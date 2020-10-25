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Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.10

25.10.2020 11:30

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 20.10, развиваемого для поставки на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu и поставляемого с переработанным окружением рабочего стола. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 20.10. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (2.2 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ).

Pop!_OS поставляется с модифицированной оболочкой GNOME Shell, оригинальной темой оформления system76-pop, своим набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками и расширенным набором драйверов. Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши.

Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс.

В новой версии:

  • Пакетная база обновлена до Ubuntu 20.10 с ядром Linux 5.8 и пользовательским окружением GNOME 3.38.
  • Добавлена поддержка репозиториев в формате deb822, которая позволила использовать более компактные и понятные записи в списках источников установки пакетов. В состав также включена новая библиотека для управления репозиториями, поддерживающая такие возможности, как изменение активных зеркал и переименование репозиториев.
  • В пользовательской оболочке реализована стековая система компоновки окон, напоминающая вкладки, но работающая в контексте размещения перекрывающих друг друга окон на рабочем столе. Для преобразования окна в стек предложена клавиатурная комбинация "Super + S", для прикрепления нового окна к стеку - "Super + Enter", для запуска приложения с автоматическим добавлением окна в стек - "Super + /" и для переключения между окнами в стеке - "Super + влево/вправо".

  • Добавлена возможность запрета перевода определённых окон в мозаичный режим, что может потребоваться для небольших окон, с которыми удобнее работать без закрепления. Режим включается через секцию "Floating Window Exceptions" в меню в верхнем правом углу экрана, с последующим выбором окон, которые необходимо оставить плавающими.
  • Добавлена поддержка дробного масштабирования, позволяющего установить промежуточные уровни масштаба, например, 125%, 150% и 175%.
  • В режиме гибридной графики добавлена поддержка внешних мониторов, которые теперь можно подключать на лету (ранее при подключении внешнего монитора требовалась перезагрузка в режим работы только с использованием дискретной видеокарты NVIDIA).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen
  3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.04
  4. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10
  6. OpenNews: Компания System76 подготовила первый выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53958-popos
Ключевые слова: popos, ubuntu, system76
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  • 1.1, Аноним (1), 11:39, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Pop!_OS

    Я создал систему, которая рассчитана на удобный интерфейс, а также на минималистичность. В будущем у меня намечается план разработать собственный офис, офис Попоса.

     
     
  • 2.12, m.makhno (ok), 12:19, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В будущем у меня намечается план

    Что ж так скромно? Творческим людям нужны так же и другие программные продукты семейства Попоса: архиватор, антивирус, malware, калькулятор, просмоторщик картинок, 3d-моделер, аудио-студия и прочая и прочая... Можно форкать другие проекты, главное - не читать их лицензии, это слишком скучно.

     
     
  • 3.15, A.Stahl (ok), 12:45, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >другие программные продукты семейства Попоса: архиватор, антивирус, malware, калькулятор, просмоторщик картинок, 3d-моделер, аудио-студия и прочая и прочая...

    Подтиратор не забудьте!

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:40, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    болгенос жив!!!11
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 13:42, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты их сравниваешь с русским человеком Дениской Поповым. Они же американцы. Это другой мир.
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 11:42, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо всё-таки потыкать в этот Попос
     
     
  • 2.24, Вкусная водочка (ok), 13:27, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто о чём, а фрактал о дыренях.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:46, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нескучные новые пиктограммы и шрифты, и обои не фу!
     
  • 1.5, InuYasha (??), 11:55, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем им, интересно, просто убунта не угодила? А вообще - даже и не важно. Ибо
    >>с модифицированной оболочкой GNOME Shell
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:12, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну очевидно же! Ее сделали не они.
     
  • 2.18, nemo (??), 12:49, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им не угодил именно Gnome Shell, который они форкнули и добавили в него функционал tiling window manager'а. Получилось очень даже неплохо.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:50, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тяжелая и глючная. Хотя вряд ли они это исправили, проще дистр поменять, чем вычищать все что убунтологи там нагородили
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:54, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каноникал не давал им вкорячивать свои свистелки под брендом убунту. Пришлось изобретать свой велосипед
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:02, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это они убунте не удалили, и им сказали меняйте название
     

  • 1.6, Иваня (?), 11:56, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Операционная система для Попов?
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 13:43, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для каких, для православных попов или для католиков?
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:57, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попы одобряют?
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:58, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не понимаю чудиков которые даже не смотрели дистр и хейтят просто так. Он очень хорошо на ноутбуках работает и есть несколько фишек интересных.
     
     
  • 2.10, Рэндомимя (?), 12:10, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное выпилили хромиум который убунту навязывает через снап
     

  • 1.9, nomad__ (ok), 12:09, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Больше дистрибов богу дистрибов!
    Жопос есть, надо Sex!_OS, Drugs!_OS and Rock'n'Roll!_OS.
     
  • 1.13, Аноним (-), 12:29, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в вариантах для графических чипов NVIDIA (2.2 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ).

    Как похорошели блобы при AMD.

     
  • 1.14, Аноним (14), 12:38, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    зачем хейтите дистр? Оконная система в поп ос замечательно помогает в разработке, в обычной убунте такого нет. Только ради оконной системы можно накатить попос
     
     
  • 2.17, user90 (?), 12:48, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что такое "оконная система"? Это про фрамугу, петли там?
     
  • 2.21, nomad__ (ok), 13:00, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как оконная система относится к разработке? У меня вот Дебиан с иксами и i3, тоже замечательно разрабатывать. В Emacs-nox.
     

  • 1.16, user90 (?), 12:47, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Pop!_OS поставляется с модифицированной оболочкой GNOME Shell ...

    Попов, ты??!

     
  • 1.23, Аноним (23), 13:10, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на Distrowatch PopOS обогнал Ubuntu по загрузкам на 200 единиц и сейчас на 4 месте. А неделю назад был на 6 или 7.
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:31, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (2.2 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ).

    Обе ссылки видут на один образ.

     
  • 1.28, Аноним (28), 13:45, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята молодцы, куют железо и пилят софт.
     
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