Для GNOME подготовлена система круговых меню Fly-Pie

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|2.9, llolik (ok), 10:48, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Только автор не разраб GNOME. И это не фича GNOME, а extension.
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|2.11, Lex (??), 10:50, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тем не менее, вполне неплохо.
На первый взгляд, куда интересней, чем целиться пальцем в бесконечные мелкие квадратики кнопок и проч на устройстве с тачскрином.
Да и без тачскрина вполне интересно выглядит.
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|3.65, Аноним (65), 14:44, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на устройстве с тачскрином.
Не годится это для тачскрина. Пока указатель не наведёшь, названия пункта не видно.
> Да и без тачскрина вполне интересно выглядит.
Только выглядит. На практике быстро надоест километраж мышки наматывать, да ещё на таких непредсказуемых виражах.
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|4.67, rvs2016 (ok), 14:56, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только выглядит. На практике быстро надоест километраж мышки наматывать
А божескими инструментами (типа клавиатуры) они перемещаться там не дают?
А то мышами-то, конечно, была халва - километры наматывать...
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|4.87, Lex (??), 17:21, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вполне видно
Норм.чувствительность мыши... и всё.
Тем более, что ей и так километраж наматывают, только ещё и в кнопочки целиться надо( особенно эпично у ябблОси - маленькие кружки в шапке окна. Чуть промажешь - и, вместо сворачивания, закроешь приложение нафиг ).
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|5.95, Аноним (65), 19:38, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вполне видно
Где тебе видно то, чего нет? На тачскрине придётся тыкать почти вслепую, ориентируясь только на значки. Текста не будет.
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|2.48, Odalist (?), 12:57, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О духи земли, дайте мне сил пережить это темное время.... Опять гном, опять вырвиглазие.... Нужно провести ритуал чтобы остановить это безумство....
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|2.78, Секрет (?), 15:44, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Засекайте, через сколько Майкрософт эту шикарную идею украдёт и их менеджеры буду на очередных конференциях кричать как они сотворили революцию!
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|1.4, Nonymous (?), 10:37, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Чушь. Для пользователя главное удобство, скорость, функциональность и стабильность. А это для развлечения.
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|4.63, Аноним (63), 14:25, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Pie меню используется уже много где. Но эксперты интернета сказали не нужно - значит не нужно!
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|1.6, iPony129412 (?), 10:41, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Это кстати главная проблема линуксов на десктопе ☝
Вот всегда идут замахи на что-то этакое, типа вращающихся кубов, а в базисе хоть шаром покати...
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|2.12, llolik (ok), 10:50, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а в базисе хоть шаром покати
Концепция GNOME, как я её понимаю, в принципе и представляет из себя базис DE, а на нём уже extension-ами что хочешь то и вороти: хоть рабочий стол, хоть вот это 3D, хоть цирк с конями.
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|3.14, iPony129412 (?), 10:52, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> базис DE
Ну вот в этом и проблема. Того же нормального ввода Emoji в 2020 году нет
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|4.16, llolik (ok), 10:55, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> нормального ввода Emoji
Я бы их вообще убрал. Но если серьёзно - что значит нормального? Emoji вполне можно вставлять через выпадающее меню в любое поле.
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|5.18, iPony129412 (?), 11:00, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что значит нормального?
Как в Windows и macOS.
В GNOME это работает только для GTK (3?) приложений. Что понятно такое себе...
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|4.35, Annoynymous (ok), 11:51, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Блокер! Из-за этого пони не могут пользоваться гномом!
Ты, кстати, не настоящая поня, у тебя в этом сообщении ни одного эмоджи нет, с гнома писал?
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|3.20, mos87 (ok), 11:04, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только концепции 12 лет, а оно базовые баги производительности и штабильности до сих пор выводит
а тут еще левым жабоскриптиком такого надобавляют..
это если забыть, что оно как концепция в принципе говно.
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|2.37, Аноним (37), 11:53, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
ИМХО, всё наоборот Вот как обстоит разработка дистрибутивов Линус - Билл, мы т... большой текст свёрнут, показать
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|3.41, iPony129412 (?), 12:00, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> - Билл, мы только что добавили и оттестировали последнюю необходимую фичу в систему звука, сети, планировщик, фаерволл и систему инициализации! Баги все закрыты!
А смешно. PulseAudio до сих пор раз на раз не приходится с багами.
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|4.68, Аноним (68), 14:58, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ленарт такое вот написал.. а потом сказал что ему не интересно и пусть сообщество фиксит..
интересно с systemd будет так же?
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|3.59, Аноним (59), 13:29, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> растровые и векторные редакторы, программы для создания музыки, 3D-редакторы, инженерное ПО
Разработчики ОС и не должны в этом увязать, максимум на примитивном уровне как Paint / Paint 3D
Но их главная задача, помимо внутренних дел - совершенствование UI/UX, дизайна, находка новых способов взаимодействия без копирования с винды/мака и т.п.
Но это всё разные команды, естественно
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|4.73, Аноним (73), 15:15, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Но их главная задача, помимо внутренних дел - совершенствование UI/UX, дизайна,
Они и этого не должны, просто надо следовать IBM Common User Access, всё.
