Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.0

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|1.1, Аноним (1), 20:03, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ну наконец-то! А то я переживать начал.
> Варианты для процессоров «Эльбрус» доступны по письменному запросу подписавшим NDA с АО МЦСТ юридическим лицам.
Ну мы с вами уже не маленькие: сами знаете, куда мы все пошлём вас с такими требованиями, да?
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|2.2, burjui (ok), 20:09, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Слыхал я про это место. Кажется, там и находится сам "Эльбрус".
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|2.3, Имя (?), 20:10, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> сами знаете, куда мы все пошлём вас с такими требованиями, да?
Терпение, мой грозный аноним. Вот допилят Эльбрусовцы свой свободный компилятор - будет тебе счастье.
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|3.7, Michael Shigorin (ok), 20:15, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там не только в компиляторе дело (lcc-то они могут в блобах хотя бы отгружать), но и не только в МЦСТ. Скажу так -- здесь пока остаётся дожидаться новости о производстве той самой партии от 10 тыс. машин.
|
|3.56, вррв (?), 21:55, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не выпустят они его в свободную продажу. Вдруг какой-то аноним надет какую-то дыру и придется краснеть и все переделывать? А так подписал бумагу что ты всецело доверяещь и ставишь на свои танки.
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|4.83, Michael Shigorin (ok), 23:03, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да не выпустят они его в свободную продажу. Вдруг какой-то аноним
> надет какую-то дыру и придется краснеть и все переделывать?
> А так подписал бумагу что ты всецело доверяещь и ставишь на свои танки.
Так им компилятор переделывать, если что. Ну, может, ядро немножко или glibc, смотря о чём речь. Это как раз попроще, чем даже фирмварь.
|
|2.5, A.Stahl (ok), 20:12, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Там, наверное, кучу нарушений GPL и прочего, так что стараются не палиться. Те, кто будет вынужден пройти через всю эту бюрократию, будут помалкивать. А остальные не получат данных для анализа.
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|3.31, Аноним (31), 20:57, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там должна быть такая зверская телеметрия что даже написать некорректный коммент с альта на эльбрусе на опеннет будет невозможно.
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|4.35, Michael Shigorin (ok), 21:02, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слушайте, раз у вас такая чуйка на телеметрию -- заходите в гости да хоть покажете, а там найдём отладчиком, а дальше уж по исходникам -- где ж она закопана и почему такая хитрая, что мне с рабочего эльбруса не мешает писать на опеннет даже такие комментарии, которые потом модераторы трут -- включая того, который перловый скрипт. :]
А то сертификаторы в целом примерно то же самое смотрят (браузер так вообще из одного srpm с поправкой на -g), лопатят, порой даже реальные ошибки находят -- за зверскую телеметрию уже бы к амбару приколотили, поди. Нет, не приколачивают.
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|6.84, Michael Shigorin (ok), 23:05, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мишаня, а как же NDA?
"А дальше" -- это уж сами, _если_ причастные исходники окажутся с патчами МЦСТ (а таких пакетов в p9_e2k около одного процента).
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|2.30, bircoph (ok), 20:56, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну тут всё просто: те, кто не подписали NDA с МЦСТ не могут пользоваться железом, даже удалённо по ssh. Так что если вы используете Эльбрусы, значит это NDA в том или ином виде у вас уже есть. А дополнительных ограничений Альт не накладывает: все, кто получает бинарники имеет возможность получить и исходники.
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|3.40, Аноним (37), 21:08, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все, кто получает бинарники имеет возможность получить и исходники.
Чё, и ведро дают?
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|4.87, Michael Shigorin (ok), 23:07, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> все, кто получает бинарники имеет возможность получить и исходники.
> Чё, и ведро дают?
Нам дают, по крайней мере некоторым железячникам дают (знаю); за всех не скажу, да и вряд ли каждый первый их спрашивал.
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|2.51, proninyaroslav (ok), 21:35, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ну мы с вами уже не маленькие: сами знаете, куда мы все пошлём вас с такими требованиями, да?
Альт Эльбрус - военная тайна.
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|2.6, Аноним (6), 20:15, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По письменному запросу, после проверки инициатора запроса
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|2.12, Michael Shigorin (ok), 20:25, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отдельная ливка из всего этого комплекта есть только у альфы Simply: http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p9/images/simply/x86_64/ -- а из готовящегося у беты крабочей станции: http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p9/images/kworkstation/
Так-то в основном LiveCD на p9 -- это стартеркиты: http://getalt.org/ru/starterkits/ (они тоже есть и под малинку, и под таволгу).
