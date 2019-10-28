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Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция, Альт Сервер и Альт Образование 9.0

28.10.2019 19:12

Состоялся выпуск трёх новых продуктов версии 9.0 на основе Девятой платформы ALT (p9 Vaccinium): «Альт Рабочая станция 9», «Альт Сервер 9», «Альт Образование 9». При создании дистрибутивов ОС «Альт» версии 9.0 для широкого спектра аппаратных платформ разработчики ОС «Альт» ориентировались на потребности корпоративных заказчиков, учебных заведений и частных лиц.

Одна из основных тенденций современного развития вычислительной техники – разнообразие аппаратных платформ, в том числе и в России, где есть собственные наработки в процессорных архитектурах. Рабочие станции и серверы на российских процессорах сегодня востребованы в госсекторе, в сфере образования и здравоохранения, в крупном бизнесе и силовых структурах – во всех организациях, которые реализуют масштабные программы импортозамещения.

Отечественные операционные системы доступны одновременно для семи российских и зарубежных аппаратных платформ впервые. Теперь ОС «Альт» работают на следующих процессорах:

  • «Альт Рабочая станция 9» – для x86 (Intel 32 и 64-битных), AArch64 (NVIDIA Jetson Nano Developer kit, Raspberry Pi 3 и другие), e2k/e2kv4 («Эльбрус»), mipsel («Таволга Терминал»);
  • «Альт Сервер 9» – для x86 (32 и 64 битных), AArch64 (Huawei Kunpeng, ThunderX и другие), ppc64le (YADRO Power 8 и 9, OpenPower), e2k/e2kv4 («Эльбрус»);
  • «Альт Образование 9» – для x86 (Intel 32 и 64 битных), AArch64 (NVIDIA Jetson Nano Developer kit, Raspberry Pi 3 и другие).

Для каждой архитектуры сборка осуществляется нативно, без использования кросс-компиляции.

В ближайших планах «Базальт СПО» – выпуск дистрибутива «Альт Сервер В 9». Бета-версия продукта уже существует и доступна для тестирования на платформах x86_64, AArch64 («Байкал-М», Huawei Kunpeng), ppc64le (YADRO Power 8/9, OpenPower). Также готовятся к выпуску дистрибутивы «Альт Рабочая станция K» со средой KDE Plasma и Simply Linux для домашних пользователей также для разных аппаратных платформ.

Пользователи дистрибутивов, построенных на Восьмой платформе (p8), могут обновить систему из ветки p9 репозитория «Сизиф» (Sisyphus). Для новых корпоративных пользователей предусмотрена возможность получения тестовых версий, а частным пользователям традиционно предлагается бесплатно скачать нужную версию ОС «Альт» с сайта «Базальт СПО» или с нового сайта загрузки getalt.ru.

Варианты для процессоров «Эльбрус» доступны по письменному запросу подписавшим NDA с АО МЦСТ юридическим лицам.

Помимо расширения спектра аппаратных платформ, для дистрибутивов ОС «Альт» версии 9.0 реализован ряд других существенных усовершенствований:

  • В RPM появилась поддержка rpmlib(FileDigests), что позволит устанавливать сторонние пакеты (Яндекс.Браузер, Google Chrome и другие) без переупаковки, и много других улучшений;
  • Офисный пакет LibreOffice реализован в двух версиях: Still для корпоративных заказчиков и Fresh для экспериментаторов и продвинутых пользователей;
  • Доступен единый пакет samba (для обычных рабочих мест, серверов и для контроллеров домена Active Directory);
  • Реализована поддержка актуальных алгоритмов ГОСТ.

Работа над портированием дистрибутивов ALT на новые аппаратные платформы продолжается. В частности, запланирован выпуск версий для систем на «Байкал-М» и Raspberry Pi 4.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Девятая платформа ALT
  3. OpenNews: Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Сервер, Альт Рабочая станция и Альт Образование 8.2
  5. OpenNews: Компания Базальт СПО представила дистрибутив Simply Linux 8
  6. OpenNews: Первый выпуск ALT p9 starterkits
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:03, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну наконец-то! А то я переживать начал.

