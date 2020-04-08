Выпуск дистрибутива Simply Linux 9

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|1.1, Аноним (1), 18:48, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Фух, а то я переживать начал, что а фоне повсеместного безумия Базальт СПО приостановила свою деятельность - новостей давненько не было. Но к счастью обошлось — всё цветёт и благоухает как роза.
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|3.25, Michael Shigorin (ok), 20:17, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При всём уважении к коллегам -- сравнение неуместно. Надеюсь, у них всё будет хорошо, но пока отчаянно демпингуют в конкурсах -- сомнения берут.
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|1.2, n80 (?), 18:54, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> i586
А есть ли какой-то смысл собирать под i586, а не i686? Сдаётся мне, нет машин с именно i586 на которых бы этот дистр можно было использовать (или я всё-таки упускаю из рассмотрения какие-то интересные железки?). Или это сугубо историческое обозначение, а на деле собрано с требованиями, скажем, вообще SSE2?
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|2.5, Michael Shigorin (ok), 19:01, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Более того, пару раз за последние лет десять пытались поднять вопрос, что вместо -march=i586 стоит или i686, или уже i486. Когда-то первый вариант тормозили ранние Pentium M (без CMPXCHG, насколько помню), а второй выглядел непривлекательно, хотя мог оказаться на всём, кроме собственно первопней, производительней.
То есть смысл понятен, но приоритетом ставить не стали.
А так-то да, разве что 430HX с тем самым полгигом кэшируемой памяти (и желательно двухствольный ;-). Но у меня такого под рукой давно уж нет, чтоб взять да проверить.
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|3.24, Аноним (24), 20:13, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем не менее часть бинарников из пакетов репозитория i586 собраны с инструкциями i686.
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|2.6, midyukovanton (ok), 19:02, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А есть ли какой-то смысл собирать под i586, а не i686? Сдаётся мне, нет машин с именно i586 на которых бы этот дистр можно было использовать (или я всё-таки упускаю из рассмотрения какие-то интересные железки?). Или это сугубо историческое обозначение, а на деле собрано с требованиями, скажем, вообще SSE2?
Это историческое название, которое позволяет последовательно обновиться от бранча к бранчу, начиная с первого, до Сизифа.
Некоторые программы требуют sse2. Остальным i686 достаточно.
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|3.14, Аноним (14), 19:17, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В 2012 году все программы одновременно стали хотеть sse2.
* Skype 4.3 для Linux (версия 4.2 прекрасно работала и без)
* Flash Player 11.2 (версия 11.1 работала без sse2, а ещё была альфа-версия 64-битной версии эксклюзивно для Linux. А потом резко убрали 64-битную версию, и спустя месяц выпустили 64-битную 11.2 для всех архитектур)
* Steam (очень интересно получилось со Skyrim. Изначально в этой игре была совместимость с i686, ну мало ли, вдруг кто-то вставил AGP-шный GeForce 7 или Radeon HD 3xxx/4xxx, которые подходят под системные требования, в Athlon K7 или P3. Даже поддержку 387 FPU не стали убирать, выставив в компиляторе both, типа оба FPU. Но погамать на таких компах было возможно лишь пару месяцев с момента релиза, потому что Steam решил привязать всё на sse2. Сама оболочка запускается - игры нет, хотя выключение оверлея вроде всё фиксит)
* Windows 8.
Отдельно стоит упомянуть Google Chrome. Раньше в проекте ungoogled chromium был патч, понижающий требование sse2 до sse, но потом апстрим так пропатчили, что без sse2 стало никак. Даже на ARM эмулируются отсутствующие инструкции.
И всё это произошло единовременно в 2012. Ну Chromium разве что позднее. В нормальной ситуации, всё должно происходить постепенно, типа каждый сам для себя решал, когда поднять системные требования. Но произошло одновременно. И почему же?
Вспоминаем скандал 1999 года, когда в Pentium III внедрили серийные номера, которые отображаются в системе. Есть возможность выключить в биосе, но хакерам удалось взломать это и получить серийный номер процессора у пользователя, причём удалённо.
Так вот, начиная с P4 и Athlon 64, выключить это вообще нельзя. А это, напомню, первые процы с sse2. Когда в АНБ прочухали, что это отличный способ идентифицировать пользователя, несмотря на любые Tor и VPN - всё жизнено важное ПО внезапно стало хотеть sse2. Не выше, не ниже, а именно так
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|4.16, Z (??), 19:29, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересная теория.
