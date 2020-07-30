Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.1

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|5.111, Michael Shigorin (ok), 14:30, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Братцы, я понял -- следующий "конкурс" на название новой ветки репозитория надо будет проводить не междусобойчиком, а с вашим участием вот прямо здесь :-) Теперь бы не забыть ещё за ~год.
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|3.47, Аноним (47), 10:36, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> православная ЧЕРНИКА
Больше смахивает на католическую. И по-русски род род называется Ягодник, если что.
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|2.36, Аноним (36), 10:05, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эта "вакцина" судя по скрину хочет 13 с фигом гигз на диске! oO
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|1.8, lockywolf (ok), 09:29, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В чём разница между сборками?
Разница между Федорой и Рхелом понятна. А тут что?
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|2.68, Michael Shigorin (ok), 11:56, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В чём разница между сборками?
В назначении -- мы надеялись, что это очевидно из названий. :)
> Разница между Федорой и Рхелом понятна. А тут что?
Тут есть:[CODE]
- репозитории:
+ нестабильный sisyphus, в котором ведётся разработка (rolling)
+ его стабильные ветки p9, p8... (slow-rolling)
- дистрибутивы:
+ server, workstation, education, simply с вариациями (-К, -В...)
+ 8сп (сертифицирован ФСТЭК и МО)
- сборки:
+ altlinux.org/starterkits -- на текущей стабильной ветке
+ altlinux.org/regular -- на сизифе[/CODE]
При этом если дистрибутив (как вот 9.0 или 9.1) собран на p9/branch, то из него же и обновляется, в том числе и между подобными "мелкими" версиями; с "восьмёрки" на "девятку" переход всё тем же apt-get update; apt-get dist-upgrade, но сперва может потребоваться глянуть http://altlinux.org/update/p9 (в отличие от той же убунты, у нас это сейчас никак не автоматизировано, обеспечивается только тестированием и доводкой процесса обновления в плане самой пакетной базы).
С любого дистрибутива можно обновиться до сизифа, а вот http://altlinux.org/downgrade обратно -- разве что пока не ушли далеко от точки бранчевания (или уже на следующую стабильную ветку в следующей такой точке).
То есть ключевое отличие -- что мы развиваем _репозитории_, а из них уже делаем дистрибутивы (и другие могут делать свои из них же). Подход, когда "дистрибутив и есть репозиторий", практиковали примерно до 2004 года (кажется, где-то тогда же и дебиан перешёл с такого на "делаем репозиторий и выпускаем на нём дистрибутив", а конкретно у редхата rawhide всё-таки для совсем рисковых людей. Отдельные updates делали где-то до 2009, что ли, года -- затем перешли на обновление сразу из стабильной ветки, сосредоточив усилия ОТК на ней.
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|1.9, m.makhno (ok), 09:31, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Мне нравятся и Альт и Calculate своими wiki, спасибо большое ребятам за подробную документацию на русском языке. Конкретно Альт года два назад очень помог своей сводкой о реализациях ГОСТовой криптографии в мире СПО.
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|2.14, Анонолекс (?), 09:38, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вики там слегка устаревшая. Править-то некому. Все анонимные специалисты с дипломами тут сидят, в комменты срут (не про Вас)...
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|3.69, Michael Shigorin (ok), 11:59, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вики там слегка устаревшая. Править-то некому.
Местами да, местами нет -- всё как в любом крупном проекте.
С багзилой и форумом примерно аналогично -- где-то висяки, где-то не ответят, а где-то быстро исправят и быстро ответят.
Разумеется, есть над чем работать. По вики помочь можно расставлением {{crap}} на очевидно устаревших страничках, чтоб хоть другим было очевидней -- для этого регистрация не требуется.
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|2.70, Michael Shigorin (ok), 12:01, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Блин, только девятку без системд качнул...
Если речь про стартовый набор, то у них свой цикл выпусков -- фиксированный квартальный; в любом разе и его, и дистрибутив можно спокойно обновить до текущего p9 (хоть вообще превратить одно в другое и назад, неочевидная разница может быть разве что в скриптах инсталятора -- в основном installer-feature-* отрабатывают и вот они могут быть включены разные).
