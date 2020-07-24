В GNOME предложили учитывать влияние разработки на окружающую среду

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|1.2, Аноним (2), 13:50, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+25 +/–
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А вы знаете, может и к лучшему. Уберут этот js-ужас, вернемся к более ламповой реализации последователя gnome2. Может и юзабельно станет как раз.
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|2.5, Аноним (2), 13:52, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А еще кстати очень интересны замеры с systemd и без такового. Не удивлюсь если результаты будут не в пользу s-d.
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|3.43, Аноним (43), 14:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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тут даже замерять не надо, чтобы понять... у системды активных служб порядка двух сотен.
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|2.9, Аноним (9), 13:54, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Глобальное потепление и началось после изобретения джаваскрипт.
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|2.30, Аноним (30), 14:18, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Уберут этот js-ужас
Не уберут. Тебе же написали: включат в докере кеши. Всё. Пользователей это никак не коснётся. То, что пользовательских систем, жрущих электричество, в сотни тысяч раз больше, они предпочтут не думать. Главное — влияние на окружающую среду *разработки*, а не конечного продукта.
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|3.53, Аноним (53), 15:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Приложения также потребляют энергию на системах пользователя, что тоже косвенно отражается на окружающей среде.
Видимо прожорливость приложения будет влиять на рейтинг.
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|4.81, Аноним (30), 16:31, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На рейтинг будет влиять количество компилируемого кода и юнит-тестов, причём отрицательно. Наивысший рейтинг будет у не покрытой тестами скриптятины.
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|3.71, 837 (?), 16:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вообще говоря, проблемы экологии и охраны окружающей среды вполне себе реальные и насущные и действительно требуют принятия каких-то мер (хотя я и не уверен, что меры разрабов гнома к ним относятся). В отличии от "проблем", которые пытаются решить SJW.
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|4.75, Annoynymous (ok), 16:12, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Но те меры, которые надо принимать, крупный бизнес, разумеется, принимать не будет, поэтому лучше мы заставим пользователей считать граммы CO2, чтобы они ощутили свою причастность к решению глобальной проблемы!
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|4.96, Аноним (96), 17:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>проблемы экологии и охраны окружающей среды вполне себе реальные и насущные
только кто сказал, что все проблемы вызваны деятельностью человека?
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|2.25, Аноним (25), 14:13, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему нельзя решать несколько проблем одновременно? Вы провели оценку влияния этого проекта на другие?
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|1.10, Fracta1L (ok), 13:54, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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Ооо, ребята совсем поехали, одобряю, скоро гноморазрабы придут к выводу что самый экологичный Гном это отсутствие Гнома, и закопают свою поделку наконец
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|1.11, имя_ (?), 13:55, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И возобновить производство зеленого сойлента! Чтобы не пропала ни одни калория!
// И не поймешь, то ли он просто троллит, то ли 2020 так плохо влияет на психическое состояние людей.
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|1.16, A.Stahl (ok), 13:59, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>1 час интенсивной нагрузки CPU можно оценивать приблизительно как 20 Вт
Это какая-то особая, Гномья, физика/арифметика? Что это вообще значит? А сколько в километре сыр/джоуль?
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|3.32, Аноним (30), 14:20, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Иди, училке своей это расскажи. Только не удивляйся, почему тебя на второй год оставят.
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|3.59, Аноним (53), 15:15, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Энергию измеряют в Джоулях эквивалентных потреблению 1 ватт [b]мощности[/b] на протяжении одной секунды.
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|2.64, Аноним84701 (ok), 15:35, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>1 час интенсивной нагрузки CPU можно оценивать приблизительно как 20 Вт
> Это какая-то особая, Гномья, физика/арифметика? Что это вообще значит? А сколько в километре сыр/джоуль?
Комментаторско-переводческая, где действует первый закон Опеннета - "По ссылкам не ходи, ничего не читай, сразу комментируй!" 🙄
> 1 hour of heavily using the CPU will use about 6g CO2e (based on a 20W swing in power usage and 300 gCO2e/kWh intensity[Mahesri2004PowerCB]).
>
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|1.17, Игорь (??), 14:01, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Сами программисты случайно не производят больше CO2, чем инфраструктура?
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|2.26, Аноним (21), 14:13, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сами программисты случайно не производят больше CO2, чем инфраструктура?
не провоцируй психопатов! тебя совесть не замучает если они прочтут это и совершат массовое самоубийство?
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|3.82, психопат (?), 16:33, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего это "само"? ;-)
Пойду, пожалуй, прогуляюсь, да и винтовку проветрю.
