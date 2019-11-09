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Первый официальный выпуск rav1e, кодировщика AV1 на языке Rust

09.11.2019 21:42

Состоялся первый выпуск нового высокопроизводительного кодировщика формата кодирования видео AV1 - rav1e 0.1, совместно развиваемого сообществами Xiph и Mozilla. Кодировщик написан на языке Rust и отличается от эталонного кодировщика libaom значительным увеличением скорости кодирования и повышенным вниманием к обеспечению безопасности. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Формат AV1 заметно опережает x264 и libvpx-vp9 по уровню сжатия, но из-за усложнения алгоритмов требует существенно больше времени для кодирования (по скорости кодирования libaom отстаёт от libvpx-vp9 в сотни раз, а от x264 в тысячи раз). Кодировщик rav1e предоставляет 11 уровней производительности, наивысшие из которых позволяют добиться скорости, близкой к кодированию в режиме реального времени. Кодировщик доступен как в форме утилиты командной строки, так и в виде библиотеки.

Поддерживаются все основные возможности AV1, включая поддержку внутренне- и внешне-кодированных кадров (intra- и inter-кадров), суперблоков 64x64, цветовой субдискретизации 4:2:0, 4:2:2 и 4:4:4, 8-, 10- и 12-разрядного кодирования глубины цвета, RDO (Rate-distortion optimization) оптимизации искажений, различные режимы предсказания межкадровых изменений и выявления трансформаций, управление скоростью потока и выявление усечения сцены.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/AV1/c...)
  2. OpenNews: Google открыл код libgav1, нового декодировщика для формата AV1
  3. OpenNews: Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 0.6, развиваемого компанией Intel
  4. OpenNews: Третий выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  5. OpenNews: Альянс AOMedia опубликовал заявление, касающееся попыток сбора отчислений за AV1
  6. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: av1, video
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонидзе (?), 22:06, 09/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же уже Dav1d
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:09, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только dav1d — декодер.
     

  • 1.2, Аноним (3), 22:08, 09/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А чё с аналогичными кодировщиками не сравнили? Ну, x265 там хотя бы, и libaom или как там его. Зачем сравнивать несравниваемое?
     
     
  • 2.6, антонимус (?), 22:22, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    x265 ограничен глубиной цвета от 8 до 16 битов на пиксель.
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 22:32, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж не ограничен? Я так картиночки сохранял, емнип пришлось взять tga вместо tiff. Не встречал больше 10 на практике, но 12 вроде уже в ходу (для сравнения, у мониторов ограничение 10 с хаками было, не в курсе как сейчас).
     

  • 1.4, Блокнот.exe (?), 22:15, 09/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Раст стоит учить?
     
     
  • 2.5, Иван (??), 22:17, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    однозначно, по перфомансу не уступает Си, безопасность на высшем уровне, никаких UB
     
     
  • 3.8, IRASoldier_registered (ok), 22:33, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust'у, имхо, пока не хватает чего-то типа LTS. Наподобие стандартов C++98, C++11, С++17 и т.п. Слишком частые релизы для того, чтобы можно было в спокойный, неторопливый продакшен.
     
  • 3.9, Блокнот.exe (?), 22:41, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое UB?
     
     
  • 4.10, Иван (??), 22:42, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Undefined behavior
     
  • 4.11, Alen (??), 22:46, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что такое UB?

    Уууу, Бляяя, и порутчик грязно выругался ;)

     
  • 3.14, Аноним (14), 22:51, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только вот перформанс сильно хуже C, а UB просто не называют UB. В остальном норм, поиграться полезно
     
     
  • 4.16, анонн (ok), 23:00, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только вот перформанс сильно хуже C, а UB просто не называют UB.

    Ну раз аноним так говорит, то так оно и есть.


     

  • 1.12, NaN (?), 22:48, 09/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там же половина на асме.
     
  • 1.13, Аноним (14), 22:49, 09/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Основная половина кодировщика написана на ассемблере. Смените название поста ;)
     
     
  • 2.15, анонн (ok), 22:58, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Основная половина кодировщика написана на ассемблере. Смените название поста ;)

    Основная половина mem/strcpy/strstr в glibc написана на асм, смените название либы

     
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