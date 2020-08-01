Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.2

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После 7 месяцев активной разработки доступен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 3.0. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки ожидаются в ближайшее время.
Крупные изменения:
- Полностью переписан режим светового стола (lighttable) со значительным ускорением работы и улучшением взаимодействия вплоть до разрешения 8K. Улучшен режим отображения подсказок-оверлеев поверх миниатюр. Добавлено меню для конфигурирования всплывающих и подсказок-оверлеев.
- Переработан режим отображения временной ленты.
- Переработан режим сравнения и выбраковки (culling).
- Полностью переработан интерфейс, конфигурируемый через CSS. Добавлен диалог выбора доступных тем и CSS-редактор для внесения правок к существующим темам.
- Переработаны иконки внутри приложения и цветовая пипетка.
- Полностью переработан диалог настроек приложения.
- Добавлен новый модуль для работы со сканами негативных плёнок (negadoctor).
- Новый режим гистограммы (RGB Parade). Добавлена возможность изменения высоты гистограммы при помощи комбинации клавиш Ctrl+Scroll.
- Переработан и расширен модуль отображения и редактирования метаданных. Добавлена возможность исключения импорта отдельных полей метаданных.
- Введена возможность задания нового набора модулей по умолчанию с использованием модуля "Плёночная тональная кивая RGB" вместо единственного доступного ранее набора на основе "Базовой кривой". Опция доступна в соответствующем пункте диалога настроек ("Параметры обработки").
- Новая версия модуля "Плёночная тональная кивая RGB" включает в себя встроенный режим восстановления пересветов.
- Добавлен новый режим градиентов.
- Включена поддержка изображений в формате AVIF (требуется libavif >= 0.7)
- Полностью переработан порядок следования модулей и добавлен соответствующий диалог выбора версии.
- Добавлена возможность временного сокрытия масок в модуле "Ретушь" и "Удаление пятен".
- Улучшена работа модуля "Трансформации" и добавлена возможность производить измерения только в горизонтальной или вертикальной плоскостях.
- Улучшена работа модуля "Виньетирование".
- Улучшена работа модуля "Баланс белого". Добавлена возможность быстрого возврата к предыдущим настройкам.
- Добавлена возможность редактирования выделения цветовой пипетки.
- Новые переменные, доступные при работе с метками. Увеличение количества доступных уровней вложения меток до 9-ти.
- Добавлена возможность редактирования (в режиме drag & drop) геометок для нескольких изображений сразу.
- Новый диалог редактирования клавиатурных комбинаций.
- Опциональный режим экспорта изображений TIFF в градациях серого. Возможность экспорта масок для формата TIFF.
- Лучшая поддержка иконок в режиме HiDPI на системах Windows.
- Добавлен диалог подтверждения удаления и редактирования пресетов.
- Появилась возможность удаления, применения и экспорта нескольких стилей сразу.
- Добавлена возможность применения стиля в режиме добавления к уже существующей истории или перезаписи оной стилевыми настройками.
- Добавлены сообщения в случае несоответствия версий базы данных dt. Резервная копия автоматически сохраняется в каталоге настроек.
- Устранено ограничение на 500 снимков в режиме съёмки напрямую подключенной камерой (tethering).
- Многочисленные мелкие оптимизации и устранения ошибок.
- API Lua обновлён до версии 6.0.0
- В развиваемый в рамках отдельного репозитория модуль импорта изображений RawSpeed внесена поддержка почти 30 новых камер и ускорен процесс распаковки изображений.
- Обновлены переводы.