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|2.34, Аноним (30), 14:22, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В GNOME — больше метан с примесью всяких индолов да скатолов.
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|1.19, prokoudine (ok), 14:02, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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2010 год:
— Мы запилили новые модные технологии в гном. К сожалению, они немного жручие.
— Да вы упоротые!
2020 год:
— Мы хотим оптимизировать расходы ресурсов в GNOME по <какой-то причине>.
— Да вы упоротые!
Как говорится, damned if you do, damned if you don't.
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|2.70, olelukoie (ok), 15:56, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дьявол кроется в мелочах.
Во-первых, я так понял, они предлагают считать, а не оптимизировать. Это все же несколько разные процессы. Кстати, сам подсчет тоже что-то жрать будет. Они для компенсации сократят объем тестирования?
А во-вторых, имеет значение вот это самое "<какой-то причине>". Вместо оптимизации в интересах пользователя они что-то собрались считать в интересах экологии. И да, пользователь заинтересован в том, чтобы его комп с ПО жрали как можно меньше электричества и работали как можно быстрее, но экология тут совсем ни при чем.
Так что да, они упоротые.
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|3.102, prokoudine (ok), 18:13, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Во-первых, я так понял, они предлагают считать, а не оптимизировать.
В тексте новости:
"Для снижения "Carbon Cost" разработчикам предлагается проводить оптимизации, такие как применение кэширования, повышение эффективности кода, снижения сетевой нагрузки и применение предопределённых образов в системе непрерывной интеграции..."
> А во-вторых, имеет значение
Если нужное мне приложение стало работать быстрее, потому что разрабу это гороскоп посоветовал, я готов заваливать этого странного кренделя правильно составленными гороскопами до конца жизни. Я за результат.
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|2.72, Аноним (30), 16:07, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они упоротые, если им нужно придумывать какие-то причины, чтобы начать, наконец, делать то, что нормальным людям должен был бы подсказать здравый смысл. К тому же в конечном итоге всё сведётся к введению бестолковой метрики, согласно которой самым молодцом окажется тот, кто ничего не делает.
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|1.20, Аноним (20), 14:03, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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- Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович. - Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале - внедрят systemd, потом отменят slave, затем начнут бороться за экологию, потом начнут прдвигать права меньшиинств и так далее. Крышка Калабухову.
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|1.23, Аноним (23), 14:09, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Природа настолько очистилась что гномерасты на карантине позакрывали все много лет висящие баги и взялись за ДЕЙСТВИТЕЬНО важные проблемы.
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|3.41, Аноним (23), 14:37, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Перечитай новость. На проблемы жручести третьегнома разрабам плевать, их беспокоит эффективность *разработки*.
И вся борьба за экологию свелась к включению кэша в докере. Борьба уровня борцунов с расизмом/дискриминацией путем смены иконки в соцсетях на радугу (на один день, ага).
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|1.24, Аноним (24), 14:12, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот вот. Нужно полезно сколько надышали разработчики Gnome. Еще стоит учитывать ситуацию когда у программиста метеоризм
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|2.27, имя_ (?), 14:16, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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или у пользователя подгорает горит от прекрасного гнома
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|3.83, zurapa (ok), 16:36, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У пользователя не горит - взрывается жопа в мгновение с обильным выделением тепла, характерным звуком, ударной волной и выгоранием всего вокруг в радиусе километра. С этим нужно что-то делать.
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|2.29, Аноним (21), 14:17, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Вот вот. Нужно полезно сколько надышали разработчики Gnome. Еще стоит учитывать ситуацию когда у программиста метеоризм
говорят что громкий крик и активные телодвижения тоже увеличивают потребление кислорода, поэтому надо бы подсчитать сколько углекислоты выделяет борьба за права меньшинств и против глобального потепления.
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|3.39, Аноним (23), 14:27, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, учитывая что в основном эта "борьба за права меньшинств" ведётся в интернете на этих ваших тивторах и по сути не требует никаких серьёзных физических или умственных усилий, то может статься что довольно мало.
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|1.28, Аноним (28), 14:16, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А как будут считать, кто дома пускает пук-пук, таким образом насыщая атмосферу газом, который создает парниковый эффект?
Умная колонка, которая считает ваш пук и сравнивает количество пуков с соседом, вашими коллегами, биг боссом и вообще всеми?
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|2.35, Аноним (21), 14:22, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А как будут считать, кто дома пускает пук-пук, таким образом насыщая атмосферу газом, который создает парниковый эффект?
