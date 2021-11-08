Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения

3.42 , Админ Анонимов ( ? ), 11:15, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Или с ним что-то не так? ага, нехватает пару миллионов драйверов тут как с браузерами, написать сам браузер(обозреватель контента через интернет) не проблема, но вот чтобы он был совместим с тем зоопарком что наваяли за эти годы вот это проблема, проще уже начать строить инфраструктуру с нуля, но понятно никто этого делать не будет по понятным причинам

4.63 , Аноним ( 63 ), 12:37, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KHTML за пару лет довели до юзабедьного состояния в условиях, когда в вебе господствовал нестандартный и закрытый ишак. Сейчас же, когда есть общепризнанный стандарт и основные браузеры, которые его поддерживают, - с открытым исходным кодом, программисты на Расте не смогли сделать из их Servo юзабельного браузера даже за почти 10 лет разработки.

5.73 , НяшМяш ( ok ), 13:16, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Напомни, сколько лет назад это было и какого размера тогда была HTML спецификация? А сейчас она в печатном виде https://html.spec.whatwg.org/print.pdf 2184 страницы занимает. И это ещё без полных спек жса и цсса. Вперёд на любом ЯПе запилить движок с нуля, а мы попкорн пожуём.

6.93 , Аноним ( 93 ), 14:35, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > 2184 страницы А верстальщики читали все эти страницы? Менее сотни основных цсс свойств должно хватить на 99% сайтов.

5.76 , Админ Анонимов ( ? ), 13:20, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – во первых сам KHTML не с нуля писали а на основе khtmlw, во вторых в те далёкие преднулевые(98-99 годы) времена гору стандартов еще не наплодили, в третьих существовал реальный фидбек когда браузер не догонял на дрезине вчера ушедший паровоз а был на острие "прогресса" просто вбирая новшества, сайты в основном были простые поэтому и работал он почти везде нормально, а все недочеты подгонялись со временем; сейчас же если новый браузер будет работать нормально на 10% сайтах а на 90% с косяками то им тупо не будут пользоваться, так и с новой осью - если не будет дров то если вдруг и заведётся то со скрипом и не на полную, то есть никто этим пользоваться не будет сегодня когда при том есть альтернатива. по поводу стандартов в веб почитайте статью на хабре - https://habr.com/ru/post/541196/

4.66 , Аноним ( 63 ), 12:45, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И да, System76 не нужно миллионов драйверов - достаточно пары десятков для их собственного железа. Но, видать, в этой чудесной оси не хватает не только драйверов, но и функций.

5.83 , Аноним ( 29 ), 14:03, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самое страшное начинается с периферией.

5.113 , Админ Анонимов ( ? ), 15:49, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это какого такого "их собственного железа" ? они ничего не производят, а тока собирают из частей и перепродают; я бы посмотрел как они бы писали под интел или амд видеодрова

4.90 , Аноним ( 87 ), 14:28, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ага, нехватает пару миллионов драйверов Не хватает дистрибутива, который бы был чисто прослойкой-виртуалтзатором между железом и любой ОС. Чтобы при загрузке загружался гипервизор, эмулировал стандартные устройства, а поверх этого уже прозрачно запускались разные ОС. Причём параллельно, с переключением между виртуальными машинами по горячим клавишам. Было бы такое, все бы уже счастливо сидели на своих Редоксах, Гайках, Реактосах и прочих Хурдах и решали следующую проблему - как портировать сраный Хром.

