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Патентное разбирательство против GNOME прекращено

21.05.2020 18:51

Организация GNOME Foundation объявила об успешном урегулировании судебного иска, выдвинутого компанией Rothschild Patent Imaging LLC, обвинившей проект в нарушении патента. Стороны пришли к соглашению, в котором истец снял все обвинения с GNOME и согласился не предъявлять больше исков, связанных с нарушением любых принадлежащих ему патентов. Более того, компания Rothschild Patent Imaging дала обязательство не предъявлять иски к любым открытым проектам, код которых поставляется под открытой лицензией, одобренной организацией OSI. Обязательство охватывает весь портфель патентов, принадлежащий Rothschild Patent Imaging LLC. Подробности об условиях заключения соглашения не сообщаются.

Напомним, что GNOME Foundation вменялось нарушение патента 9,936,086 в менеджере фотографий Shotwell. Патент датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам. По мнению истца, для нарушения патента достаточно наличия функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (например, в социальную сеть или фотосервис).

Истец предложил отозвать иск в обмен на покупку лицензии на использование патента, но GNOME не согласился на сделку и решил бороться до конца, так как уступка поставила бы под угрозу другие открытые проекты, которые потенциально могут стать жертвами указанного патентного тролля. Для финансирования защиты GNOME был создан фонд "GNOME Patent Troll Defense Fund", который собрал более 150 тысяч долларов из необходимых 125 тысяч.

На собранные средства для защиты GNOME Foundation была нанята компания Shearman & Sterling, которая направила в суд ходатайство о полном прекращении дела, так как фигурирующий в деле патент является несостоятельным, а описываемые в нём технологии неприменимы для защиты интеллектуальной собственности в программном обеспечении. Также была поставлена под сомнение сама возможность применения указанного патента для предъявления претензий к свободному ПО. В завершении, был подан встречный иск для признания патента недействительным.

Позднее к защите присоединилась организация Open Invention Network (OIN), занимающаяся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Организация OIN собрала команду юристов для того чтобы добиться признания патента недействительными и запустила инициативу по поиску фактов более раннего использования описанных в патенте технологий (Prior art).

Компания Rothschild Patent Imaging LLС является классическим патентным троллем, живущим в основном за счёт исков к мелким стартапам и компаниям, которые не имеют ресурсов для длительного судебного разбирательства и которым проще оплатить отступные. За последние 6 лет данным патентным троллем было подано 714 подобных исков. Rothschild Patent Imaging LLС лишь владеет интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, т.е. ей невозможно предъявить ответный иск, связанный с нарушением условий использования патентов в каких-либо продуктах. Можно лишь попытаться доказать несостоятельность патента через доказательство фактов более раннего использования описываемых в патенте технологий.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/202...)
  2. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
  3. OpenNews: GNOME предпринял меры для противостояния атаке патентного тролля
  4. OpenNews: Против GNOME Foundation подан патентный иск
  5. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
  6. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53000-gnome
Ключевые слова: gnome, patent, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 19:25, 21/05/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 19:30, 21/05/2020 Скрыто модератором
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  • 3.4, Fracta1L (ok), 19:31, 21/05/2020 Скрыто модератором
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  • 3.5, Аноним (5), 19:32, 21/05/2020 Скрыто модератором
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  • 3.7, Жека Воробьев (?), 19:36, 21/05/2020 Скрыто модератором
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  • 2.6, Аноним (6), 19:36, 21/05/2020 Скрыто модератором
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  • 3.40, пох. (?), 22:47, 21/05/2020 Скрыто модератором
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  • 2.14, пох. (?), 20:20, 21/05/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.8, Аноним (2), 19:44, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гном, между прочим,в последних релизах ничего такой стал, оптимизировали. Поставил и пока не хочется убирать
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:57, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пока
     
  • 2.13, omemo (?), 20:18, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всего-то 12 лет прошло..
     
  • 2.23, th3m3 (ok), 20:45, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жрать оперативки больше стал?
     
     
  • 3.42, lucentcode (ok), 23:09, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше, в 3.38 хорошо оптимизировали по ресурсам.
     
  • 2.27, mos87 (ok), 21:05, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    осталось только вернуть трей, выкинуть жабоскрипт и угрёбишные заголовки, сделать модульным, ну т.е. начать да закончить.
    еще 12 лет? к тому времени некрософт сделает лучше на вяленом WSL
     
  • 2.31, Аноним (31), 21:35, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типичная школота, ничего не заставишь убрать. Ни в комнате, ни в компе. Лентяи!
     
  • 2.32, дада (?), 21:42, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Гном, между прочим,в последних релизах ничего такой стал, оптимизировали.

    Значит скоро там обнаружатся фатальные недостатки и надо будет фсё переписать! +)

     

  • 1.12, Любитель Монеточки (?), 20:09, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гономовцы выстояли против уродов которые патентами убивает прогресс.
     
