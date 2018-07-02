Опубликован корректирующий релиз дистрибутива ROSA Fresh R11.1

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|2.3, Аноним (3), 19:41, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Можно позлить Михаила и написать что Роса на две головы выше Альта, а потом читать пол экрана его потоков сознания.
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|3.6, cat666 (ok), 19:44, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Базаришь, конечно Rosa на две головы выше чем Alt. Больше того Alt Linux по сравнению с Rosa просто бездарная поделка, любителей.
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|4.7, kusb (?), 19:56, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сравнение слона с китом, возможно. (И мне нравится Альт своей ламповостью, а обижать Шигорина - это зря)
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|3.13, Sluggard (ok), 20:07, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такие вещи обосновывать надо, я не смогу.
Разве что внешне Роса с KDE выглядит гораздо привлекательней альтовой KWorkstation (на версию 8.2).
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|2.5, Аноним (3), 19:42, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так-то кто-то и в Фейсбуке работает. Лучше уж пусть Росой занимаются.
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|1.4, Аноним (4), 19:42, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Fresh 2016 года выглядит как результат "политики мягкого троллинга", а не "политики мягкого роллинга".
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|2.12, Аноним (4), 20:06, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> gcc уже 8 везде. Роза, как так то, а?
Что с протухшей розы взять...
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|1.16, n00by (ok), 20:13, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С учётом вопросов по сути деятельности ООО "НТЦ ИТ РОСА" составил сравнительную
диаграмму с другими отечественными разработчиками. Отлично видно, как
конвертируют патриотические чувства граждан в звонкую монету:
https://sun9-56.userapi.com/-l7m_AqGYPHmCZRrtimFkbN_q-qeBPZNoQJx2g/CXAKbjM42jY
Схемка аферы:
1. Начинается разработка ROSA Enterprise Desktop x4, для чего создаётся платформа 2016.
2. Создаётся иллюзия, что ООО "НТЦ ИТ РОСА" занимается благотворительностью.
Затраты на разработку коммерческой версии называют спонсорством:
https://vk.com/wall-33847957_203153
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=8&t=8420
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116834.html#114
3. Первые выпуски выходят под наименованием ROSA Fresh. Якобы, этот продукт
является результатом спонсорской деятельности ООО.
4. Вполне естественно, что люди в меру сил вносят безвозмездный вклад в развитие,
вдохновившись "примером" ООО, выполняют тестирование и доработку.
5. После длительной обкатки на пользователях платформу 2016 начинают продавать,
таким образом заявления о спонсорстве оказываются заведомой ложью, публикуемой
в корыстных целях.
Репозиторий Fresh и Enterprise Desktop x4 один, пакеты идентичны.
Различия косметические — в рабочем окружении и настройках.
Самое смешное, если бы оно не было таким грустным:
ROSA Fresh так и не включена в реестр отечественного ПО.
В отличии от других разработчиков, ООО "НТЦ ИТ РОСА" не даёт возможности
тестерам использовать финальный продукт.
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