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|3.91, prokoudine (ok), 18:58, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PulseAudio устарела и не нужна. Да здравствует PipeWire!
Пайпвайр разрабатывается совсем другим чуваком и может решить проблемы пользователей джека, возникающие при желании слушать звук из джека и пульсы одновременно.
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|1.10, Аноним (10), 10:50, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да купите вы им уже их вожделенную пятую плойку и пусть сидят играются, а DE пусть не трогают.
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|2.15, iPony129412 (?), 10:55, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо как в Deus Mankind делать "взлом".
Чего не так нажал "доступ запрещён" - иди гуляй.
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|1.23, Михрютка (ok), 11:06, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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что-то дофига сложно. пусть как в масс эффекте сделают, колесико, три варианта выбора, все дела.
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|4.92, Аноним (92), 19:00, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[Хорошая идея.] neovim
[Хорошо.] vim
[Хорошо, пошли с нами.] vi
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|1.25, kvaps (ok), 11:08, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Неужели что-то может быть удобнее быстрого поиска с автодополнением?
Я даже на телефоне KISS Launcher использую.
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|2.53, Аноним (53), 13:07, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да конечно очень удобно, каждый раз для запуска печатать название, ну ты прям гений.
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|3.70, rvs2016 (ok), 15:07, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> каждый раз для запуска печатать название
Набирать название в системе, в которую натолкали кучу левых ненужных программ, от которых невозможно избавиться, конечно, удобно. Набор названия, когда оно известно, это очень полезная фича. В Finder в Андроиде я так и делаю, когда в список часто запускаемых программ не попал ярлык нужной программы. Но проблема как в Андроидом Finder, так и в этом KISS Launcher, наблюдается одинаковая: поиск по набираемому тексту идёт не только среди программ, но и где попало - в электронных адресах учётных записей телефонной книги, в просто именах файлов телефона и т.п. Это во первых увеличивает время поиска программы, название которой я набираю, во вторых в результах поиска ещё и отвлекает моё внимание на кучу найденного спама, который программами не является.
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|3.96, Аноним (65), 19:47, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да конечно очень удобно, каждый раз для запуска печатать название, ну ты прям гений.
А ты не пробовал просто. Смотри: хоткей, три-четыре первых буквы, tab, может быть пару раз стрелка, enter — готово. Всё занимает менее секунды. Теперь прикинь, сколько времени ты будешь ради того же результата тыкаться мышкой в меню (при этом больше времени уйдёт не на собственно тыкание, а на разглядывание очередного подменю и поиск в нём нужного пункта).
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|2.69, rvs2016 (ok), 15:03, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я даже на телефоне KISS Launcher использую
Подивился на евоные скриншоты в Плей Маркете и увидил большое сходство со штатным Finder в Андроиде на Самсунге.
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|4.98, rvs2016 (ok), 19:59, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> евоные
>> увидил
> Лучше б ты на учебник русского языка чаще дивился.
К "евоным" претензию не принимаю. Слово хоть и не современное, но существующее. В таких беседах, как тут, слово это применять можно. А в деловой переписке его, конечно, использовать не надо.
"Увидил" - это не моя жизненная позиция о букве "и". Я сам не знаю - откуда она там взялась. Знаю и согласен с тем, что правильно - "увидел".
Спешил. Тест сообщения перед отправкой не проверил и после отправки времени не было - на что-то отвлёкся. Всегда проверяю тексты своих сообщений и до отправки, и после. Но в этот раз что-то пошло не так. Спасибо за замечание! :-) Но в оригинальное сообщение исправление теперь внести уже невозможно. :-(
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|1.30, трурль (?), 11:15, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Для ознакомления с приёмами работы предлагается встроенное интерактивное руководство.
«Интуитивно понятный интерфейс — интерфейс, для понимания которого требуется незаурядная интуиция.» ©
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|1.32, Аноним (32), 11:43, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чем-то UDE напомнило. Ничего нового короче, но может причешут и сделают юзабельным.
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|2.74, rvs2016 (ok), 15:20, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В пакаджах её нет. В портах тоже нет. Качать что ли исходники ейные, чтобы самому собирать дабы пощупать? Была халва. :-)
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|3.75, rvs2016 (ok), 15:22, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вообще все эти круговые менюхи напоминают выпендрёж программ от производителей всяких сканеров. Они раньше в старину любили делать интерфейсы своих программ такими, как будто они пишут не программу управления сканерами, а свистелку типа модного проигрывателя музыки или видео чуть ли не в стиле DVD-меню. :-)
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|1.42, Аноним (42), 12:02, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вот это круто!
В игре Neverwinter Nights было такое меню. Достаточно круто.
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|1.44, Аноним (44), 12:16, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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До уровня юзабилити Windows 95 как до Канады пешком. Хотя, казалось бы, что в нём сложного.
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|1.49, Аноним (53), 13:03, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я шутил про круглые окна и круглые меню, я шутил))))))))))))))))))))))))))))))))
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|1.50, Аноним (53), 13:05, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не ну серьезно, мы наблюдаем деградацию пользовательского интерфейса.
