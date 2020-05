Патентное разбирательство против GNOME прекращено

2.10 , Аноним ( 10 ), 19:57, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – пока

2.13 , omemo ( ? ), 20:18, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Всего-то 12 лет прошло..

2.23 , th3m3 ( ok ), 20:45, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жрать оперативки больше стал?

3.42 , lucentcode ( ok ), 23:09, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меньше, в 3.38 хорошо оптимизировали по ресурсам.

2.27 , mos87 ( ok ), 21:05, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – осталось только вернуть трей, выкинуть жабоскрипт и угрёбишные заголовки, сделать модульным, ну т.е. начать да закончить.

еще 12 лет? к тому времени некрософт сделает лучше на вяленом WSL

2.31 , Аноним ( 31 ), 21:35, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Типичная школота, ничего не заставишь убрать. Ни в комнате, ни в компе. Лентяи!

2.32 , дада ( ? ), 21:42, 21/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Гном, между прочим,в последних релизах ничего такой стал, оптимизировали. Значит скоро там обнаружатся фатальные недостатки и надо будет фсё переписать! +)