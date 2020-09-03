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Для GNOME подготовлена система круговых меню Fly-Pie

03.09.2020 10:22

Представлен второй выпуск проекта Fly-Pie, развивающего необычную реализацию кругового контекстного меню, которое можно применять для запуска приложений, открытия ссылок и симуляции горячих клавиш. Меню предлагает каскадно раскрываемые элементы, связанные друг с другом цепочками зависимости. Для загрузки подготовлено дополнение к GNOME Shell, поддерживающее установку в GNOME 3.36 и протестированное в Ubuntu 20.04. Для ознакомления с приёмами работы предлагается встроенное интерактивное руководство.

Меню может иметь иерархию произвольной глубины. Поддерживаются следующие действия: запуск приложения, симуляция клавиатурных комбинаций, вставка текста, открытие URL или файла в определённом приложении, управление воспроизведением мультимедиа и управление окнами. Пользователь при помощи мыши или сенсорного экрана выполняет навигацию от корневых элементов к конечным веткам (например, "запущенные приложения -> VLC -> остановка воспроизведения"). Поддерживается предпросмотр настроек.

Предопределённые разделы:

  • Закладки, в которых отображаются часто используемые каталоги.
  • Подключённые устройства.
  • Работающие в данный момент приложения.
  • Cписок недавно открытых файлов.
  • Часто используемые приложения.
  • Избранные приложения, закреплённые пользователем.
  • Основное меню - список всех доступных приложений.




  1. Главная ссылка к новости (https://schneegans.github.io/n...)
  2. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 67 и меню ArcMenu 33
  3. OpenNews: В GNOME 3.32 будет прекращена поддержка глобального меню
  4. OpenNews: Выпуск Brisk Menu 0.5.0, альтернативного меню для рабочего стола MATE
  5. OpenNews: Проект по реализации глобального меню для GNOME Shell
  6. OpenNews: Фреймворк для разработки систем голосового меню и автоматических информаторов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53651-menu
Ключевые слова: menu, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:29, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Чем бы дитя (разраб Гнома) не тешилось...
     
     
  • 2.9, llolik (ok), 10:48, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Только автор не разраб GNOME. И это не фича GNOME, а extension.
     
  • 2.11, Lex (??), 10:50, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тем не менее, вполне неплохо.
    На первый взгляд, куда интересней, чем целиться пальцем в бесконечные мелкие квадратики кнопок и проч на устройстве с тачскрином.
    Да и без тачскрина вполне интересно выглядит.
     
     
  • 3.22, mos87 (ok), 11:06, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    it's not for using - it's just for looking through (c)
     
  • 3.65, Аноним (65), 14:44, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на устройстве с тачскрином.

    Не годится это для тачскрина. Пока указатель не наведёшь, названия пункта не видно.

    > Да и без тачскрина вполне интересно выглядит.

    Только выглядит. На практике быстро надоест километраж мышки наматывать, да ещё на таких непредсказуемых виражах.

     
     
  • 4.67, rvs2016 (ok), 14:56, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только выглядит. На практике быстро надоест километраж мышки наматывать

    А божескими инструментами (типа клавиатуры) они перемещаться там не дают?
    А то мышами-то, конечно, была халва - километры наматывать...

     
  • 4.87, Lex (??), 17:21, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне видно

    Норм.чувствительность мыши... и всё.
    Тем более, что ей и так километраж наматывают, только ещё и в кнопочки целиться надо( особенно эпично у ябблОси - маленькие кружки в шапке окна. Чуть промажешь - и, вместо сворачивания, закроешь приложение нафиг ).

     
     
  • 5.95, Аноним (65), 19:38, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вполне видно

    Где тебе видно то, чего нет? На тачскрине придётся тыкать почти вслепую, ориентируясь только на значки. Текста не будет.

     
  • 3.90, microsoft (?), 18:51, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да ьачкринов то с гномами немеряно
     
  • 2.48, Odalist (?), 12:57, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О духи земли, дайте мне сил пережить это темное время.... Опять гном, опять вырвиглазие.... Нужно провести ритуал чтобы остановить это безумство....
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:31, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    бл будущее пришло
     
     
  • 2.28, iPony129412 (?), 11:12, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проснись, Нео...
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:56, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    ...ты обо***лся
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:12, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и моя первая реакция...
     
