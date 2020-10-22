The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10

22.10.2020 21:24

Доступен релиз дистрибутива Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla", который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев (поддержка будет осуществляться до июля 2021 года). Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

  • Обновлены версии приложений. Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 3.38, а ядро Linux до версии 5.8. Обновлены версии GCC 10, LLVM 11, OpenJDK 11, Rust 1.41, Python 3.8.6, Ruby 2.7.0, Perl 5.30, Go 1.13 и PHP 7.4.9. Предложен новый выпуск офисного пакета LibreOffice 7.0. Обновлены системные компоненты, такие как glibc 2.32, PulseAudio 13, BlueZ 5.55, NetworkManager 1.26.2, QEMU 5.0, Libvirt 6.6.
  • Осуществлён переход на использование по умолчанию пакетного фильтра nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.
  • Предоставлена официальная поддержка плат Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi Compute Module 4, для которых подготовлена отдельная сборка со специально оптимизированной редакцией Ubuntu Desktop. Поддержка Raspberry Pi 4 также реализована в штатном Ubuntu Server, в том числе появилась возможность загрузки с USB-накопителей и загрузки по сети.
  • В инсталлятор Ubiquity добавлена возможность включения аутентификации в Active Directory.
  • Из основного состава удалён пакет popcon (popularity-contest), применявшийся для передачи анонимизированной телеметрии о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов. На основе собранных данных формировались отчёты о популярности приложений и используемых архитектурах, которые использовались разработчиками для принятия решений о включении тех или иных программ в базовую поставку. Popcon входил в поставку c 2006 года, но начиная с выпуска Ubuntu 18.04 данный пакет и связанный с ним серверный бэкенд находились в неработоспособном виде.
  • Доступ к утилите /usr/bin/dmesg ограничен только для пользователей, входящих в группу "adm". В качестве причины упоминается наличие в выводе dmesg сведений, которые могут быть использованы атакующими для упрощения создания эксплоитов для повышения привилегий. Например, в dmesg в случае сбоев отображается дамп стека и имеется возможность определения адресов структур в ядре, которые могут способствовать обходу механизма KASLR.
  • Изменения в Ubuntu Server:
    • В пакетах adcli и realmd улучшена поддержка Active Directory.
    • Пакет Samba 4.12 собран с библиотекой GnuTLS, что привело к существенному увеличению производительности шифрования для SMB3.
    • IMAP-сервер Dovecot обновлён до выпуска 2.3.11 с поддержкой SSL/STARTTLS для проксируемых соединений doveadm и возможностью выполнения IMAP-транзакций в пакетном режиме.
    • В состав включена библиотека liburing, позволяющая использовать интерфейс асинхронного ввода/вывода io_uring, опережающий libaio по производительности (например, liburing поддерживается в пакетах samba-vfs-modules и qemu).
    • Добавлен пакет с системой для сбора метрик Telegraf, которая может использоваться совместно с Grafana и Prometheus для построения инфраструктуры мониторинга.
  • Изменения в образах для облачных систем: Сборки со специализированными ядрами для облачных систем и KVM для ускорения загрузки по умолчанию теперь загружаются без initramfs (обычные ядра по-прежнему используют initramfs). Для ускорения первой загрузки реализована поставка предварительно сформированной начинки для snap, позволяющей избавиться от динамической загрузки необходимых компонентов (seeding).
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.19, набор приложений KDE Applications 20.08.1 и библиотека Qt 5.14.2. Обновлены версии Elisa 20.08.1, latte-dock 0.9.10, Krita 4.3.0 и Kdevelop 5.5.2.
  • В Ubuntu MATE как и в прошлом выпуске поставляется рабочий стол MATE 1.24.
  • В Lubuntu предложено графическое окружение LXQt 0.15.0.
  • Ubuntu Budgie: В Shuffler, интерфейсе для быстрой навигации по открытым окнам и группировки окон по сетке, добавлена функция "липкие соседи" и реализованы средства для управления из командной строки. В меню добавлена поддержка поиска настроек GNOME и удалены многие отвлекающие внимание пиктограммы. Добавлена тема оформления Mojave с пиктограммами и элементами интерфейса в стиле macOS. Добавлен новый апплет с полноэкранным интерфейсом для навигации по установленным программам, который может использоваться как альтернатива меню приложений. Рабочий стол Budgie обновлён до свежего среза кода из Git.
  • В Ubuntu Studio осуществлён переход на использование KDE Plasma в качестве рабочего стола по умолчанию (ранее предлагался Xfce). Отмечается, что KDE Plasma имеет качественные инструменты для графических художников и фотографов (Gwenview, Krita) и лучшую поддержку планшетов Wacom. Также осуществлён переход на новый инсталлятор Calamares. В Ubuntu Studio Controls возвращена поддержка Firewire (доступны драйверы на базе ALSA и FFADO). В состав включён новый менеджер звуковых сеансов, ответвившийся от Non Session Manager, и утилита mcpdisp. Обновлены версии Ardour 6.2, Blender 2.83.5, KDEnlive 20.08.1, Krita 4.3.0, GIMP 2.10.18, Scribus 1.5.5, Darktable 3.2.1, Inkscape 1.0.1, Carla 2.2, Studio Controls 2.0.8, OBS Studio 25.0.8, MyPaint 2.0.0. Из базовой поставки удалён Rawtherapee в пользу Darktable. В основной состав возвращён Jack Mixer.
  • В Xubuntu обновлены версии компонентов Parole Media Player 1.0.5, Thunar File Manager 1.8.15, Xfce Desktop 4.14.2, Xfce Panel 4.14.4, Xfce Terminal 0.8.9.2, Xfce Window Manager 4.14.5 и т.п.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Началась предустановка Ubuntu 20.04 на устройства Lenovo ThinkPad и ThinkStation
  3. OpenNews: Тринадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
  5. OpenNews: Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu
  6. OpenNews: Релиз Ubuntu 20.04.1 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53947-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 21:27, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Мои поздравления убунтоводам!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:40, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Теперь бета тестерам есть что протестировать
     
