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В GNOME предложили учитывать влияние разработки на окружающую среду

24.07.2020 13:46

Филипп Витналл (Philip Withnall) из компании Endless выступил на конференции GUADEC 2020 с предложением ввести учёт влияния разработки приложений GNOME на окружающую среду. Для каждого приложения предлагается отображать параметр "Carbon Cost", показывающий примерный уровень выброса углекислого газа в атмосферу и позволяющий оценить как разработка оказывает влияние на глобальное потепление.

По мнению докладчика, несмотря на то, что свободное ПО поставляется бесплатно, у него есть косвенная цена - влияние разработки на окружающую среду. Например, серверная инфраструктура проекта, серверы непрерывной интеграции, работа некоммерческой организации GNOME Foundation и проведение конференций разработчиков требуют электроэнергии и материалов, процессы производства которых приводят к выбросам углекислого газа в атмосферу. Приложения также потребляют энергию на системах пользователя, что тоже косвенно отражается на окружающей среде.

Введение новой метрики позволит показать серьёзное отношение проекта GNOME к сохранению окружающей среды. В числе факторов для вычисления метрики кпоминается время работы приложения, нагрузка на CPU, хранилище и сеть, интенсивность тестирования в системе непрерывной интеграции. Для оценки нагрузки предлагается использовать sysprof, механизмы аккаунтинга systemd и powertop, данные от которых могут быть преобразованы в эквивалент выброса углекислого газа. Например, 1 час интенсивной нагрузки CPU можно оценивать приблизительно как 20 Вт или 6 граммов CO2e, а 1 ГБ загруженных по сети данных, как 17 граммов CO2e. Что касается систем непрерывной интеграции, сборка Glib оценивается как 48 килограмм CO2e в год (для сравнения один человек в год производит 4.1 тонны CO2e).

Для снижения "Carbon Cost" разработчикам предлагается проводить оптимизации, такие как применение кэширования, повышение эффективности кода, снижения сетевой нагрузки и применение предопределённых образов в системе непрерывной интеграции, внося таким способом свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Например, использование готовых docker-образов в системе непрерывной интеграции позволит снизить значение метрики в 4 раза.

Для каждого значительного релиза предлагается считать совокупный "Carbon Cost", суммирующий метрики всех приложений, а также затраты на проект GNOME, Фонд GNOME, хакфесты и систему непрерывной интеграции. Подобная метрика даст возможность вести разработку с оглядкой на влияния на окружающую среду, отслеживать динамику и проводить должные оптимизации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.36
  4. OpenNews: Патентное разбирательство против GNOME прекращено
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.24, форка GNOME 2
  6. OpenNews: GNOME адаптирован для управления через systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53426-gnome
Ключевые слова: gnome
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Обсуждение (98) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:50, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +25 +/
    А вы знаете, может и к лучшему. Уберут этот js-ужас, вернемся к более ламповой реализации последователя gnome2. Может и юзабельно станет как раз.
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 13:52, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А еще кстати очень интересны замеры с systemd и без такового. Не удивлюсь если результаты будут не в пользу s-d.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тут даже замерять не надо, чтобы понять... у системды активных служб порядка двух сотен.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:54, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Глобальное потепление  и началось после изобретения джаваскрипт.
     
     
  • 3.15, prokoudine (ok), 13:59, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Смешно, но нет :)
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:07, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Смешно, но нет :)

    Грустно, но да :(

     
     
  • 5.48, Иваня (?), 14:56, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грустно, но вкусно :|
     
  • 5.101, prokoudine (ok), 18:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоё утверждение верно разве что в юмористическом смысле.
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:18, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Уберут этот js-ужас

    Не уберут. Тебе же написали: включат в докере кеши. Всё. Пользователей это никак не коснётся. То, что пользовательских систем, жрущих электричество, в сотни тысяч раз больше, они предпочтут не думать. Главное — влияние на окружающую среду *разработки*, а не конечного продукта.

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 15:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Приложения также потребляют энергию на системах пользователя, что тоже косвенно отражается на окружающей среде.

    Видимо прожорливость приложения будет влиять на рейтинг.

