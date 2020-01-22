Дистрибутив Kubuntu начал распространение ноутбука Kubuntu Focus

> Дороговатенько

Любые мощные по железу ноуты стоят дорого, а если они ещё более-менее качественные по сборке, да ещё и брендированнаые, так вообще могут быть наравне с огрызками или дороже, другое дело интересно, конкретно в этой модели сотрудничество вылилось хоть в какую-то оптимизацию, корректно работают все интерфейсы, кардридеры, например, корретно ли расходуется батарея, гибернация на диск и выход из неё?

И неужели именно для этой модели в кедах наконец починили переключение раскладки, хм?..

Меня терзают смутные сомнения, что они просто взяли и накатили кубунту на дорогой ноутбук и всё, но проверять за такую цену я конечно же не буду, подождём отзыва "счастливчиков", если таковые будут.