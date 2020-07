Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.1

2.55 , Аноним ( 55 ), 11:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Спасибо !!! НЕ НУЖНО СВОБОДНОЕ ПО ЗА ДЕНЬГИ !!! А вот с этим можно поспорить. Разработчики что, не люди? Или они должны бомжевать? :) Однако идея забесплатно поработать на фирму которая на этом денег сделает, и не то чтобы охотно поделится награбленным - уже вызывает определенные вопросы, например.

3.59 , llolik ( ok ), 11:21, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А вот с этим можно поспорить. А поспорить с тем, что RH и Suse, вообще-то, сильно более коммерческие чем Альт не надо? 3.93 , Michael Shigorin ( ok ), 12:50, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Не надо забесплатно работать на фирму Такое развращает фирму Можно забеспла... 2.81 , Vladjmir ( ok ), 12:18, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У них есть свободные сборки -- стартеркиты (https://www.altlinux.org/Starterkits). Но после установки придётся доводить до кондиции. Я глянул на сборку с Cinnamon, выглядит не плохо, если накинуть тему MintY и сменить значки на цветные. Можно доставить из реп gnome-software, чтобы не смотреть на кашу пакетов Synaptic'а. Ставятся и работают flatpak'и, правда столкнулся с проблемой -- значки приложений flatpak не видит меню Cinnamon, думаю, что их не видно и из меню других раб.окружений. Это обходится созданием кнопок запуска или ручным редактированием меню. Бесплатный для конечного пользователя Simply Linux (на основе XFCE) (правда, лиценз. договор там написан несколько витиевато, из него не очень понятно, можно ли бесплатно использовать этот дистрибутив в организации). Официальные дистрибутивы можно использовать дома бесплатно, а для организации придётся покупать лицензии. Разработчики тоже кушать хотят. В целом Альт работает довольно шустро и производит хорошее впечатление.

3.94 , Michael Shigorin ( ok ), 12:58, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У них есть свободные сборки -- стартеркиты.

> Но после установки придётся доводить до кондиции. Не стесняйтесь писать про рутинную доводку, которая может и другим пригодиться, хоть здесь в анонсах таких выпусков (под любым), хоть на http://forum.altlinux.org/index.php?board=47.0 -- ну или нам с antohami@ почтой. > Ставятся и работают flatpak'и, правда столкнулся с проблемой

> -- значки приложений flatpak не видит меню Cinnamon, думаю, что их

> не видно и из меню других раб.окружений. Это обходится созданием

> кнопок запуска или ручным редактированием меню. Что-то на эту тему пробегало или в рассылках, или в багзиле -- сходу не нашёл, по возможности черкните aris@ и cow@ (майнтейнерам flatpak и cinnamon), поставив и меня на всякий в копию (mike@altlinux.org). > Бесплатный для конечного пользователя Simply Linux (на основе XFCE)

> (правда, лиценз. договор там написан несколько витиевато, из него

> не очень понятно, можно ли бесплатно использовать этот дистрибутив

> в организации). Можно! Витиеватость была вызвана, к сожалению, хватательным рефлексом некоторых OEM и нечистоплотных игрателей в конкурсы: ---

> Мдя... Странные ограничения. К сожалению, вполне хорошие и конструктивные люди из групп, которым с восьмой версии предложено обратиться к sales@, не платили, даже понимая, что в следующий раз просто не будет (ни задаром, ни за деньги, просто некому будет тащить ядро проекта) -- и имея возможность заплатить те три копейки. Мы в трудные годы прорвались, но это не их заслуга. Есть ещё категория "внедренцев", которые в конкурс запихнут, возможно, выиграют, но вот собственно _внедрять_, а не просто продать (причём от себя -- то, что получено готовенькое даром)... наверное, даже не думали. Как думаете, мы и Вы в таких заинтересованы?