Если имели в виду под эльбрус -- вместе с анонсом p9 (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51334) были выпущены на тех же условиях, которые определены МЦСТ, и первые стартеркиты под e2k: cinnamon, jeos, lxqt, mate, rescue, xfce; все, кроме jeos -- как раз livecd и есть.
Скажу так: мне самому огорчительно, что нельзя дать всем хотя бы образ и эмулятор. Коллеги с Вавилова в курсе и что могут -- делают, в том числе и с нашим участием. Сейчас мячик на третьей стороне.
Но есть уже многие, кому это всё нужно.
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|5.43, Аноним (43), 21:11, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Домой? Я бы power или riscv взял, сабж как-то совсем только для лулзов.
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|6.47, аноним3 (?), 21:26, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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бери на авито старый мак на повер5 и не парься)) сам хотел да руки не дошли.))
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|7.66, Аноним (66), 22:28, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Альт не будет работать на power5, там минимальный поддерживаемый: power8.
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|7.67, НяшМяш (ok), 22:35, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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жаль, что повер4 уже особо ни на что не годится - валяется старый, но вполне рабочий миник без дела.
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|3.23, ыы (?), 20:47, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Но есть уже многие, кому это всё нужно.
Это те которые NDA уже подписали, бабло отстегнули а ничего пока наруки не получили?
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|4.25, Michael Shigorin (ok), 20:50, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет -- которые NDA подписали, заказ оплатили и получили, затем пишут -- "предоставьте Альт для Эльбруса". В ответ уходит искомое.
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|6.46, Имя (?), 21:15, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё так: после некоторых раздумий (качать - не качать) решил-таки качнуть и сейчас пишу с р9. Пока впечатления положительные, но, если вы, базальтовцы и далее будете игнорировать запил своих фирменных тем оформления, то начнёте многое терять.
Скрин: https://i.paste.pics/73OKX.png
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|7.52, Annoynymous (ok), 21:37, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всё так: после некоторых раздумий (качать - не качать) решил-таки качнуть и
> сейчас пишу с р9. Пока впечатления положительные, но, если вы, базальтовцы
> и далее будете игнорировать запил своих фирменных тем оформления, то начнёте
> многое терять.
> Скрин: https://i.paste.pics/73OKX.png
Тема как тема. Для госсектора вообще прекрасно, им оранжевые не нужны.
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|7.54, Michael Shigorin (ok), 21:53, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пока впечатления положительные, но, если вы, базальтовцы
> и далее будете игнорировать запил своих фирменных тем оформления,
> то начнёте многое терять. Скрин: https://i.paste.pics/73OKX.png
А что именно с ним не так?
Просто Черепанов (aka Skull), например, спасает уже который год GTK3-тему Clearlooks Phenix -- но включаться в полноценное бодалово с нынешним апстримом на предмет того, должны ли работать другие темы как таковые -- смысла особого не вижу.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50737
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49949
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40002
...и ещё, поди, в тыще мест упоминалось в комментариях...
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|8.61, Имя (?), 22:21, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Всё так Просто вы, как контора, уже доросли до своей фирменной темы оформления ... текст свёрнут, показать
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|9.68, Аноним (31), 22:37, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Иконка внизу слева тебе ни о чем не говорит Больше этого ничего и не нужно Пыт... текст свёрнут, показать
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|1.9, Аноним (9), 20:17, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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размеры образов какие то странные? на что их записывать то? кроме сервера 3Гб, рабочая станция 5Гб, образовательный вообще 7Гб...
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|2.18, ыы (?), 20:40, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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двухслойный DVD
но вообще все равно ведь из образа ставить...
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|3.32, Sluggard (ok), 20:57, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> двухслойный DVD
После чего этот же товарищ напишет в комментах «Записал образ на DVD. Куда его вставлять-то?»
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|4.41, Аноним (31), 21:09, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В 2001-2002 купил резак для двухслойных ДВД. Думал скоро болванки подешевеют можно будет их писать. А они не подешевели =(
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|5.48, аноним3 (?), 21:28, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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всегда простой резалки хватало)) до сих пор есть, но скоро по видимому кроме флешек ничего не останется. а вот фото хранить на долгосрочную это как раз таки только двд/сд. эх было время сколько образов линуха нарезал))
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|6.58, Michael Shigorin (ok), 21:57, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а вот фото хранить на долгосрочную это как раз таки только двд/сд
Ой не факт. Из относительно доступного скорее снятые по _моральному_ устареванию жёсткие диски, как мне кажется. А в целом оптика долго не живёт в архивном плане, даже если обеспечивать кондиционирование и отсутствие лишнего света, насколько слышал -- для пятидесятилетнего хранения лет десять назад делали что-то магнитооптическое за отдельные деньги, помнится.