     
  • 3.24, mos87 (ok), 22:44, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    почему теперь? у них всегда педора есть.
     
     
  • 4.51, anonymus (?), 23:50, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    pidora как бы уже давно мертва.
     
  • 4.65, Психосоматика (?), 01:27, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть мнение, что популярная простуда якобы наиболее опасна для жёстких людей, консерваторов, не готовых меняться и адаптироваться, в силу их характера, иммунный ответ такой же жёсткий и непреклонный, бьёт по лёгким и другим тканям. Поэтому старики старой закалки наиболее подвержены, а людям с иммунодефицитом легче.
     
  • 4.70, ger (?), 02:08, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему теперь? у них всегда педора есть.

    Хотел стать бесплатным бетатестором редхата. Но не нашел среди их дистров альтернативы debian sid по сочетанию свежести и стабильности. Rawhide менее стабильна чем експерементал репа в дебе. Меня это очень расстроило.

     

  • 1.3, DEF (?), 21:29, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Козлобомбовоский дистр. Уже обновился. Жаль, что PostgreSQL 13 не добавили.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:37, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вам нужен свежий софт, зачем вы используете убунту?
     
     
  • 3.31, COBA (?), 22:59, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ему свежие пакеты только некоторых приложений нужны? Для postgresql есть отличный официальный ppa с которого можно поставить 13 версию.
     
  • 3.34, DEF (?), 23:00, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поэтому и использую Убунту, ибо нужен свежий софт. В Раче Постгря тоже протухшая.
     
  • 2.29, Аноним (29), 22:54, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держите https://wiki.postgresql.org/wiki/Apt
    В официально репе от разработчиков Postgres есть 13 даже на 18.04.
     
     
  • 3.35, DEF (?), 23:01, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо Кэп, но для Гориллы соборк нема. Я в курсе, что подойдут от ЛТС.
     

  • 1.4, Timoteo Cirkla (ok), 21:31, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Из базовой поставки удалён Rawtherapee в пользу Darktable

    Спорно

     
     
  • 2.38, Annoynymous (ok), 23:11, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Darktable более функционально, там даже маски есть.
     
     
  • 3.49, Kaiwas (?), 23:40, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спорно
     

  • 1.6, anon123 (?), 21:48, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Страшнее картинки на рабочий стол я еще не видел. Ужас
     
     
  • 2.10, Timoteo Cirkla (ok), 21:52, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Заставка студии ВИД таки страшнее.
     
     
  • 3.14, anon123 (?), 22:08, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, опять к психиатру идти %(
     
  • 3.23, Анатолий Цыбин (ok), 22:44, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть низкополигональные версии этой красоты на манер обоины в Убунте?
     
  • 2.37, Аноним (37), 23:11, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. фосса, стреляющая лазерами из глаз - это норм, да?
     
  • 2.44, Аноним (44), 23:22, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Страшнее картинки на рабочий стол я еще не видел. Ужас

    Они как пошли в таком стиле делать, то сразу были стрёмом поросячьим, эта не исключение, благо всегда в дефолтном наборе есть обои с природой или урбанистикой в нескольких вариантах.

     

  • 1.7, Аноним (7), 21:48, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ядро 5.9 намного лучше. Это же не ЛТС, какой смысл протухшее ядро брать?
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 21:50, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да и кеды уже разложившиеся. Зачем?
     
