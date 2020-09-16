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Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.38

16.09.2020 19:39

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.38. По сравнению с прошлым выпуском было внесено около 28 тысяч изменений, в реализации которых принял участие 901 разработчик. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.38 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu. GNOME 3.38 также включён в состав предварительных сборок Fedora 33.

Начиная с выпуска GNOME 3.38 проект начал формирование собственного установочного образа, подготовленного в рамках инициативы GNOME OS. Образ предназначен для установки в виртуальных машинах под управлением GNOME Boxes 3.38 и нацелен главным образом на тестирование и отладку развиваемых возможностей и приложений, а также проведение экспериментов с интерфейсом пользователя.

Для следующего выпуска GNOME решено использовать номер 40.0 вместо 3.40 чтобы избавиться от первой цифры "3", которая при текущем процессе разработки потеряла актуальность. Версию 4.0 для GNOME было решено не использовать для того чтобы избежать путаницы и пересечений с GTK 4.0. Промежуточные корректирующие выпуски будут поставляться под номерами 40.1, 40.2, 40.3... Каждые шесть месяцев будет формироваться новый значительный релиз, увеличивающий номер на 1. Т.е. следом за GNOME 40 осенью 2021 года выйдет GNOME 41, а весной 2022 года - GNOME 42. Использование нечётных номеров для экспериментальных выпусков будет упразднено, вместо них предлагаемые тестовые выпуски будут предлагаться как 40.alpha, GNOME 40.beta и GNOME 40.rc.

Основные новшества GNOME 3.38:

