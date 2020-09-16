Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.38

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|1.1, Аноним (1), 19:56, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ну что же, прощай ужасный GNOME 3, посмотрим, что будет в 4.
Хотя надеется на лучшее, я не могу. :)
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|2.26, Аноним (26), 20:35, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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В 4 ничего не будет потому что версии 4 не будет.
Ну или будет позже. Чтобы уж совсем путаницу ввести.
>>Версию 4.0 для GNOME было решено не использовать для того чтобы избежать путаницы и пересечений с GTK 4.0
Но ведь теперь будет путаница с Google Chrome 40. Думаю теперь всем новым разработчикам для избежания возможных конфликтов в своих проектах стоит нумеровать версии начиная с 400.
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|3.53, Dzen Python (ok), 21:26, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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40.000 или 40k. Идеальная цифра
> Firefox 40k
> Chrome 40k
> GNOME 40k
> KDE 40k
> vi 40k
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|2.30, BlackRot (ok), 20:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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28 000 изменений которых никто не заметит 🤦🏻♂️
Когда утечку оперативы устранят, тогда и поговорим.
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|3.73, gni (ok), 22:27, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А так в основном везде. Добавили эмодзи, ночной режим, переработали меню...
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|1.4, Аноним (4), 20:06, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Tracker все еще нагружает процессор на 20-30% каждую неделю? Не понимаю, что он такого делает, что не делает, например, fzf.
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|2.9, Fracta1L (ok), 20:09, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Не понимаю, что он такого делает
Готовит недельные отчёты о твоих действиях для АНБ
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|3.58, Денис (??), 21:37, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего ему будет? 27 лет всего.
Может, он активный участник опеннета, просто аноним.
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|1.7, Fracta1L (ok), 20:08, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Для следующего выпуска GNOME решено использовать номер 40.0 вместо 3.40
Впечатляющий ход!
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|1.14, Аноним (14), 20:16, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Лучшая оболочка, что правда текущий релиз ничего нового почти не принес
половина новшеств уже были в ubuntu 20.04 (например новое меню приветствие и сканер отпечатков пальцев)
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|2.25, BlackRot (ok), 20:34, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Решили кэды обогнать!
Бац и уже обогнали по версии.
Маркетинг?
Кэды всё равно лучше! ♥️
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|3.42, Аноним (19), 21:08, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как же мне жалко разработчиков кедов за то что собрали фанбазу которая ведёт себя как Свидетели Иеговы. Мужики лчшего заcлуживают.
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|4.62, Аноним (3), 21:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да это ко всем более-менее рабочим продуктам относится, причём тут КДЕ
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|1.17, Аноним (17), 20:20, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Предлагавшиеся ранее раздельные разделы со всеми и часто используемыми приложениями заменены на сводное представление , позволяющее перегруппировывать приложения и распределять их по создаваемым пользователем папкам. Перетаскивание приложений осуществляется через перемещение мышью с удержанием кнопки для клика. " - где-то я это уже видел.. хмм.. ах да, папочки на рабочем столе. "Игры", "Проги", "разобрать"...
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|1.18, Аноним (18), 20:21, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На nvidia уже работает? А то плазма то без проблем, а эти всё отстающие. Или отсталые?
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|1.24, bunker203 (ok), 20:31, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Хорошо, когда есть альтернативы, так что я рад и за KDE, и за GNOME, и за XFCE, и за DEEPIN, и за LXQt. Так что, на чем бы Вы не сидели, обязательно попробуйте что-нибудь ещё.
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|2.33, BlackRot (ok), 20:44, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это да 👍🏻
Вообще юзаю kde, gnome и cinnamon.
Гружусь по настроению :)
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|1.31, Аноним (26), 20:40, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-то может объяснить зачем GNOME Boxes и причём тут GNOME?
Почему есть VLC для винды, убунтов, центосей и прочего, а эти товарищи решили сделать виртуалку и назвать её gnome? Она только под ОС с Gnome работает? Если да то они теряют ~60% потенциальный контрибьютеров в это достаточно сложное в общем то ПО.
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|2.35, Аноним (19), 20:51, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он на основе редхатовского libvirt'a построен, просто gui, дизайн и интеграция для гнома. Не для гнома можно virt-manager использовать, по идее на всех дистрибутивах должен быть.
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|3.59, Аноним (59), 21:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1) GNOME Boxes - это GUI для эмулятора QEMU.
2) Virt-manager более не разрабатывается, потому что Rad Hat заменили его на web interface.
3) GNOME OS нужно для тестирования свежайших выпусков GNOME, а также для ознакомления с ними. Например, это может быть полезно для разработчиков расширений, для адаптации их к свежайшим выпускам GNOME.
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|1.32, Аноним (32), 20:41, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вроде бы стали нормальный дизайн рисовать, но ёлки-палки, почему гномовцам так нравятся эти серые цвета? Хотят всеми силами показать что GNOME и линукс - это такие бесплатные плохенькие версии нормальных DE и систем, вроде macOs и windows?
