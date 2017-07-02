Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.10

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 19.10, развиваемого для поставки на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 19.10 и отличается переработанным окружением рабочего стола, основанным на модифицированной оболочке GNOME Shell. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA и Intel/AMD (2 Гб). Pop!_OS поставляется с оригинальной темой оформления system76-pop, новым набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками, расширенным набором драйверов и модифицированной оболочкой GNOME Shell. Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши. В новой версии: Предложен новый тёмный режим оформления. Предлагаемая по умолчанию тема оформления переработана на базе темы Adwaita. В тёмной и светлой темах задействованы контрастные цвета из нейтральной палитры, не утомляющей глаза. Проведена работа по проверке корректности отображения всех виджетов. Добавлены новые звуковые эффекты, воспроизводимые при подключении внешнего носителя или кабеля зарядки. Прекращено звуковое сопровождение операции изменения громкости;

Добавлена утилита Tensorman для управления инструментарием Tensorflow в изолированном окружении на базе Docker. Tensorman позволяет запустить скрипты в контейнере с Tensorflow, выбирать версию для проектов и отдельных операций;

Компоненты GNOME обновлены до выпуска 3.34 c поддержкой группировки пиктограмм приложений в обзорном режиме, улучшенным конфигуратором беспроводных соединений, новой панелью выбора обоев рабочего стола и проведением работы по повышению отзывчивости интерфейса и снижению нагрузки на CPU.

Добавлена возможность обновления дистрибутива в offline-режиме, при котором в систему вначале загружаются все компоненты для обновления до нового значительного выпуска, после чего пользователь может инициировать их установку, когда сочтёт необходимым. В конфигураторе в секции детальных настроек, а также в уведомлении о формировании нового выпуска, появилась кнопка для загрузки обновлений без их установки. Для фактического начала обновления необходимо нажать эту кнопку второй раз, после того как обновления загрузятся и кнопка поменяет свой вид.



