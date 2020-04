Выпуск дистрибутива Simply Linux 9

2.5 , Michael Shigorin ( ok ), 19:01, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Более того, пару раз за последние лет десять пытались поднять вопрос, что вместо -march=i586 стоит или i686, или уже i486. Когда-то первый вариант тормозили ранние Pentium M (без CMPXCHG, насколько помню), а второй выглядел непривлекательно, хотя мог оказаться на всём, кроме собственно первопней, производительней. То есть смысл понятен, но приоритетом ставить не стали. А так-то да, разве что 430HX с тем самым полгигом кэшируемой памяти (и желательно двухствольный ;-). Но у меня такого под рукой давно уж нет, чтоб взять да проверить.

3.24 , Аноним ( 24 ), 20:13, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тем не менее часть бинарников из пакетов репозитория i586 собраны с инструкциями i686.

4.26 , Michael Shigorin ( ok ), 20:19, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень может быть.

2.6 , midyukovanton ( ok ), 19:02, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А есть ли какой-то смысл собирать под i586, а не i686? Сдаётся мне, нет машин с именно i586 на которых бы этот дистр можно было использовать (или я всё-таки упускаю из рассмотрения какие-то интересные железки?). Или это сугубо историческое обозначение, а на деле собрано с требованиями, скажем, вообще SSE2? Это историческое название, которое позволяет последовательно обновиться от бранча к бранчу, начиная с первого, до Сизифа. Некоторые программы требуют sse2. Остальным i686 достаточно.

3.14 , Аноним ( 14 ), 19:17, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В 2012 году все программы одновременно стали хотеть sse2. * Skype 4.3 для Linux (версия 4.2 прекрасно работала и без)

* Flash Player 11.2 (версия 11.1 работала без sse2, а ещё была альфа-версия 64-битной версии эксклюзивно для Linux. А потом резко убрали 64-битную версию, и спустя месяц выпустили 64-битную 11.2 для всех архитектур)

* Steam (очень интересно получилось со Skyrim. Изначально в этой игре была совместимость с i686, ну мало ли, вдруг кто-то вставил AGP-шный GeForce 7 или Radeon HD 3xxx/4xxx, которые подходят под системные требования, в Athlon K7 или P3. Даже поддержку 387 FPU не стали убирать, выставив в компиляторе both, типа оба FPU. Но погамать на таких компах было возможно лишь пару месяцев с момента релиза, потому что Steam решил привязать всё на sse2. Сама оболочка запускается - игры нет, хотя выключение оверлея вроде всё фиксит)

* Windows 8. Отдельно стоит упомянуть Google Chrome. Раньше в проекте ungoogled chromium был патч, понижающий требование sse2 до sse, но потом апстрим так пропатчили, что без sse2 стало никак. Даже на ARM эмулируются отсутствующие инструкции. И всё это произошло единовременно в 2012. Ну Chromium разве что позднее. В нормальной ситуации, всё должно происходить постепенно, типа каждый сам для себя решал, когда поднять системные требования. Но произошло одновременно. И почему же? Вспоминаем скандал 1999 года, когда в Pentium III внедрили серийные номера, которые отображаются в системе. Есть возможность выключить в биосе, но хакерам удалось взломать это и получить серийный номер процессора у пользователя, причём удалённо. Так вот, начиная с P4 и Athlon 64, выключить это вообще нельзя. А это, напомню, первые процы с sse2. Когда в АНБ прочухали, что это отличный способ идентифицировать пользователя, несмотря на любые Tor и VPN - всё жизнено важное ПО внезапно стало хотеть sse2. Не выше, не ниже, а именно так

4.16 , Z ( ?? ), 19:29, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересная теория.

На самом деле SSE2 содержит инструкции, которые пришли на замену MMX. Компиляторы стали собирать код с SSE2, что давало выигрыш в скорости, а код MMX массово выкинули.

MMX действительно не продуманная система команд, в этом плане SSE2 более логичная и производительная, вот на неё и перешли

5.20 , Ю.Т. ( ? ), 19:50, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, на самом самом деле официально улучшен набор команд, а неофициально есть возможность идентифицировать. Все довольны.