  • 2.15, anon123 (?), 22:09, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    потому что это обоссанная убунта
     
  • 2.30, RenamedUser_875743914 (?), 22:57, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ядро 5.9 намного лучше.

    nvidia не готова

     
  • 2.41, Аноним (41), 23:17, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.10 скоро будет, его подожди, оно будет ещё лучше
     
  • 2.46, Аноним (46), 23:24, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ядро 5.9 намного лучше. Это же не ЛТС, какой смысл протухшее ядро
    > брать?

    Чем оно протухшее, оно до сих пор актуальное и поддерживаемое, причём предпоследнее, совсем вы, любители свежака, упоротые наркоманы штоль?!

     

  • 1.8, Некурю (?), 21:50, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Задолбал этот govnome! Верните юнити!
     
     
  • 2.11, Timoteo Cirkla (ok), 21:52, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Есть KDE Plasma.
     
  • 2.76, anonymous (??), 03:06, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте Elementary OS. Не Unity, конечно, но на порядок приятнее третьегнома.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:58, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > добавлена функция "липкие соседи"

    пф, подумаешь! у меня в подъезде уже лет пятнадцать эта функция реализована

     
  • 1.16, Аноним (16), 22:12, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какой версии qt? вечно убунта в этом плане отстаёт, отчасти из-за этого на арч пересел
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:16, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    держи нас в курсе
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:23, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для свежих qt есть KDE Neon все остальное от лукавого. Пусть даже KDE Neon вечный LTS.
     

  • 1.20, Аноним (20), 22:31, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ядро 5.8
    Кде 5.19
    Firefox 81
    Можно было и новее завезти, это не лтс.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 22:39, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это и не роллинг. Если хотите свежего софта, зачем юзать ебунту?
     
  • 2.47, Аноним (47), 23:28, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ядро 5.8
    > Кде 5.19
    > Firefox 81
    > Можно было и новее завезти, это не лтс.

    Хоть это и промежуточный релиз, но он таки имеет период заморозки, большинство новья зарелизилось вот-вот, не успело тупо.
    Но если это был такой вброс, то на всякий случай рекомендую пойти к бую!

     
  • 2.61, Аноним (61), 01:11, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже апдейт пришёл. Firefox 82
     

  • 1.25, Аноним (25), 22:45, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Говно этот выпуск дистрибутива. Как и предыдущий, впрочем.

    1. Какие-то либы во многих пакетах собрали без PIC, в результате куча ошибок линковки. Это буквально пару дней назад появилось, раньше такой **** не было.

    2. Как питоньи криптографические пакеты были собраны для 3.7, с зависимостью от другого пакета, который тоже собран для 3.7, так и остались. Поэтому в рантайме они крэшат интерпретатор - в них проверка, которая при несовпадении версии об этом сообщает и завершает процесс. Лечится удалением всего, что понаставлено aptом, и установкой из pipа.

     
     
  • 2.27, Аноним (25), 22:48, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато обои, я вижу, нескучные.
     
  • 2.32, DEF (?), 22:59, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пистонист, ладно у тебя нет ума быть мейнтейнером, но черкануть письмо мейнтейнером пистоньих пакетов - ты мог? Или тоже непосильная задача?
     

  • 1.26, mos87 (ok), 22:46, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    стОит заменять ЛТС? Убунту МАТЕ.
    Возможно новую начинку для компа куплю (ризен 2600/радевон 5500) вот и думка такая...
     
     
  • 2.33, Вкусная водочка (ok), 22:59, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > новую начинку
    > ризен 2600

    Я даже хрюкнул, когда засмеялся :)
    Ставь федору, в ней и ведро свежее, и Мясо свежее, и chromium-vaapi рабочее.

     
     
  • 3.52, Timoteo Cirkla (ok), 00:02, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда уже openSUSE.
     
  • 2.36, COBA (?), 23:02, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не стоит. Поддержка данного оборудования отлично реализована и в лтс.
     
  • 2.39, Аноним (39), 23:13, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > стОит заменять ЛТС? Убунту МАТЕ.
    > Возможно новую начинку для компа куплю (ризен 2600/радевон 5500) вот и думка
    > такая...

    Не стоит, в LTS версии бунт бэкпортируют ядра из промежуточных версий и следующей LTS и ключевые компоненты для поддержки нового железа, а вот поддержка у промежуточных версий очень короткая, тогда как на LTS вполне комфортно можно жить 2  (при должном упорстве 3) года на десктопе.
    Дальше тоже можно, хоть до EOL, но уже не комфортно, а с некоторыми самоограничениями и плясками.
    Но ради нового железа не стоит, промежуточные версии для знакомства и обкатки возможностей новых версий, ради рядового использования гораздо больше минусов, чем плюсов.