     
     
  • 4.81, Аноним (30), 16:31, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На рейтинг будет влиять количество компилируемого кода и юнит-тестов, причём отрицательно. Наивысший рейтинг будет у не покрытой тестами скриптятины.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:51, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Шиза.
     
     
  • 2.65, ryoken (ok), 15:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мнэээ... SJW, оказывается, это ещё не самое дно...
     
     
  • 3.71, 837 (?), 16:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще говоря, проблемы экологии и охраны окружающей среды вполне себе реальные и насущные и действительно требуют принятия каких-то мер (хотя я и не уверен, что меры разрабов гнома к ним относятся). В отличии от "проблем", которые пытаются решить SJW.
     
     
  • 4.75, Annoynymous (ok), 16:12, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Но те меры, которые надо принимать, крупный бизнес, разумеется, принимать не будет, поэтому лучше мы заставим пользователей считать граммы CO2, чтобы они ощутили свою причастность к решению глобальной проблемы!
     
  • 4.96, Аноним (96), 17:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >проблемы экологии и охраны окружающей среды вполне себе реальные и насущные

    только кто сказал, что все проблемы вызваны деятельностью человека?

     

  • 1.4, iPony129412 (?), 13:51, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ну надеюсь, что уменьшат выделения газов в опенсорс проектах.
    А то много уж...
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:53, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Других проблем у GNOME нет.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:13, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему нельзя решать несколько проблем одновременно? Вы провели оценку влияния этого проекта на другие?
     
     
  • 3.97, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:44, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его цель — вбросить. О какой логике речь?
     

  • 1.10, Fracta1L (ok), 13:54, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Ооо, ребята совсем поехали, одобряю, скоро гноморазрабы придут к выводу что самый экологичный Гном это отсутствие Гнома, и закопают свою поделку наконец
     
     
  • 2.100, kravich (ok), 18:03, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, не каждый день хочется согласиться с мнением Фрактала!
     

  • 1.11, имя_ (?), 13:55, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И возобновить производство зеленого сойлента! Чтобы не пропала ни одни калория!

    // И не поймешь, то ли он просто троллит, то ли 2020 так плохо влияет на психическое состояние людей.

     
  • 1.12, Аноним (12), 13:56, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    у людей едет крыша
     
  • 1.13, L29Ah (ok), 13:57, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то! А то надоели всякие https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=415776
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:58, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А systemd и pulseaudio сколько углекислого газа производит?
     
  • 1.16, A.Stahl (ok), 13:59, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >1 час интенсивной нагрузки CPU можно оценивать приблизительно как 20 Вт

    Это какая-то особая, Гномья, физика/арифметика? Что это вообще значит? А сколько в километре сыр/джоуль?

     
     
  • 2.18, Игорь (??), 14:02, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё и энергию измеряют в Ваттах
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 14:20, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иди, училке своей это расскажи. Только не удивляйся, почему тебя на второй год оставят.
     
  • 3.59, Аноним (53), 15:15, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Энергию измеряют в Джоулях эквивалентных потреблению 1 ватт [b]мощности[/b] на протяжении одной секунды.
     
  • 2.42, Annoynymous (ok), 14:39, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не Гномья. Гретья.
     
  • 2.64, Аноним84701 (ok), 15:35, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>1 час интенсивной нагрузки CPU можно оценивать приблизительно как 20 Вт
    > Это какая-то особая, Гномья, физика/арифметика? Что это вообще значит? А сколько в километре сыр/джоуль?

    Комментаторско-переводческая, где действует первый закон Опеннета - "По ссылкам не ходи, ничего не читай, сразу комментируй!" 🙄

    > 1 hour of heavily using the CPU will use about 6g CO2e (based on a 20W swing in power usage and 300 gCO2e/kWh intensity[Mahesri2004PowerCB]).
    >

     

  • 1.17, Игорь (??), 14:01, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Сами программисты случайно не производят  больше CO2, чем инфраструктура?
     
     
  • 2.26, Аноним (21), 14:13, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сами программисты случайно не производят  больше CO2, чем инфраструктура?

    не провоцируй психопатов! тебя совесть не замучает если они прочтут это и совершат массовое самоубийство?

