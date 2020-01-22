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Дистрибутив Kubuntu начал распространение ноутбука Kubuntu Focus

22.01.2020 08:38

Разработчики дистрибутива Kubuntu объявили о поступлении в продажу ноутбука "Kubuntu Focus", выпускаемого под брендом проекта и предлагающего предустановленное рабочее окружение на базе Ubuntu 18.04 и рабочего стола KDE. Устройство выпущено в сотрудничестве с компаниями MindShareManagement и Tuxedo Computers. Ноутбук рассчитан на продвинутых пользователей и разработчиков, которым необходим мощный переносной компьютер, поставляемый с Linux-окружением, оптимизированным для предложенного оборудования Стоимость устройства составляет 2395 долларов США. В качестве основы использован игровой ноутбук Сlevo P960, на базе которого также поставляются ноутбуки System 76 Oryx Pro и Tuxedo XP1610.

Спецификация:

  • CPU: Core i7-9750H 6c/12t 4.5GHz Turbo;
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX-2060 6GB ;
  • ОЗУ: 32GB (Dual Channel DDR4 2666);
  • Накопитель: 1TB Samsung 970 EVO Plus NVMe;
  • Экран: 16.1” 1080p IPS матовый (1920×1080) 16:9;
  • Поддерживается подключение до трёх дополнительных 4K мониторов через порты MDP, USB-C, и HDMI;
  • Wi-Fi: Intel Dual AC 9260 & Bluetooth (M.2 2230) 802.11 ac/a/b/g/n;
  • Ethernet: Realtek RTL8168/8111, 10/100/1000 Mbit/s);
  • Bluetooth 5;
  • Корпус: металл и пластик, толщина около 2 см, вес 2.1 кг;
  • Web-камера 1.0M;
  • Порты и слоты: USB 3.1 (Type-C), DisplayPort 1.3 over USB 3.1 (Type-C), 2 x USB 3.0, Mini DisplayPort 1.3, HDMI, 2-in-1 Audio Jack (Microphone / S/PDIF), RJ-45, 6-in-1 Card reader, три слота для карт M.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://betanews.com/2020/01/2...)
  2. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
  3. OpenNews: Для ноутбуков Lenovo ThinkPad P обеспечена предустановка Ubuntu
  4. OpenNews: Обновление пакета с ядром для Ubuntu привело к проблемам с загрузкой на некоторых ноутбуках
  5. OpenNews: Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков
  6. OpenNews: Проект Qubes выступил с новой инициативой сертификации безопасных ноутбуков
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: kubuntu, notebook
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:47, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Дороговатенько
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 10:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дороговатенько

    Любые мощные по железу ноуты стоят дорого, а если они ещё более-менее качественные по сборке, да ещё и брендированнаые, так вообще могут быть наравне с огрызками или дороже, другое дело интересно, конкретно в этой модели сотрудничество вылилось хоть в какую-то оптимизацию, корректно работают все интерфейсы, кардридеры, например, корретно ли расходуется батарея, гибернация на диск и выход из неё?
    И неужели именно для этой модели в кедах наконец починили переключение раскладки, хм?..

    Меня терзают смутные сомнения, что они просто взяли и накатили кубунту на дорогой ноутбук и всё, но проверять за такую цену я конечно же не буду, подождём отзыва "счастливчиков", если таковые будут.

     
     
  • 3.48, Урри (?), 11:10, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогичные по железу ноуты леновы стоят 1,5к.
     
     
  • 4.63, Аноним (63), 12:23, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аналогичные по железу ноуты леновы стоят 1,5к.

    Ноутбуки этой днищеконторы ненужны даже за такие деньги

     
  • 3.54, Аноним (54), 11:21, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда это в кедах были проблемы с переключением раскладки? Это же не гном и не юнити.
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 11:54, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда это в кедах были проблемы с переключением раскладки? Это же не
    > гном и не юнити.

    Не когда, а до сих пор, если вы из криокамеры, то погуглите проблемы переназначения клавиш в кедах

     

  • 1.2, Трамптарамп (?), 08:48, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За такие деньги уж извините, но можно взвять макбук жирной комплектации, на котором проблем вообще в плане ковыряния системы не будет, в довесок штатный юниксовый терминал с ssh и возможность поставить кучу нужного софа нативно. Игровой ноут же с линуксом вне моего понимания, так как игры лучше винды всё-равно нигде не идут.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:04, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Да в маке не надо ковыряться, за тебя поковыряться, фоточки посканят. Захотят и запретят тебе что то ставить или просто выпелят весь софт 32 бита.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:26, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На работе используем VirtualBox и это довольно критическая часть так как в виртуальной машине крутится древний сервис написанный только для Windows. После одного обновления MacOS VB перестал запускаться напрочь. Кто-то откатился (емнип со стиранием вообще всего с диска), кто-то переждал и дождался нового релиза VB. Я нашел другое решение. С ПО на маке вообще швах так как почти все платное включая виртуалки и никто на это деньги в организации не выделяет:$. Нет даже бесплатной WMWare Player.
     
