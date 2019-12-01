Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании

Джереми Соллер (Jeremy Soller), основатель операционной системы Redox, написанной на языке Rust, рассказал об успешном использовании Redox на ноутбуке System76 Galaga Pro (Джереми Соллер работает в компании System76). Из уже полностью работоспособных компонентов отмечаются клавиатуры, тачпад, накопитель (NVMe) и Ethernet. Эксперименты с Redox на ноутбуке уже позволили улучшить работу драйверов, добавить поддержку HiDPI в некоторые приложения и создать новые компоненты, такие как pkgar, упрощающие установку Redox с Live-образов. Среди задач, на которых теперь сфокусировано внимание упоминается достижение возможности самосборки системы (сборки Redox из окружения на базе Redox). Через несколько месяцев Соллер планирует на одном из компьютеров перейти к постоянной работе над Redox из рабочего окружения на базе Redox, после того как будут внесены некоторые доработки, связанные с компилятором rustc. Применяемая в Redox концепция микроядра упрощает разработку драйверов, так как можно перекомпилировать и перезапускать подсистему, обеспечивающую функционирование драйверов, без остановки работы. Ожидается, что разработка в окружении на базе Redox позволит повысить эффективность портирования программ и решения проблем с поддержкой оборудования. Например, планируется довести до полноценного состояния USB-стек и добавить графические драйверы. Напомним, что операционная система развивается в соответствии с философией Unix и заимствует некоторые идей из SeL4, Minix и Plan 9. Redox использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется специальная POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования. В системе применяется принцип "все есть URL". Например, для записи в лог может использоваться URL "log://", для взаимодействия между процессами "bus://", для сетевого взаимодействия "tcp://" и т.п. Модули, которые могут быть реализованы в форме драйверов, расширений ядра и пользовательских приложений, могут регистрировать свои обработчики URL, например, можно написать модуль обращения к портам ввода/вывода и привязать его к URL "port_io://", после чего можно использовать его для доступа к 60 порту через открытие URL "port_io://60". Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT. Пользовательское окружение в Redox построено на базе собственной графической оболочки Orbital (не путать с другой оболочной Orbital, использующей Qt и Wayland) и тулкита OrbTk, предоставляющего API, похожий на Flutter, React и Redux. В качестве web-браузера применяется Netsurf. Проектом также развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система TFS, развиваемая на основе идей ZFS (модульный вариант ZFS на языке Rust). Конфигурация задаётся на языке Toml.



