Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования

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|2.25, Аноним (25), 17:41, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Имеете в виду метан, в неимоверных количествах производимый анонимами опеннета?
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|1.4, Аноним (4), 14:22, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как я рад, что ушёл с гнома как только он стал 3-й версией. Капец что с ним творится.
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|1.5, Аноним (5), 14:34, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Разработчики Gnome OS вазелин приготовили? Чувствует моё сердце - напихают им в дупу охапку огурцов.
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|2.15, Аноним (15), 15:55, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся суть опеннета как ресурса. В каждой новости плач Ярославны критикующий всё и вся потому что лучше знают, но при этом не могут понять абсолютно простые базовые вещи. Но всё ещё лучше знают и не одобряют.
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|1.7, Аноним (6), 14:39, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну типа нафига кому то добровольно можно понядобиться гном три. Только если ты наёмный батрак и ты вынужден использовать то что дают.
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|1.9, Аноним (9), 15:22, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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KDE Neon есть для кедерастов
Почему нет ОСи если ты гномосек? Теперь есть GNOME OS
Всё логично. Жаль только что не на основе б-жественной убунточки
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|2.10, Аноним (10), 15:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у неона цель понятна - та же кубунта но с пакетами посвежее, без привязки к релизами убунты(редко выходят). А гному это зачем?
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|3.18, Аноним (9), 16:21, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как получить свежий гном на Ubuntu LTS?
Нужна ОС от Гнома со свежим Гномом
Или нет смысла в новом ПО?
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|2.14, Аноним (14), 15:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что для гномосеков все очень сложно и нужно сначала переписать ядро на веб.
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|1.13, Аноним (14), 15:52, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не могут нормально оптимизировать свое окружение с нулевой кастомизацией и функционалом, но лезут пилить свой дистр...
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|1.16, Бывалый (?), 16:02, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да-да, всех благ и успехов! Ждём с нетерпением!
...всё, можно выпиливать взад systemd из дебиана, гномовцы поняли чего хотят и больше не будут ломать дистрибы всем остальным
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|1.19, Аноним (9), 16:23, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гном более популярен чем Кеды
Не даром убунта по дефолту использует его, если бы кеды были лучше - использовали бы их. Значит кеды хуже гнома
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|2.22, НяшМяш (ok), 16:31, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гном более популярен чем Кеды
К сожалению это так, по крайней мере в Дебиане. Но это не значит, что он хорош.
https://qa.debian.org/popcon-graph.php?packages=gnome-shell+kde-standard+xfce4+lxde-core+mate-desktop&show_installed=on&want_legend=on&want_ticks=on&from_date=&to_date=&hlght_date=&date_fmt=%25Y-%25m&beenhere=1
https://qa.debian.org/popcon-graph.php?packages=mutter+kwin-x11+kwin-wayland+x
> Не даром убунта по дефолту использует его, если бы кеды были лучше - использовали бы их. Значит кеды хуже гнома
Нет, просто каноникал посмотрели - о третьегном прямо как наш юнити, нафиг работать, дропнем юнити, пару плагинов запилим и можно бамбук курить. Мерять убунтой крутость третьегнома - третьегному должно быть сейчас обидно.
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|2.24, Аноним (6), 16:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Гном более популярен чем Кеды
Где статистика популярности Гнома над КДЕ? Без статистики твои слова делятся на ноль.
>Не даром убунта по дефолту использует его, если бы кеды были лучше - использовали бы их.
Это значит только то, что Каноникал это корпорация, которая участвует в заговоре корпорация вместе со Редхат, по навязыванию гном три.
>Значит кеды хуже гнома
Сколько бы раз не повторяли мантру что гном три хорошо, людей не обманешь.
Даже гном два удобнее гном три. А это надо было постараться
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