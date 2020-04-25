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Выпуск графического окружения LXQt 0.15.0

25.04.2020 08:12

После более года разработки состоялся релиз пользовательского окружения LXQt 0.15 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

Особенности выпуска:

  • В редакцию файлового менеджера PCManFM-Qt и лежащую в его основе библиотеку LibFM-Qt добавлена поддержка однооконного режима работы (без диалогов в отдельных окнах). Реализована возможность постоянного или временного сохранения паролей, используемых при монтировании (работает при наличии gnome-keyring). Улучшена система всплывающих подсказок с информацией о файле. Добавлена поддержка размещения обоев рабочего стола в многомониторных конфигурациях. Добавлена опция для определения времени, через которое следует автоматически удалять файлы из корзины. Появилась возможность переключения миниатюр на лету. Улучшены средства навигации при помощи клавиатуры. Улучшена работа с расширениями файлов в даилоге работы с файлами.
  • Представлен менеджер архивов LXQt Archiver, построенный на базе библиотеки LibFM-Qt и используемый по умолчанию в PCManFM-Qt для доступа к архивам.
  • В панели появился новый плагин для управления яркостью подсветки экрана. В переключатель рабочих столов добавлена опция для отображения только активного рабочего стола. Расширено меню для поиска информации. Обеспечено корректное позиционирование панели в многомониторных конфигурациях. В менеджер задач добавлена опция для перемещения окон на следующий или предыдущий виртуальный рабочий стол при помощи колеса мыши.
  • В конфигураторе добавлена возможность настройки мониторов через перетаскивание изображений экрана мышью.
  • В систему управления питанием добавлен режим снижения яркости экрана после определённого времени неактивности.
  • В эмуляторе терминала QTerminal переработан диалог с настройками, который стал более компактным и с возможностью прокрутки. Разрешено задание собственных фиксированных размеров и отображение без рамок. Добавлена опция для отправки истории в текстовый редактор. Решены проблемы с мерцанием при смене шрифтов.
  • В просмотрщике изображений LXImage-Qt в меню для работы с файлами добавлен диалог для открытия файла во внешнем приложении. Добавлена возможность настройки горячих клавиш и размера списка недавно открытых файлов. Добавлен режим показа контура изображения.
  • В библиотеке libQtXdg повышена резкость отображения пиктограмм в формате SVG при увеличении масштаба.

Параллельно продолжается работа над выпуском LXQt 1.0.0, в котором будет реализована полноценная поддержка работы поверх Wayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lxqt/lxqt/r...)
  2. OpenNews: Выпуск графического окружения LXQt 0.14.0
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения LXQt 0.13
  4. OpenNews: Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt
  5. OpenNews: Первый выпуск десктоп-окружения LXQt, созданного в результате объединения LXDE и Razor-Qt
  6. OpenNews: В десктоп-окружении LXQt обеспечена полноценная поддержка Qt5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52808-lxqt
Ключевые слова: lxqt, qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 08:19, 25/04/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Скриншот весьма обычный. Нет какого-то невменяемого вырвиглазного наркоманства.

    Возможно у них получится хорошая вещь. Если только Qt не вычудит что-то совсем уж экстраординарное. С них станется.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:32, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если только Qt не вычудит что-то совсем уж экстраординарное. С них станется.

    Мне буквально вчера Aleix Pol(главный кедараст) ответил, что переговоры идут, все заинтересованы в участии сообщества, если что не так - люди обэтом узнают.  То есть - вроде кагбэ всё нормально.

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:27, 25/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я имею в виду, я пользовался, но что-то много гтк с ним было и софт какой-то куцый. В общем, вернулся на кде, не знаю, зачем lxqt использовал, когда кеды при примерно том же потреблении ресурсов и быстрее и удобней. Зачем вообще нужны другие DE? Ну вот у меня есть сессия с голым WM, вот это я понимаю, экономим ресурсы и всё такое (заодно, поскольку пользоваться таким окружением крайне неудобно, не накапливается 1000 окон фоном -- где на каждую задачу по сотне окон). И некоторый софт кдешный прекрасно интегрируется в окружение "без DE". А тут что, отказываться от нормального софта, одни глючноватые конфигураторы и недософт? Не понимаю я этого.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:01, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе доставляет страдание, что кто-то пилит другой DE? Хочешь поговорить об этом?
     

  • 1.3, КО (?), 08:47, 25/04/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    "После более года"
    Воу-воу, потише там
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:52, 25/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    >поддержка однооконного режима работы

    имеется ввиду как в spacefm, когда прогресс-бары при перемещении файлов (например) отображаются не отдельным окошком, а внутри самого фм?

     
  • 1.5, Аноним (4), 08:55, 25/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    не слышно ничего про улучшения в области нотификаций? У крысы например офигенный апплет с поддержкой истории даже после ребута, возможностью "затыкать" отдельные приложения и прочими свистелками
     
  • 1.7, 666 (??), 10:00, 25/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    на скрине 0.14, я ж говорила бубунта протухшей вышла, не могли 0.15 добавить сразу.
     
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