  • 2.78, Секрет (?), 15:44, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Засекайте, через сколько Майкрософт эту шикарную идею украдёт и их менеджеры буду на очередных конференциях кричать как они сотворили революцию!
     

  • 1.4, Nonymous (?), 10:37, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Чушь. Для пользователя главное удобство, скорость, функциональность и стабильность. А это для развлечения.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:45, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сер предпочитает плиточки ?
     
     
  • 3.27, Nonymous (?), 11:11, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем проще - тем лучше.
     
     
  • 4.63, Аноним (63), 14:25, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pie меню используется уже много где. Но эксперты интернета сказали не нужно - значит не нужно!
     
     
  • 5.84, Аноним (84), 16:39, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много где ?
     
     
  • 6.100, Аноним (100), 20:09, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где много.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:39, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня рука разболелась от этого видоса.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:46, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    точно от этого ? может от предыдущего ?
     

  • 1.6, iPony129412 (?), 10:41, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это кстати главная проблема линуксов на десктопе ☝
    Вот всегда идут замахи на что-то этакое, типа вращающихся кубов, а в базисе хоть шаром покати...
     
     
  • 2.12, llolik (ok), 10:50, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а в базисе хоть шаром покати

    Концепция GNOME, как я её понимаю, в принципе и представляет из себя базис DE, а на нём уже extension-ами что хочешь то и вороти: хоть рабочий стол, хоть вот это 3D, хоть цирк с конями.

     
     
  • 3.14, iPony129412 (?), 10:52, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > базис DE

    Ну вот в этом и проблема. Того же нормального ввода Emoji в 2020 году нет


     
     
  • 4.16, llolik (ok), 10:55, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > нормального ввода Emoji

    Я бы их вообще убрал. Но если серьёзно - что значит нормального? Emoji вполне можно вставлять через выпадающее меню в любое поле.

     
     
  • 5.18, iPony129412 (?), 11:00, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что значит нормального?

    Как в Windows и macOS.
    В GNOME это работает только для GTK (3?) приложений. Что понятно такое себе...

     
  • 5.31, iPony129412 (?), 11:18, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое фапабельное 💕 конечно в macOS

    https://www.howtogeek.com/684025/how-to-type-emoji-on-your-mac-with-a-keyboard


     
     
  • 6.99, Аноним (65), 20:08, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты даже на эмодзи фапаешь?
     
  • 4.35, Annoynymous (ok), 11:51, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Блокер! Из-за этого пони не могут пользоваться гномом!

    Ты, кстати, не настоящая поня, у тебя в этом сообщении ни одного эмоджи нет, с гнома писал?

     
  • 3.20, mos87 (ok), 11:04, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только концепции 12 лет, а оно базовые баги производительности и штабильности до сих пор выводит
    а тут еще левым жабоскриптиком такого надобавляют..
    это если забыть, что оно как концепция в принципе говно.
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:53, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ИМХО, всё наоборот Вот как обстоит разработка дистрибутивов Линус - Билл, мы т... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.41, iPony129412 (?), 12:00, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - Билл, мы только что добавили и оттестировали последнюю необходимую фичу в систему звука, сети, планировщик, фаерволл и систему инициализации! Баги все закрыты!

    А смешно. PulseAudio до сих пор раз на раз не приходится с багами.

     
     
  • 4.68, Аноним (68), 14:58, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ленарт такое вот написал.. а потом сказал что ему не интересно и пусть сообщество фиксит..
    интересно с systemd будет так же?
     
  • 3.59, Аноним (59), 13:29, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > растровые и векторные редакторы, программы для создания музыки, 3D-редакторы, инженерное ПО

    Разработчики ОС и не должны в этом увязать, максимум на примитивном уровне как Paint / Paint 3D
    Но их главная задача, помимо внутренних дел - совершенствование UI/UX, дизайна, находка новых способов взаимодействия без копирования с винды/мака и т.п.
    Но это всё разные команды, естественно

     
     
  • 4.73, Аноним (73), 15:15, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Но их главная задача, помимо внутренних дел - совершенствование UI/UX, дизайна,

    Они и этого не должны, просто надо следовать IBM Common User Access, всё.

     
  • 3.91, prokoudine (ok), 18:58, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PulseAudio устарела и не нужна. Да здравствует PipeWire!

