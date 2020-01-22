Дистрибутив Kubuntu начал распространение ноутбука Kubuntu Focus

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|2.43, Аноним (43), 10:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дороговатенько
Любые мощные по железу ноуты стоят дорого, а если они ещё более-менее качественные по сборке, да ещё и брендированнаые, так вообще могут быть наравне с огрызками или дороже, другое дело интересно, конкретно в этой модели сотрудничество вылилось хоть в какую-то оптимизацию, корректно работают все интерфейсы, кардридеры, например, корретно ли расходуется батарея, гибернация на диск и выход из неё?
И неужели именно для этой модели в кедах наконец починили переключение раскладки, хм?..
Меня терзают смутные сомнения, что они просто взяли и накатили кубунту на дорогой ноутбук и всё, но проверять за такую цену я конечно же не буду, подождём отзыва "счастливчиков", если таковые будут.
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|4.63, Аноним (63), 12:23, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Аналогичные по железу ноуты леновы стоят 1,5к.
Ноутбуки этой днищеконторы ненужны даже за такие деньги
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|3.54, Аноним (54), 11:21, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда это в кедах были проблемы с переключением раскладки? Это же не гном и не юнити.
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|4.59, Аноним (59), 11:54, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда это в кедах были проблемы с переключением раскладки? Это же не
> гном и не юнити.
Не когда, а до сих пор, если вы из криокамеры, то погуглите проблемы переназначения клавиш в кедах
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|1.2, Трамптарамп (?), 08:48, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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За такие деньги уж извините, но можно взвять макбук жирной комплектации, на котором проблем вообще в плане ковыряния системы не будет, в довесок штатный юниксовый терминал с ssh и возможность поставить кучу нужного софа нативно. Игровой ноут же с линуксом вне моего понимания, так как игры лучше винды всё-равно нигде не идут.
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|2.7, Аноним (7), 09:04, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Да в маке не надо ковыряться, за тебя поковыряться, фоточки посканят. Захотят и запретят тебе что то ставить или просто выпелят весь софт 32 бита.
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|3.15, Аноним (15), 09:26, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На работе используем VirtualBox и это довольно критическая часть так как в виртуальной машине крутится древний сервис написанный только для Windows. После одного обновления MacOS VB перестал запускаться напрочь. Кто-то откатился (емнип со стиранием вообще всего с диска), кто-то переждал и дождался нового релиза VB. Я нашел другое решение. С ПО на маке вообще швах так как почти все платное включая виртуалки и никто на это деньги в организации не выделяет:$. Нет даже бесплатной WMWare Player.
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|4.58, apple (??), 11:49, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то есть, по вашему, это мы виноваты что ваша бедная и жадная лавочка не хочет оплачивать вам софт, полагая что вы и халявным vbox перебьетесь?
> После одного обновления MacOS VB перестал запускаться напрочь.
а fusion - не перестала. Но вы же не хотите платить за софт?
А если бы у вас стояла винда - виноваты что ваша подвальная лавка за нее не платит, тоже были бы мы, или, может, проклятый ms?
> Нет даже бесплатной WMWare Player.
а ведь вы так любите НАХАЛЯВУ, И ПОБОЛЬШЕ?
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|3.30, Аноним (30), 10:20, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Остальную часть коммента мы предусмотрительно предпочтем не видеть?
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|2.16, Я забыл подписацца асел (?), 09:34, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>но можно взвять макбук жирной комплектации
чтоб эта "жирная" комплектация была хуже этой в полтора-два раза и работала только в морозилке? Без нормальных юсб портов? Держи в курсе.
>на котором проблем вообще в плане ковыряния системы не будет
там ковырять эта система будет тебя во все отверстия, у iShit ковырялка залочена наглухо
>и возможность поставить кучу нужного софа нативно.
очень нативно, только успевай бабло заносить
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|2.33, proninyaroslav (ok), 10:23, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>на котором проблем вообще в плане ковыряния системы не будет
В последних маках с чипом T2 проблемы будут...
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|2.47, Аноним (47), 11:05, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вопреки расхожему мнению хипсторов с оппенета, не всем нужны маки особенно, есл... большой текст свёрнут, показать
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|1.5, Анотон (?), 09:01, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я выбираю - Librem 15, более свободный и безопасный и стоит на порядок дешевле, начинается от 1600$.
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|2.10, ryoken (ok), 09:16, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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На порядок - это когда на 1 разряд вправо-влево смещается число, если я правильно помню.
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|3.28, Аноним (28), 10:13, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чел использует двоичную систему даже в быту! Так что он true, а ты ему просто завидуешь.
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|2.37, R (?), 10:34, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если ты так понимаешь слово "порядок" при сравнении цен, то грош цена тебе как знатоку при выборе ноута )
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|1.6, Аноним (28), 09:02, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Судя по скриншоту, в дизайнерах у них какие-то любители психоактивных веществ и гнома.