     
  • 2.15, Fracta1L (ok), 20:21, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    В данном случае была попытка убить патентами дефективную ветвь эволюции))
     
     
  • 3.18, пох. (?), 20:24, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В данном случае была попытка убить патентами дефективную ветвь эволюции))

    скорее фекального демона. А он к патентам как раз абсолютно неуязвим оказался.

    Да к чему он, собственно, уязвим-то, кроме ядерных бомбардировок?

     
  • 2.16, пох. (?), 20:22, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Гономовцы выстояли против уродов которые патентами убивает прогресс.

    Скорее так: уроды вместо прогресса наскочили на гном. В результате потеряли бабло, а прогрессу от этого тоже лучше не стало - поскольку гом это не прогресс, а технологии винды 3.11, притащенные туда где без них было бы гораздо лучше - одна винда (и не 3.11) у нас есть и без их помощи.

     
  • 2.25, microsoft (?), 20:48, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да да гном солодцы ага, фирма шерсан против ротшилтда. Смешные вы.
     

  • 1.17, Ordu (ok), 20:23, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Чёт они как-то по детски. Надо было, как минимум, добиться признания патента недействительным, а лучше ещё и денег содрать за судебные издержки. А если не даст денег, то копать все остальные его патенты на недействительность.
     
     
  • 2.22, x3who (?), 20:45, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Надо было, как минимум, добиться признания патента недействительным

    Именно. И остальные пострадавшие от этого патента могли бы потом потребовать от этих вротшильдов возмещения ущерба. А тут пошли на беспринципное соглашение, условия которого как обычно не сообщаются (видимо в т.ч. и людям, которые переводили денег в упомянутый в статье фонд).

     
  • 2.30, GG (ok), 21:18, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это СШП, там судебные издержки в подобных случаях не компенсируются
     
     
  • 3.41, Ordu (ok), 23:06, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это СШП, там судебные издержки в подобных случаях не компенсируются

    Это в смысле суд не может обязать компенсировать судебные издержки, но тролль может сделать это "добровольно", если альтернативой будет что-то хуже, типа потери патентного пула.

     

  • 1.19, Пажылая рыба (?), 20:29, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И ни слова про Ротшильдов в каментах! Каг-таг?!
     
     
  • 2.39, 1 (??), 22:38, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гномовцы хуже рептилоидов и скупердяев
     

  • 1.20, SR_team (ok), 20:34, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было все равно идти в суд и топить их, что бы не портили мелкий бизнес.
     
  • 1.21, Аноним (21), 20:42, 21/05/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.24, x3who (?), 20:45, 21/05/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.26, Michael Shigorin (ok), 21:00, 21/05/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.28, Аноним (28), 21:10, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неплохо на ровном месте 150к заработали с доверчивых наивных юзеров. Напомнило историю про бабушку, чьего внучка забрали в полицию и для решения вопроса нужно перевести xxxx на номер yyyyy. Только вопрос, был ли внучок, и не ему ли самому принадлежит этот номер yyyyy
     
  • 1.29, Аноним (-), 21:15, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > редчайший случай, когда не могу не согласиться с Fracta1L'ом

    редкий случай, когда не могу не согласиться с похом и практически невозможное - не могу не согласиться с фракталом.

    гнум, как мозилла и прочие смузишные играют роль подстилки или того самого распятого-мальчика-в-трусиках. самое главное в этой истории:

    1. заменить истинную свободу на бумажную OSI
    2. заглушить сойбойными "УРА" разговоры об изменении системы сферически-вакуумных патентов.

    судя по комментам выше и скрытию неугодных мнений, операция прошла более чем успешно. а макс-то с мишей что? а им тоже кушать охота. да-с

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 22:31, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда не мог понять столь страстной ненависти к GNOME. Ну не нравится - не пользуйтесь. Как будто факт существования GNOME каким-то образом умерщвляет ваше любимое KDE или что там у вас.
     

  • 1.33, prokoudine (ok), 21:42, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что хотели:

    > Организация OIN собрала команду юристов для того чтобы добиться признания патента недействительными

    Что получили:

    > Более того, компания Rothschild Patent Imaging дала обязательство не предъявлять иски к любым открытым проектам, код которых поставляется под открытой лицензией, одобренной организацией OSI.

    Ну и напоследок:

    > Обязательство охватывает весь портфель патентов, принадлежащий Ротшильдам.

    Это не те Ротшильды, чтоб их так называть. Это вообще один левый чел. К знаменитому семейству отношения не имеет.

     
  • 1.35, Аноним (35), 22:01, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Невероятное событие в мире фэнтези: гном победил тролля!
     
  • 1.38, Аноним (38), 22:35, 21/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и зачем тогда эти патенты нужны?
     

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