Ну не возможно придумать ничего удобнее чем каскадные меню.
Можно сделать круглые окна но для них нужны круглые мониторы и круглы клавиатуры, а это вверх идиотизма, как вы понимаете.
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|2.54, iPony129412 (?), 13:08, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нужны круглые мониторы и круглы клавиатуры, а это вверх идиотизма, как вы понимаете
Не понимаю... круг 🔵 как-то естественнее.
Другое дело, что сложно перестроить существующее.
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|3.55, Аноним (53), 13:12, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты либо очень толсто троллишь, либо я не знаю.
Именно из-за "как-то естественно" мы живем в круглых дома, ездим в круглых машинах, носим круглые сумки спим на круглые кроватях, сидим за круглыми столами и проходим в круглые дверные проёмы.
Желание переделать что-то привычное для всех это либо гениальность либо шизофрения. Гениев среди тебя я не вижу. А вот потенциальные шизофреников среди линуксоидов мне кажется подавляющее большинство как и среди программистов в общем.
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|4.60, iPony129412 (?), 13:31, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Просто почитай статейку
Зачем? Что там нового может быть?
А так вообще полезно иногда брать и переосмысливать идеи.
Иногда вот сделано так, чисто по тому что деды придумали, так было проще, а сейчас это жуткое легаси. Яркий пример при беглом взгляде тех статей - это шорткаты.
Так и тут. Это не значит, что круг надо всюду заталкивать, но кое-куда можно 😉
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|5.72, Аноним (73), 15:13, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Батенька да у вас Синдром неприятия чужой разработки и синдром изобретения велосипеда
Я настоятельно советую показаться психиатру и пройти стационарное лечение.
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|3.58, Аноним (53), 13:20, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я абсолютно серьёзно, все кому это нравится, шизофреники, вам уже не помочь.
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|3.76, rvs2016 (ok), 15:42, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тут сейчас подумал.
Если так уж сильно многих тянет создавать какие-то необычные способы иерархического прохода по меню вместо обычных списков пунктов, то могу предложить аля-трёхмерность типа набора слоёв:
1-й слой на экране - набор квадратов-пунктов меню 1-го уровня. Ходи по ним клавиатурой стрелками.
Нажимаешь на квадрат-пункт (мышкой, Ентером - чем нравится) - 1-й слой двигается в сторону наблюдателя и исчезает - его место занимает 2-й слой. Во втором слое опять - квадраты-пункты меню 2-го уровня. И так далее.
Хочешь вернуться на уровень назад - обычный Escape (а для любителей мыши не придумал простого способа кроме банальности с кнопкой типа "выход", "возврат" и т.п.
+----меню 2-го уровня----+
| [пункт1] [пункт2] |
| [пункт3] [пункт4] |
| ... ... |
+----меню 1-го уровня----+ |
| [пункт1] [пункт2] | |
| [пункт3] [пункт4] |-------+
| ... ... |
| ... ... |
+------------------------+
Ну примерно так.
Заголовки типа "меню 1-го уровня" я тут привёл просто для описания идеи.
А потом подумал, что их можно и в интерфейсе делать.
Одобряет ли идею уважаемый all?
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|4.79, Аноним (73), 16:17, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тут сейчас подумал.
Если так уж сильно многих тянет создавать какие-то необычные способы иерархического прохода по меню вместо обычных списков пунктов, то могу предложить круглое окно с одной кнопкой по центру, которая перемещается в стороны когда пытаешься навести курсор и трясётся экран когда промахиваешься.
Эка свежо, ново, #Не_Так_Как_у_Всех
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|2.62, Аноним (62), 14:03, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> да померла
да гномы всей семьей как-то раз собрались и съели... :)
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|1.64, б.б. (?), 14:42, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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apt-cache search fly pie
funguloids - Игра-симулятор летающего космического собирателя грибов
irssi-scripts - collection of scripts for irssi
libapache-gallery-perl - Apache module to create image galleries on-the-fly
texlive-pictures - TeX Live: Graphics, pictures, diagrams
texlive-latex-extra - TeX Live: LaTeX additional packages
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|3.80, б.б. (?), 16:18, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проапгейдь уже свой debian lenny
проапгрейдил
$ cat /etc/debian_version
bullseye/sid
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|1.66, Аноним (66), 14:45, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну и нафейхуа вся эта весьма сомнительная "красота"? Больше в Гноме допиливать нечего?
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|1.81, Аноним (83), 16:28, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень экономит время, количество движений и кликов. Не то что эти устаревшие каскадные менюшки времён втрогнома, рассортированные по мутным котегориям, да и еще без смайликов.
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|1.85, Аноним (85), 16:45, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> симуляция клавиатурных комбинаций
Осталось симуляцию нажатий кнопок мыши добавить, и симуляцию движений курсора.
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|1.89, Аноним (89), 18:30, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оставьте вы уже в покое это меню. Уже испоганили так что на десктопе вообще пользоваться не возможно.
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