  • Предлагавшиеся ранее раздельные разделы со всеми и часто используемыми приложениями заменены на сводное представление, позволяющее перегруппировывать приложения и распределять их по создаваемым пользователем папкам. Перетаскивание приложений осуществляется через перемещение мышью с удержанием кнопки для клика.
  • Предложен вводный интерфейс (Welcome Tour), показываемый при первом входе пользователя после завершения начальной настройки. В интерфейсе обобщены сведения об основных возможностях рабочего стола и предложен ознакомительный тур с пояснением принципов работы. Приложение написано на языке Rust.
  • В конфигураторе в разделе управления пользователями появилась возможность настройки родительского контроля для обычных учётных записей. Для заданного пользователя можно запретить показ в списках приложений тех или иных установленных программ. Родительский контроль также интегрирован в менеджер установки приложений и позволяет разрешить установку только выбранных программ.
  • В конфигураторе предложен новый интерфейс для сканирования отпечатков пальцев для аутентификации при помощи сенсоров отпечатков пальцев.
  • Добавлена опция для блокирования активации неавторизированных USB-устройств, подключенных во время блокировки экрана.
  • Предоставлена возможность отображения индикатора заряда аккумулятора в системном меню.
  • Средства для записи содержимого экрана (screencasting) в GNOME Shell переработаны для использования мультимедийного сервера PipeWire и API ядра Linux, что позволило снизить потребление ресурсов и повысить отзывчивость во время записи.
  • В мультимониторных конфигурациях при использовании Wayland предоставлена возможность назначения разных частот обновления экрана для каждого монитора.
  • Обновлён браузер GNOME Web (Epiphany), в котором:
    • Включена по умолчанию защита от отслеживания перемещений пользователя между сайтами.
    • В настройки добавлена возможность блокирования хранения сайтами данных в локальных хранилищах.
    • Реализована поддержка импорта паролей и закладок из браузера Google Chrome.
    • Переработан встроенный менеджер паролей.
    • Добавлены кнопки для отключения/включения звука в выбранных вкладках.
    • Переработаны диалоги с настройками и историей посещений.
    • По умолчанию запрещено автоматическое воспроизведение видео со звуком.
    • Добавлена возможность настройки автовоспроизведения видео в привязке к отдельным сайтам.
  • Программа для работы с картами GNOME Maps адаптирована для использования на смартфонах. В режиме просмотра спутниковых снимков обеспечена возможность отображения меток. Добавлена поддержка включения просмотра карт в ночном режиме.
  • Переработан диалог добавления мировых часов, показывающих время с учётом часового пояса в заданном месте. В будильнике добавлена возможность настройки продолжительности сигнала и времени между повторными сигналами.
  • В GNOME Games результаты поиска теперь отображаются в обзорном режиме, позволяющем сразу запустить искомую игру. Игры можно группировать по коллекциям или использовать предопределённые коллекции с избранными или недавно запущенными играми. Добавлена поддержка запуска игр для приставок Nintendo 64. Повышена надёжность работы - игры теперь запускаются в отдельном процессе и в случае краха игры основное приложение не страдает.
  • Модернизирован интерфейс приложений для создания скриншотов и записи звука.
  • В GNOME Boxes, менеджер виртуальных машин и удалённых рабочих столов, добавлена поддержка редактирования XML-файлов виртуальных машин для изменения расширенных настроек libvirt, которые отсутствуют в штатном пользовательском интерфейсе. При создании новой виртуальной машины Boxes теперь позволяет вручную выбрать операционную систему, если её не удалось определить автоматически.
  • В калькуляторе, программе для работы с web-камерой Cheese, играх Tali, Sudoku, Robots, Quadrapassel и Nibbles предложены новые пиктограммы.
  • В эмуляторе терминала обновлена цветовая схема для текста. Новые цвета обеспечивают более высокую констрастность и упрощают чтение текста.
  • В GNOME Photos добавлен новый фильтр изображений Trencin, напоминающий фильтр Clarendon в Instagram (делает более светлыми светлые области и более тёмными - тёмные).
  • В системное меню добавлена опция Restart, которую также можно использовать для перехода в меню управления загрузчиком (при клике с нажатой клавишей Alt).
  • Добавлена новая редакция поискового движка Tracker 3, на который переведено большинство основных приложений GNOME. В новой версии внесены изменения, позволяющие добиться повышения безопасности изоляции приложений, поставляемых в формате Flatpak, благодаря возможности явно контролировать то, какие данные приложения могут быть запрошены и проиндексированы для поиска. Вместо централизованной БД задействована распределённая модель, позволяющая разработчикам приложений хранить данные для трекера в локальной БД самого приложения. Индекс системной ФС, обрабатываемый в Tracker Miner FS, теперь подключается в режиме только для чтения. Добавлена полная поддержка языка запросов SPARQL 1.1, включая выражения SERVICE {}, что позволяет из одной БД формировать запросы к другой.
  • Во Fractal, клиенте децентрализованной коммуникационной платформы Matrix, улучшено воспроизведение видео при просмотре истории обмена сообщениями - миниатюры для предпросмотра видео теперь показываются непосредственно в истории сообщений и раскрываются в полное видео при клике. Во встроенном звуковом проигрывателе появилась возможность изменения позиции в файле. Сообщения теперь можно редактировать по месту с отображением соответствующего индикатора, что сообщение было отредактировано.
  • До версии 1.0 обновлена библиотека libhandy, предлагающая набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств. В новой версии добавлены новые виджеты, такие как HdyDeck и HdyWindow.
  • В библиотеки GLib, libsoup и pango интегрирована поддержка трассировки при помощи sysprof.





  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
  3. OpenNews: В GNOME предложили учитывать влияние разработки на окружающую среду
  4. OpenNews: Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.36
  6. OpenNews: Для GNOME подготовлена система круговых меню Fly-Pie
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53726-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 19:56, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ну что же, прощай ужасный GNOME 3, посмотрим, что будет в 4.

    Хотя надеется на лучшее, я не могу. :)

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:35, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    В 4 ничего не будет потому что версии 4 не будет.

    Ну или будет позже. Чтобы уж совсем путаницу ввести.

    >>Версию 4.0 для GNOME было решено не использовать для того чтобы избежать путаницы и пересечений с GTK 4.0

    Но ведь теперь будет путаница с Google Chrome 40. Думаю теперь всем новым разработчикам для избежания возможных конфликтов в своих проектах стоит нумеровать версии начиная с 400.

     
     
  • 3.53, Dzen Python (ok), 21:26, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    40.000 или 40k. Идеальная цифра
    > Firefox 40k
    > Chrome 40k
    > GNOME 40k
    > KDE 40k
    > vi 40k
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:56, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все как обычно.
     
     
  • 2.30, BlackRot (ok), 20:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    28 000 изменений которых никто не заметит 🤦🏻‍♂️
    Когда утечку оперативы устранят, тогда и поговорим.
     