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|2.12, Аноним (12), 09:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Судя по скриншоту, в дизайнерах у них какие-то любители психоактивных веществ и гнома.
Гномофилы?
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|3.65, Аноним (65), 12:24, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А куда ж без неё? Она у нас одна родная настоящая и всенародная. Остальные свистоперделки от лукавого. И у малочисленной армии цифрогиков. :-)
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|1.8, Аноним (8), 09:12, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в чем проблема купить такой-же ноутбук, только без ОС и поставить туда что нужно?
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|2.61, Аноним (59), 12:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А в чем проблема купить такой-же ноутбук, только без ОС и поставить
> туда что нужно?
Как же в чём? Над этим ноутбуком кедорасты работали совместно с вендором, а значит огого, оптимизация, написаны новые дрова, специально под Kubuntu, чтобы всё работало как... как в аптеке ...как швейцарские часы... как в ЦЕРНе (на самом деле - нет)
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|1.14, Аноним (14), 09:25, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Совсем не в тему, но кто-нибудь знает, что с сайтом mx Linux?
Заходи и пользуйся (сарказм)...
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|2.24, Аноним (24), 10:09, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Совсем не в тему, но кто-нибудь знает, что с сайтом mx Linux?
https://wiki.opennet.ru/BlockedRKN
mxlinux.org is currently blocked in Russia.
Decision 27-31-2018/Ид2971-18 made on 2018-04-16 by Генпрокуратура.
This block affects IP 104.27.130.226.
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|3.49, Анонимный юзверь (?), 11:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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первый десяток открылся.. дальше лень было.
небольшой провайдер.. рутрекер например блочит страницей мтс
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|4.53, kfkod (?), 11:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нарушают похожу. У них должа спец железка для этго стоять за 300 тыс в год
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|3.60, Аноним (24), 11:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хост висит на двух IP, один из которых заблокирован. Вероятность, что откроется 50/50.
$ host mxlinux.org
mxlinux.org has address 104.27.131.226
mxlinux.org has address 104.27.130.226
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|1.17, Аноним (17), 09:37, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Молодцы что. Только вот надо бы сделать ноутбуки в разных ценовых категориях. Не всем нужен мощный ноутбук.
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|1.18, Аноним (19), 09:38, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как KDE не крути - всё равно страшненько выходит. Эта вертикальная панель просто нечто.
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|2.20, дизайнер (??), 09:50, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На прекрасных модных панелях формфактора 1:20 место по бокам все равно ж пропадало. Требуется поворачивать хлебальник, чтобы увидеть, что там. Вот мы и нашли почти удобное применение.
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|1.21, Аноним (-), 09:52, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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там либребут стоит? если нет и там проприетарное уефи/шмефи то такое и даром не нужно.
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|1.23, Нубик (?), 10:07, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто-нибудь знает, есть ли ресурс в сети, где можно проверить совместимость железа конкретного ноутбука с линуксом (ядром определённой версии)?
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|2.31, Аноним (31), 10:21, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не юниксвейно это все. Какая-то корпорация должна для тебя протестировать за бесплатно своё железо, а потом отдать стороннему сайту точно так же за бесплатно?
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|3.34, Нубик (ok), 10:28, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему сразу корпорация? Может кто-то другой собирает такую инфу, журналисты-технари, например. Обидно приобрести ноут, а там wifi какой-нибудь не пашет на линухе.
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|1.25, Kol (?), 10:10, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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2395 баксов? Совсем спятили? Да за эти деньги я себе топовый стационар соберу и поставлю туда Linux (а может и лицензионную винду)!
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|1.35, Аноним (46), 10:28, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>GPU: NVIDIA GeForce GTX-2060 6GB ;
И как она сочетается с Qt?
Falkon и Otter пользоваться же с Невидией совсем невозможно, падают после пары кликов. На работе выкинул нах Невидию и поставил Radeon, чтоб полёт стал нормальным.
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|1.38, Аноним (38), 10:36, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стоимость устройства составляет 2395 долларов США, а дефолтный интерфейс+обоина выглядит как сборка кде от Дениса Попова.
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|1.39, Анонимчик (?), 10:38, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сильно много просят, рили половину надо скинут. Даже винды нет платной, совсем пингвиний мир зарвался.(
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|1.41, Анонимчик (?), 10:45, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё вы впкти,ничего покупать не собирались вы. Так как игровой ноут это лажа. Писюк на крайняк и то из понимания - многоцелевой.
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|1.42, Аноним (42), 10:49, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Core i7
Не имеет смысла. Зачем линуксовому проекту продвигать несвободное аппаратное обеспечение? Правильно, только чтобы бабла наварить.
>ОЗУ: 32GB
Это просто саботаж исправления 12309
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|1.44, Аноим (?), 11:00, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А вырвиглазная подсветка клавиш отключается? А то рехнёшься в первый же вечер.
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|1.45, Аноним (45), 11:01, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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и как они заставили нормально работать kde на Nvidia. не свободном драйвере? 🧐🤔
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