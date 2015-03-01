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Ежеквартальное обновление ALT p9 starterkits

13.03.2020 07:20

Доступен четвёртый выпуск стартовых наборов на Девятой платформе Альт, подготовленных для архитектур i586, x86_64, aarch64 и armh (торренты для i586, x86_64 и aarch64). Дополнительно предложены сборки для архитектуры mipsel, в вариантах для систем Таволга и BFK3 на ЦП "Байкал-Т1" (20190703). Владельцам ВК "Эльбрус" на базе процессоров 4С и 8С/1С+ также доступен ряд стартовых наборов (20190903). Стартовые наборы подходят для начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или набор специализированных приложений.

Изменения относительно декабрьского выпуска:

  • Ядро Linux 4.19.102 и 5.4.23;
  • Mesa 19.2.8;
  • Firefox ESR 68.5;
  • kde5: 5.67.0 / 5.18.1 / 19.12.2;
  • builder, jeos, server: для загрузки образов в режиме UEFI используется grub-efi;
  • доступны ISO-образы для aarch64: lxqt (live), rescue (спасательная система), server-systemd (сервер с системой инициализации systemd), jeos-systemd (минимальный установочный образ). Поддерживается также загрузка на одноплатных компьютерах Raspberry Pi 3 и 4 в режиме UEFI;
  • прекращено формирование qemu-образов для aarch64, так как теперь доступны ISO-образы;
  • прекращено формирование сборки server-pve, предыдущая сборка доступна в архиве.

Известные проблемы:

  • не работает буфер обмена в virtualbox;
  • cinnamon, gnome3, kde5 испытывают проблемы с изменением размера окна в virtualbox при использовании виртуального видеоадаптера vmsvga;
  • в режиме UEFI на sysvinit не отображаются не-ASCII символы, если ядру при загрузке передаётся quiet.

Образы собраны с использованием mkimage-profiles 1.3.15 с изменениями, не принятыми пока в основную ветку. Сборки для aarch64 и armh помимо ISO-образов содержат архивы rootfs и образы qemu. Инструкция по установке (aarch64, armh); инструкция по запуску в qemu (aarch64, armh).

За компанию собран Engineering на p9 - Live с инженерным ПО. Также доступна бета-версия cnc-rt - Live с реалтайм-ядром и программным ЧПУ LinuxCNC для x86_64. В образ также включены реалтайм-тесты.

  1. Главная ссылка к новости (http://getalt.org/ru/starterki...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.0
  3. OpenNews: Девятая платформа ALT
  4. OpenNews: Первый выпуск ALT p9 starterkits
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция 8.2 c KDE
  6. OpenNews: Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52534-altlinux
Ключевые слова: altlinux, basealt, starterkits
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:37, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну, доступен и доступен.
     
  • 1.2, Аноним (2), 07:59, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В сборке GNU Step не происходит обновление экрана в графическом режиме.
    Переключаюсь в консоль, затем в графический режим - и обновление экрана происходит!
     
     
  • 2.25, Michael Shigorin (ok), 10:11, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо; если будет удобно уточнить железо (видео) здесь или сразу в http://bugzilla.altlinux.org/enter_bug.cgi?product=Regular -- вообще замечательно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:15, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему не в главных новостях?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:48, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А кому это УГ нужно ? Со времен мандрейкайка, как было УГ так и остается.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:09, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Правильно, настоящая Мандрива это Rosa! Её и нужно использовать, всем миром помогая г-ну Рейману после банкротства Ангстрема.
     
     
  • 4.22, Аноним (12), 09:58, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто там минусует, где ваша совесть? Не жалко бывшего министра, помочь не хотите? Завод AMD за мильярд ойро профукать, не фунт изюма съесть. Помогите чем можете, установите Rosa!
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:06, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    +15
     
  • 2.26, Michael Shigorin (ok), 10:12, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну это всё-таки плановая и действительно не главная новость :-)
     

  • 1.4, pin (??), 08:23, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это роллинг? На сколько агрессивно прилетают обовления? А как доносится информация об радикальных мажорных обновлениях, если ли аналог eselect news read?
     
     
  • 2.16, artenox (?), 09:22, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > это роллинг?

    Роллинг это Sisyphus.

     
  • 2.28, Michael Shigorin (ok), 10:27, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А это роллинг?

    Отчасти -- изменения в ветке p9 происходят технологически так же, как и в нестабильном sisyphus, но каждое из них должно пройти тестировщиков (на этапе подготовки дистрибутивов может быть заменено решением выпускающего применительно к тому, что касается только его выпуска).

    См. тж. http://altlinux.org/branches

    PS: а, главное же забыл: сизиф идёт непрерывно (в этом плане он был rolling ещё до изобретения этого термина), а бранчи -- в пределах своих лет жизни, дальше перепрыгивать на следующий.

    > Насколько агрессивно прилетают обовления?

