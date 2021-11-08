Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения

|
|
|
|2.7, ET (?), 10:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что? Очередной велосипед? Очередной проект на Rust с версией < 1.0 (QwertyReg тоже кушать хочется)?
|
|
|
|3.11, Жироватт (ok), 10:12, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Угу. Который если и выберется за 1.0, то только потому, что вместо семантически правильных 0.1.0 хипстота решит выежнуться и отбросит передний нолик.
> QwertyReg
Мне одному кажется, что вместе с ним набежало еще десяток полуанонимных зелёных со всем известной моче-макак-борды? Ну слишком уж толстые взбросы идут, даже для меня.
|
|
|
|4.77, Аноним (77), 13:22, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Первым растсманом на деревне сначала был Fracta1L. Потом QwertyReg перехватил инициативу. Сейчас ещё Растаманька появилась - 1-й зам QwertyReg.
|
|
|
|5.96, От.Со.Сишник (?), 14:54, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
> Потом QwertyReg перехватил инициативу.
> Сейчас ещё Растаманька появилась - 1-й зам QwertyReg.
А первый Сишник на деревне (и просто красивый и скромный парень) - это я! Сомневающиеся пусть смотрят ник! И я ответственно заявляю, что Си рулит, а растаманы дураки, вот!
И да, нам сишникам нравятся брутальные мужчины и красивые маководы (ну иногда и ай-пони) ...
|
|
|
|6.137, От.Со.Сишник (?), 17:22, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А первый Сишник на деревне (и просто красивый и скромный парень) - это я! Сомневающиеся пусть смотрят ник! И я ответственно заявляю, что Си рулит, а *PАСТАМАНЬКИ дураки, вот!
И да, нам сишникам нравятся брутальные мужчины и красивые маководы (ну иногда и ай-пони) ...
З.Ы Поправил, негоже pастоманек как-то иначе называть
|
|3.53, Аноним (53), 12:06, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А тебе какое дело?
Тебя заставляют там работать? Или пользоваться? Или что?
|
|
|
|
|
|5.61, QwertyReg (ok), 12:22, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
СПО без разброда и шатания не СПО.
А вы еретик, если против свободки клепания альтернативных велосипедов с квадратными колёсами.
|
|2.39, Аноним (39), 11:06, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> лидер разработчиков дистрибутива Pop!_OS и участник разработки операционной системы Redox
Интересно, разрабатываем - редокс, а используем по факту - убунту...
|
|
|
|3.43, ET (?), 11:15, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
думаю, люди им деньги платят не за сомнительное удовольствие быть бета (а то и альфа) тестерами этого Rust-светоча
|
|
|
|4.88, Ми (?), 14:22, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Что за дегенератизм? Какой бета тест, rust не Java или Js, которые через машину-транслятор исполняются на ПК, Раст компилируется в вполне себе обычный машинный код.
Не нравится язык не пишите на нем, ну если хотите чтобы все компоненты системы были написаны на православном СИ, пожалуйста сидите и переписывайте, никто не мешает.
|
|
|
|5.95, n00by (ok), 14:51, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какой бета тест, rust не Java или Js, которые
> через машину-транслятор исполняются на ПК, Раст компилируется в вполне себе обычный
> машинный код.
Ассемблер это вообще почти сразу машинный код, таким образом его тем более не надо бетатестировать, он всегда без ошибок, значит и Rust не нужен?
|
|
|
|6.102, Аноним (39), 15:21, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ассемблер ... всегда без ошибок, значит и Rust не нужен?
У растаманов так и получается, 70% кода внутри - это ассемблер, и немного обвязки на расте.
|
|
|
|7.131, DertelleR (?), 16:55, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
70% болтовни и немного обвязки на питоне, а расте эти лалки в основном на форумах горлопанят.
|
|3.101, Аноним (101), 15:18, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И то ли дело разрабатываем - линукс, а используем по факту - макось-венду htt... большой текст свёрнут, показать
|
|3.130, Аноним (-), 16:51, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интересно, разрабатываем - редокс, а используем по факту - убунту...
