Для GNOME подготовлена система круговых меню Fly-Pie

2.53 , Аноним ( 53 ), 13:07, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да конечно очень удобно, каждый раз для запуска печатать название, ну ты прям гений.

3.70 , rvs2016 ( ok ), 15:07, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > каждый раз для запуска печатать название Набирать название в системе, в которую натолкали кучу левых ненужных программ, от которых невозможно избавиться, конечно, удобно. Набор названия, когда оно известно, это очень полезная фича. В Finder в Андроиде я так и делаю, когда в список часто запускаемых программ не попал ярлык нужной программы. Но проблема как в Андроидом Finder, так и в этом KISS Launcher, наблюдается одинаковая: поиск по набираемому тексту идёт не только среди программ, но и где попало - в электронных адресах учётных записей телефонной книги, в просто именах файлов телефона и т.п. Это во первых увеличивает время поиска программы, название которой я набираю, во вторых в результах поиска ещё и отвлекает моё внимание на кучу найденного спама, который программами не является.

3.96 , Аноним ( 65 ), 19:47, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да конечно очень удобно, каждый раз для запуска печатать название, ну ты прям гений. А ты не пробовал просто. Смотри: хоткей, три-четыре первых буквы, tab, может быть пару раз стрелка, enter — готово. Всё занимает менее секунды. Теперь прикинь, сколько времени ты будешь ради того же результата тыкаться мышкой в меню (при этом больше времени уйдёт не на собственно тыкание, а на разглядывание очередного подменю и поиск в нём нужного пункта).

2.69 , rvs2016 ( ok ), 15:03, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я даже на телефоне KISS Launcher использую Подивился на евоные скриншоты в Плей Маркете и увидил большое сходство со штатным Finder в Андроиде на Самсунге.

3.97 , Sgt. Gram ( ? ), 19:50, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > евоные

> увидил Лучше б ты на учебник русского языка чаще дивился.

4.98 , rvs2016 ( ok ), 19:59, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> евоные

>> увидил

> Лучше б ты на учебник русского языка чаще дивился. К "евоным" претензию не принимаю. Слово хоть и не современное, но существующее. В таких беседах, как тут, слово это применять можно. А в деловой переписке его, конечно, использовать не надо. "Увидил" - это не моя жизненная позиция о букве "и". Я сам не знаю - откуда она там взялась. Знаю и согласен с тем, что правильно - "увидел". Спешил. Тест сообщения перед отправкой не проверил и после отправки времени не было - на что-то отвлёкся. Всегда проверяю тексты своих сообщений и до отправки, и после. Но в этот раз что-то пошло не так. Спасибо за замечание! :-) Но в оригинальное сообщение исправление теперь внести уже невозможно. :-(

