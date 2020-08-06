Релиз Ubuntu 20.04.1 LTS

Компания Canonical представила первый корректирующий выпуск дистрибутива Ubuntu 20.04.1 LTS, в который включены обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. В новой версии также исправлены ошибки в инсталляторе и загрузчике. Релиз Ubuntu 20.04.1 ознаменовал прохождение базовой стабилизации LTS-выпуска - пользователям Ubuntu 18.04 теперь будет предложено осуществить обновление до ветки 20.04.

Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 20.04.1 LTS, Kubuntu 20.04.1 LTS, Ubuntu MATE 20.04.1 LTS,Ubuntu Studio 20.04.1 LTS, Lubuntu 20.04.1 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.1 LTS и Xubuntu 20.04.1 LTS. Использовать представленные сборки имеет смысл только для новых установок, системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 20.04.1 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 20.04 LTS продлится до апреля 2025 года.

Из наиболее существенных изменений можно отметить:

Внесены оптимизации производительности. В zfs-linux бэкпортирована поддержка аппаратного ускорения AES-GCM.

В центре управления GNOME предложено новое оформление диалога настройки аутентификации по отпечаткам пальцев.

Добавлена поддержка VPN Wireguard.

Ядро Linux для OEM-поставок обновлено до ветки 5.6 (в Ubuntu 20.04 поставляется 5.4).

Для новых ноутбуков HP добавлена поддержка светодиодного индикатора отключения звука.

Добавлена поддержка серверной серии проприетарных драйверов NVIDIA.

В инсталляторе включена поддержка ZFS autotrim. В live-build добавлена поддержка riscv64.

Обновлены версии пакетов libreoffice (6.4.4), GNOME (3.36.2), snapd, evince, golang-1.14, curtin, nautilus, gedit, gnome-control-center, evolution-data-server, mutter, gnome-software, shotwell, netplan.io, OpenStack Ussuri, cloud-init, open-vm-tools, gtk+3.0, ceph, sosreport, libgphoto2.

Интеграция новой версии ядра, драйверов и компонентов графического стека ожидается в запланированном на февраль выпуске Ubuntu 20.04.2, так как данные компоненты будут импортированы из выпуска Ubuntu 20.10, который будет готов только осенью и потребует дополнительное время на тестирование.