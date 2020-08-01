Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.2

После 7 месяцев активной разработки доступен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 3.0. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки ожидаются в ближайшее время. Крупные изменения: Полностью переписан режим светового стола (lighttable) со значительным ускорением работы и улучшением взаимодействия вплоть до разрешения 8K. Улучшен режим отображения подсказок-оверлеев поверх миниатюр. Добавлено меню для конфигурирования всплывающих и подсказок-оверлеев.

Переработан режим отображения временной ленты.

Переработан режим сравнения и выбраковки (culling).

Полностью переработан интерфейс, конфигурируемый через CSS. Добавлен диалог выбора доступных тем и CSS-редактор для внесения правок к существующим темам.

Переработаны иконки внутри приложения и цветовая пипетка.

Полностью переработан диалог настроек приложения.

Добавлен новый модуль для работы со сканами негативных плёнок (negadoctor).

Новый режим гистограммы (RGB Parade). Добавлена возможность изменения высоты гистограммы при помощи комбинации клавиш Ctrl+Scroll.

Переработан и расширен модуль отображения и редактирования метаданных. Добавлена возможность исключения импорта отдельных полей метаданных.

Введена возможность задания нового набора модулей по умолчанию с использованием модуля "Плёночная тональная кивая RGB" вместо единственного доступного ранее набора на основе "Базовой кривой". Опция доступна в соответствующем пункте диалога настроек ("Параметры обработки").

Новая версия модуля "Плёночная тональная кивая RGB" включает в себя встроенный режим восстановления пересветов.

Добавлен новый режим градиентов.

Включена поддержка изображений в формате AVIF (требуется libavif >= 0.7)

Полностью переработан порядок следования модулей и добавлен соответствующий диалог выбора версии.

Добавлена возможность временного сокрытия масок в модуле "Ретушь" и "Удаление пятен".

Улучшена работа модуля "Трансформации" и добавлена возможность производить измерения только в горизонтальной или вертикальной плоскостях.

Улучшена работа модуля "Виньетирование".

Улучшена работа модуля "Баланс белого". Добавлена возможность быстрого возврата к предыдущим настройкам.

Добавлена возможность редактирования выделения цветовой пипетки.

Новые переменные, доступные при работе с метками. Увеличение количества доступных уровней вложения меток до 9-ти.

Добавлена возможность редактирования (в режиме drag & drop) геометок для нескольких изображений сразу.

Новый диалог редактирования клавиатурных комбинаций.

Опциональный режим экспорта изображений TIFF в градациях серого. Возможность экспорта масок для формата TIFF.

Лучшая поддержка иконок в режиме HiDPI на системах Windows.

Добавлен диалог подтверждения удаления и редактирования пресетов.

Появилась возможность удаления, применения и экспорта нескольких стилей сразу.

Добавлена возможность применения стиля в режиме добавления к уже существующей истории или перезаписи оной стилевыми настройками.

Добавлены сообщения в случае несоответствия версий базы данных dt. Резервная копия автоматически сохраняется в каталоге настроек.

Устранено ограничение на 500 снимков в режиме съёмки напрямую подключенной камерой (tethering).

Многочисленные мелкие оптимизации и устранения ошибок.

API Lua обновлён до версии 6.0.0

В развиваемый в рамках отдельного репозитория модуль импорта изображений RawSpeed внесена поддержка почти 30 новых камер и ускорен процесс распаковки изображений.

Обновлены переводы.