Так что пользуйтесь на здоровье :-)
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|1.15, Аноним (15), 09:38, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ставил на виртуалку предыдущую версию. Нормальный дистриб. Хорошо, что есть свое, как и Эльбрусы.
Не совсем российское ИТ скатилось в аутсорсинговое говно с сайтиками и ботами. Радует прям.
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|2.41, Аноним (41), 10:11, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не совсем российское ИТ скатилось в аутсорсинговое говно с сайтиками и ботами. Радует прям.
Ну, вообще, софт у них собирается в основном именно ботами, путем перепакечивания "аутсорсингового этсамого". Сколько комитов от господ уходит в ключевые системные компоненты тоже можно посмотреть. И сравнить если не с амерами так хоть с узкоглазыми. Узкоглазые почему-то не считают зазорным комитить поддержку своих процов в майнлайн.
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|3.58, Аноним (15), 11:21, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Под ботами я тут понимаю ботов, которые всякую фигню рассылают. Сам такого писал для телеги как раз в аутсорсе. Это был целый ботнет, боты выдавали себя за реальных людей, парсили группы, собирая пользователей, а потом по собранной базе рассылали всякий маркетолуховский бред. И вот на такое говно приходится тратить жизнь, чтобы срубить шекелей для оплаты ипотеки.
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|3.72, Michael Shigorin (ok), 12:06, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, вообще, софт у них собирается в основном именно ботами
Ну вообще-то врёте, архивы http://lists.altlinux.org/pipermail/sisyphus-incominger/ в помощь.
> Сколько комитов от господ уходит в ключевые системные компоненты
> тоже можно посмотреть. И сравнить если не с амерами так хоть
> с узкоглазыми.
Вы сами-то будете "амер" или "узкоглазый"? :)
См. тж. ералаш про "а мой дядя".
> Узкоглазые почему-то не считают зазорным комитить поддержку
> своих процов в майнлайн.
Сюрприз -- наши ребята помогают перетаскивать патчи для того же "Байкал-М" на более свежие версии ядра, чем были тогда. Что именно там творится с upstream merge -- не слежу, но и это может оказаться помощью.
Но Вы же не попытались что-либо _выяснить_. А пришли _утверждать_. Безосновательное. Смысл?
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|1.16, Аноним (16), 09:39, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Юридическим лицам для полноценного использования необходимо приобретение лицензии.
>Разработчикам предлагается принять участие в совершенствовании репозитория «Сизиф»
Совершенствовать можно, но исключительно за бабки.
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|2.73, Michael Shigorin (ok), 12:09, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Юридическим лицам для полноценного использования необходимо
>> приобретение лицензии.
>> Разработчикам предлагается принять участие в совершенствовании
>> репозитория «Сизиф»
> Совершенствовать можно, но исключительно за бабки.
Можно и за бабки: http://basealt.ru/about/vacancies/ -- а так много кто помогает просто для того, чтобы меньше ручками/скриптами/тулзами на проде подправлять каждый раз.
Хорошо ведь, когда вышла свежая версия дистрибутива (или вообще долетел пакет в репозиторий) -- и ещё чуть снизились расходы времени на поддержку _своего_ хозяйства, верно? :)
Собственно, сам так и "попался" -- чуточку доработал webalizer и mrtg, чтоб "из коробки" подхватывали конфиги "соседей"...
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|4.119, Michael Shigorin (ok), 15:05, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему нет удалёнки?
Почему нет, есть. После марта так и вовсе по полной. Просто удалёнка предъявляет повышенные требования к самодисциплине -- кому-то трудно заняться работой, кому-то -- остановиться вовремя (и не выдохнуться).
// младлей Предсказуемость
> На кой бес сидение в прокуренном офисе?
Вот ещё бы я сидел в _прокуренном_ офисе!
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|1.27, Аноним (27), 10:00, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Не совсем понимаю смысла в сабже. Море достойных дистрибутивов в лице дебиана и его производных. Лично для себя не могу найти достойную причину даже просто посмотреть - когда все работает прекрасно дальнейшие изыскания теряют всяческий смысл.