    > Варианты для процессоров «Эльбрус» доступны по письменному запросу подписавшим NDA с АО МЦСТ юридическим лицам.

    Ну мы с вами уже не маленькие: сами знаете, куда мы все пошлём вас с такими требованиями, да?

     
     
  • 2.2, burjui (ok), 20:09, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Слыхал я про это место. Кажется, там и находится сам "Эльбрус".
     
  • 2.3, Имя (?), 20:10, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > сами знаете, куда мы все пошлём вас с такими требованиями, да?

    Терпение, мой грозный аноним. Вот допилят Эльбрусовцы свой свободный компилятор - будет тебе счастье.

     
     
  • 3.7, Michael Shigorin (ok), 20:15, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не только в компиляторе дело (lcc-то они могут в блобах хотя бы отгружать), но и не только в МЦСТ.  Скажу так -- здесь пока остаётся дожидаться новости о производстве той самой партии от 10 тыс. машин.
     
     
  • 4.17, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 20:30, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та самая - это для тех многих ниже в комментах?
     
  • 3.37, Аноним (37), 21:05, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Вот допилят Эльбрусовцы свой свободный компилятор

    Жжёшь!

     
     
  • 4.39, Имя (?), 21:07, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Жжёшь!

    Век Эльбруса не видать!

     
  • 3.56, вррв (?), 21:55, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не выпустят они его в свободную продажу. Вдруг какой-то аноним надет какую-то дыру и придется краснеть и все переделывать? А так подписал бумагу что ты всецело доверяещь и ставишь на свои танки.
     
     
  • 4.83, Michael Shigorin (ok), 23:03, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да не выпустят они его в свободную продажу. Вдруг какой-то аноним
    > надет какую-то дыру и придется краснеть и все переделывать?
    > А так подписал бумагу что ты всецело доверяещь и ставишь на свои танки.

    Так им компилятор переделывать, если что.  Ну, может, ядро немножко или glibc, смотря о чём речь.  Это как раз попроще, чем даже фирмварь.

     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 20:12, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Там, наверное, кучу нарушений GPL и прочего, так что стараются не палиться. Те, кто будет вынужден пройти через всю эту бюрократию, будут помалкивать. А остальные не получат данных для анализа.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 20:57, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там должна быть такая зверская телеметрия что даже написать некорректный коммент с альта на эльбрусе на опеннет будет невозможно.
     
     
  • 4.35, Michael Shigorin (ok), 21:02, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слушайте, раз у вас такая чуйка на телеметрию -- заходите в гости да хоть покажете, а там найдём отладчиком, а дальше уж по исходникам -- где ж она закопана и почему такая хитрая, что мне с рабочего эльбруса не мешает писать на опеннет даже такие комментарии, которые потом модераторы трут -- включая того, который перловый скрипт. :]

    А то сертификаторы в целом примерно то же самое смотрят (браузер так вообще из одного srpm с поправкой на -g), лопатят, порой даже реальные ошибки находят -- за зверскую телеметрию уже бы к амбару приколотили, поди.  Нет, не приколачивают.

     
     
  • 5.60, Аноним (60), 22:12, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мишаня, а как же NDA? Свои же новости не читаешь уже.
     
     
  • 6.84, Michael Shigorin (ok), 23:05, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мишаня, а как же NDA?

    "А дальше" -- это уж сами, _если_ причастные исходники окажутся с патчами МЦСТ (а таких пакетов в p9_e2k около одного процента).

     
  • 2.30, bircoph (ok), 20:56, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут всё просто: те, кто не подписали NDA с МЦСТ не могут пользоваться железом, даже удалённо по ssh. Так что если вы используете Эльбрусы, значит это NDA в том или ином виде у вас уже есть. А дополнительных ограничений Альт не накладывает: все, кто получает бинарники имеет возможность получить и исходники.
     
     
  • 3.40, Аноним (37), 21:08, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все, кто получает бинарники имеет возможность получить и исходники.

    Чё, и ведро дают?

     
     
  • 4.87, Michael Shigorin (ok), 23:07, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> все, кто получает бинарники имеет возможность получить и исходники.
    > Чё, и ведро дают?

    Нам дают, по крайней мере некоторым железячникам дают (знаю); за всех не скажу, да и вряд ли каждый первый их спрашивал.

     
  • 2.51, proninyaroslav (ok), 21:35, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ну мы с вами уже не маленькие: сами знаете, куда мы все пошлём вас с такими требованиями, да?

    Альт Эльбрус - военная тайна.

     

  • 1.4, Имя (?), 20:11, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть какой-нибудь лив-сд на посмотреть?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:15, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По письменному запросу, после проверки инициатора запроса
     
  • 2.12, Michael Shigorin (ok), 20:25, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдельная ливка из всего этого комплекта есть только у альфы Simply: http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p9/images/simply/x86_64/ -- а из готовящегося у беты крабочей станции: http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p9/images/kworkstation/

    Так-то в основном LiveCD на p9 -- это стартеркиты: http://getalt.org/ru/starterkits/ (они тоже есть и под малинку, и под таволгу).

    Если имели в виду под эльбрус -- вместе с анонсом p9 (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51334) были выпущены на тех же условиях, которые определены МЦСТ, и первые стартеркиты под e2k: cinnamon, jeos, lxqt, mate, rescue, xfce; все, кроме jeos -- как раз livecd и есть.

    Скажу так: мне самому огорчительно, что нельзя дать всем хотя бы образ и эмулятор.  Коллеги с Вавилова в курсе и что могут -- делают, в том числе и с нашим участием.  Сейчас мячик на третьей стороне.

    Но есть уже многие, кому это всё нужно.

     
     
  • 3.15, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 20:29, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пример многих в студию
     
     
  • 4.22, вейланд (?), 20:46, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пол-опенеета клянчат Эльбрус домой
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 21:11, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Домой? Я бы power или riscv взял, сабж как-то совсем только для лулзов.
     
     
  • 6.47, аноним3 (?), 21:26, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бери на авито старый мак на повер5 и не парься)) сам хотел да руки не дошли.))
     
     
  • 7.66, Аноним (66), 22:28, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Альт не будет работать на power5, там минимальный поддерживаемый: power8.
     
     
  • 8.90, Michael Shigorin (ok), 23:17, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе можно попробовать взять http altlinux org ports ppc это который бы... текст свёрнут, показать
     
  • 7.67, НяшМяш (ok), 22:35, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль, что повер4 уже особо ни на что не годится - валяется старый, но вполне рабочий миник без дела.
     
  • 4.26, Michael Shigorin (ok), 20:51, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то мог бы и поисковик помочь, но извольте: http://norsi-trans.ru/catalog/yahont-uvm-eh12/ (найдите на страничке слово "Альт").
     
  • 3.23, ыы (?), 20:47, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Но есть уже многие, кому это всё нужно.

    Это те которые NDA уже подписали, бабло отстегнули а ничего пока наруки не получили?

     
     
  • 4.25, Michael Shigorin (ok), 20:50, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет -- которые NDA подписали, заказ оплатили и получили, затем пишут -- "предоставьте Альт для Эльбруса".  В ответ уходит искомое.
     
     
  • 5.72, KonstantinB (ok), 22:42, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С исходниками, надеюсь?
     
  • 2.14, Annoynymous (ok), 20:27, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рабочая станция является LiveCD
     
     
  • 3.16, Annoynymous (ok), 20:29, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабочая станция является LiveCD
     
     
  • 4.27, Аноним (31), 20:53, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поговаривают что рабочая станция это и есть тот самый LiveCD.
     