Умная колонка, которая считает ваш пук и сравнивает количество пуков с соседом, вашими коллегами, биг боссом и вообще всеми?
классная идея! без шуток! советую идти на кикстартер - с такми массовыми теченимями огромная прибыль гарантирвоана. Проект по созданию устройства, учитывающего выделение парниковых газов - при помощи микрофона считает пуки и дыханиею. Такое устройстов довольно просто реализовать.
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|3.44, Михрютка (ok), 14:45, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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микрофон это несерьезно, будет считать пуки соседа или там жены по ночам.
надо смотреть шире, вон в соседней новости прикрутили нейралку к микрофону для шумоподавления, а тут надо для распознавания издателя пука по тембру. также по громкости и длительности можно посчитать объем выпущенного пука и звонить в 911 в случае превышения МДК в районе пользователя.
но надо учесть, пук - это довольно индивидуальная черта, например, балерины за годы тренировок научаются пукать совершенно беззвучно, чтобы не опозориться во время спектакля, и громкость их пука легко может оказаться ниже предела чувствительности микрофона.
потому более надежным счетчиком будет маленькая вставочка по месту произведения пука с маленькой турбинкой внутри и простым счетчиком оборотов на датчике холла, например. если добавить туда какую-нибудь простейшую ардуинку и блютус, эти данные можно передавать на приложение в смартфоне, а оттуда на бэк-энд в облако, для помещения в хадуп и дальнейшего анализа с помощью фреймворка fart-reduce.
теперь, самое главное, надо быстренько зарегать домен fart.io и можно ехать в ycombinator за грантом для стартапа.
ps единственный минус - устройство пока не готово для постоянной носки, но это, я думаю, можно исправить во второй аппаратной ревизии.
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|4.46, Аноним (21), 14:55, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а зачем различать источник? главное посчитать количество газов и незачем усложнять распознаванием личности, кроме того эта опция для второй версии устройства и ненадо сразу всё реализовывать в первой версии.
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|5.56, Михрютка (ok), 15:11, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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товарищ, вы как в двадцатом веке живете, ей богу. так вы мировое потепление не победите.
тут нужен именно что персональный ингейджмент, социальная активити, геймификация и ачивки, наконец. с мгновенным расшариванием в инстаграм и твитер. нельзя допустить деперсонификацию пука.
потом, как же расовая идентичность и позитивная аффирмативная полиси? вы что, хотите, чтобы пук богатого белого мужчины был равен пуку черной гендерно неопределившейся персоны? коэффициенты должны быть, чтобы избавляться от пуконеравенства.
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|5.74, Марк (?), 16:09, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> незачем усложнять распознаванием личности
а как же тогда присылать вам на почту уникальные предложения и скидки? oO
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|4.57, Alexey (??), 15:14, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все можно сделать на простейших термисторах. При обдувании термистора потоком газа его температура падает.
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|5.63, Михрютка (ok), 15:20, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не уверен, результат будет зависеть от температуры и степени влажности газа. кроме того, не будет учитываться направление потока. например, если пользователю решат вдуть.
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|1.36, Аноним (36), 14:23, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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сначала диверсити пихают, потом переименовывают устоявшиеся термины, теперь это. Видимо весь необходимый код уже написан, а уходить с корпоративной титьки не хочется - вот и занимаются переливанием из пустого в порожнее
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|1.38, Аноним (38), 14:26, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Бред не бред, а денег кому-то за "полезную деятельность" это фондейшн выделил
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|1.40, Михрютка (ok), 14:31, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>>сборка Glib оценивается как 48 килограмм CO2e в год (для сравнения один человек в год производит 4.1 тонны CO2e)
т.е. в идеале проекту гном надо бы в первую очередь избавиться от своих коммитеров. где-то пару тысяч тонн цэодва в год уже сэкономят. что позволит невозбранно собирать глиб в теченире 40000 лет.
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|1.45, Аноним (45), 14:46, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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GNOME Foundation, кроме CO2, ещё и много метана выделяет. Так, вспомнились прошлогодние наезды на Столмана.
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|1.47, SR_team (ok), 14:56, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Заминусовали, и я один из них, минусанул не дочитав. По факту чел предлагает выкинуть нахер JS-помойку и писать нормальный код.
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|2.92, Аноним (21), 17:03, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Заминусовали, и я один из них, минусанул не дочитав. По факту чел предлагает выкинуть нахер JS-помойку и писать нормальный код.
"а давайте все разом перестанем говнокодить воимя луны! и меркурия!"