     
     
  • 3.82, психопат (?), 16:33, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего это "само"?  ;-)

    Пойду, пожалуй, прогуляюсь, да и винтовку проветрю.

     
  • 2.34, Аноним (30), 14:22, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В GNOME — больше метан с примесью всяких индолов да скатолов.
     

  • 1.19, prokoudine (ok), 14:02, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    2010 год:

    — Мы запилили новые модные технологии в гном. К сожалению, они немного жручие.
    — Да вы упоротые!


    2020 год:

    — Мы хотим оптимизировать расходы ресурсов в GNOME по <какой-то причине>.
    — Да вы упоротые!

    Как говорится, damned if you do, damned if you don't.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:08, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Причина-то действительно шизофреническая.
     
  • 2.70, olelukoie (ok), 15:56, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дьявол кроется в мелочах.

    Во-первых, я так понял, они предлагают считать, а не оптимизировать. Это все же несколько разные процессы. Кстати, сам подсчет тоже что-то жрать будет. Они для компенсации сократят объем тестирования?

    А во-вторых, имеет значение вот это самое "<какой-то причине>". Вместо оптимизации в интересах пользователя они что-то собрались считать в интересах экологии. И да, пользователь заинтересован в том, чтобы его комп с ПО жрали как можно меньше электричества и работали как можно быстрее, но экология тут совсем ни при чем.

    Так что да, они упоротые.

     
     
  • 3.102, prokoudine (ok), 18:13, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во-первых, я так понял, они предлагают считать, а не оптимизировать.

    В тексте новости:

    "Для снижения "Carbon Cost" разработчикам предлагается проводить оптимизации, такие как применение кэширования, повышение эффективности кода, снижения сетевой нагрузки и применение предопределённых образов в системе непрерывной интеграции..."

    > А во-вторых, имеет значение

    Если нужное мне приложение стало работать быстрее, потому что разрабу это гороскоп посоветовал, я готов заваливать этого странного кренделя правильно составленными гороскопами до конца жизни. Я за результат.

     
  • 2.72, Аноним (30), 16:07, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они упоротые, если им нужно придумывать какие-то причины, чтобы начать, наконец, делать то, что нормальным людям должен был бы подсказать здравый смысл. К тому же в конечном итоге всё сведётся к введению бестолковой метрики, согласно которой самым молодцом окажется тот, кто ничего не делает.
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:03, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    - Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович. - Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале - внедрят systemd, потом отменят slave, затем начнут бороться за экологию, потом начнут прдвигать права меньшиинств и так далее. Крышка Калабухову.
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:09, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Природа настолько очистилась что гномерасты на карантине позакрывали все много лет висящие баги и взялись за ДЕЙСТВИТЕЬНО важные проблемы.
     
     
  • 2.37, Sarcastic scutosaurus (?), 14:23, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разве в третьегноме есть более важные проблемы, чем жручесть?
     
     
  • 3.41, Аноним (23), 14:37, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перечитай новость. На проблемы жручести третьегнома разрабам плевать, их беспокоит эффективность *разработки*.
    И вся борьба за экологию свелась к включению кэша в докере. Борьба уровня борцунов с расизмом/дискриминацией путем смены иконки в соцсетях на радугу (на один день, ага).
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:12, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот вот. Нужно полезно сколько надышали разработчики Gnome. Еще стоит учитывать ситуацию когда у программиста метеоризм
     
     
  • 2.27, имя_ (?), 14:16, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    или у пользователя подгорает горит от прекрасного гнома
     
     
  • 3.83, zurapa (ok), 16:36, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У пользователя не горит - взрывается жопа в мгновение с обильным выделением тепла, характерным звуком, ударной волной и выгоранием всего вокруг в радиусе километра. С этим нужно что-то делать.
     
  • 2.29, Аноним (21), 14:17, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Вот вот. Нужно полезно сколько надышали разработчики Gnome. Еще стоит учитывать ситуацию когда у программиста метеоризм

    говорят что громкий крик и активные телодвижения тоже увеличивают потребление кислорода, поэтому надо бы подсчитать сколько углекислоты выделяет борьба за права меньшинств и против глобального потепления.