То есть по крайней мере тогда надо сохранять контрольные суммы (например, каким dvdisaster) и периодически сверять по как минимум _обеим_ копиям на болванках разных производителей...
Но в общем и в целом да, флэшки оптику победили с разгромным счётом.
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|7.64, OldMonster (ok), 22:27, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Verbatim AZO гарантирует 75 лет хранения. Правда, это не двд а СД.
Или SuperAZO. Не помню уж. Когда-то покупал шпинделями под фото/виде архив. 15 лет - ещё читается. Хранение на полочке, никаких специальных.
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|8.70, Аноним (31), 22:39, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Лол в свое время делал архив на сд-рках так примерно через 10 лет прочиталась то... текст свёрнут, показать
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|2.24, Michael Shigorin (ok), 20:48, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, которые больше 4,4 Гб -- на флэшку, они гибридные. DVD DL теоретически тоже вариант, но мы его примерно с версии 3.0 не проверяли, насколько знаю...
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|1.11, Аноним (-), 20:23, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Любопытно, сколько пятилеток компилировалось 7 гигабайт на Raspberry Pie?
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|3.28, Michael Shigorin (ok), 20:54, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В новости значится:
>>> Для каждой архитектуры сборка осуществляется нативно,
>>> без использования кросс-компиляции.
Под aarch64 у нас сейчас собирает четырёхузловой сервер на первом ThunderX, которым мы в целом недовольны (см. времена сборок заданий под четыре архитектуры в логах на git.altlinux.org) -- но Kungpeng показывает существенно лучший результат и это уже радует.
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|1.13, Аноним (-), 20:26, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Возможность установить Яндекс.Браузер названа "одним из многих улучшений"? А нам так без него тяжело было, под Wine запускали...
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|2.19, Аноним (-), 20:41, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я понял, что улучшением называют то "что позволит устанавливать сторонние пакеты без переупаковки"
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|2.20, ыы (?), 20:43, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это не просто одно из многих, а целиком " других существенных усовершенствований:"
Возможность установить Яндекс.Браузер это существенное усовершенствование... да кому это фуф...ой.. я чето не патриотичное сказал да?
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|3.29, Michael Shigorin (ok), 20:55, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда пользователям, которым по регулирующим документам положен яндекс-браузер, приходилось давать рекомендации по перепаковке -- даже облегчённые eepm имени Виталика Липатова -- это всё-таки было существенно больше мороки.
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|4.69, 954 (?), 22:38, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> пользователям, которым по регулирующим документам положен яндекс-браузер
за что же так с людьми?
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|1.34, Аноним (34), 21:00, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это те, которые RPM к deb-пакетам прикрутили? Простити, больше я про Альт ничего не знаю.
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|2.36, Michael Shigorin (ok), 21:04, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Менеджер пакетов RPM к deb-пакетам прикрутить если и можно, то как-то странно выглядит; у нас к rpm-пакетам прикручен менеджер репозиториев APT (спасибо Conectiva и лично Alfredo Kojima).
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|3.42, Аноним (34), 21:10, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А, т. е. наоборот? Ну Ок, помнил просто, что там была некая странность :)
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|1.44, Аноним (44), 21:12, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Почему у Альта сайт такой дремучий? Уже какой год читаю новость про выход новой версии дистрибутива, захожу на сайт, а там старые версии на виду, а новые фиг найдёшь. Сделайте нормальный сайт.
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|2.59, Michael Shigorin (ok), 21:59, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему у Альта сайт такой дремучий? Уже какой год читаю новость про
> выход новой версии дистрибутива, захожу на сайт, а там старые версии
> на виду, а новые фиг найдёшь. Сделайте нормальный сайт.
Специально сделали и упомянули в новости:
>> или с нового сайта загрузки [[http://getalt.org/ru getalt.ru]]
Прошу любить и жаловать :-) (а что не так или можно лучше -- критиковать по существу, разумеется, и предлагать)
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|3.71, Аноним (44), 22:40, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> или с нового сайта загрузки [[http://getalt.org/ru getalt.ru]]
Вот на этом сайте всё просто и понятно. Но я о нём узнал только от Вас. Оснавная масса заходит на официальный основной сайт, а там навигация очень дремучая. Желаю Вам простого, понятного и красивого сайта!
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|4.75, Michael Shigorin (ok), 22:48, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Основная масса заходит на официальный основной сайт, а там навигация
> очень дремучая. Желаю Вам простого, понятного и красивого сайта!
