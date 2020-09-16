Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.38

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.38. По сравнению с прошлым выпуском было внесено около 28 тысяч изменений, в реализации которых принял участие 901 разработчик. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.38 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu. GNOME 3.38 также включён в состав предварительных сборок Fedora 33. Начиная с выпуска GNOME 3.38 проект начал формирование собственного установочного образа, подготовленного в рамках инициативы GNOME OS. Образ предназначен для установки в виртуальных машинах под управлением GNOME Boxes 3.38 и нацелен главным образом на тестирование и отладку развиваемых возможностей и приложений, а также проведение экспериментов с интерфейсом пользователя. Для следующего выпуска GNOME решено использовать номер 40.0 вместо 3.40 чтобы избавиться от первой цифры "3", которая при текущем процессе разработки потеряла актуальность. Версию 4.0 для GNOME было решено не использовать для того чтобы избежать путаницы и пересечений с GTK 4.0. Промежуточные корректирующие выпуски будут поставляться под номерами 40.1, 40.2, 40.3... Каждые шесть месяцев будет формироваться новый значительный релиз, увеличивающий номер на 1. Т.е. следом за GNOME 40 осенью 2021 года выйдет GNOME 41, а весной 2022 года - GNOME 42. Использование нечётных номеров для экспериментальных выпусков будет упразднено, вместо них предлагаемые тестовые выпуски будут предлагаться как 40.alpha, GNOME 40.beta и GNOME 40.rc. Основные новшества GNOME 3.38: Предлагавшиеся ранее раздельные разделы со всеми и часто используемыми приложениями заменены на сводное представление, позволяющее перегруппировывать приложения и распределять их по создаваемым пользователем папкам. Перетаскивание приложений осуществляется через перемещение мышью с удержанием кнопки для клика.

Предложен вводный интерфейс (Welcome Tour), показываемый при первом входе пользователя после завершения начальной настройки. В интерфейсе обобщены сведения об основных возможностях рабочего стола и предложен ознакомительный тур с пояснением принципов работы. Приложение написано на языке Rust.

В конфигураторе в разделе управления пользователями появилась возможность настройки родительского контроля для обычных учётных записей. Для заданного пользователя можно запретить показ в списках приложений тех или иных установленных программ. Родительский контроль также интегрирован в менеджер установки приложений и позволяет разрешить установку только выбранных программ.

В конфигураторе предложен новый интерфейс для сканирования отпечатков пальцев для аутентификации при помощи сенсоров отпечатков пальцев.

Добавлена опция для блокирования активации неавторизированных USB-устройств, подключенных во время блокировки экрана.

Предоставлена возможность отображения индикатора заряда аккумулятора в системном меню.

Средства для записи содержимого экрана (screencasting) в GNOME Shell переработаны для использования мультимедийного сервера PipeWire и API ядра Linux, что позволило снизить потребление ресурсов и повысить отзывчивость во время записи.

В мультимониторных конфигурациях при использовании Wayland предоставлена возможность назначения разных частот обновления экрана для каждого монитора.

Обновлён браузер GNOME Web (Epiphany), в котором: Включена по умолчанию защита от отслеживания перемещений пользователя между сайтами. В настройки добавлена возможность блокирования хранения сайтами данных в локальных хранилищах. Реализована поддержка импорта паролей и закладок из браузера Google Chrome. Переработан встроенный менеджер паролей. Добавлены кнопки для отключения/включения звука в выбранных вкладках. Переработаны диалоги с настройками и историей посещений. По умолчанию запрещено автоматическое воспроизведение видео со звуком. Добавлена возможность настройки автовоспроизведения видео в привязке к отдельным сайтам.

Программа для работы с картами GNOME Maps адаптирована для использования на смартфонах. В режиме просмотра спутниковых снимков обеспечена возможность отображения меток. Добавлена поддержка включения просмотра карт в ночном режиме.

Переработан диалог добавления мировых часов, показывающих время с учётом часового пояса в заданном месте. В будильнике добавлена возможность настройки продолжительности сигнала и времени между повторными сигналами.

В GNOME Games результаты поиска теперь отображаются в обзорном режиме, позволяющем сразу запустить искомую игру. Игры можно группировать по коллекциям или использовать предопределённые коллекции с избранными или недавно запущенными играми. Добавлена поддержка запуска игр для приставок Nintendo 64. Повышена надёжность работы - игры теперь запускаются в отдельном процессе и в случае краха игры основное приложение не страдает.

Модернизирован интерфейс приложений для создания скриншотов и записи звука.

В GNOME Boxes, менеджер виртуальных машин и удалённых рабочих столов, добавлена поддержка редактирования XML-файлов виртуальных машин для изменения расширенных настроек libvirt, которые отсутствуют в штатном пользовательском интерфейсе. При создании новой виртуальной машины Boxes теперь позволяет вручную выбрать операционную систему, если её не удалось определить автоматически.

В калькуляторе, программе для работы с web-камерой Cheese, играх Tali, Sudoku, Robots, Quadrapassel и Nibbles предложены новые пиктограммы.

В эмуляторе терминала обновлена цветовая схема для текста. Новые цвета обеспечивают более высокую констрастность и упрощают чтение текста.

В GNOME Photos добавлен новый фильтр изображений Trencin, напоминающий фильтр Clarendon в Instagram (делает более светлыми светлые области и более тёмными - тёмные).

В системное меню добавлена опция Restart, которую также можно использовать для перехода в меню управления загрузчиком (при клике с нажатой клавишей Alt).

Добавлена новая редакция поискового движка Tracker 3, на который переведено большинство основных приложений GNOME. В новой версии внесены изменения, позволяющие добиться повышения безопасности изоляции приложений, поставляемых в формате Flatpak, благодаря возможности явно контролировать то, какие данные приложения могут быть запрошены и проиндексированы для поиска. Вместо централизованной БД задействована распределённая модель, позволяющая разработчикам приложений хранить данные для трекера в локальной БД самого приложения. Индекс системной ФС, обрабатываемый в Tracker Miner FS, теперь подключается в режиме только для чтения. Добавлена полная поддержка языка запросов SPARQL 1.1, включая выражения SERVICE {}, что позволяет из одной БД формировать запросы к другой.

Во Fractal, клиенте децентрализованной коммуникационной платформы Matrix, улучшено воспроизведение видео при просмотре истории обмена сообщениями - миниатюры для предпросмотра видео теперь показываются непосредственно в истории сообщений и раскрываются в полное видео при клике. Во встроенном звуковом проигрывателе появилась возможность изменения позиции в файле. Сообщения теперь можно редактировать по месту с отображением соответствующего индикатора, что сообщение было отредактировано.

До версии 1.0 обновлена библиотека libhandy, предлагающая набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств. В новой версии добавлены новые виджеты, такие как HdyDeck и HdyWindow.

В библиотеки GLib, libsoup и pango интегрирована поддержка трассировки при помощи sysprof.









