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Выпуск дистрибутива Simply Linux 9

08.04.2020 17:13

Компания Базальт СПО объявила о выходе дистрибутива Simply Linux 9, построенного на основе девятой платформы ALT. Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать систему физическим и юридическим лицам. Дистрибутив поставляется в сборках для архитектур x86_64, i586, aarch64, mipsel, e2kv4, e2k, riscv64 и может работать на системах с 512 Мб ОЗУ.

Simply Linux представляет собой простую в работе систему с классическим рабочим столом на основе Xfce 4.14, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Дистрибутив предназначен для домашних систем и корпоративных рабочих станций. В состав входит набор из более чем тридцати приложений, специально подобранный с учётом предпочтений российских пользователей, а также расширенный набор драйверов и кодеков.

Из компонентов дистрибутива отмечаются ядро Linux 5.4 (4.9 для e2k и Nvidia Jetson Nano, 5.6 для Raspberry Pi 4), системный менеджер Systemd 243.7, браузер Chromium 80 (Firefox ESR 68.6.0 для aarch64), почтовый клиент Thunderbird 68.6.0, офисный пакет LibreOffice 6.3.5.2 ("still"), графический редактор GIMP 2.10.12, музыкальный проигрыватель Audacious 3.10.1, клиент для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.13.0, мультимедиа-проигрыватель VLC 3.0.8 (celluloid 0.18 для aarch64 и mipsel), Wine 5.0 (только x86), Xorg 1.20.5, Mesa 19.1.8, NetworkManager 1.18.4.

Особенностью выпуска является поддержка широкого круга аппаратных платформ, включающая уникальные на данный момент для российских дистрибутивов. Например, универсальный образ для aarch64 был протестирован на Huawei Kungpeng Desktop (Kungpeng 920), доступны сборки под Raspberry Pi 4 и Jetson Nano, для систем и плат с отечественными процессорами "Байкал-М" и "Байкал-Т" фирмы "Байкал Электроникс", а вариант для e2kv4 поддерживает двухместные конфигурации на "Эльбрус 801-РС" ("Горыныч"). Наконец, подготовлены экспериментальные сборки на архитектуре riscv64 для платы HiFive Unleashed и QEMU.

Образы для x86 являются гибридными и поддерживают UEFI (SecureBoot можно не отключать); обратите внимание на рекомендации по записи на загрузочный носитель. Полный образ содержит в том числе и облегчённый неустанавливаемый LiveCD, а отдельный LiveCD дополнен возможностью установки.

  1. Главная ссылка к новости (http://getalt.org/ru/simply/...)
  2. OpenNews: Компания Базальт СПО представила дистрибутив Simply Linux 8
  3. OpenNews: Изменение лицензионного договора для коммерческих сборок ALT Linux
  4. OpenNews: Девятая платформа ALT
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.0
  6. OpenNews: Ежеквартальное обновление ALT p9 starterkits
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52696-simplylinux
Ключевые слова: simplylinux, altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:48, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фух, а то я переживать начал, что а фоне повсеместного безумия Базальт СПО приостановила свою деятельность - новостей давненько не было. Но к счастью обошлось — всё цветёт и благоухает как роза.
     
     
  • 2.11, Жена жены рейзера (?), 19:07, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    как rosa?))
     
     
  • 3.25, Michael Shigorin (ok), 20:17, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При всём уважении к коллегам -- сравнение неуместно.  Надеюсь, у них всё будет хорошо, но пока отчаянно демпингуют в конкурсах -- сомнения берут.
     

  • 1.2, n80 (?), 18:54, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > i586

    А есть ли какой-то смысл собирать под i586, а не i686? Сдаётся мне, нет машин с именно i586 на которых бы этот дистр можно было использовать (или я всё-таки упускаю из рассмотрения какие-то интересные железки?). Или это сугубо историческое обозначение, а на деле собрано с требованиями, скажем, вообще SSE2?