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|2.52, Onanymphus (?), 10:59, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда начнешь писать софт для госконтор (а то и работать в госах), тогда поймешь. Погугли про реестр отечественного ПО, ФСТЭК-сертификацию и прочее.
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|2.77, Michael Shigorin (ok), 12:14, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не совсем понимаю смысла в сабже.
Для нас, собравшихся со временем в ALT Linux Team, не нашлось действительно подходящего дистрибутива -- пришлось делать самим.
См. тж. http://altlinux.org/history и http://altlinux.org/features
> Море достойных дистрибутивов в лице дебиана и его производных.
И не только их. А в их лице есть и весьма недостойные.
Но, разумеется, про дебиан все были в курсе, а трое DD в альте так просто работали в разное время (nidd@, wart@, dottedmag@). Ну и первый выпуск Debian 3.0 в России на DVD делал тоже альт -- в ранних нулевых при 128k без всякого там flatrate это было важно.
> Лично для себя не могу найти достойную причину даже просто
> посмотреть - когда все работает прекрасно
Так "работает -- не трогай" же :-) Искренне рад за Вас.
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|2.78, YetAnotherOnanym (ok), 12:15, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Завтра американский конгресс запретит экспорт высокотехнологичной продукции в РФ, включая ПО, все дистры, включая расквартированные в Германии, Финляндии и везде, опасаясь экстерриториального применения санкций, заблокируют российские IP и выпилят поддержку русского языка и всего, что может потребоваться при работе в РФ. Блокировку ты обойдёшь через прокси (если обойдёшь, там тоже не дураки сидят и выходные IP прокси тоже могут быть заблокированы), начнёшь ставить - а там нет ни русской раскладки, ни зоны Europe/Moscow, и всё файлы с раскладками, таймзонами и пр. переведены на новый формат, скопировать со старого релиза не получится.
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|3.120, Michael Shigorin (ok), 15:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Описанное выглядит явно чрезмерным, но вот отрубание редхатовской поддержки без даже возврата денег ("форсмажор" же) в 2014 некоторые хорошо запомнили.
Как, собственно, и "случайный" отказ цисок в 2008.
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|2.97, Аноним (96), 13:26, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Море достойных дистрибутивов
«Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три...»
А качество и лоск, конечно, советские ещё. Навсегда, похоже, уже :)
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|1.29, Gentoo Developer (?), 10:02, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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СтОит ли переходить с Gentoo на Альт Лиункс? Вот думаю нафиг мне компилировать пакеты и знать англицкий для handbook.
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|2.34, ryoken (ok), 10:03, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, с генты вообще никуда переходить не стоит, ибо единственный тру-дистр без втюхинга системдЫ, пульсаудио и прочей дряни.
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|3.39, Gentoo Developer (?), 10:08, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А любить Россию и пользоваться пиндосным дистрибутивом совесть мучает, как же быть, товарищ?!
Я Gentoo изучил досконально, но Россия может не простить.
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|4.84, Michael Shigorin (ok), 12:26, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я Gentoo изучил досконально, но Россия может не простить.
Гм, удивился. Но если Вам по душе подход Gentoo, то может быть хорошо помочь проекту Calculate Linux -- люди делают своё дело на совесть, а не ради сиюминутного бабла или вовсе воровства, как иные "деривативы".
PS: в смысле удивился -- что тут прощать-то.
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|5.114, Аноним (114), 14:35, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Михаил, вы хоть сами пользовались этим Calculate или просто по солидарности с ко... большой текст свёрнут, показать
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|6.116, Michael Shigorin (ok), 14:47, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Михаил, вы хоть сами пользовались этим Calculate
Нет, не пользовался -- тут на десять меня с головой хватит задач, которые прекрасно (или вообще лучше всего) решать на альте.
> или просто по солидарности с коллегами по цеху советуете?
Я просто проникся большим уважением к конкретно этим коллегам по многолетнему опыту (нечастого) общения с ними и их пользователями -- ещё со времён, когда зеркалировали Calculate на ftp.linux.kiev.ua, а это уж больше десяти лет как; заглянул в recoll -- запрашивал Александр Трацевский в начале марта 2009 года...
Очень важно, что во что запрягать -- бабло в дело или дело в бабло. Вот они сделали _для себя_ и поделились с другими. Как и мы.