     
  • 3.73, gni (ok), 22:27, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так в основном везде. Добавили эмодзи, ночной режим, переработали меню...
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:04, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Цифра 3 потеряла актуальность, какие цифры ещё актуальны в 2020?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:06, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > 2020

    2к2к вообще-то

     
     
  • 3.40, Nemton (?), 21:06, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это как? Две тысячи две тысячи?
     
  • 2.8, Fracta1L (ok), 20:09, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Цифра 3 очень похожа на женскую грудь, что оскорбляет педиков
     
     
  • 3.27, BlackRot (ok), 20:35, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На яйца она тоже похожа, и на задницу.
     
     
  • 4.39, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:57, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обнаружен педег.
     
  • 2.28, BlackRot (ok), 20:36, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сейчас актуальна цифра 12
    Ну вы поняли...
     
     
  • 3.55, Денис (??), 21:28, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А мне нравится 13.
     
  • 2.52, anonblmus (?), 21:23, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какие цифры ещё актуальны в 2020?

    Семь - число Дедушки Нургла.

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:06, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Tracker все еще нагружает процессор на 20-30% каждую неделю? Не понимаю, что он такого делает, что не делает, например, fzf.
     
     
  • 2.9, Fracta1L (ok), 20:09, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Не понимаю, что он такого делает

    Готовит недельные отчёты о твоих действиях для АНБ

     

  • 1.6, Денис П. (?), 20:08, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Приложение написано на языке Rust.

    Я тоже писал на Qt для Gnome 2.

     
     
  • 2.54, Dzen Python (ok), 21:27, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дениска? Ты еще живой?
     
     
  • 3.58, Денис (??), 21:37, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ему будет? 27 лет всего.
    Может, он активный участник опеннета, просто аноним.
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 20:08, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Для следующего выпуска GNOME решено использовать номер 40.0 вместо 3.40

    Впечатляющий ход!

     
     
  • 2.13, Fracta1L (ok), 20:14, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Хочу теперь KDE Plasma 100500
     
     
  • 3.68, Michael Shigorin (ok), 22:05, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно же плюсовое.
     

  • 1.10, Как пельмень (?), 20:12, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Epiphany

    Проголодался наверное? Я тебе оперативки принёс.

     
  • 1.14, Аноним (14), 20:16, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Лучшая оболочка, что правда текущий релиз ничего нового почти не принес
    половина новшеств уже были в ubuntu 20.04 (например новое меню приветствие и сканер отпечатков пальцев)
     
  • 1.15, Аноним (15), 20:16, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    что-то как-то ниочем
     
  • 1.16, Аноним (16), 20:19, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Блин, ну что за мода на гигантизм в версиях...
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 20:23, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Она так и так была бы 40ой, просто лишнюю цифру убрали.
     
  • 2.25, BlackRot (ok), 20:34, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Решили кэды обогнать!
    Бац и уже обогнали по версии.
    Маркетинг?
    Кэды всё равно лучше! ♥️
     
     
  • 3.42, Аноним (19), 21:08, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же мне жалко разработчиков кедов за то что собрали фанбазу которая ведёт себя как Свидетели Иеговы. Мужики лчшего заcлуживают.
     
     
  • 4.62, Аноним (3), 21:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это ко всем более-менее рабочим продуктам относится, причём тут КДЕ
     
  • 4.64, BlackRot (ok), 21:53, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Себя пожалей - установи KDE!
    Будь мужиком мля 💪
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:20, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Предлагавшиеся ранее раздельные разделы со всеми и часто используемыми приложениями заменены на сводное представление , позволяющее перегруппировывать приложения и распределять их по создаваемым пользователем папкам. Перетаскивание приложений осуществляется через перемещение мышью с удержанием кнопки для клика. " - где-то я это уже видел.. хмм.. ах да, папочки на рабочем столе. "Игры", "Проги", "разобрать"...
     
  • 1.18, Аноним (18), 20:21, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На nvidia уже работает? А то плазма то без проблем, а эти всё отстающие. Или отсталые?
     
  • 1.20, BlackRot (ok), 20:25, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А KDE меньше ОЗУ жрёт 🤭
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 20:26, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня ОЗУ больше чем у тебя!
     
     
  • 3.23, BlackRot (ok), 20:31, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто брал, тот знает...
    Важно что кэды чуточку шустрее!
     

  • 1.22, Аноним (22), 20:27, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всратота.
     