    Порой бывают и кусачими; в основном такое затрагивает sisyphus (на нём выпускаются http://altlinux.org/regular еженедельно).

    На p9 феерических развалов сходу не помню.

    На двух-трёх предыдущих ветках (~10 лет, когда тестирование лежало по большей части на плечах Черепанова) припоминаю один крупный косяк с grub (кажется, мой) и один -- с очень тонким побочным эффектом бэкпорта обновления, когда dist-upgrade приводил к выносу systemd с заменой на sysvinit и отвалом сети, если она была на NetworkManager: http://forum.altlinux.org/index.php/topic,77.msg242744.html#msg242744 (тж. внизу страницы и на следующей).

    Если имели в виду не "страшно", а "часто" или вроде того -- см. http://packages.altlinux.org/ru/p9/home

    > А как доносится информация об радикальных мажорных обновлениях,
    > если ли аналог eselect news read?

    Через рассылки и вики: http://altlinux.org/changes

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 10:30, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отчасти --

    А в целом вы настолько нище_броды, что экономите за счёт торрентов. Делали бы нормальный дистр, были бы и бабки.

     
     
  • 4.34, KhabMan (ok), 10:34, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так с торрентами?
     
     
  • 5.38, Аноним (31), 10:37, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так, я тут просто болгенос опускаю
     

  • 1.6, ryoken (ok), 08:48, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто повседневно пользуется, отпишитесь ( ну кроме М. Шигорина, как я понимаю, ему по работе - обязательно :) ).
     
     
  • 2.8, Амомин (?), 08:58, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит на 3-х домашних компах, в т.ч. у престарелых родителей - все работает. За свистоперделками не гонюсь - разбалован стабильностью.
    Стартеркиты часто сбоят - но они у них экспериментальные.
    Хотелось бы видеть bleachbit с автоочисткой системы без рукопальцевых подтверждений - раз в полгода провожу эту операцию у родителей вручную.
     
  • 2.17, artenox (?), 09:23, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел там менеджер видеодрайверов в стиле Мандривы (Магеи).
     
  • 2.21, Аноним (12), 09:54, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поставил Сизиф на тестовую машину. Для управления системой там Альтератор - своеобразная разработка, как и сочетание apt + rpm, лично я в этом проблем не вижу (расширения писать не пробовал). В целом, работает гладко. Открыл два бага. На один среагировали оперативно, на второй пока молчат (но это не касается p9, и там я сам не знаю, как быстро и красиво исправить). В другой широко рекламируемой Рашн ОС энд Аппликэйшн® наблюдал полный игнор проблем пользователей со стороны всех 2,5 штатных сотрудников, в том числе не замечали даже опубликованные на форуме готовые решения, пока их жареная птица в известное место не клюнула.
     
     
  • 3.33, Michael Shigorin (ok), 10:33, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для управления системой там Альтератор [...]
    > (расширения писать не пробовал)

    Если вдруг захочется -- см. http://altlinux.org/alterator и http://altlinux.org/scheme (ну и имейте в виду, что платформа стабилизировалась, но местами наследственные API оставлены и не помечены как таковые при наличии более удобных).

    > Открыл два бага. На один среагировали оперативно, на второй пока
    > молчат (но это не касается p9, и там я сам не знаю,
    > как быстро и красиво исправить).

    Подпишите меня (mike@altlinux.org) на него или маякните почтой, вдруг получится что-то сделать.  Висяки, увы, нередки.

     
  • 2.30, Michael Shigorin (ok), 10:30, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ну кроме М. Шигорина, как я понимаю, ему по работе - обязательно :)

    Вообще-то у нас не регламентируется, чем пользуются сотрудники.  У кого-то бывали Mint или Ubuntu, у одного стендовика так вовсе OSX (правда, он не прижился).

     

  • 1.7, mommy (?), 08:58, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ага ещеб купить проц байкала который хрен где найдеш
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 09:07, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе фсбшный проц?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 10:13, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он неуязвим для некоторых распространённых атак. Уязвим ли он для чего-то другого (например, для бэкдора от товарища майора) неизвестно, но доверия ему больше, чем продукции международных корпораций. В частности, по этой же причине больше доверия нынешним китайским процессорам (но там точно есть бэкдоры), а сабж и есть китайский процессор. Упс.
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 09:08, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его продают только при предъявлении справки от учителя русского языка. Правые-с...
     
  • 2.36, Michael Shigorin (ok), 10:35, 13/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:17, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого там есть кнопка Пуск
     
  • 1.14, llirik (ok), 09:18, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а я хотел-бы поговорить о другом Российском дистре -- Astra. Я, если честно, был очень сильно удивлён. При этом приятно удивлён. Установил его на один ооочень древненький ноут (к слову в нём установлен первый одноядерный проц amd, который умеет x64). Оказалось, в нём можно даже работать (субъективно, работает шустрее, чем Kubuntu,Lubuntu,Bodhi). Дистр имеет прикольные графические тулзы по настройке безопасности (задание квот диска/памяти, безопасноти в плане прав на запуск и т.п.), свой файловый менеджер и т.д.. В общем, зря я раньше был предвзят и не испробовал этот дистрибутив. Возможно, в скором времени переведу один из стационарников в офисе на этот дистр.
     
