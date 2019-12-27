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Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux

27.12.2019 09:36

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, представил экспериментальный дистрибутив Easy Buster 2.2, в котором предпринята попытка использования контейнерной изоляции вместе с технологиями Puppy Linux. Дистрибутив предлагает механизм Easy Containers для запуска приложений или всего рабочего стола в изолированном контейнере. Выпуск Easy Buster построен на пакетной базе Debian 10. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 514МБ.

Дистрибутив также примечателен работой по умолчанию с правами root, так как позиционируется как Live-система одного пользователя (опционально имеется возможность работы под непривилегированным пользователем 'spot'), установкой в один каталог, атомарным обновлением дистрибутива (переключается активный каталог с системой) и поддержкой отката обновлений. В базовую поставку включены такие приложения, как SeaMonkey, LibreOffice, Inkscape, Gimp, Planner, Grisbi, Osmo, Notecase, Audacious и MPV.

В Easy Buster 2.2 осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 10.2, задействовано ядро Linux 5.4.6 c включением опции lockdown для ограничения доступа root к внутренностям ядра при работе в режиме копирования сеанса в оперативную память. В состав включены новые приложения pSynclient и SolveSpace. Задействован модифицированный вариант апплета NetworkManager. Внесены улучшения в приложения BootManager, SFSget, EasyContainerManager и EasyVersionControl.

Одновременно подготовлена редакция Easy Pyro 1.3, собираемого из исходных текстов пакетов OpenEmbedded при помощи инструментария WoofQ. Основные отличия для пользователя сводятся к тому, что Easy Pyro более компактен и легковесен (438 МБ), а в Easy Buster имеется возможность установки любых пакетов из репозитория Debian 10.

  1. Главная ссылка к новости (https://bkhome.org/news/201912...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux
  3. OpenNews: Выпуск легковесных дистрибутивов Puppy Linux 6.0 "Tahrpup" и Quirky Unicorn 6.2
  4. OpenNews: Вышел Precise Puppy Linux 5.7, дистрибутив для устаревших компьютеров
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутивов Wary Puppy 5.5 и Racy Puppy 5.5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 5.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: puppy, linux, easyos
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:42, 27/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Нужно? Если да, то поясните для чего. Всякие там банки, гос структуры где требуется дополнительная безопасность?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:09, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >дополнительная безопасность
    >система для одного пользователя, работающая от рута

    ну я даже не знаю...

     
  • 2.4, anonymous (??), 10:24, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Браузеры запускать. Или java приложения. Или ещё какую хрень, в которой не уверен совсем. Из-за сложности, из-за аффилированности разработчика программы, из-за ноунеймовости. Потому как если вычеркнуть все экспериментальные и сомнительные программы, то у тебя только консоль с базовыми утилитами и останется. А хочется большего. Иногда даже хочется в игрушки поиграть.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:22, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаете, автор имел в виду бесплатную работу на

    > банки, гос структуры

    Позвольте усомниться.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:52, 27/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    ДААААААА!!! Как давно я ждал! А то технологии контейнеризации и защиты от приложений давно есть, но никто толком не мог их интегрировать в домашний дистрибутив без необходимости разбираться с selinux и пр. Будем посмотреть.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:55, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    посмотрите на firejail
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:33, 27/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    > механизм Easy Containers для запуска приложений

    Может хоть профэссор Каулер похоронит корпорастические репозитории.

    Хотя, с учётом принятого в Австралии закона, что программист должен молча вставлять жучки и бэкдоры по требованию "Пяти глаз" (даже втайне от своего работодателя) - нет, не взлетит у тебя, Барри, сорри.

     
  • 1.6, Аноним (6), 10:53, 27/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Один проект забросил, за другой принялся.
     
  • 1.7, evkogan (?), 11:05, 27/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    кроме утилиты для запуска/управления контейнерами, что еще интересного в дистрибутиве?
    Зачем ради одной утилиты дистрибутив?
     
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