     
  • 5.33, Michael Shigorin (ok), 20:57, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там инсталятор + livecd, см. первый десяток строк из http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p9/images/workstation/x86_
     
     
  • 6.46, Имя (?), 21:15, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё так: после некоторых раздумий (качать - не качать) решил-таки качнуть и сейчас пишу с р9. Пока впечатления положительные, но, если вы, базальтовцы и далее будете игнорировать запил своих фирменных тем оформления, то начнёте многое терять.
    Скрин: https://i.paste.pics/73OKX.png
     
     
  • 7.52, Annoynymous (ok), 21:37, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всё так: после некоторых раздумий (качать - не качать) решил-таки качнуть и
    > сейчас пишу с р9. Пока впечатления положительные, но, если вы, базальтовцы
    > и далее будете игнорировать запил своих фирменных тем оформления, то начнёте
    > многое терять.
    > Скрин: https://i.paste.pics/73OKX.png

    Тема как тема. Для госсектора вообще прекрасно, им оранжевые не нужны.

     
  • 7.54, Michael Shigorin (ok), 21:53, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока впечатления положительные, но, если вы, базальтовцы
    > и далее будете игнорировать запил своих фирменных тем оформления,
    > то начнёте многое терять. Скрин: https://i.paste.pics/73OKX.png

    А что именно с ним не так?

    Просто Черепанов (aka Skull), например, спасает уже который год GTK3-тему Clearlooks Phenix -- но включаться в полноценное бодалово с нынешним апстримом на предмет того, должны ли работать другие темы как таковые -- смысла особого не вижу.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50737
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49949
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40002
    ...и ещё, поди, в тыще мест упоминалось в комментариях...

     
     
  • 8.61, Имя (?), 22:21, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так Просто вы, как контора, уже доросли до своей фирменной темы оформления ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.68, Аноним (31), 22:37, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иконка внизу слева тебе ни о чем не говорит Больше этого ничего и не нужно Пыт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.98, Аноним (98), 23:46, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или, хуже того, Астра Линукс ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.91, Michael Shigorin (ok), 23:23, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, у нас как раз тот случай, когда имидж -- не всё и не цель, а максимум с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.105, Дизайнер (?), 00:17, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пшик, а Вау -эффект Причём Вау -эффект принесет вашим пользователям больше р... текст свёрнут, показать
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:17, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    размеры образов какие то странные? на что их записывать то? кроме сервера 3Гб, рабочая станция 5Гб, образовательный вообще 7Гб...
     
     
  • 2.10, cp23sd1 (?), 20:20, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Образы уже давно на флешку разворачивают.
     
  • 2.18, ыы (?), 20:40, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    двухслойный DVD
    но вообще все равно ведь из образа ставить...
     
     
  • 3.32, Sluggard (ok), 20:57, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > двухслойный DVD

    После чего этот же товарищ напишет в комментах «Записал образ на DVD. Куда его вставлять-то?»

     
     
  • 4.41, Аноним (31), 21:09, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В 2001-2002 купил резак для двухслойных ДВД. Думал скоро болванки подешевеют можно будет их писать. А они не подешевели =(
     
     
  • 5.48, аноним3 (?), 21:28, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всегда простой резалки хватало)) до сих пор есть, но скоро по видимому кроме флешек ничего не останется. а вот фото хранить на долгосрочную это как раз таки только двд/сд. эх было время сколько образов линуха нарезал))
     
     
  • 6.58, Michael Shigorin (ok), 21:57, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а вот фото хранить на долгосрочную это как раз таки только двд/сд

    Ой не факт.  Из относительно доступного скорее снятые по _моральному_ устареванию жёсткие диски, как мне кажется.  А в целом оптика долго не живёт в архивном плане, даже если обеспечивать кондиционирование и отсутствие лишнего света, насколько слышал -- для пятидесятилетнего хранения лет десять назад делали что-то магнитооптическое за отдельные деньги, помнится.

    То есть по крайней мере тогда надо сохранять контрольные суммы (например, каким dvdisaster) и периодически сверять по как минимум _обеим_ копиям на болванках разных производителей...

    Но в общем и в целом да, флэшки оптику победили с разгромным счётом.

