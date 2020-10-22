Выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10

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|4.65, Психосоматика (?), 01:27, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть мнение, что популярная простуда якобы наиболее опасна для жёстких людей, консерваторов, не готовых меняться и адаптироваться, в силу их характера, иммунный ответ такой же жёсткий и непреклонный, бьёт по лёгким и другим тканям. Поэтому старики старой закалки наиболее подвержены, а людям с иммунодефицитом легче.
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|4.70, ger (?), 02:08, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> почему теперь? у них всегда педора есть.
Хотел стать бесплатным бетатестором редхата. Но не нашел среди их дистров альтернативы debian sid по сочетанию свежести и стабильности. Rawhide менее стабильна чем експерементал репа в дебе. Меня это очень расстроило.
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|1.3, DEF (?), 21:29, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Козлобомбовоский дистр. Уже обновился. Жаль, что PostgreSQL 13 не добавили.
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|3.31, COBA (?), 22:59, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если ему свежие пакеты только некоторых приложений нужны? Для postgresql есть отличный официальный ppa с которого можно поставить 13 версию.
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|3.34, DEF (?), 23:00, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поэтому и использую Убунту, ибо нужен свежий софт. В Раче Постгря тоже протухшая.
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|3.35, DEF (?), 23:01, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо Кэп, но для Гориллы соборк нема. Я в курсе, что подойдут от ЛТС.
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|2.44, Аноним (44), 23:22, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Страшнее картинки на рабочий стол я еще не видел. Ужас
Они как пошли в таком стиле делать, то сразу были стрёмом поросячьим, эта не исключение, благо всегда в дефолтном наборе есть обои с природой или урбанистикой в нескольких вариантах.
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|1.7, Аноним (7), 21:48, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ядро 5.9 намного лучше. Это же не ЛТС, какой смысл протухшее ядро брать?
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|2.46, Аноним (46), 23:24, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ядро 5.9 намного лучше. Это же не ЛТС, какой смысл протухшее ядро
> брать?
Чем оно протухшее, оно до сих пор актуальное и поддерживаемое, причём предпоследнее, совсем вы, любители свежака, упоротые наркоманы штоль?!
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|2.76, anonymous (??), 03:06, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуйте Elementary OS. Не Unity, конечно, но на порядок приятнее третьегнома.
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|1.12, Аноним (12), 21:58, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> добавлена функция "липкие соседи"
пф, подумаешь! у меня в подъезде уже лет пятнадцать эта функция реализована
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|1.16, Аноним (16), 22:12, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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какой версии qt? вечно убунта в этом плане отстаёт, отчасти из-за этого на арч пересел
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|2.19, Аноним (19), 22:23, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для свежих qt есть KDE Neon все остальное от лукавого. Пусть даже KDE Neon вечный LTS.
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|2.22, Аноним (21), 22:39, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но это и не роллинг. Если хотите свежего софта, зачем юзать ебунту?
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|2.47, Аноним (47), 23:28, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ядро 5.8
> Кде 5.19
> Firefox 81
> Можно было и новее завезти, это не лтс.
Хоть это и промежуточный релиз, но он таки имеет период заморозки, большинство новья зарелизилось вот-вот, не успело тупо.
Но если это был такой вброс, то на всякий случай рекомендую пойти к бую!
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|1.25, Аноним (25), 22:45, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Говно этот выпуск дистрибутива. Как и предыдущий, впрочем.
1. Какие-то либы во многих пакетах собрали без PIC, в результате куча ошибок линковки. Это буквально пару дней назад появилось, раньше такой **** не было.
2. Как питоньи криптографические пакеты были собраны для 3.7, с зависимостью от другого пакета, который тоже собран для 3.7, так и остались. Поэтому в рантайме они крэшат интерпретатор - в них проверка, которая при несовпадении версии об этом сообщает и завершает процесс. Лечится удалением всего, что понаставлено aptом, и установкой из pipа.
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|2.32, DEF (?), 22:59, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пистонист, ладно у тебя нет ума быть мейнтейнером, но черкануть письмо мейнтейнером пистоньих пакетов - ты мог? Или тоже непосильная задача?
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|1.26, mos87 (ok), 22:46, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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стОит заменять ЛТС? Убунту МАТЕ.
