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Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.04

01.05.2020 13:39

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 20.04, развиваемого для поставки на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu и поставляемого с переработанным окружением рабочего стола. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 20.04 и также заявлен как выпуск с длительным сроком поддержки (LTS). Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA и Intel/AMD (2 Гб).

Pop!_OS поставляется с модифицированной оболочкой GNOME Shell, оригинальной темой оформления system76-pop, своим набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками и расширенным набором драйверов. Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши.

Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс.

В новой версии:

  • Для новых установок по умолчанию задействована тёмная тема оформления рабочего стола. Активировать светлую тему можно в в кофигураторе в секции с настройками внешнего вида.
  • Реализованы полноценные возможности для навигации по рабочему столу с использованием клавиатуры без применения мыши. При помощи клавиатурных комбинаций можно в том числе запускать приложения, переключаться между программами и быстро изменять настройки. Кроме предлагаемых по умолчанию горячих клавиш в качестве альтернативы также предложен режим навигации в стиле Vim. Для просмотра всех горячих клавиш в верхнем правом меню добавлен пункт "View All Shortcuts".

  • Реализован режим автоматической мозаичной перегруппировки окон (Auto-tiling) после открытия приложения. Откорректировать позицию и размер окна можно при помощи клавиатуры, не трогая мышь. Режим включается через системное меню.

  • Добавлены виртуальные рабочие столы, позволяющие собирать вместе связанный контент и отделять в отдельное пространство не связанные с текущим рабочим процессом активные приложения. Для переключения между виртуальными рабочими столами и для перемещения в них окон можно использовать клавиатуру.

  • В интерфейс установки приложений Pop!_Shop добавлена поддержка самодостаточных пакетов в формате Flatpak и каталога Flathub.
  • Упрощена работа на системах с гибридной графикой. Помимо переключателя отрисовки при помощи интегрированной графической карты Intel или дискретной картой NVIDIA в системное меню добавлен режим "Hybrid Graphics", при котором ноутбук работает основное время с использованием энергоэффективного GPU Intel и переключается на более мощный дискретный GPU NVIDIA только для определённых приложений.

    При запуске отдельной программы в контекстном меню также можно выбрать "Launch using Dedicated Graphics Card" для использования GPU NVIDIA. Разработчики приложений и сопровождающие пакеты также могут по умолчанию выбрать дискретный GPU через указание в файле .desktop опции "X-KDE-RunOnDiscreteGpu=true".

  • В настройки добавлена секция Firmware через которую можно нажатием одной кнопки обновить прошивки для аппаратных компонентов не только для оборудования System76, но и для любых других поставщиков, осуществляющий публикацию обновлений через LVFS (Linux Vendor Firmware Service).
  • В панель добавлен апплет, использующий индикаторы для быстрого доступа к настройкам приложений, подобных Slack, Dropbox и Discord.
  • Добавлен режим offline-обновления системы, позволяющий вначале в фоновом режиме загрузить обновления, а потом в удобное время отдельно применить их.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.10
  3. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
  4. OpenNews: Дистрибутив Kubuntu начал распространение ноутбука Kubuntu Focus
  5. OpenNews: Компания System76 анонсировала новый Linux-дистрибутив Pop!_OS
  6. OpenNews: System76 приведёт в порядок поддержку HiDPI в Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52856-popos
Ключевые слова: popos, ubuntu, system76
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pin (??), 13:47, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что название компании, что название диструбутива: такое ощущение, что, у них там босс, маркетолог, айтишник и повар один и тот же человек.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:56, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем повар явно суп из ядовитых грибов варит.
     
  • 2.10, Vivaswan (ok), 14:06, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попов?
     

  • 1.3, Anonim (??), 13:58, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Денис?
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 13:59, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он что, грек по-твоему? Он Попов, а не Попос.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:00, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не Попос, но и ты не Стахл.
     

  • 1.5, Аноним (6), 13:59, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 20.04

    Поп!_ОС: Принципиально Оригинальная Передовая Операционная Система

     
     
  • 2.11, Vivaswan (ok), 14:08, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-любасу Очень П"...тая Оконная система
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 14:04, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто уже тыкал палкой в ПопОС? Расскажите, нравится ли вам использовать свой ПопОС. Приходится ли вам ковыряться в ПопОС?
     
     
  • 2.12, dd (??), 14:10, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не трогай мою ПопОчку
     
     
  • 3.13, A.Stahl (ok), 14:12, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Не трогай мою ПопОчку

    А то схлопочешь поПочке


     
  • 2.18, Анимус (?), 14:55, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто о чём, а Фрактал об ональных извращениях.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:58, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ЛОРе были правы когда его банили.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:05, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я так понял, это год цифр 20.04 ?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:15, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да 20 это год 4 это месяц.
     

  • 1.14, Аноним (15), 14:13, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Popov_OS
     
  • 1.16, Аноним (2), 14:38, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Какой же примитивный юмор в коментах. Так и представляю  этих школьников ботанического вида с усиками шутящими про попова.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:48, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это и есть опеннет на 99%
     
  • 2.19, Аноним (20), 14:57, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и представляю первокурсника ПТУ с усиками для которого теперь все школьники низшая каста.
     

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