Имитируем разработку редокс, используем убунту.
|
|
|
|2.10, Жироватт (ok), 10:08, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
|
Даже самая продвинутая ОС *никогда* не будет:
а) дописана (как минимум - non-generic драйвера, 0day патчи CVE и миллиарды проблем с текучестью памяти, кто бы тут не пел народную-баззвордную про уберязык и мегакиллер-боровчекер)
б) стабильна (ибо даже с математической верификацией и шлюхами понятие "стабильность" может иметь смысл в лишь статичных хардендед-окружениях, а не на эволюционно растущем железе и всем ассортименте дополнений)
в) идеальна (по понятным причинам)
Тут скорее поняли, что трепыхайся-не трепыхайся, а те миллионы человекочасов, что вложены даже в линуксячье ведро им уже тупо не нагнать. Даже со ржавым на волне хайпа.
Тут ситуация как с двиглом гекко/блинк и самописным парсером хтмл - сделать можно рабочий и быстро, а вот догнать весь стек поддерживаемых г-нотехнологий...
|
|2.25, Аноним (39), 10:46, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> redox дописан и стабилен
Да?! А по факту:
> редакция Ubuntu Linux
> пользовательское окружение на базе GNOME Shell
> mutter и обвязку на Rust
> приложения с использованием обвязки gtk-rs
> заявлен Wayland
> работы поверх сервера X11
Вот скажи, где среди всего этого тот дописанный и стабильный redox? Почему не используют ни его, ни вообще ничего на расте не написано - одни обвязки вокруг сишных прог?!
|
|2.64, Аноним (64), 12:37, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
>> redox дописан и стабилен, люди освободились
Теги "ирония" и "сарказм" надо уккзывать
А то вон что
|
|2.87, Аноним (87), 14:19, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И что толку если там ни браузера полноценного ни офиса. Лучше уж тогда Haiku - она тоже дописана, стабильна, в добавок симпатична и там хоть кое-как работающий браузер есть.
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 10:21, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
крыса - последнее юниксвейное DE. благодари б-га, что смузихлебы со своим "чем-то новым" не особо дорвались. сделают из xfce монолитную надстройку над mutter и нахадкодят одну adwaita с csd - вот будет тебе что-то новое
|
|
|
|3.29, Аноним (29), 10:55, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>юниксвейное DE
Что такое Юникс-вей относительно среды рабочего стола, не понимаю. Почему одна среда юникс-ой-вей, а другая нет
|
|
|
|4.34, Кэп (?), 10:59, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>Xfce воплощает в себе традиционную философию UNIX, а именно концепции модульности и возможности многократного использования. Функциональные компоненты вынесены в отдельные приложения, и пользователь имеет возможность конфигурировать систему оптимальным образом.
(с) википедия
|
|
|
|
|
|6.109, PaleMoon (?), 15:41, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В отличии от крысы, использование компонента KDE преимущественно притягивает за собой 70% KDE. Модульность KDE = модульность фасада KDE.
Да и попроще крыса, а все что надо выполняет
|
|
|
|7.154, Admino (ok), 18:44, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, вот почему KDE не Unix way. Вот если бы 69% притягивало, тогда да, а так нет.
|
|3.49, Аноним (49), 11:45, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Положим крыса не единственное юниксвейное DE Есть ещё, как минимум, MATE, и о... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|3.23, ET (?), 10:42, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
но до этого он прекрасно и аддонами к гному обходился
|
|
|
|4.24, Жироватт (ok), 10:45, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Человече, ты забываешь про мощный стимул, почти загнавший IT-индустрию в бесконечный день сурка: (N)ot (I)nvented (H)ere
|
|
|
|
|
|6.69, Жироватт (ok), 12:58, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну даже не знаю. Статья уровня "а почему вы покупаете хлеб, когда можно печь бриоши, такие же как хлеб, но другие? Дорого, да, полный цикл иметь? Но ведь бизнес должен все делать сам, иначе customers будут unhappy".
Сразу видно, чувак работает в транснациональной копрорации, специализирующейся на NIH-переизобретении чужих работающих стеков.
|
|
|
|7.70, n00by (ok), 13:09, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сразу видно, чувак работает в транснациональной копрорации, специализирующейся на NIH-переизобретении
> чужих работающих стеков.
Сразу видно, как сработала моя предустановка про "засланца из Микрософта". Он ушёл оттуда более 20 лет назад, написал и начал продавать систему учёта ошибок (это всё есть по ссылке). А потом придумал Stack Overflow, откуда ныне под сурдинку борьбы с "NIH-синдромом" и берётся весь очень надёжный и проверенный код. :)
|
|7.85, Михрютка (ok), 14:05, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
я даже не представляю, насколько альтернативно надо уметь читать и понимать прочитанное, чтобы из слов спольского
<автор выделил болтом>If it’s a core business function — do it yourself, no matter what.</автор выделил болтом>
Pick your core business competencies and goals, and do those in house.
