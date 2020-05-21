Патентное разбирательство против GNOME прекращено

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|1.8, Аноним (2), 19:44, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Гном, между прочим,в последних релизах ничего такой стал, оптимизировали. Поставил и пока не хочется убирать
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|2.27, mos87 (ok), 21:05, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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осталось только вернуть трей, выкинуть жабоскрипт и угрёбишные заголовки, сделать модульным, ну т.е. начать да закончить.
еще 12 лет? к тому времени некрософт сделает лучше на вяленом WSL
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|2.31, Аноним (31), 21:35, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типичная школота, ничего не заставишь убрать. Ни в комнате, ни в компе. Лентяи!
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|2.32, дада (?), 21:42, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Гном, между прочим,в последних релизах ничего такой стал, оптимизировали.
Значит скоро там обнаружатся фатальные недостатки и надо будет фсё переписать! +)
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|2.15, Fracta1L (ok), 20:21, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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В данном случае была попытка убить патентами дефективную ветвь эволюции))
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|3.18, пох. (?), 20:24, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В данном случае была попытка убить патентами дефективную ветвь эволюции))
скорее фекального демона. А он к патентам как раз абсолютно неуязвим оказался.
Да к чему он, собственно, уязвим-то, кроме ядерных бомбардировок?
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|2.16, пох. (?), 20:22, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Гономовцы выстояли против уродов которые патентами убивает прогресс.
Скорее так: уроды вместо прогресса наскочили на гном. В результате потеряли бабло, а прогрессу от этого тоже лучше не стало - поскольку гом это не прогресс, а технологии винды 3.11, притащенные туда где без них было бы гораздо лучше - одна винда (и не 3.11) у нас есть и без их помощи.
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|1.17, Ordu (ok), 20:23, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Чёт они как-то по детски. Надо было, как минимум, добиться признания патента недействительным, а лучше ещё и денег содрать за судебные издержки. А если не даст денег, то копать все остальные его патенты на недействительность.
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|2.22, x3who (?), 20:45, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Надо было, как минимум, добиться признания патента недействительным
Именно. И остальные пострадавшие от этого патента могли бы потом потребовать от этих вротшильдов возмещения ущерба. А тут пошли на беспринципное соглашение, условия которого как обычно не сообщаются (видимо в т.ч. и людям, которые переводили денег в упомянутый в статье фонд).
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|2.30, GG (ok), 21:18, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это СШП, там судебные издержки в подобных случаях не компенсируются
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|3.41, Ordu (ok), 23:06, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это СШП, там судебные издержки в подобных случаях не компенсируются
Это в смысле суд не может обязать компенсировать судебные издержки, но тролль может сделать это "добровольно", если альтернативой будет что-то хуже, типа потери патентного пула.
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|1.20, SR_team (ok), 20:34, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надо было все равно идти в суд и топить их, что бы не портили мелкий бизнес.
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|1.28, Аноним (28), 21:10, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Неплохо на ровном месте 150к заработали с доверчивых наивных юзеров. Напомнило историю про бабушку, чьего внучка забрали в полицию и для решения вопроса нужно перевести xxxx на номер yyyyy. Только вопрос, был ли внучок, и не ему ли самому принадлежит этот номер yyyyy
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|1.29, Аноним (-), 21:15, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> редчайший случай, когда не могу не согласиться с Fracta1L'ом
редкий случай, когда не могу не согласиться с похом и практически невозможное - не могу не согласиться с фракталом.
гнум, как мозилла и прочие смузишные играют роль подстилки или того самого распятого-мальчика-в-трусиках. самое главное в этой истории:
1. заменить истинную свободу на бумажную OSI
2. заглушить сойбойными "УРА" разговоры об изменении системы сферически-вакуумных патентов.
судя по комментам выше и скрытию неугодных мнений, операция прошла более чем успешно. а макс-то с мишей что? а им тоже кушать охота. да-с
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|2.36, Аноним (36), 22:31, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никогда не мог понять столь страстной ненависти к GNOME. Ну не нравится - не пользуйтесь. Как будто факт существования GNOME каким-то образом умерщвляет ваше любимое KDE или что там у вас.
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|1.33, prokoudine (ok), 21:42, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что хотели:
> Организация OIN собрала команду юристов для того чтобы добиться признания патента недействительными
Что получили:
> Более того, компания Rothschild Patent Imaging дала обязательство не предъявлять иски к любым открытым проектам, код которых поставляется под открытой лицензией, одобренной организацией OSI.
Ну и напоследок:
> Обязательство охватывает весь портфель патентов, принадлежащий Ротшильдам.
Это не те Ротшильды, чтоб их так называть. Это вообще один левый чел. К знаменитому семейству отношения не имеет.
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