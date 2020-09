Для GNOME подготовлена система круговых меню Fly-Pie

2.9 , llolik ( ok ), 10:48, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Только автор не разраб GNOME. И это не фича GNOME, а extension.

2.11 , Lex ( ?? ), 10:50, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Тем не менее, вполне неплохо.

На первый взгляд, куда интересней, чем целиться пальцем в бесконечные мелкие квадратики кнопок и проч на устройстве с тачскрином.

Да и без тачскрина вполне интересно выглядит.

3.22 , mos87 ( ok ), 11:06, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – it's not for using - it's just for looking through (c)

3.65 , Аноним ( 65 ), 14:44, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на устройстве с тачскрином. Не годится это для тачскрина. Пока указатель не наведёшь, названия пункта не видно. > Да и без тачскрина вполне интересно выглядит. Только выглядит. На практике быстро надоест километраж мышки наматывать, да ещё на таких непредсказуемых виражах.

4.67 , rvs2016 ( ok ), 14:56, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только выглядит. На практике быстро надоест километраж мышки наматывать А божескими инструментами (типа клавиатуры) они перемещаться там не дают?

А то мышами-то, конечно, была халва - километры наматывать...

4.87 , Lex ( ?? ), 17:21, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне видно Норм.чувствительность мыши... и всё.

Тем более, что ей и так километраж наматывают, только ещё и в кнопочки целиться надо( особенно эпично у ябблОси - маленькие кружки в шапке окна. Чуть промажешь - и, вместо сворачивания, закроешь приложение нафиг ).

5.95 , Аноним ( 65 ), 19:38, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вполне видно Где тебе видно то, чего нет? На тачскрине придётся тыкать почти вслепую, ориентируясь только на значки. Текста не будет.

3.90 , microsoft ( ? ), 18:51, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да ьачкринов то с гномами немеряно

2.48 , Odalist ( ? ), 12:57, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О духи земли, дайте мне сил пережить это темное время.... Опять гном, опять вырвиглазие.... Нужно провести ритуал чтобы остановить это безумство....