     
     
  • 2.5, Michael Shigorin (ok), 19:01, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Более того, пару раз за последние лет десять пытались поднять вопрос, что вместо -march=i586 стоит или i686, или уже i486.  Когда-то первый вариант тормозили ранние Pentium M (без CMPXCHG, насколько помню), а второй выглядел непривлекательно, хотя мог оказаться на всём, кроме собственно первопней, производительней.

    То есть смысл понятен, но приоритетом ставить не стали.

    А так-то да, разве что 430HX с тем самым полгигом кэшируемой памяти (и желательно двухствольный ;-).  Но у меня такого под рукой давно уж нет, чтоб взять да проверить.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 20:13, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем не менее часть бинарников из пакетов репозитория i586 собраны с инструкциями i686.
     
     
  • 4.26, Michael Shigorin (ok), 20:19, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень может быть.
     
  • 2.6, midyukovanton (ok), 19:02, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А есть ли какой-то смысл собирать под i586, а не i686? Сдаётся мне, нет машин с именно i586 на которых бы этот дистр можно было использовать (или я всё-таки упускаю из рассмотрения какие-то интересные железки?). Или это сугубо историческое обозначение, а на деле собрано с требованиями, скажем, вообще SSE2?

    Это историческое название, которое позволяет последовательно обновиться от бранча к бранчу, начиная с первого, до Сизифа.

    Некоторые программы требуют sse2. Остальным i686 достаточно.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 19:17, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В 2012 году все программы одновременно стали хотеть sse2.

    * Skype 4.3 для Linux (версия 4.2 прекрасно работала и без)
    * Flash Player 11.2 (версия 11.1 работала без sse2, а ещё была альфа-версия 64-битной версии эксклюзивно для Linux. А потом резко убрали 64-битную версию, и спустя месяц выпустили 64-битную 11.2 для всех архитектур)
    * Steam (очень интересно получилось со Skyrim. Изначально в этой игре была совместимость с i686, ну мало ли, вдруг кто-то вставил AGP-шный GeForce 7 или Radeon HD 3xxx/4xxx, которые подходят под системные требования, в Athlon K7 или P3. Даже поддержку 387 FPU не стали убирать, выставив в компиляторе both, типа оба FPU. Но погамать на таких компах было возможно лишь пару месяцев с момента релиза, потому что Steam решил привязать всё на sse2. Сама оболочка запускается - игры нет, хотя выключение оверлея вроде всё фиксит)
    * Windows 8.

    Отдельно стоит упомянуть Google Chrome. Раньше в проекте ungoogled chromium был патч, понижающий требование sse2 до sse, но потом апстрим так пропатчили, что без sse2 стало никак. Даже на ARM эмулируются отсутствующие инструкции.

    И всё это произошло единовременно в 2012. Ну Chromium разве что позднее. В нормальной ситуации, всё должно происходить постепенно, типа каждый сам для себя решал, когда поднять системные требования. Но произошло одновременно. И почему же?

    Вспоминаем скандал 1999 года, когда в Pentium III внедрили серийные номера, которые отображаются в системе. Есть возможность выключить в биосе, но хакерам удалось взломать это и получить серийный номер процессора у пользователя, причём удалённо.

    Так вот, начиная с P4 и Athlon 64, выключить это вообще нельзя. А это, напомню, первые процы с sse2. Когда в АНБ прочухали, что это отличный способ идентифицировать пользователя, несмотря на любые Tor и VPN - всё жизнено важное ПО внезапно стало хотеть sse2. Не выше, не ниже, а именно так

     
     
  • 4.16, Z (??), 19:29, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересная теория.
    На самом деле SSE2 содержит инструкции, которые пришли на замену MMX. Компиляторы стали собирать код с SSE2, что давало выигрыш в скорости, а код MMX массово выкинули.
    MMX действительно не продуманная система команд, в этом плане SSE2 более логичная и производительная, вот на неё и перешли
     
     
  • 5.20, Ю.Т. (?), 19:50, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, на самом самом деле официально улучшен набор команд, а неофициально есть возможность идентифицировать. Все довольны.
     

  • 1.3, Alen (??), 18:56, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот я стесняюсь спросить, как эти скромные парни из Базальта умудряются брать GPL код, использовать его в своём дистрибутиве, а потом распространять этот дистрибутив так, что запрещать другим распространять этот дистрибутив, т.е менять условия распространения кода опубликованного под GPL?
     
