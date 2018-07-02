Опубликован корректирующий релиз дистрибутива ROSA Fresh R11.1

Схемка аферы:

1. Начинается разработка ROSA Enterprise Desktop x4, для чего создаётся платформа 2016.

2. Создаётся иллюзия, что ООО "НТЦ ИТ РОСА" занимается благотворительностью.

Затраты на разработку коммерческой версии называют спонсорством:

https://vk.com/wall-33847957_203153

https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=8&t=8420

https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116834.html#114

3. Первые выпуски выходят под наименованием ROSA Fresh. Якобы, этот продукт

является результатом спонсорской деятельности ООО.

4. Вполне естественно, что люди в меру сил вносят безвозмездный вклад в развитие,

вдохновившись "примером" ООО, выполняют тестирование и доработку.

5. После длительной обкатки на пользователях платформу 2016 начинают продавать,

таким образом заявления о спонсорстве оказываются заведомой ложью, публикуемой

в корыстных целях.

Репозиторий Fresh и Enterprise Desktop x4 один, пакеты идентичны.

Различия косметические — в рабочем окружении и настройках.

Самое смешное, если бы оно не было таким грустным:

ROSA Fresh так и не включена в реестр отечественного ПО.

В отличии от других разработчиков, ООО "НТЦ ИТ РОСА" не даёт возможности

тестерам использовать финальный продукт.

