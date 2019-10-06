The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Google открыл код libgav1, нового декодировщика для формата AV1

06.10.2019 08:49

Компания Google опубликовала libgav1, новую реализацию декодировщика для формата кодирования видео AV1 (поддерживаются профили 0 и 1). В Libgav1 задействованы расширенные оптимизации на базе наборов инструкций NEON (ARM) и SSE4.1 (x86), позволяющие добиться более высокой производительности, чем при использовании эталонного декодировщика aomdec (libaom), который является исследовательским проектом и во многих областях требует дополнительных оптимизаций.

Исходные тексты libgav1 размещены в репозитории проекта Chromium, в котором начиная с выпуска Chromium/Chrome 74 для декодирования AV1 применялся другой альтернативный декодировщик dav1d, развиваемый проектами VideoLAN и FFmpeg. Из отличий упоминается фокусирование внимания на достижение максимальной производительности декодирования AV1 на платформе Android и задействование расширенных оптимизаций для архитектуры ARM. Код новой библиотеки распространяется под лицензией Apache 2.0 (проект dav1d и эталонный кодек libaom, поставляются под пермиссивной лицензией BSD, что не создаст проблем с переносом кода).

Первые тесты производительности libgav1 показали, что на текущем этапе развития libgav1 пока сильно отстаёт от dav1d, но эти тесты мало о чём говорят, так как проведены на оборудовании x86, в то время как основные оптимизации в libgav1 связаны с ускорением работы на мобильных устройствах на базе архитектуры ARM. В частности, разработчики libgav1 изначально заявляли, что в текущем виде в libgav1 внимание уделено только производительности для Android-устройств, а оптимизации для других платформ будут добавлены позднее. Тесты на ARM пока не проводились.

Напомним, что видеокодек AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC. В тестах Facebook AV1 обогнал по уровню сжатия main profile H.264 (x264) на 50.3%, high profile H.264 на 46.2%, а VP9 (libvpx-vp9) на 34.0%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/AV1/c...)
  2. OpenNews: Выпуск кодировщика видео SVT-AV1 0.6, развиваемого компанией Intel
  3. OpenNews: Третий выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  4. OpenNews: Альянс AOMedia опубликовал заявление, касающееся попыток сбора отчислений за AV1
  5. OpenNews: Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust
  6. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: av1
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:00, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ждём аппаратных реализаций.
     
     
  • 2.9, corvuscor (ok), 10:41, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, жаль, что от большой тройки их еще и на горизонте не видать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:06, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Гугл одна из немногих контор, которым есть дело до опенсорса. Спасибо огромное!!
     
     
  • 2.3, anonymous (??), 09:14, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пока тот приносит деньги — разумеется.
     
     
  • 3.21, 12345 (??), 12:27, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно деньги. Гугл умнее и подлее - он "привязывает" к себе, к той "халяве" которую он якобы раздает - как сервисы, так и код. Взамен хочет всего ничего: личные данные, контроль, зависимость.

    Иными словами, все люди - товар для гугла.
    "Don't be evil" - хаха 3 раза!!

     
  • 2.6, Аноним (6), 10:31, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То то я смотрю исходники рекламы и поисковика во всех репозиториях лежат.
    Андройд смотрю можно спокойно без блобов собрать без конкретного пакета от конкретной компании.
    Если кто то и относится к опен сурсу из членов альянса так это videolan и то качество их единственного плеера расстраивает.
     
     
  • 3.14, d (??), 11:13, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем кому-то исходники их поисковика, который скорее всего состоит из костылей для жирной мультисерверной структуры, и обученных баз нейронок? Ты из одних исходников его все равно не поднимешь.
     
  • 2.7, VINRARUS (ok), 10:33, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Спасибо огромное

    ...за поводок на шэе!!!


     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:01, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гугл уже давно перешёл от поводка к переноске.
    https://i.imgur.com/NCsVouQ.jpg
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:48, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Гугл одна из немногих контор, которым есть дело до опенсорса. Спасибо огромное!!

    Оценочное суждение: верояно google часть PRISM. Так что твоё утверждение теряет смысл. Такие подачки для вида.

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:51, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо товарищу Гуглу за наше счастливое дество! :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:21, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Наверняка подобрали в песочнице на последней стадии готовности. Учитывая, что на андроиде самые жрущие сервисы всегда от гугла и все развитие идёт только за счёт развития аппаратной платформы , получается они совсем не умеют писать быстрый софт.
     
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 10:36, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем нужен быстрый софт если хомяки могут купить новое более мощное устройство принеся дополнительную прибыль?
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:12, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    8 ядер, 12 Гб ОЗУ и уйма места на новых смартах частично подтверждают что быстро и компактно не получается ни у кого, но и не сильно то пытались
     

  • 1.12, Аноним (13), 11:10, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как раз посматривал чем для мобилки можно пережать фильмы в дорогу.
    ffmpeg вроде как давно в него умеет, но по факту на свежей версии начинает бесконечно кодировать. Часов за 8 так и не завершился, время показывал больше реального времени видосика. При этом проц жрёт что дурной.
    Впрочем vp9 тоже тупил долго, а файл получился жирнее чем после vp8.
    Прорывное счастье не случилось
     
  • 1.15, Онаним (?), 11:23, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фороникс потестировал, оно на порядок медленнее.
     
     
  • 2.17, Онаним (?), 11:36, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упреждая вопрос "чем что": чем dav1d
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 11:54, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фороникс же. Значит, чем армяне.
     

  • 1.16, x3who (?), 11:33, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я чота не понял. Пишут что сравнивали с h.264, результаты сравнения - с HEVC. Разве HEVC - это не h.265?
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:00, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > текущем виде в libgav1 внимание уделено только производительности для Android-устройств
    > Тесты на ARM пока не проводились

    Это прекрасно. NIH-синдром цветет бурным цветом.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру