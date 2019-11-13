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Red Hat открыл код Quay, реестра для сборки и распространения образов контейнеров

13.11.2019 21:48

Компания Red Hat объявила о формировании нового открытого проекта Quay, который продолжит развитие ранее разрабатываемого за закрытыми дверями одноимённого реестра образов контейнеров, лежащего в основе сервисов Red Hat Quay и Quay.io. Проект попал в руки Red Hat после покупки компании CoreOS и открыт в рамках инициативы по переводу в разряд СПО проприетарных продуктов поглощаемых компаний. Код написан на языке Python и открыт под лицензией Apache 2.0.

Проект предоставляет инструментарий для сборки, хранения и распространения образов контейнеров и приложений, а также web-интерфейс для управления реестром. При помощи Quay можно в подконтрольной инфраструктуре развернуть собственный реестр образов контейнеров или приложений, для запуска которого потребуется только доступ к СУБД и дисковое пространство для хранение образов.

Реестр совместим с первой и второй версиями протокола (Docker Registry HTTP API), используемого для распространения образов контейнеров для движка Docker, а также со спецификацией файлов манифеста Docker. Для обнаружения контейнеров поддерживается спецификация App Container Image Discovery. Возможно подключение к системам непрерывной доставки и интеграции (CD/CI) со сборкой из репозиториев на базе GitHub, Bitbucket, GitLab и Git.

Quay предоставляет гибкие механизмы разграничения доступа, средства управления командами разработчиков, допускает использование для аутентификации пользователей LDAP, Keystone, OIDC, Google Auth и GitHub. Хранилище может быть развёрнуто поверх локальной ФС, S3, GCS, Swift и Ceph, и реплицировано для оптимизации отдачи данных с учётом местоположения пользователя. В состав входит инструментарий Clair, обеспечивающий автоматизированное сканирование начинки контейнеров для выявления неисправленных уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Red Hat поглощает компанию CoreOS
  3. OpenNews: Компания Red Hat объявила об открытии кода ManageIQ, платформы управления облачными системами
  4. OpenNews: Red Hat открыл код Calamari, инструментарий для управления хранилищами на базе Ceph
  5. OpenNews: Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower
  6. OpenNews: Релиз Clair 1.0, инструмента для оценки уязвимостей в изолированных контейнерах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: quay, docker, redhat
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:09, 13/11/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Проект попал в руки Red Hat после покупки компании CoreOS

    Это явно не впишется в манямирок и катастрофическое мышление всепропальщиков и прочих борцунов с покупками компаний компаниями.

     
     
  • 2, . (?), 22:14, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    осталось понять, чем именно открытие ненужного ненужна для очередного дыркера в дыркере через дыркер спасет мир.

    Может, вы его еще и исправлять собрались?

     
     
  • 3, Аноним (1), 22:35, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Универсальный аргумент №8174:
        "Раз мне не нужно, значит и другим не нужно".

    Показания к применению аргумента №8174:
        Когда возразить особо нечего, но сказать что-то обязательно нужно.

    Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
        — Bugzilla Quip System

     
     
  • 4, Аноним (-), 22:38, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одна поправка - НЕуважаемый
     
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