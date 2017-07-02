Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.10

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|1.1, Аноним (1), 10:35, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пардон, но это какой-то диструбитув-фирменная-тема для убунты со скучными обоями компании производителя.
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|2.5, Онаним тот самый (?), 10:57, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, современная тенденция строения %distro-name%-based дистрибутивов именно такая.
Дистрибутивы, основанные на других, и привносящие что-то более значимое в опыт эксплуатации, можно пересчитать по пальцам одной руки, а те, которые вообще не основаны ни на чём - еще большая редкость.
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|2.14, Аноним (14), 11:53, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На рабочем столе три браузера , телега, скайп и калькулятор - прямо юниксвей и феншуй в одном флаконе.
На обоях надпись Pop! не круто, лучше бы уж сразу фотку этой части тела.
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|2.16, Аноним (16), 12:07, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда производитель компьютеров и ноутбуков представляет свой дистрибутив, то по крайней мере он интересен тем, что дает гарантию беспроблемной работы этого дистрибутива со своим железом и оборудованием. В этом его сила и назначение, а не внешний вид.
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|1.8, ryoken (ok), 11:16, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Взяли б ту же Генту и с оптимизированными настройками под своё железо и ставили. Всем хорошо :).
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|1.9, Адекватный человек (?), 11:17, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот над поповым все смеялись, а посмотрите на этих дистро-строителей? Пёрнул другим запахом - новый дистр. Вместо того, чтобы собрать все силы воедино, каждый пилит свой болдженос.
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|1.11, Аноним (11), 11:44, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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смотрится кстати ничотак, стильно молодежно, но вот с иконками пипец, кто в лес кто падрава, сделал бы линукс фундатион репы с иконками несколько веток, стало бы хорошо совсем ибо единный стиль если это конечно реально.
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|1.12, garrick (?), 11:51, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто они изначально впиливали в Ubuntu проприетарные дрова под своё железо. Но видать что-то там с лицензиями не срастается, вот и "выпустили" свою OS. У них даже дистрибутивы разные - специально для NVIDIA и специально для AMD. Так что зря ругаете.
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|1.13, Попугай Кеша (?), 11:52, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они выпускают интересное железо. Делают свою ОС на нем. Поддерживают.
Тут логичнее спросить - хотят они внести изменение - им придется в ноги кланяться тому, кто будет принимать изменения в той же Ubuntu. Вдруг переделывать PR придется или еще что.
А так - делаем форк ОС, сами пилим шустренько. Баги закрываем, небольшие фичи, бренд поддерживаем.
По сути эта компания - маленькая такая Apple со своим железом и своим софтом. Ну как бы не совсем своим... Ну вы поняли :)
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