     
     
  • 7.64, OldMonster (ok), 22:27, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Verbatim AZO гарантирует 75 лет хранения. Правда, это не двд а СД.
    Или SuperAZO. Не помню уж. Когда-то покупал шпинделями под фото/виде архив. 15 лет - ещё читается. Хранение на полочке, никаких специальных.
     
     
  • 8.70, Аноним (31), 22:39, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол в свое время делал архив на сд-рках так примерно через 10 лет прочиталась то... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.89, OldMonster (ok), 23:15, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня примерно такая же история была, только не через 10 лет, а через год Посл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.93, Michael Shigorin (ok), 23:25, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю Но один приятель в начале нулевых рассказывал про своего приятеля, кот... текст свёрнут, показать
     
  • 8.92, Michael Shigorin (ok), 23:23, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понял, спасибо Но да, это CD ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.100, Аноним (98), 23:49, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ты веришь А если не сохранится, то что Вернут деньги за болванку ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.24, Michael Shigorin (ok), 20:48, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, которые больше 4,4 Гб -- на флэшку, они гибридные.  DVD DL теоретически тоже вариант, но мы его примерно с версии 3.0 не проверяли, насколько знаю...
     

  • 1.11, Аноним (-), 20:23, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Любопытно, сколько пятилеток компилировалось 7 гигабайт на Raspberry Pie?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 20:45, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так кросс-компиляция, скорее всего.
     
     
  • 3.28, Michael Shigorin (ok), 20:54, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В новости значится:

    >>> Для каждой архитектуры сборка осуществляется нативно,
    >>> без использования кросс-компиляции.

    Под aarch64 у нас сейчас собирает четырёхузловой сервер на первом ThunderX, которым мы в целом недовольны (см. времена сборок заданий под четыре архитектуры в логах на git.altlinux.org) -- но Kungpeng показывает существенно лучший результат и это уже радует.

     

  • 1.13, Аноним (-), 20:26, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Возможность установить Яндекс.Браузер названа "одним из многих улучшений"? А нам так без него тяжело было, под Wine запускали...
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 20:41, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я понял, что улучшением называют то "что позволит устанавливать сторонние пакеты без переупаковки"
     
  • 2.20, ыы (?), 20:43, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это не просто одно из многих, а целиком " других существенных усовершенствований:"

    Возможность установить Яндекс.Браузер  это существенное усовершенствование... да кому это фуф...ой.. я чето не патриотичное сказал да?

     
     
  • 3.29, Michael Shigorin (ok), 20:55, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда пользователям, которым по регулирующим документам положен яндекс-браузер, приходилось давать рекомендации по перепаковке -- даже облегчённые eepm имени Виталика Липатова -- это всё-таки было существенно больше мороки.
     
     
  • 4.69, 954 (?), 22:38, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > пользователям, которым по регулирующим документам положен яндекс-браузер

    за что же так с людьми?

     
  • 2.49, аноним3 (?), 21:30, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не я нашел бету 18 под линь. под в дистр подкинули.
     

  • 1.34, Аноним (34), 21:00, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это те, которые RPM к deb-пакетам прикрутили? Простити, больше я про Альт ничего не знаю.
     
     
  • 2.36, Michael Shigorin (ok), 21:04, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менеджер пакетов RPM к deb-пакетам прикрутить если и можно, то как-то странно выглядит; у нас к rpm-пакетам прикручен менеджер репозиториев APT (спасибо Conectiva и лично Alfredo Kojima).
     
     
  • 3.42, Аноним (34), 21:10, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, т. е. наоборот? Ну Ок, помнил просто, что там была некая странность :)
     

  • 1.44, Аноним (44), 21:12, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему у Альта сайт такой дремучий? Уже какой год читаю новость про выход новой версии дистрибутива, захожу на сайт, а там старые версии на виду, а новые фиг найдёшь. Сделайте нормальный сайт.
     
     
  • 2.59, Michael Shigorin (ok), 21:59, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему у Альта сайт такой дремучий? Уже какой год читаю новость про
    > выход новой версии дистрибутива, захожу на сайт, а там старые версии
    > на виду, а новые фиг найдёшь. Сделайте нормальный сайт.

