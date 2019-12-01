The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании

01.12.2019 10:56

Джереми Соллер (Jeremy Soller), основатель операционной системы Redox, написанной на языке Rust, рассказал об успешном использовании Redox на ноутбуке System76 Galaga Pro (Джереми Соллер работает в компании System76). Из уже полностью работоспособных компонентов отмечаются клавиатуры, тачпад, накопитель (NVMe) и Ethernet.

Эксперименты с Redox на ноутбуке уже позволили улучшить работу драйверов, добавить поддержку HiDPI в некоторые приложения и создать новые компоненты, такие как pkgar, упрощающие установку Redox с Live-образов. Среди задач, на которых теперь сфокусировано внимание упоминается достижение возможности самосборки системы (сборки Redox из окружения на базе Redox). Через несколько месяцев Соллер планирует на одном из компьютеров перейти к постоянной работе над Redox из рабочего окружения на базе Redox, после того как будут внесены некоторые доработки, связанные с компилятором rustc.

Применяемая в Redox концепция микроядра упрощает разработку драйверов, так как можно перекомпилировать и перезапускать подсистему, обеспечивающую функционирование драйверов, без остановки работы. Ожидается, что разработка в окружении на базе Redox позволит повысить эффективность портирования программ и решения проблем с поддержкой оборудования. Например, планируется довести до полноценного состояния USB-стек и добавить графические драйверы.

Напомним, что операционная система развивается в соответствии с философией Unix и заимствует некоторые идей из SeL4, Minix и Plan 9. Redox использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется специальная POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

В системе применяется принцип "все есть URL". Например, для записи в лог может использоваться URL "log://", для взаимодействия между процессами "bus://", для сетевого взаимодействия "tcp://" и т.п. Модули, которые могут быть реализованы в форме драйверов, расширений ядра и пользовательских приложений, могут регистрировать свои обработчики URL, например, можно написать модуль обращения к портам ввода/вывода и привязать его к URL "port_io://", после чего можно использовать его для доступа к 60 порту через открытие URL "port_io://60". Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT.

Пользовательское окружение в Redox построено на базе собственной графической оболочки Orbital (не путать с другой оболочной Orbital, использующей Qt и Wayland) и тулкита OrbTk, предоставляющего API, похожий на Flutter, React и Redux. В качестве web-браузера применяется Netsurf. Проектом также развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система TFS, развиваемая на основе идей ZFS (модульный вариант ZFS на языке Rust). Конфигурация задаётся на языке Toml.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.redox-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  3. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
  4. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.39
  6. OpenNews: Первый официальный выпуск rav1e, кодировщика AV1 на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redox, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Olololo (?), 11:03, 01/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Нахожу это положительным фактором.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:09, 01/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > sodium

    Не могу избавиться от прочной ассоциации с криптографической либой. А зачем, кстати, изобретать редактор? Думаю уж vi сюда можно собрать

     
     
  • 2.3, Аноним (2), 11:10, 01/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотя, пологаю, дело в лихорадочном переписывании на раст вообще всего.
     
     
  • 3.8, IRASoldier_registered (ok), 11:45, 01/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, даже если переписанное не будет _сейчас_ массово использоваться - пишущие на Rust приобретут ценный опыт.
     

  • 1.4, Константавр (ok), 11:14, 01/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как это Орбитал на Вейлянде? У них же, вроде, графика в ядре была, или я ошибаюсь?

    А успехи радуют. Поздравляю всех проржавевших программистов.

    Жду когда (если) запилют интеловский вайфай, буду пробовать ставить.

     
  • 1.6, IsMicrokernelSlowerThanMonolithic (?), 11:24, 01/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а почему, интересно, реализуют микроядро, а не, например, гибридное?
    вроде работа о.с. с мироядром медленнее, чем с монолитным или гибридным из-за частых переключений между режимом ядра и пользователя?
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:35, 01/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    С Гуем уже бяда, изначально, не знаю, насколько легко это можно будет потом исправить; Netsurf? - оО, уже и забыл про него)) Но самой вишенкой тут конечно Ржавь - думаю, никто даже при желании не сможет назвать этот йазык "легким" или "простым" -> будут проблемы, которые никто не может даже предсказать. Анонимная аналитика завершена!
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:49, 01/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нет будущего у этой ОС.

    GNU/HURD сдох потому, что корпорациям нахрен не нужно GNU/* (а Linux не обязательно GNU/*, в смысле не разрабатывается GNU-фанатиками (и вообще, если бы Торвальдс в 1991 знал, что знает про жизнь сейчас, линукс был бы под пермиссивной лицензией), именно поэтому Столлман так настаивает).

    Линукс сдохнет из-за GPLя - корпорация Гугл и её партнёры напишут лучшую операционку, на микроядре и memory-safe языках (goвне и ржавчине), после чего устройства на линуксе выпускать перестанут, и не видать линуксу драйверов и развития после этого.

    Отсюда вопрос, как System76 собралась конкурировать с Гуглом и его партнёрами? В лучшем случае часть кода Redox OS вольют в фуксию.

     
     
  • 2.10, Аноним (7), 12:05, 01/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GNU/HURD сдох

    Неужто? А по-моему, как был, так и остался. Вот "как именно".. но не с тобой же это обсуждать.

    "Корпорация Гугл" и её партнёры и раньше-то не сильны были в написании чего-то хорошего (молчу про лучшее), а уж теперь и вовсе не заинтересованы в этом.

    Аноним, ты внатуре дурак ;)

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:08, 01/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL - главная причина, почему linux поднялся, а BSD - почему FreeBSD там, где она сейчас. В случае с linux корпорции стали вынуждены вклыдваться в развитие проекта, потому что они него зависят, а в случае с FreeBSD любая корпоративная скотина может взять их ядро, обвесить своей парашей и сказать пользователям "на, мы изобрели".
    GPL - одна из наиболее грамонтых лицензий для конечных продуктов, я думаю.
     

  • 1.11, vz_2 (?), 12:07, 01/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Клавиатура не на все зацепы встала что ли или аккум вздулся под ней?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру