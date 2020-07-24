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Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования

24.07.2020 14:06

На конференции GUADEC 2020 прозвучал доклад, посвящённый развитию проекта "GNOME OS". Изначально вынашиваемые планы по развитию "GNOME OS" как платформы для создания ОС в настоящее время трансформировались в рассмотрение "GNOME OS" как сборки, которую можно использовать для проведения непрерывной интеграции, упрощения тестирования работы приложений в развиваемой для следующего релиза кодовой базе GNOME, оценки хода разработки, проверки совместимости с оборудованием и экспериментов с интерфейсом пользователя.

До последнего времени сборки "GNOME OS" были рассчитаны на запуск в виртуальных машинах. Новая инициатива связана с работой по обеспечению использования "GNOME OS" на реальном оборудовании. Разработка новых сборок ведётся для систем x86_64 и ARM (Pinebook Pro, Rock 64, Raspberry Pi 4). По сравнению со сборками для виртуальных машин добавлена возможность загрузки на системах с UEFI, средства управления энергопотреблением, поддержка вывода на печать, Bluetooth, WiFi, звуковых карт, микрофона, сенсорных экранов, графических карт и вебкамер. Добавлены недостающие порталы Flatpak для GTK+. Подготовлены Flatpak-пакеты для разработки приложений (GNOME Builder + SDK).

Для формирования системной начинки в GNOME OS задействована система OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища), по аналогии с проектами Fedora Silverblue и Endless OS. Инициализация производится при помощи Systemd. Графическое окружение базируется на драйверах Mesa, Wayland и XWayland. Для установки дополнительных приложений предлагается использовать Flatpak. В качестве инсталлятора задействован Endless OS installer на базе GNOME Initial Setup.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого самобытного дистрибутива Endless OS 3.8
  3. OpenNews: Обсуждение развития GNOME, как привязанной к Linux системы
  4. OpenNews: Предложение по развитию GNOME как платформы для создания ОС
  5. OpenNews: Грандиозные планы по выпуску GNOME 4 и созданию операционной системы GNOME OS
  6. OpenNews: Цели, мотивы и планы разработки GNOME OS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53425-gnome
Ключевые слова: gnome
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:15, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    А как это повлияет на экологию, они уже посчитали?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 17:41, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеете в виду метан, в неимоверных количествах производимый анонимами опеннета?
     

  • 1.2, анон (?), 14:19, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fedora rawhide это не гномо ось? зачем еще одна сущность?
     
  • 1.3, Sindzicat (?), 14:19, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Остановитесь!!!
     
     
  • 2.11, заминированный тапок (ok), 15:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только после внедрения туда GNU Hurd, до кучи
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 16:07, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не внедрят - у GNU Hurd нет новомодного СоС
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:22, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как я рад, что ушёл с гнома как только он стал 3-й версией. Капец что с ним творится.
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 17:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы просто не умеете его готовить. Зорин ОС умеют.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:34, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разработчики Gnome OS вазелин приготовили? Чувствует моё сердце - напихают им в дупу охапку огурцов.
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:38, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я прочитал новость, но не пноимаю зачем это осталось.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:55, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся суть опеннета как ресурса. В каждой новости плач Ярославны критикующий всё и вся потому что лучше знают, но при этом не могут понять абсолютно простые базовые вещи. Но всё ещё лучше знают и не одобряют.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:25, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ваш комментарий — лучшее подтверждение
     

  • 1.7, Аноним (6), 14:39, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну типа нафига кому то добровольно можно понядобиться гном три. Только если ты наёмный батрак и ты вынужден использовать то что дают.
     
  • 1.8, Аноним (6), 14:40, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотя знакомый работавший в банке клерком использовал кубунту.
     
  • 1.9, Аноним (9), 15:22, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    KDE Neon есть для кедерастов
    Почему нет ОСи если ты гномосек? Теперь есть GNOME OS
    Всё логично. Жаль только что не на основе б-жественной убунточки
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у неона цель понятна - та же кубунта но с пакетами посвежее, без привязки к релизами убунты(редко выходят). А гному это зачем?
     
     
  • 3.18, Аноним (9), 16:21, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как получить свежий гном на Ubuntu LTS?
    Нужна ОС от Гнома со свежим Гномом
    Или нет смысла в новом ПО?
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что для гномосеков все очень сложно и нужно сначала переписать ядро на веб.
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:49, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И тут Остапа понесло...
     
  • 1.13, Аноним (14), 15:52, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не могут нормально оптимизировать свое окружение с нулевой кастомизацией и функционалом, но лезут пилить свой дистр...
     
  • 1.16, Бывалый (?), 16:02, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да-да, всех благ и успехов! Ждём с нетерпением!

    ...всё, можно выпиливать взад systemd из дебиана, гномовцы поняли чего хотят и больше не будут ломать дистрибы всем остальным

     
  • 1.19, Аноним (9), 16:23, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном более популярен чем Кеды
    Не даром убунта по дефолту использует его, если бы кеды были лучше - использовали бы их. Значит кеды хуже гнома
     
     
  • 2.22, НяшМяш (ok), 16:31, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гном более популярен чем Кеды

    К сожалению это так, по крайней мере в Дебиане. Но это не значит, что он хорош.

    https://qa.debian.org/popcon-graph.php?packages=gnome-shell+kde-standard+xfce4+lxde-core+mate-desktop&show_installed=on&want_legend=on&want_ticks=on&from_date=&to_date=&hlght_date=&date_fmt=%25Y-%25m&beenhere=1

    https://qa.debian.org/popcon-graph.php?packages=mutter+kwin-x11+kwin-wayland+x

    > Не даром убунта по дефолту использует его, если бы кеды были лучше - использовали бы их. Значит кеды хуже гнома

    Нет, просто каноникал посмотрели - о третьегном прямо как наш юнити, нафиг работать, дропнем юнити, пару плагинов запилим и можно бамбук курить. Мерять убунтой крутость третьегнома - третьегному должно быть сейчас обидно.

     
  • 2.24, Аноним (6), 16:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Гном более популярен чем Кеды

    Где статистика популярности Гнома над КДЕ? Без статистики твои слова делятся на ноль.
    >Не даром убунта по дефолту использует его, если бы кеды были лучше - использовали бы их.

    Это значит только то, что Каноникал это корпорация, которая участвует в заговоре корпорация вместе со Редхат, по навязыванию гном три.
    >Значит кеды хуже гнома

    Сколько бы раз не повторяли мантру что гном три хорошо, людей не обманешь.
    Даже гном два удобнее гном три. А это надо было постараться

     

  • 1.21, Аноним (21), 16:29, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а федора уже всё?
     
     
  • 2.23, Аноним (9), 16:52, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rpm фуфуфу
     
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