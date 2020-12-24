Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.4

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Почти после 5 месяцев активной разработки доступен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 3.4. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки ожидаются в ближайшее время.
Изменения:
- Aurélien Pierre продолжил перевод работы darktable c модуля по умолчания "Базовая кривая", который пытается воспроизвести результат работы встроенного в камеру преобразования в JPEG, на использование нового модуля "Плёночная тональная кривая RGB". В рамках этого предложен новый набор модулей по умолчанию. Некоторые модули переведены в разряд устаревших, но сохранены для обратной совместимости.
- Предложен новый модуль "Цветовая калибровка", работающий совместно с модулем "Баланс белого". Модуль предлагает расширенные средства преобразования цветового пространства (в том числе и в качестве замены модуля "Баланс белого") на раннем этапе работы со снимком. Он позволяет уменьшить вероятность выхода за границы цветовой модели, производить преобразование в чёрно-белое представление и настраивать цветовые каналы.
- Модуль "Плёночная тональная кривая RGB" получил несколько видов графического представления выполняемых преобразований.
- Добавлен модуль "Шумоподавление (астрофото)".
- Публикация руководства пользователя синхронизирована с выходом новых версий программы.
- Переработан режим прямой съёмки через камеру (tethering). Гистограмма теперь отображает данные, согласно картинке, транслируемой с камеры.
- Добавлена возможность пользовательской группировки модулей. Изменена группировка по умолчанию.
- Модуль работы с масками переведён на новое внутреннее представление цветового пространства JzCzHz (вариант JzAzBz, 2017).
- Режим работы со снимками на карте получил возможность добавления пользовательских групп снимков (так называемые "Места"). Улучшено групповое отображение на карте.
- Улучшен поиск модулей
- Произведена оптимизация часто используемых алгоритмов работы с вейвлетами и билатеральный фильтр. Оптимизации в модулях "Пластика", "Тени и света", "Плёночная тональная кривая RGB", "фильтр ВЧ", "Шумоподавление Raw".
- Множественные мелкие оптимизации и исправления в панели настроек и интерфейсе программы.
- Улучшен экспорт в AVIF (нужен AVIF >= 0.8.2), добавлена поддержка AVIF в градациях серого.
- Обновления в Lua API.
- Добавлена поддержка новых камер.
- Включено 14 обновлённых переводов, включая перевод на русский язык.