Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.04

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 20.04, развиваемого для поставки на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu и поставляемого с переработанным окружением рабочего стола. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 20.04 и также заявлен как выпуск с длительным сроком поддержки (LTS). Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA и Intel/AMD (2 Гб). Pop!_OS поставляется с модифицированной оболочкой GNOME Shell, оригинальной темой оформления system76-pop, своим набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками и расширенным набором драйверов. Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши. Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс. В новой версии: Для новых установок по умолчанию задействована тёмная тема оформления рабочего стола. Активировать светлую тему можно в в кофигураторе в секции с настройками внешнего вида.

Реализованы полноценные возможности для навигации по рабочему столу с использованием клавиатуры без применения мыши. При помощи клавиатурных комбинаций можно в том числе запускать приложения, переключаться между программами и быстро изменять настройки. Кроме предлагаемых по умолчанию горячих клавиш в качестве альтернативы также предложен режим навигации в стиле Vim. Для просмотра всех горячих клавиш в верхнем правом меню добавлен пункт "View All Shortcuts".





Реализован режим автоматической мозаичной перегруппировки окон (Auto-tiling) после открытия приложения. Откорректировать позицию и размер окна можно при помощи клавиатуры, не трогая мышь. Режим включается через системное меню.





Добавлены виртуальные рабочие столы, позволяющие собирать вместе связанный контент и отделять в отдельное пространство не связанные с текущим рабочим процессом активные приложения. Для переключения между виртуальными рабочими столами и для перемещения в них окон можно использовать клавиатуру.





В интерфейс установки приложений Pop!_Shop добавлена поддержка самодостаточных пакетов в формате Flatpak и каталога Flathub.

Упрощена работа на системах с гибридной графикой. Помимо переключателя отрисовки при помощи интегрированной графической карты Intel или дискретной картой NVIDIA в системное меню добавлен режим "Hybrid Graphics", при котором ноутбук работает основное время с использованием энергоэффективного GPU Intel и переключается на более мощный дискретный GPU NVIDIA только для определённых приложений. При запуске отдельной программы в контекстном меню также можно выбрать "Launch using Dedicated Graphics Card" для использования GPU NVIDIA. Разработчики приложений и сопровождающие пакеты также могут по умолчанию выбрать дискретный GPU через указание в файле .desktop опции "X-KDE-RunOnDiscreteGpu=true".

В настройки добавлена секция Firmware через которую можно нажатием одной кнопки обновить прошивки для аппаратных компонентов не только для оборудования System76, но и для любых других поставщиков, осуществляющий публикацию обновлений через LVFS (Linux Vendor Firmware Service).

В панель добавлен апплет, использующий индикаторы для быстрого доступа к настройкам приложений, подобных Slack, Dropbox и Discord.

Добавлен режим offline-обновления системы, позволяющий вначале в фоновом режиме загрузить обновления, а потом в удобное время отдельно применить их.