  • 1.24, bunker203 (ok), 20:31, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хорошо, когда есть альтернативы, так что я рад и за KDE, и за GNOME, и за XFCE, и за DEEPIN, и за LXQt. Так что, на чем бы Вы не сидели, обязательно попробуйте что-нибудь ещё.
     
     
  • 2.33, BlackRot (ok), 20:44, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это да 👍🏻
    Вообще юзаю kde, gnome и cinnamon.
    Гружусь по настроению :)
     

  • 1.29, Nonymous (?), 20:37, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Серьёзный подход. Молодцы. 👍
     
  • 1.31, Аноним (26), 20:40, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то может объяснить зачем GNOME Boxes и причём тут GNOME?
    Почему есть VLC для винды, убунтов, центосей и прочего, а эти товарищи решили сделать виртуалку и назвать её gnome? Она только под ОС с Gnome работает? Если да то они теряют ~60% потенциальный контрибьютеров в это достаточно сложное в общем то ПО.
     
     
  • 2.35, Аноним (19), 20:51, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он на основе редхатовского libvirt'a построен, просто gui, дизайн и интеграция для гнома. Не для гнома можно virt-manager использовать, по идее на всех дистрибутивах должен быть.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 21:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1) GNOME Boxes - это GUI для эмулятора QEMU.
    2) Virt-manager более не разрабатывается, потому что Rad Hat заменили его на web interface.
    3) GNOME OS нужно для тестирования свежайших выпусков GNOME, а также для ознакомления с ними. Например, это может быть полезно для разработчиков расширений, для адаптации их к свежайшим выпускам GNOME.
     
     
  • 4.63, Аноним (63), 21:52, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Virt-manager более не разрабатывается

    ват?

    https://github.com/virt-manager/virt-manager

     

  • 1.32, Аноним (32), 20:41, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вроде бы стали нормальный дизайн рисовать, но ёлки-палки, почему гномовцам так нравятся эти серые цвета? Хотят всеми силами показать что GNOME и линукс - это такие бесплатные плохенькие версии нормальных DE и систем, вроде macOs и windows?
     
     
  • 2.34, Аноним (18), 20:45, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет же, они всеми силами пытаются показать "мы такое же стрёмное серое дерьмо как какос и шындоус". Когда уже додумаются, что сочные приятные цвета на выбор гораздо комфортнее, раньше ведь так и было -- выбирай любое оформление.
     
     
  • 3.38, Fracta1L (ok), 20:57, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен, графическая оболочка должна быть салатового цвета с бирюзовыми иконками и розовыми надписями, тогда народ сразу повалит в Линуксы толпой
     
     
  • 4.41, Аноним (18), 21:07, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Сусе были салатовые оттенки интерфейса, у Убанты баклажан. И можн было выбирать приятый лично тебе оттенок, мне например тёмносеро-розовый/персиковый интерфейс заходит прекрасно. Сейчас у всех цвета через задницу -- попробуешь поменять, получишь нечитаемый текст и вырвиглазный интерфейс. Вроде это началось с третьегнома, они начали ломать цвета постоянно.
     
  • 4.44, Аноним (44), 21:11, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эти всё гениталиями меряются.
     
  • 3.43, Polkk (?), 21:10, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Всецветарадужные вопли.
     
  • 2.37, Аноним (44), 20:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows отстой жуткасный. Уж лучше кривой и косой гном чем тошнатворный уродский интерфейс венды.
     
  • 2.60, Денис (??), 21:44, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Adwaita же никогда серой не была. Бело-синей. Это всякие минты, ксубунты, лубунты, маки серые. И куча сторонних тем.
    UPD: Да, серость завезли. С мака скопировали. Но Adwaita осталась светлой в сторонних DE.
    И GNOME3 и KDE5 деградируют, к сожалению. Все худшее тащат с мака.
     

  • 1.36, Аноним (44), 20:53, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставлена возможность отображения индикатора заряда аккумулятора в системном меню.

    Только сейчас? Жуть.

    Интерфейс вообще кошмар, т.е. на десктопе ему больше жизни нет. Только пальцетыки.

     
  • 1.45, Аноним (45), 21:11, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну не знаю чо так гонят... Выглядит намного круче виндуза, а гном это всё таки заезженное для большинства.
     