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|2.34, Аноним (18), 20:45, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет же, они всеми силами пытаются показать "мы такое же стрёмное серое дерьмо как какос и шындоус". Когда уже додумаются, что сочные приятные цвета на выбор гораздо комфортнее, раньше ведь так и было -- выбирай любое оформление.
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|3.38, Fracta1L (ok), 20:57, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Согласен, графическая оболочка должна быть салатового цвета с бирюзовыми иконками и розовыми надписями, тогда народ сразу повалит в Линуксы толпой
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|4.41, Аноним (18), 21:07, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Сусе были салатовые оттенки интерфейса, у Убанты баклажан. И можн было выбирать приятый лично тебе оттенок, мне например тёмносеро-розовый/персиковый интерфейс заходит прекрасно. Сейчас у всех цвета через задницу -- попробуешь поменять, получишь нечитаемый текст и вырвиглазный интерфейс. Вроде это началось с третьегнома, они начали ломать цвета постоянно.
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|2.37, Аноним (44), 20:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Windows отстой жуткасный. Уж лучше кривой и косой гном чем тошнатворный уродский интерфейс венды.
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|2.60, Денис (??), 21:44, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Adwaita же никогда серой не была. Бело-синей. Это всякие минты, ксубунты, лубунты, маки серые. И куча сторонних тем.
UPD: Да, серость завезли. С мака скопировали. Но Adwaita осталась светлой в сторонних DE.
И GNOME3 и KDE5 деградируют, к сожалению. Все худшее тащат с мака.
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|1.36, Аноним (44), 20:53, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предоставлена возможность отображения индикатора заряда аккумулятора в системном меню.
Только сейчас? Жуть.
Интерфейс вообще кошмар, т.е. на десктопе ему больше жизни нет. Только пальцетыки.
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|1.45, Аноним (45), 21:11, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну не знаю чо так гонят... Выглядит намного круче виндуза, а гном это всё таки заезженное для большинства.
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|2.47, Аноним (44), 21:13, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше winsdows, согласен. Но пользоваться не возможно. Только пальцетыкство, только ..опализы
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|1.46, Аноним (44), 21:12, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предложен вводный интерфейс (Welcome Tour), показываемый при первом входе пользователя после завершения начальной настройки. В интерфейсе обобщены сведения об основных возможностях рабочего стола и предложен ознакомительный тур с пояснением принципов работы. Приложение написано на языке Rust.
Ну в принципе на большее rust не способен.
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|2.50, Аноним (19), 21:19, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По идее до конца года должен, вроде бы всё что хотели для 4.0 релиза сделали, осталось дополировать и последние баги пофиксить.
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|1.56, Денис (??), 21:29, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> делает более светлыми светлые области и более тёмными - тёмные
Лучше бы наоборот. Слишком светлые затемнять, а слишком темные осветлять (для исправления неравномерной яркости). Я видел такой фильтр в Picasa, прикольная прога. Может искать изображения по цвету.
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|1.57, Аноним (63), 21:34, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эталонное ненужно. Надеюсь, когда-нибудь его уже выбросят из дефолта. KDE из коробки с некоторой шлифовкой выглядит не хуже макоси, при этом жрёт меньше ресурсов, чем почти любая другая DE
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|1.61, АнонНим (?), 21:49, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>>
Предложен вводный интерфейс (Welcome Tour), ... Бла-Бла-Бла. ... Приложение написано на языке Rust.
<<<
У них там походу совсем Гном головного мозга случился:(((
Нет серьезно, скачал последнюю Ubuntu и Kubuntu.
Ubuntu, в Live режиме при старте потребляет в районе 1.1-1.2ГБ,
Kubuntu в районе 350-450МБ
Может стоит уже взяться за оптимизацию, нет???
П\С:
Ubuntu на старом железе вообще невозможно комфортно пользоваться:(((
Kubuntu вполне нормально: открыл браузер, запустил фильм,
память где-то 800МБ-1.2ГБ, процессор в районе 40-60%
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|2.65, Денис (??), 21:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDE на старом железе жостко тормозит. А чем память смотришь? Все диспетчеры показывают разные цифры. Кдешный меньше всего показывает, гномовский больше всего.
Кроме того, чем больше памяти жрет софт, тем меньше тормозит обычно (меньше распаковок-упаковок в памяти).
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|2.70, Денис (??), 22:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот если бы был source дистр не роллинг. Я роллинги не люблю (как и обновы). Можно, конечно, и роллинг заморозить (выкачать срез репы). Интересно, сколько весят исходники всех гентушных пакетов?
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|1.74, vz_2 (?), 22:29, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Иконки над подписями и мелкий шрифт в строке заголовка, гениально.
Шляпа, имхо.
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