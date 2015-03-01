Ежеквартальное обновление ALT p9 starterkits

|
|1.2, Аноним (2), 07:59, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В сборке GNU Step не происходит обновление экрана в графическом режиме.
Переключаюсь в консоль, затем в графический режим - и обновление экрана происходит!
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 08:48, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А кому это УГ нужно ? Со времен мандрейкайка, как было УГ так и остается.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 09:09, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Правильно, настоящая Мандрива это Rosa! Её и нужно использовать, всем миром помогая г-ну Рейману после банкротства Ангстрема.
|
|
|
|4.22, Аноним (12), 09:58, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Кто там минусует, где ваша совесть? Не жалко бывшего министра, помочь не хотите? Завод AMD за мильярд ойро профукать, не фунт изюма съесть. Помогите чем можете, установите Rosa!
|
|1.4, pin (??), 08:23, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А это роллинг? На сколько агрессивно прилетают обовления? А как доносится информация об радикальных мажорных обновлениях, если ли аналог eselect news read?
|
|
|
|2.28, Michael Shigorin (ok), 10:27, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А это роллинг?
Отчасти -- изменения в ветке p9 происходят технологически так же, как и в нестабильном sisyphus, но каждое из них должно пройти тестировщиков (на этапе подготовки дистрибутивов может быть заменено решением выпускающего применительно к тому, что касается только его выпуска).
См. тж. http://altlinux.org/branches
PS: а, главное же забыл: сизиф идёт непрерывно (в этом плане он был rolling ещё до изобретения этого термина), а бранчи -- в пределах своих лет жизни, дальше перепрыгивать на следующий.
> Насколько агрессивно прилетают обовления?
Порой бывают и кусачими; в основном такое затрагивает sisyphus (на нём выпускаются http://altlinux.org/regular еженедельно).
На p9 феерических развалов сходу не помню.
На двух-трёх предыдущих ветках (~10 лет, когда тестирование лежало по большей части на плечах Черепанова) припоминаю один крупный косяк с grub (кажется, мой) и один -- с очень тонким побочным эффектом бэкпорта обновления, когда dist-upgrade приводил к выносу systemd с заменой на sysvinit и отвалом сети, если она была на NetworkManager: http://forum.altlinux.org/index.php/topic,77.msg242744.html#msg242744 (тж. внизу страницы и на следующей).
Если имели в виду не "страшно", а "часто" или вроде того -- см. http://packages.altlinux.org/ru/p9/home
> А как доносится информация об радикальных мажорных обновлениях,
> если ли аналог eselect news read?
Через рассылки и вики: http://altlinux.org/changes
|
|
|
|3.31, Аноним (31), 10:30, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Отчасти --
А в целом вы настолько нище_броды, что экономите за счёт торрентов. Делали бы нормальный дистр, были бы и бабки.
|
|1.6, ryoken (ok), 08:48, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто повседневно пользуется, отпишитесь ( ну кроме М. Шигорина, как я понимаю, ему по работе - обязательно :) ).
|
|
|
|2.8, Амомин (?), 08:58, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стоит на 3-х домашних компах, в т.ч. у престарелых родителей - все работает. За свистоперделками не гонюсь - разбалован стабильностью.
Стартеркиты часто сбоят - но они у них экспериментальные.
Хотелось бы видеть bleachbit с автоочисткой системы без рукопальцевых подтверждений - раз в полгода провожу эту операцию у родителей вручную.
|
|2.21, Аноним (12), 09:54, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Поставил Сизиф на тестовую машину. Для управления системой там Альтератор - своеобразная разработка, как и сочетание apt + rpm, лично я в этом проблем не вижу (расширения писать не пробовал). В целом, работает гладко. Открыл два бага. На один среагировали оперативно, на второй пока молчат (но это не касается p9, и там я сам не знаю, как быстро и красиво исправить). В другой широко рекламируемой Рашн ОС энд Аппликэйшн® наблюдал полный игнор проблем пользователей со стороны всех 2,5 штатных сотрудников, в том числе не замечали даже опубликованные на форуме готовые решения, пока их жареная птица в известное место не клюнула.
|
|
|
|3.33, Michael Shigorin (ok), 10:33, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Для управления системой там Альтератор [...]
> (расширения писать не пробовал)
Если вдруг захочется -- см. http://altlinux.org/alterator и http://altlinux.org/scheme (ну и имейте в виду, что платформа стабилизировалась, но местами наследственные API оставлены и не помечены как таковые при наличии более удобных).
> Открыл два бага. На один среагировали оперативно, на второй пока
> молчат (но это не касается p9, и там я сам не знаю,
> как быстро и красиво исправить).
