Первый официальный выпуск rav1e, кодировщика AV1 на языке Rust

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|1.2, Аноним (3), 22:08, 09/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А чё с аналогичными кодировщиками не сравнили? Ну, x265 там хотя бы, и libaom или как там его. Зачем сравнивать несравниваемое?
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|3.7, Аноним (3), 22:32, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сабж не ограничен? Я так картиночки сохранял, емнип пришлось взять tga вместо tiff. Не встречал больше 10 на практике, но 12 вроде уже в ходу (для сравнения, у мониторов ограничение 10 с хаками было, не в курсе как сейчас).
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|2.5, Иван (??), 22:17, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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однозначно, по перфомансу не уступает Си, безопасность на высшем уровне, никаких UB
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|3.8, IRASoldier_registered (ok), 22:33, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Rust'у, имхо, пока не хватает чего-то типа LTS. Наподобие стандартов C++98, C++11, С++17 и т.п. Слишком частые релизы для того, чтобы можно было в спокойный, неторопливый продакшен.
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|4.11, Alen (??), 22:46, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что такое UB?
Уууу, Бляяя, и порутчик грязно выругался ;)
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|3.14, Аноним (14), 22:51, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только вот перформанс сильно хуже C, а UB просто не называют UB. В остальном норм, поиграться полезно
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|4.16, анонн (ok), 23:00, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только вот перформанс сильно хуже C, а UB просто не называют UB.
Ну раз аноним так говорит, то так оно и есть.
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|1.13, Аноним (14), 22:49, 09/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Основная половина кодировщика написана на ассемблере. Смените название поста ;)
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|2.15, анонн (ok), 22:58, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Основная половина кодировщика написана на ассемблере. Смените название поста ;)
Основная половина mem/strcpy/strstr в glibc написана на асм, смените название либы
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