или Unreal Engine написать.
Затем, что архитектурно выгоднее отделить клиента (который собственно будет крутить веб-приложение рабочего стола и выводить в окна /или на полный экран/ вывод локально запущенных прикладов) и сервер, который будет хранить у себя и предоставлять клиенту части веб-приложения (включая и набор элементов управления, само-собой), конфигурацию, запускать приклады (!!!), инициировать события стороны сервера и т. д.
В этом случае, появляется возможность, в случае необходимости, разнести по разным хостам сервер и клиент и попутно решить еще и проблему удаленного доступа и общего (шаренного) рабочего стола. В этом случае вывод удаленно запущенных прикладов сервер будет транслировать своим клиентам.
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|2.43, пох. (?), 13:42, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проблема, однако, еще и в том, что идея нанять на роль среды
> для рабочих столов браузерный движок (а эта идея буквально на поверхности),
спасибо, но один хромоногоос у нас уже есть, не надо целую стаю.
Напоминаю, кстати, что Rasterman сделал свою среду (хотя она и не была "рабочим столом") в одиночку за пол-года.
https://web.archive.org/web/20030414184127/http://www.corbina.net/~alx/strange
(и да, ЭТО ни в каком месте не было похоже на винду)
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|3.56, jOKer (ok), 14:21, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Проблема, однако, еще и в том, что идея нанять на роль среды
>> для рабочих столов браузерный движок (а эта идея буквально на поверхности),
> спасибо, но один хромоногоос у нас уже есть, не надо целую стаю.
Во-первых, не "у нас", а "у них". И сделано оно, - внезапно!- так же под "них".
А во-вторых, есть существенная разница между "запускать веб-приложение которое крутится где-то там" и "запускать локальный приклад на хосте у себя самого (любимого)". Ощутите разницу.
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|2.48, Аноним (75), 14:00, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Sway же ну! Да WM, но работает же, и на wayland. Если надо прикручивается FM, ну там уже по вкусу, но pcmanfm уже более чем достаточно. Wayland версию dmenu и даже wofi пускать можно. Можно даже сделать кнопочку для этого на панели, но ни разу не видел тех кому это надо.
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|3.52, jOKer (ok), 14:13, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Sway же ну! Да WM, но работает же, и на wayland. Если
> надо прикручивается FM, ну там уже по вкусу, но pcmanfm уже
> более чем достаточно. Wayland версию dmenu и даже wofi пускать можно.
> Можно даже сделать кнопочку для этого на панели, но ни разу
> не видел тех кому это надо.
Я тоже использую сейчас i3, и поэтому хорошо понимаю, что i3 - это вовсе не то, что будет когда-либо массовым. Потребитель этой истории весьма специфичен, и в процентном отношении мал. Ну сколько людей сидят на тайловиках в процентах? На вскидку, вряд ли более 5-10%. Остальные предпочитают окна и мышь.
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|4.77, Аноним (75), 15:58, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так и у линукса на десктопе не то чтобы большой процент Другое дело что WMами п... большой текст свёрнут, показать
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|2.61, Аноним (61), 14:41, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каким образом написание нового DE требует отказа от существующего графического тулкита? Бред какой-то.
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|2.62, Аноним (62), 14:42, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Напомни-ка, а зачем нужен новый рабочий «революционный» стол? Чтобы что?
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|3.68, jOKer (ok), 15:02, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос очень правильный, плюсую.
Согласен, изобретать просто для того что бы изобретать, смысла в этом не много. Но, думаю, что не в этом случае.
Полагаю, что главный вызов на который приходится отвечать, это высокая адаптация под "зоопарк" конечных устройств и новых типов периферии. Впрочем, с вопросом "зачем нам новые рабочие столы?" вам лучше обратится к авторам этих самых столов. Например, того что под катом.
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|1.40, пох. (?), 13:33, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В линукс было лишь одно DE которое можно было пускать в продакшен и которое смотрелось красиво даже на дешёвых ноутах, это было Юнити. Юнити и Windows 8 приводили в чувство самые страшные гробы, но то и другое похерено, у Каноникл тупо не хватило денег, а Майкрософт банально повелась на нытьё луддитов, которым подавай панельку с меню.
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|2.44, пох. (?), 13:44, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В линукс было лишь одно DE которое можно было пускать в продакшен
> и которое смотрелось красиво даже на дешёвых ноутах
возможно, тебе просто стоило купить не настолько дешевый и помойный ноут?!
Лично я что юнити, что windows8 предпочел бы видеть в гробу, можно даже не страшном, а самом дорогом какой могу себе позволить. Но непременнейше на похоронах принести в жертву всех виновных в их разработке. С Балмера можно не начинать.
Я предпочитаю многозадачные операционные системы, извини уж. Я понимаю, что на твоем 8" экране по другому все равно было невозможно, но луддит тут только ты.