сделать следующий вывод:
>>>Статья уровня "а почему вы покупаете хлеб, когда можно печь бриоши, такие же как хлеб, но другие? Дорого, да, полный цикл иметь? Но ведь бизнес должен все делать сам, иначе customers будут unhappy"
и ведь таким читателям продают в магазинах сложную бытовую технику без справки. как страшно жыть.
|
|4.51, Аноним (49), 11:55, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> но до этого он прекрасно и аддонами к гному обходился
А теперь не обходится, они же прямо говорят, что задолбало починять отлитевшие экстеншоны, когда гном-овцы на своей стороне опять что-то ломают и вместо того, чтобы каждый раз починять сломанное не по их вине они хотят сами ломать и перекраивать и командовать парадом. Ну и да, NIH-синдром тоже, а тут ещё свои ржавоманы в штате имеются, надо чтобы они не только смузи сосали, а занимались "разработкой"
|
|3.31, Аноним (29), 10:56, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мне кажется что у производителей конечного продукта - программно-аппаратного комплекса, больше всего прав пилить свои среды рабочего стола. Хотя да, настрой скептический.
|
|
|
|2.26, Голум (?), 10:50, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Но ведь никто из этих популярных не примет код на расте, а в гном вообще ничего не примут
|
|
|
|3.33, Аноним (39), 10:58, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> не примет код на расте, а в гном вообще ничего не примут
И это хорошо!
|
|3.153, Растоманя (ok), 18:28, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Раст это современный и безопастный язык системного программирования, все там примут не сомневайтесь.
|
|2.32, Аноним (39), 10:58, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> и довели всё до ума, раз шарят
увы, не шарят... если б шарили - не страдали бы вот этим.
|
|2.37, Жироватт (ok), 11:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
- Это скучно Там велосипепипедов с треугольными колесами не накрутишь, даже б-г... большой текст свёрнут, показать
|
|1.12, Аноним (13), 10:13, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Приложения, скорее всего, продолжат разрабатываться с использованием обвязки gtk-rs
короче, в итоге тоже одна вшитая adwaita вместо нормальных тем будет? не ну ж но
|
|1.19, Аноним (19), 10:36, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> Майкл Мёрфи (Michael Aaron Murphy) [...] подтвердил
> Will Pop!_OS ever do an officially KDE flavor or will it forever be GNOME-only? Would you like Pop!_OS to do a KDE Flavor?It will be its own desktop.
> It will be its own desktop.
Выглядит как толстый троллинг, и дальше он так же продолжает набрасывать про раст
|
|
|
|2.35, Аноним (39), 11:01, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> It will be
> ... will be ...
Шёл 16-ый год разработки раста... Для справки: C+Unix до рабочего состояния были написаны за 1 (один) год.
|
|
|
|
|
|4.58, Аноним (39), 12:18, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и делают это до сих пор
Поколение растаманов, что сказать... Свихнулись на изобретении божественного языка.
|
|
|
|5.160, Анонимов (?), 19:29, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Свихнулись на изобретении божественного языка.
Кто-то кроме поехавших рaстоманек считает это поделие божественным?
|
|3.62, Аноним (62), 12:30, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Боюсь, сейчас бы вы не захотели тем Unix пользоваться. Да и C-компилятором тоже.
|
|
|
|4.89, BorichL (ok), 14:24, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А ты не бойся! Раньше прекрасно пользовались, да и сейчас можно запустить в SimH PDP-11 и погонять 2.11 BSD, даже с сетью. И компилятор С там уже до понимания ANSI C пропатчили.
|
|4.99, Аноним (39), 15:09, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Видишь ли, с компами тех времён летали на Луну, а сейчас с яойфонами - не могут :(
|
|
|
|
|
|6.144, Аноним (29), 17:39, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Полеты на Луну это вопрос общения с аборигенным населением, лунатиками. Они уже доходчиво дали понять, что как с индейцами не поучится.
|
|1.27, Аноним (29), 10:53, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>о разработке компанией System76 нового окружения рабочего стола, не основанного на GNOME Shell и написанного на языке Rust.
Зачем если есть удобная Trinity TDE?
|
|1.28, Аноним (28), 10:53, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Приложения, скорее всего, продолжат разрабатываться с использованием обвязки gtk-rs.