На самом деле SSE2 содержит инструкции, которые пришли на замену MMX. Компиляторы стали собирать код с SSE2, что давало выигрыш в скорости, а код MMX массово выкинули.
MMX действительно не продуманная система команд, в этом плане SSE2 более логичная и производительная, вот на неё и перешли
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|5.20, Ю.Т. (?), 19:50, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, на самом самом деле официально улучшен набор команд, а неофициально есть возможность идентифицировать. Все довольны.
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|1.3, Alen (??), 18:56, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот я стесняюсь спросить, как эти скромные парни из Базальта умудряются брать GPL код, использовать его в своём дистрибутиве, а потом распространять этот дистрибутив так, что запрещать другим распространять этот дистрибутив, т.е менять условия распространения кода опубликованного под GPL?
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|2.7, Michael Shigorin (ok), 19:04, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторые набросить стесняются, а пойти и почитать GPL -- не стесняются. Попробуйте и Вы. А то ещё задумаетесь, как это редхат свой дистрибутив другим распространять не разрешает. Или почитаете внимательно условия каноникала.
Если бы вопрос был сформулирован как вопрос, а не как наброс -- ответ был бы тоже конструктивным.
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|3.19, Alen (??), 19:37, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если честно, то мне безразлично как там Шигорин воспринял мой вопрос. Нет вру, мне даже приятно, что он обиделся.
Я воспринимаю написанное в GPL так, как я написал и это МОЁ мнение, позицию Редхата и Каноникала я не считаю правильной и законной. Но Михаил видимо считает свою позицию единственно верной и от того другие мнения ему кажутся набросами.
Вот по этому бедный Миша весь в набросах.
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|4.29, Sluggard (ok), 20:35, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GPL — это про обязанность предоставлять исходники тем, у кого уже есть бинарники, и не накладывать ограничение на их (исходников) модификацию, распространение и т.д. Про распространение бинарей там ничего нет.
У тех же RH и SUSE, для получения триалок их дистров, вообще надо пройти регистрацию с заполнением анкеты.
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|2.8, Аноним (8), 19:06, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там код доступен под GPL. Ограничение идет на готовый образ. Так же Red Hat делает.
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|2.9, midyukovanton (ok), 19:06, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дистрибутивы - составные произведения. Лицензию определяет автор. В составе дистрибутива может быть как свободный софт, так и проприетарный, но лицензия на дистрибутив может быть при этом любой. Так стартеркиты у Альта под GPL, хотя программы в его составе имеют совершенно разные лицензии.
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|2.12, Timoteo Cirkla (ok), 19:08, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Исходный код они должны предоставлять, что, например, делает Red Hat. А вот конечный собранный продукт они имеют право распространять любым угодным им образом. Могут разрешить всем свободно распространять, могут как эти, а могут продавать за деньги.
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|2.17, Z (??), 19:32, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GPL код доступен. Можешь сам собрать. RedHat, SUSE давно так и делают - продают дистрибутив за деньки. Однако кроме кода есть еще масса всего, иконки, звуки, картинки ...
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|1.4, Llol (?), 18:57, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не читая новости, кликнул в заголовок, увидел скриншот и подумал: "Боже, какое стрёмное убожество, прямо в духе Альт Линукс". Потом прочитал первую строчку новости, llol :)
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|1.23, user90 (?), 20:12, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А, живы таки, значит! Один момент: в описании ни слова о формате пакетов, использовании системды - а за это время многие уже успели забыть (если вообще знали) о Simply Linux. Надо бы добавить в новость? ;) Я знаю, что можно бы перейти на офсайт и посмотреть.. но нафига это юзерам, довольным своим текущим дистрибутивом? Тем более ни одной киллер-фичи так и не названо, а "полная русификация" как-то не тянет, прастити.
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|1.27, Аноним (27), 20:26, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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корпоративных рабочих станций?
Что за зверь, где встречается? Ни разу не видел.
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|1.28, Sluggard (ok), 20:31, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива
При этом скачивать его предлагается с зеркала Яндекса, а не сайта Базальта. Но это ладно.
Symply 9 лежит на torrent.altlinux.org, фактически провоцируя себя распространять (раздавая после скачивания). Это как? :)
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