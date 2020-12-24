Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.4

Почти после 5 месяцев активной разработки доступен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 3.4. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки ожидаются в ближайшее время. Изменения: Aurélien Pierre продолжил перевод работы darktable c модуля по умолчания "Базовая кривая", который пытается воспроизвести результат работы встроенного в камеру преобразования в JPEG, на использование нового модуля "Плёночная тональная кривая RGB". В рамках этого предложен новый набор модулей по умолчанию. Некоторые модули переведены в разряд устаревших, но сохранены для обратной совместимости.

Предложен новый модуль "Цветовая калибровка", работающий совместно с модулем "Баланс белого". Модуль предлагает расширенные средства преобразования цветового пространства (в том числе и в качестве замены модуля "Баланс белого") на раннем этапе работы со снимком. Он позволяет уменьшить вероятность выхода за границы цветовой модели, производить преобразование в чёрно-белое представление и настраивать цветовые каналы.

Модуль "Плёночная тональная кривая RGB" получил несколько видов графического представления выполняемых преобразований.

Добавлен модуль "Шумоподавление (астрофото)".

Публикация руководства пользователя синхронизирована с выходом новых версий программы.

Переработан режим прямой съёмки через камеру (tethering). Гистограмма теперь отображает данные, согласно картинке, транслируемой с камеры.

Добавлена возможность пользовательской группировки модулей. Изменена группировка по умолчанию.

Модуль работы с масками переведён на новое внутреннее представление цветового пространства JzCzHz (вариант JzAzBz, 2017).

Режим работы со снимками на карте получил возможность добавления пользовательских групп снимков (так называемые "Места"). Улучшено групповое отображение на карте.

Улучшен поиск модулей

Произведена оптимизация часто используемых алгоритмов работы с вейвлетами и билатеральный фильтр. Оптимизации в модулях "Пластика", "Тени и света", "Плёночная тональная кривая RGB", "фильтр ВЧ", "Шумоподавление Raw".

Множественные мелкие оптимизации и исправления в панели настроек и интерфейсе программы.

Улучшен экспорт в AVIF (нужен AVIF >= 0.8.2), добавлена поддержка AVIF в градациях серого.

Обновления в Lua API.

Добавлена поддержка новых камер.

Включено 14 обновлённых переводов, включая перевод на русский язык.