Зачем этот цирк, когда есть Vala?
|
|
|
|2.36, Аноним (39), 11:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Казалось бы, зачем этот цирк, если есть redox? Или с ним что-то не так?
|
|
|
|3.42, Админ Анонимов (?), 11:15, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Или с ним что-то не так?
ага, нехватает пару миллионов драйверов
тут как с браузерами, написать сам браузер(обозреватель контента через интернет) не проблема, но вот чтобы он был совместим с тем зоопарком что наваяли за эти годы вот это проблема, проще уже начать строить инфраструктуру с нуля, но понятно никто этого делать не будет по понятным причинам
|
|
|
|4.63, Аноним (63), 12:37, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
KHTML за пару лет довели до юзабедьного состояния в условиях, когда в вебе господствовал нестандартный и закрытый ишак. Сейчас же, когда есть общепризнанный стандарт и основные браузеры, которые его поддерживают, - с открытым исходным кодом, программисты на Расте не смогли сделать из их Servo юзабельного браузера даже за почти 10 лет разработки.
|
|
|
|5.73, НяшМяш (ok), 13:16, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Напомни, сколько лет назад это было и какого размера тогда была HTML спецификация? А сейчас она в печатном виде https://html.spec.whatwg.org/print.pdf 2184 страницы занимает. И это ещё без полных спек жса и цсса. Вперёд на любом ЯПе запилить движок с нуля, а мы попкорн пожуём.
|
|
|
|6.93, Аноним (93), 14:35, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> 2184 страницы
А верстальщики читали все эти страницы? Менее сотни основных цсс свойств должно хватить на 99% сайтов.
|
|5.76, Админ Анонимов (?), 13:20, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
во первых сам KHTML не с нуля писали а на основе khtmlw, во вторых в те далёкие преднулевые(98-99 годы) времена гору стандартов еще не наплодили, в третьих существовал реальный фидбек когда браузер не догонял на дрезине вчера ушедший паровоз а был на острие "прогресса" просто вбирая новшества, сайты в основном были простые поэтому и работал он почти везде нормально, а все недочеты подгонялись со временем; сейчас же если новый браузер будет работать нормально на 10% сайтах а на 90% с косяками то им тупо не будут пользоваться, так и с новой осью - если не будет дров то если вдруг и заведётся то со скрипом и не на полную, то есть никто этим пользоваться не будет сегодня когда при том есть альтернатива.
по поводу стандартов в веб почитайте статью на хабре - https://habr.com/ru/post/541196/
|
|4.66, Аноним (63), 12:45, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И да, System76 не нужно миллионов драйверов - достаточно пары десятков для их собственного железа. Но, видать, в этой чудесной оси не хватает не только драйверов, но и функций.
|
|
|
|5.113, Админ Анонимов (?), 15:49, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это какого такого "их собственного железа" ? они ничего не производят, а тока собирают из частей и перепродают; я бы посмотрел как они бы писали под интел или амд видеодрова
|
|4.90, Аноним (87), 14:28, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ага, нехватает пару миллионов драйверов
Не хватает дистрибутива, который бы был чисто прослойкой-виртуалтзатором между железом и любой ОС. Чтобы при загрузке загружался гипервизор, эмулировал стандартные устройства, а поверх этого уже прозрачно запускались разные ОС. Причём параллельно, с переключением между виртуальными машинами по горячим клавишам. Было бы такое, все бы уже счастливо сидели на своих Редоксах, Гайках, Реактосах и прочих Хурдах и решали следующую проблему - как портировать сраный Хром.
|
|
|
|
|
|4.91, Аноним (87), 14:30, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лучше лактулоза - ещё и полезно, некоторых только понос прошибает с неё.
|
|1.48, Анонимуз (?), 11:42, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
уж 30 лет как каждый день кто-то работает над созданием нового пользовательского окружения, а кроме GNOME так ничего более вменяемого не нарабатывается.
|
|1.50, Аноним (50), 11:55, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>После перехода Ubuntu на оболочку Unity в 2011 году в дистрибутиве Pop!_OS
facepalm.jpg
Pop!_OS в 2017 представили когда Ubuntu Unity закопала
|
|
|
|2.57, Аноним (39), 12:15, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Типичная логика растаманов, берутся за устаревшее, что другие уже выкинули.
|
|1.54, owierjn (?), 12:06, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Мотивы вполне понятны — они хотят сохранить свои человеко-часы. Что-ж поживём, увидим. Удач.
|
|
|
|2.65, Аноним (65), 12:43, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не уверен, что из этого получится экономия человеко-часов. адаптация их плагинов под изменения гнома несравнимо меньше разработки своего ДЕ. вот прям э милльён майлс меньше. Каноникал юнити забросила имея больше ресурсов в распоряжении. В успех этого начинания не верится глядя на масштаб необходимой работы. Поиграются пару лет, осознают масштаб работы, забросят.
|
|1.59, Admino (ok), 12:19, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> но внесены концептуальные изменения, выходящие за рамки дополнений к GNOME Shell.
