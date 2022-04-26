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Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC

26.04.2022 22:42

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 22.04 и поставляется с собственным окружением рабочего стола COSMIC. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 и ARM64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (3.2 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ). Сборки для плат Raspberry Pi 4 задерживаются.

Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс.

Дистрибутив поставляется с рабочим столом COSMIC, построенным на базе модифицированной оболочки GNOME Shell и набора оригинальных дополнений к GNOME Shell, собственной темой оформления, своим набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab) и изменёнными настройками. В отличие от GNOME, в COSMIC продолжает использоваться раздельное представление для навигации по открытым окнам и установленным приложениям. Для манипуляции окнами предоставлен как привычный для новичков традиционный режим управления при помощи мыши, так и мозаичный режим компоновки окон, позволяющий управлять работой только при помощи клавиатуры. В дальнейшем разработчики намерены трансформировать COSMIC в самодостаточный проект, не использующий GNOME Shell и развиваемый на языке Rust. Первый альфа-выпуск нового COSMIC намечен на начало лета.

Среди изменений в Pop!_OS 22.04:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 22.04 LTS. Ядро Linux обновлено до версии 5.16.19, а Mesa до ветки 22.0. Рабочий стол COSMIC синхронизирован с GNOME 42.
  • В панели "OS Upgrade & Recovery" предоставлена возможность включения автоматического режима установки обновлений. Пользователь может определить в какие дни и в какое время устанавливать обновления в автоматическом режиме. Режим применяется к пакетам в форматах deb, Flatpak и Nix. По умолчанию автоматические обновления отключены и пользователю раз в неделю показывается уведомление о наличии обновлений (в настройках можно установить показ каждый день или раз в месяц).
  • Предложена новая панель поддержки, доступная для вызова в нижней части меню конфигуратора. Панель предоставляет ресурсы для решения типовых проблем, такие как ссылки на статьи по настройке оборудования, чат поддержки и возможность формирования логов для упрощения анализа проблемы.
  • В настройках появилась возможность раздельного назначения обоев рабочего стола для тёмной и светлой тем оформления.
  • В System76 Scheduler обеспечена поддержка повышения производительности через выставление приоритета приложению в активном окне. Улучшен механизм регулирования частоты процессора (cpufreq governor), подгоняющий параметры работы CPU к текущей нагрузке.
  • Улучшены интерфейс и серверная часть каталога приложений Pop!_Shop. Добавлен раздел со списком недавно добавленных и обновлённых программ. Компоновка интерфейса оптимизирована для окон небольшого размера. Повышена надёжность операций с пакетами. Обеспечен показ установленных проприетарных драйверов NVIDIA.
  • Осуществлён переход на использование мультимедийного сервера PipeWire для обработки звука.
  • Улучшена поддержка многомониторных конфигураций и экранов с высокой плотностью пикселей.
  • Обеспечена поддержка экранов для вывода конфиденциальной информации, например, некоторые ноутбуки комплектуются экранами со встроенным режимом конфиденциального просмотра, затрудняющим просмотр со стороны.
  • Для удалённой работы по умолчанию задействован протокол RDP.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 21.10, развивающего рабочий стол COSMIC
  3. OpenNews: Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения
  4. OpenNews: В дистрибутиве Pop!_OS 21.04 предложен новый рабочий стол COSMIC
  5. OpenNews: Открытая клавиатура Launch перешла на стадию приёма предзаказов
  6. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57089-system76
Ключевые слова: system76
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:50, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Mint для любителей Гнома

    (Что, кстати, и неплохо)

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:56, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Попов! ОС
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 23:31, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шутки про тех кто ковыряет Pop!_OS будут сегодня ?
     
  • 3.9, Dzen Python (ok), 23:31, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дениска-то себя обессмертил в веках. Как тупое школие, но его запомнят. А ты?
     
     
  • 4.12, Z (??), 00:47, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дениска-то себя обессмертил в веках.

    Лишь полтора анона помнят его, большинство неофитов моложе 25 знать не знают кто это.

     

  • 1.3, Admino (ok), 23:00, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как там новый десктоп на расте?

    Не ехидничаю, просто интересуюсь.

     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 23:30, 26/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вангую: дойдет до версии 0.6-0.7, далее его заменят на очередной модный десктоп, кодовую базу будут поддерживать два фрика и фрактал раз в месяц, чисто накидать заплаток и собрать с новейшей версияй нескучного язычка, далее в стагнацию на год-полтора и в абадонварь.

    Не представляю, как можно писать на таком синтасисе что-то более тысячи-полторы строк, без кучи копроратских бабок на фулдее и без горки не менее корпоратских педуль, как в случае с амазоновскими поделиями.

     
     
  • 3.16, НяшМяш (ok), 00:57, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как можно писать на таком синтасисе

    Опа, питонисты в треде. Давно плюса не видел?

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:21, 26/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.10, Dzen Python (ok), 23:40, 26/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:25, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    раст это утопия попоса
     
     
  • 2.15, Z (??), 00:54, 27/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не один хрен на чем? Да хоть на паскале, лишь бы код был написан инженером с академическим подходом, а не гуманитарием смузихлёбом.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:27, 26/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ни вижу особых отличий от Gnom.
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:43, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже они понимают что Гномом пользоваться неудобно.
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:51, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как дистр назавешь, таким местом он и поплывет
     
  • 1.14, Z (??), 00:53, 27/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > трансформировать COSMIC в самодостаточный проект

    Это было бы хорошо, т.к. нынче с нуля мало что разрабатывается, почти всё основано на чужих библиотеках, наработках, ошибках и недостатках.

     

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