    Специально сделали и упомянули в новости:

    >> или с нового сайта загрузки [[http://getalt.org/ru getalt.ru]]

    Прошу любить и жаловать :-) (а что не так или можно лучше -- критиковать по существу, разумеется, и предлагать)

     
     
  • 3.71, Аноним (44), 22:40, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> или с нового сайта загрузки [[http://getalt.org/ru getalt.ru]]

    Вот на этом сайте всё просто и понятно. Но я о нём узнал только от Вас. Оснавная масса заходит на официальный основной сайт, а там навигация очень дремучая. Желаю Вам простого, понятного и красивого сайта!

     
     
  • 4.75, Michael Shigorin (ok), 22:48, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Основная масса заходит на официальный основной сайт, а там навигация
    > очень дремучая. Желаю Вам простого, понятного и красивого сайта!

    Спасибо, стараемся учитывать пожелания, как видите!
    Осталось теперь сопрячь это всё :-)

     

  • 1.45, Аноним (45), 21:14, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Здорово, что появилась поддержка Raspberry PI 3 и Jetson NANO! Редкость, однако, видеть дистрибутив даже с поддержкой Jetson NANO!

    Вопросы есть:
    1)На armhf версии альта для Raspberry Pi 3 драйвер fbturbo или mesa, или без драйвера работает?
    2)В репах имеется драйвер LIMA для Allwinner'овских видеокарт?
    3)На Jetson NANO nouveau работает? И сколько лет будет поддерживаться эта железка?

    Заранее благодарен.

     
     
  • 2.73, Michael Shigorin (ok), 22:47, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше всего с ними сюда http lists altlinux org mailman listinfo devel-sbc --... текст свёрнут, показать
     

  • 1.50, Аноним (50), 21:33, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    АЛЬТернативное Образование уже приносит свои плоды
     
     
  • 2.81, Michael Shigorin (ok), 23:01, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > АЛЬТернативное Образование уже приносит свои плоды

    Уж не знаю, насколько именно мы тут причастны -- но на мировых олимпиадах у наших школьников в последние годы плоды некислые: http://sdelanounas.ru/blogs/?search=олимпиада :-)

     
     
  • 3.88, Аноним (50), 23:10, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кислые-кислые, китайцы на международных опережают вовсю
     

  • 1.53, Аноним (53), 21:38, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Состоялся выпуск трёх новых продуктов"
    То есть бывает, что и можно

    "Состоялся выпуск трёх старых продуктов"

    Редактора гнать с профессии ссаными тряпками

     
  • 1.62, Аноним (62), 22:22, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >для корпоративных заказчиков

    А что, и такие есть? Не прикола ради, хочется узнать уровень отечественного СПО

     
     
  • 2.78, Michael Shigorin (ok), 22:56, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> для корпоративных заказчиков
    > А что, и такие есть?

    Да:
    http://www.basealt.ru/our_projects/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32356

     

  • 1.63, Аноним (63), 22:24, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > ориентировались на потребности корпоративных
    > заказчиков, учебных заведений и частных лиц.

    При деинсталляции krdc или krfb теперь ГПИ не удаляется?

     
     
  • 2.80, Michael Shigorin (ok), 22:59, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При деинсталляции krdc или krfb теперь ГПИ не удаляется?

    Впервые слышу -- хорошо бы зарисовку выхлопа такого apt-get remove (если правильно проинтуичил и это вообще-то про КРабочую станцию, то как раз ещё не поздно учесть в выпуске будет).

     
  • 2.82, НяшМяш (ok), 23:02, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > krdc или krfb теперь ГПИ

    А чего "krdc" и "krfb" не перевёл?

     

  • 1.65, Аноним (63), 22:28, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А, да. Про понедельник кто пошутил?
     