Что за чушь я сейчас прочитал? COSMIC - это четыре дополнения для Gnome shell.
|
|
|
|
|
|3.81, danonimous (?), 13:25, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> ubuntu/keep-ubuntu-logo-bright-lp1867133-v1.patch
Ребята действительно очень важный вклад в opensource вносят.
|
|
|
|2.161, Анонимов (?), 19:34, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На расте рaстоманьки извояют максимум еще один хеллоуворлд, затем снова вернутся на питон и жс
|
|1.75, НяшМяш (ok), 13:19, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Интересно, почему наши эксперты такие говнистые, особенно в сторону раста. Ржавые качели зимой лизали что ли?
Читаешь тред в реддите: ура, наконец-то новая оболочка, я даже выучу раст чтобы помочь - просто люди радуются что не GNOME и не KDE.
Читаешь опеннет:
|
|
|
|2.80, n00by (ok), 13:24, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На Опеннете можно подтвердить или уточнить предыдущий комментарий, после его автор примется спорить. :)
|
|2.86, Анонн (?), 14:15, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто людям нравится обсуждать и обсирать то что их не касается. Новое ДЕ никак не повлияет на имеющиеся, никто не заставит их им пользоваться, большая часть, за исключением пары-тройки которых напр. интересует раст, с ним вообще никогда не пересечется. Но... нужно же чем-то заняться.
|
|2.122, prokoudine (ok), 16:20, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Читаешь тред в реддите: ура, наконец-то новая оболочка, я даже выучу раст чтобы помочь
А на самом деле: "Heck maybe I will finally learn rust just to contribute lol. Jokes aside..."
Это он типа пошутил, а не всерьёз учить раст собирается.
|
|2.156, Аноним (-), 19:07, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>ура, наконец-то новая оболочка, я даже выучу раст чтобы помочь
Ойтишнеки на опеннете настолько отупели, что стёб уже в упор не видят.
|
|1.92, Аноним (92), 14:30, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> на языке Rust
> В качестве первичного протокола заявлен Wayland
Модно. Молодёжно.
|
|
|
|2.97, Аноним (39), 15:02, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ещё системду забыли упомянуть, раз уж Попос - это Убунта, а Убунта на системде.
|
|1.119, ИмяХ (?), 16:02, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Всё правильно. На каждом языке программирования должна быть написана хоть какая-то графическая оболочка. Иначе это не язык, а черт знает что.
|
|1.120, prokoudine (ok), 16:16, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сложно не восхищаться людьми, готовыми сжечь кучу денег и времени живых людей на разработку ещё одной оболочки без явного УТП.
|
|1.121, Аноним (121), 16:17, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
С точки зрения разработчиков Pop_OS у Gnome, KDE, MATE, Cinnamon, XFCE, LXDE, LXQT, TDE, CDE и прочих есть два, но очень фатальных недостатка.
|
|
|
|2.129, danonimous (?), 16:49, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> два недостатка
GTK и Qt, да. А про CDE они наверно просто забыли, а так бы его использовали.
|
|1.128, Аноним (128), 16:44, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Запоминается последняя фраза (с)
>Работа над новой оболочкой пока находится на стадии экспериментов
|
|1.136, кек (?), 17:13, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Redox, Gnome, Cosmic сколько мерзости на квадратный дюйм и вообще зачем System76 мучает ж*пу, если и так понятно, что Gnome неперспективен и тормозит даже на их мощных ПК? Похоже руководитель там просто упоролся, раз не ставит Windows.
|
|1.148, Аноним (-), 18:18, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
придумали язык а - новое пишем на а, придумали б - новое пишем на б. придумали раст, о боже там эмоджи и все unsafe подписаны и память безопасно течет и даже падения безопасно приводят к потере всех данных и неграм кланяются - все переписываем на раст, а не согласных травим.
|