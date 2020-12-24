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Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.4

24.12.2020 15:49

Почти после 5 месяцев активной разработки доступен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 3.4. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки ожидаются в ближайшее время.

Изменения:

  • Aurélien Pierre продолжил перевод работы darktable c модуля по умолчания "Базовая кривая", который пытается воспроизвести результат работы встроенного в камеру преобразования в JPEG, на использование нового модуля "Плёночная тональная кривая RGB". В рамках этого предложен новый набор модулей по умолчанию. Некоторые модули переведены в разряд устаревших, но сохранены для обратной совместимости.
  • Предложен новый модуль "Цветовая калибровка", работающий совместно с модулем "Баланс белого". Модуль предлагает расширенные средства преобразования цветового пространства (в том числе и в качестве замены модуля "Баланс белого") на раннем этапе работы со снимком. Он позволяет уменьшить вероятность выхода за границы цветовой модели, производить преобразование в чёрно-белое представление и настраивать цветовые каналы.
  • Модуль "Плёночная тональная кривая RGB" получил несколько видов графического представления выполняемых преобразований.
  • Добавлен модуль "Шумоподавление (астрофото)".
  • Публикация руководства пользователя синхронизирована с выходом новых версий программы.
  • Переработан режим прямой съёмки через камеру (tethering). Гистограмма теперь отображает данные, согласно картинке, транслируемой с камеры.
  • Добавлена возможность пользовательской группировки модулей. Изменена группировка по умолчанию.
  • Модуль работы с масками переведён на новое внутреннее представление цветового пространства JzCzHz (вариант JzAzBz, 2017).
  • Режим работы со снимками на карте получил возможность добавления пользовательских групп снимков (так называемые "Места"). Улучшено групповое отображение на карте.
  • Улучшен поиск модулей
  • Произведена оптимизация часто используемых алгоритмов работы с вейвлетами и билатеральный фильтр. Оптимизации в модулях "Пластика", "Тени и света", "Плёночная тональная кривая RGB", "фильтр ВЧ", "Шумоподавление Raw".
  • Множественные мелкие оптимизации и исправления в панели настроек и интерфейсе программы.
  • Улучшен экспорт в AVIF (нужен AVIF >= 0.8.2), добавлена поддержка AVIF в градациях серого.
  • Обновления в Lua API.
  • Добавлена поддержка новых камер.
  • Включено 14 обновлённых переводов, включая перевод на русский язык.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/darktable-o...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.2
  3. OpenNews: Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц
  4. OpenNews: Техника незаметного искажения фотографий для нарушения работы систем распознавания лиц
  5. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 7.0
  6. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.8
Автор новости: timur.davletshin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54312-darktable
Ключевые слова: darktable, photo
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:54, 24/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Осталось что-то в Лайтруме, чего не может сабж?
     
     
  • 2.2, zshfan (ok), 16:10, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как минимум подписка и оплата дарктейблу недоступные функции, ну и криптоанальных зондов от самого адобе тут нет.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:23, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Adobe любит тебя юзернейм
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:11, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    размытие заднего фона
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 16:26, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Задний фон? А чего не верхний план?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 17:21, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что нижнее_подчёркивание.
     
  • 2.4, хацкер (ok), 16:15, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лайтрум ненужон
     

  • 1.6, Серёжа (?), 16:57, 24/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Поскорей бы обновление вышло на моём любимом Solus!
     
     
  • 2.7, Олежка (?), 17:06, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, Solus просто муся-дистр!
     

  • 1.8, Аноним (10), 17:07, 24/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    В RawTherapee алгоритмы лучше реализованы и поддержка камер всеобьемлющая
     
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