> Этому дистрибутиву далеко до Альта и Астры по стабильности
Стабильность -- штука многогранная, как и производительность. Они-то как-то на своём дистрибутиве едут и свою основную продукцию изготавливают.
> а от генту он ушёл прилично, шатает и мотыляет его периодически,
> причём картина в какую сторону весь этот балаган движется, не ясна.
Ну так вот и говорю -- с озвученными вводными (#39) _может_ быть лучше помочь именно им.
> По сути это контора пилит дистр под свои нужды и просто тестирует
> на пользователях, которые благодарны сверх меры барскими подачками.
Пользователи вольны брать оригинальную генту или любой другой линукс, не говоря уж о других системах. Или своё сделать.
> Советовать дистрибутив на основе российскости такое себе
А я и не советую _дистрибутив_. Я говорю, что, возможно, лучше подойдёт другой _проект_ конкретно с таким опытом. Это не значит, что я прав :-)
Спасибо за вопрос и за свои соображения -- как минимум оговорочку "сам руками не трогал" мне точно стоило прибавить, а то предложение несложно было принять за проверенную рекомендацию.
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|3.42, Gentoo Developer (?), 10:12, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, да - я systemd и pulseaudio не использую и как-то легко живется и потребности нет. Плюс невероятная гибкость настроек как ядра, так и пакетов.
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|4.45, ryoken (ok), 10:29, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А то, что вся компьютерная технология родом из пендостана - вас не очень мучает? :)
Так что лучше генты дистра нет.
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|6.86, Michael Shigorin (ok), 12:28, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Так что лучше генты дистра нет
> Guix, NixOS
А кстати, которым из них пользуетесь и что хорошего расскажете?
Краем уха-то отслеживаю давно, задумки есть интересные.
Но руками не трогал, в отличие от пары коллег.
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|4.85, Michael Shigorin (ok), 12:27, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати, да - я systemd и pulseaudio не использую и как-то легко
> живется и потребности нет.
Аналогично. :)
> Плюс невероятная гибкость настроек как ядра, так и пакетов.
Меня $EDITOR тоже не подводит. :)
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|4.88, Аноним (88), 12:31, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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“Anyone want an SLS-like 0.99pl11A system?”, т.е. "Кому Mandrake-like RPM 5.4 system?"
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|2.83, Michael Shigorin (ok), 12:25, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> СтОит ли переходить с Gentoo на Альт Лиункс?
Спросите bircoph@{gentoo,altlinux}.org -- он может подсказать по собственному опыту, что там и сям хорошо и плохо.
В любом случае что-то именно для Вас окажется удобней, а что-то -- наоборот, тут уж никто другой не скажет. Но в этих двух проектах очень разные подходы к дистрибутивостроению, факт.
PS: хочу воспользоваться случаем и выразить проекту Gentoo Linux свою благодарность за опытнейшего и тщательнейшего bircoph@, который вызвался помочь с e2k и по сути перевёл эту работу сразу на два уровня вверх относительно того, что я мог сделать в две руки. Порой приходят мысли -- "ещё бы подобного помощника найти" :-)
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|1.31, ryoken (ok), 10:02, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вопрос про картинку. А какой уровень образования представляет собой пункт "Среда KDE5"? :D
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|2.87, Michael Shigorin (ok), 12:31, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вопрос про картинку. А какой уровень образования представляет собой
> пункт "Среда KDE5"? :D
Элементарно, Ватсон! Берём описание крабочей станции, делим на описание simply, получаем соотношение KDE5 к Xfce; на него и умножаем отмеченную галочкой среднюю школу. Дроби -- это нынче не девятый класс, надеюсь? :)
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|1.32, Аноним (32), 10:02, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Разработчикам предлагается принять участие в совершенствовании репозитория «Сизиф»
У вас опечатка в слове "Скарабей"
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|2.89, Michael Shigorin (ok), 12:32, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Разработчикам предлагается принять участие в совершенствовании
>> репозитория «Сизиф»
> У вас опечатка в слове "Скарабей"
Не могу согласиться, направление скорее противоположное.