Спасибо, стараемся учитывать пожелания, как видите!
Осталось теперь сопрячь это всё :-)
|
|1.45, Аноним (45), 21:14, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Здорово, что появилась поддержка Raspberry PI 3 и Jetson NANO! Редкость, однако, видеть дистрибутив даже с поддержкой Jetson NANO!
Вопросы есть:
1)На armhf версии альта для Raspberry Pi 3 драйвер fbturbo или mesa, или без драйвера работает?
2)В репах имеется драйвер LIMA для Allwinner'овских видеокарт?
3)На Jetson NANO nouveau работает? И сколько лет будет поддерживаться эта железка?
Заранее благодарен.
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|1.53, Аноним (53), 21:38, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Состоялся выпуск трёх новых продуктов"
То есть бывает, что и можно
"Состоялся выпуск трёх старых продуктов"
Редактора гнать с профессии ссаными тряпками
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|1.62, Аноним (62), 22:22, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>для корпоративных заказчиков
А что, и такие есть? Не прикола ради, хочется узнать уровень отечественного СПО
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|1.63, Аноним (63), 22:24, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> ориентировались на потребности корпоративных
> заказчиков, учебных заведений и частных лиц.
При деинсталляции krdc или krfb теперь ГПИ не удаляется?
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|2.80, Michael Shigorin (ok), 22:59, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При деинсталляции krdc или krfb теперь ГПИ не удаляется?
Впервые слышу -- хорошо бы зарисовку выхлопа такого apt-get remove (если правильно проинтуичил и это вообще-то про КРабочую станцию, то как раз ещё не поздно учесть в выпуске будет).
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|3.79, Michael Shigorin (ok), 22:57, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну не в пятницу вечером же это всё анонсировать было -- когда технически все байтики были уже на месте. :-)
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|1.76, Аноним (44), 22:51, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сделайте поддержку для смартфона Librem 5 и начнутся массовые продажи в наши гос структуры ) Лично я жду не дождусь купить себе серийный Librem 5.
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|3.96, OldMonster (ok), 23:41, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Крайне удручающая статья. Даже в гугловском переводе. Но, чёрт возьми, бук же у них получился?!
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|1.86, Аноним (86), 23:06, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Варианты для процессоров «Эльбрус» доступны по письменному запросу подписавшим NDA с АО МЦСТ юридическим лицам.
Настолько всё плохо с нашим законодательством? Или в МЦСТ сидят дальновидные люди, которые боятся того, что их медленно-но-верную разработку подглядят другие компании? Почему такой контроль даже за числами, поставляемыми для эльбруса?
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|2.102, Michael Shigorin (ok), 00:10, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Настолько всё плохо с нашим законодательством?
Дело не в законодательстве.
> Почему такой контроль даже за числами, поставляемыми для эльбруса?
Потому что система команд, точнее, их кодировка то ли формально грифованная, то ли "как бы чего не вышло". Хотя все причастные понимают, что сутки или несколько с осциллографом, даже если бы на некоторых платах не было вообще JTAG -- и кому надо, тот уже знает.
В общем, именно этот вопрос сейчас совместными усилиями и борем.
|
|1.94, Константавр (ok), 23:30, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не знаю, дочитают ли Шигорин и прочие альтовцы до этого места, или устанут перелистывать обвинения в закладывании закладок в ПО и процы.
Я просто поздравляю вас с релизом. Трудный у вас путь, делать что-то полезное это всегда трудно, а среди такого вот российского сброда ещё и опасно. Желаю вам терпения и удачи.
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|2.103, Michael Shigorin (ok), 00:14, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я просто поздравляю вас с релизом.
Спасибо!
> а среди такого вот российского сброда
Ну не знаю -- я могу препираться или ругаться с комментаторами, молча выпиливать очередные глупости vantoo со товарищи -- но это всё _наши_ люди. Пусть со своими тараканами в головах (у меня ведь тоже свои), пусть даже временно буйнопомешанные -- "ты и я одной крови". Поэтому если они сброд, то мы вместе сброд. А если выплывать, так тоже вместе.
Так считаю.
А добрые пожелания и дела пусть Вам вернутся сторицей!
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|1.97, vantoo (ok), 23:42, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я люблю обмазываться не свежим Альтом и инсталлировать его. Целый день я его скачивал. На два полных диска целый день уходит. Зато, когда после тяжёлого дня я прихожу домой, иду в гостиную, включаю комп …ммм и инсталлирую на него свое сокровище.
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