    Пайпвайр разрабатывается совсем другим чуваком и может решить проблемы пользователей джека, возникающие при желании слушать звук из джека и пульсы одновременно.

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:50, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да купите вы им уже их вожделенную пятую плойку и пусть сидят играются, а DE пусть не трогают.
     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 10:55, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо как в Deus Mankind делать "взлом".
    Чего не так нажал "доступ запрещён" - иди гуляй.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:51, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название с пакетами Astra не пересечется?
     
     
  • 2.17, антифрактал (?), 10:59, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кого это волнует?
     

  • 1.23, Михрютка (ok), 11:06, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что-то дофига сложно. пусть как в масс эффекте сделают, колесико, три варианта выбора, все дела.
     
     
  • 2.38, my_name_is_Mud (ok), 11:54, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И пусть добавят пункт "сарказм" тогда уж
     
     
  • 3.83, Аноним (83), 16:38, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [Парагон] gedit
    [Ренегат] wine notepad
    [Сарказм] vim
     
     
  • 4.92, Аноним (92), 19:00, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [Хорошая идея.] neovim
    [Хорошо.] vim
    [Хорошо, пошли с нами.] vi
     

  • 1.25, kvaps (ok), 11:08, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неужели что-то может быть удобнее быстрого поиска с автодополнением?

    Я даже на телефоне KISS Launcher использую.

     
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:07, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да конечно очень удобно, каждый раз для запуска печатать название, ну ты прям гений.
     
     
  • 3.70, rvs2016 (ok), 15:07, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > каждый раз для запуска печатать название

    Набирать название в системе, в которую натолкали кучу левых ненужных программ, от которых невозможно избавиться, конечно, удобно. Набор названия, когда оно известно, это очень полезная фича. В Finder в Андроиде я так и делаю, когда в список часто запускаемых программ не попал ярлык нужной программы. Но проблема как в Андроидом Finder, так и в этом KISS Launcher, наблюдается одинаковая: поиск по набираемому тексту идёт не только среди программ, но и где попало - в электронных адресах учётных записей телефонной книги, в просто именах файлов телефона и т.п. Это во первых увеличивает время поиска программы, название которой я набираю, во вторых в результах поиска ещё и отвлекает моё внимание на кучу найденного спама, который программами не является.

     
  • 3.96, Аноним (65), 19:47, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да конечно очень удобно, каждый раз для запуска печатать название, ну ты прям гений.

    А ты не пробовал просто. Смотри: хоткей, три-четыре первых буквы, tab, может быть пару раз стрелка, enter — готово. Всё занимает менее секунды. Теперь прикинь, сколько времени ты будешь ради того же результата тыкаться мышкой в меню (при этом больше времени уйдёт не на собственно тыкание, а на разглядывание очередного подменю и поиск в нём нужного пункта).

     
  • 2.69, rvs2016 (ok), 15:03, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я даже на телефоне KISS Launcher использую

    Подивился на евоные скриншоты в Плей Маркете и увидил большое сходство со штатным Finder в Андроиде на Самсунге.

     
     
  • 3.97, Sgt. Gram (?), 19:50, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > евоные
    > увидил

    Лучше б ты на учебник русского языка чаще дивился.

     
     
  • 4.98, rvs2016 (ok), 19:59, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> евоные
    >> увидил
    > Лучше б ты на учебник русского языка чаще дивился.

    К "евоным" претензию не принимаю. Слово хоть и не современное, но существующее. В таких беседах, как тут, слово это применять можно. А в деловой переписке его, конечно, использовать не надо.

    "Увидил" - это не моя жизненная позиция о букве "и". Я сам не знаю - откуда она там взялась. Знаю и согласен с тем, что правильно - "увидел".

    Спешил. Тест сообщения перед отправкой не проверил и после отправки времени не было - на что-то отвлёкся. Всегда проверяю тексты своих сообщений и до отправки, и после. Но в этот раз что-то пошло не так. Спасибо за замечание! :-) Но в оригинальное сообщение исправление теперь внести уже невозможно. :-(

     

  • 1.30, трурль (?), 11:15, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Для ознакомления с приёмами работы предлагается встроенное интерактивное руководство.