     
  • 2.40, Annoynymous (ok), 23:14, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ради поддержки оборудования, то нет, к тому же поддержка оборудования добавляется в LTS с помощью HWE.

    Если ради свежего гнома и его новых фишек, то почему бы и нет. Недельки через две, когда первые грабли соберут )

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 23:19, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Если ради поддержки оборудования, то нет, к тому же поддержка оборудования добавляется
    > в LTS с помощью HWE.

    Так точно
    > Если ради свежего гнома и его новых фишек, то почему бы и
    > нет. Недельки через две, когда первые грабли соберут )

    Не стоит, оно того, как и само по себе использование GNOME 3, адекватные люди MATE используют, XFCE, или wm, остальное текущая, жрущая и пердящая хрень.

     
  • 2.45, flkghdfgklh (?), 23:22, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    non-LTS стоит ставить только в том случае если ты готов помогать в разработке хотя бы баг-репортами.

    Для обычного юзера есть LTS и только они. С Ryzen 1600/2600/3600 никаких проблем в 18.04 и 20.04 нет, используй тот из LTS который больше подходит твоей религии. Сам не так давно сменил 1600X на 3600, потому уж в этом я уверен :)

     
  • 2.62, Аноним (62), 01:11, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Минт на базе 20.04. Ризен 3600/радевон 5600хт, проблем нет.
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 01:41, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дуалбут или проф софт? Просто интересно, зачем что-то больше rx550 на десктопе с линухом.
     
  • 2.64, Ольбертович (?), 01:26, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каво?
    а как он в плане кукурузы, м? не слышу
     

  • 1.43, Аноним (43), 23:21, 22/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 23:30, 22/10/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.50, Аноним (50), 23:49, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обновили пакеты, поменяли обои. Всё.
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 00:04, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Застой и стагнация
     
     
  • 3.60, пааппаке (?), 01:07, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Это стабильность.
     
  • 2.69, Аноним (69), 01:51, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вырвиглазная цветовая гамма только не меняется
     

  • 1.53, Аноним (55), 00:03, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >официальная поддержка плат Raspberry Pi 4

    Что и гнома уже запустили?

     
  • 1.54, Аноним (61), 00:03, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Апдейт 20,04 - 20,10 зафейлился. ФС ридонли. В dmesg куча IO error. Как люди с этим живут не понимаю?
     
     
  • 2.57, Аноним (61), 00:05, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd: unit default.target failed to load properly: invalid argument
    И не загружается даже
     
  • 2.67, егор (?), 01:43, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    zfs? не не слышал
     

  • 1.56, Аноним (56), 00:05, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои как бы намекают на обратную эволюцию Убунту, гнум3, системд, снап и вот это вот усё.
     
  • 1.58, Ringoo (ok), 00:20, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обои намекают на BLM?
     
  • 1.59, Kdgfdf (?), 01:00, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Доступен релиз дистрибутива Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla", который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев

    А, я понял, это ТРЕНД. Black Lives Matter. Но прямо не скажешь такое в названии дистро. А слово Горилла поместить можно. И Груви - то есть КРУТАЯ горилла. Да. Крутая.

     
     
  • 2.72, Timoteo Cirkla (ok), 02:13, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот горилла - это близкородственный к хомосапиенсам примат. И имя не выбивается из каноникаловской традиции называть выпуски убунты названиями представителей африканской фауны. А у вас видимо зacтapeлыe кoмплeкcы.
     

  • 1.63, Аноним (63), 01:19, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настало воемя потестировать в виртуалках :) Всем гарного вечера!
     
  • 1.68, Аноним (69), 01:50, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, заготовка для Linux Mint вышла
     
     
  • 2.71, Timoteo Cirkla (ok), 02:09, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заготовка? Заготовка - это когда разрабы дистра вносят хоть какие-то изменения. А в мяте максимум несколько собранных ими собственных пакетов. Остальное на 80 процентов - полностью убунта.
     
  • 2.75, Аноним (75), 03:01, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mint за основу берут только LTS выпуски убунт же, не?
     

  • 1.73, burik666 (ok), 02:17, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Go 1.13

    Печаль...

     
  • 1.74, Аноним (74), 02:46, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сегодня кстати тоже зарелизилась Fedora 33 (неофициально пока). Финальный билд можно скачать тут (https://dl.fedoraproject.org/pub/alt/stage/33_RC-1.2/Workstation/x86_64/iso/)
     
  • 1.77, Аноним (77), 03:21, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Устал загибать пальцы речисляя всё ненужно, что понапихали в убунту. За 10 лет использования линукс пришел к выводу, что лучший дистр это собранный лфс.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру