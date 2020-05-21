Патентное разбирательство против GNOME прекращено

Организация GNOME Foundation объявила об успешном урегулировании судебного иска, выдвинутого компанией Rothschild Patent Imaging LLC, обвинившей проект в нарушении патента. Стороны пришли к соглашению, в котором истец снял все обвинения с GNOME и согласился не предъявлять больше исков, связанных с нарушением любых принадлежащих ему патентов. Более того, компания Rothschild Patent Imaging дала обязательство не предъявлять иски к любым открытым проектам, код которых поставляется под открытой лицензией, одобренной организацией OSI. Обязательство охватывает весь портфель патентов, принадлежащий Rothschild Patent Imaging LLC. Подробности об условиях заключения соглашения не сообщаются. Напомним, что GNOME Foundation вменялось нарушение патента 9,936,086 в менеджере фотографий Shotwell. Патент датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам. По мнению истца, для нарушения патента достаточно наличия функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (например, в социальную сеть или фотосервис). Истец предложил отозвать иск в обмен на покупку лицензии на использование патента, но GNOME не согласился на сделку и решил бороться до конца, так как уступка поставила бы под угрозу другие открытые проекты, которые потенциально могут стать жертвами указанного патентного тролля. Для финансирования защиты GNOME был создан фонд "GNOME Patent Troll Defense Fund", который собрал более 150 тысяч долларов из необходимых 125 тысяч. На собранные средства для защиты GNOME Foundation была нанята компания Shearman & Sterling, которая направила в суд ходатайство о полном прекращении дела, так как фигурирующий в деле патент является несостоятельным, а описываемые в нём технологии неприменимы для защиты интеллектуальной собственности в программном обеспечении. Также была поставлена под сомнение сама возможность применения указанного патента для предъявления претензий к свободному ПО. В завершении, был подан встречный иск для признания патента недействительным. Позднее к защите присоединилась организация Open Invention Network (OIN), занимающаяся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Организация OIN собрала команду юристов для того чтобы добиться признания патента недействительными и запустила инициативу по поиску фактов более раннего использования описанных в патенте технологий (Prior art). Компания Rothschild Patent Imaging LLС является классическим патентным троллем, живущим в основном за счёт исков к мелким стартапам и компаниям, которые не имеют ресурсов для длительного судебного разбирательства и которым проще оплатить отступные. За последние 6 лет данным патентным троллем было подано 714 подобных исков. Rothschild Patent Imaging LLС лишь владеет интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, т.е. ей невозможно предъявить ответный иск, связанный с нарушением условий использования патентов в каких-либо продуктах. Можно лишь попытаться доказать несостоятельность патента через доказательство фактов более раннего использования описываемых в патенте технологий.