    «Интуитивно понятный интерфейс — интерфейс, для понимания которого требуется незаурядная интуиция.» ©

     
  • 1.32, Аноним (32), 11:43, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем-то UDE напомнило. Ничего нового короче, но может причешут и сделают юзабельным.
     
  • 1.33, Аноним (32), 11:47, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://opensource.com/article/19/12/linux-unix-desktop-environment-ude
     
     
  • 2.74, rvs2016 (ok), 15:20, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В пакаджах её нет. В портах тоже нет. Качать что ли исходники ейные, чтобы самому собирать дабы пощупать? Была халва. :-)
     

  • 1.34, Аноним (34), 11:48, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Современно и молодежно! Ставлю лайк 👍!!!
     
  • 1.36, Аноним (36), 11:53, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красивенько. Ждём порта для кед.
     
  • 1.39, Аноним (39), 11:55, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Еле вспомнил где ЭТО я уже видел, была такая редакция Федоры СУГАР !
     
     
  • 2.46, Аноним (39), 12:32, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2008 год.

    https://news.softpedia.com/news/OLPC-Releases-Fedora-based-Linux-Distribution-

     
     
  • 3.75, rvs2016 (ok), 15:22, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вообще все эти круговые менюхи напоминают выпендрёж программ от производителей всяких сканеров. Они раньше в старину любили делать интерфейсы своих программ такими, как будто они пишут не программу управления сканерами, а свистелку типа модного проигрывателя музыки или видео чуть ли не в стиле DVD-меню. :-)
     

  • 1.42, Аноним (42), 12:02, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вот это круто!

    В игре Neverwinter Nights было такое меню. Достаточно круто.

     
  • 1.43, Аноним (43), 12:02, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется не очень удобным, но выглядит очень даже неплохо.
     
  • 1.44, Аноним (44), 12:16, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    До уровня юзабилити Windows 95 как до Канады пешком. Хотя, казалось бы, что в нём сложного.
     
  • 1.45, Аноним (45), 12:17, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это изврат!!!
     
  • 1.47, Аноним (47), 12:40, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чувак в cs:go переиграл :)
     
     
  • 2.51, eee (??), 13:05, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну или в кризиса всех мастей :)
     

  • 1.49, Аноним (53), 13:03, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я шутил про круглые окна и круглые меню, я шутил))))))))))))))))))))))))))))))))
     
  • 1.50, Аноним (53), 13:05, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не ну серьезно, мы наблюдаем деградацию пользовательского интерфейса.
    Ну не возможно придумать ничего удобнее чем каскадные меню.
    Можно сделать круглые окна но для них нужны круглые мониторы и круглы клавиатуры, а это вверх идиотизма, как вы понимаете.
     
     
  • 2.54, iPony129412 (?), 13:08, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужны круглые мониторы и круглы клавиатуры, а это вверх идиотизма, как вы понимаете

    Не понимаю... круг 🔵 как-то естественнее.
    Другое дело, что сложно перестроить существующее.

     
     
  • 3.55, Аноним (53), 13:12, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты либо очень толсто троллишь, либо я не знаю.
    Именно из-за "как-то естественно" мы живем в круглых дома, ездим в круглых машинах, носим круглые сумки спим на круглые кроватях, сидим за круглыми столами и проходим в круглые дверные проёмы.
    Желание переделать что-то привычное для всех это либо гениальность либо шизофрения. Гениев среди тебя я не вижу. А вот потенциальные шизофреников среди линуксоидов мне кажется подавляющее большинство как и среди программистов в общем.
     
  • 3.56, Аноним (53), 13:15, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто почитай статейку
    http://petesqbsite.com/sections/express/issue21/tuiseriespart1.htm
    или сразу это
    https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Common_User_Access
     
     
  • 4.60, iPony129412 (?), 13:31, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Просто почитай статейку

    Зачем? Что там нового может быть?
    А так вообще полезно иногда брать и переосмысливать идеи.
    Иногда вот сделано так, чисто по тому что деды придумали, так было проще, а сейчас это жуткое легаси. Яркий пример при беглом взгляде тех статей - это шорткаты.
    Так и тут. Это не значит, что круг надо всюду заталкивать, но кое-куда можно 😉

     
     
  • 5.72, Аноним (73), 15:13, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Батенька да у вас Синдром неприятия чужой разработки и синдром изобретения велосипеда
    Я настоятельно советую показаться психиатру и пройти стационарное лечение.
     
