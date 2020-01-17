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Первый стабильный выпуск Fedora CoreOS

17.01.2020 20:58

Разработчики проекта Fedora объявили о стабилизации дистрибутива Fedora CoreOS и его готовности для широкого использования. Fedora CoreOS продвигается как единое решение для запуска окружений на базе изолированных контейнеров, пришедшее на смену продуктам Fedora Atomic Host и CoreOS Container Linux. Поддержка дистрибутива CoreOS Container Linux будет прекращена через 6 месяцев, а прекращение поддержки Fedora Atomic Host ожидается в конце ноября.

Fedora CoreOS нацелен на предоставление минимального окружения, атомарно обновляемого в автоматическом режиме без участия администратора и унифицированного для массового развёртывания серверных систем, предназначенных исключительно для запуска контейнеров. Дистрибутив предоставляет только минимальный набор компонентов, достаточный для выполнения изолированных контейнеров - ядро Linux, системный менеджер systemd и набор служебных сервисов для подключения по SSH, управления конфигурацией и установки обновлений.

Системный раздел монтируется в режиме только для чтения и не изменяется в процессе работы. Конфигурация передаётся на этапе загрузки при помощи инструментария Ignition (альтернатива Cloud-Init). После того как система запущена, изменение конфигурации и начинки каталога /etc невозможно, допустимо лишь изменить профиль настроек и использовать его для замены окружения. В общем виде работа с системой напоминает работу с образами контейнеров, которые не обновляются по месту, а перестраиваются с нуля и запускаются заново.

Системный образ не делим и формируется с использованием технологии OSTree (отдельные пакеты установить в таком окружении нельзя, можно лишь пересобрать весь образ системы, расширив его новыми пакетами при помощи инструментария rpm-ostree). Система обновлений основана на использовании двух системных разделов, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления, после установки обновления разделы меняются ролями.

Из дистрибутива CoreOS Container Linux, который перешёл в руки Red Hat после покупки компании CoreOS, проект Fedora CoreOS заимствовал инструментарий конфигурирования на стадии начальной загрузки (Ignition), механизм атомарных обновлений и общую философию продукта. Из Atomic Host перенесены технология работы с пакетами, поддержка спецификаций OCI (Open Container Initiative) и дополнительные механизмы изоляции контейнеров на базе SELinux. Для оркестровки контейнеров поверх Fedora CoreOS в будущем планируется обеспечить интеграцию с Kubernetes (в том числе на базе OKD).

Начинка первого стабильного выпуска Fedora CoreOS сформирована на основе репозиториев Fedora 31 с применением пакета rpm-ostree. В состав входят ядро Linux 5.4, системный менеджер systemd 243, инструментарий Ignition 2.1. Из runtime для контейнеров обеспечена поддержка Moby 18.09 (Docker) и podman 1.7. По умолчанию для обеспечения совместимости включена поддержка cgroups v1, но опционально может быть активирован и cgroups v2. Реализована возможность установки на различных платформах, включая обычные серверы, QEMU, OpenStack, VMware, AWS, Alibaba, Azure и GCP. Предоставляемый iso-образ может работать в live-режиме с загрузкой в ОЗУ. Поддерживается загрузка по сети через PXE (netboot).

Предлагаются три независимых ветки Fedora CoreOS, для которых формируются обновления с устранением уязвимостей и серьёзных ошибок:

  • testing со снапшотами на основе актуального релиза Fedora с обновлениями;
  • stable - стабилизированная ветка, формируемая после двух недель тестирования ветки testing;
  • next - снапшот находящегося в разработке будущего выпуска (пока только в планах).

Из планов на будущее, упоминается включение в Fedora CoreOS отправки телеметрии с использованием сервиса fedora-coreos-pinger, который периодически накапливает и отправляет на серверы проекта Fedora не приводящую к идентификации информацию о системе, такую как номер версии ОС, облачная платформа тип установки. Среди передаваемых данных отсутствуют сведения, которые могут привести к идентификации. При разборе статистики используются лишь агрегированные сведения, позволяющие в общем виде судить о характере использования Fedora CoreOS. При желании пользователь сможет отключить отправку телеметрии или расширить передаваемые по умолчанию сведения.


  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/fed...)
  2. OpenNews: Red Hat открыл код Quay, реестра для сборки и распространения образов контейнеров
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 31
  4. OpenNews: Развитие Fedora Atomic Host прекращено в пользу проекта Fedora CoreOS
  5. OpenNews: Разработка распределённого хранилища etcd переведена в организацию CNCF
  6. OpenNews: Компания Red Hat представила первый стабильный выпуск дистрибутива Atomic Host
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: coreos, fedora, ostree, atomic
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:39, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно будет сравнить с openSUSE Kubic
     
  • 1.2, vz_2 (?), 21:43, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не потребуется ли trim чаще обычного?
     
  • 1.3, Голубой гигант (?), 22:00, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из планов на будущее, упоминается включение в Fedora CoreOS отправки телеметрии

    Их директор Apple укусил?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:14, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе выключить телеметрию религия не позволяет?
     
     
  • 3.5, Голубой гигант (?), 22:17, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Федоре, в KDE, в фаерфоксе (а если предпочитаешь Хром, то установить специальный пропатченный ungoogled chromium), ещё в десятке мест? Напоминает обсуждение винды:

    Роман: я прогнал cureit-ом и avz-ом, вычистил реестр, поставил заплатки заново, отключил все автозапуски и т.п. и закрыл все это касперским. думаю жить будет
    xloroff: звучит как: покрыл какашку сусальным золотом, потихоньку убрал кисточкой из песцового меха излишки, обрезал стороны перпендикулярно платиновым совочком, закрыл всю эту прелесть Туринской плащеницой... гавно, но думаю жить будет.

     
  • 3.8, macfaq (?), 23:45, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Немного настoeбала ситуация, когда каждая помойка шлёт какую-то там "телеметрию", как и поиски, где она там выключается и последующие проверки, действительно ли выключилось.
     
     
  • 4.9, Спанчеб (?), 23:51, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да всем пофиг, что тебе там надоело.
     
     
  • 5.11, Голубой гигант (?), 00:11, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любитель зондов?
     
     
  • 6.12, Спанчеб (?), 00:13, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я генерал.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:15, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь можно сделать 1000 контейнеров с gentoo linux
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:43, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут уж точно Фёдорино Коре
     
  • 1.10, SkyNet (??), 00:05, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Верните ядро 4.20, а то мне T-1000 не на чем делать :(
     
  • 1.13, конь в пальто (?), 00:27, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чего все помешались на этих контейнерах? в ИТ понятие моды совсем-совсем уже победило понятие технической необходимости?
     
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