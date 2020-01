Дистрибутив Kubuntu начал распространение ноутбука Kubuntu Focus

> Совсем не в тему, но кто-нибудь знает, что с сайтом mx Linux? https://wiki.opennet.ru/BlockedRKN mxlinux.org is currently blocked in Russia.

Decision 27-31-2018/Ид2971-18 made on 2018-04-16 by Генпрокуратура.

This block affects IP 104.27.130.226.