Но всяко спасибо, что не в "Кощей Бэ" :)
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|1.43, Аноним (43), 10:14, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вопрос к Михаилу Шигорину:
Вообще есть ли какая редакция Альта, которую можно легально использовать ИПшнику или даже юрлицу, но не преобретая лицензии, чтобы в случае чего не огрести потом за нелицензионное использование, прояните пожалуйста этот момент?!
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|2.79, Аноним (79), 12:18, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не понял. Есть какая-то проблема у юрлиц с СПО?
Боитесь, как бы чего не вышло? Ну так покупайте венду дальше. Вы же это хотите услышать.
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|2.92, Michael Shigorin (ok), 12:43, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще есть ли какая редакция Альта, которую можно легально
> использовать ИПшнику или даже юрлицу, но не преобретая лицензии,
> чтобы в случае чего не огрести потом за нелицензионное использование
Насчёт ИП-шника и перечисленных дистрибутивов надёжней спросить sales@, я как-то по аналогичной просьбе спрашивал и если правильно помню, то ответ был "пользуйтесь на здоровье"; а так -- http://getalt.org/ru/simply уже упомянули, ещё http://getalt.org/ru/starterkits прибавлю, они идут просто под GPL.
Некоторые ещё предпочитали вариант поставить 7.0.{<5} (насколько помню; т.е. до https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43787) и обновить до 8+, но сейчас может уже и в железо инсталятором упереться.
Ну и ещё более возмущённые некоторые взяли и сделали свой дистрибутив из того же репозитория: http://forum.russ2.com/?showtopic=4275 -- я был восхищён :-)
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|3.112, Аноним (112), 14:30, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Спасибо за ответ Про пользуйтесь на здоровье - это неформальный ответ и в слу... большой текст свёрнут, показать
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|4.117, Michael Shigorin (ok), 14:58, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Про "пользуйтесь на здоровье" - это неформальный ответ и в случае
> чего за отмазку не прокатит.
Потому и предложил получить формальный от sales@, чтоб письмо хоть под рукой лежало, хоть в рамочку распечатать.
> По поводу стартеркитов, правильно ли я понимаю что эти самые киты
> после установки получают обновления и доступ к тем же самым
> репозиториям соответствуюзих веток (платформ)
В точности; собственно, см. содержимое http://packages.altlinux.org/apt-conf-branch
> что и ваши лицензионные версии?
Они все лицензионные, текст лицензий разный:
http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p9/images/workstation/lice
http://nightly.altlinux.org/p9/license.ru.html
> Выглядит как какой-то огород, если честно, проще уж из стартеркитов
> ставить, как по мне.
Мне тоже так кажется. Тем более что и дистрибутивы, и стартеркиты неизбежно приходится после установки донастраивать -- а стартеркиты прям с собой носят .disk/profile.tgz, который можно взять, просмотреть глазами, докинуть необходимое, убрать мешающее (написав нам о таком) и собрав при помощи, скажем, http://altlinux.org/starterkits/builder или просто почитав http://altlinux.org/m-p вместе с недоделанной, но howto'шкой.
Опять же -- изменения в профилях точно так же принимаются, как и правки в пакетах. Правда, для внесения в апстрим их может понадобиться обобщить до патчей на собственно метапрофиль, а не сгенерированный из него частный случай, который в исошку попадает при make SAVE_PROFILE=1 имя.iso.
Там, кстати, довольно много забавных заготовок, гляньте conf.d/live.mk насчёт тех же веб-киосков на livecd или conf.d/test.mk насчёт https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40615#81 ;-)
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|1.49, Аноним (49), 10:47, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Спасибо !!! НЕ НУЖНО СВОБОДНОЕ ПО ЗА ДЕНЬГИ !!!
Debian,CentOS,Fedora,RH,Susue - НОНЕ ГАвн Альт!!!
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|2.55, Аноним (55), 11:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Спасибо !!! НЕ НУЖНО СВОБОДНОЕ ПО ЗА ДЕНЬГИ !!!
А вот с этим можно поспорить. Разработчики что, не люди? Или они должны бомжевать? :)
Однако идея забесплатно поработать на фирму которая на этом денег сделает, и не то чтобы охотно поделится награбленным - уже вызывает определенные вопросы, например.
