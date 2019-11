Первый официальный выпуск rav1e, кодировщика AV1 на языке Rust

2.5 , Иван ( ?? ), 22:17, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – однозначно, по перфомансу не уступает Си, безопасность на высшем уровне, никаких UB

3.8 , IRASoldier_registered ( ok ), 22:33, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Rust'у, имхо, пока не хватает чего-то типа LTS. Наподобие стандартов C++98, C++11, С++17 и т.п. Слишком частые релизы для того, чтобы можно было в спокойный, неторопливый продакшен.

3.9 , Блокнот.exe ( ? ), 22:41, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что такое UB?

4.10 , Иван ( ?? ), 22:42, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Undefined behavior

4.11 , Alen ( ?? ), 22:46, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Что такое UB? Уууу, Бляяя, и порутчик грязно выругался ;)

3.14 , Аноним ( 14 ), 22:51, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Только вот перформанс сильно хуже C, а UB просто не называют UB. В остальном норм, поиграться полезно

4.16 , анонн ( ok ), 23:00, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только вот перформанс сильно хуже C, а UB просто не называют UB. Ну раз аноним так говорит, то так оно и есть.