     
  • 2.47, Аноним (44), 21:13, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше winsdows, согласен. Но пользоваться не возможно. Только пальцетыкство, только ..опализы
     

  • 1.46, Аноним (44), 21:12, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Предложен вводный интерфейс (Welcome Tour), показываемый при первом входе пользователя после завершения начальной настройки. В интерфейсе обобщены сведения об основных возможностях рабочего стола и предложен ознакомительный тур с пояснением принципов работы. Приложение написано на языке Rust.

    Ну в принципе на большее rust не способен.

     
  • 1.48, Аноним (48), 21:15, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже гтк4 выйдет, вот что интересно
     
     
  • 2.50, Аноним (19), 21:19, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По идее до конца года должен, вроде бы всё что хотели для 4.0 релиза сделали, осталось дополировать и последние баги пофиксить.
     

  • 1.49, Nicho (ok), 21:17, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вместо 4 Гнома, будет 40?
     
  • 1.51, Залупа (?), 21:21, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть вместо гном4 будет гном40? Гномы продолжают удивлять
     
  • 1.56, Денис (??), 21:29, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > делает более светлыми светлые области и более тёмными - тёмные

    Лучше бы наоборот. Слишком светлые затемнять, а слишком темные осветлять (для исправления неравномерной яркости). Я видел такой фильтр в Picasa, прикольная прога. Может искать изображения по цвету.

     
  • 1.57, Аноним (63), 21:34, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эталонное ненужно. Надеюсь, когда-нибудь его уже выбросят из дефолта. KDE из коробки с некоторой шлифовкой выглядит не хуже макоси, при этом жрёт меньше ресурсов, чем почти любая другая DE
     
  • 1.61, АнонНим (?), 21:49, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>>

    Предложен вводный интерфейс (Welcome Tour), ... Бла-Бла-Бла. ... Приложение написано на языке Rust.
    <<<
    У них там походу совсем Гном головного мозга случился:(((
    Нет серьезно, скачал последнюю Ubuntu и Kubuntu.
    Ubuntu, в Live режиме при старте потребляет в районе 1.1-1.2ГБ,
    Kubuntu в районе 350-450МБ
    Может стоит уже взяться за оптимизацию, нет???

    П\С:
    Ubuntu на старом железе вообще невозможно комфортно пользоваться:(((
    Kubuntu вполне нормально: открыл браузер, запустил фильм,
    память где-то 800МБ-1.2ГБ, процессор в районе 40-60%

     
     
  • 2.65, Денис (??), 21:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE на старом железе жостко тормозит. А чем память смотришь? Все диспетчеры показывают разные цифры. Кдешный меньше всего показывает, гномовский больше всего.
    Кроме того, чем больше памяти жрет софт, тем меньше тормозит обычно (меньше распаковок-упаковок в памяти).
     
     
  • 3.66, АнонНим (?), 21:58, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И там и там через стандартный монитор.
     

  • 1.67, Денис (??), 22:02, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот такая дичь творится в гноме https://www.linux.org.ru/forum/general/15900140
    Обнаружил школьник Лев Загатов.
    Народ пишет, что в KDE тоже.
    А кто-то говорит, что source based дистрибутивы не нужны.
     
     
  • 2.70, Денис (??), 22:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот если бы был source дистр не роллинг. Я роллинги не люблю (как и обновы). Можно, конечно, и роллинг заморозить (выкачать срез репы). Интересно, сколько весят исходники всех гентушных пакетов?
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 22:26, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LFS.
     

  • 1.69, Michael Shigorin (ok), 22:08, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Возможно, кому-то пригодится: http://nightly.altlinux.org/sisyphus/alpha/ regular-gnome3-20200916-x86_64.iso -- в сизифе и обычных http://nightly.altlinux.org/sisyphus/flavours/gnome3/ будет по мере долетания из http://ftp.altlinux.org/pub/people/gnome/ в обычный сизиф.

    PS: н-да, ещё одних хромоверсии покусали.

     
     
  • 2.75, Fracta1L (ok), 22:41, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возможно, кому-то пригодится
    > altlinux

    Никому

     

  • 1.71, Аноним (71), 22:22, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пока не сделают кнопки в окошках слева направо - пусть уйдёт в забвение
     
  • 1.74, vz_2 (?), 22:29, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иконки над подписями и мелкий шрифт в строке заголовка, гениально.
    Шляпа, имхо.
     

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