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Опубликован корректирующий релиз дистрибутива ROSA Fresh R11.1

24.04.2020 18:48

Компания НТЦ ИТ Роса и сообщество разработчиков дистрибутива представили корректирующий релиз ROSA Fresh R11.1. Выпуск основан на платформе 2016.1, которая будет поддерживаться до конца 2021 года. В релиз вошли все обновления и исправления, вышедшие со времени выпуска Fresh R11 в рамках принятой политики "мягкого роллинга". Для свободной загрузки подготовлены сборки для платформ i586 и x86_64, оформленные в вариантах с KDE 4, KDE Plasma 5, LXQt и Xfce (1.7 - 2.2 ГБ). Те, у кого уже установлен дистрибутив ROSA Fresh R11 получат обновление автоматически.

Некоторые особенности релиза:

  • Обновление ядра Linux до выпуска 5.4.32 и системного менеджера systemd 243 (ранее поставлялся выпуск 230). В состав также входят LLVM 8, GCC 5, Glibc 2.24, Qt 5.11.2, GTK 3.22, Mesa 18.3.6;
  • Обновление некоторых приложений, включая LibreOffice 6.3.5;
  • Значительно доработан мастер подключения к доменам Windows AD;
  • Расширена поддержка криптографических алгоритмов ГОСТ. В репозиторий добавлена библиотека LibreSSL;
  • Обеспечена поддержка сборки приложений, использующих C++17.


  1. Главная ссылка к новости (http://wiki.rosalab.ru/ru/inde...)
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив для корпоративного сектора ROSA Enterprise Desktop X4
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Rosa Fresh R11
  4. OpenNews: Вышел дистрибутив ROSA Fresh R10 с рабочим столом LXQt
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива ROSA FRESH R10
  6. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива ROSA Fresh R9 с рабочим столом GNOME
Автор новости: keleg
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52804-rosa
Ключевые слова: rosa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sluggard (ok), 19:28, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну всё, теперь Альту́ точно капец! )
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:41, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно позлить Михаила и написать что Роса на две головы выше Альта, а потом читать пол экрана его потоков сознания.
     
     
  • 3.6, cat666 (ok), 19:44, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Базаришь, конечно Rosa на две головы выше чем Alt. Больше того Alt Linux по сравнению с Rosa просто бездарная поделка, любителей.
     
     
  • 4.7, kusb (?), 19:56, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнение слона с китом, возможно. (И мне нравится Альт своей ламповостью, а обижать Шигорина - это зря)
     
  • 4.8, Аноним (8), 19:57, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Alt Linux? Даже не слышал о нём.
     
  • 3.13, Sluggard (ok), 20:07, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие вещи обосновывать надо, я не смогу.
    Разве что внешне Роса с KDE выглядит гораздо привлекательней альтовой KWorkstation (на версию 8.2).
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 19:33, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Куча бессмысленной работы
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 19:42, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так-то кто-то и в Фейсбуке работает. Лучше уж пусть Росой занимаются.
     
     
  • 3.9, Fracta1L (ok), 20:00, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правда, у Росы же всяко больше миллиарда пользователей
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:07, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну почему же бессмысленной, — деньги осваивают.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:42, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Fresh 2016 года выглядит как результат "политики мягкого троллинга", а не "политики мягкого роллинга".
     
  • 1.10, Владимир (??), 20:01, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучший дистрибутив на свете! Всем советую.

    Владимир

     
     
  • 2.17, n00by (ok), 20:17, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И люди там самые лучшие! https://sun9-72.userapi.com/1QHT-OdK9oAcXBiV_zDBNm8lvof7TPXsvfwHGw/Z7T32QFbEWs
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:01, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    gcc уже 8 везде. Роза, как так то, а?
     
     
  • 2.12, Аноним (4), 20:06, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > gcc уже 8 везде. Роза, как так то, а?

    Что с протухшей розы взять...

     
  • 2.15, danonimous (?), 20:09, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же замороженный в далёком 2016-м Fresh! Что Вы хотите?
     

  • 1.16, n00by (ok), 20:13, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С учётом вопросов по сути деятельности ООО "НТЦ ИТ РОСА" составил сравнительную
    диаграмму с другими отечественными разработчиками. Отлично видно, как
    конвертируют патриотические чувства граждан в звонкую монету:
    https://sun9-56.userapi.com/-l7m_AqGYPHmCZRrtimFkbN_q-qeBPZNoQJx2g/CXAKbjM42jY

    Схемка аферы:

    1. Начинается разработка ROSA Enterprise Desktop x4, для чего создаётся платформа 2016.
    2. Создаётся иллюзия, что ООО "НТЦ ИТ РОСА" занимается благотворительностью.
    Затраты на разработку коммерческой версии называют спонсорством:
    https://vk.com/wall-33847957_203153
    https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=8&t=8420
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116834.html#114
    3. Первые выпуски выходят под наименованием ROSA Fresh. Якобы, этот продукт
    является результатом спонсорской деятельности ООО.
    4. Вполне естественно, что люди в меру сил вносят безвозмездный вклад в развитие,
    вдохновившись "примером" ООО, выполняют тестирование и доработку.
    5. После длительной обкатки на пользователях платформу 2016 начинают продавать,
    таким образом заявления о спонсорстве оказываются заведомой ложью, публикуемой
    в корыстных целях.

    Репозиторий Fresh и Enterprise Desktop x4 один, пакеты идентичны.
    Различия косметические — в рабочем окружении и настройках.

    Самое смешное, если бы оно не было таким грустным:
    ROSA Fresh так и не включена в реестр отечественного ПО.
    В отличии от других разработчиков, ООО "НТЦ ИТ РОСА" не даёт возможности
    тестерам использовать финальный продукт.

     
  • 1.18, Anonymouse (?), 20:21, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как они смогли пропихнуть ГОСТ в LibreSSL?
     
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