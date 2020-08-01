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Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.2

01.08.2020 15:22

После 7 месяцев активной разработки доступен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 3.0. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки ожидаются в ближайшее время.

Крупные изменения:

  • Полностью переписан режим светового стола (lighttable) со значительным ускорением работы и улучшением взаимодействия вплоть до разрешения 8K. Улучшен режим отображения подсказок-оверлеев поверх миниатюр. Добавлено меню для конфигурирования всплывающих и подсказок-оверлеев.
  • Переработан режим отображения временной ленты.
  • Переработан режим сравнения и выбраковки (culling).
  • Полностью переработан интерфейс, конфигурируемый через CSS. Добавлен диалог выбора доступных тем и CSS-редактор для внесения правок к существующим темам.
  • Переработаны иконки внутри приложения и цветовая пипетка.
  • Полностью переработан диалог настроек приложения.
  • Добавлен новый модуль для работы со сканами негативных плёнок (negadoctor).
  • Новый режим гистограммы (RGB Parade). Добавлена возможность изменения высоты гистограммы при помощи комбинации клавиш Ctrl+Scroll.
  • Переработан и расширен модуль отображения и редактирования метаданных. Добавлена возможность исключения импорта отдельных полей метаданных.
  • Введена возможность задания нового набора модулей по умолчанию с использованием модуля "Плёночная тональная кивая RGB" вместо единственного доступного ранее набора на основе "Базовой кривой". Опция доступна в соответствующем пункте диалога настроек ("Параметры обработки").
  • Новая версия модуля "Плёночная тональная кивая RGB" включает в себя встроенный режим восстановления пересветов.
  • Добавлен новый режим градиентов.
  • Включена поддержка изображений в формате AVIF (требуется libavif >= 0.7)
  • Полностью переработан порядок следования модулей и добавлен соответствующий диалог выбора версии.
  • Добавлена возможность временного сокрытия масок в модуле "Ретушь" и "Удаление пятен".
  • Улучшена работа модуля "Трансформации" и добавлена возможность производить измерения только в горизонтальной или вертикальной плоскостях.
  • Улучшена работа модуля "Виньетирование".
  • Улучшена работа модуля "Баланс белого". Добавлена возможность быстрого возврата к предыдущим настройкам.
  • Добавлена возможность редактирования выделения цветовой пипетки.
  • Новые переменные, доступные при работе с метками. Увеличение количества доступных уровней вложения меток до 9-ти.
  • Добавлена возможность редактирования (в режиме drag & drop) геометок для нескольких изображений сразу.
  • Новый диалог редактирования клавиатурных комбинаций.
  • Опциональный режим экспорта изображений TIFF в градациях серого. Возможность экспорта масок для формата TIFF.
  • Лучшая поддержка иконок в режиме HiDPI на системах Windows.
  • Добавлен диалог подтверждения удаления и редактирования пресетов.
  • Появилась возможность удаления, применения и экспорта нескольких стилей сразу.
  • Добавлена возможность применения стиля в режиме добавления к уже существующей истории или перезаписи оной стилевыми настройками.
  • Добавлены сообщения в случае несоответствия версий базы данных dt. Резервная копия автоматически сохраняется в каталоге настроек.
  • Устранено ограничение на 500 снимков в режиме съёмки напрямую подключенной камерой (tethering).
  • Многочисленные мелкие оптимизации и устранения ошибок.
  • API Lua обновлён до версии 6.0.0
  • В развиваемый в рамках отдельного репозитория модуль импорта изображений RawSpeed внесена поддержка почти 30 новых камер и ускорен процесс распаковки изображений.
  • Обновлены переводы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.darktable.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 7.0
  3. OpenNews: Техника незаметного искажения фотографий для нарушения работы систем распознавания лиц
  4. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.8
  5. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.0
  6. OpenNews: Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц
Автор новости: timur.davletshin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53473-darktable
Ключевые слова: darktable, image, photo
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:43, 01/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Что за фотка? Где-то на Санторини?
     
     
  • 2, ТТТ (?), 17:55, 01/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Крым.
     

  • 3, ТТТ (?), 17:56, 01/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Лучшая программа для обработки фотографий. Лайтрум в подмётки не годится.
     
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