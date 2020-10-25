Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.10

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 20.10, развиваемого для поставки на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu и поставляемого с переработанным окружением рабочего стола. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 20.10. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (2.2 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ). Pop!_OS поставляется с модифицированной оболочкой GNOME Shell, оригинальной темой оформления system76-pop, своим набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками и расширенным набором драйверов. Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши. Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс. В новой версии: Пакетная база обновлена до Ubuntu 20.10 с ядром Linux 5.8 и пользовательским окружением GNOME 3.38.

Добавлена поддержка репозиториев в формате deb822, которая позволила использовать более компактные и понятные записи в списках источников установки пакетов. В состав также включена новая библиотека для управления репозиториями, поддерживающая такие возможности, как изменение активных зеркал и переименование репозиториев.

В пользовательской оболочке реализована стековая система компоновки окон, напоминающая вкладки, но работающая в контексте размещения перекрывающих друг друга окон на рабочем столе. Для преобразования окна в стек предложена клавиатурная комбинация "Super + S", для прикрепления нового окна к стеку - "Super + Enter", для запуска приложения с автоматическим добавлением окна в стек - "Super + /" и для переключения между окнами в стеке - "Super + влево/вправо".





Добавлена возможность запрета перевода определённых окон в мозаичный режим, что может потребоваться для небольших окон, с которыми удобнее работать без закрепления. Режим включается через секцию "Floating Window Exceptions" в меню в верхнем правом углу экрана, с последующим выбором окон, которые необходимо оставить плавающими.

Добавлена поддержка дробного масштабирования, позволяющего установить промежуточные уровни масштаба, например, 125%, 150% и 175%.

В режиме гибридной графики добавлена поддержка внешних мониторов, которые теперь можно подключать на лету (ранее при подключении внешнего монитора требовалась перезагрузка в режим работы только с использованием дискретной видеокарты NVIDIA).