     
  • 2.7, Michael Shigorin (ok), 19:04, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые набросить стесняются, а пойти и почитать GPL -- не стесняются.  Попробуйте и Вы.  А то ещё задумаетесь, как это редхат свой дистрибутив другим распространять не разрешает.  Или почитаете внимательно условия каноникала.

    Если бы вопрос был сформулирован как вопрос, а не как наброс -- ответ был бы тоже конструктивным.

     
     
  • 3.19, Alen (??), 19:37, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если честно, то мне безразлично как там Шигорин воспринял мой вопрос. Нет вру, мне даже приятно, что он обиделся.
       Я воспринимаю написанное в GPL так, как я написал и это МОЁ мнение, позицию Редхата и Каноникала я не считаю правильной и законной. Но Михаил видимо считает свою позицию единственно верной и от того другие мнения ему кажутся набросами.
    Вот по этому бедный Миша весь в набросах.
     
     
  • 4.29, Sluggard (ok), 20:35, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL — это про обязанность предоставлять исходники тем, у кого уже есть бинарники, и не накладывать ограничение на их (исходников) модификацию, распространение и т.д. Про распространение бинарей там ничего нет.
    У тех же RH и SUSE, для получения триалок их дистров, вообще надо пройти регистрацию с заполнением анкеты.
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:06, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там код доступен под GPL. Ограничение идет на готовый образ. Так же Red Hat делает.
     
  • 2.9, midyukovanton (ok), 19:06, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дистрибутивы - составные произведения. Лицензию определяет автор. В составе дистрибутива может быть как свободный софт, так и проприетарный, но лицензия на дистрибутив может быть при этом любой. Так стартеркиты у Альта под GPL, хотя программы в его составе имеют совершенно разные лицензии.
     
  • 2.12, Timoteo Cirkla (ok), 19:08, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исходный код они должны предоставлять, что, например, делает Red Hat. А вот конечный собранный продукт они имеют право распространять любым угодным им образом. Могут разрешить всем свободно распространять, могут как эти, а могут продавать за деньги.
     
  • 2.17, Z (??), 19:32, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL код доступен. Можешь сам собрать. RedHat, SUSE давно так и делают - продают дистрибутив за деньки. Однако кроме кода есть еще масса всего, иконки, звуки, картинки ...
     

  • 1.4, Llol (?), 18:57, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не читая новости, кликнул в заголовок, увидел скриншот и подумал: "Боже, какое стрёмное убожество, прямо в духе Альт Линукс". Потом прочитал первую строчку новости, llol :)
     
  • 1.10, Mike Lee (?), 19:07, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    нескучные обои
     
  • 1.13, Timoteo Cirkla (ok), 19:10, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мдя... Странные ограничения.
     
  • 1.15, Timoteo Cirkla (ok), 19:21, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    луше бы конечно Mate воткнули в дистр, а не крыску.
     
     
  • 2.18, Annoynymous (ok), 19:32, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Mate есть ALT Workstation.
     

  • 1.23, user90 (?), 20:12, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А, живы таки, значит! Один момент: в описании ни слова о формате пакетов, использовании системды - а за это время многие уже успели забыть (если вообще знали) о Simply Linux. Надо бы добавить в новость? ;) Я знаю, что можно бы перейти на офсайт и посмотреть.. но нафига это юзерам, довольным своим текущим дистрибутивом? Тем более ни одной киллер-фичи так и не названо, а "полная русификация" как-то не тянет, прастити.
     
  • 1.27, Аноним (27), 20:26, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    корпоративных рабочих станций?
    Что за зверь, где встречается? Ни разу не видел.
     
  • 1.28, Sluggard (ok), 20:31, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива

    При этом скачивать его предлагается с зеркала Яндекса, а не сайта Базальта. Но это ладно.
    Symply 9 лежит на torrent.altlinux.org, фактически провоцируя себя распространять (раздавая после скачивания). Это как? :)

     

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