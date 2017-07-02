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Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.10

21.10.2019 10:32

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала выпуск дистрибутива Pop!_OS 19.10, развиваемого для поставки на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 19.10 и отличается переработанным окружением рабочего стола, основанным на модифицированной оболочке GNOME Shell. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA и Intel/AMD (2 Гб).

Pop!_OS поставляется с оригинальной темой оформления system76-pop, новым набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками, расширенным набором драйверов и модифицированной оболочкой GNOME Shell. Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши.

В новой версии:

  • Предложен новый тёмный режим оформления. Предлагаемая по умолчанию тема оформления переработана на базе темы Adwaita. В тёмной и светлой темах задействованы контрастные цвета из нейтральной палитры, не утомляющей глаза. Проведена работа по проверке корректности отображения всех виджетов. Добавлены новые звуковые эффекты, воспроизводимые при подключении внешнего носителя или кабеля зарядки. Прекращено звуковое сопровождение операции изменения громкости;
  • Добавлена утилита Tensorman для управления инструментарием Tensorflow в изолированном окружении на базе Docker. Tensorman позволяет запустить скрипты в контейнере с Tensorflow, выбирать версию для проектов и отдельных операций;
  • Компоненты GNOME обновлены до выпуска 3.34 c поддержкой группировки пиктограмм приложений в обзорном режиме, улучшенным конфигуратором беспроводных соединений, новой панелью выбора обоев рабочего стола и проведением работы по повышению отзывчивости интерфейса и снижению нагрузки на CPU.
  • Добавлена возможность обновления дистрибутива в offline-режиме, при котором в систему вначале загружаются все компоненты для обновления до нового значительного выпуска, после чего пользователь может инициировать их установку, когда сочтёт необходимым. В конфигураторе в секции детальных настроек, а также в уведомлении о формировании нового выпуска, появилась кнопка для загрузки обновлений без их установки. Для фактического начала обновления необходимо нажать эту кнопку второй раз, после того как обновления загрузятся и кнопка поменяет свой вид.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Обновление Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.04
  3. OpenNews: Обновление Linux-дистрибутива Pop!_OS и решение отключить Intel ME в ноутбуках System76
  4. OpenNews: Компания System76 подготовила первый выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS
  5. OpenNews: System76 приведёт в порядок поддержку HiDPI в Ubuntu
  6. OpenNews: Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: popos, ubuntu
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пардон, но это какой-то диструбитув-фирменная-тема для убунты со скучными обоями компании производителя.
     
     
  • 2.5, Онаним тот самый (?), 10:57, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, современная тенденция строения %distro-name%-based дистрибутивов именно такая.

    Дистрибутивы, основанные на других, и привносящие что-то более значимое в опыт эксплуатации, можно пересчитать по пальцам одной руки, а те, которые вообще не основаны ни на чём - еще большая редкость.

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:53, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На рабочем столе три браузера , телега, скайп и калькулятор - прямо юниксвей и феншуй в одном флаконе.
    На обоях надпись Pop! не круто, лучше бы уж сразу фотку этой части тела.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:07, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда производитель компьютеров и ноутбуков представляет свой дистрибутив, то по крайней мере он интересен тем, что дает гарантию беспроблемной работы этого дистрибутива со своим железом и оборудованием. В этом его сила и назначение, а не внешний вид.
     

  • 1.3, pin (??), 10:46, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    popos - popov zver edition
     
  • 1.4, popa88 (?), 10:50, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Понос из дистрибутивов. Кто-нибудь, дайте беднягам крепительного.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:03, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    он лучше убунты
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 12:10, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да! Есть гарантия работоспособности с фирменным оборудованием.
     

  • 1.7, слакварявод (ok), 11:04, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    болген ос нью едишн?
    одобряемс...
     
  • 1.8, ryoken (ok), 11:16, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Взяли б ту же Генту и с оптимизированными настройками под своё железо и ставили. Всем хорошо :).
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:56, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен!
     

  • 1.9, Адекватный человек (?), 11:17, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот над поповым все смеялись, а посмотрите на этих дистро-строителей? Пёрнул другим запахом - новый дистр. Вместо того, чтобы собрать все силы воедино, каждый пилит свой болдженос.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:19, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видать просто канониКАЛ отказался заносить
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:44, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    смотрится кстати ничотак, стильно молодежно, но вот с иконками пипец, кто в лес кто падрава, сделал бы линукс фундатион репы с иконками несколько веток, стало бы хорошо совсем ибо единный стиль если это конечно реально.
     
  • 1.12, garrick (?), 11:51, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто они изначально впиливали в Ubuntu проприетарные дрова под своё железо. Но видать что-то там с лицензиями не срастается, вот и "выпустили" свою OS. У них даже дистрибутивы разные - специально для NVIDIA и специально для AMD. Так что зря ругаете.
     
  • 1.13, Попугай Кеша (?), 11:52, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они выпускают интересное железо. Делают свою ОС на нем. Поддерживают.
    Тут логичнее спросить - хотят они внести изменение - им придется в ноги кланяться тому, кто будет принимать изменения в той же Ubuntu. Вдруг переделывать PR придется или еще что.

    А так - делаем форк ОС, сами пилим шустренько. Баги закрываем, небольшие фичи, бренд поддерживаем.

    По сути эта компания - маленькая такая Apple со своим железом и своим софтом. Ну как бы не совсем своим... Ну вы поняли :)

     

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