      

     
     
  • 3.39, Аноним (23), 14:27, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, учитывая что в основном эта "борьба за права меньшинств" ведётся в интернете на этих ваших тивторах и по сути не требует никаких серьёзных физических или умственных усилий, то может статься что довольно мало.
     

  • 1.28, Аноним (28), 14:16, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как будут считать, кто дома пускает пук-пук, таким образом насыщая атмосферу газом, который создает парниковый эффект?
    Умная колонка, которая считает ваш пук и сравнивает количество пуков с соседом, вашими коллегами, биг боссом и вообще всеми?
     
     
  • 2.35, Аноним (21), 14:22, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А как будут считать, кто дома пускает пук-пук, таким образом насыщая атмосферу газом, который создает парниковый эффект?

        Умная колонка, которая считает ваш пук и сравнивает количество пуков с соседом, вашими коллегами, биг боссом и вообще всеми?

      
    классная идея! без шуток! советую идти на кикстартер - с такми массовыми теченимями огромная прибыль гарантирвоана. Проект по созданию устройства, учитывающего выделение парниковых газов - при помощи микрофона считает пуки и дыханиею. Такое устройстов довольно просто реализовать.

     
     
  • 3.44, Михрютка (ok), 14:45, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    микрофон это несерьезно, будет считать пуки соседа или там жены по ночам.

    надо смотреть шире, вон в соседней новости прикрутили нейралку к микрофону для шумоподавления, а тут надо для распознавания издателя пука по тембру. также по громкости и длительности можно посчитать объем выпущенного пука и звонить в 911 в случае превышения МДК в районе пользователя.

    но надо учесть, пук - это довольно индивидуальная черта, например, балерины за годы тренировок научаются пукать совершенно беззвучно, чтобы не опозориться во время спектакля, и громкость их пука легко может оказаться ниже предела чувствительности микрофона.

    потому более надежным счетчиком будет маленькая вставочка по месту произведения пука с маленькой турбинкой внутри и простым счетчиком оборотов на датчике холла, например. если добавить туда какую-нибудь простейшую ардуинку и блютус, эти данные можно передавать на приложение в смартфоне, а оттуда на бэк-энд в облако, для помещения в хадуп и дальнейшего анализа с помощью фреймворка fart-reduce.

    теперь, самое главное, надо быстренько зарегать домен fart.io и можно ехать в ycombinator за грантом для стартапа.

    ps единственный минус - устройство пока не готово для постоянной носки, но это, я думаю, можно исправить во второй аппаратной ревизии.

     
     
  • 4.46, Аноним (21), 14:55, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем различать источник? главное посчитать количество газов и незачем усложнять распознаванием личности, кроме того эта опция для второй версии устройства и ненадо сразу всё реализовывать в первой версии.
     
     
  • 5.56, Михрютка (ok), 15:11, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    товарищ, вы как в двадцатом веке живете, ей богу. так вы мировое потепление не победите.

    тут нужен именно что персональный ингейджмент, социальная активити, геймификация и ачивки, наконец. с мгновенным расшариванием в инстаграм и твитер. нельзя допустить деперсонификацию пука.

    потом, как же расовая идентичность и позитивная аффирмативная полиси? вы что, хотите, чтобы пук богатого белого мужчины был равен пуку черной гендерно неопределившейся персоны? коэффициенты должны быть, чтобы избавляться от пуконеравенства.

     
  • 5.74, Марк (?), 16:09, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > незачем усложнять распознаванием личности

    а как же тогда присылать вам на почту уникальные предложения и скидки? oO

     
  • 4.57, Alexey (??), 15:14, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все можно сделать на простейших термисторах. При обдувании термистора потоком газа его температура падает.
     
     
  • 5.63, Михрютка (ok), 15:20, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не уверен, результат будет зависеть от температуры и степени влажности газа. кроме того, не будет учитываться направление потока. например, если пользователю решат вдуть.
     

  • 1.31, Аноним (31), 14:20, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что за бред вообще?
     
     
  • 2.93, macfaq (?), 17:07, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тунбергюгенд, там мозгов по умолчанию нет, одно СО2.
     