     
  • 2.18, ryoken (ok), 09:23, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а я хотел-бы поговорить о другом Российском дистре -- Astra.

    Который Community или SE?

     
  • 2.32, Аноним (32), 10:32, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Астре действительно граф.оболочка на редкость интересная получилась, шустрая и на сенсорных экранах можно полноценно использовать.
     
     
  • 3.37, Michael Shigorin (ok), 10:37, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Астре действительно граф.оболочка на редкость интересная получилась

    Насколько понимаю, они примерно перетащили KDE3 на KF5 (но достоверно из этого знаю про KF5 и "сами").

    Но это, кстати, та самая проприетарщина, за которую (в виде lcc на e2k) меня в соседней новости укорял User294.

     
     
  • 4.41, Аноним (31), 10:45, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Насколько понимаю

    Девиз вашего кружка анонимных Денисок?

     
  • 2.40, Аноним (3), 10:45, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут на неделе другую проблему смотрел. Взять Астру (ну как взять - дают раз), затем добавить к ней соответствующие репозитории дебиана (правило примерно такое астра 2.12 == дебиан 9.12). И получаем вроде как отечественное, но с ним вполне можно. Если еще xfce накатить, то в принципе будет продукт.
     

  • 1.15, artenox (?), 09:19, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пакеты можно посмотреть здесь https://packages.altlinux.org/ru
    Что скажете о Xfce сборке с sysv http://nightly.altlinux.org/p9/release/alt-p9-xfce-sysv-20200312-x86_64.iso ?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:07, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все время чего-нибудь отваливается или не просто не работает. К сожалению она бесполезна.
     
  • 2.35, Аноним (31), 10:34, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пакеты можно посмотреть здесь

    Не могу, кровь из глаз, не вижу ничего

     
  • 2.39, Michael Shigorin (ok), 10:39, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что скажете о Xfce сборке с sysv [...] ?

    У неё есть отдельная тема на форуме и ревностный Speccyfighter: http://forum.altlinux.org/index.php?topic=36177 :-)

    PS: ссылаться можно долговечней на http://nightly.altlinux.org/p9/permalink/


     
     
  • 3.42, Аноним (31), 10:49, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хоспаде, с 90-х таких сайтов не видел. А без гугл аналитики не будет работать?

    А вот это у вас считается нормальным?

    > 80/tcp   open     http
    > 222/tcp  open     rsh-spx
    > 443/tcp  open     https
    > 4369/tcp open     epmd
    > 5222/tcp open     xmpp-client
    > 5223/tcp open     hpvirtgrp
    > 5269/tcp open     xmpp-server

     

  • 1.19, A.Gjntarskiy (?), 09:48, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Странный и непонятный дистрибутив.

    Пакеты в формате RPM, а пакетный менеджер - APT
    Автоустановка - не работает
    Проблемы с поддержкой современных серверов
    Косяки в PAM+SSH
    Местами древние пакеты (zabbix, puppet)
    Все логи в /var/log упразднены в пользу journald

    Каждый раз, когда необходимо выполнить какую-либо адинистративную задачу, сталкиваешься с извращённой реализацией в этой ОС. Да хоть тот же "патченный" OpenSSHd, с каталогом конфигов в /etc/openssh (а не /etc/ssh как у всех).

    У RedHat / Ubuntu / SuSE сложилось своё коммьюнити, которое далеко не маленькое. И у этих дистрибутивов (и организаций) есть понимание того, что нужно конечному пользователю. В Альте же всё по принципу "как удобно мэйнтэйнеру".

    Больше всего мне жаль корпоративных заказчиков и госсектор, которым необходимо по законодательсву "импортозамещение", и им втюхивают этот дистрибутив. Порой перелицованные с "не скучными обоями" популярные дистрибутивы лучше вписывается в инфраструктуру за счёт того, что сделаны на основе проверенных решений (например Astra = Debian).

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:07, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он органично и полностью вписывается в реалии работы госсектора
     

  • 1.20, Константавр (ok), 09:52, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >За компанию собран Engineering на p9 - Live с инженерным ПО. Также доступна бета-версия cnc-rt - Live с реалтайм-ядром и программным ЧПУ LinuxCNC для x86_64. В образ также включены реалтайм-тесты.

    Оооо!!! Круто! Реально полезная штука! Блин. Ну и что мне теперь, возвращаться на прежнюю работу и браться за старое?

     
  • 1.29, Аноним (31), 10:28, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    эталонное ненужно
     

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