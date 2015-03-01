Ежеквартальное обновление ALT p9 starterkits

> А это роллинг? Отчасти -- изменения в ветке p9 происходят технологически так же, как и в нестабильном sisyphus, но каждое из них должно пройти тестировщиков (на этапе подготовки дистрибутивов может быть заменено решением выпускающего применительно к тому, что касается только его выпуска). См. тж. http://altlinux.org/branches PS: а, главное же забыл: сизиф идёт непрерывно (в этом плане он был rolling ещё до изобретения этого термина), а бранчи -- в пределах своих лет жизни, дальше перепрыгивать на следующий. > Насколько агрессивно прилетают обовления? Порой бывают и кусачими; в основном такое затрагивает sisyphus (на нём выпускаются http://altlinux.org/regular еженедельно). На p9 феерических развалов сходу не помню. На двух-трёх предыдущих ветках (~10 лет, когда тестирование лежало по большей части на плечах Черепанова) припоминаю один крупный косяк с grub (кажется, мой) и один -- с очень тонким побочным эффектом бэкпорта обновления, когда dist-upgrade приводил к выносу systemd с заменой на sysvinit и отвалом сети, если она была на NetworkManager: http://forum.altlinux.org/index.php/topic,77.msg242744.html#msg242744 (тж. внизу страницы и на следующей). Если имели в виду не "страшно", а "часто" или вроде того -- см. http://packages.altlinux.org/ru/p9/home > А как доносится информация об радикальных мажорных обновлениях,

> если ли аналог eselect news read? Через рассылки и вики: http://altlinux.org/changes