     
  • 2.77, Annoynymous (ok), 22:51, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новодворский в фейсбуке пошутил на счёт понедельника :-)
     
     
  • 3.79, Michael Shigorin (ok), 22:57, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не в пятницу вечером же это всё анонсировать было -- когда технически все байтики были уже на месте. :-)
     

  • 1.76, Аноним (44), 22:51, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сделайте поддержку для смартфона Librem 5 и начнутся массовые продажи в наши гос структуры ) Лично я жду не дождусь купить себе серийный Librem 5.
     
     
  • 2.85, Аноним (85), 23:06, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что нужно знать про глязные методы работы компании Purism и нарушение обещаний создателями  Librem 5: https://jaylittle.com/post/view/2019/10/the-sad-saga-of-purism-and-the-librem-
     
     
  • 3.96, OldMonster (ok), 23:41, 28/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крайне удручающая статья. Даже в гугловском переводе. Но, чёрт возьми, бук же у них получился?!
     

  • 1.86, Аноним (86), 23:06, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Варианты для процессоров «Эльбрус» доступны по письменному запросу подписавшим NDA с АО МЦСТ юридическим лицам.

    Настолько всё плохо с нашим законодательством? Или в МЦСТ сидят дальновидные люди, которые боятся того, что их медленно-но-верную разработку подглядят другие компании? Почему такой контроль даже за числами, поставляемыми для эльбруса?

     
     
  • 2.102, Michael Shigorin (ok), 00:10, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настолько всё плохо с нашим законодательством?

    Дело не в законодательстве.

    > Почему такой контроль даже за числами, поставляемыми для эльбруса?

    Потому что система команд, точнее, их кодировка то ли формально грифованная, то ли "как бы чего не вышло".  Хотя все причастные понимают, что сутки или несколько с осциллографом, даже если бы на некоторых платах не было вообще JTAG -- и кому надо, тот уже знает.

    В общем, именно этот вопрос сейчас совместными усилиями и борем.

     
     
  • 3.106, Инженер (?), 00:20, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда поборете, уже поздно будет
     
     
  • 4.107, Annoynymous (ok), 00:27, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда поборете, уже поздно будет

    Поздно было 20 лет назад, а сейчас самое оно.

     

  • 1.94, Константавр (ok), 23:30, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не знаю, дочитают ли Шигорин и прочие альтовцы до этого места, или устанут перелистывать обвинения в закладывании закладок в ПО и процы.

    Я просто поздравляю вас с релизом. Трудный у вас путь, делать что-то полезное это всегда трудно, а среди такого вот российского сброда ещё и опасно. Желаю вам терпения и удачи.

     
     
  • 2.103, Michael Shigorin (ok), 00:14, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я просто поздравляю вас с релизом.

    Спасибо!

    > а среди такого вот российского сброда

    Ну не знаю -- я могу препираться или ругаться с комментаторами, молча выпиливать очередные глупости vantoo со товарищи -- но это всё _наши_ люди.  Пусть со своими тараканами в головах (у меня ведь тоже свои), пусть даже временно буйнопомешанные -- "ты и я одной крови".  Поэтому если они сброд, то мы вместе сброд.  А если выплывать, так тоже вместе.

    Так считаю.

    А добрые пожелания и дела пусть Вам вернутся сторицей!

     

  • 1.97, vantoo (ok), 23:42, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я люблю обмазываться не свежим Альтом и инсталлировать его. Целый день я его скачивал. На два полных диска целый день уходит. Зато, когда после тяжёлого дня я прихожу домой, иду в гостиную, включаю комп …ммм и инсталлирую на него свое сокровище.
     
     
  • 2.104, Michael Shigorin (ok), 00:15, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А я люблю обмазываться не свежим Альтом и инсталлировать его.

    А что именно вот тут, скажем, считаете протухшим?

    http://distrowatch.com/table.php?distribution=alt

     

  • 1.99, Фристайло (?), 23:47, 28/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как Альт в сравнении с Red Star OS ?
     
     
  • 2.108, Annoynymous (ok), 00:29, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как Альт в сравнении с Red Star OS ?

    Посимпатичнее. Вариантов больше, опять же.

     

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