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|3.59, llolik (ok), 11:21, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А вот с этим можно поспорить.
А поспорить с тем, что RH и Suse, вообще-то, сильно более коммерческие чем Альт не надо?
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|2.81, Vladjmir (ok), 12:18, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них есть свободные сборки -- стартеркиты (https://www.altlinux.org/Starterkits). Но после установки придётся доводить до кондиции. Я глянул на сборку с Cinnamon, выглядит не плохо, если накинуть тему MintY и сменить значки на цветные. Можно доставить из реп gnome-software, чтобы не смотреть на кашу пакетов Synaptic'а. Ставятся и работают flatpak'и, правда столкнулся с проблемой -- значки приложений flatpak не видит меню Cinnamon, думаю, что их не видно и из меню других раб.окружений. Это обходится созданием кнопок запуска или ручным редактированием меню.
Бесплатный для конечного пользователя Simply Linux (на основе XFCE) (правда, лиценз. договор там написан несколько витиевато, из него не очень понятно, можно ли бесплатно использовать этот дистрибутив в организации).
Официальные дистрибутивы можно использовать дома бесплатно, а для организации придётся покупать лицензии. Разработчики тоже кушать хотят.
В целом Альт работает довольно шустро и производит хорошее впечатление.
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|3.94, Michael Shigorin (ok), 12:58, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У них есть свободные сборки -- стартеркиты.
> Но после установки придётся доводить до кондиции.
Не стесняйтесь писать про рутинную доводку, которая может и другим пригодиться, хоть здесь в анонсах таких выпусков (под любым), хоть на http://forum.altlinux.org/index.php?board=47.0 -- ну или нам с antohami@ почтой.
> Ставятся и работают flatpak'и, правда столкнулся с проблемой
> -- значки приложений flatpak не видит меню Cinnamon, думаю, что их
> не видно и из меню других раб.окружений. Это обходится созданием
> кнопок запуска или ручным редактированием меню.
Что-то на эту тему пробегало или в рассылках, или в багзиле -- сходу не нашёл, по возможности черкните aris@ и cow@ (майнтейнерам flatpak и cinnamon), поставив и меня на всякий в копию (mike@altlinux.org).
> Бесплатный для конечного пользователя Simply Linux (на основе XFCE)
> (правда, лиценз. договор там написан несколько витиевато, из него
> не очень понятно, можно ли бесплатно использовать этот дистрибутив
> в организации).
Можно!
Витиеватость была вызвана, к сожалению, хватательным рефлексом некоторых OEM и нечистоплотных игрателей в конкурсы:
---
> Мдя... Странные ограничения.
К сожалению, вполне хорошие и конструктивные люди из групп, которым с восьмой версии предложено обратиться к sales@, не платили, даже понимая, что в следующий раз просто не будет (ни задаром, ни за деньги, просто некому будет тащить ядро проекта) -- и имея возможность заплатить те три копейки. Мы в трудные годы прорвались, но это не их заслуга.
Есть ещё категория "внедренцев", которые в конкурс запихнут, возможно, выиграют, но вот собственно _внедрять_, а не просто продать (причём от себя -- то, что получено готовенькое даром)... наверное, даже не думали. Как думаете, мы и Вы в таких заинтересованы?
--- https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/120273.html#51
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|1.50, Аноним (50), 10:48, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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на самом деле в мире российских ОС также не всё гладко. Пока речь о рекомендациях, но долго ли дело нарисовать?
По ссылке. Подготовили рекомендации, которые логично предлагают перестать свободный софт называть российским.
_ttps://www.cnews.ru/news/top/2020-05-26_v_reestre_otechestvennogo
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|2.106, Michael Shigorin (ok), 14:21, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на самом деле в мире российских ОС также не всё гладко.
> Пока речь о рекомендациях, но долго ли дело нарисовать?
Не первый год уж предлагаю нуждающимся в истинно российской ОС приложить свои таланты и двуручные рашпили к http://emboxing.ru. Очень достойный проект, толковые мужики. Кажется, они единственные перетащили своё ядро на e2k без непосредственного участия МЦСТ в процессе.