Подпишите меня (mike@altlinux.org) на него или маякните почтой, вдруг получится что-то сделать. Висяки, увы, нередки.
|
|2.30, Michael Shigorin (ok), 10:30, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ну кроме М. Шигорина, как я понимаю, ему по работе - обязательно :)
Вообще-то у нас не регламентируется, чем пользуются сотрудники. У кого-то бывали Mint или Ubuntu, у одного стендовика так вовсе OSX (правда, он не прижился).
|
|
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 10:13, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Он неуязвим для некоторых распространённых атак. Уязвим ли он для чего-то другого (например, для бэкдора от товарища майора) неизвестно, но доверия ему больше, чем продукции международных корпораций. В частности, по этой же причине больше доверия нынешним китайским процессорам (но там точно есть бэкдоры), а сабж и есть китайский процессор. Упс.
|
|2.11, A.Stahl (ok), 09:08, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Его продают только при предъявлении справки от учителя русского языка. Правые-с...
|
|1.14, llirik (ok), 09:18, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
а я хотел-бы поговорить о другом Российском дистре -- Astra. Я, если честно, был очень сильно удивлён. При этом приятно удивлён. Установил его на один ооочень древненький ноут (к слову в нём установлен первый одноядерный проц amd, который умеет x64). Оказалось, в нём можно даже работать (субъективно, работает шустрее, чем Kubuntu,Lubuntu,Bodhi). Дистр имеет прикольные графические тулзы по настройке безопасности (задание квот диска/памяти, безопасноти в плане прав на запуск и т.п.), свой файловый менеджер и т.д.. В общем, зря я раньше был предвзят и не испробовал этот дистрибутив. Возможно, в скором времени переведу один из стационарников в офисе на этот дистр.
|
|
|
|2.18, ryoken (ok), 09:23, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а я хотел-бы поговорить о другом Российском дистре -- Astra.
Который Community или SE?
|
|2.32, Аноним (32), 10:32, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В Астре действительно граф.оболочка на редкость интересная получилась, шустрая и на сенсорных экранах можно полноценно использовать.
|
|
|
|3.37, Michael Shigorin (ok), 10:37, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В Астре действительно граф.оболочка на редкость интересная получилась
Насколько понимаю, они примерно перетащили KDE3 на KF5 (но достоверно из этого знаю про KF5 и "сами").
Но это, кстати, та самая проприетарщина, за которую (в виде lcc на e2k) меня в соседней новости укорял User294.
|
|2.40, Аноним (3), 10:45, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут на неделе другую проблему смотрел. Взять Астру (ну как взять - дают раз), затем добавить к ней соответствующие репозитории дебиана (правило примерно такое астра 2.12 == дебиан 9.12). И получаем вроде как отечественное, но с ним вполне можно. Если еще xfce накатить, то в принципе будет продукт.
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 10:07, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Все время чего-нибудь отваливается или не просто не работает. К сожалению она бесполезна.
|
|2.35, Аноним (31), 10:34, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пакеты можно посмотреть здесь
Не могу, кровь из глаз, не вижу ничего
|
|
|
|3.42, Аноним (31), 10:49, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
хоспаде, с 90-х таких сайтов не видел. А без гугл аналитики не будет работать?
А вот это у вас считается нормальным?
> 80/tcp open http
> 222/tcp open rsh-spx
> 443/tcp open https
> 4369/tcp open epmd
> 5222/tcp open xmpp-client
> 5223/tcp open hpvirtgrp
> 5269/tcp open xmpp-server
|
|1.19, A.Gjntarskiy (?), 09:48, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Странный и непонятный дистрибутив.
Пакеты в формате RPM, а пакетный менеджер - APT
Автоустановка - не работает
Проблемы с поддержкой современных серверов
Косяки в PAM+SSH
Местами древние пакеты (zabbix, puppet)
Все логи в /var/log упразднены в пользу journald
Каждый раз, когда необходимо выполнить какую-либо адинистративную задачу, сталкиваешься с извращённой реализацией в этой ОС. Да хоть тот же "патченный" OpenSSHd, с каталогом конфигов в /etc/openssh (а не /etc/ssh как у всех).
У RedHat / Ubuntu / SuSE сложилось своё коммьюнити, которое далеко не маленькое. И у этих дистрибутивов (и организаций) есть понимание того, что нужно конечному пользователю. В Альте же всё по принципу "как удобно мэйнтэйнеру".
Больше всего мне жаль корпоративных заказчиков и госсектор, которым необходимо по законодательсву "импортозамещение", и им втюхивают этот дистрибутив. Порой перелицованные с "не скучными обоями" популярные дистрибутивы лучше вписывается в инфраструктуру за счёт того, что сделаны на основе проверенных решений (например Astra = Debian).
|
|
|
|2.23, Аноним (23), 10:07, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Он органично и полностью вписывается в реалии работы госсектора
|
|1.20, Константавр (ok), 09:52, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>За компанию собран Engineering на p9 - Live с инженерным ПО. Также доступна бета-версия cnc-rt - Live с реалтайм-ядром и программным ЧПУ LinuxCNC для x86_64. В образ также включены реалтайм-тесты.
Оооо!!! Круто! Реально полезная штука! Блин. Ну и что мне теперь, возвращаться на прежнюю работу и браться за старое?
|