  • 1.33, SubGun (??), 14:21, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Унаследуй класс - сбереги дерево.
     
     
  • 2.50, имя_ (?), 14:58, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    composition over inheritance!
     

  • 1.36, Аноним (36), 14:23, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    сначала диверсити пихают, потом переименовывают устоявшиеся термины, теперь это. Видимо весь необходимый код уже написан, а уходить с корпоративной титьки не хочется - вот и занимаются переливанием из пустого в порожнее
     
  • 1.38, Аноним (38), 14:26, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Бред не бред, а денег кому-то за "полезную деятельность" это фондейшн выделил
     
  • 1.40, Михрютка (ok), 14:31, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>>сборка Glib оценивается как 48 килограмм CO2e в год (для сравнения один человек в год производит 4.1 тонны CO2e)

    т.е. в идеале проекту гном надо бы в первую очередь избавиться от своих коммитеров. где-то пару тысяч тонн цэодва в год уже сэкономят. что позволит невозбранно собирать глиб в теченире 40000 лет.

     
  • 1.45, Аноним (45), 14:46, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    GNOME Foundation, кроме CO2, ещё и много метана выделяет. Так, вспомнились прошлогодние наезды на Столмана.
     
  • 1.47, SR_team (ok), 14:56, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заминусовали, и я один из них, минусанул не дочитав. По факту чел предлагает выкинуть нахер JS-помойку и писать нормальный код.
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 15:48, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это фантастика.
     
  • 2.92, Аноним (21), 17:03, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Заминусовали, и я один из них, минусанул не дочитав. По факту чел предлагает выкинуть нахер JS-помойку и писать нормальный код.

    "а давайте все разом перестанем говнокодить воимя луны! и меркурия!"

    я не поверю в это во имя чего бы того небыло. Какая разница воимя чего призывают сделать такой невозможный подвиг как говнокодерам перестать говнокодить? и даже если случится чудо и они перестанят говнокодить, то ожидать что они начнут писать хогроший код??? это уже за гранью былин и мифов.

     

  • 1.49, athost (??), 14:56, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне все больше кажется, что наша цивилизация идет к капцу -- это когда  в край угла ставится вот такая фигня + sjw повестка (программирование без master/slave, black/white и т.д.)
    Мы все умрем, и это грустно(
    Слава роботам!
     
     
  • 2.51, имя_ (?), 15:00, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это шиза в основном в США, в Европах она не так сильно выражена, не говоря уже об остальном мире.
     
     
  • 3.66, EnemyOfDemocracy (?), 15:43, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отнюдь! Вегетерианских обдолбышей там если не поболее, то уж точно не менее.
     
  • 3.88, . (?), 16:43, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, конечно, конечно, не выражена.

    Это ведь не в польской разработке придумали умопомрачительные термины "LEADER Master Server" и "FOLLOWER Master Server".

    (при том что это на самом деле metadata server и если бы они умели думать головой, можно было обойтись хотя бы без семантического бреда. Но sjw умеют головой только есть салатики.)

     

  • 1.52, Аноним (52), 15:02, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конечно всякое узнаешь по гном и разработчиков, да и по остальных, но этот особый случай - "сказочный до....б". Следующим шагом нужно запретить разрабатывать гном, потому что люди вырабатывают тепло, а из-за этого планета нагревается.

    Когда уже всех этих недоумков соберут вместе и куда-нибудь отправят?

     
     
  • 2.91, психопат (?), 16:52, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда уже всех этих недоумков соберут вместе и куда-нибудь отправят?

    Это немного сложно - трудно придумать способ, не производящий тепло и не вредящий экологии.
    https://tinyurl.com/y65kz4vs - вот вроде ничего вариант (и реклама для квеста прекрасная: https://tinyurl.com/y538otrg ) но они живьем жрать не будут.
    А от девяти грамм свинца экология очень сильно портится, я в одном оружейном журнале читал. Медные патроны неэффективны.

     

  • 1.54, Повидло19 (?), 15:07, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А выброс метана?
     
  • 1.55, Аноним (55), 15:09, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разрабы гнома теперь не будут пердеть и выдыхать? Новаторски, чё...
     