я не поверю в это во имя чего бы того небыло. Какая разница воимя чего призывают сделать такой невозможный подвиг как говнокодерам перестать говнокодить? и даже если случится чудо и они перестанят говнокодить, то ожидать что они начнут писать хогроший код??? это уже за гранью былин и мифов.
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|1.49, athost (??), 14:56, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне все больше кажется, что наша цивилизация идет к капцу -- это когда в край угла ставится вот такая фигня + sjw повестка (программирование без master/slave, black/white и т.д.)
Мы все умрем, и это грустно(
Слава роботам!
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|2.51, имя_ (?), 15:00, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это шиза в основном в США, в Европах она не так сильно выражена, не говоря уже об остальном мире.
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|3.88, . (?), 16:43, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, конечно, конечно, не выражена.
Это ведь не в польской разработке придумали умопомрачительные термины "LEADER Master Server" и "FOLLOWER Master Server".
(при том что это на самом деле metadata server и если бы они умели думать головой, можно было обойтись хотя бы без семантического бреда. Но sjw умеют головой только есть салатики.)
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|1.52, Аноним (52), 15:02, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Конечно всякое узнаешь по гном и разработчиков, да и по остальных, но этот особый случай - "сказочный до....б". Следующим шагом нужно запретить разрабатывать гном, потому что люди вырабатывают тепло, а из-за этого планета нагревается.
Когда уже всех этих недоумков соберут вместе и куда-нибудь отправят?
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|2.91, психопат (?), 16:52, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда уже всех этих недоумков соберут вместе и куда-нибудь отправят?
Это немного сложно - трудно придумать способ, не производящий тепло и не вредящий экологии.
https://tinyurl.com/y65kz4vs - вот вроде ничего вариант (и реклама для квеста прекрасная: https://tinyurl.com/y538otrg ) но они живьем жрать не будут.
А от девяти грамм свинца экология очень сильно портится, я в одном оружейном журнале читал. Медные патроны неэффективны.
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|2.61, Аноним (61), 15:17, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слоник — всем известный способ, когда задержанному надевают противогаз, перекрывается доступ кислорода.
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|1.58, Аноним (61), 15:14, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Javascript которую используют в gnome влияет на окружающую среду и глобальное потепление.
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|1.62, freehck (ok), 15:17, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Однако!
2010, Distros: Environment affects build results!
2020, GNOME: Build results affect environment!
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|1.67, EnemyOfDemocracy (?), 15:46, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уже не знают из чего очередной фашизм изобрести. Баб жгли, евреев жгли, коммунистов жгли, вьетнамцев жгли, теперь до коров и программистов добрались...
Дикари...
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|4.79, Аноним (38), 16:26, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюсую. Ещё перейти на свиные туалеты, можно экономить на канализации. Ну и все кошерные станут вегетерианцами, что тоже плюс.
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|1.78, Аноним (76), 16:19, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Капец как сложно. Углекислый газ считать.
У них уже счетчиков электроэнергии нет?
Блин, так и знал, что лучше нас живут. За электричество не платят. Поди ещё и капремонта, и общедомовых расходов нет.
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|2.84, Аноним (30), 16:37, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Счётчик электроэнергии — в ДЦ, а ДЦ уже выставляет счета за вычислительные ресурсы.
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|1.89, Отзыв (?), 16:43, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мозг больше всего выделяет, то есть больше думать - плохо, меньше думать - делая тормозной оверхед а-ля гном - тоже плохо. Эти шизики хоть бы математическую модель описали. А то получится реально одна кнопка.
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|1.94, Аноним (94), 17:18, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Приложения также потребляют энергию на системах пользователя, что тоже косвенно отражается на окружающей среде.
Введение новой метрики позволит показать серьёзное отношение проекта GNOME к сохранению окружающей среды."
GNOME 3 и учёт потребления ресурсов на системах пользователя это даже не смешно, тем более учёт это ещё не сокращение, но даже в таком случае не смешно
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|1.95, Аноним (94), 17:26, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, оказывается куда они свернули, начинали за здравие:
>разработчикам предлагается
>проводить оптимизации,
>такие как применение кэширования,
>повышение эффективности кода,
>снижения сетевой нагрузки и...
и тут хренак:
>применение предопределённых образов в системе непрерывной интеграции,
>внося таким способом свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.
едрить-калатить
и наконец заупокой и отпевание:
>Например, использование готовых docker-образов
>в системе непрерывной интеграции
тада!
>позволит снизить значение метрики в 4 раза.
Ахренеть к каким выводам приводит животворящая инклюзивность и смузипотоки
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