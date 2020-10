Выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10

Доступен релиз дистрибутива Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla", который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев (поддержка будет осуществляться до июля 2021 года). Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Основные изменения: Обновлены версии приложений. Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 3.38, а ядро Linux до версии 5.8. Обновлены версии GCC 10, LLVM 11, OpenJDK 11, Rust 1.41, Python 3.8.6, Ruby 2.7.0, Perl 5.30, Go 1.13 и PHP 7.4.9. Предложен новый выпуск офисного пакета LibreOffice 7.0. Обновлены системные компоненты, такие как glibc 2.32, PulseAudio 13, BlueZ 5.55, NetworkManager 1.26.2, QEMU 5.0, Libvirt 6.6.

Осуществлён переход на использование по умолчанию пакетного фильтра nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.

Предоставлена официальная поддержка плат Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi Compute Module 4, для которых подготовлена отдельная сборка со специально оптимизированной редакцией Ubuntu Desktop. Поддержка Raspberry Pi 4 также реализована в штатном Ubuntu Server, в том числе появилась возможность загрузки с USB-накопителей и загрузки по сети.

В инсталлятор Ubiquity добавлена возможность включения аутентификации в Active Directory.

Из основного состава удалён пакет popcon (popularity-contest), применявшийся для передачи анонимизированной телеметрии о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов. На основе собранных данных формировались отчёты о популярности приложений и используемых архитектурах, которые использовались разработчиками для принятия решений о включении тех или иных программ в базовую поставку. Popcon входил в поставку c 2006 года, но начиная с выпуска Ubuntu 18.04 данный пакет и связанный с ним серверный бэкенд находились в неработоспособном виде.

Доступ к утилите /usr/bin/dmesg ограничен только для пользователей, входящих в группу "adm". В качестве причины упоминается наличие в выводе dmesg сведений, которые могут быть использованы атакующими для упрощения создания эксплоитов для повышения привилегий. Например, в dmesg в случае сбоев отображается дамп стека и имеется возможность определения адресов структур в ядре, которые могут способствовать обходу механизма KASLR.

Изменения в Ubuntu Server: В пакетах adcli и realmd улучшена поддержка Active Directory. Пакет Samba 4.12 собран с библиотекой GnuTLS, что привело к существенному увеличению производительности шифрования для SMB3. IMAP-сервер Dovecot обновлён до выпуска 2.3.11 с поддержкой SSL/STARTTLS для проксируемых соединений doveadm и возможностью выполнения IMAP-транзакций в пакетном режиме. В состав включена библиотека liburing, позволяющая использовать интерфейс асинхронного ввода/вывода io_uring, опережающий libaio по производительности (например, liburing поддерживается в пакетах samba-vfs-modules и qemu). Добавлен пакет с системой для сбора метрик Telegraf, которая может использоваться совместно с Grafana и Prometheus для построения инфраструктуры мониторинга.

Изменения в образах для облачных систем: Сборки со специализированными ядрами для облачных систем и KVM для ускорения загрузки по умолчанию теперь загружаются без initramfs (обычные ядра по-прежнему используют initramfs). Для ускорения первой загрузки реализована поставка предварительно сформированной начинки для snap, позволяющей избавиться от динамической загрузки необходимых компонентов (seeding).

В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.19, набор приложений KDE Applications 20.08.1 и библиотека Qt 5.14.2. Обновлены версии Elisa 20.08.1, latte-dock 0.9.10, Krita 4.3.0 и Kdevelop 5.5.2.

В Ubuntu MATE как и в прошлом выпуске поставляется рабочий стол MATE 1.24.

В Lubuntu предложено графическое окружение LXQt 0.15.0.

Ubuntu Budgie: В Shuffler, интерфейсе для быстрой навигации по открытым окнам и группировки окон по сетке, добавлена функция "липкие соседи" и реализованы средства для управления из командной строки. В меню добавлена поддержка поиска настроек GNOME и удалены многие отвлекающие внимание пиктограммы. Добавлена тема оформления Mojave с пиктограммами и элементами интерфейса в стиле macOS. Добавлен новый апплет с полноэкранным интерфейсом для навигации по установленным программам, который может использоваться как альтернатива меню приложений. Рабочий стол Budgie обновлён до свежего среза кода из Git.

В Ubuntu Studio осуществлён переход на использование KDE Plasma в качестве рабочего стола по умолчанию (ранее предлагался Xfce). Отмечается, что KDE Plasma имеет качественные инструменты для графических художников и фотографов (Gwenview, Krita) и лучшую поддержку планшетов Wacom. Также осуществлён переход на новый инсталлятор Calamares. В Ubuntu Studio Controls возвращена поддержка Firewire (доступны драйверы на базе ALSA и FFADO). В состав включён новый менеджер звуковых сеансов, ответвившийся от Non Session Manager, и утилита mcpdisp. Обновлены версии Ardour 6.2, Blender 2.83.5, KDEnlive 20.08.1, Krita 4.3.0, GIMP 2.10.18, Scribus 1.5.5, Darktable 3.2.1, Inkscape 1.0.1, Carla 2.2, Studio Controls 2.0.8, OBS Studio 25.0.8, MyPaint 2.0.0. Из базовой поставки удалён Rawtherapee в пользу Darktable. В основной состав возвращён Jack Mixer.

В Xubuntu обновлены версии компонентов Parole Media Player 1.0.5, Thunar File Manager 1.8.15, Xfce Desktop 4.14.2, Xfce Panel 4.14.4, Xfce Terminal 0.8.9.2, Xfce Window Manager 4.14.5 и т.п.