  • 3.58, Аноним (53), 13:20, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я абсолютно серьёзно, все кому это нравится, шизофреники, вам уже не помочь.  
     
  • 3.76, rvs2016 (ok), 15:42, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут сейчас подумал.
    Если так уж сильно многих тянет создавать какие-то необычные способы иерархического прохода по меню вместо обычных списков пунктов, то могу предложить аля-трёхмерность типа набора слоёв:

    1-й слой на экране - набор квадратов-пунктов меню 1-го уровня. Ходи по ним клавиатурой стрелками.

    Нажимаешь на квадрат-пункт (мышкой, Ентером - чем нравится) - 1-й слой двигается в сторону наблюдателя и исчезает - его место занимает 2-й слой. Во втором слое опять - квадраты-пункты меню 2-го уровня. И так далее.

    Хочешь вернуться на уровень назад - обычный Escape (а для любителей мыши не придумал простого способа кроме банальности с кнопкой типа "выход", "возврат" и т.п.




            +----меню 2-го уровня----+
            |  [пункт1]   [пункт2]   |
            |  [пункт3]   [пункт4]   |
            |  ...        ...        |
    +----меню 1-го уровня----+       |
    |  [пункт1]    [пункт2]  |       |
    |  [пункт3]    [пункт4]  |-------+
    |  ...         ...       |
    |  ...         ...       |
    +------------------------+


    Ну примерно так.
    Заголовки типа "меню 1-го уровня" я тут привёл просто для описания идеи.
    А потом подумал, что их можно и в интерфейсе делать.
    Одобряет ли идею уважаемый all?

     
     
  • 4.79, Аноним (73), 16:17, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут сейчас подумал.
    Если так уж сильно многих тянет создавать какие-то необычные способы иерархического прохода по меню вместо обычных списков пунктов, то могу предложить круглое окно с одной кнопкой по центру, которая перемещается в стороны когда пытаешься навести курсор и трясётся экран когда промахиваешься.
    Эка свежо, ново, #Не_Так_Как_у_Всех
     
  • 3.94, Аноним (92), 19:08, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DEC PDP-1 в помощь.
     

  • 1.52, Fracta1L (ok), 13:06, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это очень круто
     
  • 1.57, corvuscor (ok), 13:17, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Была такая штука, Gnome Pie называлась, да померла.
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 14:03, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > да померла

    да гномы всей семьей как-то раз собрались и съели... :)

     

  • 1.61, Аноним (61), 13:46, 03/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.64, б.б. (?), 14:42, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    apt-cache search fly pie

    funguloids - Игра-симулятор летающего космического собирателя грибов
    irssi-scripts - collection of scripts for irssi
    libapache-gallery-perl - Apache module to create image galleries on-the-fly
    texlive-pictures - TeX Live: Graphics, pictures, diagrams
    texlive-latex-extra - TeX Live: LaTeX additional packages

     
     
  • 2.77, Самый Лучший Гусь (?), 15:43, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проапгейдь уже свой debian lenny
     
     
  • 3.80, б.б. (?), 16:18, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проапгейдь уже свой debian lenny

    проапгрейдил

    $ cat /etc/debian_version
    bullseye/sid

     

  • 1.66, Аноним (66), 14:45, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и нафейхуа вся эта весьма сомнительная "красота"? Больше в Гноме допиливать нечего?
     
     
  • 2.82, Аноним (82), 16:30, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты допиливаешь гном на досуге или тоже ерундой маешься?
     

  • 1.71, Аноним (71), 15:10, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как прикрутить это к расширению customcorner?
     
  • 1.81, Аноним (83), 16:28, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень экономит время, количество движений и кликов. Не то что эти устаревшие каскадные менюшки времён втрогнома, рассортированные по мутным котегориям, да и еще без смайликов.
     
  • 1.85, Аноним (85), 16:45, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > симуляция клавиатурных комбинаций

    Осталось симуляцию нажатий кнопок мыши добавить, и симуляцию движений курсора.

     
  • 1.88, Аноним (88), 18:28, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может его покрестить надо?
     
  • 1.89, Аноним (89), 18:30, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оставьте вы уже в покое это меню. Уже испоганили так что на десктопе вообще пользоваться не возможно.
     

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