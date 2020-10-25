Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.10

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|1.1, Аноним (1), 11:39, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Pop!_OS
Я создал систему, которая рассчитана на удобный интерфейс, а также на минималистичность. В будущем у меня намечается план разработать собственный офис, офис Попоса.
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|2.12, m.makhno (ok), 12:19, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В будущем у меня намечается план
Что ж так скромно? Творческим людям нужны так же и другие программные продукты семейства Попоса: архиватор, антивирус, malware, калькулятор, просмоторщик картинок, 3d-моделер, аудио-студия и прочая и прочая... Можно форкать другие проекты, главное - не читать их лицензии, это слишком скучно.
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|3.15, A.Stahl (ok), 12:45, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>другие программные продукты семейства Попоса: архиватор, антивирус, malware, калькулятор, просмоторщик картинок, 3d-моделер, аудио-студия и прочая и прочая...
Подтиратор не забудьте!
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|2.26, Аноним (-), 13:42, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем ты их сравниваешь с русским человеком Дениской Поповым. Они же американцы. Это другой мир.
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|1.5, InuYasha (??), 11:55, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Чем им, интересно, просто убунта не угодила? А вообще - даже и не важно. Ибо
>>с модифицированной оболочкой GNOME Shell
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|2.18, nemo (??), 12:49, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им не угодил именно Gnome Shell, который они форкнули и добавили в него функционал tiling window manager'а. Получилось очень даже неплохо.
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|2.19, Аноним (19), 12:50, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тяжелая и глючная. Хотя вряд ли они это исправили, проще дистр поменять, чем вычищать все что убунтологи там нагородили
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|2.20, Аноним (20), 12:54, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каноникал не давал им вкорячивать свои свистелки под брендом убунту. Пришлось изобретать свой велосипед
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|1.8, Аноним (8), 11:58, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не понимаю чудиков которые даже не смотрели дистр и хейтят просто так. Он очень хорошо на ноутбуках работает и есть несколько фишек интересных.
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|1.9, nomad__ (ok), 12:09, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Больше дистрибов богу дистрибов!
Жопос есть, надо Sex!_OS, Drugs!_OS and Rock'n'Roll!_OS.
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|1.13, Аноним (-), 12:29, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в вариантах для графических чипов NVIDIA (2.2 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ).
Как похорошели блобы при AMD.
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|1.14, Аноним (14), 12:38, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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зачем хейтите дистр? Оконная система в поп ос замечательно помогает в разработке, в обычной убунте такого нет. Только ради оконной системы можно накатить попос
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|2.21, nomad__ (ok), 13:00, 25/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как оконная система относится к разработке? У меня вот Дебиан с иксами и i3, тоже замечательно разрабатывать. В Emacs-nox.
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|1.16, user90 (?), 12:47, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Pop!_OS поставляется с модифицированной оболочкой GNOME Shell ...
Попов, ты??!
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|1.23, Аноним (23), 13:10, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А на Distrowatch PopOS обогнал Ubuntu по загрузкам на 200 единиц и сейчас на 4 месте. А неделю назад был на 6 или 7.
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|1.25, Аноним (25), 13:31, 25/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (2.2 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ).
Обе ссылки видут на один образ.
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