     
  • 4.58, apple (??), 11:49, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то есть, по вашему, это мы виноваты что ваша бедная и жадная лавочка не хочет оплачивать вам софт, полагая что вы и халявным vbox перебьетесь?

    > После одного обновления MacOS VB перестал запускаться напрочь.

    а fusion - не перестала. Но вы же не хотите платить за софт?

    А если бы у вас стояла винда - виноваты что ваша подвальная лавка за нее не платит, тоже были бы мы, или, может, проклятый ms?

    > Нет даже бесплатной WMWare Player.

    а ведь вы так любите НАХАЛЯВУ, И ПОБОЛЬШЕ?

     
  • 3.51, kfkod (?), 11:17, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзайте винду. Там таких проблем нет.
     
  • 2.9, brigantin (?), 09:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идут, на коробке и плойке, аж бегут
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 10:20, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Остальную часть коммента мы предусмотрительно предпочтем не видеть?
     
  • 2.16, Я забыл подписацца асел (?), 09:34, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >но можно взвять макбук жирной комплектации

    чтоб эта "жирная" комплектация была хуже этой в полтора-два раза и работала только в морозилке? Без нормальных юсб портов? Держи в курсе.
    >на котором проблем вообще в плане ковыряния системы не будет

    там ковырять эта система будет тебя во все отверстия, у iShit ковырялка залочена наглухо
    >и возможность поставить кучу нужного софа нативно.

    очень нативно, только успевай бабло заносить

     
  • 2.33, proninyaroslav (ok), 10:23, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на котором проблем вообще в плане ковыряния системы не будет

    В последних маках с чипом T2 проблемы будут...

     
  • 2.47, Аноним (47), 11:05, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопреки расхожему мнению хипсторов с оппенета, не всем нужны маки особенно, есл... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:48, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Теперь к дистровотчу будет еще и дистробуквотч...
     
  • 1.4, Анотон (?), 08:56, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Про БИОС ни слова. Не надо стесняться...
     
  • 1.5, Анотон (?), 09:01, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я выбираю - Librem 15, более свободный и безопасный и стоит на порядок дешевле, начинается от 1600$.
     
     
  • 2.10, ryoken (ok), 09:16, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    На порядок - это когда на 1 разряд вправо-влево смещается число, если я правильно помню.
     
     
  • 3.27, йййй (ok), 10:12, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато как звучит
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:13, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чел использует двоичную систему даже в быту! Так что он true, а ты ему просто завидуешь.
     
  • 3.55, Аноним (55), 11:25, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В двоичной системе это как раз на порядок
     
  • 2.37, R (?), 10:34, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если ты так понимаешь слово "порядок" при сравнении цен, то грош цена тебе как знатоку при выборе ноута )
     
  • 2.52, kfkod (?), 11:18, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на 1000 баксов дороже чем должен
     

  • 1.6, Аноним (28), 09:02, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по скриншоту, в дизайнерах у них какие-то любители психоактивных веществ и гнома.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по скриншоту, в дизайнерах у них какие-то любители психоактивных веществ и гнома.

    Гномофилы?

     
     
  • 3.13, Аноним (28), 09:23, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или кедофобы.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:45, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее любители Windows
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 12:24, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда ж без неё? Она у нас одна родная настоящая и всенародная. Остальные свистоперделки от лукавого. И у малочисленной армии цифрогиков. :-)
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:12, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чем проблема купить такой-же ноутбук, только без ОС и поставить туда что нужно?
     
     
  • 2.61, Аноним (59), 12:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чем проблема купить такой-же ноутбук, только без ОС и поставить
    > туда что нужно?

    Как же в чём? Над этим ноутбуком кедорасты работали совместно с вендором, а значит огого, оптимизация, написаны новые дрова, специально под Kubuntu, чтобы всё работало как... как в аптеке ...как швейцарские часы... как в ЦЕРНе (на самом деле - нет)

     

  • 1.11, ryoken (ok), 09:17, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять сунули Рыгалтек вместо сетевухи, дуболомы.
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:25, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Совсем не в тему, но кто-нибудь знает, что с сайтом mx Linux?
    Заходи и пользуйся (сарказм)...
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:09, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Совсем не в тему, но кто-нибудь знает, что с сайтом mx Linux?

    https://wiki.opennet.ru/BlockedRKN

    mxlinux.org is currently blocked in Russia.
    Decision 27-31-2018/Ид2971-18 made on 2018-04-16 by Генпрокуратура.
    This block affects IP 104.27.130.226.