     
  • 2.61, Аноним (61), 15:17, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слоник — всем известный способ, когда задержанному надевают противогаз, перекрывается доступ кислорода.
     
  • 2.76, Аноним (76), 16:14, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будут пердеть и вдыхать.
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 16:15, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Закрытый цикл экосистемы CI/CD.
     

  • 1.58, Аноним (61), 15:14, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Javascript которую используют в gnome влияет на окружающую среду и глобальное потепление.
     
  • 1.60, Alexey (??), 15:17, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зеленые и до программистов добрались. Мало им всем ЛГБТ...
     
  • 1.62, freehck (ok), 15:17, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Однако!

    2010, Distros: Environment affects build results!
    2020, GNOME: Build results affect environment!

     
  • 1.67, EnemyOfDemocracy (?), 15:46, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже не знают из чего очередной фашизм изобрести. Баб жгли, евреев жгли, коммунистов жгли, вьетнамцев жгли, теперь до коров и программистов добрались...

    Дикари...

     
     
  • 2.69, Аноним (68), 15:49, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За коров опасаюсь, они вкусные.
     
     
  • 3.73, Аноним (30), 16:09, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свинина экологичнее, жвачные пердят много
     
     
  • 4.79, Аноним (38), 16:26, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую. Ещё перейти на свиные туалеты, можно экономить на канализации. Ну и все кошерные станут вегетерианцами, что тоже плюс.
     
  • 4.80, Аноним (30), 16:26, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На случай, если вдруг модератору покажется, что я троллю, вот пруфы:
    https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.339
    https://doi.org/10.1021/acs.est.8b06079
    https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170130
     

  • 1.78, Аноним (76), 16:19, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Капец как сложно. Углекислый газ считать.
    У них уже счетчиков электроэнергии нет?
    Блин, так и знал, что лучше нас живут. За электричество не платят. Поди ещё и капремонта, и общедомовых расходов нет.
     
     
  • 2.84, Аноним (30), 16:37, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Счётчик электроэнергии — в ДЦ, а ДЦ уже выставляет счета за вычислительные ресурсы.
     

  • 1.86, Aleks (??), 16:38, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть GitLab на Gitea заменят. Сильно снизят нагрузки и нагревы 🙂
     
  • 1.87, arthi747 (ok), 16:42, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гномеры прекратите дышать! Вы влияете!
     
  • 1.89, Отзыв (?), 16:43, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мозг больше всего выделяет, то есть больше думать - плохо, меньше думать - делая тормозной оверхед а-ля гном - тоже плохо. Эти шизики хоть бы математическую модель описали. А то получится реально одна кнопка.
     
  • 1.90, Аноним (90), 16:49, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1 грамм = 5 карат
    Сколько углерода пропадает зря...
     
  • 1.94, Аноним (94), 17:18, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Приложения также потребляют энергию на системах пользователя, что тоже косвенно отражается на окружающей среде.
    Введение новой метрики позволит показать серьёзное отношение проекта GNOME к сохранению окружающей среды."
    GNOME 3 и учёт потребления ресурсов на системах пользователя это даже не смешно, тем более учёт это ещё не сокращение, но даже в таком случае не смешно
     
  • 1.95, Аноним (94), 17:26, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, оказывается куда они свернули, начинали за здравие:
    >разработчикам предлагается
    >проводить оптимизации,
    >такие как применение кэширования,
    >повышение эффективности кода,
    >снижения сетевой нагрузки и...

    и тут хренак:
    >применение предопределённых образов в системе непрерывной интеграции,
    >внося таким способом свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.

    едрить-калатить
    и наконец заупокой и отпевание:
    >Например, использование готовых docker-образов
    >в системе непрерывной интеграции

    тада!
    >позволит снизить значение метрики в 4 раза.

    Ахренеть к каким выводам приводит животворящая инклюзивность и смузипотоки

     
  • 1.98, dfhg (?), 17:48, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как влияет свежесть тампона от версии гнома?
     
  • 1.99, Аноним (99), 17:51, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Аааа, все ясно: йопнутый"
    (цы, почти што)
     

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