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Выпуск атомарно обновляемого самобытного дистрибутива Endless OS 3.8

02.05.2020 21:36

Опубликован выпуск дистрибутива Endless OS 3.8, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 2 до 16 ГБ.

Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation.

Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола и дистрибутива (mutter, gnome-settings-daemon, nautilus и т.п.) переведены на технологии GNOME 3.36. Изменено оформление хранителя экрана. Проведена реорганизация меню пользователя, в котором появилась кнопка для перехода в спящий режим.
  • Упрощена навигация в разделе настроек.
  • На этапе начальной настройки добавлена возможность включения системы родительского контроля, позволяющей ограничить доступ пользователя к определённым приложения.
  • Началось формирование образов в формате OVF для запуска в виртуальных окружениях под управлением VirtualBox или VMWare Player.
  • Задействовано ядро Linux 5.4. Обновлено системное окружение: systemd 244, PulseAudio 13, Mesa 19.3.3, драйвер NVIDIA 440.64, VirtualBox Guest Utils 6.1.4, GRUB 2.04.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.endlessos.co...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого самобытного дистрибутива Endless OS 3.6
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск Fedora CoreOS
  5. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 5.0.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  6. OpenNews: Проект Clear Linux смещает акцент при разработке на серверы и облачные системы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52866-endless
Ключевые слова: endless, linux, flatpak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:49, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я конечно за инновации, но мне пока самодостаточно без базового iso на 16 ГБ
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:55, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Флешка на 32Гб ~ 300руб.
    https://market.yandex.ru/catalog--usb-flash-drive-32-gb/54529/list?lr=213&glfi
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 22:16, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А через 10 лет нужна будет флешка на 1 TB для установки какой-нибудь DockerOS
     
     
  • 4.12, Annoynymous (ok), 23:17, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, если стоить они будут 300 рублей?
     
  • 2.9, Аноним (-), 22:34, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там есть образ на 2.3 Гб. 16 Гб - это со всем софтом сразу, для машин без доступа в интернет.
     

  • 1.2, expert (??), 21:49, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNOME/GTK есть в каждом втором дистрибутиве из 2000 на дистровоче.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 22:37, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь гном кастомизирован сильнее чем в Ubuntu.
     

  • 1.3, VINRARUS (ok), 21:50, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто сможет обьединить 7 королевств?
    Принцеса-воин Flatpak сможет!
     
  • 1.4, expert (??), 21:53, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    SHITos - очередной форк дебиана
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:55, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Строить систему на базе флатпака это ад. В результате получится пародия на венду, только хуже.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:15, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дистр-недоразумение... Дайте мне халявных флэтпаков, да побольше, побольше!!
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 22:35, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://flathub.org
     
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