Возможно новую начинку для компа куплю (ризен 2600/радевон 5500) вот и думка такая...
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|2.33, Вкусная водочка (ok), 22:59, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> новую начинку
> ризен 2600
Я даже хрюкнул, когда засмеялся :)
Ставь федору, в ней и ведро свежее, и Мясо свежее, и chromium-vaapi рабочее.
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|2.36, COBA (?), 23:02, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не стоит. Поддержка данного оборудования отлично реализована и в лтс.
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|2.39, Аноним (39), 23:13, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> стОит заменять ЛТС? Убунту МАТЕ.
> Возможно новую начинку для компа куплю (ризен 2600/радевон 5500) вот и думка
> такая...
Не стоит, в LTS версии бунт бэкпортируют ядра из промежуточных версий и следующей LTS и ключевые компоненты для поддержки нового железа, а вот поддержка у промежуточных версий очень короткая, тогда как на LTS вполне комфортно можно жить 2 (при должном упорстве 3) года на десктопе.
Дальше тоже можно, хоть до EOL, но уже не комфортно, а с некоторыми самоограничениями и плясками.
Но ради нового железа не стоит, промежуточные версии для знакомства и обкатки возможностей новых версий, ради рядового использования гораздо больше минусов, чем плюсов.
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|2.40, Annoynymous (ok), 23:14, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ради поддержки оборудования, то нет, к тому же поддержка оборудования добавляется в LTS с помощью HWE.
Если ради свежего гнома и его новых фишек, то почему бы и нет. Недельки через две, когда первые грабли соберут )
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|3.42, Аноним (42), 23:19, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Если ради поддержки оборудования, то нет, к тому же поддержка оборудования добавляется
> в LTS с помощью HWE.
Так точно
> Если ради свежего гнома и его новых фишек, то почему бы и
> нет. Недельки через две, когда первые грабли соберут )
Не стоит, оно того, как и само по себе использование GNOME 3, адекватные люди MATE используют, XFCE, или wm, остальное текущая, жрущая и пердящая хрень.
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|2.45, flkghdfgklh (?), 23:22, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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non-LTS стоит ставить только в том случае если ты готов помогать в разработке хотя бы баг-репортами.
Для обычного юзера есть LTS и только они. С Ryzen 1600/2600/3600 никаких проблем в 18.04 и 20.04 нет, используй тот из LTS который больше подходит твоей религии. Сам не так давно сменил 1600X на 3600, потому уж в этом я уверен :)
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|3.66, Аноним (66), 01:41, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дуалбут или проф софт? Просто интересно, зачем что-то больше rx550 на десктопе с линухом.
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|1.54, Аноним (61), 00:03, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Апдейт 20,04 - 20,10 зафейлился. ФС ридонли. В dmesg куча IO error. Как люди с этим живут не понимаю?
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|2.57, Аноним (61), 00:05, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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systemd: unit default.target failed to load properly: invalid argument
И не загружается даже
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|1.56, Аноним (56), 00:05, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обои как бы намекают на обратную эволюцию Убунту, гнум3, системд, снап и вот это вот усё.
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|1.59, Kdgfdf (?), 01:00, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Доступен релиз дистрибутива Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla", который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев
А, я понял, это ТРЕНД. Black Lives Matter. Но прямо не скажешь такое в названии дистро. А слово Горилла поместить можно. И Груви - то есть КРУТАЯ горилла. Да. Крутая.
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|2.72, Timoteo Cirkla (ok), 02:13, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот горилла - это близкородственный к хомосапиенсам примат. И имя не выбивается из каноникаловской традиции называть выпуски убунты названиями представителей африканской фауны. А у вас видимо зacтapeлыe кoмплeкcы.
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|2.71, Timoteo Cirkla (ok), 02:09, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заготовка? Заготовка - это когда разрабы дистра вносят хоть какие-то изменения. А в мяте максимум несколько собранных ими собственных пакетов. Остальное на 80 процентов - полностью убунта.
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|1.77, Аноним (77), 03:21, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Устал загибать пальцы речисляя всё ненужно, что понапихали в убунту. За 10 лет использования линукс пришел к выводу, что лучший дистр это собранный лфс.
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