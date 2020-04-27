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Проект Clear Linux смещает акцент при разработке на серверы и облачные системы

27.04.2020 12:49

Разработчики дистрибутива Clear Linux сообщили об изменении стратегии разработки проекта. В качестве первичных направлений развития называются серверные и облачные системы, которым теперь будет уделяться основное внимание. Компоненты редакции для рабочих станций будут сопровождаться по остаточному принципу.

Поставка пакетов с рабочими столами будет продолжена, но в данных пакетах будут предлагаться исходные варианты пользовательских окружений, без специфичных для Clear Linux надстроек и изменений. В том числе будет продолжено формирование пакетов с GNOME, но состав и настройки рабочего стола будут соответствовать эталонному виду, тому что предлагается по умолчанию проектом GNOME.

Ранее предлагавшаяся собственная тема оформления, отдельный набор пиктограмм, предустанавливаемые сторонние дополнения к GNOME Shell (dash-to-dock, desktop-icons, impatience, user-theme) и изменённые настройки GNOME на первом этапе будут вынесены в отдельный пакет "desktop-assets-extras". На следующей неделе планируется обновить пакеты с рабочим столом до GNOME 3.36, которые будут соответствовать эталонному окружению GNOME, после чего пакет "desktop-assets-extras" будет переведён в разряд устаревших.

Напомним, что дистрибутив Clear Linux развивается компанией Intel и обеспечивает строгую изоляцию приложений при помощи контейнеров, разделённых с использованием полноценной виртуализации. Базовая часть дистрибутива содержит только минимальный набор инструментов для запуска контейнеров и обновляется атомарно. Все приложения оформлены в виде пакетов Flatpak или наборов (Bundle), запускаемых в отдельных контейнерах. Кроме кастомизированных рабочих столов редакция для разработчиков была примечательна расширенной поддержкой оборудования, интеграцией отладочной системы на базе FUSE, добавлением нового инсталлятора и наличием каталога приложений, в котором были предложены наборы для развёртывания окружений для разработки с использованием различных языков и технологий.

Особенности Clear Linux:

  • Бинарная модель поставки дистрибутива. Обновление системы могут производится в двух режимах: наложение исправлений на работающую систему и полное обновление системы через установку нового образа в отдельный снапшот Btrfs и замену активного снапшота на новый;
  • Агрегирование пакетов в наборы (bundle), образующие готовую функциональность, независимо от того, сколько программных компонентов их образуют. Bundle и образ системного окружения формируются на основе репозитория RPM-пакетов, но поставляются без разделения на пакеты. Внутри контейнеров выполняется специально оптимизированная копия Clear Linux, содержащая необходимые для запуска целевого приложения наборы (bundle);
  • Эффективная система установки обновлений, встроенная в базовую часть дистрибутива и обеспечивающая ускоренную доставку обновлений с исправлением критических проблем и уязвимостей. Обновление в Clear Linux включает только непосредственно изменившиеся данные, поэтому типовые исправления уязвимостей и ошибок занимают всего несколько килобайт и устанавливаются почти мгновенно;
  • Единая система версионирования - версия дистрибутива представляет состояние и версии всех входящих в него компонентов, что удобно для создания воспроизводимых конфигураций и отслеживания изменений компонентов дистрибутива на файловом уровне. Изменение/обновлений любой части системы всегда приводит к изменению общей версии всего дистрибутива (если в обычных дистрибутивах лишь увеличивается номер версии определённого пакета, то в Clear Linux увеличивается версия самого дистрибутива);
  • Stateless-подход к определению конфигурации, подразумевающий, что различные классы настроек разделены (настройки OS, пользователя и системы хранятся раздельно), система не сохраняет своё состояние (stateless) и после установки не содержит каких-либо настроек в директории /etc, а генерирует настройки на лету на основе указанных при запуске шаблонов. Для сброса системных настроек в значения по умолчанию можно просто удалить /etc и /var;
  • Использование полноценной виртуализации (KVM) для запуска контейнеров, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. Время запуска контейнеров незначительно отстаёт от традиционных систем контейнерной изоляции (namespaces, cgroups) и приемлемо для запуска контейнеров приложений по требованию (время запуска виртуального окружения составляет около 200мс, а дополнительное потребление памяти 18-20 Мб на контейнер). Для уменьшения потребления памяти применяется механизм DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств), а для дедупликации одинаковых областей памяти применяется технология KSM (Kernel Shared Memory), что позволяет организовать совместное использование ресурсов хост-системы и подключить к разным гостевым системам общий шаблон системного окружения.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.clearlinux.o...)
  2. OpenNews: Intel опубликовал редакцию дистрибутива Clear Linux для разработчиков приложений
  3. OpenNews: Intel объявил о разработке высоконадёжного дистрибутива Linux
  4. OpenNews: Intel представил инструментарий Clear Containers 3.0, переписанный на языке Go
  5. OpenNews: Intel представил Clear Linux с контейнерами приложений на базе виртуализации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52812-clearlinux
Ключевые слова: clearlinux, intel
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:04, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не написано что это ролинг и поэтому не нужно. А так как это проект Intel всегда было интересно почему они все собирают gcc, а не своим icc.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:30, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они вроде теперь конкурируют с alpine, т.е. вполне нужно. Собирают гцц, потому что ты не заплатил за нормальный компилятор. Сами они экспериментируют со сборкой и поставляют более быстрый софт за деньги.
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 13:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    170 мегов в базе? Не смеши меня.

    За компилятор не заплатил, но они то за него заплатили могли бы и собрать с барского плеча. Собирателей на gcc пруд пруди.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:05, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    как там с ядром егойным? кто нибудь ставил в арч или убунту?
    вроде там оптимизации под интел были
     
  • 1.4, погроммист (?), 13:05, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Учитывая репутацию Intel в плане безопасности - облака под clearlinux придётся от интернета отключать.
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 13:08, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато бинарные обновления на флешку быстро записывать)
     

  • 1.7, КО (?), 13:12, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я только заинтересовался...
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 13:47, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Intel беда с программными продуктами. Место такое.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:54, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто бы мог подумать - и эта недоделка тоже еще почти уже совсем окончательно немного не готова для десктопов.... какя бида-бида...

    интересно, обезьянок-собирателей гома с нескучными обойчками - уже уволили, или просто перевели на новые должности, докер в докере в докере собирать, как все?

     

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