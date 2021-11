Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения

2.15 , Товарищ Майор ( ? ), 10:27, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них бизнес и для него они это ДЕ и пишут.

3.23 , ET ( ? ), 10:42, 08/11/2021 но до этого он прекрасно и аддонами к гному обходился

4.24 , Жироватт ( ok ), 10:45, 08/11/2021 Человече, ты забываешь про мощный стимул, почти загнавший IT-индустрию в бесконечный день сурка: (N)ot (I)nvented (H)ere

5.56 , n00by ( ok ), 12:15, 08/11/2021 > загнавший IT-индустрию в бесконечный день сурка:

> (N)ot (I)nvented (H)ere Кому же поверить? Идентифицирующему самого себя как Жирного, или Джоэлю Спольски, засланцу из Микрософта на Стековерфлоу, рай для копипастеров https://www.joelonsoftware.com/2001/10/14/in-defense-of-not-invented-here-synd

6.69 , Жироватт ( ok ), 12:58, 08/11/2021 Ну даже не знаю. Статья уровня "а почему вы покупаете хлеб, когда можно печь бриоши, такие же как хлеб, но другие? Дорого, да, полный цикл иметь? Но ведь бизнес должен все делать сам, иначе customers будут unhappy".

Сразу видно, чувак работает в транснациональной копрорации, специализирующейся на NIH-переизобретении чужих работающих стеков.

7.70 , n00by ( ok ), 13:09, 08/11/2021 > Сразу видно, чувак работает в транснациональной копрорации, специализирующейся на NIH-переизобретении

> чужих работающих стеков. Сразу видно, как сработала моя предустановка про "засланца из Микрософта". Он ушёл оттуда более 20 лет назад, написал и начал продавать систему учёта ошибок (это всё есть по ссылке). А потом придумал Stack Overflow, откуда ныне под сурдинку борьбы с "NIH-синдромом" и берётся весь очень надёжный и проверенный код. :)

8.72 , Жироватт ( ok ), 13:14, 08/11/2021 Ну, это прямо в статье и написано когда я работал в микрософт , не льсти се... 9.74 , n00by ( ok ), 13:19, 08/11/2021 Самое интересное начинается после слов Stack Overflow ... 7.85 , Михрютка ( ok ), 14:05, 08/11/2021 я даже не представляю, насколько альтернативно надо уметь читать и понимать прочитанное, чтобы из слов спольского <автор выделил болтом>If it's a core business function — do it yourself, no matter what.</автор выделил болтом> Pick your core business competencies and goals, and do those in house. сделать следующий вывод: >>>Статья уровня "а почему вы покупаете хлеб, когда можно печь бриоши, такие же как хлеб, но другие? Дорого, да, полный цикл иметь? Но ведь бизнес должен все делать сам, иначе customers будут unhappy" и ведь таким читателям продают в магазинах сложную бытовую технику без справки. как страшно жыть.

4.51 , Аноним ( 49 ), 11:55, 08/11/2021 > но до этого он прекрасно и аддонами к гному обходился А теперь не обходится, они же прямо говорят, что задолбало починять отлитевшие экстеншоны, когда гном-овцы на своей стороне опять что-то ломают и вместо того, чтобы каждый раз починять сломанное не по их вине они хотят сами ломать и перекраивать и командовать парадом. Ну и да, NIH-синдром тоже, а тут ещё свои ржавоманы в штате имеются, надо чтобы они не только смузи сосали, а занимались "разработкой"

3.31 , Аноним ( 29 ), 10:56, 08/11/2021 Мне кажется что у производителей конечного продукта - программно-аппаратного комплекса, больше всего прав пилить свои среды рабочего стола. Хотя да, настрой скептический.

2.152 , Растоманя ( ok ), 18:27, 08/11/2021 Что значит умершее, милейший?