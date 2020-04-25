Выпуск графического окружения LXQt 0.15.0

После более года разработки состоялся релиз пользовательского окружения LXQt 0.15 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. Особенности выпуска: В редакцию файлового менеджера PCManFM-Qt и лежащую в его основе библиотеку LibFM-Qt добавлена поддержка однооконного режима работы (без диалогов в отдельных окнах). Реализована возможность постоянного или временного сохранения паролей, используемых при монтировании (работает при наличии gnome-keyring). Улучшена система всплывающих подсказок с информацией о файле. Добавлена поддержка размещения обоев рабочего стола в многомониторных конфигурациях. Добавлена опция для определения времени, через которое следует автоматически удалять файлы из корзины. Появилась возможность переключения миниатюр на лету. Улучшены средства навигации при помощи клавиатуры. Улучшена работа с расширениями файлов в даилоге работы с файлами.

Представлен менеджер архивов LXQt Archiver, построенный на базе библиотеки LibFM-Qt и используемый по умолчанию в PCManFM-Qt для доступа к архивам.

В панели появился новый плагин для управления яркостью подсветки экрана. В переключатель рабочих столов добавлена опция для отображения только активного рабочего стола. Расширено меню для поиска информации. Обеспечено корректное позиционирование панели в многомониторных конфигурациях. В менеджер задач добавлена опция для перемещения окон на следующий или предыдущий виртуальный рабочий стол при помощи колеса мыши.

В конфигураторе добавлена возможность настройки мониторов через перетаскивание изображений экрана мышью.

В систему управления питанием добавлен режим снижения яркости экрана после определённого времени неактивности.

В эмуляторе терминала QTerminal переработан диалог с настройками, который стал более компактным и с возможностью прокрутки. Разрешено задание собственных фиксированных размеров и отображение без рамок. Добавлена опция для отправки истории в текстовый редактор. Решены проблемы с мерцанием при смене шрифтов.

В просмотрщике изображений LXImage-Qt в меню для работы с файлами добавлен диалог для открытия файла во внешнем приложении. Добавлена возможность настройки горячих клавиш и размера списка недавно открытых файлов. Добавлен режим показа контура изображения.

В библиотеке libQtXdg повышена резкость отображения пиктограмм в формате SVG при увеличении масштаба. Параллельно продолжается работа над выпуском LXQt 1.0.0, в котором будет реализована полноценная поддержка работы поверх Wayland.