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|2.57, iPony129412 (?), 14:26, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Windows 8… Майкрософт банально повелась на нытьё луддитов, которым подавай панельку с меню.
Так если это и вправду ужас. Этакой нагромождение двух разных ОС.
Нажимаешь кнопку, и хоп ты из этакой старой Windows перелетаешь в планшет.
Туда же путаница с двумя панелями управления. Два плохо связанных и слепленных куриальных миров.
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|3.71, gj (?), 15:13, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нажимаешь кнопку, и хоп ты из этакой старой Windows перелетаешь в планшет.
Так это же прекрасно, что хочешь то и выбираешь, а новая винда напоминает говнище в стиле Манжаро, ну да пох, всё равно до конца дней сидеть на WM из-за любителей днищенской XFCE и поклонников второго андроида (gnome3/40)
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|2.58, Аноним (37), 14:32, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>В линукс было лишь одно DE которое можно было пускать в продакшен и которое смотрелось красиво даже на дешёвых ноутах, это было Юнити.
Юнити? Серьёзно? Это дряная панель которую не убрать без напильника, от которой 10% информации с боку не отображается. Я очень рад что и windows 8 и unity не взлетели. Ребята со своими дизайнерскими видениями и плитками пусть идут в туман. Панель есть самое удобное что можно представить для графического окружения. Если человек разрушает уже изначально сломанное, то он не луддит, он утилизатор.
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|3.72, пох. (?), 15:17, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ребята со своими дизайнерскими видениями и плитками пусть идут в туман
В туман идёт только линукс, в 1% вечный туман серверов
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|2.64, Аноним (62), 14:43, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юнити это самый мощный стимул отказаться от ванильной Убунты и перейти на всякий Xubuntu, Kubuntu и другие форки.
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|1.59, vz_2 (?), 14:32, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слишком устаревшее и неудобное, а также много занимающее место на рабочем столе.
По мне, ну т.е. ИМХО моё, ни верхней статусной панели, ни нижней панели с избранным быть не должно, хотя избранное можно сделать скрываемое.
Рабочий стол не должны засираться этими панели, кроме conky, для всего основного есть средняя кнопка мыши, вызывает ALT+TAB, ну т.е. для переключения окон (я б в это окно ещё добавил избранное и меню приложений ).
А трей с часами, клавиатурной раскладкой, счётчиком уведомлений в настраиваемом и компактном месте строки заголовка любого активного окна.
Очень не люблю эти панели, всё крайне медленно с ними, место по вертикали занимает много, тайловым пользовался раньше, но floating windows это всё-таки лучше.
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|2.80, const (??), 16:35, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для всего основного есть средняя кнопка мыши, вызывает ALT+TAB
Издеваешься? Эта кнопка появилась раньше колеса, на ней задействовано множество задач. Вставка из буфера, панорамирование изображений, карт, навигация в САПРах, в софте для 3D-дизайна...
> А трей с часами, клавиатурной раскладкой, счётчиком уведомлений в настраиваемом и компактном месте строки заголовка любого активного окна.
Это уже давно сделали. Только поверни мысль в другую сторону: не трей в заголовок пихать, а заголовок в панель с треем. Так ещё и глобальное меню можно там разместить. Всё есть почти из коробки в Плазме (для заголовка надо добавить 1 апплет).
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|1.66, Аноним (66), 14:56, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотя я являюсь пользователем только GTK-сред не по причине тулкитофобии, а по лучшему для меня исполнению (XFCE моя основная везде, и пару машин с LXDE и одна с MATE), но сдаётся мне, что в текущих реалиях делать DE на GTK и гномощели - это заведомо выбирать путь defective by design.
Не то чтобы культи много лучше, особо вызывают опасения их поползновения снова в окукливание, но по крайней мере то, что пытаются делать на них, выглядит не настолько конченным, как то, что сейчас форкают и лепят на GTK.
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|2.82, Аноним (75), 16:58, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты удивишься, но в Gentoo можно оставить только glib, а все остальное собрать с QT. И это будет работать. Браузер Falkon, офис Calligra, а даьше что угодно можно налепить, хоть pcmanfm-qt. А еще для особенных есть LXQT. И вот многие интересные программы есть только в QT. Это именно без GTK обойтись можно.
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|1.70, Аноним (70), 15:08, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде бы и здравые идеи есть, по отдельности неплохие элементы, но раз уж делали форк - то и работать должно согласованно, а не так как-будто изолентой десяток расширений скрутили, на кой хрен показывать кнопки рабочих столов и приложений на 2-х панелях, 2 разных поиска, мне это напомнило как в виндах в дополнение к таскбару колхозили док и добавляли трое часов. Ну и новые иконки как из старой детской игрушки дико выбиваются из основного стиля.
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