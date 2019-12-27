Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, представил экспериментальный дистрибутив Easy Buster 2.2, в котором предпринята попытка использования контейнерной изоляции вместе с технологиями Puppy Linux. Дистрибутив предлагает механизм Easy Containers для запуска приложений или всего рабочего стола в изолированном контейнере. Выпуск Easy Buster построен на пакетной базе Debian 10. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 514МБ.

Дистрибутив также примечателен работой по умолчанию с правами root, так как позиционируется как Live-система одного пользователя (опционально имеется возможность работы под непривилегированным пользователем 'spot'), установкой в один каталог, атомарным обновлением дистрибутива (переключается активный каталог с системой) и поддержкой отката обновлений. В базовую поставку включены такие приложения, как SeaMonkey, LibreOffice, Inkscape, Gimp, Planner, Grisbi, Osmo, Notecase, Audacious и MPV.

В Easy Buster 2.2 осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 10.2, задействовано ядро Linux 5.4.6 c включением опции lockdown для ограничения доступа root к внутренностям ядра при работе в режиме копирования сеанса в оперативную память. В состав включены новые приложения pSynclient и SolveSpace. Задействован модифицированный вариант апплета NetworkManager. Внесены улучшения в приложения BootManager, SFSget, EasyContainerManager и EasyVersionControl.

Одновременно подготовлена редакция Easy Pyro 1.3, собираемого из исходных текстов пакетов OpenEmbedded при помощи инструментария WoofQ. Основные отличия для пользователя сводятся к тому, что Easy Pyro более компактен и легковесен (438 МБ), а в Easy Buster имеется возможность установки любых пакетов из репозитория Debian 10.