     
     
  • 3.36, Аноним (14), 10:31, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс
     
  • 3.49, Анонимный юзверь (?), 11:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    первый десяток открылся.. дальше лень было.
    небольшой провайдер.. рутрекер например блочит страницей мтс
     
     
  • 4.53, kfkod (?), 11:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нарушают похожу. У них должа спец железка для этго стоять за 300 тыс в год
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:03, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://mxlinux.org/ внезапно открылся. Билайн.
     
     
  • 3.60, Аноним (24), 11:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хост висит на двух IP, один из которых заблокирован. Вероятность, что откроется 50/50.

    $ host mxlinux.org

    mxlinux.org has address 104.27.131.226
    mxlinux.org has address 104.27.130.226

     

  • 1.17, Аноним (17), 09:37, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы что. Только вот надо бы сделать ноутбуки в разных ценовых категориях. Не всем нужен мощный ноутбук.
     
  • 1.18, Аноним (19), 09:38, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как KDE не крути - всё равно страшненько выходит. Эта вертикальная панель просто нечто.
     
     
  • 2.20, дизайнер (??), 09:50, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На прекрасных модных панелях формфактора 1:20 место по бокам все равно ж пропадало. Требуется поворачивать хлебальник, чтобы увидеть, что там. Вот мы и нашли почти удобное применение.
     

  • 1.21, Аноним (-), 09:52, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    там либребут стоит? если нет и там проприетарное уефи/шмефи то такое и даром не нужно.
     
  • 1.22, Ananan (?), 09:53, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    круто че, и ОЗУ от души отсыпали. Прям как для десяточки какой.
     
  • 1.23, Нубик (?), 10:07, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь знает, есть ли ресурс в сети, где можно проверить совместимость железа конкретного ноутбука с линуксом (ядром определённой версии)?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:21, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не юниксвейно это все. Какая-то корпорация должна для тебя протестировать за бесплатно своё железо, а потом отдать стороннему сайту точно так же за бесплатно?
     
     
  • 3.34, Нубик (ok), 10:28, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему сразу корпорация? Может кто-то другой собирает такую инфу, журналисты-технари, например. Обидно приобрести ноут, а там wifi какой-нибудь не пашет на линухе.
     
     
  • 4.50, Урри (?), 11:16, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши в гугле "ноут-модель линукс" и будет тебе счастье.
     

  • 1.25, Kol (?), 10:10, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2395 баксов? Совсем спятили? Да за эти деньги я себе топовый стационар соберу и поставлю туда Linux (а может и лицензионную винду)!
     
     
  • 2.29, Анонимус2 (?), 10:16, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Топовый стационар не нужен тем кому нужен мощный ноутбук.
     

  • 1.26, Аноним (31), 10:10, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для KDE есть нормальный легкий ноутбук https://neon.kde.org/slimbook все равно играть вы на нём не будете.  
     
     
  • 2.32, Аноним (28), 10:23, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него, кстати, и в интерфейс не нагадили.
     

  • 1.35, Аноним (46), 10:28, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >GPU: NVIDIA GeForce GTX-2060 6GB ;

    И как она сочетается с Qt?
    Falkon и Otter пользоваться же с Невидией совсем невозможно, падают после пары кликов. На работе выкинул нах Невидию и поставил Radeon, чтоб полёт стал нормальным.

     
  • 1.38, Аноним (38), 10:36, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стоимость устройства составляет 2395 долларов США, а дефолтный интерфейс+обоина выглядит как сборка кде от Дениса Попова.
     
  • 1.39, Анонимчик (?), 10:38, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сильно много просят, рили половину надо скинут. Даже винды нет платной, совсем пингвиний мир зарвался.(
     
  • 1.40, Аноним (40), 10:42, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >NVIDIA

    Блин, а ведь уже подумал купить.

     
  • 1.41, Анонимчик (?), 10:45, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё вы впкти,ничего покупать не собирались вы. Так как игровой ноут это лажа. Писюк на крайняк и то из понимания - многоцелевой.
     
  • 1.42, Аноним (42), 10:49, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Core i7

    Не имеет смысла. Зачем линуксовому проекту продвигать несвободное аппаратное обеспечение? Правильно, только чтобы бабла наварить.

    >ОЗУ: 32GB

    Это просто саботаж исправления 12309

     
  • 1.44, Аноим (?), 11:00, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вырвиглазная подсветка клавиш отключается? А то рехнёшься в первый же вечер.
     
  • 1.45, Аноним (45), 11:01, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    и как они заставили нормально работать kde на Nvidia. не свободном драйвере? 🧐🤔
     
  • 1.56, Аноним (56), 11:46, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows на него встанет?
     
     
  • 2.62, Хуиним (?), 12:04, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то!
    И у макос на него встает!
     

  • 1.57, Аноним (57), 11:47, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За такие деньги и без единого Thunderbolt, мнда
     
  • 1.64, Отражение луны (ok), 12:23, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ирония в том, что КДЕ крайне хреново работает на нвидии из-за их кривых дров.
     
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