> По ссылке
...наброс, его вовсе не обязательно продолжать распространять без рефлексии или в панике :)
Если что, у меня сведения от Алексея Смирнова.
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|1.53, Аноним (53), 11:01, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Разработчикам предлагается принять участие в совершенствовании репозитория «Сизиф»
Разрабочикам предлагается этакий "сизифов труд"?
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|1.67, Дегенератор (ok), 11:41, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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switch(Alt) {
case "Дошкольное образование":
Victrim = Отбор_однопроцентных();
break;
case "Начальная школа":
Victrim = Травмировать_неокрепшую_логику();
break;
case "СШ":
Victrim = Зашкаливание_ЧСВ();
break;
case "ВО":
Victrim = Глазные_капли();
break;
case "Серверные приложения":
Victrim = Импотенция();
break;
case "Программы для учителя":
Victrim = "Болванки_в_стиле_запиши_себе_сам";
break;
default:
Victrim = Поедание_мозолек();
}
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|1.90, я_есть_грут (?), 12:35, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> впервые представлены образы для популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi 4
Аппаратное ускорение 4К-видео работает? Или после установки нужно будет поплясать с бубном?
> впервые доступен образ ОС «Альт Рабочая станция» для платы mini-ITX на отечественном процессоре «Байкал-М» (ARM64)
Пока Apple думает перевести свои mac mini, mac pro на ARM, а у нас уже готовы платы с ARM64 и операционные системы, работающие на них. Осталось только нанять хорошего дизайнера, который разработает привлекательный корпус, а затем запихнуть в этот корпус mini-ITX «Байкал-М», установить Альт, и мы получим полностью готовую систему для работы, учёбы, развлечений. Так как своё железо, то софт можно будет хорошо оптимизировать, что всё будет летать из коробки. У нас прекрасные инженеры, но не хватает людей, которые могут увидеть всю картину целиком и соединить все технические наработки в один готовый для продажи продукт!
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|2.105, Аноним (105), 14:20, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну GPU Mali-T628 и открытый драйвер к нему не наши инженеры делали и писали.
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|3.110, Michael Shigorin (ok), 14:28, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну GPU Mali-T628 и открытый драйвер к нему не наши инженеры делали
> и писали.
Вы действительно знакомы со всеми фамилиями тех людей? (просто интересуюсь, а то некоторые с таким вот уверенным видом порют чушь по темам, где знаю точно)
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|4.118, Аноним (105), 15:00, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А причем здесь вообще фамилии? Наверное по вашему и интела бы не было, если бы там Пентковский не поработал.
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|5.121, Michael Shigorin (ok), 15:12, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А причем здесь вообще фамилии? Наверное по вашему и интела бы
> не было, если бы там Пентковский не поработал.
Ну и чем бы остался интел, развивая скаляры? 486 за те же четыре килобакса, только на более тонком техпроцессе?
Скажу больше, без израильского подразделения _нынешнего_ интела бы точно не было. Хорошо это или плохо -- не знаю.
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|6.123, Аноним (105), 15:44, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До пентиумов у них уже работал i960, но тогда они в них не увидели перспектив для гражданского потребительского рынка
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|7.125, Michael Shigorin (ok), 15:48, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если и увидели бы -- где на нём дос и win95? В девяностых ловушка была ещё не настолько прочной, но и сам интел -- тоже.
PS: s/ым/ой/, конечно же.
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|2.109, Michael Shigorin (ok), 14:27, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> впервые представлены образы для популярного одноплатного
>> компьютера Raspberry Pi 4
> Аппаратное ускорение 4К-видео работает?
Спросил коллег, подождём ответа. Пока могу отметить то, что shrek@ на Jetson Nano заметил: видеоускорителя на 4K хватает, а вот 4 Гб оперативки -- нет. Так что такую задачу я бы ставил перед старшей "пишкой" с восемью, не с четырьмя.
> У нас прекрасные инженеры, но не хватает людей, которые могут
> увидеть всю картину целиком и соединить все технические
> наработки в один готовый для продажи продукт!
Лесков это воспел уже давно и точно :-)
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|1.127, олдз (?), 16:03, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо альтоводам, Альт лучше Калькулятора и Росы, надёжный как автомат Калашникова.
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